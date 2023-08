Przegląd prasy 13.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kibice na derbach Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń [zdjęcia]”?

Prasówka 13.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kibice na derbach Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń [zdjęcia] Wydarzeniem soboty były piłkarskie derby w III lidze pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Elaną Toruń. Na trybunach stadionu przy ul. Gdańskiej pojawiło się ponad cztery tysiące kibiców, w tym około pięciuset fanów gości.

📢 Derby Zawisza Bydgoszcz - Elana Toruń. W rolach głównych bramkarze i kibice [zdjęcia] W 2. kolejce III ligi 2. grupy Zawisza Bydgoszcz podejmował Elanę Toruń. Derby województwa kujawsko - pomorskiego z trybun śledziło ponad cztery tysiące widzów, w tym około 500 fanów gości. 📢 Będzie nowy wiek emerytalny w 2024 roku? Mogą być korzystne zmiany dla wieku Polaków [13.08.23] Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszym zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

Prasówka 13.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Alerty w Biedronce, Lidlu i wielu polskich sklepach. Te produkty zostały wycofane i nie wolno ich kupować! [13.08.23] Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 To mówi o Tobie spanie na plecach, brzuchu czy na boku. Tak pozycja snu wpływa na zdrowie [13.08.23] Sen ma wielkie znaczenie dla naszego zdrowia. Właściwie śpimy pół swojego życia. Podczas snu człowiek się regeneruje. Jak się okazuje, specjaliści na podstawie pozycji, w jakiej śpimy, starają się określić charakter człowieka. Co mówi o Tobie pozycja snu? Tak pozycja snu wpływa na Twoje zdrowie. O tym piszemy niżej. 📢 Tak wygląda syn Clinta Eastwooda. Zobaczcie, czy 37-latek jest podobny do swojego ojca [13.08.23] Scott Eastwood jest jednym z siedmiorga dzieci Clinta Eastwooda. Podobnie jak ojciec, jest aktorem. Grał między innymi w filmach "Legion samobójców" oraz "Szybcy i wściekli 8". Ma 37 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Scott Eastwood, syn Clinta Eastwooda. Mamy zdjęcia!

📢 Tyle można zarobić w komisji wyborczej 2023. Oto nowe wyższe stawki dla członków obwodowych komisji wyborczych [13.08.23] Wybory parlamentarne 2023 - ile zarobią członkowie komisji wyborczych? PKW zapowiada spore podwyżki za pracę w komisji wyborczej - nawet 800 zł! Nabór już ruszył. Zobacz, ile można zarobić w komisji wyborczej, kto może pracować w komisji, co należy do zadań obwodowej komisji wyborczej i jak do niej dołączyć. 📢 Tak teraz wygląda Gosia Andrzejewicz. Gwiazda po 10 latach wróciła do telewizji i kusi lateksowym strojem [13.08.23] Gosia Andrzejewicz była prawdziwą gwiazdą w pierwszej dekadzie lat dwutysięcznych. Jej nazwisko pojawiało się w mediach obok takich sław jak Doda, Mandaryna, Andrzej Piaseczny, Kayah, Justyna Steczkowska i wielu innych. Lata temu na skutek negatywnych komentarzy oraz skupienia się na życiu rodzinnym postanowiła się wycofać z show-biznesu. Na scenę powróciła latem 2023 roku i zaskoczyła fanów swoim wizerunkiem. Zobacz jak obecnie wygląda!

📢 Dowborowie zdradzili skąd mieli pieniądze na dom w Hiszpanii. Tak mieszkają Maciej Dowbor i Joanna Koroniewska [13.08.23] Aktorka Joanna Koroniewska-Dowbor i prezenter telewizyjny Maciej Dowbor od przeszło 9 lat tworzą zgrane małżeństwo. Niedawno zakupili sobie także dom w Hiszpanii, który od czasu do czasu pokazują swoim fanom na Instgramie. Niektórzy z nich są ciekawi, skąd para miała fundusze na zakup tej posiadłości. 📢 Takie imiona pochodzą od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion [13.08.23] Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu!

📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach [13.08.23] Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście. 📢 Oto tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i podatkach [13.08.23] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku.

📢 Bogumiła Wander kończy w tym roku 80 lat. Tak się zmieniała najpiękniejsza prezenterka TVP w PRL-u [13.08.23] Bogumiła Wander, która w październiku 2023 roku świętować będzie swoje 80. urodziny, przez ponad trzydzieści lat była ikoną telewizyjną, najpiękniejszą spikerką TVP w okresie PRL-u. Jej styl, klasa, dykcja zachwycały. Miała wielu adoratorów, była ucieleśnieniem kobiety idealnej. Jak wyglądała Bogumiła Wander przed laty, gdy spotykała się z wieloma innymi gwiazdami szklanego ekranu? O tym w artykule niżej. 📢 Mamy listę roślin oczyszczających powietrze w domach. Do domów rekomenduje je NASA [13.08.23] Jest lista roślin oczyszczających powietrze, którą po przeprowadzonych badaniach stworzyła NASA. Zobacz jakie rośliny warto mieć w domu, by oddychać lepszym powietrzem. 📢 Tak wyglądają synowie Pierce'a Brosnana. Na tych zdjęciach są przystojnymi modelami [13.08.23] Pierce Brosnan to jeden z najpopularniejszych współczesnych aktorów. Najbardziej znany jest z serii filmów, w których zagrał Jamesa Bonda: "GoldenEye", "Jutro nie umiera nigdy", "Świat to za mało" i "Śmierć nadejdzie jutro". Z dziennikarką Keely Shaye Smith ma dwóch synów, obaj są modelami. Zobaczcie, jak wyglądają Dylan i Paris Brosnan.

📢 Te osoby nie powinny jeść pomidorów. To się dzieje z organizmem, gdy jesz pomidory [13.08.23] Pomidory są smaczne i często goszczą na naszych stołach. Są niskokaloryczne i zawierają wiele cennych witamin, jednak są niewskazane przy pewnych dolegliwościach. Wbrew pozorom, przeciwwskazania do jedzenia pomidorów wcale nie są rzadkie. Kto nie powinien jeść pomidorów? Jakie choroby są przeciwskazaniem do spożywania pomidorów? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Marcelina Ziętek na wakacjach. Tak spędza czas partnerka Piotrka Żyły - znanego skoczka [13.08.23] Marcelina Ziętek od 2019 roku jest partnerką Piotra Żyły. To początkująca aktorka, która mogliśmy zobaczyć między innymi w serialach "Szkoła" czy "19+". Uwielbia morze, plażę i słońce. Tegoroczne wakacje spędzała już w Kołobrzegu oraz we Włoszech. Zobaczcie, jak wypoczywa Marcelina Ziętek, partnerka Piotra Żyły.

📢 Stare banknoty i monety z PRL warte 100 000 nowych złotych. Mamy przykłady z serwisu OLX [13.08.23] Monety i banknoty PRL są dziś cenne na numizmatycznym rynku kolekcjonerskim. Niektóre unikaty są warte majątek! Co wpływa na cenę peerelowskich pieniędzy? Jak rozpoznać, że dany pieniądz jest dużo warty? Jakie ceny osiągają stare monety i banknoty? Zobacz szczegóły w artykule i galerię z przykładami ofert z portalu OLX. 📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii [13.08.23] Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł [13.08.23] Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście. 📢 Mamy horoskop na długi weekend 11-15 sierpnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [13.08.23] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy długi weekend - 11-15 sierpnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak wygląda dziś córka Henryka Gołębiewskiego. Róża ma już 15 lat. Zobaczcie zdjęcia! [13.08.23] Henryk Gołębiewski to polski aktor, które swoje największe role zagrał będąc dzieckiem. Któż nie pamięta jego fantastycznych kreacji z filmów i seriali młodzieżowych takich jak: "Wakacje z duchami", "Podróż za jeden uśmiech" czy "Stawiam na Tolka Banana". Henryk Gołębiewski ma córkę, która też ma już za sobą debiut telewizyjny i udział w 8. Festiwalu Muzyki i Kultury Polsko-Czeskiej im. Pawła Królikowskiego w Kudowie Zdrój. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda w środku posiadłości szefa JW Construction. Tak się urządzili Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski [13.08.23] Bajkowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski nad Jeziorem Zegrzynskim. 28-latka i jej 48 lat starszy partner wraz z synkiem wiodą luksusowe życie w ich posiadłości. Zobacz na zdjęciach, jak się urządzili. 📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś [13.08.23] Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Nowy wiek emerytalny od 1 stycznia 2024? Takie wprowadzane są zmiany w emeryturach, ale... dla chętnych! [13.08.23] Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [13.08.23] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek [13.08.23] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na wakacje luksusowym kamperem. Tak wyglądają wnętrza - robią wrażenie! [13.08.23] Karawaning staje się coraz popularniejszy, także wśród gwiazd. Udowodnili to ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan, którzy wybrali się kamperem w podróż po Danii. Popularne małżeństwo słynie z zamiłowania do luksusu i nie mogło go zabraknąć również na tych wakacjach. Ich kamper robi niesamowite wrażenie - zobaczcie zdjęcia! 📢 Julia Kamińska w samej bieliźnie - odważne zdjęcia aktorki. Fani zachwyceni, choć są głosy krytyki [13.08.23] Julia Kamińska opublikowała film, w którym pojawiła się w zmysłowej bieliźnie. Rolą Uli Cieplak w serialu "BrzydUla" zdobyła serca widzów - Julia Kamińska należy do grona najzdolniejszych aktorek młodego pokolenia. Jednak nagranie na Instagramie podzieliła fanów aktorki. Zobacz odważne zdjęcia gwiazdy serialu "BrzydUla".

📢 Tak wygląda dom Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. Mamy zdjęcia posiadłości [13.08.23] Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" [13.08.23] Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac [13.08.23] Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 W Sarnowie na autostradzie A1 zderzyło się siedem samochodów. Jedna osoba ranna. Były spore utrudnienia [zdjęcia] Ze sporymi utrudnieniami mierzyli się przed południem kierowcy na autostradzie A1 w naszym regionie. W okolicach Grudziądza i Włocławka doszło do kilku kolizji. 📢 Oto najbardziej toksyczne produkty spożywcze na świecie. One mogą zawierać niebezpieczne poziomy metali ciężkich Takie produkty spożywcze są najbardziej toksyczne zdaniem ekspertów - mogą zawierać niebezpieczne poziomy metali ciężkich, które wpływają niekorzystnie na nasze zdrowie. Jak wskazuje amerykańska instytucja Agencja Żywności i Leków (FDA), produkty żywnościowe dla niemowląt wielu firm zawierają znaczne ilości toksycznych pierwiastków, w tym arsenu, ołowiu, kadmu i rtęci. Jakie produkty spożywcze są najbardziej narażone na skażenie metalami ciężkimi? Mamy listę najbardziej niebezpiecznych produktów. Oto najbardziej toksyczna żywność - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to rosół traci tradycyjny smak Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu. 📢 Tak wyglądał ślub Iwony i Gerarda z Sanatorium miłości. Gdzie miesiąc poślubny? - zobaczcie zdjęcia Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" są już po ślubie. Uroczystości ślubne odbyły się 5 sierpnia na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Niepołomicach. Na weselu, również w zamkowej sali, bawiło się około 70 gości. Wśród nich była też Marta Manowska, prowadząca program "Sanatorium miłości" w TVP 1. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony". Są już po ślubie Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Tak mieszkają Zenek Martyniuk, Marcin Miller i Magda Narożna i inne gwiazdy disco-polo. Zobaczcie zdjęcia! Gwiazdy takie jak Zenek Martyniuk, Marcin Miller, Magda Narożna czy Partyk Pegza sporo koncertują, a na ich występy przychodzą tłumy fanów. Gwiazdy disco-polo na brak pracy nie narzekają. Nie narzekają również na brak pieniędzy. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień gwiazdy disco-polo.

📢 Tragiczny wypadek w nocy pod Oświęcimiem. Na drodze w Harmężach zginęło trzech młodych mężczyzn. Zdjęcia Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu ustalają okoliczności w jakich doszło dzisiaj w nocy (11/12 sierpnia) do wypadku drogowego w Hamężach. Zginęło w nim trzech młodych mężczyzn. 📢 Minęło sześć lat od nawałnicy stulecia w regionie. Przypominamy archiwalne nagrania chojnickich strażaków Minęło sześć lat od pamiętnej nawałnicy, która przeszła przez nasz region. W internecie możemy znaleźć dramatyczne nagrania chojnickich strażaków, jakie zarejestrowali w czasie huraganu w nocy z 11 na 12 sierpnia. 📢 Rowerem wokół Zalewu Smukalskiego nad Brdą. Oto pomysł na wycieczkę dla każdego turysty To propozycja jednodniowej wycieczki zwłaszcza dla bydgoszczan i mieszkańców podmiejskich miejscowości – okrążenie utworzonego na Brdzie Zalewu Smukalskiego. Nic wszakże nie stoi na przeszkodzie, aby zainteresowali się nią także turyści z regionu.

📢 Kamil Stoch 2023. Tak wygląda wewnątrz domu mistrza skoków narciarskich Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Drugi taki dom trudno bowiem znaleźć na Podhalu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Kamil Stoch wraz ze swoją żoną Ewą. Zaglądamy do wnętrz posesji trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. 📢 To oznacza burczenie w brzuchu. Bulgotanie i przelewanie w brzuchu może być sygnałem poważnej choroby Organizm wysyła pewne znaki ostrzegawcze, które są sygnałem, że coś może być nie tak. Bulgotanie i burczenie w brzuchu oraz przelewanie się w jelitach jest nie tylko kłopotliwe i krępujące, ale również niepokojące. Zwykle jest to naturalny i niegroźny efekt działania organizmu. Jednak takie burczenie w brzuchu może również oznaczać poważną chorobę. Kiedy warto skonsultować się z lekarzem? Co oznacza burczenie i bulgotanie w brzuchu? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia [lista] Wiele osób zastanawia się nad znaczeniem imienia. Dawniej wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne i określa cechy charakteru człowieka. My sprawdziliśmy, które imiona według księgi imion uchodzą za najbardziej inteligentne. Sprawdź w naszej galerii, czy jesteś wśród nich. 📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 11 sierpnia 2023 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem! Sprawdź listę Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 Tak mieszka Małgorzata Ostrowska-Królikowska, czyli Grażynka z serialu "Klan". Mamy zdjęcia! Małgorzata Ostrowska-Królikowska to aktorka znana zarówno z seriali telewizyjnych, desek teatralnych, jak i filmów kinowych. Sławę przyniosła jej jednak rola Grażynki Lubicz w telenoweli "Klan". Zobaczcie, jak mieszka dziś Małgorzata Ostrowska-Królikowska.

📢 Szybki obiad bez mięsa. Wypróbuj 5 przepisów na pyszne i sycące dania do zrobienia w pół godziny. Najesz się zdrowo i do syta Odpowiednio przygotowany obiad bez mięsa jest pyszny, zdrowy i sycący. Polecamy 5 sprawdzonych przepisów na takie dania. To m.in. aromatyczna papryka faszerowana z ciecierzycą i ryżem oraz błyskawiczne domowe kluseczki z warzywnym sosem. Wszystkie potrawy zrobisz bez problemu i to w jedyne 30 minut. Sprawdź, jakie są smaczne i wypróbuj nasze przepisy bez mięsa. 📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi" - mamy zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Mamy wyliczenia emerytur wraz z "czternastką". Takie będą świadczenia dla seniorów wraz z dodatkową emeryturą Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia, jakie będą zasady wypłat czternastych emerytur. Wiemy także, kiedy prawdopodobnie dodatkowe środki trafią do seniorów. Sprawdź, jakie będą przelewy dla seniorów wraz z czternastą emeryturą.

📢 Oto ranking najbardziej zazdrosnych znaków zodiaku. One denerwują się nie tylko na partnerów Zazdrość uważana jest zazwyczaj za uczucie negatywne, choć w łagodnej formie może być też bodźcem do pozytywnej konkurencji i realizacji własnych aspiracji. Nie wszyscy są jednakowo zazdrośni. Nie wszyscy tak samo ją odczuwają. 📢 Mamy listę telefonów, które stracą dostęp do internetu. Duże zmiany w sieci Orange i T-Mobile Dwóch dużych operatorów telekomunikacyjnych planuje wycofać się z użytkowania sieci 3G, którą mają zastąpić standardy LTE i 5G. Aktualnie wdrażana technologia 5G ma pozwalać na zwiększenie prędkości pobierania danych powyżej 1 Gb/s. Wobec ograniczonych zasobów dostępnego widma niezbędne jest jednak uwolnienie częstotliwości. Z tego powodu operatorzy telekomunikacyjni postanowili sukcesywnie wyłączać 3G.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024. Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury? Ogromna większość mieszkańców Polski wyraża przekonanie, że nadal będzie kontynuować pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niemniej jednak, istnieje stanowisko, że jest to wybór, nie zaś obowiązek. Warto przyjrzeć się bliżej ewentualnym planowanym zmianom dotyczącym przejścia na emeryturę. Przymusowej zmiany nie będzie, ale niektórzy będą mogli przejść na emeryturę wcześniej po spełnieniu kilku warunków. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Zenona Martyniuka. Król disco polo lubi dobre buty i kuchnię swojej żony Zenek Martyniuk to największa gwiazda muzyki disco polo w Polsce. Zenek jest liderem zespołu Akcent. Najbardziej znana piosenka Martyniuka, którą zna i nuci cała Polska, to "Przez twe oczy zielone". Piosenkarz ma żonę Danutę i syna Daniela. Jak wygląda codzienne życie króla disco polo? Zobaczcie razem z nami.

📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy. 📢 Jak spędzić długi weekend 12-15 sierpnia w Grudziądzu i okolicy? Oto imprezy Weekend będzie obfitował głównie w imprezy związane ze Świętem Wojska Polskiego. Będą rodzinne pikniki militarne, ale także koncert na Górze Zamkowej, spacer z przewodnikiem PTTK, pchli targ w Tarpnie. W naszej galerii szczegółowe informacje o każdym z wydarzeń i atrakcje im towarzyszące. 📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Kolor paska na tubce pasty do zębów ma znaczenie. Podpowiadamy na co zwracać uwagę Kupując pastę do zębów kierujemy się głównie tym, że jest ona nasza ulubiona, znaczy przyzwyczajeniem oraz smakiem, wielkością opakowania i ceną, np. czy jest ona akurat w promocji. Raczej nie zwracamy uwagę na specjalne paski na opakowaniach past to zębów. A są to bardzo ważne informacje.

📢 Tak wygląda pozycja bólowa u kota. Po tym można rozpoznać, że kot jest chory - oto niepokojące objawy Pozycja bólowa u kota to charakterystyczny sposób ułożenia ciała, które jest sygnałem, że kot odczuwa fizyczny dyskomfort. Opiekun kota powinien być uważny i spostrzegawczy, ponieważ koty cierpią w ciszy, doskonale ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę przez co często jest ona zauważana zbyt późno. Koty wysyłają subtelne znaki a każda zmiana w zachowaniu może być pierwszym sygnałem kociej choroby. Jak wygląda pozycja bólowa u kota? Po czym rozpoznać, że kot jest chory? Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki.

📢 Tych rzeczy nie wolno nosić w portfelu. Te rzeczy odpychają pieniądze i ściągną na ciebie biedę Istnieje wiele przesądów na temat bogactwa. Jedne z najpopularniejszych dotyczą tego co należy, a czego nie wolno kłaść do portfela. Zdaniem niektórych, istnieje energia finansowa - pewne przedmioty przyciągają bogactwo, inne zaś odpychają pieniądze. Podpowiadamy, jakich rzeczy nie można nosić w portfelu. 📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Zgodnie z prawem w 2024 roku zeznania podatkowe będziemy składać od 15 lutego. Już teraz warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku. Zobaczcie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 10.08.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Te osoby mają szanse na duże pieniądze. Mamy horoskop numerologiczny na lato 2023 Horoskop numerologiczny nie jest tak popularny jak ten oparty na znakach zodiaku. Wiele osób jednak sięga i po ten rodzaj wróżby, przepowiedni dotyczącej naszej przyszłości. I choć często patrzymy na to z przymrużeniem oka to warto podkreślić, że tego typu przepowiednie powinniśmy odczytywać jak wskazówki. Sprawdziliśmy kogo czekają duże pieniądze według horoskopu numerologicznego. 📢 To warto zrobić, gdy pomidory nie dojrzewają. Oto skuteczny trik, żeby pomidory szybciej dojrzały Dlaczego pomidory nie dojrzewają? Sprawdź, czy nie popełniasz tych częstych błędów przy uprawie pomidorów. Na tempo dojrzewania pomidorów ma wpływ wiele czynników. Oto kilka skutecznych trików, które przyspieszają dojrzewanie pomidorów. To warto zrobić, żeby mieć obfite plony. 📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje [10.08.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Takie kwiaty doniczkowe przynoszą do domu szczęście. Te rośliny przyciągną bogactwo i miłość Niektórzy wierzą, że każdy żywy organizm niesie ze sobą określoną energię pozytywną lub negatywną. Istnieją rośliny doniczkowe, które przyciągają do naszego domu szczęście. Oto lista roślin doniczkowych, które przyniosą nam miłość i bogactwo. Takie kwiaty warto mieć w sypialni, kuchni i salonie.

📢 Mamy najnowsze ostrzeżenia GIS. Tych produktów nie kupuj - alerty w Biedronce, Lidlu i wielu innych sklepach Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Ogólnopolskie Mistrzostwa Polskiego Związku Łowieckiego na strzelnicy w Łącku (gm. Pakość). Zdjęcia Ogólnopolskie Mistrzostwa PZŁ (strzeleckie) w klasie powszechnej odbyły się 5-6 sierpnia na Strzelnicy Myśliwskiej w Łącku (gm. Pakość). Impreza uświetniła obchody 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. 📢 Te znaki zodiaku będą miały finansowe problemy w sierpniu 2023 roku. Oni muszą uważać na swoje pieniądze Baran, Ryby, a może Panna? Które znaki czekają finansowe tarapaty? Który ze znaków zodiaku poradzi sobie z kłopotami w kwestiach pieniędzy. Jak się okazuje oszczędzanie nie jest mocną stroną dla niektórych znaków zodiaku. Dla kogo ostatni miesiąc wakacji nie będzie łaskawy, a kto będzie mógł spać spokojnie? Sprawdzamy horoskop finansowy na sierpień 2023 roku.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Tak mieszka Zenek Martyniuk. Gwiazdor Disco-Polo ma ogromny dom! [zdjęcia] Zenek Martyniuk to zdecydowanie ikona muzyki disco-polo. Lider zespołu "Akcent" od lat cieszy się ogromną sympatią fanów. Na co dzień muzyk wraz z żoną Danutą mieszka w Białymstoku. Jego dom jest niezwykle piękny. Zobaczcie, jak mieszka Zenek Martyniuk.

📢 Tak wygląda w środku dom Kajry i Sławomira. Zaglądamy do stylowych wnętrz gwiazd disco polo Sławomir jest jednym z najbardziej znanych artystów disco polo w naszym kraju. Jest nie tylko wokalistą, ale i aktorem, prezenterem, można go zobaczyć także w reklamach. Równie znana jest także żona wokalisty, która występuje obok niego na scenie nie tylko. Zobaczcie, jak mieszkają na co dzień Kajra i Sławomir. Sprawdzamy, jak wygląda ich domowe gniazdko.

📢 Nowy dworzec ma powstać w Grudziądzu. Tak obiekt wygląda obecnie [zdjęcia] Politycy PiS i prezes PKP obiecują, że w 2022 roku w Grudziądzu powstanie nowy dworzec PKP. Obecnie obiekt przypomina ruinę i wręcz odstrasza.

ZOBACZ KONIECZNIE Najdziwniejsze festiwale świata, które przyciągają turystów

Jabłoński o konfederacji i perspektywach na wybory