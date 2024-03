Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20.03.2024. Setki ciągników blokują trasy w regionie

20 marca w wielu miejscach na Kujawach i Pomorzu odbywają się protesty rolników. Na drogach pojawiły się setki ciągników, które utrudniają ruch lub całkowicie blokują trasy. O tym co dzieje się w naszym regionie będziemy na bieżąco informować w tym materiale.

Protest rolników 2024 - tu są blokady 20 marca

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia od samego rana występują na węźle S5 Tryszczyn, na DK 80 przy wjeździe do Bydgoszczy od strony Fordonu i na DK 10 w okolicach Przyłubia. Na miejscu jest policja, która kieruje ruchem i wyznaczyła objazdy.

Blokowana przez rolników jest także trasa u zbiegu DK 15 i DK 25 w Strzelnie. Jak zapowiadają protestujący, będą tam przepuszczać samochody raz na godzinę.

Tak wygląda blokada drogi w okolicach Strzelna. Marek Kasków

Utrudnienia są także od węzła Białe Błota do wlotu do Bydgoszczy. Tam rolnicy poruszają się kolumną pojazdów, co mocno spowalnia ruch.