Protest rolników w okolicy Żnina. Droga S5 zablokowana, na miejscu około 200 ciągników - zobacz zdjęcia

Rolnicy z powiatu żnińskiego rozpoczęli protest we wtorek (20.02.2024) o godz. 10:00 przy węźle Żnin-Północ w Jaroszewie. Przez pierwsze pół godziny jeździli od ronda do ronda, a potem wyjechali na trasę S5, którą zablokowali. Według informacji, jakie uzyskaliśmy około południa, od organizatorów protestu, blokada S5 ma trwać do wieczora. Gdy zapadnie zmrok, rolnicy mają przestać blokować ze względu na bezpieczeństwo.