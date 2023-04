Przegląd prasy (11.04.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 56 lat. "Widać, że dba o siebie". Zobaczcie jej zdjęcia! [11.04.2023]”?

Prasówka 11.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 56 lat. "Widać, że dba o siebie". Zobaczcie jej zdjęcia! [11.04.2023] Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka wkrótce skończy 56 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Osoby o takich znakach zodiaku mają tendencje do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać [11.04.2023] Według astrologów nasz znak zodiaku może wypływać nie tylko na cechy charakteru, ale również wyglądu. Niektóre znaki zodiaku są wyjątkowo piękne, inne seksowne, a jeszcze inne mają nietypową urodę. Na podstawie znaku zodiaku można przewidzieć także kto ma tendencję do tycia. Oto lista znaków, które muszą uważać.

📢 Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Poznaliśmy finalistki konkursu [zdjęcia] W City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono 15 pięknych kobiet, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia. Finałowa gala - 11 czerwca 2023 roku.

Prasówka 11.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Poznaliśmy finalistki konkursu [zdjęcia] W City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Wyłoniono 28 pięknych kobiet, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia. Finałowa gala - 11 czerwca 2023 roku.

📢 Półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 [zdjęcia] Na początku kwietnia w City Hotel Bydgoszcz odbył się półfinał Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Wyłoniono piękne kobiety, które zawalczą o koronę i awans do ogólnopolskiego Konkursu Piękna Polska Miss. Poznaj kandydatki. Zobacz zdjęcia z półfinału. 📢 Buty do sukienki - najlepsze stylizacje na wiosnę 2023. To się będzie nosić! Wiosna już przyszła, robi się coraz cieplej, czas wyjąć z szafy lżejsze, wiosenne sukienki. Zastanawiacie się, jakie buty będą w tym sezonie modne do sukienek? Mamy najnowsze trendy -to się będzie nosić na wiosnę 2023. Zobacz i uzupełnij swoją garderobę o najnowsze trendy! 📢 Oto poważne choroby zaczynające się od nieleczonych zębów. To musisz wiedzieć! [lista] Zęby to problem wielu rodaków. Jeśli o nie nie dbamy, nie tylko źle wyglądają, ale mogą powodować szereg poważnych dolegliwości i schorzeń. Dbanie o zęby to także bardzo kosztowny "interes". Większość usług, które poprawiają stan i wygląd zębów, jest niestety wykonywana tylko prywatnie, a Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje tylko niektóre zabiegi. Zobaczcie, dlaczego jednak warto dbać o zęby!

📢 Piękna pogoda w lany poniedziałek w Grudziądzu. Mieszkańcy chętnie spacerowali po Rudniku i Starówce [zdjęcia] Lany poniedziałek w Grudziądzu był dniem relaksu i sposobnością do pozbycia się kalorii pochłoniętych przy wielkanocnych stołach. 📢 Toruń. Rodzinny seksbiznes. Nowe zarzuty dla matki i córki! Zarobiły na seksie ponad 4 mln zł Torunianki Wanda Ł. i jej córka Kinga na seksbiznesie zarobiły dwa razy więcej niż wstępnie szacowano. Prokuratura zaostrzyła im zarzuty. Dowodzi, że na pracy prostytutek w Toruniu, Wrześni i Kutnie zarobiły przynajmniej 4 mln 398 tys. zł. Jak dowiedziały się "Nowości", pieniądze prały kupując mieszkania. Gdzie i za ile? Oto szczegóły.

📢 Takie szokujące emerytury dostaną niektórzy w kwietniu 2023. Tabela wyliczeń nowych emerytur z dodatkiem [11.04.2023] Emerytura po waloryzacji i z dodatkiem tzw. trzynastki pozytywnie szokuje wielu emerytów w kwietniu. Zobaczcie, jakie emerytury dostają w kwietniu emeryci po wielu zmianach.

📢 Oto uczestnicy programu Rolnik Szuka Żony 10. Te osoby zobaczymy w programie Rolnik Szuka Żony [11.04.2023] Program Rolnik Szuka Żony doczekał się właśnie 10. edycji. Przez ten czas wiele osób połączyło się w pary. Niektóre z nich nawet stanęły na ślubnym kobiercu i doczekały się dzieci. 📢 Oto najlepsze domowe sposoby na kleszcze. Takie triki musisz po prostu znać - olejki są niezawodne [11.04.2023] Cieplejsze dni oznaczają większą aktywność na świeżym powietrzu, na łonie natury. Wiosną do życia budzą się także insekty, owady i niektóre pajęczaki, takie jak kleszcze. Stanowią one duże zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Warto więc wdrożyć pewne działania profilaktyczne. Istnieją pewne zapachy, których kleszcze nie lubią. Sprawdź, jak odstraszyć je domowymi sposobami.

📢 Te osoby nie mogą jeść borówek. Ważne informacje dla wielu - oni powinni wykluczyć borówki z diety [11.04.2023] Borówka amerykańska uznawana jest za jeden z najzdrowszych owoców, który obfituje w witaminy i inne składniki odżywcze. Okazuje się jednak, że nie każdy może ją spożywać. Pewne osoby, które włączają ją do diety, narażają swoje zdrowie. Sprawdź, kto nie może jeść borówek. Przy tych dolegliwościach jedzenie borówek jest niebezpieczne.

📢 Tak zdrożeje prąd po przekroczeniu 2000kWh. Oto dlaczego warto oszczędzać energie [11.04.2023] Ceny prądu poszły do góry. Rząd aby pomóc zamroził je, jednak pod pewnymi warunkami. Ustalono limity zużycia w skali roku. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe. 📢 300 plus do emerytury jeszcze w tym roku. Te osoby dostaną dodatkowe pieniądze [11.04.2023] Rząd jeszcze w tym roku wprowadzi nowe świadczenie. Będzie to 300 złotych. Trzeba będzie jednak spełnić kilka warunków. Oto zasady przyznania dodatkowych pieniędzy. 📢 Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką" - oto tabela wyliczeń brutto i netto. Takie są stawki [11.04.2023] Emerytury dla seniorów wraz z "trzynastką". Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Oto kto nie powinien jeść tych owoców [11.04.2023] Truskawki są bardzo dobrym źródłem witaminy C, znajduje się w nich znaczna jej ilość, większa niż na przykład w cytrynie. Truskawki to owoce, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko w sezonie letnim. Mają one wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie, jest jednak kilka grup, które powinny unikać truskawek. Zobaczcie dlaczego.

📢 Oto triki fryzjerów na mycie włosów. Ten błąd popełniamy najczęściej. Przez to włosy puszą się i nieładnie wyglądają [11.04.2023] Mycie włosów to czynność, którą wiele osób wykonuje co kilka dni a nawet codziennie. Mycie włosów wydaje się być prostą czynnością, której nie trzeba poświęcać szczególnie wiele czasu i uwagi. Warto znać kilka trików stosowanych przez fryzjerów, które ułatwią mycie włosów i sprawią, że będą się one dobrze układać. Wiele osób często nieświadomie popełnia błędy, przez które włosy nie wyglądają dobrze, puszą się, nie chcą się układać i tracą blask. Zobacz teraz, jakie błędy popełnia się najczęściej podczas mycia włosów. Oto triki fryzjerów na mycie włosów.

📢 To wydarzy się w kolejnych kwietniowych odcinkach "M jak Miłość". Iza zdradza męża, Piotrek ukrywa chorobę przed Kingą [11.04.2023] Serial „M jak Miłość” to znana i bardzo lubiana przez Polaków saga o rodzie Mostowiaków. Serial emitowany jest w TVP2 od 2000 roku. Ma wielu fanów i to grono wciąż się poszerza. Obecnie możemy go oglądać w poniedziałki i wtorki o 20.55. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak Miłość" w kwietniu. Mamy dla was streszczenia aż pięciu najnowszych odcinków! 📢 Takie statki, barki i jachty można zobaczyć na bydgoskiej Brdzie i Kanale Bydgoskim [zdjęcia - 11.04.2023] Żegluga na dolnym, bydgoskim odcinku Brdy, ma tak długą tradycję jak historia osady, która wyrosła na znane nam dziś 350-tysięczne miasto, a może nawet – kto wie - dłuższą.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku najgorzej znoszą samotność. Oni chcą być w związku za wszelką cenę [11.04.2023] Samotność rozumiana jako brak partnera to etap, przez który większość osób przebrnęła w swoim życiu. U jednych okres ten trwał dłużej, u innych krócej. Niektórzy przeszli go gładko - wykorzystali ten czas dla siebie, aby rozwijać się i pielęgnować przyjaźnie, inni zaś poświęcali całą energię i czas na poszukiwanie nowego partnera. Okazuje się, że to, jak znosimy samotność, może zależeć od naszego znaku zodiaku. Oto lista znaków, które radzą sobie z tym stanem najgorzej.

📢 Mamy horoskop finansowy na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na kasę [11.04.2023] Sprawdzamy, jakie znaki zodiaku mają największe predyspozycje do "robienia" pieniędzy. Swoimi spostrzeżeniami podzieliła się z nami wróżka. Szykują się poważne wydatki, a może fortuna będzie sprzyjać twojemu znaku zodiaku? Sprawdź, co czeka twoje finanse w dalszej części 2023 roku.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? [11.04.2023] Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! [11.04.2023] Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Tak wygląda dziś 42-letnia Wioletka z serialu Ranczo. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska [11.04.2023] Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo.

📢 Artur Witkowski z programu Nasz Nowy Dom prywatnie. Tak mieszka i żyje na co dzień kierownik budowy [11.04.2023] Artur Witkowski dał się poznać szerszej publiczności jako sympatyczny kierownik budowy z hitu telewizji Polsat "Nasz nowy dom". To właśnie on zarządzał ekipą budowlaną, która odmieniała wnętrza domów rodzin o trudnej sytuacji materialnej. Choć Artur Witkowski odszedł już z programu, wciąż może pochwalić się szerokim gronem fanów. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 [11.04.2023] Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić. 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków [11.04.2023] Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Mamy najnowszy horoskop celtycki 2023 dla wszystkich znaków. To cię czeka wiosną [11.04.2023] Horoskop celtycki nie cieszy się taką popularnością jak przepowiednie dotyczące zodiaków. Na jego podstawie można znaleźć jednak dowiedzieć się wielu rzeczy o sobie. Za autorów horoskopu celtyckiego uznaje się druidów. To właśnie oni mieli dobrać drzewo do daty urodzenia. Zobaczcie, co mówi o nas "nasze drzewo".

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać [11.04.2023] Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Najlepsze ubrania od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej. Sprawdzamy, ile kosztują ubrania od gwiazdy programu [11.04.2023] Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej wyrazistych postaci z programu TTV "Królowe życia". Zawodowo związana z branżą modową, projektuje ubrania. Sprawdzamy ile kosztują i jak wyglądają.

📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta [11.04.2023] Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji.

📢 Takie prawa ma uczeń w polskiej szkole. Uczniowie mogą być jednak zaskoczeni [11.04.2023] W szkole obowiązuje szereg zasad, których społeczność powinna przestrzegać. Każdy uczeń ma w niej wiele obowiązków, ale i praw. Zobaczcie, do czego ma prawo uczeń w polskiej szkole. Prawa ucznia to katalog czynności, które mogą wykonywać uczniowie, a także uprawnień, które uczniom przysługują. Takie zasady obowiązują w naszych szkołach i warto o tym wiedzieć. 📢 Takie są teraz modne salony. Oto projekty pokoi dziennych od Doroty Szelągowskiej [11.04.2023] Salony i pokoje dzienne pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, boho, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 To oznaczają numery boczne na radiowozach. Te litery i cyfry na samochodzie policji to ważna informacja [11.04.2023] Radiowozy, czyli samochody policyjne w Polsce są oznakowane w jednolity sposób. Wszystkie mają zamontowanym system ostrzegania świetlnego i dźwiękowego, charakterystyczny dla pojazdów uprzywilejowanych. Każdy radiowóz wyposażony jest także w specjalny numer boczny. Okazuje się, że ciąg liter i cyfr to ważna informacja dla kierowców. Jak rozszyfrować kody na radiowozach? Wyjaśniamy, co znaczą litery i numery na samochodach policji.

📢 Kibice na meczu Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz [zdjęcia] W świąteczny poniedziałek Hala Mistrzów we Włocławku zapełniła się kibicami. Fani koszykówki oglądali przez trzy kwarty zacięte derby regionu pomiędzy Anwilem a Eneą Abramczyk Astorią Bydgoszcz. 📢 Derby koszykarskie: Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz. Trzy kwarty walki [zdjęcia] Koszykarskie derby regionu Anwil Włocławek - Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz w Energa Basket Lidze były bardzo zacięte przez trzy kwarty. Kibice zgromadzeni w Hali Mistrzów nie narzekali na nudę.

📢 Osoby o tych imionach przyciągają pieniądze jak magnes. Oni nigdy nie mają pustego portfela Pieniądze w naszym życiu nie powinny być najważniejsze, jednak odgrywają dość znaczącą rolę. Zdecydowanie bardziej wolimy je mieć niż nie. Pewnie zauważacie w swoim otoczeniu osoby, które wręcz przyciągają do siebie pieniądze. Możliwe, ze wpływ na to może mieć nasze imię. Od dawna wierzono w magiczną moc imion. Zobaczcie osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze. 📢 Tuje w ogrodzie? Te rośliny są trujące i trzeba na nie uważać. Wyjaśniamy objawy zatrucia tujami Tuja w ogrodzie? Te rośliny są trujące - objawy zatrucia tujami. Tuje, zwane również żywotnikami, to rodzaj iglastych drzew i krzewów z rodziny cyprysowatych. Występują naturalnie w Azji i Ameryce Północnej, ale są również uprawiane na całym świecie ze względu na swoje dekoracyjne walory. Tuje mają charakterystyczne, miękkie, ciemnozielone igły, a ich korona jest stożkowata lub kolumnowa, co sprawia, że są popularne jako rośliny ozdobne w ogrodach i parkach. Ważną informacją jest ta, że tuje zawierają w sobie substancje toksyczne, takie jak terpenoidy, które mogą powodować reakcje alergiczne lub zatrucia u ludzi i zwierząt.

📢 Te znaki zodiaku w kwietniu się wzbogacą, odnajdą miłość lub wygrają na loterii. Horoskop na początek wiosny 2023 Kwiecień wniesie w życie osób spod niektórych znaków zodiaku odrobinę słońca, nie tylko dosłownie, ale również w przenośni. Astrologowie przewidują, że pewne znaki zodiaku wzbogacą się, odnajdą miłość, a nawet mogą wygrać na loterii. Do kogo los uśmiechnie się w kwietniu? Sprawdź czy twój znak znalazł się na liście! 📢 Takie teraz dostaniesz odszkodowanie za choroby zawodowe. Stawki poszły do góry w 2023 roku Od 1 kwietnia 2023 roku zmieniły się stawki dotyczące wypłacania odszkodowań za choroby zawodowe. Stawki poszły do góry w 2023 roku. Przygotowaliśmy dla was najnowsze stawki dotyczące odszkodowań za wypadek w pracy i chorobę zawodową, a także wykaz chorób, za które możemy się ubiegać o odszkodowanie. Sprawdźcie.

📢 Takie są najlepsze zioła na zgagę. Te domowe sposoby na zgagę przyniosą ulgę po sutym obiedzie Zgaga to dość powszechny problem, który dotyczy zarówno osób starszych, jak i dorosłych, a nawet dzieci. Pojawia się zazwyczaj wtedy, gdy zjemy zbyt obfity i ciężki posiłek. Świąteczne ucztowanie przy suto zastawionym stole to sprzymierzeniec zgagi. Na szczęście można poradzić sobie z tą dolegliwością domowymi sposobami. Oto najlepsze zioła na zgagę! 📢 Śmigus-dyngus w Pieckach. Morsy z Bydgoszczy i okolic z przytupem zakończyły sezon W Wielkanocny Poniedziałek morsy z Bydgoszczy i okolic spotkały się nad Jeziorem Jezuickim w Pieckach. Tym razem morsowanie odbyło się zgodnie z tradycyjnym śmigusem - dyngusem. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 [ZDJĘCIA] 10.04.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem są najdłuższe ścieżki rowerowe. Zobacz listę Mamy wiosnę. Dni są coraz dłuższe i coraz cieplejsze. Chętniej więc wsiadamy na rowery, by pokonywać na nich kolejne kilometry. Najlepiej jest, gdy możemy przemieszczać się na jednośladach korzystając z bezpiecznych ścieżek rowerowych. Gdzie w Kujawsko-Pomorskiem jest ich najwięcej? Jakie miasta w naszym regionie mogą się pochwalić najdłuższymi ścieżkami rowerowymi? Sprawdź nasze zestawienie. 📢 Te osoby połączył program Rolnik Szuka Żony. Mamy piękne zdjęcia ze ślubów gwiazd programu „Rolnik szuka żony” okazał się szczęśliwy dla kilku małżeństw, które poznały się w programie. Kilka innych powstało już po jego zakończeniu. Zebraliśmy wszystkie „rolnikowe” małżeństwa. Okazuje się, że wcale nie jest ich mało, a zapowiadają się kolejne śluby. 📢 Taki błąd przy płaceniu kartą popełnia wiele osób. W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz Płatność kartą to jedna z najpowszechniejszych metod płacenia. Jest prosta, bezpieczna i znacznie wygodniejsza niż używanie gotówki. Jednak wiele osób popełnia ten błąd przy płaceniu kartą. Może się on skończyć utratą środków z konta. W taki sposób można stracić pieniądze! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Te psy będą idealne dla rodzin. Oto rasy psów przyjazne dzieciom - nie reagują agresywnie Małe dzieci i psy w jednym domu często mogą zwiastować wiele kłopotów. Dla kilkulatków zrozumienie, że zwierzęta nie zawsze mają ochotę na przytulanie lub zabawę, bywa trudne. Na szczęście nie brakuje ras, które są bardziej towarzyskie, nie reagują agresywnie i cierpliwie podchodzą do głaskania. Jakie zatem rasy psów są najlepsze dla rodzin z dziećmi? Które warto wybrać? Prezentujemy listę!

📢 Jak sprawdzić, czy jajko jest świeże? Po tym poznasz zepsute jajko. Oto skuteczne metody bez rozbijania skorupki Jak rozpoznać, czy jajko jest świeże i dobre bez rozbijania skorupki? Oto pewne oznaki, że jajko nie jest już świeże. Spożycie nieświeżego jajka może być niebezpieczne dla zdrowia. Sprawdź w lodówce, czy nie masz nieświeżych jajek. Wyrzuć jajka natychmiast, jeśli zauważysz te oznaki - takie jajka są już nieświeże!

📢 To dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu owsianki. Taki wpływ na nas mają płatki owsiane To dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu owsianki. Dla wielu osób płatki owsiane są idealnym produktem do spożywania na śniadanie. Mają bardzo dużo zalet i warto włączyć je do swojej diety. Zobacz, jakie efekty dla naszego organizmu przynosi regularne spożywanie płatków owsianych. 📢 Miss Polonia 2023. Tak wyglądają piękne finalistki konkursu [zobacz zdjęcia] Niedawno wyłoniono 20 pięknych kandydatek finałowego konkursu Miss Polonia 2023. To będzie historyczny finał Miss Polonia 2023 z udziałem ciemnoskórej Sophie Williams z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i poznaj piękne finalistki, które zawalczą wkrótce o bursztynową koronę. 📢 Inowrocław. Od 191 lat w wielkanocną niedzielę w Szymborzu kawalerowie przywołują panny. Tak było na tegorocznej przywołówce. Zdjęcia Starej kujawskiej tradycji stało się zadość. W wielkanocną niedzielę, 9 kwietnia, w Szymborzu, dziś dzielnicy Inowrocławia członkowie Stowarzyszenia Klubu Kawalerów przywoływali panny, te miejscowe, jak i te spoza Szymborza, które związały się z chłopakami z inowrocławskiej dzielnicy.

📢 Na prawo Jaskinia Klonowa, na lewo Fort Tarpno. To można zobaczyć w Grudziądzu [zdjęcia] Te dwie atrakcje turystyczne rozdzielają ulice Klonowa i Parowa. Po ich północnej stronie znajduje się Jaskinia Klonowa, po południowej Fort Tarpno. W obu przypadkach do ich zwiedzenia trzeba zabrać latarki.

📢 Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak kibicowaliście na Motoarenie. Mamy nowe zdjęcia! Motoarena znowu wypełniona kibicami. Tysiące torunian świetnie bawiło się na meczu For Nature Solutions Apator Toruń - Stal Gorzów. Tak kibicowaliście "Aniołom" - zobaczcie zdjęcia trybun. 📢 Te znaki zodiaku znajdą miłość w 2023 roku. Przeznaczenie w końcu da o sobie znać! [lista] 2023 rok uśmiecha się do nas coraz szerzej. Co przyniesie, dla kogo szykuje poważne zmiany w życiu? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Sprawdź horoskop na 2023 rok. Zobacz, na które znaki zodiaku czeka miłość w 2023 roku. 📢 Tak teraz wygląda Linda Hamilton. Gwiazda "Terminatora" mocno się zmieniła [zdjęcia] Linda Hamilton to amerykańska aktorka, której wspaniała rola w "Terminatorze" na długo pozostała w pamięci widzów na całym świecie. W filmie wcieliła się w rolę Sarah Connor, matki i nauczycielki przyszłego przywódcy ruchu oporu Johna Connora. Od premiery tego kultowego filmu Jamesa Camerona minęło już 38 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Linda Hamilton.

📢 Mamy horoskop miłosny 2023 roku. Osoby spod tych znaków zodiaku czekają miłosne zawirowania Zawirowania w życiu miłosnym to nie zawsze zmiany na gorsze. Zmiany mogą być także dobre. W 2023 roku wiele znaków zodiaków czekają duże zmiany, zarówno te dobre jak i te gorsze. Zobaczcie co Was czeka, czy znajdziecie miłość, czy weźmiecie w tym roku ślub, a może czekają Was niespodziewane zaręczyny lub zmiana partnera. 📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz.

📢 Oto tajemnicza dziewczyna Marcina Hakiela. "Wyglądacie kwitnąco, dużo szczęścia" [zdjęcia] Marcin Hakiel od kilku miesięcy ma partnerkę. Nie ujawnia jednak personaliów swojej ukochanej. Coraz częściej jednak na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy. Dzięki temu wiemy, jak się ubiera dziewczyna Marcina Hakiela, jakie ma włosy oraz figurę. Zobaczcie prywatne zdjęcia Marcina Hakiela. 📢 Paznokcie w stylu Jennifer Lopez. Floral milk bath nails to najmodniejszy manicure na wiosnę 2023 Wiosna oznacza nowe trendy w modzie oraz w zdobieniach paznokci. Najmodniejszy w tym wiosennym sezonie będzie styl a la Jennifer Lopez - floral milk bath nails. Tak ozdobione paznokcie są eleganckie, pasują do wielu stylizacji i okazji. Zobaczcie, jakie są trendy w manicure na wiosnę. 📢 Apator Toruń - Stal Gorzów. Mnóstwo kibiców na Motoarenie. Poszukajcie się na zdjęciach! Wielkie emocje na Motoarenie i zwycięstwo "Aniołów" wywalczone dopiero w ostatnim biegu. Drużynę Apatora dopingowało z trybun około dziesięciu tysięcy wiernych fanów. Kto był na meczu? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Toruń. Święconka w kasku nad Wisłą. Zmotoryzowani tradycyjnie nie zawiedli Już po raz 14 odbyła się w Toruniu święconka w kasku. Tym razem motocykliści w samo południe spotkali się na Błoniach Nadwiślańskich. 📢 Tutaj sprawdzisz, ile wyniesie emerytura wraz z trzynastką. Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur na rękę Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłata trzynastej emerytury w roku 2023 będzie miała miejsce w kwietniu. W tym czasie emeryci i renciści otrzymają swoje bieżące świadczenie oraz dodatkowe świadczenie w postaci trzynastej emerytury. Zasady wypłaty trzynastej emerytury określają, że jej kwota jest uzależniona od wysokości świadczenia emerytalnego lub rentowego. W przypadku, gdy emeryt lub rencista pobiera świadczenie w pełnej wysokości, trzynastka będzie równa jednemu miesięcznemu świadczeniu. Natomiast w przypadku, gdy świadczenie jest niższe, kwota trzynastej emerytury zostanie odpowiednio obniżona. Sprawdź ile wyniesie Twoja emerytura wraz z trzynastką!

📢 Mamy horoskop miłosny na kwiecień i dalszą część roku. Te osoby będą mieć szansę na wiosenną miłość Wszyscy czekamy z utęsknieniem na wielką miłość. Wydaje nam się, że wokół każdy jest szczęśliwy i oczekujemy, że los uśmiechnie się również do nas. Wróżka podpowiada, jak skraść serce poszczególnych znaków zodiaku. Zdaniem astrologów to, jaki będzie rok i jaka będzie przyszłość, zależeć może także od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Dla których znaków zodiaku rok 2022 będzie najlepszy? Zobacz w naszej galerii! 📢 Emerytury w kwietniu 2023 - tabela wyliczeń brutto i netto. Taka jest wypłata dla seniorów Oto stawki emerytur w kwietniu 2023 brutto i netto. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Oto najtańszy sklep w Polsce. Aż trudno uwierzyć, o ile niższe ma ceny od najdroższego. Mamy najnowsze dane Najtańsze sklepy w Polsce - nowy ranking 2023. Biedronka, Lidl, Auchan, Dino a może Kaufland - który sklep jest teraz najtańszy w Polsce? Najtańszy sklep w Polsce został wskazany w Badaniu i Raporcie Koszyka Zakupowego przeprowadzonym przez ASM Sales Force Agency. Eksperci po raz kolejny przeanalizowali ceny przykładowego koszyka zakupowego w największych i najpopularniejszych sieciach handlowych w Polsce. Wyniki mogą zaskoczyć! Który sklep jest najtańszy w Polsce? W którym sklepie zrobimy najtaniej zakupy? Gdzie za zakupy zapłacimy najmniej? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Są wyniki sekcji zwłok trenera z Grudziądza i jest nagranie wideo z wypadku w gminie Stolno, w którym zginął Dlaczego doszło do wypadku na drodze krajowej nr 91 w gminie Stolno, w którym zginął Rafał Dominikowski, trener Geotermii Solanki Grudziądz? Z szefową chełmińskiej Prokuratury Rejonowej rozmawiamy o tym, co już wiadomo w sprawie przyczyn wypadku i o wynik sekcji zwłok 48-latka.

📢 Tyle wykonawcy disco polo biorą za swój występ - znamy aktualne stawki. Niektórzy zarabiają około 30 tys. za koncert Choć oficjalnie mało kto się przyznaje do znajomości ich utworów, w rzeczywistości większość osób potrafi zaśpiewać przynajmniej fragmenty niektórych piosenek. Wokaliści disco polo cieszą się dużą popularnością w Polsce. Często koncertują, a kwoty, które trzeba zapłacić za jeden ich występ, robią wrażenie. Ile zarabiają gwiazdy disco polo? Znamy stawki! 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 W tych godzinach prąd w domach jest najtańszy - wyliczenia. O tej porze najlepiej nie włączać pralki, zmywarki i piekarnika W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy. 📢 Te rośliny kleszcze unikają jak ognia. Zobacz - jakie właściwości mają te popularne rośliny Wrotycz pospolity rośnie przy drodze. Znają go chyba wszyscy, ale nie wszyscy wiedzą, że to najlepszy sposób na kleszcze. Tej rośliny kleszcze unikają jak ognia.

📢 Horoskop celtycki 2023. Te osoby będą miały szczęście, chodzi o miłość i duże pieniądze Horoskop celtycki jest zdecydowanie mniej znany. Znaki z horoskopu celtyckiego to drzewa, jednak podobnie jak horoskop zodiakalny ma przypisane dane drzewo do daty urodzenia i szereg cech charakterystycznych dla danego znaku (w tym przypadku drzewa). W horoskopie celtyckim wyróżnia się 22 znaki (drzewa). Przygotowaliśmy dla Was listę znaków, które będą miały szczęście w finansach i miłości.

📢 Takie są skutki jedzenia winogrona. Zobacz, kto nie powinien sięgać po te owoce Winogrono to owoc, który kojarzy nam się głównie z winem, a tak naprawdę owoc ten ma o wiele więcej zastosowań, a przede wszystkim jest bardzo smaczny "na surowo". Jakimi wartościami odżywczymi charakteryzują się winogrona? Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce i kiedy nie powinno się sięgać po winogrona.

📢 Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto Takie emerytury dostają teraz seniorzy po waloryzacji 2023. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt 📢 Te liczby ostatnio wygrywały w losowaniach Lotto i Eurojackpot. One padały najczęściej Grający w gry liczbowe Lotto lub Eurojackpot walczą o milionowe wygrane. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. I to dla nich przygotowaliśmy zastawienie najczęściej padających liczb w grach Lotto i Eurojackpot w ostatnich tygodniach.

📢 Wcześniejsza emerytura nawet w wieku 45 lat. Te osoby mogą skorzystać w wcześniejszej emerytury Powszechny wiek emerytalny dla kobiet to 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Prawo dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia aktywności zawodowej, jednak pracownik musi spełnić określone warunki.

📢 Kiedy seniorzy otrzymają 13. emeryturę? Mamy termin wypłat - sprawdź, kiedy i jaka kwota trafi na Twoje konto Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał harmonogram wypłat tzw. "trzynastek" dla emerytów i rencistów. Już ponad 1 mln seniorów otrzymało dodatkową emeryturę. Zgodnie z informacją przekazaną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rozpoczęła się pierwsza transza wypłat trzynastek dla seniorów. Pierwsze przelewy zostały zrealizowane w sobotę 1 kwietnia: ponad milion osób otrzymało na swoje konta kwotę 1445,48 zł netto - tyle wynosi trzynasta emerytura. Jednak co z pozostałymi emerytami i rencistami, którzy również mają prawo do tego świadczenia? ZUS podaje harmonogram wypłat.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak mieszka Magda Narożna. Wokalistka zespołu "Piękni i Młodzi" prezentuje na Instagramie swój dom i samochód Magda Narożna często wykorzystuje okres zimowy na podróże. Wtedy koncertów jest mniej i wokalistka ma czas na odwiedzenie swojej ulubionej Islandii czy USA, choć ostatnio wybrała Hiszpanię. Narożna nie raz mówiła w wywiadach, że lubi też wracać do swojego azylu pod Łomżą. Dom jest otoczony lasem, ale wokalistka nie boi się tam mieszkać, gdyż posesji strzegą dwa olbrzymie owczarki środkowoazjatyckie. Magda Narożna może się także pochwalić wspaniałym samochodem - lexusem, którego używa od kilku lat.

📢 Marcin Hakiel prywatnie. Tak urządził się tancerz po rozstaniu z Kasią Cichopek O Marcinie Hakielu ostatnio jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Kasią Cichopek, która następnie związała się z Maciejem Kurzajewskim. Rozpisywała się o tym cała Polska! Tak teraz żyje Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek. Ma nową ukochaną i rozwija szkołę tańca.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2023. Pastele, kolorowy french i minimalistyczne wzorki [zdjęcia] Wiosna zbliża się wielkimi krokami. Czas wybrać paznokcie na tę okazje. Najwyższy czas, aby odejść od czerwieni, brązów i ciężkich barw. Teraz możemy pozwolić sobie na wszystko, co kolorowe i rzucające się w oczy. Zobaczcie w naszej galerii najmodniejsze paznokcie na wiosnę 2023. 📢 Tak mieszka Jarosław Bieniuk z córką Oliwią. W domu pamiątki po Annie Przybylskiej Tak mieszka Oliwia Bieniuk i jej tata Jarosław Bieniuk. Córka Anny Przybylskiej dorosła i próbuje sił w modelingu. Rodzina mieszka w pięknym domu nad samym morzem. Oto dom Jarosława Bieniuka i jego dzieci. Zobaczcie zdjęcia ze środka.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!