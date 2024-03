Przegląd prasy 13.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Lotto - wyniki 12.03.2024. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus”?

📢 Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy: - Milionerzy pytanie za milion złotych 12.03.2024. Takie jest pytanie i odpowiedź Do czworonogów, czyli tetrapodów, nie zaliczamy: - takie pytanie warte milion złotych padło w najnowszym odcinku programu Milionerzy. Jaka jest prawidłowa odpowiedź? 📢 Mateusz Żaboklicki wygrał milion złotych w programie Milionerzy TVN. Kim jest? W dzisiejszym (12.03.2024) odcinku programu Milionerzy padło pytanie za milion złotych. Usłyszał je Mateusz Żaboklicki. Udało mu się zdobyć główną wygraną w teleturnieju!

Prasówka 13.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy i początek wiosny [13.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przełom zimy i wiosny? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów [13.03.2024] Najmodniejsze fryzury 2024. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Picie wody przed snem - czy jest zdrowe? Tak działa na organizm picie wody na noc [13.03.2024] Ludzkie ciało składa się w około 70 procentach składa się z wody. Bez wody człowiek może przeżyć zaledwie kilka dni. Dbanie o dobre nawodnienie organizmu jest bardzo ważne, zwłaszcza w ciepłe dni. A co z piciem wody na noc? Czy dobrze jest pić szklankę wody przed snem? Zobaczcie, czy taka praktyka jest zdrowa dla organizmu.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [13.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [13.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje [13.03.2024] Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Modne odcienie blond na 2024 rok. Zobacz TOP fryzury - najmodniejsze koloryzacje i strzyżenie [13.03.2024] Blond beżowy, piaskowy, śmietankowy, słoneczny, słomkowy, waniliowy - to zdecydowanie najmodniejsze odcienie dla pań preferujących jasny kolor włosów. Zobacz w galerii jakie fryzury w modnej tonacji blond powstały w salonach fryzjerskich w Kujawsko-Pomorskiem. Pokazujemy zarówno fryzury dla włosów krótkich, średniej długości, jak i długich.

📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure [13.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Zarobki w handlu 2024. Tyle zarabia się w Media Ekspert, Pepco, H&M czy CCC [13.03.2024] Praca w handlu to jedna z najpopularniejszych. Choć nie wydaje się to trudne zajecie nie każdy ma do niej predyspozycje. Praca w handlu wymaga skupienia, koncentracji, ale także serdeczności i życzliwości. A jak są wynagrodzeni pracownicy znanych sieciówek? Zobaczcie, ile trafia na konto pracowników Biedronki, Lidla, CCC czy innych popularnych sklepów. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [13.03.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [13.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024. Dots nails, czyli paznokcie z kropką to teraz hit - zobacz pomysły, wzory i zdobienia [13.03.2024] Modne paznokcie na wiosnę 2024. Oto gorące trendy manicure w tym roku. Pierwszym skojarzeniem i pomysłem na wiosenne paznokcie jest manicure w pastelowych kolorach i kwiatowe zdobienia. Ale to nie wszystkie propozycje na wiosenne paznokcie. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Gorącym trendem są "dots nails", czyli paznokcie z kropeczką. Sprawdź, jakie są modne paznokcie na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły na paznokcie.

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [13.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem [13.03.2024] Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka [13.03.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji [13.03.2024] Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji.

📢 To zrób już teraz, aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki [13.03.2024] Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać. 📢 Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną [13.03.2024] Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę. 📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych [13.03.2024] Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny [13.03.2024] Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście. 📢 Modne fryzury na wiosnę 2024. Włosy z refleksami to obecny hit - zobacz zdjęcia z Kujawsko-Pomorskich salonów [13.03.2024] HITEM koloryzacji włosów na wiosnę 2024 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu. 📢 Te kolory ubrań przyciągają pieniądze, bogactwo i szczęście. Takie ubrania warto nosić [13.03.2024] Jaki kolor przyciąga bogactwo i dobrobyt? Kolory, jakimi się otaczamy i jakie wybieramy, mogą wpływać nie tylko na nastrój i samopoczucie. Wiele osób wierzy, że kolory mogą przyciągać pieniądze, szczęście i pomyślność. Okazuje się, że istnieją kolory, które przynoszą bogactwo. W co się ubierać, by przyciągnąć pieniądze i powodzenie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina [13.03.2024] Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert? 📢 Horoskop dla graczy Lotto na wiosnę 2024. Wiemy, kto ma szanse na duże pieniądze [13.03.2024] Nasze życie według horoskopu zapisane jest w gwiazdach, oznacza to, że w zasadzie wszystko możemy z nich wyczytać, musimy tylko wiedzieć jak to interpretować. Horoskop dla dwunastu znaków zodiaku jest oczywiście dość ogólnikowy, jednak może dać nam pewien impuls do działania. Sprawdzamy jaki jest horoskop na wiosnę 2024 roku. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [13.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku. 📢 Emerytura wraz z trzynastką 2024 - tabela netto. Takie przelewy trafią w kwietniu do emerytów [13.03.2024] Waloryzacja rent i emerytur w 2024 roku przynosi polskim seniorom powiew optymizmu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło wskaźnik waloryzacji na poziomie 112,12, co oznacza 12,12 proc. wzrost świadczeń. Zmieni się także trzynasta emerytura. 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [13.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Pewniaki w LOTTO. Mamy listę najczęściej padających w losowaniach przez 20 lat [13.03.2024] Lotto, popularna loteria prowadzona przez Totalizator Sportowy od 1957 roku, znana wcześniej jako Duży Lotek. Gracze w całej Polsce testują swoje szczęście, próbując poprawnie wytypować sześć liczb spośród 49 możliwości. Ale które liczby najczęściej pojawiają się w losowaniach? Zobaczcie! 📢 W tych miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem zarabiają najgorzej. Mamy raport [13.03.2024] Sprawdziliśmy, w jakich miastach i powiatach w Kujawsko-Pomorskiem pracownicy mają najniższe zarobki. Gdzie przeciętne, miesięczne wynagrodzenie brutto jest najniższe? Mieszkańcy jakich gmin i miasteczek mają największe powody do narzekań? Odpowiedzi znajdziecie w naszym rankingu.

📢 Tak wygląda córka Kingi Rusin i Tomasza lisa - prywatne zdjęcia. Pola Lis jest dziennikarką [13.03.2024] Pola Lis to starsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Młoda kobieta idzie w ślady swoich słynnych rodziców i również została dziennikarką. W oczy rzuca się udarzejące podobieństwo do Kingi Rusin - "Cała Mama" - komentują fani. Zobacz w artykule prywatne zdjęcia.

📢 Takie są objawy niedoboru żelaza. Tak reaguje organizm, gdy brakuje mu żelaza [13.03.2024] Żelazo to pierwiastek niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu, a jego niedobór może być groźny dla zdrowia. Zbyt niski poziom żelaza w organizmie jest przyczyną anemii, może też powodować nadmierne wypadanie włosów, problemy odpornością, z sercem, nieprawidłowości w procesach poznawczych. Zobacz w galerii, jakie są objawy niedoboru żelaza w organizmie.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak [13.03.2024] Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! [13.03.2024] Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy! 📢 Mamy nowy horoskop tygodniowy. Przepowiednie dla wszystkich znaków zodiaku od 11 marca [13.03.2024] Poznaj swoje przewidywania astrologiczne na nadchodzący tydzień od 11 do 17 Marca. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, co Wróż Roman przewiduje dla Twojego znaku zodiaku. 📢 Zehra z serialu Więzień Miłości. Tak teraz wygląda na co dzień Hazal Subasi [13.03.2024] Od konkursu Miss Turkey do popularności dzięki "Więźniowi Miłości". Poznajcie Hazal Subasi, turecką aktorkę, która zyskała popularność dzięki swojemu udziałowi w serialu "Więzień Miłości". Odkryjcie jej drogę do sławy, jej role filmowe, a także jej życie prywatne.

📢 Tak wyglądała Ewa Drzyzga na Oscarach 2024. Dziennikarka zachwyciła kreacją z głębokim dekoltem [13.03.2024] W nocy z 10 na 11 marca odbyła się 96. gala wręczenia Oscarów. Telewizja TVN wysłała na uroczystość Ewę Drzyzgę. Dziennikarka na ceremonię wybrała elegancką czerwoną suknię z głębokim dekoltem. Na Instagramie pochwaliła się stylizacją. Oto jak wyglądała.

📢 Oto 14-letni Henry Tadeusz Farrell - syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Fani: "Cała Alicja" [13.03.2024] Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella jest już nastolatkiem! Gwiazdy chronią prywatność chłopca, nie wstawiają z nim zdjęć do internetu i nie zabierają na czerwone dywany. Raz zrobili jednak wyjątek od tej reguły. Colin Farrell pojawił się z synem na ceremonii wręczenia Oscarów w 2023 roku. Nastolatek wzbudził zachwyt obecnych na gali gwiazd oraz mediów.

📢 Co zrobić, żeby hortensje obficie kwitły? Mamy listę sprawdzonych trików na kwitnienie [13.03.2024] Hortensje zachwycają swoimi kwiatami, więc zyskują na popularności. By zdobiły ogród lub balkon, trzeba jednak stworzyć im odpowiednie warunki. Zobacz co zrobić, by hortensje kwitły obficie. 📢 Nowa renta dla niezdolnych do pracy i wyższa kwota na kontach? Wiemy, co z Rentą Wdowią 2024 [13.03.2024] Od 1 marca 2024 roku renty z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy wzrosły o 12,12 proc., osiągając minimalnie 1780,96 zł brutto dla całkowitej niezdolności oraz 1335,72 zł brutto dla częściowej. Renta z tytułu niezdolności do pracy jest istotnym świadczeniem społecznym, z którego korzysta ponad 500 tys. osób w całym kraju. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Sanatorium miłości 6 - wiemy, kim są uczestnicy kultowego programu. Kto szuka miłości w Krynicy-Zdroju? [13.03.2024] 12 odważnych ludzi postanowiło powiedzieć głośne "Nie!" samotności i wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do uzdrowiska z Krynicy-Zdroju, by znaleźć przyjaźń, a może nawet miłość. Poznajmy bliżej 6 pań i 6 panów, bohaterów kultowego programu TVP1.

📢 Tych produktów lepiej nie łączyć. Czy pomidora z ogórkiem można łączyć? To może być groźne dla zdrowia [13.03.2024] Czy pomidora można łączyć z ogórkiem? To jeden z często powtarzanych mitów dotyczących połączenia produktów na talerzu. Okazuje się, że istnieją pewne zasady dotyczące zestawiania z sobą produktów spożywczych w jednym posiłku. Mogą one wpłynąć na działanie, wchłanianie wartościowych elementów przez organizm a nawet zaszkodzić zdrowiu. Sprawdź teraz, które produkty spożywcze nie powinny leżeć obok siebie na talerzu. 📢 Brigitte Bardot - symbol seksu i ikona stylu. Gwiazda kończy w tym roku 90 lat i wciąż jest aktywna [13.03.2024] Brigitte Bardot pozostaje legendą francuskiego kina, choć mija 50 lat, od kiedy zrezygnowała z kariery. Uwielbiana przez tłumy gwiazda, na widok której wzdychało wielu mężczyzn, od dawna realizuje się poza aktorstwem. Jak wyglądała kiedyś i wygląda dziś Brigitte Bardot, jak i gdzie teraz żyje, zobacz w naszej galerii i tekście niżej.

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024 - oto wyliczenia. Tak wzrosły emerytury [13.03.2024] Wiemy już o ile wzrosły emerytury w marcu. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 procent. Miliony seniorów w Polsce mają już na kontach wypłaty z powiększonym świadczeniem. Zobacz, o ile wzrosły emerytury od marca 2024. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia ze swoją rodziną. Książki na półkach i widoki na las [13.03.2024] Dom jest przestronny i jasny, z piękną kuchnią, dużym ogrodem i przepięknym widokiem na las. Poznaj nieznane wszystkim oblicze Szymona Hołowni. Zajrzyj do domu Marszałka Sejmu, gdzie królują książki i piękne widoki na las.

📢 Taka jest sułtanka Hürrem na co dzień. Piękne zdjęcia Meryem Uzerli z 3-letnia córeczką [13.03.2024] Dziesięć lat po zakończeniu hitowego serialu "Wspaniałe Stulecie", przyglądamy się życiu głównej aktorki - Meryem Uzerli, która wcieliła się w rolę sułtanki Hürrem. Od momentu, kiedy zdobyła międzynarodową sławę, wiele się zmieniło.

📢 Dawny cmentarz w Grudziądzu wpisano do rejestru zabytków. Historycy się cieszą, a właściciel terenu odwołuje się od decyzji. Zobacz zdjęcia Teren dawnego cmentarza "francuskiego" w Grudziądzu został wpisany do rejestru zabytków. Cieszą się z tego w Towarzystwie Opieki nad Zabytkami. Właściciel nieruchomości od tej decyzji się odwołuje. Negocjacje o zamianie terenu między deweloperem a miastem utknęły w martwym punkcie. 📢 Przedszkolaki z Przyłęk znają już tradycje wielkanocne. Wiedzą też jak zrobić palmę. Dzięki seniorom Co to jest tradycja, jak obchodzi się Wielkanoc. Jak wyglądają palmy kujawskie. O tym wszystkim mówiono na międzypokoleniowych warsztatach, które zorganizowano w szkole w Przyłękach.

📢 „Najpiękniejsza w kadrze” koncert zadedykowany paniom z okazji Dnia Kobiet w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Wspaniały był koncert "Najpiękniejsza w kadrze", którego w poniedziałkowy wieczór wysłuchaliśmy w grudziądzkim teatrze. Koncert był dedykowany paniom, z okazji niedawnego Dnia Kobiet.

📢 Danuta Stenka - tak można wyglądać po 60-tce. "Hasło emerytura mnie śmieszy" Danuta Stenka to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek i to takich, które z biegiem czasu stają się jeszcze ciekawsze, rozwijają skrzydła i nabierają kolorów. Choć aktorka dołączyła do grona 60-latek, poza legitymacją emeryta, którą nosi w portmonetce, niewiele się zmieniło. Wielu z zaciekawieniem przygląda się jej dokonaniom, ale i podpatruje jej styl. Zobaczcie, jak się nosi i jak pięknie wygląda Danuta Stenka. Jej zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Tak dziś wygląda Viktor Longo, najmłodszy syn Daniela Olbrychskiego. "Cały ojciec" - zobaczcie zdjęcia Daniel Olbrychski, jeden z najwybitniejszych aktorów swojego pokolenia w Polsce, ma troje dzieci z różnych związków. Najmłodszy jest Viktor Longo, z którym przez wiele lat gwiazdor nie miał kontaktów. Viktor wychowywał się w Nowym Jorku, a ojca odwiedził jako 20-latek. Kim jest, jak wygląda i żyje Wiktor Longo, dziś 35-latek, zdaniem internautów łudząco podobny do Daniela Olbrychskiego - o tym piszemy w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra. Tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Tak wygląda syn Anny Dymnej. Michał Dymny - tak mieszka i tym zajmuje się na co dzień Anna Dymna wychowała jedno dziecko. Syn gwiazdy "Znachora" i "Samych Swoich" nie poszedł jednak w ślady mamy. Realizuje się w branży muzycznej i wyjaśnia dlaczego nigdy nie myślał o aktorstwie. Tak mieszka i żyje na co dzień w Krakowie Michał Dymny, jedyny syn Anny Dymnej.

📢 Joanna Opozda na odważnych zdjęciach - nowe fotografie. "Najpiękniejsza Asia" Joanna Opozda to polska aktorka i modelka, była żona Antoniego Królikowskiego. Sławę przyniosła jej główna rola w serialu "Pierwsza miłość". Zobaczcie Joannę Opozdę na bardzo odważnych zdjęciach. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Julia Roberts - tak dziś wygląda Vivian Ward z "Pretty Woman". Zobaczcie zdjęcia! Julia Roberts to amerykańska aktorka, która urzekła cały świat swoją kreacją w filmie "Pretty Woman". Za tytułową rolę w filmie "Erin Brockovich" nagrodzono ją Oscarem dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Zdobyła serca publiczności nie tylko wspaniałą grą, ale również rozbrajającym uśmiechem i urodą. Zobaczcie, jak dziś wygląda Julia Roberts. 📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu zupy pomidorowej. Przez to pomidorówka traci tradycyjny smak Zupa pomidorowa to jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowa pomidorówka, przyrządzana często na bazie rosołu z dnia poprzedniego, jest nie tylko pyszna i sycąca, ale też zdrowa - pomaga na wiele dolegliwości i chorób a także ma mnóstwo wartości odżywczych. Gotując zupę pomidorową często popełniamy błędy, przez które pomidorówka traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie zupy pomidorowej podpowiadają eksperci. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania zupy pomidorowej.

📢 Magda Gessler - odważna sesja zdjęciowa. 69-letnia restauratorka zrzuciła ubranie i podzieliła fanów Magda Gessler wystąpiła w nagiej sesji zdjęciowej. Znana restauratorka, która w lipcu świętuje 69. urodziny, ponownie zaskoczyła fanów i wzbudziła wiele emocji. Na odważnych zdjęciach dla magazynu "VIVA!", Magdy Gessler jest półnago a jej ciało osłania jedynie gazeta. Fani są podzieleni, nie brakuje głosów krytyki. Zobacz teraz odważne zdjęcia Magdy Gessler.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii". 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Takie dodatki na Wielkanoc dostaną pracownicy w 2024 roku. Oto przykłady Pieniądze z funduszu socjalnego lub w ramach premii dla pracowników są wypłacane przede wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia. W niektórych firmach trafią one również na konto pracowników z okazji świąt Wielkanocnych. Mamy kilka przykładów takich premii. Zobaczcie, gdzie i ile dostają pracownicy.

📢 Metamorfoza Marcina Tyszki z "Top model". Tak obecnie wygląda znany juror - schudł aż 12 kilogramów! Marcin Tyszka to znany fotograf mody i juror w programie "Top model". Gwiazor w ostatnim czasie przeszedł metamorfozę, co spowodowało, że widzowie show mogli go oglądać w zupełnie innym wydaniu. Schudł aż 12 kilogramów! Zobacz na zdjęciach, jak obecnie wyglada.

📢 Żona Leo Messiego na odważnych zdjęciach. Oto piękna Antonela Roccuzzo - prywatne zdjęcia Leo Messi to piłkarz, który już za życia stał się legendą. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników może pochwalić się rodziną niczym z obrazka. Messi ma piękną żonę Antonelę oraz trzech synów. Oto jak wyląda Antonela Roccuzzo na prywatnych zdjęciach. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Tyle trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki - mamy terminy Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Zwrot podatku dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2023 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu! Jak długo trzeba czekać na zwrot z Urzędu Skarbowego? Ile czasu ma skarbówka na oddanie pieniędzy? Wyjaśniamy. 📢 Modne krótkie fryzury damskie 2024. Takie fryzury odejmują lat i wyszczuplają twarz Wiosna to idealna okazja do metamorfozy. Za sprawą nowej, modnej fryzury Twój wygląd zmieni się na korzyść. Zmiana fryzury to powiew świeżości i zastrzyk pozytywnej energii dla dobrego samopoczucia kobiety. Nawet niewielka zmiana może zdziałać cuda. Mamy propozycje od stylistów z branży beauty - fryzura dobrana do kształtu twarzy, kolor odpowiedni do typu urody i koloru cery zdecydowanie odmładzają i wyszczuplają twarz. Zobacz, jakie krótkie fryzury damskie są modne na wiosnę 2024.

📢 Po tylu latach przedawniają się długi. Przedawnienie długów w 2024 roku - tych długów nie trzeba spłacać Jeżeli zaciągamy zobowiązania finansowe, musimy liczyć się z tym, że trzeba je spłacać. Jednak w życiu zdarzają się różne sytuacje. Bywa i tak, że mimo chęci nie mamy w danym okresie naszego życia możliwości regulować zobowiązań i spłacać długów. Zobacz, po jakim czasie następuje przedawnienie długów. Tych zobowiązań nie trzeba spłacać. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Protest rolników w Kujawsko-Pomorskiem - 20 marca 2024. Setki ciągników na dojazdach do Bydgoszczy! Kujawsko-pomorscy rolnicy nie odstępują od protestów. Szykują się do udziału w ogólnopolskiej akcji, planowanej na 20 marca 2024 r. Zablokują ciągnikami wjazdy do miast wojewódzkich i ich centra, m. in. Bydgoszczy. - To będzie najazd gwiaździsty na każde miasto wojewódzkie - zapowiadają. 📢 Mrowiska i rzadki gatunek grzyba. Zmagania budowniczych drogi S10 w Kujawsko-Pomorskiem W pasie wyciętego lasu pod drogę ekspresową S10 Bydgoszcz - Toruń ogrodzono taśmami cenne przyrodniczo miejsca. Zrobiono to na zlecenie wykonawców poszczególnych odcinków trasy. 📢 Trzynasta emerytura 2024 netto - takie kwoty emerytury wraz z "trzynastką" trafią na konta seniorów W kwietniu na konta seniorów trafią przelewy znacznie większe, niż co miesiąc. Będą to bowiem przelewy z emeryturą podstawową powiększone o trzynastą emeryturę. To będzie spory zastrzyk gotówki dla seniorów. Jakie dokładnie kwoty przeleje ZUS? Mamy wyliczenia kwot netto trzynastej emerytury w kwietniu 2024.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Restauracja Dzikowisko - oto menu i ceny. Magda Gessler odmieniła tę restaurację Kuchenne Rewolucje w Bydgoszczy. Po raz pierwszy do Bydgoszczy przyjechała Magda Gessler z programem "Kuchenne Rewolucje". Znana bydgoszczanom restauracja zmieniła nazwę, wystrój i menu. Zobacz teraz, jaka restauracja w Bydgoszczy przeszła Kuchenne Rewolucje pod okiem Magdy Gessler. 📢 "Sanatorium miłości 6" - pierwszy odcinek nowego sezonu. Mamy zdjęcia z planu W najbliższą niedzielę, 10 marca, o godzinie 21.20 rozpocznie się długo oczekiwanych przez widzów pierwszy odcinek szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Tym razem kuracjusze spotkają się w uzdrowisku w Krynicy-Zdrój. Jakie antrakcie przygotowali dla widzów twórcy programu. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Biały Miś 2024. Oto pierwsi finaliści turnieju - zobaczcie zdjęcia z eliminacji W poniedziałek poznaliśmy pierwsze reprezentacje, które powalczą w finale tegorocznej edycji Białego Misia. 📢 Najmądrzejsze rasy psów. TOP 8 ras - te psy są najinteligentniejsze na świecie Zazwyczaj to, czy pies jest mądry, oceniamy na podstawie tego, czy i jak wykonuje nasze polecenia. Jednak prowadzone badania pozwalają zakładać, że inteligencja psów to coś więcej, niż "przynieś" i "leżeć", czy też "podaj łapę". Stanley Coren, badacz psiej psychologii, wyróżnił kilka rodzajów psiej inteligencji. Określił, które rasy psów są najmądrzejsze. Mamy ścisłą czołówkę tej listy - te psy są najinteligentniejsze na świecie. Zobacz.

📢 Kinga Rusin - wiek, partner, dzieci, rodzice. Na zdjęciach chwali się swoją figurą Kinga Rusin to znana dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W mediach działa już od 1993 roku, gdy rozpoczęła pracę w TVP. Na swoim profilu na Instagramie chwali się licznymi podróżami po całym świecie. Przy okazji często eksponuje swoją figurę. Jak podkreśla to zasługa zdrowego trybu życia.

📢 Klient w Bydgoszczy nie zapłacił za usługę. Obsługa wstawiła zdjęcie dłużnika do internetu. Teraz może mieć kłopoty Klient wszedł do zakładu fryzjerskiego, ale wyszedł bez zapłacenia. Wewnętrzna kamera go zarejestrowała. Personel wstawił zdjęcie mężczyzny do internetu. Teraz obsługa sama może mieć kłopoty. Obowiązuje przecież ochrona danych osobowych - i wizerunku też.

📢 Wesoły i kolorowy! Taki był "Bieg Kobiet" po parku miejskim w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Po raz jedenasty, w niedzielę, 10 marca 2024, w Grudziądzu odbył się "Bieg Kobiet". To najbardziej wesoły i barwny bieg w naszym mieście! 📢 Tak było na prezentacji GKM Grudziądz 2024. Trybuny były wypełnione do ostatniego miejsca. Zobacz zdjęcia! W hali na osiedlu Lotnisko odbyła się oficjalna prezentacja drużyny GKM Grudziądz na sezon 2024. Poza zaprezentowaniem zawodników, kibice powitali też odświeżony sztab szkoleniowy i młodych żużlowców grudziądzkiego klubu.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska. 📢 Niech ta wiosna rozpocznie się odjazdowo! W najnowszej rundzie „Naszej Loterii” możesz wygrać elektronikę od Samsunga, Fiata 500 lub gotówkę Zaczynamy nowy miesiąc, a wraz z nim zupełnie nową, odjazdową rundę „Naszej Loterii”, która potrwa aż do 5 kwietnia. Losowania będą się odbywać częściej, a co będzie do wygrania? Najwyższej jakości sprzęt elektroniczny marki Samsung, Fiat 500 lub gotówka! Ruszamy! 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

