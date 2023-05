Przegląd prasy 12.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie są skuteczne sposoby na rzucenie palenia. Ważna jest zasada dwóch tygodni!”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie są skuteczne sposoby na rzucenie palenia. Ważna jest zasada dwóch tygodni! Papierosy mają fatalny wpływ nie tylko na palacza, ale i na jego otoczenie, które jest zmuszone do biernego palenia. Ponadto znacznie obciążają finanse - najtańsza paczka papierosów to koszt kilkunastu złotych. Chciałbyś rzucić ten niebezpieczny nałóg. W naszej galerii przedstawiamy skuteczne sposoby, dzięki którym przestaniesz palić raz na zawsze.

📢 Tak wygląda teraz Ivo ze "Zbuntowanego Anioła". Facundo Arana ma dziś 51 lat[zdjęcia - 12.05.2023] "Zbuntowany Anioł" to telenowela, która odniosła sukces na całym świecie. Także w Polsce miliony widzów z zapartym tchem śledzili losy szalonej Milagros i jej ukochanego Ivo. W główne role wcielali się młodziutka wówczas Natalia Oreiro i Facundo Arana. Argentyńczyk stał się obiektem westchnięć kobiet na całym świecie! Dziś Facundo Arana ma 51 lat i nadal gra w filmach i serialach. Zobaczcie w naszej galerii, jak teraz wygląda serialowy Ivo ze "Zbuntowanego Anioła".

📢 Horoskop na drugą połowę maja 2023. Wróż Roman mówi o finansach i miłości [12.05.2023] Maj to niezwykle urodziwy miesiąc, gdy wszystko dookoła rozkwita, a w powietrzu czuć pierwsze oznaki lata. Nic więc dziwnego, że w tej wspaniałej aurze, wiele osób marzy o romantycznej miłości lub romansie. Zobaczcie horoskop na drugą część maja.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takimi kartami płatniczymi nie zapłacisz. Nimi nie dokonamy zakupów [12.05.2023] Karta płatnicza to instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, najczęściej banki. Dzięki kartom szybko i sprawnie możemy dokonać transakcji bez użycia gotówki. Jest jednak kilka sytuacji w których kartą nie uda nam się zapłacić. Na przykład gdy zabraknie prądu lub terminal nie będzie mógł się połączyć z internetem. Są też sytuacje kiedy to z winy naszej karty nie dokonamy zakupów. Zobaczcie, jakie to sytuacje.

📢 Oto wyliczenia emerytur wypłacanych w maju. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto. Takie pieniądze dostają seniorzy [12.05.2023] Oto wyliczenia emerytur wypłacanych w maju. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie są stawki emerytur, które w tym miesiącu wypłaca ZUS. 📢 Tak przedłużyć żywotność bzów w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet bzów zachował świeżość [12.05.2023] Bzy kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Bez często rośnie w ogrodach a bukiety bzów są chętnie przynoszone do domu. Bez w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Kwiaty bzu w kolorach bieli i fioletu zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny aromat, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet bzów stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć kwitnienie bzu w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości bzów. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Po tym można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę [12.05.2023] Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory. 📢 Taka może być waloryzacja emerytur w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń [12.05.2023] Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania wysokości emerytur i rent do zmiany poziomu cen towarów i usług na rynku. Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych w czasie, aby emeryci i renciści nie tracili na wartości swojego świadczenia w wyniku inflacji. Zobaczcie, do jakich zmian w emeryturach może dojść w 2024 roku.

📢 Takie są w Polsce obowiązkowe i zalecane szczepienia. Zobacz, na jakie choroby trzeba się szczepić [12.05.2023] Na te choroby trzeba się zaszczepić. Przeciwko niektórym chorobom każdy z nas musiał przyjąć szczepionkę. Niektóre z nich przyjmujemy już w pierwszych godzinach życia. Zobacz, na jakie choroby musimy zostać zaszczepieni. 📢 Uwięził ją, obciął włosy i pobił. Koszmar w mieszkaniu przy ul. Chełmińskiej Rok więzienia w zawieszeniu, grzywna i zapłata 15 tys. zł skrzywdzonej kobiecie - taki wyrok usłyszał niedawno Michał R. w Sądzie Okręgowym Toruniu. Chyba nikt się z nim nie zgadza, bo o jego pisemne uzasadnienie od razu wystąpili: prokuratura, obrońca sprawcy i sama pokrzywdzona, która przeżyła koszmar w mieszkaniu przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu. 📢 Ta ceramika i antyki kosztują krocie. Niewiarygodne, na ile są wyceniane. Masz takie w domu? Możesz zbić majątek! [12.05.2023] Naczynia z cyny i mosiądzu, średniowieczne monety, porcelanowe zastawy, srebrne naczynia z XIX wieku, średniowieczne ceramiczne wazony - antyczne przedmioty są dla kolekcjonerów warte majątek. Ich ceny na portalach aukcyjnych sięgają nawet pół miliona złotych! Oto najdroższe antyki na sprzedaż

📢 Tak w młodości wyglądała Ewa Drzyzga. Oto zdjęcia dziennikarki z początków kariery. Dużo się zmieniła? [12.05.2023] Ewa Drzyzga to słynna dziennikarka, która stała się rozpoznawalna dzięki programowi "Rozmowy w toku" emitowanym na antenie TVN. Obecnie wraz z Agnieszką Woźniak-Starak jest współprowadzącą "Dzień dobry TVN". Przez lata pracy na ekranie, gwiazda bardzo się zmieniła. Sprawdź w artykule, jak wyglądała na początku kariery. 📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną [12.05.2023] Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami.

📢 Te rośliny są warte fortunę, a Polacy je depczą. W tych miejscach je spotkasz i tak je rozpoznasz [12.05.2023] Zdarza się, że podczas codziennego spaceru natrafiamy na rośliny, które mają cenne właściwości zdrowotne, dekoracyjne, lub których nasiona i pędy są bardzo drogocenne. Podstawą jest jednak rozpoznanie ich, a nie każdy z nas może pochwalić się szerokim zakresem wiedzy przyrodniczej. Wśród nich, jedna roślina szczególnie się wyróżnia. W Europie Zachodniej jest warta fortunę. 📢 Takie są limity przelewów w bankach w 2023 roku. Tyle przelejesz bez zgody banku [PKO PB, SANTANDER, ING, MBANK - 12.05.2023] Zakupy za pomocą płatności elektronicznej jest dziecinnie proste. Limity dotyczące płatności elektronicznej każdy może ustawić sam. Limity banku dotyczą zwykle wysokich kwot. Banki również mogą kontrolować wysokie przelewy poprzez dodatkową autoryzację. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości przez call center. Zobaczcie, jakie maksymalne limity przelewów obowiązują w popularnych bankach.

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych [12.05.2023] Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie [12.05.2023] Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie!

📢 UPC znika z rynku, koniec kablówki i internetu. Klienci przechodzą do Play. Co ich tam czeka? [12.05.2023] UPC to duża kablówka znana klientom. Ma ich przede wszystkim w większych miastach, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Wkrótce czekają ich zmiany. 📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów [12.05.2023] W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie. 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [12.05.2023] Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Tak wygląda w środku domu Roberta i Anny Lewandowskich - mamy zdjęcia. Zaglądamy do ich posesji w Barcelonie [12.05.2023] Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury.

📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków [12.05.2023] Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [12.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski [12.05.2023] Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [12.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [12.05.2023] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [12.05.2023] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [12.05.2023] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - oto wyliczenia. Takie będą zwroty z podatków [12.05.2023] Obniżenie podatku dochodowego obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Skorzystają też na tym emeryci i renciści.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [12.05.2023] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja według znaczenia imienie to ich drugie imię [12.05.2023] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [12.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów [12.05.2023] Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 Kominiarze z całej Polski zjechali do Bydgoszczy na swoje święto. Niezwykły marsz ulicami miasta! [zdjęcia] To był niecodzienny przemarsz ulicami Bydgoszczy. W czwartek (11 maja) ponad 150 kominiarzy z całego kraju przeszło przy dźwiękach orkiestry dętej z placu Wolności do bydgoskiej katedry, a potem spotkało się z mieszkańcami. Wszystko z okazji Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy. 📢 Nowy bon turystyczny 2023 na wakacje. Polacy dostaną 1000 złotych? Bon zastąpi 500 plus? Sprawdzamy plany rządu Bon turystyczny cieszył się sporym zainteresowaniem. Według danych z Ministerstwa Finansów przez cały okres obowiązywania bonu, Polacy skorzystali z niego na kwotę aż 3,2 mld złotych. Nic dziwnego zatem, że rodzice wychowujący dzieci liczą, że znów zostanie uruchomiony bon turystyczny. Czy tak się stanie? Na jaką kwotę mogą liczyć rodzice? Sprawdzamy, jakie plany ma rząd w sprawie bonu turystycznego 2023.

📢 Zakładano remont elewacji dawnego KMPiK-u w Grudziądzu za 1 mln zł. Będzie o wiele drożej. Z jakiej puli MPGN dołoży kasę? Dziurą wstydu nazwał niegdyś Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza budynek w sercu Starówki na Rynku - dawny KMPiK, a jeszcze dawniejszy Dom Korzeniewskich. Prezydent deklarował, że takie miejsca będą odnawiane i znowu tętniły życiem. Długo był poszukiwany wykonawca remontu elewacji tego obiektu, którym administruje MPGN. Choć ta inwestycja była zabudżetowana na 1 mln zł, to ostatecznie zostanie wykonana za ponad 1,6 mln zł. Skąd spółka weźmie ponad 600 tys. zł aby te środki dołożyć? 📢 Takie są skutki jedzenia pomidorów. To dzieje się z organizmem, gdy jemy pomidora Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw. Używamy go jako składnik sosów warzywnych lub mięsnych do obiadu, robi się z niego keczup, kładzie jako dodatek na kanapkę. Pomidor ma sporo zastosowań w kuchni, a do tego jest smaczny i ma wiele wartości odżywczych i zdrowotnych. Zobaczcie, w jakiej formie to warzywo jest najzdrowsze i jakie właściwości ma pomidor.

📢 Takie mogą być wczesne objawy raka piersi. Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę Takie wczesne objawy może mieć rak piersi. Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Liczba zachorowań na raka w Polsce wciąż rośnie. Rak piersi jest jedną z głównych przyczyn zgonów z powodu raka u kobiet na całym świecie. Wcześnie wykryty rak piersi jest uleczalny. Jak go rozpoznać? Co może świadczyć o jednym z najbardziej śmiertelnych nowotworów u kobiet? Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze wczesne objawy choroby. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela. Są prognozy podwyżek emerytur w przyszłym roku W 2024 roku rząd przewiduje podwyżkę świadczeń emerytalnych na poziomie 10,19 proc. To wciąż dwucyfrowy wynik, ale daleko mu do 14,8 proc. z tego roku. Waloryzacja i tak będzie wysoko, ale nieco niższa niż w tym roku ze względu na planowane zmniejszenie inflacji.

📢 Takie są niesamowite właściwości bananów. To dzieje się z organizmem, gdy jemy banany Znajdujące się w bananach witaminy, sole mineralne i inne składniki odżywcze wpływają kompleksowo na nasze zdrowie i urodę przynosząc im różnorodne korzyści. Zobaczcie, co dzieje się z naszym organizmem po zjedzeniu bananów. 📢 Tak zrobisz ogórki małosolne na szybko. Oto przepis krok po kroku. Te ogórki są gotowe już na drugi dzień Ogórki małosolne to krótko kiszone ogórki gruntowe. Zwykle są gotowe do spożycia po kilku dniach. Ogórki małosolne robi się bardzo łatwo, niewiele kosztują i smakują wyśmienicie. Wiele osób nie chce czekać, aż ogórki małosolne dojdą do siebie. Zdarza się, że taka chrupiąca przekąska potrzebna jest na szybko. Zarówno ogórki kiszone jak i małosolne mają mnóstwo właściwości korzystnych dla zdrowia. Do przygotowania ogórków małosolnych nie potrzeba drogich ani wyszukanych składników. Zobacz w naszej galerii, jak krok po kroku zrobić ogórki małosolne na szybko.

📢 Takie są skutki jedzenia pora. To dzieje się z organizmem, gdy jemy por Por to jedno z najpopularniejszych warzyw, które znamy głównie jako składnik rosołu. Jak się okazuje por ma zdecydowanie więcej zastosowań w kuchni niż tylko ta zupa. W ostatnich latach na szczęście por zyskał wielu sympatyków, którzy znajdują zastosowanie dla tego smacznego warzywa. Zobaczcie, w jakiej formie to warzywo jest najzdrowsze i jakie właściwości ma por. 📢 Takie są skutki rezygnacji z herbaty. To dzieje się z organizmem, gdy nie pijemy herbaty Picie zbyt dużej ilości kawy lub słodkich napojów może wywołać różne niepokojące objawy. Ale picie herbaty też ma swoje skutki uboczne. Niektóre osoby decydują się w ogóle zrezygnować z picia herbaty. 📢 Tak w młodości wyglądała Anna Jantar. Mama Natalii Kukulskiej urzekała swym głosem Anna Jantar to ikona polskiej muzyki. Jej najbardziej znane przeboje to m.in.: „Tyle słońca w całym mieście”, „Nic nie może wiecznie trwać”, „Staruszek świat”, „Najtrudniejszy pierwszy krok”, „Baju-baj proszę pana (Jambalaya)”, „Po ten kwiat czerwony”, „Wielka dama tańczy sama” czy „Tylko mnie poproś do tańca”. Była mamą Natalii Kukulskiej. Anna Jantar zginęła tragicznie w katastrofie samolotu. Do dziś jej piosenki są znane, lubiane i chętnie słuchane, a Anna Jantar pozostaje żywa w pamięci Polaków.

📢 Oni nie nadają się na męża. Zdaniem Wróżki Romy panowie o tych imionach są maminsynkami Maminsynek to najprościej rzecz ujmując mężczyzna, który nie odciął pępowiny i nadal do każdej decyzji potrzebuje pomocy mamy. Sprawdzamy, mężczyźni o jakich imionach mają silny kontakt z mamą przez co nie potrafią się zaangażować w relację z kobietą. Na podstawie znaczenia imion sprawdzamy, którzy panowie nie nadają się na męża.

📢 Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów. 📢 Takie normy muszą spełniać wina mszalne. Przysięga potrzebna do uzyskania licencji na 5 lat Wybrano dostawcę wina mszalnego dla diecezji włocławskiej. Przysięgę niezbędną do uzyskania licencji na dostawę win mszalnych przed biskupem diecezji włocławskiej Krzysztofem Wętkowskim odnowił Właściciel firmy dystrybuującej wina używane do sprawowania mszy świętych. Odnowiona licencja obowiązywać będzie przez pięć lat. Dostarczane do diecezji włocławskiej wina pochodzą z Włoch. Muszą spełniać specjalne normy.

📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grudziądzu. Seniorzy ćwiczyli zdolności manualne i artystyczne szyjąc anioły [zdjęcia] Zajęcia zarówno teoretyczne jak i warsztatowe cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów uczęszczających na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grudziądzu. Podczas spotkania z artystką - plastyczką Marianną Gitner - Sawistowską szyli anioły. To doskonała okazja aby ćwiczyć zdolności manualne, ale także rozwinąć talent artystyczny. Zajęcia UTW odbywają się w Marinie. 📢 Matura 2023 – biologia poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny 11 maja? Matura z biologii 2023 odbyła się 11 maja. Był to egzamin na poziomie rozszerzonym, a maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. Odpowiedzi do matury 2023 znajdziesz w tym materiale. Opublikowaliśmy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. Przypominamy też najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w biologii w formule 2023 oraz opinie zdających o maturze. Jak ci poszło?

📢 Jest decyzja CBA w sprawie Radosława Sikorskiego. Chodzi o oświadczenia majątkowe Funkcjonariusze Departamentu Postępowań Kontrolnych CBA kontynuują postępowanie w sprawie Radosława Sikorskiego. Chodzi o prawdziwość i prawidłowość oświadczeń o stanie majątkowym posła do Parlamentu Europejskiego. 📢 Takie są skutki stosowania mniszka lekarskiego. To dzieje się z organizmem, gdy korzystasz z mniszka Trwa sezon na mniszka lekarskiego. Wiele osób zbiera kwiaty mniszka, przygotowując z nich później lecznicze syropy. Pamiętajmy jednak, że mniszek to nie mlecz i aby właściwie wykorzystać tę pierwszą roślinę, najpierw należy ją dobrze rozpoznawać. Mniszek lekarski od wieków był wykorzystywany w medycynie naturalnej. Rośnie na polach, łąkach, w ogrodach. Jakie są właściwości mniszka lekarskiego i sposoby jego wykorzystania? O tym piszemy niżej. 📢 Sonia Bohosiewicz schudła i wypiękniała. Aktorka uwielbia eksperymentować ze swoim wizerunkiem. Zobacz, jak się zmieniła na przestrzeni lat Sonia Bohosiewicz to popularna aktorka, którą widzowie pokochali już jakiś czas temu, dzięki licznym rolom w serialach telewizyjnych i filmowych. Jednak kobieta nie przypomina siebie sprzed kilkunastu lat. Dzisiaj jej sylwetka imponuje nienagannym wyglądem. Jak osiągnęła takie rezultaty? Zobacz, z jakiej diety korzystała.

📢 Śmiertelny wypadek z udziałem tramwaju w Fordonie. Są pierwsze ustalenia prokuratury W czwartek (11 maja) rano doszło do wypadku na ul. Andersa w Fordonie, w wyniku którego śmierć poniósł 48-letni mieszkaniec Bydgoszczy. Od rana na miejscu działały służby, w tym prokuratura, która przekazała nam swoje pierwsze ustalenia na temat tragedii. 📢 Paliła się obora w Tadzinie pod Włocławkiem, ewakuowano zwierzęta [zdjęcia] Pożar wybuchł w czwartek, 11 maja, po godzinie 10:00. Jedna osoba, 87-letni mężczyzna, została poszkodowana i przewieziona do szpitala z poparzeniami. Działania na miejscu już zostały zakończone.

📢 Świetny trik na idealną sylwetkę w każdym stroju. Wypróbuj sposób Agaty Kornhauser-Dudy, a będziesz zaskoczona wyglądem swojej figury Agata Kornhasuer-Duda to wysoka i zgrabna dojrzała kobieta. Mogłoby się wydawać, że nie musi ukrywać żadnych mankamentów swojej figury. Okazuje się, że jeden element garderoby, który często zakłada, świetnie ukrywa boczki i wystający brzuch. Zobacz, o czym mowa i zainspiruj się stylizacjami żony Andrzeja Dudy.

📢 Szczątki rakiety pod Bydgoszczą. Szef MON o "zaniechaniu obowiązków" Biegli mają wstępne ustalenia dot. obiektu, który odnaleźli w lesie pod Bydgoszczą przypadkowi spacerowicze. Według informacji radia RMF FM, z ekspertyzy Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych wynika, że był to rosyjski pocisk manewrujący Ch-55. W czwartek do sprawy odniósł się szef MON, Mariusz Błaszczak. 📢 Tragedia na Andersa w Fordonie. Zginął 48-letni mężczyzna [zdjęcia] W czwartek (11 maja) rano doszło do śmiertelnego wypadku na ul. Andersa w Fordonie. Na miejscu pojawiły się pogotowie, policja i prokurator, na wiele godzin wstrzymano ruch tramwajowy. Zdjęcia z miejsca zdarzenia mamy od Czytelnika. 📢 Odmładzające fryzury dla blondynek. Te uczesania sprawią, że każda kobieta poczuje się pięknie. Zobacz 3 modne propozycje Bob to cięcie idealne dla każdej kobiety, a w kolorze blond sprawi, że będziesz wyglądała na młodszą niż jesteś. Sprawdź 3 najmodniejsze odmładzające fryzury damskie na każdą długość włosów dzięki, którym botoks nie będzie Ci już potrzebny.

📢 Duży pożar składowiska odpadów w Bydgoszczy. Kilkanaście zastępów straży w akcji [zdjęcia] W środę (10 maja) na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami Spółki ProNatura przy ul. Prądocińskiej 28 w Bydgoszczy wybuchł pożar. Na miejsce skierowano liczne zastępy straży, akcję utrudniał silny wiatr. Zdjęcia z miejsca zdarzenia zamieszczamy w galerii.

📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Pożar w Rakowie niedaleko Rypina. Paliły się budynki gospodarcze i mieszkalne. Zobacz wideo W środowe popołudnie 10 maja w Rakowie niedaleko Rypina wybuchł pożar. Na jednej z posesji zapaliły się budynki gospodarcze i mieszkalne. Z żywiołem walczy 14 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Więcej w relacji wideo. 📢 Oto najbardziej trujące rośliny świata. Lepiej ich nie dotykać - te rośliny mogą być bardzo niebezpieczne Niektóre rośliny wyglądają ładnie i niegroźnie, ale mogą być śmiertelnie trujące. Wiele roślin zawiera toksyczne substancje - rosną dziko w krajach tropikalnych, ale trujące rośliny można spotkać także w naszych ogrodach i domach! Czasem nawet dotknięcie lub przejście obok niewinnie wyglądających kwiatów może skończyć się tragicznie. Niektóre z tych groźnych roślin można spotkać także w Polsce! Oto najbardziej trujące rośliny świata - sprawdź koniecznie.

📢 Alarm w aptekach. Te leki zostały wycofane z aptek - musisz sprawdzić, czy masz je w domu Główny Inspektorat Farmaceutyczny, czyli GIF, zajmuje się kontrolowaniem rynku medykamentów w Polsce. Do jego zadań należy między innymi informowanie o wycofaniu jakiegoś środka w momencie, gdy nie powinien on być przez nikogo zażywany. Jakie leki zostały wycofane w ostatnim czasie? Których z nich nie należy już zażywać? Mamy listę!

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2023. Takie wzory i pomysły na manicure są teraz trendy Wiosna i lato to feeria kolorów, ciepła bryza, kwiaty, leniwy odpoczynek, błękit wody, zieleń traw. I takie też będą najnowsze trendy w manicure na wiosnę i lato 2023. Dominować będą kolory niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Ale wiosną to będą raczej delikatne odcienie, pastele, zaś latem wchodzimy w mocniejszy vibe - królować będą mocne, nasycone kolory. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na wiosnę i lato 2023.

📢 Tak w młodości wyglądała Grażyna Torbicka. Gwiazda zachwycała swoją urodą! Grażyna Torbicka to słynna prezenterka telewizyjna, przez dłuższy czas związana z Telewizją Polską, a w ostatnich latach - ze stacją TVN. Od jej debiutu na ekranie minęło już niemal 40 lat. Przez ten czas bardzo się zmieniła. Zobacz jej zdjęcia z czasów młodości. Gwiazda już wtedy zachwycała swoją urodą. 📢 Tak wygląda w środku domu Marcina Mroczka. Zaglądamy do posesji gwiazdy serialu M jak Miłość Marcin Mroczek wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w Warszawie, w willi położonej w dzielnicy Wawer, pod koniec roku aktor kupił także szeregowiec w Warszawie wart około miliona złotych. Tak urządził się w domu Marcin Mroczek, gwiazda "M jak miłość".

📢 W taki sposób ocet jabłkowy pomaga najszybciej schudnąć. Tak ocet jabłkowy prowadzi do utraty wagi Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? W taki sposób ocet jabłkowy pomoże zrzucić zbędne kilogramy w mgnieniu oka!

📢 Limity płatności gotówką w 2024 roku. Za te rzeczy nie będzie można płacić gotówką - mamy listę Od początku 2024 roku limit transakcji gotówkowych będzie obowiązywał także zwykłego konsumenta uiszczającego płatność przedsiębiorcy. Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 20 tysięcy złotych, należy zapłacić kartą lub przelewem. 📢 Takie stare telefony mogą być warte fortunę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie Pewnie wielu z nas obok szuflady z dokumentami ma w domu szufladę ze starymi sprzętami elektronicznymi. Jeśli macie tam stare modele telefonów komórkowych warto sprawdzić, czy nie szukają ich kolekcjonerzy. Niektóre są sporo warte. Zebraliśmy dla Was modele, które są poszukiwane i warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

📢 Takie są skutki jedzenia kapusty kiszonej. To dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę Kiszona kapusta cieszy się dużą popularnością. Wiele osób coraz częściej próbuje ją samodzielnie ukisić. Jak się okazuje, warto jeść kapustę kiszoną i w ogóle kiszonki, ponieważ mają one bardzo dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Co dzieje się z organizmem, gdy jemy kapustę kiszoną? Kto szczególnie powinien włączyć kapustę kiszoną do swojej diety? Zobacz! 📢 Wyliczenia Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabele netto i brutto dodatkowego świadczenia Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki brutto i netto czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd.

📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabelę wypłat i wyliczenia Takie są zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full. 📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane. 📢 Tak wyglądała w młodości Stanisława Celińska. Piękna, filigranowa, pierwsza miłość Andrzeja Seweryna Stanisława Celińska uznawana jest za jedną z najwybitniejszych polskich aktorek. Trudno w to uwierzyć, lecz na scenie jest obecna już od niemal 70 lat. Jej talent szedł w parze z wyjątkową urodą. Widownia była nią zachwycona - Celińska była również pierwszą miłością Andrzeja Seweryna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia z początków kariery wybitnej aktorki.

📢 Takie emerytury dostają byli wojskowi - stawki. Zobacz kwoty od szeregowego do generała Emerytury wojskowe uregulowane są w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Uśrednione stawki są różne, w zależności od uzyskanego stopnia. Najnowsze stawki przedstawiliśmy w naszej galerii. Zobaczcie, jakie emerytury mają wojskowi.

📢 Młodzież z Grudziądza i okolic wzięła udział w mistrzostwach pierwszej pomocy PCK [zdjęcia] W zawodach wzięło udział siedem szkolnych drużyn PCK. Wygrała reprezentacja Zespołu Szkół Rolniczych w Grudziądzu w składzie: Wiktor Patulski, Julia Pipczyńska, Anna Jeneralska, Oliwia Jabłońska i Szymon Lipiec. Teraz wezmą oni udział w najbliższą sobotę, 13 maja w etapie okręgowym który odbędzie się w Bydgoszczy. 📢 "Skwer Lawendowy" w Grudziądzu: akcja sadzenia ziół. Odnowiono też ławki [zdjęcia] Uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej na "Skwerze Lawendowym" przed filią nr 13. biblioteki miejskiej razem z lokalnymi działaczami Polski 2050 oraz Stowarzyszenia "Obywatelski Grudziądz" sadzili w donicach zioła i zajęli się odnowieniem ławeczek na skwerze.

📢 Taki budżet szykuje Astoria Bydgoszcz na I ligę. Znamy decyzję trenera Grzegorza Skiby Pierwsze wieści z Astorii Bydgoszcz po spadku z PLK. Klub deklaruje jasno: interesuje nas tylko awans. Na razie w składzie ma dwóch graczy, żadnego trenera, ale także nowego sponsora na pokładzie. 📢 Grudziądz. Ogromne zainteresowanie powstaniem klubu seniora w Tarpnie Na spotkanie organizacyjne w sprawie uruchomienia klubu seniora w Tarpnie przyszło bardzo dużo grudziądzan. Zdecydowano, że w związku z tak sporym zainteresowaniem utworzone zostaną cztery grupy. Jakie oczekiwania mieli starsi mieszkańcy? 📢 Tak mieszka Maryla Rodowicz - mamy zdjęcia. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia.

📢 Dworzec w Grudziądzu będzie wreszcie "perełką"? PKP ogłosiło przetarg na jego modernizację [wizualizacja] Zapowiada się wielomilionowa inwestycja w dworzec kolejowy w Grudziądzu, na którą czekają mieszkańcy a przede wszystkim pasażerowie! Firmy zainteresowane wykonaniem projektu i realizacją prac budowlanych mogą składać swoje oferty do 14 czerwca. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze kobiety z Instagrama. Słowiański typ urody nie jest tu jedyny! [zdjęcia] Wszystkie kobiety na swój sposób są piękne. Czasem mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. I te oczy są dla kogoś piękne, tym samym dana osoba cała wydaje się dla drugiej piękna. W Polsce dominuje słowiański typ urody. Tak naprawdę jednak etnicznych typów urody jest osiem. Panie lubią z kolei określać swój typ urody według pór roku. A co na to panowie? Kobiety o jakim typie urody najczęściej wpadają im w oko? O tym niżej.

📢 Kobiety o tych znakach zodiaku lubią filtrować. ​Uwodzenie od pierwszego wejrzenia Według astrologów znak zodiaku może mieć wpływ na to, jacy jesteśmy i w jaki sposób się zachowujemy. Wielu astrologów uważa, że można wskazać znaki zodiaku, które uwielbiają flirtować i takie, które unikają flirtu. Sprawdź, które znaki zodiaku to najwięksi flirciarze w powyższej galerii. 📢 Tak wygląda teraz Laura Michnowicz, była żona Józefa Wojciechowskiego. Po rozwodzie zmieniła wizerunek Laura Michnowicz 10 lat temu była żoną znanego dewelopera Józefa Wojciechowskiego. Ma z nim dwóch synów, a po rozwodzie zmieniła image, poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Eksmodelka chętnie chwali się swoim nowym życiem w mediach społecznościowych. 📢 Alarm w sklepach Biedronka, Lidl i innych. Z półek znikają towary po decyzjach GIS Główny Inspektorat Sanitarny między innymi dba o bezpieczeństwo produktów, które mają kontakt z żywnością, które trafiają na rynek. Gdy okaże się, że jakiś produkt nie spełnia norm zostaje wycofany z obroty, zwykle dotyczy to kilku konkretnych partii. Tych produktów ze względu na nasze zdrowie nie powinniśmy spożywać. Zobaczcie co ostatnio wycofano ze sprzedaży i sprawdźcie czy nie macie tego w domu.

📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów. 📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Jak długo trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki? Sprawdź terminy Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2022 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu. Na zwrot ze skarbówki mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Jak szybko nastąpi zwrot podatku? Od czego zależy, kiedy go otrzymamy? Sprawdź.

📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy trwa! Zagłosuj na swoich kandydatów do nagród. Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska" i "Nowości Dziennik Toruński", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody.

