Przegląd prasy 11.03.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mamy nowy horoskop tygodniowy. Przepowiednie dla wszystkich znaków zodiaku od 11 marca [11.03.2024] Poznaj swoje przewidywania astrologiczne na nadchodzący tydzień od 11 do 17 Marca. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co Wróż Roman przewiduje dla Twojego znaku zodiaku. 📢 Te osoby tracą prawo do darmowego leczenia. NFZ ostrzega - w tych sytuacjach nie zapłaci za leczenie Kiedy ustaje prawo do darmowych świadczeń? NFZ ostrzega, w jakich sytuacjach pacjent może stracić prawo do darmowego leczenia i nie może korzystać z opieki zdrowotnej "na NFZ". Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina też, co trzeba zrobić w tej sytuacji. Czytaj więcej.

Prasówka 11.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie są modne sukienki na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików z Kujawsko-Pomorskiego - zdjęcia Butiki z Kujawsko-Pomorskiego prezentują trendy na wiosnę 2024. Wśród nich są sukienki, zarówno eleganckie, jaki i sportowe oraz codzienne, dla młodych kobiet i dojrzałych. Zobaczcie w galerii najmodniejsze sukienki na wiosnę 2004 - od rozmiaru XS do XXL.

📢 Tak było na Jarmarku Wielkanocnym na Rynku w Gniewkowie. Zobaczcie zdjęcia Mieszkańcy Gniewkowa i okolicznych miejscowości mieli już okazję poczuć nadchodzące święta. A wszystko to za sprawą Wielkanocnego Jarmarku, który w niedzielę, 10 marca, odbyły się na Rynku w Gniewkowie. 📢 Gotowe kartki z życzeniami na Dzień Mężczyzn za darmo. Nowe pionowe projekty 2024 na MMS, WhatsApp czy Messengera Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki na Dzień Mężczyzn, który obchodzimy 10 marca 2024. Pobierz kartkę z życzeniami na Dzień Mężczyzn 2024, w wersji pionowej, idealnej na telefon. 📢 Te osoby nie powinny jeść orzechów włoskich. Zobacz, komu i na co szkodzą orzechy włoskie [11.03.2024] Orzechy włoskie są bardzo bogatym źródłem wielu cennych składników: zdrowych tłuszczów, białka, steroli roślinnych, przeciwutleniaczy, aminokwasów, witamin, mikro- i makroelementów. Poprawiają kondycję włosów, skóry, przyspieszają regenerację komórek, poprawiają pracę mózgu i układu nerwowego. Jednak orzechy włoskie nie są wskazane dla każdego. Niektórym osobom mogą nawet zaszkodzić. Jeśli masz takie objawy, nie powinieneś jeść orzechów włoskich.

📢 Motocykliści ze Świecia rozpoczęli sezon pod zamkiem. Zobacz zdjęcia i wideo Za oknem coraz cieplej, a to oznacza start sezonu motocyklowego. Pasjonaci jednośladów ze Świecia i okolic sezon rozpoczęli pod świeckim zamkiem. A wszystko w szczytnym celu. 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak [11.03.2024] Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 Dzięki tym trikom kwiaty cięte będą dłużej stały w wazonie. Tak możesz utrzymać świeżość kwiatów [11.03.2024] Świeże kwiaty w wazonie są symbolem wiosny, radości i optymizmu dla wielu osób. Są one piękną dekoracją, dostępną w różnorodnych kolorach, która dodaje wnętrzom radosnego i przytulnego charakteru. Ale jak dbać o kwiaty cięte, aby jak najdłużej cieszyły oko? Przedstawiamy sprawdzone sposoby na przedłużenie trwałości kwiatów ciętych.

📢 "Sanatorium miłości 6" - to wydarzy się w pierwszym odcinku. Mamy zdjęcia z planu [11.03.2024] W najbliższą niedzielę, 10 marca, o godzinie 21.20 rozpocznie się długo oczekiwanych przez widzów pierwszy odcinek szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Tym razem kuracjusze spotkają się w uzdrowisku w Krynicy-Zdrój. Jakie antrakcie przygotowali dla widzów twórcy programu. Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda Vivian Ward z "Pretty Woman". Zobaczcie zdjęcia! [11.03.2024] Julia Roberts to amerykańska aktorka, która urzekła cały świat swoją kreacją w filmie "Pretty Woman". Za tytułową rolę w filmie "Erin Brockovich" nagrodzono ją Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Zdobyła serca publiczności nie tylko wspaniałą grą, ale również rozbrajającym uśmiechem i urodą. Zobaczcie, jak dziś wygląda Julia Roberts. 📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [11.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Takie są zwaloryzowane emerytury - tabela zysku netto. Wiele przelewów już dotarło do emerytów [11.03.2024] Wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent przebiega bez zakłóceń, wyższe świadczenia otrzymało do tej pory prawie 4 mln osób - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 12,12 proc. 📢 Katarzyna Sienkiewicz, wokalistka zespołu "Kwiat Jabłoni" - prywatne zdjęcia. Taka jest na co dzień [11.03.2024] Kasia Sienkiewicz sławę zdobyła występując ze swoim bratem Jackiem w zespole "Kwiat Jabłoni". Prywatnie to córka Kuby Sienkiewicza, lidera zespołu Elektryczne Gitary. Katarzyna jest muzykologiem, piosenkarką, autorką tekstów piosenek, dziennikarką muzyczną i aktorką dubbingową. Tak żyje na co dzień. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku wygrają na loterii w Dzień Mężczyzn 10 marca. Wróżka Roma wskazuje Po święcie kobiet 8 marca, dwa dni później swój dzień mają też panowie. Wróżka Roma z układu gwiazd i planet na nieboskłonie odczytała horoskop na Dzień Mężczyzn 2024. Niektórzy panowie będą mieli wyjątkowe szczeście. Mężczyźni spod takich znaków zodiaku mogą wygrać na loterii 10 marca.

📢 Piotr Stramowski - tak wygląda nowa partnerka Majami z "Pitbulla". Mamy prywatne zdjęcia. Związek z Natalią Krakowską kwitnie [11.03.2024] Miłość Piotra Stramowskiego, jednego z najpopularniejszych, polskich aktorów, do Katarzyny Warnke, to już przeszłość. Dziś życiową partnerką Stramowskiego jest Natalia Krakowska. Co wiemy o nowej wybrance komisarza "Majami" z "Pitbulla"? O tym piszemy niżej i w naszej galerii. 📢 O tyle wzrosną rachunki za prąd w 2024 roku - tabela taryf. Takie podwyżki nas czekają [11.03.2024] Podwyżki cen prądu będą dla nas dość drastyczne. Od 2022 roku korzystamy z zamrożenia stawek energii elektrycznej jeśli nie przekroczyliśmy limitu. Pomoc od rządu skończy się 30 czerwca 2024 roku. Od 1 lipca będziemy płacić nowe stawki za prąd. Jak bardzo zmienią się ceny energii elektrycznej? Zobaczcie.

📢 Takie dodatki na Wielkanoc dostaną pracownicy w 2024 roku. Oto przykłady [11.03.2024] Pieniądze z funduszu socjalnego lub w ramach premii dla pracowników są wypłacane przede wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia. W niektórych firmach trafią one również na konto pracowników z okazji świąt Wielkanocnych. Mamy kilka przykładów takich premii. Zobaczcie, gdzie i ile dostają pracownicy. 📢 To nowa miłość Arkadiusza Milika. Agata Sieramska na śmiałych zdjęciach rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej [11.03.2024] Arkadiusz Milik znowu zakochany. Po rozstaniu z Jessicą Ziółek piłkarz Juventusu Turyn szuka szczęścia w ramionach Agaty Sieramskiej. Kim jest nowa dziewczyna Arkadiusza Milika? Tak mieszka i żyje na co dzień Agatycze. Fanom chętnie prezentuje swoje śmiałe zdjęcia i rzuca wyzwanie Annie Lewandowskiej. 📢 Żona Leo Messiego na odważnych zdjęciach. Oto piękna Antonela Roccuzzo - prywatne zdjęcia [11.03.2024] Leo Messi to piłkarz, który już za życia stał się legendą. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników może pochwalić się rodziną niczym z obrazka. Messi ma piękną żonę Antonelę oraz trzech synów. Oto jak wyląda Antonela Roccuzzo na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak wygląda córka Kingi Rusin i Tomasza lisa - prywatne zdjęcia. Pola Lis jest dziennikarką. "Ależ Pani podobna do mamy" [11.03.2024] Pola Lis to starsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Młoda kobieta idzie w ślady swoich słynnych rodziców i również została dziennikarką. W oczy rzuca się udarzejące podobieństwo do Kingi Rusin - "Cała Mama" - komentują fani. Zobacz w artykule prywatne zdjęcia. 📢 Emerytura wraz z trzynastką 2024 - tabela netto. Takie przelewy trafią w kwietniu do emerytów [11.03.2024] Waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku przynosi polskim seniorom powiew optymizmu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji na poziomie 112,12, co oznacza 12,12 proc. wzrost świadczeń. Zmieni się także trzynasta emerytura.

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [11.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Skreśl te liczby, aby wygrać miliony w Lotto. Oto najczęściej padające liczby [11.03.2024] Aby wygrać trzeba grać - głosi hasło reklamowe Totalizatora Sportowego. Niestety nie jest to takie łatwe. Trzeba mieć przy tym dużo szczęścia, a niektórzy twierdzą, że też system. Jednym ze sposobów na dużą wygraną, jest skreślanie liczb, które padają najczęściej. Sprawdziliśmy dla Was jakie liczby najczęściej padają w popularnych grach liczbowych, takich jak Lotto, Mini Lotto, Eurojackpot czy Ekstra Pensja. Oto one. 📢 Horoskop dla graczy Lotto na wiosnę 2024. Wiemy, kto ma szanse na duże pieniądze [11.03.2024] Nasze życie według horoskopu zapisane jest w gwiazdach, oznacza to, że w zasadzie wszystko możemy z nich wyczytać, musimy tylko wiedzieć jak to interpretować. Horoskop dla dwunastu znaków zodiaku jest oczywiście dość ogólnikowy, jednak może dać nam pewien impuls do działania. Sprawdzamy jaki jest horoskop na wiosnę 2024 roku. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina [11.03.2024] Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert?

📢 Te kolory ubrań przyciągają pieniądze, bogactwo i szczęście. Takie ubrania warto nosić [11.03.2024] Jaki kolor przyciąga bogactwo i dobrobyt? Kolory, jakimi się otaczamy i jakie wybieramy, mogą wpływać nie tylko na nastrój i samopoczucie. Wiele osób wierzy, że kolory mogą przyciągać pieniądze, szczęście i pomyślność. Okazuje się, że istnieją kolory, które przynoszą bogactwo. W co się ubierać, by przyciągnąć pieniądze i powodzenie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [11.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Danuta Stenka - tak można wyglądać po 60-tce. "Hasło emerytura mnie śmieszy" [11.03.2024] Danuta Stenka to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek i to takich, które z biegiem czasu stają się jeszcze ciekawsze, rozwijają skrzydła i nabierają kolorów. Choć aktorka dołączyła do grona 60-latek, poza legitymacją emeryta, którą nosi w portmonetce, niewiele się zmieniło. Wielu z zaciekawieniem przygląda się jej dokonaniom, ale i podpatruje jej styl. Zobaczcie, jak się nosi i jak pięknie wygląda Danuta Stenka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Modne krótkie fryzury damskie 2024. Takie fryzury odejmują lat i wyszczuplają twarz [11.03.2024] Wiosna to idealna okazja do metamorfozy. Za sprawą nowej, modnej fryzury Twój wygląd zmieni się na korzyść. Zmiana fryzury to powiew świeżości i zastrzyk pozytywnej energii dla dobrego samopoczucia kobiety. Nawet niewielka zmiana może zdziałać cuda. Mamy propozycje od stylistów z branży beauty - fryzura dobrana do kształtu twarzy, kolor odpowiedni do typu urody i koloru cery zdecydowanie odmładzają i wyszczuplają twarz. Zobacz, jakie krótkie fryzury damskie są modne na wiosnę 2024.

📢 Modne fryzury na wiosnę 2024. Włosy z refleksami to obecny hit - zobacz zdjęcia z Kujawsko-Pomorskich salonów [11.03.2024] HITEM koloryzacji włosów na wiosnę 2024 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu.

📢 Mamy horoskop na weekend 8-10 marca 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [11.03.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 8-10 marca 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych [11.03.2024] Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów [11.03.2024] Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 To zrób już teraz aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki [11.03.2024] Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać.

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [11.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji.

📢 Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [11.03.2024] Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę. 📢 Tak wygląda syn Anny Dymnej. Michał Dymny - tak mieszka i tym zajmuje się na co dzień [11.03.2024] Anna Dymna wychowała jedno dziecko. Syn gwiazdy "Znachora" i "Samych Swoich" nie poszedł jednak w ślady mamy. Realizuje się w branży muzycznej i wyjaśnia dlaczego nigdy nie myślał o aktorstwie. Tak mieszka i żyje na co dzień w Krakowie Michał Dymny, jedyny syn Anny Dymnej. 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [11.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [11.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [11.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024. Dots nails, czyli paznokcie z kropką to teraz hit - zobacz pomysły, wzory i zdobienia [11.03.2024] Modne paznokcie na wiosnę 2024. Oto gorące trendy manicure w tym roku. Pierwszym skojarzeniem i pomysłem na wiosenne paznokcie jest manicure w pastelowych kolorach i kwiatowe zdobienia. Ale to nie wszystkie propozycje na wiosenne paznokcie. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Gorącym trendem są "dots nails", czyli paznokcie z kropeczką. Sprawdź, jakie są modne paznokcie na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły na paznokcie. 📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy [11.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [11.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Restauracja Dzikowisko - oto menu i ceny. Magda Gessler odmieniła tę restaurację [11.03.2024] Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Po raz pierwszy do Bydgoszczy przyjechała Magda Gessler z programem "Kuchenne Rewolucje". Znana bydgoszczanom restauracja zmieniła nazwę, wystrój i menu. Zobacz teraz, jaka restauracja w Bydgoszczy przeszła Kuchenne Rewolucje pod okiem Magdy Gessler.

📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje [11.03.2024] Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [11.03.2024] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [11.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [11.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Taką "trzynastkę" wraz z emeryturą na rękę w 2024 roku dostaną seniorzy. ZUS nam wyliczył co do grosza! [11.03.2024] Ile wyniesie w 2024 roku emerytura wraz z "trzynastką" netto? W naszej galerii przedstawiamy wyliczenia, które specjalnie dla nas przygotował bydgoski Oddział ZUS. 📢 Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów [11.03.2024] Najmodniejsze fryzury 2024. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 City Trail Bydgoszcz. Ostatni bieg sezonu za nami! Mamy dużo zdjęć z imprezy! W niedzielę na trasy w Myślęcinku po raz ostatni w tej edycji wybiegli uczestnicy cyklu City Trail w Bydgoszczy. 📢 Tak było na prezentacji GKM Grudziądz 2024. Trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca. Zobacz zdjęcia! W hali na osiedlu Lotnisko odbyła się oficjalna prezentacja drużyny GKM Grudziądz na sezon 2024. Poza zaprezentowaniem zawodników, kibice powitali też odświeżony sztab szkoleniowy i młodych żużlowców grudziądzkiego klubu.

📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia.

📢 Dekoracje wielkanocne. Zobacz wieńce, kompozycje i firgurki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem W kwiaciarniach pojawiły się propozycje na wiosenne i wielkanocne dekoracje. Są figurki, świece, kwiaty doniczkowe, stroiki oraz wińce. Zobacz w galerii jak udekorować dom na wiosnę i Wielkanoc. 📢 Oto triki na żonkile w wazonie. Tak przedłużyć trwałość żonkili - skuteczne sposoby florystów Jak dbać o żonkile w wazonie? Żonkile to jedne z piękniejszych wiosennych kwiatów. Często pojawiają się w ogrodach, na balkonach, wiele osób wstawia żonkile do wazonu w domu. Kwiaty te nie tylko zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wprowadzają ciepło, radość i powiew wiosny. Co robić, aby żonkile nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość żonkili? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości żonkili. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Tyle państwo potrąca z emerytury. Mamy wyliczenia składki zdrowotnej i zaliczki PIT po waloryzacji Od 1 marca br. emerytury i renty wzrosły ze względu na przeprowadzoną waloryzację. Sprawdzamy, ile z twojej emerytury trafia do państwa ze względu na składkę zdrowotną i zaliczkę PIT. 📢 Renta Wdowia 2024 - wyliczenia w modelu kroczącym. Mamy oficjalne przykłady od Lewicy! Jeden z kluczowych priorytetów resortu rodziny, pracy i polityki społecznej to planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywne prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych są w toku. Mimo to, istnieją zarówno pozytywne, jak i negatywne aspekty dotyczące Renty Wdowiej 2024. 📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii".

📢 Tyle teraz realnie zarabiają nauczyciele. Mamy przykłady wypłat po podwyżce Nauczyciele doczekali się obiecanych podwyżek. Rozpoczęły się wypłaty wyrównań i pierwsze wypłaty po 30% podwyżce wynagrodzenia. Podwyżka wypłacana jest z wyrównaniem od 1 stycznia 2024. Jak teraz wyglądają wypłaty belfrów? Ile miesięcznie trafia na ich konto? Nauczyciele podzielili się z nami kwotami, jakie co miesiąc trafiają na ich konta. Zobaczcie. 📢 Oto numery oszustów, których zgłaszają internauci. Mamy nową listę na marzec 2024 Dzwonimy i odbieramy telefony niemal codziennie. To też doskonałe miejsce dla oszustów, zapewnia im anonimowość, łatwo wywołać w rozmówcy strach, niepokój, zmusić go do działania pod presją czasu. Niestety każdego dnia słyszy się o kolejnych kradzieżach pieniędzy tą metodą. Dlatego zobaczcie listę numerów spod których często dzwonią oszuści.

📢 XI Rajd Samochodowy z okazji Dnia Kobiet w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Samochodowy rajd turystyczny z okazji Dnia Kobiet w Grudziądzu, już po raz jedenasty, wystartował z mariny. 📢 Niedziele handlowe 2024. Czy jutro sklepy są otwarte? Sprawdź, czy 10 marca jest niedzielą handlową Niedziele handlowe 2024 to ponownie tylko kilka terminów w kalendarzu. Rząd nie przewiduje większych zmian w zakazie handlu w bieżącym roku. Które sklepy będą otwarte w niedzielę 10 marca? Jak wygląda kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku? Sprawdź, gdzie zrobisz zakupy mimo zakazu handlu i kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa.

📢 Tak po pożarze wygląda kamienicy przy ul. Karabinierów w Grudziądzu. Skala zniszczeń jest ogromna [10.03.2024 r.] Tragiczny pożar, który w piątek wybuchł w kamienicy przy ul. Karabinierów w Grudziądzu, wyrządził ogromne straty. Skalę zniszczeń dobrze widać dopiero w dziennym świetle.

📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Tak wygląda partnerka Marka Kościkiewicza - zdjęcia. Jest od niego o prawie 30 lat młodsza Marek Kościkiewicz to kompozytor, autor tekstów, twórca zespołu De Mono. Napisał wiele piosenek, które stały się hitami. Był dwukrotnie żonaty. Ma czworo dzieci. Aktualnie tworzy szczęśliwy związek z młodszą o 30 lat Weroniką. Zobaczcie, jak wygląda partnerka Marka Kościkiewicza.

📢 Tak wygląda syn Janusza Chabiora. Też jest łysy - ale to nie jedyne podobieństwo Janusz Chabior to polski aktor, który za swoje role zbiera świetne recenzje, zarówno od krytyków jak i widzów. Grał między innymi w takich filmach jak "Kołysanka", "Kobiety mafii", "Botoks", "Ślepnąc od świateł" czy "Sami swoi. Początek". Nie wszyscy wiedzą, że ma syna. Jak wygląda i czym się zajmuje Nikodem Chabior, syn Janusza Chabiora? Zapraszamy do lektury i do naszej galerii. 📢 Zarobki żołnierzy od marca 2024 - tabela wyliczeń. Tyle zarabiają żołnierze zawodowi, WOT i dobrowolni W marcu żołnierze otrzymali podwyżki od 15,2 do 25,4% - z wyrównaniem od stycznia. Wiemy dokładnie, jakie to są kwoty i dodatki dla mundurowych służących na Kujawach i Pomorzu. 📢 Magda Gessler - odważna sesja zdjęciowa. 69-letnia restauratorka zrzuciła ubranie i podzieliła fanów Magda Gessler wystąpiła w nagiej sesji zdjęciowej. Znana restauratorka, która w lipcu świętuje 69. urodziny, ponownie zaskoczyła fanów i wzbudziła wiele emocji. Na odważnych zdjęciach dla magazynu "VIVA!", Magdy Gessler jest półnago a jej ciało osłania jedynie gazeta. Fani są podzieleni, nie brakuje głosów krytyki. Zobacz teraz odważne zdjęcia Magdy Gessler.

📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów.

📢 Kobiety o takich znakach zodiaku wygrają na loterii w Dzień Kobiet. Wróżka Roma zdradza listę szczęścia Zbliża się święto kobiet 8 marca. W ten dzień wszystkie panie mogą liczyć na podarunki od swoich mężów, partnerów, ojców czy współpracowników. Wróżka Roma przepowiada, że do niektórych kobiet uśmiechnie się los. Kobiety spod takich znaków zodiaku wygrają na loterii w Dzień Kobiet.

📢 Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać Jeżeli zaciągamy zobowiązania finansowe, musimy liczyć się z tym, że trzeba je spłacać. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje. Bywa i tak, że mimo chęci nie mamy w danym okresie naszego życia możliwości regulować zobowiązań i spłacać długów. Zobacz, po jakim czasie następuje przedawnienie długów. Tych zobowiązań nie trzeba spłacać.

📢 To dzieje się z organizmem po czekoladzie. Mamy listę skutków spożywania czekolady Czekolada, kto z nas z pełnym przekonaniem mógłby powiedzieć, że jej nie kocha. Biała, gorzka, z orzechami czy nadzieniem, potrafi trafić nawet do najbardziej wybrednego gustu. Nic więc dziwnego, że w ciągu całego życia pochłaniamy ogromne ilości tej kakowej słodyczy.

📢 Tak mieszka Magdalena Perlińska. Luksusowa życie modelki z „Tańca z gwiazdami”. Wyjątkowy dom Magdaleny Perlińskiej– galeria zdjęć Magdalena Perlińska to nowa tancerka, która debiutuje w 14. edycji „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Piękna trenerka pojawiła się w tanecznym show Polsatu u boku dziennikarza radia ZET – Kamila Baleji. Sprawdzamy, jak żyje na co dzień modelka, influencerka i aktorka. Zaglądamy do luksusowego domu Magdaleny Perlińskiej w stolicy. 📢 Te kobiety zmieniają Golub-Dobrzyń. Rozwijają samorząd, sport, kulturę i sprawy społeczne. Zobacz zdjęcia Z okazji Dnia Kobiet 2024 przygotowaliśmy galerię pań zasłużonych dla naszego miasta. Zobaczcie, które panie z Golubia-Dobrzynia mają największy wpływ na rozwój miasta. Pracują m.in. w samorządzie, oświacie, wolontariacie, biznesie i kulturze. Są zaangażowane w życie społeczne. Więcej znajdziecie w naszej galerii!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie będą podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

📢 Paznokcie na marzec 2024. Takie wzory i kolory są modne w manicure na wiosnę 2024 - zdjęcia Wiosna to idealna okazja do metamorfozy i zadbania o siebie. Nowa garderoba, nowa fryzura, a także - nowy, wiosenny manicure. W tym sezonie na wiosnę 2024 w trendach na modny manicure królują paznokcie pomalowane na jednolity kolor. Modne są także wszelkie zdobienia. Zobaczcie, jakie paznokcie są modne w marcu i na wiosnę.

📢 Modne kurtki i płaszcze na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików w Kujawsko-Pomorskiem W butikach w Kujawsko-Pomorskiem pojawiły się już nowe kolekcje ubrań na wiosnę 2024. Widać już jakie są trendy. Zobacz w galerii najmodniejsze okrycia wierzchnie. Te kurtki, płaszcze, bluzy i kardigany są modowym HITEM. 📢 Mamy gotowe kartki z życzeniami na Dzień Mężczyzn za darmo. Nowe pionowe projekty 2023 na MMS, WhatsApp czy Messengera Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki na Dzień Mężczyzn, który obchodzimy 10 marca 2023. Pobierz kartkę z życzeniami na Dzień Mężczyzn 2023, w wersji pionowej, idealnej na telefon.