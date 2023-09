Przegląd prasy 11.09.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Rasy psów - te razy uważane są za najwredniejsze. Te psiaki mają teraz niezłe charakterki”?

Prasówka 11.09: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Rasy psów - te razy uważane są za najwredniejsze. Te psiaki mają teraz niezłe charakterki Są nieposłuszne, lekko zbuntowane i mają charakterek. Te rasy psów uznawane są za najwredniejsze. Szczegóły przedstawiamy w naszej galerii.

📢 Cezary Żak w młodości - tak wyglądał przed laty. Aktor pochwalił się zdjęciem ze ślubu Cezary Żak już niemal od czterech dekad tworzy udane małżeństwo z Katarzyną Żak. Ostatnio z okazji rocznicy ślubu na Instagramie pochwalił się fotografią ślubną. To co jednak najbardziej przyciąga uwagę, to wygląd aktora. Miał wtedy 24 lata, brodę oraz bujne włosy! Tak wyglądał w młodości Cezary Żak. 📢 Znaki zodiaku, które piją najwięcej alkoholu. Te osoby to imprezowicze według horoskopu Z horoskopu możemy wyczytać wiele informacji na temat naszych zachowań. Charakterystyka znaków zodiaku możne nam wiele powiedzieć o ich posiadaczach, między innymi z jakimi znakami się dogadamy, a z jakimi nie. Możemy dowiedzieć się tez które znaki lubią imprezowanie i nie stronią od alkoholu. Zobaczcie, które znaki piją najwięcej.

Prasówka 11.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Imiona uważane za królewskie. Oto najpiękniejsze imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imię od zawsze było wróżbą, błogosławieństwem, życzeniem. Wierzono, że imiona mogą mieć w sobie niezwykłą moc. Nic dziwnego, że wiele osób decyduje się wybrać dla swojego dziecka imię, które jest kojarzone z potęgą, siłą, sukcesem i władzą. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Są imiona, które kiedyś były uważane za królewskie. Nadawano je chłopcom i dziewczynkom z rodzin królewskich. Teraz imiona te cieszą się sporą popularnością. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona uważane za królewskie. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię jest na tej liście!

📢 Znaki zodiaku - według Wróżki Romy one najczęściej zdradzają. Oni mają problem z dochowaniem wierności Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Mimo to cieszą się one sporym zainteresowaniem, bo można z nich wyczytać wiele o sobie i innych. Zobaczcie, które znaki zdradzają a które należą do najwierniejszych. 📢 Rośliny przynoszące pecha. Tych popularnych roślin lepiej nie trzymać w domu - one przyciągają nieszczęście Kwiaty i inne rośliny to piękna dekoracja wnętrza. Wiele osób na całym świecie wierzy, że niektóre rośliny mają moc przynoszenia szczęścia, miłości i bogactwa. Jednak według wierzeń niektóre z nich sprowadzają na domowników duże nieszczęście. Jakich roślin zgodnie z przesądami lepiej nie przynosić do domu? Oto lista roślin domowych, które przynoszą pecha. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze rasy psów. Te rasy psów są uznawane za najbardziej urodziwe Wzięcie psa do domu to poważna decyzja. Pies to spora odpowiedzialność, ale także dużo radości z nowego członka rodziny. Decyzję co do wyboru konkretnej rasy można podjąć w oparciu o różne kryteria. Jedni szukają psa łagodnego, bo mają dzieci, inni chcą psa, który nie będzie uczulał, bo mają alergię, jeszcze inni chcą mieć po prostu ładnego pupila. Zobacz, które rasy psów są uznawane za najpiękniejsze. 📢 Poranna kawa - kiedy najlepiej wypić pierwszą kawę? O tej godzinie lepiej nie pić kawy Kiedy najlepiej pić kawę? W jakich godzinach w ciągu dnia wypić pierwszą i ostatnią kawę? Badania wykazały, że kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może także pomóc w odchudzaniu. Eksperci uważają jednak, że kawy lepiej nie pić w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona wówczas więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. Sprawdź teraz, o jakiej godzinie najlepiej pić kawę.

📢 Łukasz Kaczmarek - tak mieszka i żyje na co dzień. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. 📢 Małgorzata Ostrowska - tak mieszka i żyje na co dzień. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Agnetha Faltskog - tak teraz wygląda. To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY. 📢 Błędy przy smażeniu kotletów schabowych. Przez to tracą na smaku i mogą być niezdrowe Kotlety schabowe kochają chyba wszyscy. Są soczyste, pełne smaku i kojarzą nam się z beztroskim dzieciństwem. Dla wielu to nadal tradycyjne danie na niedzielny obiad. Mimo powszechności potrawy niektórzy nadal popełniają błędy smażąc kotlety. One mogą wpływać na gorszą jakość smaku, a nawet mieć negatywne skutki dla naszego zdrowia.

📢 Awokado w diecie odchudzającej - z tym warto jeść awokado. Tak jedzenie awokado pomaga w odchudzaniu Awokado jest produktem, który często pojawia się w dietach odchudzających. Awokado pomaga zrzucić zbędne kilogramy a połączone z odpowiednimi składnikami spalającymi tłuszcz sprawia, że można schudnąć w mgnieniu oka. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy są zgodni, że niezawodna lista produktów które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do jajek pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. W jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Skutki jedzenia bananów dla naszego organizmu. To nie żart - niektórzy musza na nie uważać! Banany to jedne z doskonalszych tworów natury posiadające liczne właściwości lecznicze i zdrowotne. A do tego są wyjątkowo smaczne. Jednak nie wszyscy powinni jeść banany.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 8 września 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania - mamy zdjęcia Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Żony Krzysztofa Ibisza - zdjęcia. Tak wyglądają obecna i byłe żony znanego prezentera Krzysztof Ibisz to znany prezenter telewizyjny. Któż nie oglądał programu "Czar par" albo "Awantury o kasę"? Ibisz był też gospodarzem festiwali muzycznych w Sopocie i Opolu, wyborów Miss Polonia. Koncerty sylwestrowo-noworoczne nie mogły się odbyć bez niego! Ibisz prowadził też "Jak oni śpiewają" i "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami w Polsacie". O Ibiszu mówi się, że jest jak polski Tom Cruise - wiecznie młody, mimo upływu lat. Niedawno Ibisz został ojcem po raz trzeci. Ma syna z najnowszą, trzecią żoną, Joanną Kudzbalską. A kim były i jak wyglądały jego poprzednie żony? Zobaczcie!

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny wrzesień 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - wyliczenia netto. Tabela wypłat emerytur po zmianach przy wskaźniku 12,3% 2024 rok przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji oraz kontynuacji programu "300 plus". Zobaczcie prognozowaną tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Należy jednak pamiętać, że obecne obliczenia to wstępne szacunki. Ostateczne decyzje zapadną na początku 2024 roku.

📢 Najbardziej mściwe znaki zodiaku. Takie znaki zodiaku są pamiętliwe i nikomu nie odpuszczają Najbardziej mściwe znaki zodiaku - niektóre osoby są wyjątkowo pamiętliwe, nie odpuszczają zemsty i potrafią boleśnie zranić innych. Wysoko na liście mściwych znaków zodiaku jest Skorpion, Panna i Bliźnięta. Mściwość to świadome, przemyślane działanie na niekorzyść człowieka. Który ze znaków zodiaku jest najbardziej mściwy? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najbardziej i najmniej mściwe znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Joanna Dyrkacz z "Sanatorium miłości" - tak mieszka kuracjuszka 5. turnusu. Mieszkanie jak galeria sztuki Joanna Dyrkacz to kuracjuszka piątego turnusu programu "Sanatorium miłości" w TVP 1. W programie "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 pokazała jak mieszka i żyje na co dzień na warszawskim Mokotowie. Zobaczcie jak wygląda dwupoziomowe mieszkanie Joanny Dyrkacz z "Sanatorium miłości". 📢 Ewa Swoboda - tak mieszka i żyje na co dzień. Najszybsza Polka spotkała na bieżni wielką miłość Tak mieszka i żyje na co dzień Ewa Swoboda, jedna z najlepszych sprinterek świata i gwiazd polskiej lekkiej atletyki. Na bieżni wulkan energii, moc i niezwykłe wręcz prędkość, prywatnie skryta i niechętnie odsłaniająca kibicom szczegóły swojego życia poza sportem Najlepiej czuje się w rodzinnych Żorach. Taka jest prywatnie Ewa Swoboda, obecnie jedna z najszybszych Europejek.

📢 Piękna kometa na wrześniowym niebie widoczna z Polski. Internet zalały zdjęcia C/2023 P1 - Nishimura We wrześniu amatorzy nocnych (i porannych) obserwacji nieba nie powinni się nudzić. Nasze rejony odwiedził gość z odległych zakątków Układu Słonecznego. Kometę C/2023 P1 (Nishimura) można zaobserwować również z terytorium Polski, ale lepiej wykorzystać dobrą pogodę i się pospieszyć. W galerii zamieszczamy zdjęcia komety wykonane przez miłośników astrofotografii na całym świecie.

📢 "Jak do tego doszło, nie wiem". Kadra bez formy, internauci - wręcz przeciwnie! MEMY po meczu Albania - Polska Reprezentacja Polski przegrała w Tiranie z Albanią 0:2 w meczu eliminacji do mistrzostw Europy. Piłkarze zaprezentowali się słabo, ale internauci są w formie! Zobaczcie najlepsze MEMY po meczu Albania - Polska. 📢 Najbardziej złośliwe znaki zodiaku. Te znaki zodiaku są jędzowate i nie skąpią kąśliwych uwag Najbardziej złośliwe znaki zodiaku - potrafią zepsuć wszystkim humor. Złośliwy człowiek to taki, który lubi sprawiać innym przykrość. Robi to świadomie, celowo i z rozmysłem. Złośliwi ludzie często mają satysfakcję z tego, że ktoś inny czuje się przez nich gorszy, płacze, jest mu smutno. Wysoko na liście mściwych znaków zodiaku jest Waga, Strzelec i Lew. Te znaki zodiaku są złośliwe, jędzowate i nie skąpią kąśliwych uwag - zobacz ranking od najmniej do najbardziej złośliwych znaków zodiaku.

📢 PILNE! Trwa akcja poszukiwawcza w powiecie toruńskim. 38-latek, który pomógł tonącemu dziecku, zaginął pod wodą Do dramatycznych zdarzeń nad Wisłą w miejscowości Górsk (powiat toruński) doszło w niedzielę, 10 września w godzinach popołudniowych. 📢 Modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [11.09.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą - tak mieszkają i żyją na co dzień. Siatkarz znów został ojcem [11.09.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach dla... chętnych [11.09.2023] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Wycofane produkty przez GIS ze sklepów - nowe alerty w Biedronce, Lidlu i nie tylko [11.09.2023] Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania.

📢 Mądre rasy psów - te psy uznawane są za najinteligentniejsze. Zobaczcie ranking najmądrzejszych psów [11.09.2023] Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Psy są wyjątkowo wiernymi ale i mądrymi stworzeniami. Ale nawet wśród psów wyróżnia się rasy bardziej inteligentne. A co wpływ na inteligencję naszych czworonogów? Zobaczcie ranking najinteligentniejszych psich ras. Te psy szybko się uczą.

📢 Pieniądze w domu - w tych miejscach nigdy nie trzymaj pieniędzy. Tam nie są bezpieczne [11.09.2023] Pieniądze w domu dają nam poczucie wolności i pewnego awaryjnego finansowego zabezpieczenia. Wiele osób uważa, że warto mieć fundusz awaryjny na niespodziewane wydatki właśnie w gotówce. Zobaczcie gdzie nie trzymać pieniędzy w doku. Te miejsca w pierwszej kolejności przeglądają włamywacze. 📢 Kuchnie od Krzysztofa Mirucia - zdjęcia, inspiracje. Oto modne projekty znanego architekta z HGTV [11.09.2023] Krzysztof Miruć od lat zajmuje się aranżacją wnętrz w popularnych programach emitowanych przez HGTV i TVN. Architekt na swoim Instagramie chętnie pokazuje zdjęcia ze swoich realizacji. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych. Zobaczcie jak odmienił kuchnie.

📢 Dom Roberta Lewandowskiego pod Barceloną wart jest fortunę. Tak urządziła go Anna Lewandowska - zaglądamy do środka! [11.09.2023] Robert Lewandowski rozpoczął swój drugi sezon w Barcelonie. Razem z ukochaną Anną Lewandowską i córeczkami Laurą i Klarą piłkarz mieszka w niewielkim miasteczku pod Barceloną. Jak Anna Lewandowska urządziła nowy dom? Jak spędza Robert Lewandowski czas wolny? Zaglądamy do środka hiszpańskiej rezydencji bohatera meczu eliminacji Euro 2024 Polska - Wyspy Owcze. 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach pija najwięcej alkoholu. Oni potrafią imprezować [11.09.2023] Każde z imion kojarzy nam się z kimś kogo znamy o tym imieniu. Do tego warto dopasować imię do nazwiska dziecka. Ezoterycy wskazują na pewne zbieżne cechy osób o tym samym imieniu. Przygotowaliśmy zestawienie prawdziwych imprezowiczów, którzy pija najwięcej alkoholu. Poznajcie ich imiona.

📢 Najdroższe rasy psów - w Polsce i na świecie. Za te psy trzeba sporo zapłacić Pies to ogromna odpowiedzialność, miłość, oddanie ale i spore koszty. Utrzymanie psa bywa wymagające finansowe, szczególnie jeśli przydarzy się jakaś choroba. Duże pieniądze trzeba też wydać na samego psa, jeśli chcemy mieć psa rasowego. Cena niektórych czworonogów sięga kilkunastu, a niekiedy nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Zobaczcie, jakie rasy psów są najdroższe. 📢 Muzeum Handlu Wiślanego "Flis" w Grudziądzu świętowało pierwsze urodziny. Zobacz zdjęcia Przez dwa dni weekendu trwały uroczystości urodzinowe i związane z nimi atrakcje w Muzeum Handlu Wiślanego "Flis" w Grudziądzu. W niedzielę przed południem skonsumowano wielki tort urodzinowy, który serwował prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

📢 XIV Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie w Bydgoszczy. Mamy zdjęcia Kilkuset biegaczy uczciło pamięć ofiar II Wojny Światowej biegiem ulicami Szwederowa.

📢 Pluskwy na osiedlu w Bydgoszczy. Atakują i gryzą w nocy - zobaczcie nadesłane zdjęcia Wychodzą głównie nocą i wtedy gryzą człowieka. Pluskwy zadomowiły się u nas na stałe, ale nikogo to nie obchodzi. Ostatnia nadzieja w mediach! - twierdzi pani Natalia z Bydgoszczy. 📢 Emerytury wojskowych - tabela wyliczeń brutto. Zobacz kwoty od szeregowego do generała [10.09.23] Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi. 📢 Wypadek lotniczy w Sumowie koło Brodnicy. Dwie osoby zostały poważnie ranne Do zdarzenia doszło w sobotę, 9 września, w godzinach wieczornych. W miejscowości Sumowo koło Brodnicy rozbiła się paralotnia. Poszkodowane zostały dwie osoby - kobieta i mężczyzna, którzy z wielonarządowymi urazami zostali przewiezieni do szpitala. Mają obrażenia m.in. kręgosłupa i miednicy. Ich stan nie zagraża życiu.

📢 Grudziądzkie obchody 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Myśliwi i leśnicy ufundowali ołtarz Świętego Huberta . Zobacz zdjęcia Myśliwi i leśnicy z okręgu grudziądzkiego świętowali w kościele pw. Niepokalanego Serca NMP w Grudziądzu. Msza święta odprawiona została - pierwszy raz w mieście - w rycie hubertowskim. W kościele, a później na Rynku zagrał zespół muzyki myśliwskiej Hubertus z Kwidzyna. 📢 Święto Chleba w Chrośnie pod Kruszwicą. Pokazali jak dawniej mielono mąkę. Pieczono chleb. Były występy i rodzinna zabawa. Zdjęcia W Chrośnie (gm. Kruszwica), pod odrestaurowanym wiatrakiem "Gustaw" odbyło się Święto Chleba. Piękna letnia pogoda sprawiła, że impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu.

📢 Rajd rowerowy na Święto Chleba. Z Kruszwicy do Chrosna i z powrotem - mamy zdjęcia Ponad setka cyklistów uczestniczyła 9 września w rajdzie rowerowym na Święto Chleba w Chrośnie. Imprezę zorganizował Klub Turystyki Rowerowej "Goplanie" przy oddziale PTTK w Kruszwicy.

📢 Tak bawiliście się podczas turnieju SEC w Bydgoszczy! Mamy zdjęcia z trybun Leon Madsen wygrał w Bydgoszczy 3. rundę cyklu Tauron Speedway Euro Championship. Kibice obejrzeli niezłe zawody. 📢 Najpopularniejsze imię dla dziewczynki i chłopca w 2023 roku - TOP lista. Takie imiona są najmodniejsze Szukając imienia dla dziecka, rodzice inspirują się imionami bohaterów ulubionych filmów bądź książek. Czasem na wybór imienia dla córki lub syna wpływ ma otoczenie - rodzina i znajomi. Zdarza się, że jesteśmy zafascynowani naszymi przodkami, babcią albo dziadkiem. Czasem podoba nam się usposobienie bliskiej osoby, inteligentnej, pełnej pasji. Wyobrażamy sobie, że nasze dziecko będzie podobne. Najczęściej jednak dla swojego dziecka wybieramy imię modne w danym roku. Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało właśnie TOP listę najpopularniejszych imion dla dziewczynek i chłopców w I połowie 2023 roku. Jakie imiona są na liście? Czytaj niżej.

📢 Kasia i Jędrek z Gogglebox - tak wygląda ich nowy góralski dom. "Gąsienicówka" prezentuje się wspaniale Kasia i Jędrek Gąsienicowie z Gogglebox postanowili wybudować sobie mały domek letniskowy w stylu góralskim. Już możemy zobaczyć efekty ich ponad rocznej pracy. Zobaczcie, jak wygląda ich dom - to "Gąsienicówwka" - dom w sadzie. Mamy zdjęcia! 📢 Horoskop na jesień 2023 - dla wszystkich znaków zodiaku. Te znaki zodiaku odnajdą miłość Horoskop to przepowiednia odczytana z układu gwiazd. Już przy narodzinach, po dacie urodzenia, przypasowany jest nam znak zodiaku. Właśnie z układu gwiazd można wyczytać co nas czeka w przyszłości, zarówno tej najbliższej jak i tej długofalowej. Przygotowaliśmy dla Was horoskop miłosny na jesień 2023 roku.

📢 Jacek Stachursky - tak mieszka i żyje na co dzień. Wokalista ma willę z basenem! Jacek Stachursky od lat 90. jest gwiazdą muzyki rozrywkowej. Prywatnie wokalista mieszka w Czechowicach na Śląsku. Jest właścicielem przestronnej willi z basenem, w której chętnie spędza wolny czas i się relaksuje. Tak mieszka i żyje na co dzień Stachursky.

📢 Odszkodowanie za choroby zawodowe - tyle dostaniesz. Stawki poszły do góry w 2023 roku Od 1 kwietnia 2023 roku zmieniły się stawki dotyczące wypłacania odszkodowań za choroby zawodowe. Stawki poszły do góry w 2023 roku. Przygotowaliśmy dla was najnowsze stawki dotyczące odszkodowań za wypadek w pracy i chorobę zawodową, a także wykaz chorób, za które możemy się ubiegać o odszkodowanie. Sprawdźcie. 📢 Grzyby w Kujawsko-Pomorskiem - lokalizacje. Tu wybierz się na grzyby w 2023 roku Trwa sezon grzybowy. Grzybobranie to sport narodowy Polaków. W polskich lasach można spotkać wiele odmian grzybów, najpopularniejsze z nich to podgrzybki, borowiki, kurki, maślaki, czy rydze. Nim jednak wybierzemy się w poszukiwaniu grzybów, warto sprawdzić, gdzie z pewnością znajdziemy je w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Wymiana banknotów. Takie pieniądze mogą stracić ważność i wartość nominalną Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie, kiedy należy wymienić banknoty.

📢 Mariusz Pudzianowski - tak mieszka i żyje. Jego pasje to sport, szybkie samochody i konie [zdjęcia] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. To nie tylko wojownik MMA, ale także miłośnik psów, koni, zapalony kierowca, a czasami także kucharz. Taki dom ma popularny "Pudzian" - zobaczcie zdjęcia ze środka.

📢 Napar i herbata z czystka - tak to zioło działa na organizm, gdy stosujesz je codziennie Czystek to jedno z ziół, które silnie działa na organizm człowieka. Ta roślina wykazuje wiele właściwości prozdrowotnych i jest zalecana w dziennej diecie. W naszej galerii dowiesz się, jak działa czystek na organizm człowieka i dlaczego warto włączyć go do diety, jak długo go stosować, w jaki sposób przyrządzić napar. Informujemy, kto nie powinien pić herbaty i naparu z czystka.

📢 Wiktoria Stefańska, pochodząca z Grudziądza, zauroczyła jurorów "The Voice Of Poland" Rodowita grudziądzanka Wiktoria Stefańska-Depa wystąpiła w "The Voice Of Poland". Jej występ oglądaliśmy w sobotni wieczór. Wokalistka zauroczyła jurorów swoją osobą, swoim występem i swoją rodziną. 📢 Tak się bawiliście na dożynkach w Lisewie. Zobacz zdjęcia Powoli kończy się sezon dożynek. W drugą sobotę września za plony dziękowali mieszkańcy gminy Lisewo. Podczas imprezy przygotowano sporo atrakcji. Były ciekawe stoiska gastronomiczne, które przygotowały panie z miejscowych Kół Gospodyń Wiejskich. Dla dzieci natomiast przygotowano dmuchańce i animacje. 📢 III Dni Twierdzy Grudziądz. Inscenizacja bitwy o Grudziądz na Błoniach Nadwiślańskich Punktem kulminacyjnym III Dni Twierdzy Grudziądz była inscenizacja bitwy o Grudziądz w sobotni wieczór. Rekonstruktorzy pokazali walki z 1807 roku, w których wojska pruskie zmierzyły się z armią Napoleona.

📢 Buty na jesień 2023 - oto modne modele. Takie buty będę najmodniejsze w nadchodzącym sezonie Koniec sierpnia i początek września to odpowiedni czas, aby przygotować swoją garderobę na nadchodzące, chłodniejsze dni. Nie można zapomnieć o modnych butach na jesień. Buty jesienne powinny być wykonane z solidnych materiałów, które zapewnią ciepło i ochronią przed deszczem. Takie są modne buty na jesień 2023 - sprawdź w artykule nasz przegląd.

📢 Najpiękniejsze dekoracje z wrzosów do domu i ogrodu. Wzory, pomysły, inspiracje Wrzosy nieuchronnie kojarzą się z końcem lata. Jednak i jesień ma swoje piękno, szczególnie w przebarwiających się drzewach i kwiatach, którymi ozdabiamy swoje domy i ogrody. Do jednych z popularniejszych należą wrzosy. Jak można udekorować wrzosami dom, ogród, balkon? Niżej wzory, pomysły i inspiracje.

📢 Pies dla alergika. Takie są najlepsze rasy psów dla osób z alergią - zobacz zdjęcia i listę Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak obawiają się, że sierść zwierzęcia zaostrzy objawy alergii, na którą chorują. Jednak alergik także może mieć psa! Są takie rasy psów, które w minimalnym stopniu pobudzają odpowiedź układu immunologicznego i najmniej uczulają. Podpowiadamy, jaką rasę psa wybrać, jeśli masz alergię. Zobacz teraz w naszej galerii, jakie to rasy psów. 📢 Tak można rozpoznać, czy w domu są pluskwy. Oto sygnały, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Jak sprawdzić, czy w domu są pluskwy? Po czym rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy? Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu występują pluskwy.

📢 Klaudia i Valentyn z Rolnik Szuka Żony - tak mieszkają. Zobaczcie ich piękny dom Klaudia i Valentyn to sympatyczna para, która poznała się dzięki dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Ich związek przetrwał próbę czasu. Mimo iż od finałowego odcinka minęło już ponad pół roku, są razem. Swoich małżeńskich planów jeszcze nie zdradzają. Wiemy jednak, że Valentyn przeprowadził się do jej pięknego domu na Podlasiu. Zobaczcie, jak mieszkają gwiazdy programu "Rolnik szuka żony".

📢 Dyniowe paznokcie - wzory, inspiracje. Pumpkin Nails to modny i jesienny manicure Pumpkin nails jest dla tych, którzy jesienią nie lubią nudy. W sezonie jesiennym 2023 paznokcie mogą być inspirowane dyniową pomarańczą, jesiennymi odcieniami - brązem, zielenią, żółtym. Neony odstawiamy na bok. Dyniowe paznokcie lubią też wzory. Choćby na jednej płytce, a zawsze będzie to urozmaicało stylizację. Zobacz wzory, pomysły, inspiracje na modne paznokcie tej jesieni. Pumpkin nails powraca!

📢 Bandziorek z "Chłopaków do wzięcia". Tak mieszka bohater telewizyjnego programu Bandziorek to zdecydowanie jedna z najbarwniejszych postaci serialu "Chłopaki do wzięcia". Krzysztof, czyli popularny "Bandziorek" od niedawna układa sobie przyszłość z ukochaną Danusią. Ich historia miłosna rozgrywała się na oczach całej Polski. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Bandziorek z Chłopaków do wzięcia". 📢 Na Błonach Nadwiślańskich trwają III Dni Twierdzy Grudziądz. Zobaczcie zdjęcia Nad Wisłą w Grudziądzu na dobre rozgościły się wojska pruskie oraz żołnierze Napoleona. Nie brakuje atrakcji na III Dniach Twierdzy Grudziądz. 📢 Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Takie przelewy dostaną seniorzy na konto. Mamy wyliczenia [9.09.2023] Czternasta emerytura 2023 - tabela netto. Rozpoczęła się tegoroczna wypłata 14. emerytur. Pierwsi seniorzy otrzymali pieniądze na konto. W tym artykule podajemy terminy wypłat oraz przedstawiamy wyliczenia brutto i netto. Zobacz, jaką dodatkową emeryturę dostaniesz już wkrótce.

📢 Horoskop na weekend 8-10 września 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 8-10 września 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Herbata na odchudzanie. Takie herbaty pomagają najszybciej schudnąć i przyspieszają przemianę materii Herbata to obok kawy jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Korzyści płynące z picia herbaty są znane i wykorzystywane od wieków. Herbata ma wiele zalet, pomaga złagodzić większość dolegliwości fizycznych a nawet ograniczyć ryzyko chorób przewlekłych. Są też herbaty, które pomagają szybciej schudnąć! Oto najlepsze herbaty na odchudzanie - sprawdź teraz, które herbaty warto pić regularnie, by przyspieszyć przemianę materii i zahamować apetyt. 📢 III liga piłki nożnej: Elana Toruń - Noteć Czarnków. Mecz beniaminków [zdjęcia kibice + mecz] W 7. kolejce III ligi piłki nożnej Elana Toruń podejmowała Noteć Czarnków. Na stadionie przy Bema doszło do meczu beniaminków.

📢 Krótkie fryzury dla kobiet nie tylko na wakacje. Pixie Cut, bob i undercut ciągle na topie Istnieje wiele różnych rodzajów fryzur krótkich, które można dostosować do różnych stylów i preferencji. W takich cięciach odejmiesz sobie wizualnie lat, sprawisz, że będziesz wyglądała kobieco i stylowo. Zobacz modne uczesania, które sprawdzą się nie tylko latem. 📢 Znaki zodiaku - oni tworzą idealne pary. Według horoskopu te połączenia dogadują się w życiu i pracy Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie najlepszych par, które nadają na tych samych falach w życiu uczuciowym ale nie tylko. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Odchudzanie 5 kg w miesiąc. Oto najlepsze sposoby na utratę 5 kg w 30 dni zdrowo i bez diety Jak schudnąć 5 kg w miesiąc zdrowo i bez diety i stresu? Drastyczne zmiany w diecie są często źle zbilansowane i trudne do utrzymania. Prawidłowa jest utrata 1 kg tygodniowo, czyli można schudnąć nawet 5 kg w 30 dni. Warto jednak pamiętać, że nie chodzi tylko o tempo odchudzania, ale o lepsze i trwalsze efekty. Sprawdź teraz, jak schudnąć 5 kg w miesiąc.

📢 W Parku Wolności w Barcinie otwarto wodny plac zabaw [zdjęcia, wideo] To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w powiecie żnińskim. Zwłaszcza przez młodszych mieszkańców. Wodny plac zabaw w Parku Wolności w Barcinie będzie czynny we wrześniu tego roku. Wstęp darmowy.

📢 Drogi wojewódzkie w Kujawsko-Pomorskiem - zmiany. Oto najważniejsze inwestycje W tym roku na drogi wojewódzkie w budżecie samorządu przeznaczono ponad pół miliarda złotych. Właśnie ruszył kolejny etap gruntownej modernizacji bardzo ważnej drogi wojewódzkiej nr 254. 📢 We wrześniu koniecznie wybierz się do Biskupina! Minęło 90 lat od odkrycia reliktów prehistorycznej osady Mija 90. rocznica odkrycia prastarej osady kultury łużyckiej w Biskupinie. Szybko stała sławna i jeszcze przed wybuchem II wojny światowej nazwano ją Polskimi Pompejami. Warto zwiedzić ją właśnie teraz, u schyłku lata albo wczesną jesienią, gdy jeszcze sprzyja nam pogoda. 📢 Kobiety o takich imionach najlepiej się ubierają. Kobiety noszące te imiona mają wyczucie stylu! Według ezoteryków na podstawie imienia można wiele powiedzieć na temat charteru człowieka, a także jego wad, zalet czy zdolności. Znaczenie imionom nadawano już w czasach starożytnych, ta tradycja pozostaje żywa aż po dzień dzisiejszy. To jakie nosimy imię, może rzutować też na nasz wygląd. Kobiety o takich imionach najlepiej się ubierają. Sprawdź, czy twoje imię jest na liście!

📢 Artur z "Rolnik szuka żony 10" - tak wygląda jego gospodarstwo. Zobaczcie zdjęcia Artur z Mazowsza to młody, 28-letni, postawny gospodarz, który zgłosił się do 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", by zmienić swoje życie. Jego wcześniejsze związki rozpadły się, bo zbyt dużo czasu poświęcał gospodarstwu. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym mieszka i pracuje Artur z programu "Rolnik szuka żony".

📢 Toruń. Ogromna wystawa o Koperniku już otwarta. Setki bezcennych eksponatów z całej Europy W toruńskim Ratuszu otwarta została jedna z największych wystawa w dziejach Torunia. „Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu” to kulminacja Roku Kopernikańskiego w rodzinnym mieście astronoma. Wśród gości pojawił się minister kultury Piotr Gliński, który patronuje wystawie. 📢 Wkrótce XXVIII Festyn Archeologiczny 2023 w Biskupinie. Oto co przygotowali organizatorzy [wideo] Od soboty 16 września 2023 do czwartku, 20 września 2023 w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie będzie trwał XXVIII Festyn Archeologiczny "My Słowianie". Oto, co przygotowali w tym roku organizatorzy. Atrakcji nie zabraknie. Będzie o mieszkańcach średniowiecznej Polski, o gotowaniu, wierzeniach, warsztaty, wykłady, koncerty, pokazy konne i bitwy wojów.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów. 📢 Wycofane leki - ostrzeżenia we wrześniu 2023. Uważaj na te leki w swojej apteczce Główny Inspektorat Farmaceutyczny czuwa nad bezpieczeństwem leków, które trafiają do obrotu. Produkty lecznicze przechodzą liczne kontrole, podczas których mogą zostać wykryte wady produktu, wówczas producent informuje GIF o błędach w partiach, a Inspektorat wydaje decyzje o wycofaniu leku ze sprzedaży. Zobaczcie, które leki koniecznie zwróćcie do apteki.

📢 Najpiękniejsze rasy psów na świecie - ranking. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Wazony z PRL - ceny na OLX są oszałamiające. Kolorowe szkło, kryształy i porcelana z PRL znów w cenie W czasach PRL kryształy, porcelanowe zastawy, kolorowe szkło i porcelanowe kury zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Takie naczynia były modne przed laty, a dziś przeżywają renesans. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Poszukiwacze staroci są w stanie zapłacić za nie majątek. Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Modne paznokcie od Ukrainek - mamy zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 i nie tylko Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy. 📢 Fryzury bez widocznego odrostu - zdjęcia i inspiracje. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Pluskwy w mieszkaniu - skąd się biorą? To oznacza, że masz pluskwy w domu Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu! 📢 HIPOKRATES 2023 Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia Już we wtorek rozpocznie się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Za takie choroby zawodowe możesz otrzymać wysokie odszkodowanie. Takie są aktualne kwoty! Choroby zawodowe powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Pracownik, który zachoruje na jedna z chorób wymienionych w wykazie może otrzymać odszkodowanie. Zobaczcie za jakie choroby otrzymacie wsparcie.

W Łodzi powstał przyjazny pokój przesłuchań