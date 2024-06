Przegląd prasy (1.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków”?

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one.

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Zarobki w Aldi w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się w Aldi Aldi to kolejna duża sieć sklepów, która z każdym rokiem otwiera więcej sklepów w naszym kraju. Sieć podobnie jak Lidl i Biedronka stawia na transparentność zarobków i regularnie informuje o wysokości wynagrodzeń swoich pracowników. Zobaczcie, ile zarabiają sprzedawcy, kierownicy czy pracownicy magazynów.

📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Domowe odżywki i nawozy do pelargonii i surfinii. Ciocia Krysia robi je z fusów kawy, pokrzywy i banana Oprócz odpowiedniego stanowiska, ziemi i nawadniania, sezonowe kwiaty potrzebują nawożenia, by obficie kwitły. Nie musisz jednak kupować drogich preparatów. Odżywkę/nawóz do pelargonii czy surfinii możesz zrobić łatwo i szybko ze składników, które masz w domu. Zobacz TOP sposoby na domowe odżywki do kwiatów.

📢 Tyle sanatoria NFZ kasują za TV, ręcznik, czajnik, parking. Mamy aktualne stawki w tym sezonie! Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. Sprawdziliśmy, ile wynoszą w tym sezonie. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Limity wypłat gotówki z bankomatów w 2024 roku. Mamy dane z PKO BP, mBank czy Millennium W 2024 roku nadal korzystamy mimo rosnącej popularności płatności bezgotówkowych. Znajomość limitów wypłat z bankomatów oraz ograniczeń dotyczących płatności gotówką może okazać się przydatna w codziennym życiu. Jakie są maksymalne i minimalne kwoty, które można wypłacić z bankomatów popularnych banków? Zobaczcie! 📢 Wnętrza domu Andrzeja Piasecznego. Tak mieszka na wsi znany piosenkarz Andrzej Piaseczny, znany również jako Piasek, jest postacią nieodłącznie związaną z polską sceną muzyczną. Jego kariera obfituje w przeboje, które zdobyły serca milionów Polaków. Artysta wybrał życie w zaciszu natury, w przepięknej drewnianej willi położonej w malowniczych Górach Świętokrzyskich. 📢 Karol Okrasa i jego żona - zdjęcia. Taka jest Monika Okrasa, miłość życia popularnego kucharza Karol Okrasa, znany mistrz sztuki kulinarnej, to także szczęśliwy mąż i ojciec. Swoją żonę poznał jeszcze w szkole średniej. Są nierozłączni od prawie 20 lat. Jak wygląda i czym się zajmuje Monika Okrasa, ukochana gwiazdy polskiego świata kulinarnego? Zobacz w naszej galerii.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Najmodniejsze aneksy i małe kuchnie. Mamy zdjęcia i inspiracje od znanych projektantów Kuchnia to jedno z ważniejszych miejsc w domu. Nawet osoby, które nie gotują codziennie spędzają tam sporo czasu. Kuchnia powinna być funkcjonalna, wygodna, ale tez ładnie wyglądać, żeby spędzanie czasu w niej było dla nas przyjemne. Niestety, w mieszkaniach w blokach często mamy do dyspozycji mało miejsca na kuchnię i ciężko ją zaaranżować. Zobaczcie projekty małych kuchni i aneksów.

📢 Wnętrza domu Zenona Martyniuka. Tak wygląda w środku dom króla disco polo Zenon Martyniuk, ikona muzyki disco polo, otwiera drzwi swojego domu w Grabówce pod Białymstokiem. Malownicze otoczenie, przestronny ogród i wnętrza, które z pewnością zrobią na Tobie wrażenie. Zajrzyjmy do świata, w którym na co dzień żyje twórca terminu "disco polo" wraz z rodziną. 📢 Joanna Przetakiewicz - tak mieszka i żyje polska milionerka. Wyjątkowe luksusy Joanna Przetakiewicz, założycielka i dyrektorka domu mody "La Mania", ceniona w Polsce bizneswoman, ma luksusowy dom w Konstancinie pod Warszawą oraz mieszkanie w Londynie. Jej styl ubierania, a i urządzania wnętrz, są inspiracją dla wielu kobiet. Przetakiewicz umiejętnie łączy dobrej marki klasykę z nowoczesnością. Zwykle przebywa w eleganckich wnętrzach, zdjęciami dzieli się w mediach społecznościowych. Tak mieszka i żyje właścicielka La Manii - zobaczcie w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Te pary są razem dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, co u nich słychać! "Rolnik szuka żony" to niezwykle popularny w Polsce program rozrywkowy, który łączy w pary ludzi z całej Polski. Wielu uczestników dzięki temu, że zdecydowało się wziąć udział w tym reality show, poznało miłość swojego życia. Mieszkają razem, pobrali się, mają dzieci, są szczęśliwi. Zobaczcie, co słychać u rolników, którzy dzięki programowi TVP stanęli na ślubnym kobiercu.

📢 Mamy horoskop na weekend 31 maja - 2 czerwca 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend 31 maja - 2 czerwca 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 To urządzenie pożera więcej prądu niż lodówka, pralka czy telewizor! Sprawdź, co zużywa teraz najwięcej prądu w domu Rachunki za prąd w Polsce rosną - ich wysokość może naprawdę zaskoczyć! Wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, które urządzenia zużywają najwięcej prądu w domu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Jedno urządzenie pożera więcej prądu niż pralka, lodówka czy telewizor! Zobacz, które urządzenia pobierają teraz najwięcej energii elektrycznej.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michalina Sosna - czyli Kama z "M jak miłość". Aktorka jest oddana macierzyństwu! Michalina Sosna wiosną 2023 roku szturmem podbiła serial "M jak miłość". Nowa gwiazda hitu Telewizji Polskiej zyskuje coraz szersze grono fanów w internecie. Na Instagramie śledzi ją już blisko 100 tys. osób. Jaka jest prywatnie? Okazuje się, że jest mamą i prowadzi bardzo aktywny tryb życia.

📢 Te łazienki są teraz najmodniejsze. Oto najciekawsze projekty od Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jako architekt już od lat pomaga widzom programu HGTV. W Weekendowych Metamorfozach i Zgłoś remont odmienia domy uczestników. Zebraliśmy projekty łazienek wykonane przez Krzysztofa Mirucia. Znajdziecie zarówno projekty małych łazienek w bloku, jak i prawdziwych salonów kąpielowych. 📢 Andrzej Gołota wychował dwójkę dzieci. Tak wyglądają Alexandra i Andrzej junior. Córka poszła w ślady mamy Andrzej Gołota wraz z żoną Mariolą wychowali dwójkę dzieci. Starsza córka Alexandra wybrała karierę mamy, syn zajmuje się finansami. Czy jest podobny do taty? Zobaczcie zdjęcia dzieci Andrzeja Gołoty. Tak mieszka w Chicago słynny bokser na sportowej emeryturze. 📢 Marta Kaczyńska - tak wyglądają wnętrza jej domu. Internauci: "Widać, że mieszkanie z duszą" Marta Kaczyńska, córka tragicznie zmarłej pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich, w ostatnim czasie stroni od mediów. Najwyraźniej cenniejsze jest dla niej spokojne życie wśród najbliższych. Swego czasu jednak uchyliła rąbka tajemnicy pokazując, jak wygląda jej mieszkanie i jaki styl najbardziej lubi. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy. 📢 Córka Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia! Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz to jedna z najbardziej popularnych par polskiego showbiznesu. Poznali się dzięki spektaklowi "Metro", którego Janusz Józefowicz był twórcą. Natasza Urbańska bardzo chciał w nim wystąpić i dopięła swego. Mają córkę Kalinę, która ma już 15 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda!

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 Take są zarobki w Lasach Państwowych w 2024 roku. Najnowsze dane o zarobkach leśników po podwyżce Średnia płaca w Lasach Państwowych wyniosiła 11 100 złotych brutto. Ale niebawem wzrośnie, bo planowane są solidne podwyżki. Jako pierwsi publikujemy nowe stawki wynagrodzeń dla wszystkich pracowników. 📢 Woda gazowana - kto nie powinien jej pić? Tym osobom woda gazowana może zaszkodzić Woda to napój życia. Bez wody nie ma życia. Człowiek w około 78 procentach składa się z wody. Wodę pijemy, by ugasić pragnienie, by odpowiednio nawodnić organizm, używamy jej do przygotowania posiłków, zup, napojów jak kawa czy herbata. Szacuje się, że rocznie na świecie zużywane jest około 400 miliardów litrów wody pitnej butelkowanej. Również woda gazowana ma wielu zwolenników. Ale czy jest zdrowa? Kto nie powinien pić wody gazowanej? Zobacz teraz, komu szkodzi woda gazowana.

📢 Oto skuteczny i tani sposób na rybiki. Dzięki trikowi sąsiadki pozbędziesz się szkodników Rybiki bardzo dobrze czują się w naszych domach. Mają tam ciepło, odpowiednią wilgotność i dostatek pożywienia. Mogą jednak wyrządzić wiele szkód. Jak się ich skutecznie pozbyć? Okazuje się, że nie trzeba wydawać krocie na specjalne środki owadobójcze. Moja sąsiadka pokazała mi prosty i tani domowy sposób, dzięki któremu skutecznie pozbyłam się rybików ze swojej kuchni. 📢 Te osoby nie powinny jeść truskawek. Oni powinni uważać - z tymi schorzeniami lepiej omijać truskawki Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców w Polsce. Spożywamy je surowo, a także dodajemy je do koktajli i lodów i robimy z nimi pyszne ciasta. Niektórzy nie powinni jednak jeść truskawek, bo przy niektórych schorzeniachmogą źle wpływać na organizm. Zobacz, kto powinien omijać truskawki.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Takie są korzyści z picia kawy. Mamy listę sporządzoną przez ekspertów Od hamowania rozwoju chorób cywilizacyjnych przez poprawę wyników w sporcie po ograniczanie ryzyka wypadków samochodowych. To korzyści z picia kawy - zobaczcie przygotowaną przez ekspertów listę. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Takie imiona mają najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to osoba, która w idealnym wypadku łączy w sobie rolę partnerki, przyjaciółki oraz kochanki. Chociaż każda kobieta jest inna, niektóre cechy charakteru mogą być przypisywane do konkretnych imion, sugerując, jaką rolę w małżeństwie może pełnić dana osoba. Dziś przedstawiamy zestawienie imion, które według wróżki Romy, mogą nie predestynować kobiet do bycia wymarzoną żoną.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska.

📢 800 plus - do kiedy wniosek? ZUS rozpoczął wypłaty na nowy okres świadczeniowy. Takie są zasady Ponad pół miliarda złotych przelał w środę ZUS na konta rodziców i opiekunów w ramach świadczenia 800 plus – wynika z danych udostępnionych PAP przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 📢 Im się poszczęści w kasie! Horoskop finansowy na czerwiec dla wszystkich znaków zodiaku Kogo w czerwcu czeka przypływ kasy w portfelu? A kto będzie musiał raczej oszczędzać, niż wydawać? Komu w czerwcu poszczęści się w pracy i dostanie awans albo sutą podwyżkę? Wróżka Azalia ma dla was najnowszy horoskop finansowy na czerwiec 2024 roku dla wszystkich znaków zodiaku! Gwiazdy uchyliły rąbka tajemnicy! Zobacz, czy to właśnie ciebie czekają duże pieniądze! 📢 Oprysk na mszyce - domowy trik cioci Krysi na mszyce w różach. Tak się pozbędziesz szkodników z róż Mszyce to pluskwiaki, szkodniki żerujące na roślinach. Bardzo często atakują rośliny ozdobne, takie jak róże. Jak poznać, że mszyce zaatakowały krzewy różane? Roślina zainfekowana mszycami ma zdeformowane, pozwijane, odbarwione i lepkie liście. Na pąkach kwiatowych, kwiatach, łodygach i na spodniej stronie liści można zauważyć małe, czarne kropeczki. To właśnie mszyce. By pozbyć się mszyc z róż, najlepiej działać od razu. Oto skuteczne, domowe sposoby na mszyce na różach. Zastosuj ten prosty trik, który zdradza ciocia Krysia, a pozbędziesz się mszyc z róż raz na zawsze, a twoje krzewy różane będą Całe okryte pięknymi różami.

📢 Emerytury czerwcowe 2024 - tabela netto. Takie są wypłaty dla seniorów w czerwcu Rozpoczęły się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie stawki trafią na konta seniorów? Świadczenie zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie są stawki brutto i netto. 📢 Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i ceniona projektantka wnętrz domów i mieszkań. Popularność przyniosły jej takie programy, jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska na Instagramie opublikowała tajemnicze nagranie ze swoim partnerem. - Czy wzięła pani ślub? - dopytują fani. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska. 📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne. 📢 Tak luksusowo żyje Fagata, kontrowersyjna influencerka i freak fighterka Agata Fąk Agata Fąk czyli Fagata to influencerka i freak fighterka FAME MMA. Jej styl bycia, zachowanie i udział w walkach budzi wiele kontrowersji. Fagata ma jednak prawie 2 miliony obserwujących na Instagramie - zatem wielu jest takich, którzy jej nienawidzą, ale równie wielu, którzy ją uwielbiają. Taki ma styl i tak żyje Fagata - całkiem luksusowo! Zobacz zdjęcia w naszej galerii.

📢 Ślimaki w ogrodzie - tak się ich pozbędziesz. Wypróbuj trik cioci Krysi, a ślimaki szybko znikną z ogródka Ślimaki to prawdziwa zmora posiadaczy ogródków przydomowych i działek. Ślimaki są pożyteczne dla przyrody, jednak w ogródku to szkodniki, które niszczą kwiaty, rośliny, sadzonki owoców i warzyw. Mamy sprawdzony trik, który pozwoli ci szybko, skutecznie i humanitarnie pozbyć się tych szkodników z twojego ogródka. Wypróbuj, a będziesz zachwycony efektem.

📢 Oto pierwszy mąż Agnieszki Chylińskiej. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje Agnieszka Chylińska to aktualnie jedna z najbardziej popularnych polskich wokalistek. Nie wszyscy wiedzą, że jej pierwszym mężem był Krzysztof Krysiak, wówczas menedżer działu marketingu w "Sony Music". Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje mężczyzna, który mężem Agnieszki Chylińskiej był zaledwie przez 16 miesięcy.

📢 Te aplikacje kradną dostęp do konta bankowego i wiadomości. One kradną pieniądze Aplikacje ułatwiają nam korzystanie z telefonu, tabletu czy komputera. Dzięki nim nie musimy wyszukiwać strony, a wszystko mamy za pomocą jednego kliknięcia. To wygodne rozwiązanie sprawia, że chętnie instalujemy na telefonach kolejne aplikacje. Niestety szansy na ich wykorzystanie upatrują też oszuści, instalując niebezpieczne "dodatki" do aplikacji. Zobaczcie, jakie aplikacje mogą być niebezpieczne dla użytkowników. 📢 Balonowy Dzień Dziecka nad Wisłą w Grudziądzu. Było sporo atrakcji. Mamy zdjęcia Głównym wydarzeniem imprezy był "chrzest" nowego balonu Grudziądzkiego Klubu Balonowego! Obok niego także stanął pierwszy, sprzed kilkudziesięciu lat grudziądzki balon GKB. To był najpewniej jego ostatni pokaz... 📢 Eurojackpot - 31.05.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Klęska po wielkim gradzie w Chrystkowie i Grucznie. Rolnicy załamują ręce Jęczmień wymłócony przez grad, kwiaty pościnane, krzewy ogołocone z liści, pola zalane – około godz. 13 w Boże Ciało nad gminą Świecie rozpętało się gradobicie. Godzinna nawałnica zdewastowała pracę rolników. Kule wielkości orzechów włoskich zniszczyły wiele upraw. 📢 Zmiana prędkości ustawionej na fotoradarach. Teraz łatwiej można dostać mandat! Kierowcy nie mogą już mogli liczyć na pobłażliwość ze strony systemu fotoradarowego. Jeśli przekroczą dozwoloną prędkość o 11 kilometrów na godzinę, powinni spodziewać się mandatu.

📢 Sporo nowych dróg krajowych powstanie w Kujawsko-Pomorskiem w najbliższej dekadzie W najbliższych 10 latach w Kujawsko-Pomorskiem powstanie 160 kilometrów nowych dróg krajowych. Wyłonieni w przetargach projektanci już pracują nad ich dokumentacją. Wybudują 6 obwodnic, dokończą S5 i S10.

📢 Oto trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność. 📢 Tak wyglądał w młodości Louis de Funès. Trudno rozpoznać kultowego żandarma na dawnych zdjęciach Louis de Funès to król francuskiej komedii, któremu popularność na całym świecie przyniosła rola kultowego żandarma z Saint-Tropez. Aktor na deskach teatru zadebiutował już w latach 40., choć szczyt jego popularności przypadł na lata 1960-1980. Jak kiedyś wyglądał? Trudno poznać go na dawnych zdjęciach. Oto Louis de Funès w młodości. 📢 Tych dokumentów nie możesz wyrzucić w 2024 roku - aktualne przepisy. To musicie trzymać w domu Swoje dokumenty z pewnością posiada każdy z nas. Już świadectwo ukończenia szkoły zalicza się do dokumentu, więc posiadamy je od najmłodszych lat. Które z nich powinniśmy przechowywać, a które wyrzucić? Każdy z nas posiada takie dokumenty, które bezterminowo powinniśmy trzymać w domu. Zobaczcie, jakie to dokumenty.

📢 Szykują się zmiany w opłacie za abonament RTV. Już nikt się nie uchyli od opłat za radio i telewizję? [31.05.24] Abonament RTV to już przeszłość. Niebawem zupełnie nowa opłata. Dla wielu - wyższa. I bez ulg dla tych, którzy nie oglądają.

📢 Joanna Liszowska - tak teraz wygląda. Aktorka pokazała teraz zdjęcia bez makijażu [31.05.24] Joanna Liszowska, polska aktorka, piosenkarka i prezenterka telewizyjna, opublikowała na Instagramie zdjęcie bez makijażu. - Love yourself... I do... 40+ ktoś coś? I przytyła... I co?? A wciąż cieszy się życiem - napisała w opisie zdjęcia. Jak teraz wygląda Joanna Liszowska? Ile ma lat? Zobacz w naszej galerii, jak się zmieniła! 📢 Boże Ciało 2024 w Chełmnie. Wierni uczestniczyli w procesji eucharystycznej. Zdjęcia Chełmińska procesja Bożego Ciała, z tradycyjnymi czterema ołtarzami, wyruszyła z kościoła pw. św. Józefa do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Kilkuset wiernych z Chełmna - i nie tylko - uczestniczyło w procesji eucharystycznej Bożego Ciała.

📢 Oto pomysły turystyczne na długi weekend w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie Niektórzy mają wolny cały długi tydzień, inni cztery dni… To doskonała okazja do wybrania się na wycieczkę po naszym regionie, zwłaszcza że aura sprzyjać będzie aktywności na świeżym powietrzu. Zobaczcie, co można robić w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii. 📢 Deszcz z gradem w Chełmnie. Zniszczone ulice, zalane przedszkole i szpital. Zdjęcia W czwartek po południu (30.05.2024) deszcz z gradem wyrządził dużo szkód w Chełmnie i okolicy.

📢 Ponad 70 interwencji straży pożarnej w Kujawsko-Pomorskiem po burzach. Oto skutki - zdjęcia 73 razy interweniowała straż pożarna w województwie kujawsko-pomorskim po gwałtownych burzach, które przetoczyły się w czwartek, 30 maja, przez większą część regionu. Najwięcej szkód ulewy, silny wiatr i gradobicie wyrządziły w powiecie świeckim. Sporo pracy mieli też strażacy w rejonie Bydgoszczy. 📢 Ewa Drzyga - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto jej przytulny dom w Krakowie Ewa Drzyzga choć zawodowo realizuje się w Warszawie, swój azyl odnalazła w Krakowie. Dziennikarka w Małopolsce posiada przytulny dom, w którym odpoczywa i przygotowuje posiłki dla swoich bliskich. Zobacz, jak tam jest. Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Drzyzga. 📢 Oto rodzina Zenona Martyniuka. Tak wygląda mama, żona i dziecko wokalisty disco Zenon Martyniuk, znany jako król disco polo, zdobył sławę dzięki swojej muzyce, ale także odegrał kluczową rolę w popularyzacji tego gatunku muzycznego. Zainspirowany włoskim wokalistą Savage, Zenon zmienił nazwę muzyki chodnikowej na disco polo. W jego życiu prywatnym także wiele się dzieje - od wyzwań związanych z karierą jego żony Danuty, przez udostępnienie swojej rezydencji fanom, po ślub jego syna Daniela.

📢 Tak mieszka Papież Franciszek. Oto niebywałe wnętrza Pałacu Apostolskiego Pałac Apostolski to wspaniała rezydencja papieża, która mieści się w Watykanie. Posiadłość, którą przed obecnym papieżem zamieszkiwali Benedykt XVI i Jan Paweł II, ma aż 162 000 m² powierzchni! Co czyni ją szóstym pod względem wielkości pałacem na świecie. Zobaczcie zdjęcia wnętrz. 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - terminy wypłat. Mamy wyliczenia po waloryzacji i daty wypłat Wkrótce rozpoczną się wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Niektórzy dostaną pieniądze szybciej, niż w podstawowym terminie. Zobacz, kiedy pieniądze trafią na konto i jakie będą wypłaty.

📢 Tego nie będzie można zrobić po zastrzeżeniu numeru PESEL. Nowe przepisy od czerwca 2024 Już od 1 czerwca banki będą musiały weryfikować w bazie każdy numer PESEL. Zastrzeżenie numeru PESEL ma uchronić nas przed oszustami, którzy podszywając się pod nas wyłudzają kredyty i inne finansowe zobowiązania. Już teraz można zastrzec swój PESEL ale pełną ochronę będziemy mieć od 1 czerwca 2024 roku. Zobaczcie przed czym nas uchroni zastrzeżony PESEL.

📢 Oto najpopularniejsze nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem. Lider na mapie pojawia się aż 14 razy! Sprawdziliśmy, jakie nazwy miejscowości w Kujawsko-Pomorskiem są najpopularniejsze. Lider na mapie regionu pojawia się aż 14 razy. Jakie miejscowości znajdują się w TOP 5 najpopularniejszych nazw wsi w województwie kujawsko-pomorskim? Tego dowiecie się z naszego artykułu. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Edyta Zając na odważnych zdjęciach. "Tak wygląda definicja piękna" - zobaczcie Edyta Zając to polska modelka i finalista Miss Polonia 2014, była żona piłkarza Jakuba Rzeźniczka, a aktualnie partnerka Michała Mikołajczaka, aktora znanego z serialu "Na Wspólnej". To niezwykle piękna kobieta, która odważnie prezentuje swoje wdzięki. Zobaczcie, jakie zdjęcia udało nam się znaleźć!

📢 Magister z dyplomem popularnego kierunku od 3 lat nie może znaleźć pracy. Wysokie kwalifikacje przeszkadzają pracodawcom Magister z Bydgoszczy zwolnił się z pracy. Myślał, że szybko znajdzie nową. Przecież ukończony przez niego kierunek bije rekordy popularności. Minęły trzy lata. Nie znalazł. Szuka pracy fizycznej, ale pracodawcy nie biorą pod uwagę jego kandydatury, bo im te jego wysokie kwalifikacje przeszkadzają. 📢 Lotto - wyniki 30.05.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 30.05.2024 tuż po jego zakończeniu.

📢 Święto województwa kujawsko-pomorskiego 2024. Organizatorzy przenoszą zapowiadane imprezy Organizatorzy koncertu z okazji Święta Województwa informują, że ze względu na alerty pogodowe dotyczące prognozowanych burz i intensywnych opadów zmienione zostały miejsca koncertów w Bydgoszczy, Włocławku i Grudziądzu. 📢 Boże Ciało 2024 w Lipnie. Procesja zgromadziła tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia W Lipnie już po raz trzeci zorganizowano wspólną procesję Bożego Ciała dla obu parafii. Wzięły w niej udział tłumy wiernych, które przeszły z kościoła Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika do kościoła Wniebowzięcia NMP. Zobaczcie, jak było 30 maja 2024 roku. 📢 Ostatnie wyniki Lotto z 30.05.2024 - Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada Nowe losowanie Lotto już o godzinie 22:00. Sprawdź wyniki losowania Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada z 30.05.2024 tuż po jego zakończeniu.

📢 Boże Ciało 2024 w Radziejowie. Uroczystości zgromadziły tłumy wiernych. Zobaczcie zdjęcia W Radziejowie odbyły się uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znane również jako Boże Ciało. Czwartek, 30 maja 2024 roku, stał się dniem pełnym religijnej zadumy, procesji eucharystycznej oraz wspólnotowego świętowania. W wydarzeniu wzięli udział ministranci, asysty parafialne, dzieci pierwszokomunijne, strażacy ochotnicy, orkiestra dęta oraz liczni wierni z obu parafii radziejowskich, przemierzając ulice miasta do czterech ołtarzy. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Nowi radni Grudziądza: Krzysztof Kosiński z KO i Krzysztof Gawroński z SOG-u złożyli ślubowanie Podczas sesji w środę, 29 maja dwóch nowych radnych złożyło ślubowanie. Krzysztof Kosiński dołączył do grona klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, a Krzysztof Gawroński wszedł do Rady Miejskiej Grudziądza z listy Sojusz Obywatelski Grudziądz Macieja Glamowskiego. 📢 Burze z gradem w powiecie świeckim. Zalane piwnice i wiadukt - zobacz zdjęcia Czytelników Przez powiat świecki przeszła burza i gradobicie. Strażacy nie nadążają z wyjazdami.

📢 Procesje Bożego Ciała w Kujawsko-Pomorskiem. Tak obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Boże Ciało, czyli Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, to wyjątkowe i radosne święto w Polsce, jedno z najważniejszych w kościele katolickim. Kwiaty rzucane przez dzieci w czasie procesji do czterech ołtarzy, tłumy wiernych i okna przystrojone świątecznie - tak w Kujawsko-Pomorskiem obchodzimy Boże Ciało. W czwartek (30 maja) ulicami miast i wsi przeszły tradycyjne procesje eucharystyczne z Najświętszym Sakramentem. Zobaczcie zdjęcia procesji z różnych miejscowości naszego regionu. 📢 Gwałtowne burze w Kujawsko-Pomorskiem. Grad wielki jak 5 zł, zalane drogi, szkoła, remiza i szpital Silne burze i gradobicia przeszły nad całym województwem kujawsko-pomorskim. Strażacy interweniowali wiele razy, na terenie naszego regionu odebrano ponad 64 zgłoszenia dotyczące usuwania skutków silnego wiatru i opadów deszczu.

📢 Boże Ciało 2024 w Żninie. Wierni przeszli w procesji przez starówkę. Oto relacja zdjęciowa Procesja Bożego Ciała w Żninie przeszła z kościoła mariackiego do fary ulicą Śniadeckich, następnie przez Plac Wolności i 700-lecia. W uroczystości wzięła udział liczna grupa wiernych, zatrzymując się przy czterech ołtarzach. W galerii relacja zdjęciowa z wydarzenia.

📢 Centralna procesja Bożego Ciała 2024 w Inowrocławiu. Uroczystości przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak - mamy zdjęcia i wideo Tegorocznym centralnym uroczystościom Bożego Ciała w Inowrocławiu przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak. Uczestniczyli w nich wierni z sześciu parafii na terenie miasta. 📢 Płynność finansowa GKM-u i Olimpii stała pod znakiem zapytania. Radni Grudziądza zgodzili się by wpompować dwa miliony złotych Pół miliona złotych dla Olimpii i 1,5 mln zł dla GKM-u - takimi kwotami zostały dokapitalizowane grudziądzkie spółki sportowe. Zgodziła się na to większość radnych podczas ostatniej sesji.

📢 Procesja Bożego Ciała 2024 na ulicach centrum Grudziądza z bazyliki do muzeum. Mamy zdjęcia z 30 maja Ulicami grudziądzkiej starówki przeszła procesja Bożego Ciała wspólna dla parafii pw. św. Mikołaja (bazylika) oraz Ducha Świętego. Udział w procesji dziś, 30 maja 2024, wzięło kilkuset wiernych. 📢 Tłumy wiernych uczestniczyły w procesji Bożego Ciała z Katedry bydgoskiej - zobacz zdjęcia W czwartek, 30 maja 2024 roku Kościół katolicki obchodził uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W Boże Ciało, jak potocznie nazywane jest to święto, przez całą Polskę przeszły liczne procesje. Nie inaczej było w Bydgoszczy. 📢 Tak są otwarte sklepy w Boże Ciało - Biedronka, Lidl, Żabka. Gdzie zrobić zakupy 30.05? Oto godziny otwarcia sklepów Sklepy otwarte w Boże Ciało - oto godziny otwarcia sklepów 30 maja 2024 roku. Boże Ciało to dzień ustawowo wolny od pracy. Tego dnia w Polsce obowiązuje też zakaz handlu i większość sklepów będzie zamknięta. W czwartek 30 maja markety i galerie handlowe będą nieczynne, większość sklepów pozostanie zamknięta. Otwarte będą niektóre Żabki. Zobacz, gdzie można zrobić zakupy 30 maja i jakie sklepy zmieniają godziny otwarcia w Boże Ciało.

📢 Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2024 we Włocławku. Zmiana miejsca sobotniego koncertu "Fajansowe sny" Czerwiec w Kujawsko-Pomorskiem to czas pełen muzyki, kultury i niezapomnianych wrażeń. Święto Województwa Kujawsko-Pomorskiego, obchodzone z wielkim rozmachem, przyciąga do prezydenckich miast regionu tłumy mieszkańców i turystów. W 2024 roku organizatorzy przygotowali wyjątkowe atrakcje, w tym serię koncertów, we Włocławku pod nazwą "Fajansowe Sny". Na scenie zaprezentują się wiodące postacie polskiej sceny muzycznej. Szczegóły. 📢 To najłatwiejsze w uprawie kwiaty na balkon - TOP 10. Niestraszne im słońce, wiatr czy przesuszenie Marzysz o balkonie pełnym kwiatów, ale nie masz czasu i ręki do roślin? Rozwiązaniem mogą być mało wymagające kwiaty, które bujnie i długo kwitną. Nie mają dużych wymagań, sporo zniosą. Zobacz TOP 10 roślin na balkon - nie do zdarcia, idealnych dla zabieganych i mało zaangażowanych pasjonatów ogrodnictwa.

📢 Te liczby padają w grze Lotto najczęściej. One dają milionowe wygrane Gra Lotto to najpopularniejsza z dostępnych w Totalizatorze Sportowym. Ma ona wieloletnią tradycję, bo wygrywać w niej można pieniądze od 1957 roku. Aktualnie losowanie gry Lotto odbywa się trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i soboty. Zobaczcie, jakie liczby padają najczęściej w okresie od 2019 roku. 📢 Te fryzury dodają lat - na te upięcia musisz uważać. Tych fryzur powinny unikać dojrzałe kobiety Na początek warto zaznaczyć, że nie zawsze fryzury dodające lat to złe rozwiązanie. Zdecydowanie powinny ich unikać kobiety dojrzałe. Jednak niektórym paniom dodatkowe kilka lat w wyglądzie zdecydowanie nie zaszkodzi a czasem może nawet pomóc. Zobaczcie, jakie fryzury zawsze dodają lat kobietom. Oto kilka z nich.

📢 Takie rzeczy może zająć komornik w 2024 roku. Nowe limity - zobaczcie listę! Wiele osób zadłużonych, gdy słyszy słowo komornik, boi się utraty mieszkania czy majątku osobistego. Egzekucja komornicza nie wygląda tak w praktyce. Co może zająć komornik, a czego zająć nie może? Wyjaśniamy wątpliwości. 📢 Piknik w kratkę zamknięty po Kuchennych rewolucjach? [OPINIE] Piknik w kratkę w Swarzędzu to nowa nazwa restauracji Bajkowa, która przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. W tym odcinku emocji nie brakowało! Jakie są opinie o restauracji? Czy to prawda, że restauracja została zamknięta? Sprawdźcie. 📢 Dziennikarze XX i XXI wieku [nowe zdjęcia w galerii] Po okresie wakacyjnej przerwy autorzy wzięli się do wytężonej pracy. W galerii "Dziennikarze XX i XXI wieku" pojawiły się nowe zdjęcia. Już wkrótce 65-lecie "Gazety Pomorskiej" i autorzy zapowiadają kolejne zdjęcia. Przypominamy, że do Jerzego i Grzegorza Zielińskich dołączył Adam Lewandowski. To on będzie teraz zajmował się opisywaniem zdjęć.

