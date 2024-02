Protest generalny rolników 20 lutego. W Grudziądzu i okolicy blokada rond i przejść dla pieszych. Utrudnienia w kursowaniu komunikacji Aleksandra Pasis

Do Grudziądza ponownie zjadą protestować rolnicy. Szykuje się paraliż komunikacyjny miasta. Aleksandra Pasis

Rolnicy z powiatu grudziądzkiego zwarci i gotowi by we wtorek, 20 lutego ruszyć na Grudziądz i blokować ronda oraz przejścia dla pieszych. Wszystko wskazuje na to, że trzeba przygotować się na paraliż komunikacyjny miasta. Będą utrudnienia w kursowaniu miejskich autobusów.