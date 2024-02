Przegląd prasy (12.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat”?

Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat!

📢 Nowy modny kolor włosów 2024 - "zimne kakao". To fryzury idealne dla blondynek i brunetek Modne fryzury na 2024 rok. "Zimne kakao" to jedna z najmodniejszych koloryzacji w 2024 roku. Połączenie jasnego brązu i liliowego fioletu daje fantastyczny efekt na włosach, wygląda oryginalnie i efektownie. To koloryzacja idealna dla blondynek, brunetek i szatynek. To odważna fryzura a jej efekt jest zniewalający! Sprawdź, jak prezentują się włosy w kolorze "zimne kakao" i czy ten typ fryzury do Ciebie pasuje.

📢 Modne kuchnie w 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Takie kuchnie są teraz modne Mała kuchnia jest coraz bardziej popularna. W nowym budownictwie aktualnie stawia się na aneksy kuchenne. Okazuje się, że teraz to właśnie małe kuchnie są najmodniejsze. Zobaczcie jak urządzić i zaaranżować małą kuchnię, aby była wizytówką domu, pięknie wyglądała a do tego była jeszcze funkcjonalna. Oto kilka projektów.

Horoskop chiński na 2024 rok - takie jest twoje zwierzę. To nas czeka w roku Drewnianego Smoka Mamy dla Was horoskop chiński na 2024 rok. Zebraliśmy bardzo szczegółową przepowiednie przyszłości według chińskich wierzeń. Horoskop chiński w przeciwieństwie do tego zodiakalnego oparty jest nie na miesiącach. Lata w tym horoskopie są notowane w cyklu dwunastostopniowym w oparciu o ruch Jowisza.

📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów. 📢 Tabela zwrotu podatku dla emerytów. Tyle pieniędzy trafi na ich konta - tabela wyliczeń 2024 W lutym rusza sezon podatkowy. Wśród osób, które muszą rozliczyć się z urzędem skarbowym są także seniorzy podbierający świadczenia. Emeryci mogą liczyć nawet na kilkaset złotych zwrotu z podatku. Osoby, które pobierały w 2023 roku 13. i 14. emeryturę otrzymają zwrot z podatku. Zobaczcie, ile trafi na konto seniorów w 2024 roku.

📢 Barbie manicure to najmodniejsze paznokcie na luty i marzec 2024. Oto paznokcie w kolorze pastelowego różu Przełom lutego i marca to czas, gdy powoli żegnamy zimę i zaczynamy myślec o nadchodzących cieplejszych dniach. Zmiana jest widoczna również w trendach i stylizacjach. Powoli znikają intensywne i głębokie kolory. Ustępują miejsca cieplejszym barwom. Prezentujemy najmodniejsze paznokcie na luty i marzec 2024. Ten kolor to prawdziwy hit! 📢 Zagrała Anię w "Daleko od szosy" a potem zniknęła z ekranów. Tak teraz wygląda Irena Szewczyk Irena Szewczyk w PRL-u stała się gwiazdą za sprawą serialu "Daleko od szosy" w reżyserii Zbigniewa Chmielewskiego. W latach 80. zdecydowała się jednak porzucić dobrze zapowiadającą się karierę aktorską. Czym się obecnie zajmuje i jak wygląda? Sprawdź w artykule.

📢 Śmiałe zdjęcia Weroniki Woszczek. Nowa gwiazda Kanału Zero w wolnych chwilach tańczy na rurze [12.02.2024] Kim jest Weronika Woszczek? Gwiazda Kanału Zero Krzysztofa Stanowskiego uwielbia taniec na rurze, gra na skrzypcach i interesuje się nowymi technologiami w życiu człowieka. Piękna dziennikarka chętnie prezentuje fanom swoje imponujące wdzięki. - Taniec exotic pomaga wyrazić inną część mojej osobowości - mówi. Tak mieszka i żyje na co dzień Weronika Woszczek z Kanału Zero. 📢 Emerytury w wojsku w 2024 roku. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [12.01.2024] Emerytury wojskowe to ważna kwestia regulowana przez ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Każdy stopień wojskowy przynosi różne świadczenia emerytalne, a te dane są stale aktualizowane. Zobacz, jakie emerytury przysługują wojskowym oraz jakie są trendy w ich wysokości.

📢 Te osoby nie dostaną 13. emerytury w 2024 roku. Oto kiedy pieniądze nie zostaną wypłacone [12.02.2024] Trzynasta emerytura to świadczenie dodatkowe dla emerytów, które wypłacane jest każdej osobie pobierającej emeryturę i rentę w 2024 roku. Jest jednak kilka wyjątków, które sprawiają, że pieniądze te nie należą się. Zebraliśmy dla Was sytuacje, kiedy emeryt nie otrzyma trzynastki. Zobaczcie. 📢 Emerytury księży. Wyjaśniamy, ile emerytury trafią na konta księży w tym roku [12.02.2024] Sprawy emerytalne duchownych są przedmiotem zainteresowania społecznego. Analiza dostępnych danych wskazuje na ich wyższy poziom w porównaniu z emeryturami przeciętnych obywateli. To zrozumiałe, gdyż po latach aktywnej służby duszpasterskiej księża otrzymują nie tylko świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ale także dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego.

📢 Tego lepiej nie jeść w czasie jazdy samochodem. Tych produktów lepiej unikać w podróży autem [12.02.2024] Czego nie jeść w czasie jazdy samochodem? Jedzenie ma duży wpływ na cały organizm - zarówno na kondycję fizyczną, jak i psychikę, na koncentrację, nastrój, uwagę i poziom energii. Warto wiedzieć, jakich produktów lepiej nie jeść w trakcie długiej podróży samochodem. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki [12.02.2024] Wielu jest aktorów, którzy swoje zamiłowanie i kierunek późniejszej ścieżki zawodowej wybrali dzięki swoim rodzicom. Nie może to dziwić, ponieważ obcowanie z teatrem, sztuką i klimatem który wokół tego się unosi może zaczarować. 📢 Pary pobiegły w Biegu Zakochanych 2024 w Chełmnie. Zobacz zdjęcia 27 par wzięło udział w Biegu Zakochanych w Chełmnie organizowanym w ramach tegorocznych Chełmińskich Walentynek. - Cieszy nas to, że przyjechali uczestnicy z całej Polski. Bo pobiegną m.in.: pary z Warszawy, Elbląda czy Gdańska – mówi organizator Józef Welter. 📢 Tak wyglądała studniówka 2024 Zespołu Szkół nr 2 i Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia Uczniowie klas maturalnych z Zespołu Szkół nr 2 i Liceum Sztuk Plastycznych w Golubiu-Dobrzyniu w sobotę 10 lutego bawili się na studniówce. Bal zorganizowano w Magnoliowym Dworze w Dąbrówce (gmina Kikół). Zobacz zdjęcia z imprezy w galerii.

📢 Studniówka 2024 II LO w Grudziądzu. Tak było na balu maturalnym w Hotelu Rudnik - zobacz zdjęcia Tegoroczni maturzyści z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu bal studniówkowy zorganizowali na nieco ponad 80 dni przed pierwszym egzaminem. Bawili się w Hotelu Rudnik. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

📢 Sława Przybylska ma już 91 lat! Zobacz, jak po 70 latach kariery zmieniła się artystka [12.02.2024] Sława Przybylska to prawdziwa ikona polskiej muzyki. Od kilkudziesięciu lat, pomimo sędziwego wieku wciąż nie schodzi ze sceny, czarując swoim głosem kolejne pokolenia Polaków. 📢 Wypadek na autostradzie A1 przy MOP Malankowo. Trasa zablokowana w obu kierunkach Wypadek na autostradzie A1 między węzłem Grudziądz i Lisewo. Na drogę wysypały się dwie tony kukurydzy. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach.

📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [12.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza [12.02.2024] Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 Takie dodatki należą się dzieciom na chorych rodziców w 2024 roku. Oto najważniejsze zasady! [12.02.2024] Co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Rodzice starzeją się, a dzieci pracują. Mają swoje rodziny, kredyty i inne zobowiązania. Czy mogą w tym czasie zaopiekować się chorymi matką lub ojcem tak, żeby nie musieli brać urlopu od pracy? Oto wszystko, co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy [12.02.2024] Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt [12.02.2024] Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć.

📢 Znaczki pocztowe - takie są teraz poszukiwane. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych [12.02.2024] Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny. 📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia [12.02.2024] Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

📢 Zagrała Marusię w serialu "Czterej pancerni i pies". Tak zmieniła się Pola Raksa [12.02.2024] Najpiękniejsza. Tak można podsumować, postać Poli Raksy, w której to podkochiwała się cała Polska. I nie jest to moja odważna teza, a tylko kilka z komentarzy, jakie można spotkać pod zdjęciami aktorki znanej z m.in. “Czterej pancerni i pies”. 📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek [12.02.2024] Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie. 📢 Modne paznokcie na luty - Peach Fuzz to najmodniejszy kolor 2024 roku. Zobacz pomysły, wzory i zdobienia [12.02.2024] Modne paznokcie na luty 2024. Peach Fuzz to kolor roku Pantone - brzoskwiniowy, bardzo delikatny, pastelowy odcień, połączenie różu i pomarańczu ma przypominać, jak istotna w tych trudnych i niepewnych czasach jest subtelność i łagodność. Peach Fuzz to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2024. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na luty - takie pomysły mają stylistki paznokci.

📢 Horoskop numerologiczny na luty 2024 roku. Wróżka mówi o miłości i związkach nie tylko na Walentynki [12.02.2024] Horoskop numerologiczny na luty 2024 mówi o miłości, związkach i uczuciach. Horoskop numerologiczny to doskonały sposób, by dowiedzieć się, czy do siebie pasujecie i co czeka Wasz związek w najbliższym czasie. Numerologia zakłada, że w liczbie zapisany jest los. Jak obliczyć swoją numerologię? Wystarczy zsumować wszystkie cyfry z daty urodzenia. Sprawdź teraz liczbę swoją i swojego partnera i zobacz, co Cię czeka w lutym 2024 roku według numerologii.

📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! [12.02.2024] Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie!

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [12.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Tyle zarabia Szymon Marciniak. Tak mieszka z żoną Magdaleną i dziećmi czołowy sędzia piłkarski na świecie [12.02.2024] W rekordowym miesiącu Szymon Marciniak zainkasował 400 tysięcy złotych! Zaglądamy do domu najlepszego sędziego piłkarskiego na świecie. Tak wygląda żona Szymona Marciniaka, Magdalena. To już ponad 20 lat w związku, razem wychowują dwójkę dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Szymon Marciniak.

📢 Justyna Ryszka - gorące zdjęcia celebrytki. Tak wygląda influencerka, przyjaciółka Patrycji Tuchlińskiej [12.02.2024] Justyna Ryszka ma na koncie kilka sukcesów w konkursach piękności. Modelka i fotomodelka pojawiła się ostatnio na premierze filmu "Dziewczyna influencera". W mediach społecznościowych jest bardzo aktywna. Prywatnie przyjaźni się z Patrycją Tuchlińską. partnerką Józefa Wojciechowskiego, szefa J.W. Construction Holding.

📢 Tak woda z cytryną pomaga skutecznie schudnąć. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną codziennie [12.02.2024] Picie wody z cytryną może pomóc w utracie wagi. Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną a eksperci potwierdzają, że to skuteczny sposób, by wesprzeć odchudzanie. Dietetycy twierdzą, że woda z cytryną z samego rana nie tylko ugasi pragnienie, ale również korzystnie wpłynie na cały organizm, doda energii, oczyszcza organizm i nawilża skórę od wewnątrz. Oto zaskakujące skutki codziennego picia wody z cytryną. Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź, w jaki sposób picie wody z cytryną pomaga najszybciej schudnąć.

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto [12.02.2024] Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić. 📢 Tak wyglądają dzieci "Popka". Oto Julia i Borys, córka i syn Pawła Mikołajuwa - zdjęcia [12.02.2024] "Popek" to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych raperów na polskiej scenie muzycznej i rozrywkowej. Popek czyli Paweł Mikołajuw to nie tylko raper, ale także zawodnik MMA. Jego cechy charakterystyczne to czarne gałki oczne i blizny na twarzy. Popek prowadził bardzo rozrywkowe życie, niestety, w złym tego słowa znaczeniu - pił i zdradzał partnerkę. Gdy na świecie pojawiła się jego córka, Popek odmienił swoje życie. Julka jest jego oczkiem w głowie. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Pawła Popka - Julka i Borys.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [12.02.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat! 📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [12.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda.

📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy [12.02.2024] Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX. 📢 Tak wygląda córka Agnieszki Osieckiej. Po matce odziedziczyła ogromny majątek [12.02.2024] Agnieszka Osiecka już od samego początku swojej kariery charakteryzowała się ogromnym talentem, do przekazywania rzeczy pozornie prostych, w sposób wybitny. Prawdziwa mistrzyni słowa, której teksty nawet nieświadomie wyśpiewują miliony Polaków.

📢 Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa na prywatnych zdjęciach - oto Iga Lis. "Ale pani jest śliczna" [12.02.2024] Iga Lis to córka dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa. 23-latka zniewala swoją urodą - stawiała już pierwsze kroki w modelingu. Prywatnie spotyka się z 33-letnim raperem Filipem Szcześniakiem, znanym jako Taco Hemingway. Oto jak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [12.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć. 📢 Niektórzy będą musieli zwrócić świadczenie pielęgnacyjne wraz z odsetkami. ZUS wyjaśnia, kiedy [12.02.2024] W styczniu mieszkańcy regionu złożyli 5046 wniosków o nowe świadczenie wspierające. Lepiej pilnować, by okres jego pobierania nie pokrywał się z innymi świadczeniami, bo trzeba będzie zwracać pieniądze z odsetkami. 📢 Mamy horoskop na weekend 9-11 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 9-11 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Zosia z "Rodziny zastępczej" - tak dziś wygląda Misheel Jargalsaikhan. Jest 35-letnią blondynką [12.02.2024] Misheel Jargalsaikhan, znana polskim widzom jako Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza", prowadzi praktykę jako lekarz medycyny naturalnej. Dziś jest już 35-letnią... blondynką. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie ulgi podatkowe odliczymy sobie w 2024 roku. Wyliczamy zwrotu podatku w tym roku [12.02.2024] Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają czas na rozliczenie swoich dochodów za 2023 rok w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jest to kluczowy moment dla każdego obywatela, który powinien być świadomy swoich praw i obowiązków podatkowych. 📢 Tomasz Borkowy, czyli Andrzej Talar z kultowego serialu "Dom" - tak teraz wygląda. Mamy zdjęcia [12.02.2024] Kultowy polski serial "Dom" w reżyserii Jana Łomnickiego powrócił na antenę TVP1. Choć od premiery pierwszego odcinka minęło ponad 40 lat, seria o powojennych losach mieszkańców warszawskiej kamienicy przy Złotej 25 jak dawniej wzbudza emocje. Głównego bohatera Andrzeja Talara gra tu Tomasz Borkowy. Jak teraz wygląda i gdzie mieszka czołowa postać serialu "Dom"? O tym niżej i w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda teraz Axl Rose z Guns N' Roses. Właśnie skończył 62 lata - mamy zdjęcia [12.02.2024] Axl Rose to wokalista i lider legendarnej grupy Guns N' Roses, która na przełomie lat 80. i 90. XX wieku należała do najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie. Ich hity takie jak "November Rain", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine" podbijały niemal wszystkie listy przebojów. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Axl Rose. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny. 📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [12.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta.

📢 Takie są godziny przelewów w popularnych bankach. Kiedy trafią przelewy na konta w 2024? [Alior Bank, Millennium, PKO BP - 12.02.2024] Banki realizują przelewy w trzech sesjach dziennie. Jednak każdy bank ustala sobie samodzielnie dokładną godzinę realizacji transakcji. Sprawdzamy o której godzinie wychodzą i przychodzą przelewy z popularnych banków takich jak: PKO, Pekao, Millenium, Alior Bank i wiele innych. Oto najnowsze dane. 📢 Nawet 7600 złotych renty wdowiej. Takie mają być zasady nowego programu dla emerytów [12.02.2024] Wszystkie partie parlamentarne wyraziły poparcie dla przekazania obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej renty wdowiej do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), podkreśliła, że rozwiązania proponowane w projekcie mogą być wdrożone w ciągu 6 miesięcy.

📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy [12.02.2024] Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 Tak wygląda dziś córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Julia ma już 26 lat [12.02.2024] Julia Scorupco to córka wielkich gwiazd - aktorki i modelki Izabelli Scorupco i największego polskiego hokeisty Mariusza Czerkawskiego. Niedawno skończyła 26 lat. Zobaczcie, czym się zajmuje, gdzie mieszka oraz jak dziś wygląda Julia Scorupco. Mamy zdjęcia!

📢 Takie rośliny przetrwają w domach zapominalskich. One sprawdzą się w każdym domu [12.02.2024] W czasach kiedy to wszyscy się gdzieś spieszymy i mamy tendencje do zapominania o podstawowych czynnościach, wiele osób poszukuje do swoich domów kwiatów łatwych w uprawie. Tych na rynku nie brakuje i w tym tekście przedstawimy wam kilka z nich. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia [12.02.2024] Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 Natasza Urbańska zaśpiewa na Eurowizji 2024? Tak się zmieniała artystka - zobacz metamorfozę gwiazdy [12.02.2024] Natasza Urbańska to polska piosenkarka, tancerka, aktorka filmowa, telewizyjna i teatralno-musicalowa oraz prezenterka telewizyjna. Od 1993 roku związana jest z Teatrem Buffo. Natasza Urbańska wystąpiła w licznych spektaklach i widowiskach muzycznych. Artystka jest wszechstronnie uzdolniona - śpiewa, tańczy, gra w serialach i filmach. Fanów interesuje także życie prywatne Nataszy Urbańskiej, która jest żoną Janusza Józefowicza i mamą 15-letniej Kaliny. Zobacz teraz w naszej galerii, jak zmieniła się Natasza Urbańska. 📢 Abonament RTV 2024. Zobacz ile wynoszą stawki na ten rok i kto jest zwolniony z opłat [12.02.2024] Znane są stawki abonamentu RTV na 2024 rok. Jest też lista osób, które mają prawo do zwolnienia z opłaty. Zobacz czy na niej jesteś.

📢 W tych godzinach wychodzą przelewy z urzędu skarbowego. Kiedy zwroty z podatku trafią na konto? [12.02.2024] 15 lutego rozpocznie się sezon rozliczeniowy z urzędem skarbowym. Podatnicy będą składać swoje zeznania podatkowe. Oczywiście im szybciej złożymy swój PIT tym szybciej możemy otrzymać zwrot pieniędzy. Sprawdzamy, jak szybko pieniądze trafią na nasze konta od momentu rozliczenia. Kiedy przelewy wychodzą z urzędu skarbowego? Zobaczcie. 📢 Takie są najbogatsze źródła potasu - pomidor daleko za pierwszą dziesiątką. Oto objawy niedoboru potasu [12.02.2024] Potas to jeden z najważniejszych pierwiastków w ludzkim organizmie. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Najłatwiej uzupełnić niedobory potasu spożywając produkty, które są bogate w ten pierwiastek. Większość tych produktów jest łatwo dostępna i tania. Oto 9 produktów spożywczych, które zawierają najwięcej potasu.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. To już pewne - takie będą podwyżki od 1 marca 2024 [12.02.2024] Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela wyliczeń najniższych świadczeń. Tyle dostaną na konta najbiedniejsi emeryci Przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost świadczeń emerytalnych, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Dla osób pobierających najniższe świadczenia emerytalne, ta informacja stanowi szczególną ulgę, wprowadzając wyraźne poprawki w ich codziennym budżecie.

📢 "Serce mi pękło jak to zobaczyłam". To co spotkało tego pieska to okrucieństwo! Nirvana uratowana. Jest w schronisku w Grudziądzu. Zdjęcia To co wyrządzono temu pieskowi zasługuje na najwyższy wyrok za znęcanie się nad zwierzętami! - nie mają wątpliwości działacze na rzecz czworonogów. Starsza, skrajnie wycieńczona suczka została znaleziona w Michalu w gm. Dragacz w powiecie świeckim. Trafiła do Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu gdzie otrzymała pomoc i właściwą opiekę. Pracownicy COnZ: "Tym razem nie szukamy opiekuna, a sprawcy wieloletniego zaniedbania!"

📢 Podwyżki dla seniorów już od marca? Wiemy, ile wyniesie ta największa waloryzacja! Czy to ostatnie tak duże podwyżki emerytur? W marcu seniorzy mogą liczyć na wzrost świadczeń na poziomie 12,3 procent. Przynajmniej takie wzrosty zakładają rządowe prognozy, na podstawie których powstał projekt ustawy budżetowej na 2024 r. Jeżeli ustawa z takimi zapisami wejdzie w życie, wtedy renciści i emeryci mogą liczyć na takie podwyżki. 📢 Uroczyste otwarcie fotograficznego "Studia bez lustra" przy Lotniczej 21 w Grudziądzu. Mamy zdjęcia W budynku "Lotnicza Point" (biurowiec byłej Warmy) przy ulicy Lotniczej 21 w Grudziądzu uroczyście otwarto

studio fotograficzne Grażyny Goralskiej i Mariusza Nasieniewskiego. "Studio Bez Lustra to wyjątkowe miejsce, w którym jak zapewniają właściciele, "będziemy dzielić się sztuką fotografii i tworzyć niezapomniane chwile."

📢 City Trail Bydgoszcz. Biegacze nie wystraszyli się warunków. Zobaczcie zdjęcia z trasy W niedzielę na trasy w Myślęcinku ponownie wybiegli uczestnicy cyklu City Trail w Bydgoszczy. 📢 Koza z Kłopotu żegna karnawał 2024. Kolorowy orszak spotkaliśmy na giełdzie w Inowrocławiu Dobiega końca karnawał 2024. Zgodnie ze starym zwyczajem, na Kujawach żegnają go kozy, czyli barwne orszaki przebierańców. Jest wśród nich koza z Kłopotu. Tworzące ją barwne postaci spotkaliśmy w niedzielę, 11 lutego, na giełdzie przy hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu.

📢 Dałbyś tak na imię dziewczynce? Oto nietypowe imiona jakie nadano w Grudziądzu w 2023 roku Z danych Urzędu Stan Cywilnego w Grudziądzu wynika, że w 2023 roku urodziło się 796 dzieci z czego 401 dziewczynek i 395 chłopców. Jakie oryginalne imiona wybierano dla dziewczynek? Spójrzcie do naszej galerii.

📢 Studniówka 2024 Technikum Ekonomicznego nr 6 w Bydgoszczy. Tak bawili się uczniowie - zdjęcia Dla maturzystów z bydgoskiego Ekonomika to był wieczór pełen wrażeń. W sobotę (10 lutego) uczniowie bawili się na studniówce w Hotelu City. Impreza była bardzo udana, a planowano ją do późnych godzin nocnych. 📢 Znany youtuber zorganizował w Świeciu zlot BMW. Zobacz zdjęcia Fani motoryzacji, a raczej fani samochodów marki BMW ze Świecia i okolic sobotnie przedpołudnie spędzili pod zamkiem. Zorganizowano tam zlot tych samochodów. 📢 Emerytury w marcu 2024. To już pewne - takie przelewy dostaną emeryci po waloryzacji. Mamy wyliczenia W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024.

📢 Jarmark św. Walentego w Chełmnie. Zobaczcie zdjęcia z sobotniej imprezy Ruszyły Walentynki Chełmińskie 2024. Jedną z głównych atrakcji dla uczestników jest bez wątpienia Jarmark św. Walentego, który trwa od piątku do niedzieli. 📢 Koncert Karnawałowy Grupy MoCarta z Orkiestrą Symfoników Bydgoskich w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Hitem weekendu w Grudziądzu był sobotni Koncert Karnawałowy w wykonaniu Grupy MoCarta wraz z Orkiestrą Symfoników Bydgoskich pod dyrekcją Marka Czekały.

📢 Koniec pięknej serii Enea Abramczyk Astorii Bydgoszcz. Fatalny występ Amerykanina Pierwsza w sezonie porażka Enea Abramczyk Astorii we własnej hali. Trudno myśleć o pokonaniu jednego z najmocniejszych rywali w I lidze, jeśli we własnej hali trafia się 19 rzutów z gry w całym meczu. W starciu z Miastem Szkła nie zawiódł Szymon Kiwilsza, kiepsko wypadł Filip Małgorzaciak, a fatalnie Rhondell Goodwin.

📢 Lotto - wyniki 10.02.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 10.02.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Aleksander Zniszczoł - tak mieszka i żyje na co dzień nasz skoczek. W Lake Placid znowu poleciał daleko! [10.02.2024] Aleksander Zniszczoł znowu najlepszy z Polaków. Kapitalny skok w Lake Placid i wyrównanie rekordu w Pucharze Świata. Do tej pory był w cieniu największych gwiazd polskich skoków. Tak mieszka i żyje na co dzień Aleksander Zniszczoł. Na co dzień 29-latek to wielki fan i znawca grilla, lubi sporty wodne i wypoczynek nad ciepłym morzem, a życie układa sobie z Magdaleną, siostrą żony Piotra Żyły. 📢 CUK Anioły Toruń bez straty seta w kolejnym meczu. Tak kibicowaliście siatkarzom! Niespełna 1,5 godziny kibice spędzili w hali SP 28. Siatkarze CUK Aniołów Toruń gładko rozprawili się z Lotnikiem Łęczyca i mają na koncie zwycięstwo numer 22 z rzędu w tym sezonie. We wtorek wielki mecz Pucharu Polski z Projektem Warszawa, a na razie mamy dla Was dużo zdjęć kibiców z sobotniego meczu.

📢 Sparing Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz. Padło aż sześć goli - zdjęcia mecz + kibice W ramach przygotowań do rundy wiosennej Zawisza Bydgoszcz zmierzył się w sparingu z Olimpią Grudziądz.

📢 Dom Michała Wiśniewskiego. Tak mieszka znany piosenkarz - może on trafić do więzienia! Michał Wiśniewski to postać niezwykle charakterystyczna - rozpoznawalny dzięki swojej czerwonej czuprynie, chropowatemu głosowi oraz charakterystycznemu stylowi, którego nie sposób pomylić z kimś innym. Jako legendarny lider "Ich Troje", od lat aktywnie działa w świecie muzyki. Obecnie, skupiając się na życiu rodzinnym z piątą żoną Polą, ale stawia czoło również problemom prawno-finansowym. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 9 lutego 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 Osoby z tymi chorobami nie powinny pić kawy. Tak ten napój zadziała na ich organizm Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów, które pijemy na gorąco. Idealnie nadaje się na początek dnia, dodatek do śniadania czy spotkania towarzyskiego. Dostępnych jest tak dużo odmian tego napoju, że bez problemu każdy znajdzie swoją ulubioną kawę. Niestety, nie każdy powinien ją pić. Kiedy kawa może okazać się szkodliwa? Zobaczcie. 📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Generalny Strajk Rolników. "W Bydgoszczy doszło do eskalacji konfliktu". Wojewoda zajął stanowisko W piątek (9 lutego) wszystkie większe miasta i wiele ważnych dróg w Kujawsko-Pomorskiem zostało zablokowanych w związku z Generalnym Strajkiem Rolników. W Bydgoszczy było bardzo gorąco.

📢 Studniówka 2024 ZSN w Gąsawie. Maturzyści zatańczyli poloneza w Skarbienicach koło Żnina W restauracji Kadais w Skarbienicach odbyła się ostatnia w tym roku studniówka na terenie powiatu żnińskiego. Poloneza zatańczyli maturzyści z Zespołu Szkół Niepublicznych w Gąsawie. 📢 Trzynastka 2024 dla emerytów - oto wyliczenia i tabela netto. Tyle pieniędzy mają dostać seniorzy Jakie będą w tym roku stawki trzynastych emerytur? Seniorzy już czekają na pieniądze. Trzynastki tradycyjnie zostaną przyznane w kwietniu. Zobacz, o ile będzie większy przelew. Mamy wyliczenia.

📢 Zwrot podatku z emerytur - proces rusza już w lutym. Tyle dostaniecie jeszcze z trzynastki i czternastki Emeryci oczekujący na marcową waloryzację i trzynastą emeryturę mają powód do optymizmu. W mijającym roku, niektórzy z nich mogą liczyć jeszcze zwrot nadpłaconego podatku z trzynastej i czternastej emerytury. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wzrostów od marca. Ministerstwo podało aktualne dane Waloryzacja emerytur i rent wejdzie w życie od 1 marca 2024. Wiemy już o ile na pewno wzrosną świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało prognozowany wskaźnik. Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur, biorąc pod uwagę te dane. 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur - stan na 7 lutego. Wyliczenia po komentarzu rządu Wzrost wskaźnika inflacji może znacząco wpłynąć na wysokość emerytur w 2024 roku. Przyjrzyjmy się prognozowanym zmianom, które mają zacząć obowiązywać od 1 marca 2024. Glos w sprawie waloryzacji emerytur zabrał wreszcie rząd - mamy nowe informacje i aktualne wyliczenia.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto i brutto. Oficjalne dane po komunikacie rządu Rząd potwierdził, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2024 wyniesie co najmniej 12,3%. Ogłosiła to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mimo prognozowanego wskaźnika na poziomie 11,9%, rząd jest jednak zdecydowany ustalenia jeszcze z ubiegłego roku - 12,3%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie około 43,6 mld zł.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 w 2024 - zdjęcia, inspiracje. Oto najmodniejsze uczesania W 2024 roku ponownie będziemy stawiać na naturalność. Nie zabraknie oczywiście nowych trendów inspirowanych między innymi Instagramem czy nowymi produkcjami Netflixa. Warto wiedzieć, Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzając. Zebraliśmy dla Was inspiracje, które pomogą Wam dobrać odpowiednią fryzurę.

📢 Tabela wyliczeń podatków po waloryzacji emerytur. Zmiany w progach podatkowych Nowa waloryzacja emerytur, obowiązująca od 1 marca 2024 roku, przyniesie zmiany w portfelach seniorów. Warto jednak zwrócić uwagę, że większa liczba emerytów niż dotychczas zostanie objęta obowiązkiem opłacania podatku PIT. Osoby otrzymujące obecnie 2 tys. 300 zł brutto muszą się przygotować na to, że część podwyżki zostanie przeznaczona na podatek dochodowy. 📢 To może być Wasza wymarzona randka! W „NASZEJ LOTERII” do wygrania pobyt w luksusowym hotelu SPA oraz gotówka! Zrób ukochanej osobie wyjątkową niespodziankę! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz zgarnąć pobyt dla dwóch osób w pięciogwiazdkowym hotelu SPA oraz 1000 zł. Jak? Poznaj szczegóły.

