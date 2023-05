Przegląd prasy 13.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najmądrzejsze psy – jakie rasy są najinteligentniejsze? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking”?

Prasówka 13.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najmądrzejsze psy – jakie rasy są najinteligentniejsze? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Zobacz, czy Twój pies zalicza się do mądrali...

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ela Romanowska. Grała Jolę w "Ranczu", teraz poprowadzi "Nasz nowy dom"! [13.05.2023 r.] 11 maja media obiegła wiadomość, że to właśnie Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w popularnym programie telewizji Polsat "Nasz nowy dom". Zwolnienie Dowbor spotkało się z negatywną reakcją wielu fanów formatu, jednak wśród nich są również ci, którzy kibicują nowej prowadzącej i gratulują nowego wyzwania. Jaka jest na co dzień Ela Romanowska? Sprawdźcie w naszym artykule.

📢 Dzień Strażaka w Grudziądzu 2023'. Wręczono odznaki i awanse na wyższe stopnie zawodowe oraz nagrody. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu uroczyście świętowano Dzień Strażaka. Tradycyjnie obchody rozpoczęto mszą świętą w Bazylice, a następnie był uroczysty apel na Rynku. Jednym z ważnych punktów tego wydarzenia było odczytanie, podpisanie i wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby komendy straży pożarnej, która powstaje u zbiegu ul. Łyskowskiego i Karabinierów.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Grudziądzu otwarto wyremontowany Spichlerz 57. W sobotę i niedzielę będą tutaj atrakcje. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu oficjalnie otwarto gruntownie zmodernizowany spichlerz 57. W weekend 13 i 14 maja można go zwiedzić, a organizatorzy przygotowali atrakcje.

📢 Tak wyglądała w młodości Kalina Jędrusik, polska Marilyn Monroe. Zagrała w "Lekarstwie na miłość" [13.05.2023 r.] Kalina Jędrusik to barwna postać polskiego kina, teatru i telewizji. Charakterystyczna twarz, wyrazisty makijaż, elegancki choć czasem też wyzywający ubiór. Kalina Jędrusik była piękną kobietą. Wielu zapamiętało ją głównie z filmów "Ewa chce spać", "Lekarstwo na miłość", "Lalka" czy "Ziemia obiecana", choć aktorka ma na koncie również wiele ról teatralnych. Styl, szyk, niezwykła uroda - tak w młodości wyglądała Kalina Jędrusik. Zobacz! 📢 Strażacy z Grudziądza wmurowali akt erekcyjny pod budowę nowej komendy. W tubie też znalazła się Gazeta Pomorska [zdjęcia] Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej komendy oraz jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 u zbiegu ulic Karabinierów i Łyskowskiego w Grudziądzu towarzyszyło obchodom Dnia Strażaka. Do tuby zostało także dołączone dzisiejsze, papierowe wydanie "Gazety Pomorskiej" i lista aktualnie zatrudnionych strażaków. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu centralnego.

📢 Tak wygląda teraz Ivo ze "Zbuntowanego Anioła". Facundo Arana ma dziś 51 lat[zdjęcia - 13.05.2023] "Zbuntowany Anioł" to telenowela, która odniosła sukces na całym świecie. Także w Polsce miliony widzów z zapartym tchem śledzili losy szalonej Milagros i jej ukochanego Ivo. W główne role wcielali się młodziutka wówczas Natalia Oreiro i Facundo Arana. Argentyńczyk stał się obiektem westchnięć kobiet na całym świecie! Dziś Facundo Arana ma 51 lat i nadal gra w filmach i serialach. Zobaczcie w naszej galerii, jak teraz wygląda serialowy Ivo ze "Zbuntowanego Anioła". 📢 Tak przedłużyć żywotność bzów w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet bzów zachował świeżość [13.05.2023 r.] Bzy kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Bez często rośnie w ogrodach a bukiety bzów są chętnie przynoszone do domu. Bez w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Kwiaty bzu w kolorach bieli i fioletu zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny aromat, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet bzów stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć kwitnienie bzu w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości bzów. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Takie kwoty netto seniorzy dostaną na konto [TABELA, TERMINY - 13.05.2023 r.] W tym roku na konta emerytów znów trafią czternaste emerytury. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Na jakich zasadach będą przyznawane 14. emerytury? Czy "czternastki" będą przyznawane już co roku, na stałe? Wyjaśniamy, jakie plany w tym temacie ma rząd, kto dostanie pieniądze, jaki będzie termin wypłat, a przede wszystkim - jakie będą stawki czyli ile netto czternastej emerytury senior dostanie na konto.

📢 Oto wyliczenia emerytur wypłacanych w maju. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto. Takie pieniądze dostają seniorzy [13.05.2023 r.] Oto wyliczenia emerytur wypłacanych w maju. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie są stawki emerytur, które w tym miesiącu wypłaca ZUS.

📢 Takimi kartami płatniczymi nie zapłacisz. Nimi nie dokonamy zakupów [13.05.2023 r.] Karta płatnicza to instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, najczęściej banki. Dzięki kartom szybko i sprawnie możemy dokonać transakcji bez użycia gotówki. Jest jednak kilka sytuacji w których kartą nie uda nam się zapłacić. Na przykład gdy zabraknie prądu lub terminal nie będzie mógł się połączyć z internetem. Są też sytuacje kiedy to z winy naszej karty nie dokonamy zakupów. Zobaczcie, jakie to sytuacje. 📢 Po tym można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę [13.05.2023 r.] Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Na takie objawy musisz szczególnie uważać. Takie są nietypowe objawy zawału serca [13.05.2023 r.] Nawet 40% osób z zawałem serca umiera bez odpowiedniej pomocy. Najlepsze rokowania mają pacjenci, którzy otrzymali specjalistyczną pomoc lekarską w jak najkrótszym czasie od wystąpienia zawału serca. Zawał serca zazwyczaj występuje nagle i bez ostrzeżenia. U części pacjentów kilkanaście godzin wcześniej mogą się pojawić objawy ostrzegawcze.

📢 Taka może być waloryzacja emerytur w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń [13.05.2023 r.] Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania wysokości emerytur i rent do zmiany poziomu cen towarów i usług na rynku. Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych w czasie, aby emeryci i renciści nie tracili na wartości swojego świadczenia w wyniku inflacji. Zobaczcie, do jakich zmian w emeryturach może dojść w 2024 roku.

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda [13.05.2023 r.] Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Tak w młodości wyglądała Ewa Drzyzga. Oto zdjęcia dziennikarki z początków kariery. Dużo się zmieniła? [13.05.2023 r.] Ewa Drzyzga to słynna dziennikarka, która stała się rozpoznawalna dzięki programowi "Rozmowy w toku" emitowanym na antenie TVN. Obecnie wraz z Agnieszką Woźniak-Starak jest współprowadzącą "Dzień dobry TVN". Przez lata pracy na ekranie, gwiazda bardzo się zmieniła. Sprawdź w artykule, jak wyglądała na początku kariery.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną [13.05.2023 r.] Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami. 📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert [13.05.2023 r.] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Te rośliny są warte fortunę, a Polacy je depczą. W tych miejscach je spotkasz i tak je rozpoznasz [13.05.2023 r.] Zdarza się, że podczas codziennego spaceru natrafiamy na rośliny, które mają cenne właściwości zdrowotne, dekoracyjne, lub których nasiona i pędy są bardzo drogocenne. Podstawą jest jednak rozpoznanie ich, a nie każdy z nas może pochwalić się szerokim zakresem wiedzy przyrodniczej. Wśród nich, jedna roślina szczególnie się wyróżnia. W Europie Zachodniej jest warta fortunę.

📢 Takie są limity przelewów w bankach w 2023 roku. Tyle przelejesz bez zgody banku [PKO PB, SANTANDER, ING, MBANK - 13.05.2023 r.] Zakupy za pomocą płatności elektronicznej jest dziecinnie proste. Limity dotyczące płatności elektronicznej każdy może ustawić sam. Limity banku dotyczą zwykle wysokich kwot. Banki również mogą kontrolować wysokie przelewy poprzez dodatkową autoryzację. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości przez call center. Zobaczcie, jakie maksymalne limity przelewów obowiązują w popularnych bankach.

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych [13.05.2023 r.] Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie [13.05.2023 r.] Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie!

📢 UPC znika z rynku, koniec kablówki i internetu. Klienci przechodzą do Play. Co ich tam czeka? [13.05.2023 r.] UPC to duża kablówka znana klientom. Ma ich przede wszystkim w większych miastach, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Wkrótce czekają ich zmiany.

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów [13.05.2023 r.] W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie. 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [13.05.2023 r.] Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Tak wygląda w środku domu Roberta i Anny Lewandowskich - mamy zdjęcia. Zaglądamy do ich posesji w Barcelonie [13.05.2023 r.] Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury. 📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków [13.05.2023 r.] Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [13.05.2023 r.] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski [13.05.2023 r.] Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [13.05.2023 r.] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność [13.05.2023 r.] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko. To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [13.05.2023 r.] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [13.05.2023 r.] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [13.05.2023 r.] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja według znaczenia imienie to ich drugie imię [13.05.2023 r.] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [13.05.2023 r.] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów [13.05.2023 r.] Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 Ten owad może być śmiertelnie niebezpieczny! Lasy Państwowe przestrzegają: jest toksyczny. Już kropelka może zabić Lasy Państwowe przestrzegają przed groźnym owadem, który występuje w Polsce i jest prawdziwą plagą w Niemczech. Oleica krówka to chrząszcz, który nie wygląda groźnie, jednak może być bardzo niebezpieczny. Oleica krówka wydziela silnie trującą ciecz. Już niewielka jej ilość to dawka śmiertelna dla człowieka. - Nie denerwuj oleicy krówki. Po prostu zostaw ją w spokoju - ostrzegają Lasy Państwowe. Jak wygląda i gdzie występuje niebezpieczny owad? Czytaj więcej!

📢 W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy nowo przyjęci policjanci złożyli ślubowanie [zdjęcia] 30 nowo przyjętych do służby policjantów złożyło ślubowanie. Uroczystość odbyła się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. 📢 Tu grzebane są zwierzęta we Włocławku. Legalnego cmentarza dla zwierząt wciąż nie ma [zdjęcia] Już od lat we Włocławku mówi się o utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt. Sporo grobów domowych zwierzaków znajduje się na terenie leśnym na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Za utworzeniem tam legalnego grzebowiska optuje Stowarzyszenie Włocławski Cmentarz Zwierząt. Lokalizacja ta nie jest możliwa ponieważ teren wymagałby odlesienia, co związane jest z dużymi nakładami finansowymi i długimi procedurami. Czy miasto znalazło inną lokalizację? Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace związane z utworzeniem legalnego cmentarza dla domowych zwierzaków.

📢 Kim jest nowa prowadząca „Nasz Nowy Dom”? Zobacz, jak mieszka Elżbieta Romanowska, która zastąpi Katarzynę Dowbor. Zajrzyj do jej domu Już wiemy, kto stanie się nową twarzą programu „Nasz Nowy Dom”. Dziennikarkę Katarzynę Dowbor zastąpi w roli prowadzącej gwiazda „Twoja twarz brzmi znajomo” i wielu seriali. Już jesienią będziemy mogli zobaczyć lubianą aktorkę teatralną i filmową w kolejnych odcinkach programu o metamorfozach domów rodzin ciężko doświadczonych przez los. Zobacz, jak na co dzień żyje Elżbieta Romanowska – nowa gwiazda „Nasz Nowy Dom”. 📢 Gmina Grudziądz odstąpiła od umowy z wykonawcą "Delfina". Właściciel firmy: - Zapędzili nas w kozi róg. Grozi nam bankructwo Jacek Zyglewicz, zastępca wójta Gminy Grudziądz: - Powodem odstąpienia od umowy, chcę zaznaczyć z wyłącznej winy wykonawcy, było to że nie realizował prac zgodnie z haromonogramem i planem rzeczowo - finansowym i nie dojścia do porozumienia w sprawie waloryzacji. Michał Żarłok, właściciel firmy "Żarbud" twierdzi, że nie mógł realizować robót gdyż samorząd zwlekał z przyznaniem i wypłatą pieniędzy o jakie wnioskował w związku z podwyżką cen materiałów i usług jakie nastąpiły w trakcie budowy. Dodajmy, że ta sama firma także realizuje przebudowę GOK-u w Małym Rudniku i tutaj również są problemy.

📢 Elżbieta Romanowska doskonale wie, jak podkreślić swoje kobiece atuty. Jej stylizacje świetnie się sprawdzą dla kobiet plus size Elżbieta Romanowska będzie nową prowadzącą „Nasz nowy dom”. To z pewnością ucieszy jej fanów i wiele kobiet, które inspirują się aktorką w kwestii stylizacji dla pań plus size. Jaki jest sekret jej wyglądu? To odpowiednio dobrane do figury ubrania, które pokazują, to co jest w niej najpiękniejsze. Zobacz stylizacje dla pań o okrąglejszych kształtach, które nosi Elżbieta Romanowska. 📢 Ciechocinek słynie z opłat za spacer wokół tężni. Co o biletach mówią kuracjusze? [zdjęcia, wideo] Kuracjusze są zaskoczeni wysoką opłatą za korzystanie z obszaru okołotężniowego. Dla wielu 9 zł za bilet to dużo, inni uważają, że opłata powinna być, ale zdecydowanie niższa. 📢 Tak wyglądała babcia Wolańska z "Kogla mogla". Oto zdjęcia z młodości Małgorzaty Lorentowicz. Była sanitariuszką AK Małgorzata Lorentowicz to kultowa polska aktorka teatralna i telewizyjna. Sławę zyskała dzięki rolom wytwornych dam z towarzystwa. Widzowie znają ją również jako babcię Wolańską z komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". W czasach młodości uważano ją za prawdziwą piękność. Zobacz, jak wyglądała!

📢 Te liczby wygrywały najczęściej w Lotto i Eurojackpot przez ostatnich 10 lat. Mamy tabelę wyliczeń Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich grających. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Sprawdzamy, jakie liczby padały w losowaniach Lotto i Eurojackpot w ciągu ostatnich 10 lat.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon.

📢 Tak zmienią się rachunki za prąd jak przekroczymy limit 2000 kWh. Tyle zapłacimy w 2023 roku - mamy tabelę wyliczeń Rachunki za prąd wzrosną po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Aby ochronić finanse Polaków rząd zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rachunki sprawią, że przekroczymy limit i kiedy możemy spodziewać się wyższych rachunków. Zobaczcie o ile mogą wzrosnąć nasze rachunki za prąd. 📢 W Szkole Podstawowej w Pakości odbył się konkurs pieśni i piosenek patriotycznych. Zdjęcia W Szkole Podstawowej im. Ewarysta Estkowskiego w Pakości odbyła się druga edycja konkursu pieśni piosenek patriotycznych. Współorganizatorem imprezy był Ośrodkiem Kultury i Turystyki w Pakości. Wystąpili uczniowie klas I-VIII. Ze sceny popłynęły m. in. takie utwory, jak: "O mój rozmarynie", "Piechota, ta szara piechota", "Żeby Polska była Polską".

📢 W Komendzie Powiatowej PSP w Inowrocławiu obchodzono Dzień Strażaka [zdjęcia] W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu odbył się apel z okazji Dnia Strażaka. 📢 Wnuk niechcący zabił dziadka. Usłyszał wyrok w Toruniu: 3,5 roku więzienia 29-letni Dariusz K. ma trafić na 3,5 roku do więzienia za nieumyślne spowodowanie śmierci - zdecydował Sąd Okręgowy w Toruniu. Mężczyzna pił alkohol ze swoim dziadkiem. Spotkanie skończyło się tragedią, której wnuk z pewnością nie chciał, ale którą mógł jednak przewidzieć - uznał sąd.

📢 Sprawa Starego Rynku w Bydgoszczy w prokuraturze. Trafiła teraz do Słupska Postępowanie trafiło do słupskiej prokuratury po tym, jak zostało tam skierowane przez Prokuraturę Krajową. W styczniu zawiadomienie w sprawie podejrzenia domniemanych nieprawidłowości przy realizacji inwestycji złożyli bydgoscy radni PiS-u. Chodzi o plamy na płycie rynku.

📢 Uwięził ją, obciął włosy i pobił. Koszmar w mieszkaniu przy ul. Chełmińskiej Rok więzienia w zawieszeniu, grzywna i zapłata 15 tys. zł skrzywdzonej kobiecie - taki wyrok usłyszał niedawno Michał R. w Sądzie Okręgowym Toruniu. Chyba nikt się z nim nie zgadza, bo o jego pisemne uzasadnienie od razu wystąpili: prokuratura, obrońca sprawcy i sama pokrzywdzona, która przeżyła koszmar w mieszkaniu przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu. 📢 Kominiarze z całej Polski zjechali do Bydgoszczy na swoje święto. Niezwykły marsz ulicami miasta! [zdjęcia] To był niecodzienny przemarsz ulicami Bydgoszczy. W czwartek (11 maja) ponad 150 kominiarzy z całego kraju przeszło przy dźwiękach orkiestry dętej z placu Wolności do bydgoskiej katedry, a potem spotkało się z mieszkańcami. Wszystko z okazji Ogólnopolskiego Święta Kominiarzy. 📢 Nowy bon turystyczny 2023 na wakacje. Polacy dostaną 1000 złotych? Bon zastąpi 500 plus? Sprawdzamy plany rządu Bon turystyczny cieszył się sporym zainteresowaniem. Według danych z Ministerstwa Finansów przez cały okres obowiązywania bonu, Polacy skorzystali z niego na kwotę aż 3,2 mld złotych. Nic dziwnego zatem, że rodzice wychowujący dzieci liczą, że znów zostanie uruchomiony bon turystyczny. Czy tak się stanie? Na jaką kwotę mogą liczyć rodzice? Sprawdzamy, jakie plany ma rząd w sprawie bonu turystycznego 2023.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela. Są prognozy podwyżek emerytur w przyszłym roku W 2024 roku rząd przewiduje podwyżkę świadczeń emerytalnych na poziomie 10,19 proc. To wciąż dwucyfrowy wynik, ale daleko mu do 14,8 proc. z tego roku. Waloryzacja i tak będzie wysoko, ale nieco niższa niż w tym roku ze względu na planowane zmniejszenie inflacji. 📢 Takie są skutki jedzenia pora. To dzieje się z organizmem, gdy jemy por Por to jedno z najpopularniejszych warzyw, które znamy głównie jako składnik rosołu. Jak się okazuje por ma zdecydowanie więcej zastosowań w kuchni niż tylko ta zupa. W ostatnich latach na szczęście por zyskał wielu sympatyków, którzy znajdują zastosowanie dla tego smacznego warzywa. Zobaczcie, w jakiej formie to warzywo jest najzdrowsze i jakie właściwości ma por.

📢 Takie są skutki rezygnacji z herbaty. To dzieje się z organizmem, gdy nie pijemy herbaty Picie zbyt dużej ilości kawy lub słodkich napojów może wywołać różne niepokojące objawy. Ale picie herbaty też ma swoje skutki uboczne. Niektóre osoby decydują się w ogóle zrezygnować z picia herbaty. 📢 Oni nie nadają się na męża. Zdaniem Wróżki Romy panowie o tych imionach są maminsynkami Maminsynek to najprościej rzecz ujmując mężczyzna, który nie odciął pępowiny i nadal do każdej decyzji potrzebuje pomocy mamy. Sprawdzamy, mężczyźni o jakich imionach mają silny kontakt z mamą przez co nie potrafią się zaangażować w relację z kobietą. Na podstawie znaczenia imion sprawdzamy, którzy panowie nie nadają się na męża. 📢 Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów.

📢 Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grudziądzu. Seniorzy ćwiczyli zdolności manualne i artystyczne szyjąc anioły [zdjęcia] Zajęcia zarówno teoretyczne jak i warsztatowe cieszą się dużym zainteresowaniem seniorów uczęszczających na Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grudziądzu. Podczas spotkania z artystką - plastyczką Marianną Gitner - Sawistowską szyli anioły. To doskonała okazja aby ćwiczyć zdolności manualne, ale także rozwinąć talent artystyczny. Zajęcia UTW odbywają się w Marinie. 📢 Matura 2023 – biologia poziom rozszerzony. Mamy arkusz CKE i odpowiedzi. Jak wyglądał egzamin maturalny 11 maja? Matura z biologii 2023 odbyła się 11 maja. Był to egzamin na poziomie rozszerzonym, a maturzyści na rozwiązanie zadań mieli 180 minut. Odpowiedzi do matury 2023 znajdziesz w tym materiale. Opublikowaliśmy arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. Przypominamy też najważniejsze informacje dotyczące egzaminu maturalnego w biologii w formule 2023 oraz opinie zdających o maturze. Jak ci poszło?

📢 Oto najbardziej trujące rośliny świata. Lepiej ich nie dotykać - te rośliny mogą być bardzo niebezpieczne Niektóre rośliny wyglądają ładnie i niegroźnie, ale mogą być śmiertelnie trujące. Wiele roślin zawiera toksyczne substancje - rosną dziko w krajach tropikalnych, ale trujące rośliny można spotkać także w naszych ogrodach i domach! Czasem nawet dotknięcie lub przejście obok niewinnie wyglądających kwiatów może skończyć się tragicznie. Niektóre z tych groźnych roślin można spotkać także w Polsce! Oto najbardziej trujące rośliny świata - sprawdź koniecznie. 📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2023. Takie wzory i pomysły na manicure są teraz trendy Wiosna i lato to feeria kolorów, ciepła bryza, kwiaty, leniwy odpoczynek, błękit wody, zieleń traw. I takie też będą najnowsze trendy w manicure na wiosnę i lato 2023. Dominować będą kolory niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Ale wiosną to będą raczej delikatne odcienie, pastele, zaś latem wchodzimy w mocniejszy vibe - królować będą mocne, nasycone kolory. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na wiosnę i lato 2023.

📢 W taki sposób ocet jabłkowy pomaga najszybciej schudnąć. Tak ocet jabłkowy prowadzi do utraty wagi Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty spożywcze, które należy jeść, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? W taki sposób ocet jabłkowy pomoże zrzucić zbędne kilogramy w mgnieniu oka! 📢 Limity płatności gotówką w 2024 roku. Za te rzeczy nie będzie można płacić gotówką - mamy listę Od początku 2024 roku limit transakcji gotówkowych będzie obowiązywał także zwykłego konsumenta uiszczającego płatność przedsiębiorcy. Jeśli jednorazowa wartość transakcji przekracza 20 tysięcy złotych, należy zapłacić kartą lub przelewem. 📢 Takie stare telefony mogą być warte fortunę. Są poszukiwane przez kolekcjonerów na całym świecie Pewnie wielu z nas obok szuflady z dokumentami ma w domu szufladę ze starymi sprzętami elektronicznymi. Jeśli macie tam stare modele telefonów komórkowych warto sprawdzić, czy nie szukają ich kolekcjonerzy. Niektóre są sporo warte. Zebraliśmy dla Was modele, które są poszukiwane i warte nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych!

📢 Wyliczenia Czternastej Emerytury 2023. Mamy tabele netto i brutto dodatkowego świadczenia Sprawdzamy, komu przysługuje 14. emerytura i w jakiej wysokości zostanie wypłacona. W galerii podajemy stawki brutto i netto czternastej emerytury w 2023 roku. 📢 Te urządzenia pożerają prąd - szczególnie w trybie czuwania. Mamy wyliczenia opłat w rachunkach Teraz gdy szczególnie powinniśmy oszczędzać prąd warto wiedzieć, gdzie go zwyczajnie marnujemy. Bo jak się okazuje wielu z nas dla wygody zwyczajnie marnuje prąd, przez co płaci wyższe rachunki i nie działa ekologicznie. W 2023 roku warto oszczędzać prąd aby płacić niższe stawki. Zobaczcie, gdzie najczęściej marnujemy prąd.

📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Sławomir Świerzyński. Mamy pywatne zdjęcia lidera Bayer Full Gwiazdor disco polo posiada gospodarstwo rolne w miejscowości Wola Łącka (woj. mazowieckie). To tam na co dzień mieszka. W domu ma m.in. imponującą kolekcję własnych płyt. Zobaczcie, jaki prywatnie jest Sławomir Świerzyński z Bayer Full. 📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz!

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane.

📢 Pożar ciągnika rolniczego pod Grudziądzem. Straty są bardzo duże. Zobacz zdjęcia Doszczętnie spłonął ciągnik rolniczy z mulczerem, którego pożar wybuchł w nocy z wtorku na środę na polu w Okoninie pod Grudziądzem. 📢 Tak wyglądają najpiękniejsze kobiety z Instagrama. Słowiański typ urody nie jest tu jedyny! [zdjęcia] Wszystkie kobiety na swój sposób są piękne. Czasem mówi się, że oczy są zwierciadłem duszy. I te oczy są dla kogoś piękne, tym samym dana osoba cała wydaje się dla drugiej piękna. W Polsce dominuje słowiański typ urody. Tak naprawdę jednak etnicznych typów urody jest osiem. Panie lubią z kolei określać swój typ urody według pór roku. A co na to panowie? Kobiety o jakim typie urody najczęściej wpadają im w oko? O tym niżej.

📢 Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. Tutaj znajdziesz przykładowe rozwiązania Matura język angielski 2023 - oto arkusz CKE i odpowiedzi z Formuły 2023. 5 maja 2023 uczniowie napisali maturę z języka angielskiego na poziomie podstawowym. Po raz pierwszy egzamin odbył się w formułach 2015 i 2023. W tym tekście przedstawiamy arkusz CKE i sugerowane odpowiedzi z matury z języka angielskiego z formuły 2023.

📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz. 📢 Alarm w sklepach Biedronka, Lidl i innych. Z półek znikają towary po decyzjach GIS Główny Inspektorat Sanitarny między innymi dba o bezpieczeństwo produktów, które mają kontakt z żywnością, które trafiają na rynek. Gdy okaże się, że jakiś produkt nie spełnia norm zostaje wycofany z obroty, zwykle dotyczy to kilku konkretnych partii. Tych produktów ze względu na nasze zdrowie nie powinniśmy spożywać. Zobaczcie co ostatnio wycofano ze sprzedaży i sprawdźcie czy nie macie tego w domu.

📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Tak jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie awokado prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi awokado. W jaki sposób jedzenie awokado może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że awokado prowadzi do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie awokado pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Jak długo trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki? Sprawdź terminy Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2022 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu. Na zwrot ze skarbówki mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Jak szybko nastąpi zwrot podatku? Od czego zależy, kiedy go otrzymamy? Sprawdź. 📢 Taka będzie trzynasta emerytura 2023. Mamy tabele wyliczeń - tyle dostaną emeryci. Emerytura brutto i netto po waloryzacji Takie w 2023 roku seniorzy otrzymają trzynaste emerytury. Wiadomo już, ile wyniesie waloryzacja emerytur w 2023 roku, dlatego wiadomo też ile wyniesie dodatkowa wypłata w postaci trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów w ramach "trzynastki".

📢 Francja Elegancja po Kuchennych rewolucjach została zamknięta [OPINIE, MENU, CENY] Francja Elegancja (dawniej: Szachownica) w Poznaniu przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Czy rewolucja się udała? Dlaczego restauracja została zamknięta? Poznajcie szczegóły rewolucji, opinie gości o Francji Elegancji oraz menu i ceny.

