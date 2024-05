Przegląd prasy (12.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Opłata za spacer wokół tężni 2024. Jest drożej. Zdjęcia”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Opłata za spacer wokół tężni 2024. Jest drożej. Zdjęcia Za spacer wokół tężni w nadwiślańskim uzdrowisku w sezonie 2024 kuracjusze zapłacą nieco więcej. Z opłaty zwolnieni są goście obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA. Sprawdź, ile wynoszą bilety za korzystanie z obszaru okołotężniowego.

📢 Lotto - wyniki 11.05.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 11.05.2024 tuż po jego zakończeniu. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP: poniżej 100 tys. zł. Oto nowe oferty w maju W maju spółka PKP Nieruchomości wystawia na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze lokale kupić można już za 46, 55 czy 65 tysięcy zł. Gdzie, jak i za ile dokładnie? Zobacz szczegóły ze zdjęciami.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Domy od komornika już od 48 tys. zł! Tak tanio w Kujawsko-Pomorskiem! Licytacje komornicze w maju 2024 roku W maju komornicy w Kujawsko-Pomorskiem wystawiają na sprzedaż wiele domów. Najtańsze licytowane będą już od 48 tysięcy i 115 tysięcy złotych. Sprawdź szczegóły licytacji i zdjęcia!

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [12.05.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [12.05.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [12.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [12.05.2024] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [12.05.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia [12.05.2024] Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [12.05.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich. 📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory [12.05.2024] Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii.

📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii [12.05.2024] Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów. 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [12.05.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Oto luksusowy styl Dominiki Kulczyk - tak się ubiera biznesmenka. Najbogatsza Polka inspiruje wiele kobiet [12.05.2024] Dominika Kulczyk to najbogatsza Polka, kobieta z klasą, filantropka. Jest inspiracją dla wielu pań, które podziwiają ją za działalność charytatywną i biznesową. Dominika Kulczyk to także wzór elegancji, mody od najlepszych projektantów. Zobacz, jak luksusowo ubiera się najbogatsza Polka. Jej styl pokazujemy w naszej galerii. 📢 Horoskop na weekend 10-12 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [12.05.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 10-12 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [12.05.2024] Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii [12.05.2024] Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii. 📢 Banknoty - takie z nich straciły teraz ważność. Nimi już nie zapłacisz w 2024 roku [12.05.2024] Choć w obiegu mamy pieniądze, które nie mają daty przydatności, bo wydane są bezterminowo to są sytuacje, w których polska waluta traci ważność. Chodzi przede wszystkim o pieniądze zniszczone i uszkodzone, które tracą ważność i w niektórych przypadkach także wartość. Zobaczcie, co warto wiedzieć o wymianie pieniędzy w 2024 roku.

📢 Andrea Bocelli - tak teraz mieszka. Muzyk kupił cały hotel i urządził w nim posiadłość [12.05.2024] Andrea Bocelli to światowej sławy śpiewak i kompozytor. Pochodzi z Włoch i choć występuje na całym świecie, to właśnie w swojej ojczyźnie ma dom. W posiadłości muzyka dawniej mieścił się hotel. Przestrzeń urządzona została w klasycznym stylu i robi piorunujące wrażenie. Przed domem mieści się basen i ogród.

📢 Oto modne fryzury odmładzające na lato. Pixie cut w tym kolorze odejmuje lat - zobacz zdjęcia [12.05.2024] Modne fryzury odmładzające na lato. Fryzurą można odejmować, ale i dodawać lat - cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura pixie cut to gorący trend na lato 2024. Jest bardzo twarzowa i kobieca a także łatwa w codziennej stylizacji. Pixie cut - szczególnie w jednym kolorze - jest polecane między innymi kobietom po 40. Te uczesania odmładzają! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury - mamy zdjęcia, pomysły i inspiracje od fryzjerów i stylistów.

📢 Zarobki w Biedronce w 2024 roku - tyle teraz się zarabia w Biedronce. Stawki od magazyniera po kierownika [12.05.2024] Wynagrodzenie w 2024 roku poszło do góry, a już od 1 lipca jeszcze wzrośnie. Minimalne wynagrodzenie na etacie będzie wynosiło 4300 złotych brutto, czyli nieco ponad 3250 złotych netto. Ile aktualnie zarabiają pracownicy Biedronki. Zobaczcie stawki, jakie mają osoby zatrudnione na stanowisku kasjera, obsługi sklepu, magazyniera a nawet kierownika. 📢 Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie [12.05.2024] Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów [12.05.2024] Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej! 📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie [12.05.2024] Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu.

📢 Truskawki mogą szkodzić. Osoby biorące takie leki nie powinny ich jeść [12.05.2024] Truskawki są uwielbiane na całym świecie. Słodkie i soczyste owoce chętnie zajadamy jako przekąskę, dodajemy do deserów czy przygotowujemy z nich napoje i koktajle. Nie każdy jednak może swobodnie je jeść. Osoby z pewnymi schorzeniami i przyjmujące niektóre leki powinny ograniczyć truskawki w diecie. Podpowiadamy, dla kogo truskawki mogą być niebezpieczne. 📢 Wiemy, co wydarzy się w finale programu Sanatorium Miłości. Dotarliśmy do zdjęć z finału! [12.05.2024] Ostatni odcinek szóstego sezonu „Sanatorium miłości” obiecuje poruszenie i niespodzianki, podtrzymując napięcie widzów do samego końca. Przygotujcie się na niezapomnianą randkę oraz intymną rozmowę w „4 oczy” kuracjusza z Martą Manowską. A to wszystko poprzedzone będzie uroczystym balem, na którym poznamy Króla i Królową turnusu! My już mamy zdjęcia z finałowego odcinka.

📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka [12.05.2024] Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa. 📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje [12.05.2024] Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Halina Frąckowiak. 77-letnia piosenkarka ma konto na Instagramie [12.05.2024] Halina Frąckowiak to zasłużona polska wokalistka. Pomimo 77 lat wciąż pozostaje aktywna zawodowo i pojawia się gościnnie na scenie. Prywatnie Halina Frąckowiak mieszka w przytulnym mieszkaniu w Warszawie. Wnętrza urządzone są w klasycznym stylu. Znajdują się tam solidne drewniane meble i antyki. Oto jak mieszka i żyje na co dzień gwiazda. 📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [12.05.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024.

📢 Nadchodzą zmiany w doręczaniu listów od komornika. Czego mogą spodziewać się dłużnicy? [12.05.2024] Niektórzy zadłużeni błędnie sądzą, że nie będą musieli oddawać pieniędzy, skoro nie odbiorą upomnienia, przesłanego przez komornika. Tymczasem nadchodzą zmiany w przepisach, dotyczące właśnie odbioru korespondencji od komorników. 📢 Taka jest minimalna emerytura 2024. Tyle netto ZUS musi przelewać teraz na konta emerytów [12.05.2024] W 2024 roku emeryci w Polsce doświadczyli znaczącej podwyżki swoich świadczeń, w tym emerytury minimalnej. Ta zmiana finansowa ma bezpośredni wpływ na życie wielu osób, zwłaszcza w kontekście rosnących kosztów życia. W tym artykule przyjrzymy się dokładnie, jakie są obecne stawki emerytury minimalnej netto, jakie inne świadczenia są z nią powiązane oraz jakie przyszłe zmiany mogą wpłynąć na emerytury w Polsce. 📢 Takie mają być emerytury w czerwcu 2024 - oto wyliczenia. Mamy stawki po waloryzacji brutto i netto [12.05.2024] Za kilkanaście dni ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą przelewy? Seniorzy otrzymają stawki powiększone o wskaźnik tegorocznej waloryzacji. Zobacz, ile pieniędzy przeleje ZUS. Mamy wyliczenia brutto i netto.

📢 Tak teraz wygląda i mieszka Anna Werblińska. Była wybierana najpiękniejszą siatkarką świata, pozowała dla Playboya [12.05.2024] Anna Werblińska ma na koncie wiele sukcesów z reprezentacją polskich siatkarek, przez kibiców na całym świecie była uznawana za najpiękniejszą siatkarkę globu, jako pierwsza polska sportsmenka pozowała dla Playboya. Dziś spełnia się w roli żony i matki. Tak wygląda i żyje na co dzień była gwiazda polskiej siatkówki Anna Werblińska z mężem i dwójką dzieci. 📢 Zlot samochodów amerykańskich i zabytkowych w Grudziądzu 2024. Zobaczcie te auta! Mamy zdjęcia W Grudziądzu trwa XVI Zlot Samochodów Amerykańskich i Zabytkowych. Na imprezę przyjechali miłośnicy motoryzacji z całego regionu.

📢 Pobiegli z Kruszwicy do Inowrocławia. Kto był pierwszy na mecie? Miłośnicy aktywności na świeżym powietrzu wzięli udział w Piastowskim Festiwalu Biegowym. Rywalizowano w półmaratonie z Kruszwicy do Inowrocławia, biegach na 5 i 10 km oraz młodzieżowych.

📢 Syn Tomasza Stockingera - tak wygląda i mieszka Robert Stockinger. Ma piękną żonę i dwójkę dzieci Jego ojciec jest lubianym aktorem, znanym choćby ze "Znachora", syn postawił na karierę w telewizji. Robert Stockinger to dziennikarz porannego programu w TVP. Tak mieszka i żyje na co dzień jedyny syn Tomasza Stockingera. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Takich rzeczy nie trzymaj w portfelu - one odpychają pieniądze. Takie są popularne przesądy o bogactwie Chyba nie ma osoby, która by nie chciała mieć portfela wypchanego pieniędzmi. Okazuje się, że istnieje energia finansowa, którą można do siebie przyciągnąć poprzez odpowiednie działanie. Przesądów na temat bogactwa oraz przyciągania pieniędzy jest mnóstwo. Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co może odpychać pieniądze od portfela? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Wypłacanie pieniędzy z bankomatu - takie wypłacanie to błąd. W ten sposób można stracić pieniądze To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 Niedobór witaminy B12 - oto często objawy. To się dzieje, gdy w organizmie brakuje witaminy B12 Niedobór witaminy B12 może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru B12 mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje witaminy B12? Co się dzieje z organizmem gdy brakuje witaminy B12? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory witaminy B12 mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Małgorzata Socha - tak wygląda w jej ogrodzie. Ta posiadłość robi wrażenie: kwiaty, zioła, drewniane meble Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy.

📢 Tyle mogą zarobić nauczyciele za sprawdzanie matur i egzaminu ósmoklasistów - oto nowe stawki Matura 2024 - nowe stawki dla egzaminatorów na maturze i egzaminie ósmoklasisty. Ile mogą zarobić nauczyciele? Egzaminatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej analizują i punktują arkusze z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i pozostałych przedmiotów. Zarobki nauczycieli są ustalane za każdy skorygowany arkusz. Jakie są stawki w 2024 roku? Czytaj więcej.

📢 Takie stare telefony są teraz sporo warte. Te modele telefonów są najcenniejsze dla kolekcjonerów Stare telefony mogą być sporo warte! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Które modele telefonów są najcenniejsze? Jakich telefonów poszukują kolekcjonerzy? Jeśli masz w domu stare telefony, sprawdź teraz naszą galerię - być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! 📢 Wiktoria Bosc - tak teraz wygląda córka Beaty Tyszkiewicz i Jacka Padlewskiego. Mamy zdjęcia Beata Tyszkiewicz - pierwsza dama polskiego kina, charyzmatyczna gwiazda zwana Catherine Deneuve zza wschodniej granicy, doczekała się dwóch córek: Karoliny i Wiktorii. Młodsza Wiktoria dzieli swoje życie między Polską a Szwajcarią, gdzie obecnie mieszka. Zobacz, jak teraz wygląda córka 85-letniej Beaty Tyszkiewicz z jej związku z Jackiem Padlewskim. Zdjęcia pokazujemy w galerii.

📢 Zastosuj ten nawóz przed posadzeniem pomidorów! Będą rosły jak szalone i ugną się od warzyw Pomidory najczęściej zaczynamy sadzić do gruntu w połowie maja. Ci, którzy dysponują szklarnią, mogą zrobić to już wcześniej - mniej więcej w połowie kwietnia. Niezależnie od terminu sadzenia, warto wcześniej zadbać o podłoże. Stosując ten nawóz przed posadzeniem, masz gwarancję, że krzak pomidora będzie uginał się od warzyw!

📢 Jolanta Kwaśniewska - tak zmieniał się przez lata. Ubiór i styl Pierwszej Damy od dekad wzbudza podziw Jolanta Kwaśniewska przez wielu nazywana jest najlepiej ubraną pierwszą damą III RP. Żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zachwycała na salonach szykiem i klasą. Jak jest dziś? Oto jak zmieniła się na przełomie lat. Taki styl ma Jolanta Kwaśniewska. 📢 Miodowy blond to hit dla 50-latek - zdjęcia, inspiracje. Ta fryzura jest modna na lato i odmładza! Fryzjerzy podkreślają, że przy wyborze fryzury dla kobiet po 50 roku życia ważne jest nie tylko cięcie, ale też koloryzacja. Dopiero gdy wszystkie czynniki współgrają ze sobą, możemy uzyskać efekt odmłodzenia. Latem 2024 roku hitem będzie miodowy blond. Kolor rozświetli skórę i odciągnie uwagę od niedoskonałości.

📢 Wypadek samochodu osobowego z ciężarówką na Drodze Łąkowej w Grudziądzu. Trzy osoby trafiły do szpitala Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku z udziałem samochodu osobowego i tira na ul. Droga Łąkowa w Grudziądzu. Szczegóły, zdjęcia z czwartkowego wypadku. 📢 Seniorka z Bydgoszczy z najwyższą kobiecą emeryturą w kraju. Wiemy, ile dostają inni regionalni rekordziści Najwyższą emeryturę w Kujawsko-Pomorskiem, wynoszą ponad 37,3 tys. zł brutto, otrzymuje obecnie 90-latka z Bydgoszczy. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują wyłącznie panowie. 📢 Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia.

📢 Zioła na cholesterol - takie z nich są najlepsze. Tak obniżyć cholesterol domowymi sposobami Zioła na cholesterol to dobry sposób na wspieranie terapii lekami, a także doskonała alternatywa w przypadku kiedy poziom cholesterolu nie odbiega mocno od normy i chcemy podjąć próbę wyrównania go mniej inwazyjnymi sposobami. Poznajcie najbardziej skuteczne zioła na obniżenie cholesterolu! 📢 Wakacje kredytowe 2024 - wnioski można już składać. Oto najważniejsze zasady! Można już składać wnioski o wakacje kredytowe w 2024 roku. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe, będą mogli również w tym roku skorzystać z wakacji kredytowych. Jednak w tej wersji programu załapie się mniej osób.

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Trik na odmłodzenie zamiokulkasa. Dzięki temu zamiokulkas będzie bujny i zielony Zamiokulkas jest popularną rośliną doniczkową, jednak z upływem czasu może marnieć i robić się mniej gęsty. Zdarza się też, że brązowieją i odpadają. Warto wówczas pomyśleć o rozmnożeniu zamiokulkasa, by znów stał się gęsty, bujny, a jego liście - soczyście zielone. Rozmnożenie zamiokulkasa jest łatwe i można to zrobić na kilka sposobów. Zobacz, jak rozmnożyć zamiokulkasa.

📢 Festyn "Lato na wsi" w Minikowie. Kwiaty, zwierzęta, tradycyjne smaki - będzie mnóstwo atrakcji! Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza 11 i 12 maja 2024 r. na targi "Lato na wsi - święto smaku i tradycji". To dwudniowa impreza pełna atrakcji.

📢 Te herbaty wydłużają życie. One najlepiej wzmacniają zdrowie - to radzą eksperci Herbata ma liczne właściwości zdrowotne i jest znana od wieków jako napój długowieczności. Herbata wydłuża życie i są na to dowody - badania potwierdzają, że picie herbaty co najmniej trzy razy w tygodniu pomaga dłużej żyć i zachować zdrowie. Jaka herbata najlepiej wzmacnia organizm, poprawia kondycję organizmu i wydłuża życie? Sprawdź! 📢 Takie popularne karmy dla psów są szkodliwe. Na dłuższą metę należy ich unikać Żywienie psa to bardzo odpowiedzialne zadanie. W dużej części od diety naszego pupila zależy jego zdrowie i samopoczucie. O tym, że zwierząt nie należy karmić resztkami z obiadu mówi się od wielu lat. Okazuje się, że wybór odpowiedniej karmy również nie jest prostym zadaniem. Na sklepowych półkach czeka na nas wiele pułapek, czyli karm, które na dłuższą metę szkodzą psom. Oto lista karm dla psów, których należy unikać.

📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w maju - horoskop na maj. Duże pieniądze albo miłość Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.

📢 Niekwitnący skrzydłokwiat - trik. Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny w maju 2024 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl.

📢 Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej na loterii. To prawdziwi farciarze - także w maju 2024 Szanse na wygranie pieniędzy w loterii są bardzo małe mimo to każdego dnia dowiadujemy się o jakimś farciarzu, który stał się milionerem. Według ezoteryków niektóre znaki zodiaku mają większe szanse na wygraną w loteriach niż inne. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie znaki zodiaku wygrywają najczęściej. Oto lista szczęśliwców. 📢 Te osoby nie muszą opłacać Abonamentu RTV 2024. Na liście nie tylko seniorzy i bezrobotni - zobacz, kto jest zwolniony Opłacanie abonamentu RTV powinno obowiązywać wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Niektórzy są jednak zwolnieni z tej opłaty. Zobacz, kto nie musi martwić się opłacaniem abonamentu. Podajemy listę zwolnionych w 2024 roku.

📢 Matura WOS 2024 - odpowiedzi i arkusze CKE. Tutaj znajdziesz zadania i rozwiązania Matura 2024 trwa. W piątek, 10.05.2024 uczniowie napisali egzamin z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym. Zobacz, co było na maturze z WOS-u i jakie są sugerowane odpowiedzi. W tym artykule znajdziesz rozwiązania z matury z WOS-u - poziom rozszerzony.

📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Biżuteria PRL - ceny 2024, zdjęcia. Takich pierścionków, kolczyków, bransoletek szukają kolekcjonerzy Pamiątki z czasów PRL mogą być teraz bardzo cenne. Stara biżuteria z lat 60., 70. i 80. wraca do mody. Niektóre pierścionki, kolczyki, bransoletki czy naszyjniki mogą być dzisiaj sporo warte. Masz w domu taką biżuterię? Nie wyrzucaj jej. Przeszukaj szkatułki po babci i szuflady - być może możesz się na takiej starej biżuterii wzbogacić. Zobacz, ile jest warta. Oto przykładowe zdjęcia i ceny.

📢 Andrea Bocelli ma piękną żonę - zdjęcia. Tak luksusowo żyje i się ubiera Veronica Berti, ukochana włoskiego śpiewaka Najpopularniejszy włoski śpiewak Andrea Bocelli wiedzie szczęśliwe życie u boku ukochanej Veronici Berti. Artysta często koncertuje, podróżując po całym świecie. Na jego występach zawsze są tłumy. Bocelli udziela licznych wywiadów, jest zapraszany na spotkania towarzyszące muzycznemu show. W tych wszystkich działaniach wspiera go żona Veronica, która równie często pojawia się w mediach jak jej sławny mąż. Zobaczcie, jak się ubiera Veronica Berti, najważniejsza kobieta w życiu znanego śpiewaka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów.

📢 Frytka była gwiazdą Big Brothera, a potem zniknęła z mediów. Tak dziś wygląda Agnieszka Frykowska Agnieszka Frykowska wypłynęła na początku lat dwutysięcznych, dzięki udziałowi w programie Big Brother. Zdobyła ogólnopolską popularność. Kilka lat po sukcesie zdecydowała się zniknąć z mediów. Zmieniła nawet imię na Maja. Oto jak obecnie wygląda. Dziś stawia na naturalność - jest nie do poznania! 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Zawisza Bydgoszcz znowu zawiódł. Kibice byli mocno niezadowoleni - zdjęcia W 29. kolejce III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz podejmował Sokoła Kleczew. Niebiesko-czarni chcieli zrehabilitować się za porażkę z ostatniej soboty z Błękitnymi Stargard i wrócić na zwycięską ścieżką, z której zeszli remisując wcześniej ze Stolemem Gniewino. 📢 CUK Anioły Toruń w drodze do pierwszej ligi. Tak kibicowaliście wraz z Wilfredo Leonem - zdjęcia CUK Anioły Toruń są gospodarzem turnieju finałowego o awans do Tauron I Ligi siatkarzy. W pierwszym meczu podopieczni Krzysztofa Stelmacha zmierzyli się z UKS Spartą Grodzisk Mazowiecki.

📢 Trik na ochronę przed kleszczami - spryskaj tym ubranie, a uciekną. Tej substancji nie lubią kleszcze Kleszcze przenoszą groźne dla człowieka choroby, takie jak kleszczowe zapalenie mózgu, borelioza, babeszjoza. Nie każdy kleszcz jest nosicielem chorób, na przykład szacuje się, że około 20 proc. kleszczy jest zakażonych boreliozą. Jednak zagrożenie zakażeniem jest realne, dlatego warto znać skuteczne, domowe sposoby na odstraszanie kleszczy. Zobacz, jak uchronić się przed ugryzieniem przez kleszcza.

📢 Sanatorium miłości - kto zmarł? Tych uczestników nie ma już z nami. Emocjonalne pożegnania - zdjęcia "Sanatorium miłości" to niezwykły program TVP 1. Pojawiają się w nim seniorzy, często w bardzo dojrzałym już wieku, którzy chcą znów poczuć się młodzi. Bawią się razem, flirtują, a czasami nawet zakochują. Przez program przewinęło się już kilkudziesięciu uczestników. Kilkoro z nich nie ma wśród nas. Odeszli, ale pamięć o nich pozostała. Poznajcie bliżej ich sylwetki.

📢 Tych rachunków nie możesz wyrzucić. Oto jak długo należy przechowywać potwierdzenia zapłaty Przechowywanie rachunków jest dość uciążliwe. Przede wszystkim zajmuje sporo miejsca2, a szuflada na dokumenty po pewnym czasie robi się wypełniona papierami. Które rachunki można wyrzucić, a które trzeba trzymać? Przygotowaliśmy dla Was ściągę, która podpowie Wam, jak długo należy przechowywać dokumenty zapłaty. 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Pociągiem do Pragi bez przesiadek z Bydgoszczy i Inowrocławia w 2024 roku? Tak, ale czy latem? W tym roku miał być bezpośredni pociąg z kujawsko-pomorskiego do Pragi i jeździć cztery razy dziennie, mamy maj i cisza! Co z tym pociągiem? - pyta pani Agnieszka. Sprawdziliśmy, kiedy pojedzie.

📢 Strażacy w Bydgoszczy mieli swoje święto. Były awanse i odznaczenia - zdjęcia Uroczysta zbiórka z okazji Dnia Strażaka odbyła się w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Bydgoszczy. Wyróżniono kilkudziesięciu strażaków. 📢 Ślubowanie policjantów w Bydgoszczy. Przysięgę złożyło 32 funkcjonariuszy - zobacz zdjęcia Trzydziestu dwóch funkcjonariuszy wstąpiło w szeregi kujawsko-pomorskiej policji. Uroczystość ślubowania odbyła się w środę, 8 maja, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty policyjnej, w której ślubowali m.in. wierne służenie narodowi oraz pilne przestrzeganie prawa. Zobaczcie zdjęcia z uroczystości.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Nowe taryfy za prąd - takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę, bo może być więcej nawet o 90 procent. 📢 Twoje gazy „psują powietrze”? Przyczyn śmierdzących bąków jest wiele. Sprawdź, co może powodować brzydko pachnące pierdy Gazy, bąki, pierdy. Często są przyczyną żartów lub zakłopotania, jeśli głośniejszy bąk lub zdradliwy „cichacz” uniosą się w powietrzu. Warto im się jednak przyjrzeć, a raczej: powąchać. Co oznaczają cuchnące gazy? Brzydko pachnące bąki mogą być spowodowane tym, co jesz, ale w niektórych przypadkach problemami zdrowotnymi. Zobacz, o czym świadczą śmierdzące bąki.

📢 Tych produktów nie jedz, gdy masz podwyższony cukier. Koniecznie z nich zrezygnuj Podwyższony poziom cukru to zwykle stan ostrzegawczy przed między innymi cukrzycom. Nie można go bagatelizować. I jeśli wyjdzie na za wysoki wynik trzeba działać od razu. Najprostszym sposobem, który możemy sami wprowadzić jest wyeliminowanie niektórych produktów z diety. Oto lista produktów zakazanych jeśli mamy wysoki cukier. 📢 Zespół ABBA - tak teraz wyglądają członkowie zespołu. Sprawdź, jak zmienili się przez 40 lat Kultowe hity zespołu ABBA takie jak "Mamma Mia", "Waterloo", "Take a Chance on Me" czy "Money, Money, Money" znają i kochają całe pokolenia. Choć drogi członków zespołu rozeszły się już w 1982 roku, ich przeboje nadal grywane są w stacjach radiowych na całym świecie. Sprawdźcie, jak przez lata zmienili się członkowie zespołu ABBA!

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Stan Borys - tak dziś wygląda. Wokalista skończył niedawno 82 lata, mamy zdjęcia Stan Borys to wielki polski wokalista, kompozytor i poeta. Jego hit "Jaskółka uwięziona" to do dziś jedna z najbardziej kultowych polskich piosenek. Wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych, ale jego fani nigdy o nim nie zapomnieli. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny. Zobaczcie, jak dziś wygląda Stan Borys.

