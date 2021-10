Protest pod bramą Anwilu we Włocławku. "To może ograniczyć dostępność nawozów na rynku" ES

Rolnicy skupieni wokół AgroUnii zamierzają pikietować w poniedziałek 11 października 2021 pod bramą wjazdową włocławskiego Anwilu. Atmosfera jest wyjątkowo gorąca - chodzi o wysokie ceny nawozów. Spółka wkrótce po zapowiedzi pikiety odniosła się do protestu: "Takie działanie może doprowadzić do zatrzymania produkcji, co ograniczy dostępność nawozów na rynku detalicznym i spowoduje powstanie wielomilionowych strat każdego dnia", zapowiada Anwil.