Protest rolników w Grudziądzu wywoływał w środę, 21 lutego większe emocje wśród kierowców i mieszkańców niż poprzedniego dnia. Na blokowanym rondzie Romana Dmowskiego przy dawnym Auchan doszło do potrąceń dwóch manifestujących rolników przez kierującego bmw. Sprawa swój finał znajdzie w sądzie.

Paraliż komunikacyjny Grudziądza spowodowany punktami blokadowymi na rondach w Grudziądzu dawał się we znaki kierowcom, pasażerom transportu miejskiego, mieszkańcom podążającym do pracy, a także pacjentom próbującym dostać się do szpitala na umówione wizyty do specjalistów czy badania.

Kierujący bmw na rondzie potrącił dwóch protestujących rolników

Na jednym z blokowanych rond im. Romana Dmowskiego w okolicy dawnego Auchan doszło w środę, 21 lutego ok. godz. 13 do "incydentu". Musiała interweniować policja. - Kierujący bmw potrącił dwóch protestujących tam rolników w krótkim odstępie czasowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało - mówi mł. asp. Iwona Czarnecka z policji w Grudziądzu. - Interweniowali policjanci tam obecni, a także patrole które dojechały na miejsce. Wobec kierowcy bmw sporządzono wniosek o ukaranie za spowodowanie niebezpieczeństwa w ruchu drogowym, który zostanie skierowany do Sądu Rejonowego w Grudziądzu.

Ponadto we wtorek, 20 lutego na rondzie kardynała Wyszyńskiego (przyp. red. przy nowym Mc' Donalds) które również było blokowane przez rolników doszło do incydentu polegającego na wysypaniu obornika. Tutaj skończyło się na pouczeniu policyjnym. Rolnik, który dopuścił się tego czynu posprzątał jezdnię.

Opóźnienia w kursowaniu komunikacji. Zniszczone przez traktory chodniki i trawniki

Jeśli chodzi o paraliż komunikacyjny to dotknął on również pasażerów autobusów i tramwajów. - Rano kierowcy nie mogli dotrzeć do pracy, do zajezdni. Rekordowe opóźnienie autobusu wyniosło 2 godziny i 40 minut - informuje Paweł Maniszewski, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu. Dodajmy, że w skutek blokad, ciągniki były parkowane na chodnikach, trawnikach. To wszystko uległo bez wątpienia zniszczeniu. Rolnicy zakończyć swój protest mieli o godz. 15 i opuścić Grudziądz. Co ważne! Pozwolenie na zgromadzenie mają do 20 marca. I nie wykluczają, że pojawią ponownie w tym czasie w mieście. W jakiej formie: czy przejazdowej czy blokadowej... tego nie zdradzają. Zgodnie z zapewnieniami rolników - służby pędzące na sygnałach dźwiękowych i świetlnych - były na rondach przepuszczane.

