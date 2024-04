Przed nami finał Polska Miss 30+ 2024. Zdjęcia pięknych kandydatek

Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polski , do finału konkursu Polska Miss 30+ 2024, przeszło trzydzieści wyjątkowych kobiet. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów.

Polska Miss 30+ 2024 to nie tylko szansa na zdobycie prestiżowego tytułu. To przede wszystkim platforma do wymiany doświadczeń i inspiracji między kobietami, które nie boją się śnić i realizować swoich marzeń. Organizowany przez zespół z wieloletnim doświadczeniem, konkurs oferuje nie tylko wyjątkową oprawę artystyczną, ale także wartościowe nagrody i szeroką promocję medialną. Dzięki współpracy z najlepszymi partnerami, fotografami i kreatorami mody, każda uczestniczka ma szansę na pokazanie się z najlepszej strony.