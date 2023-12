Przegląd prasy (13.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich [13.12.2023]”?

Prasówka 13.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich [13.12.2023] Wielu z nas miało okazję nieświadomie zetknąć się z tzw. "wampirem energetycznym". Nawet po niedługiej interakcji czy rozmowie czujemy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Jesteśmy otumanieni, zmęczeni, smutni, boli nas głowa. Okazuje się, że osoby o pewnych imionach mogą mieć skłonności do odbierania energii i radości innym ludziom. Oto lista osób, które mogą być wampirami energetycznymi.

📢 Eurojackpot - 12.12.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Bombki vintage - zdjęcia, ceny. Świąteczne ozdoby z czasów PRL mają swój niepowtarzalny urok [13.12.2023] Reflektorki, pajacyki, muchomorki, koszyczki, torebki, łabędzie, księżyce, parasolki, mikołaje, babuszki - takie bombki z czasów PRL przeżywają dziś prawdziwy renesans. Takich świątecznych ozdób w stylu vintage próżno dziś szukać w sklepach. A mają swój urok i... swoją cenę. Unikatowe modele mogą naprawdę sporo kosztować. Kolekcjonerzy polują na konkretne ozdoby. Jakie? Sprawdź, jakie są ceny OLX.

Prasówka 13.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej.

📢 Oto błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak [13.12.2023] Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową. 📢 Takie objawy raka łatwo pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Oto ważne pierwsze objawy raka [13.12.2023] Po czym rozpoznać raka? Rak może dawać różne objawy. Niektóre z nich łatwo pomylić z infekcją lub dolegliwościami żołądkowymi. Szczególnie zimą wirusy mogą powodować, że wiele osób czuje się źle, jeżeli jednak objawy nie ustąpią, może to być oznaką czegoś znacznie poważniejszego. Oto objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Sprawdź teraz pierwsze ważne oznaki raka, na które trzeba zwrócić uwagę. Niektóre z nich łatwo pomylić z przeziębieniem.

📢 Limahl i jego "Never Ending Story"- zdjęcia. Tak teraz wygląda Christopher Hamill, dawny idol milionów nastolatków [13.12.2023] Tę piosenkę uwielbiały miliony nastolatków. W 1984 roku Limahl odniósł sukces przebojem "Never Ending Story" - muzycznym motywem przewodnim baśniowego filmu fantasy Wolfganga Petersena "Niekończąca się opowieść". Jak dziś wygląda Limahl, a właściwie Christopher Hamill? Zobaczcie niżej i w naszej galerii. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść maku. Im może zaszkodzić świąteczny makowiec [13.12.2023] W grudniu spożycie maku w Polsce gwałtownie rośnie. Na świątecznych stołach pojawiają się torty makowe, tradycyjne makowce, pokryte słodkim lukrem szneczki, a wcześniej często kluski z makiem. Trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez tych smakołyków. Kto nie powinien jeść maku? Osoby z tymi schorzeniami powinny go ograniczać. Sprawdzamy co się dzieje z organizmem, gdy jemy mak.

📢 Ania Bardowska z Rolnik Szuka Żony dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć [13.12.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych. 📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Czy jest już zajęty? Fani: "Karma wraca" [13.12.2023] Finał jubileuszowej, 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", od początku do końca był niezwykle emocjonujący. Polały się łzy i padło wiele gorzkich słów. Jednym z największych zaskoczeń była decyzja Artura, który zdecydował się rozstać z Sarą, choć wcześniej ich relacja rozwijała się bardzo pozytywnie. Jaki jest prywatnie przystojny rolnik? Czy wciąż jest wolny?

📢 Izabella Krzan - odważne zdjęcia. Wakacyjne fotografie modelki i prezenterki TVP [13.12.2023] Izabella Krzan, uznawana za jedną z najbardziej urodziwych Polek, jest nie tylko Miss Polonia 2016, ale również utalentowaną prowadzącą program "Pytanie na śniadanie" i "Koło Fortuny" na antenie TVP2. Poprzez swoje regularne publikacje w social media, modelka nie tylko dokumentuje swoją pracę i podróże, ale także dzieli się z fanami chwilami relaksu i gorącymi ujęciami. 📢 One związały się z Józefem Wojciechowskim - zdjęcia. Zobacz kobiety milionera. Z trzema ma dzieci [13.12.2023] Jeden z najbogatszych ludzi w Polsce, Józef Wojciechowski, zanim spotkał obecną partnerkę, był dwa razy żonaty. Obecnie związany jest z 48 lat młodszą modelką Patrycją Tuchlińską. Szef JW Construction z trzema kobietami ma trzy córki i trzech synów. Zobacz, z kim spotykał się dawniej 76-letni deweloper.

📢 Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki [13.12.2023] Wielu jest aktorów, którzy swoje zamiłowanie i kierunek późniejszej ścieżki zawodowej wybrali dzięki swoim rodzicom. Nie może to dziwić, ponieważ obcowanie z teatrem, sztuką i klimatem który wokół tego się unosi może zaczarować. 📢 Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń [13.12.2023] Zmywarka to urządzenie, które w wielu domach jest włączana nawet codziennie. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Ale lepiej uważać, co się wkłada do zmywarki, bo można wyrządzić wiele szkody. Oto lista rzeczy, których nie należy wkładać do zmywarki - w ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki. Sprawdź, czy też tak robisz.

📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Boże Narodzenie 2023 z kwiaciarni [13.12.2023] Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Boże Narodzenie mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Te osoby nie powinny jeść barszczu czerwonego. To się dzieje z organizmem, gdy jemy buraki [13.12.2023] Barszcz czerwony to tradycyjna zupa gotowana na zakwasie z buraków. Ta tradycyjna zupa często pojawia się na stołach w Polsce, szczególnie w wigilię Bożego Narodzenia. Domowy barszcz czerwony jest nie tylko pyszny, sycący i rozgrzewający, ale też bardzo zdrowy. Okazuje się jednak, że nie każdy powinien jeść czerwony barszcz. Niektórym osobom to danie może zaszkodzić. Co dzieje się z organizmem, gdy jesz barszcz czerwony? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [13.12.2023] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [13.12.2023] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Oto modne paznokcie idealne dla kobiet po 50. - zdjęcia, inspiracje. Warto wybrać te wzory [13.12.2023] Modne paznokcie w ostatnim czasie to przede wszystkim prostota i skromność. Mniej znaczy więcej będzie najlepiej opisywało to co teraz jest w trendach. Krótkie w stonowanych kolorach paznokcie to będzie najlepszy wybór nie tylko dla kobiet po 50. Mamy dla Was kilka inspiracji. Koniecznie zobaczcie. 📢 Takie dodatki dostaną nauczyciele w 2024 roku. To im się należy obok pensji [13.12.2023] W wielu zawodach poza comiesięcznym wynagrodzeniem można liczyć także na szereg dodatków. Między innymi nauczyciele mogą liczyć na kilka dodatków do pensji, które mogą podreperować ich domowe budżety. Zobaczcie, jakie dodatki mogą dostać nauczyciele w 2024 roku. Takie dodatkowe pieniądze mogą dostać nauczyciele.

📢 Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Takie będą stawki od stycznia [13.12.2023] Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia.

📢 Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - długoterminowe prognozy IMGW. Czy będzie padał śnieg na święta? [13.12.2023] Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - długoterminowe prognozy IMGW. Czy w tym roku będziemy mieli białe święta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozy pogody na grudzień do świąt Bożego Narodzenia. Sprawdź, jaka będzie aura w tym roku. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Takie mają być podwyżki od marca [13.12.2023] Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Skoczek Maciej Kot - tak mieszka i żyje w Nowym Targu. Oto jego śliczna żona Agnieszka i syn Filip [13.12.2023] Maciej Kot po długiej przerwie wrócił do kadry A w skokach narciarskich i wystartował w Pucharze Świata w Klingenthal. Trochę w cieniu największych gwiazd reprezentacji Maciej Kot ułożył sobie życie u boku pięknej Agnieszki, jego oczkiem w głowie jest syn Filip. Tak mieszka i żyje na co dzień w Nowym Targu skoczek Maciej Kot.

📢 Ceny karpia i innych ryb na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle trzeba zapłacić za karpia i inne ryby [13.12.2023] Ryby to jeden z najbardziej popularnych produktów kupowanych na Boże Narodzenie. Sprawdzamy ile trzeba za nie zapłacić na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [13.12.2023] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [13.12.2023] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Te objawy po szczepieniu "na Krakena" znaczą, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze [13.12.2023] Ruszyły szczepienia na mutację kraken. Od 6 grudnia każda osoba, która skończyła 12 lat, może dostać nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. Nie u każdego występują, jednak - jak podkreślają lekarze - niektóre reakcje organizmu są normalne i oznaczają, że szczepionka spełnia swoje zadanie. Jeśli masz takie objawy, to znak, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze. Czytaj więcej.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pierogów. Oni powinni uważać na nie w święta [13.12.2023] Pierogi to jedna z tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Na stołach pojawiają się szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy każdemu pierogi służą? Przy niektórych schorzeniach powinniśmy unikać pewnych rodzajów pierogów. Sprawdź, kto powinien je ograniczyć. 📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny jeść natkę pietruszki. Musi znaleźć się w ich diecie [13.12.2023] Choć natka pietruszki przez wielu kojarzona jako nielubiany dodatek do rosołu to warto docenić jej wartości odżywcze ale i walory smakowe. Zielone liście o bardzo intensywnym aromacie i charakterystycznym smaku nadają się do wielu potraw i wzbogacają danie nie tylko pod względem smakowym. Natka ma bardzo wiele właściwości zdrowotnych. jakich? Sprawdźcie.

📢 Tak teraz wygląda Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - zdjęcia. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [13.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [13.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [13.12.2023] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie! 📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [13.12.2023] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [13.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [13.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech [13.12.2023] Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [13.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [13.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [13.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy [13.12.2023] Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [13.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [13.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [13.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać.

📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok [13.12.2023] Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [13.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [13.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [13.12.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Podwójna waloryzacja emerytur po zmianie rządu potwierdzona. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto emerytur 2024 [13.12.2023] Wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Najważniejszą informacją jest fakt, że zgodnie z ustawą waloryzacja marcowa jest niezagrożona. Premier Donald Tusk podczas exposee potwierdził podwójną waloryzację emerytur już od 2024 roku. Należy jednak zaznaczyć, że to na razie obietnica, a nie obowiązujące prawo.

📢 Druga waloryzacja emerytur 2024 - nowe zasady. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto emerytur 2024 [13.12.2023] Wielu seniorów zaczęło się zastanawiać, jaki wpływ na tę waloryzację mogą mieć wyniki wyborów parlamentarnych. Zgodnie z ustawą waloryzacja marcowa nie jest zagrożona. W dniu expose Premiera Donalda Tuska potwierdzono drugą waloryzację w ciągu roku, Podwójna waloryzacja emerytur ma być wprowadzona już od 2024 roku, choć obecnie jest to jedynie obietnica, a nie obowiązujące prawo.

📢 Rodzice Magdy Gessler - tak wyglądali. "Mama była piękna, ale ciężko chorowała" [13.12.2023] Magda Gessler to jedna z najbardziej znanych postaci polskiego showbiznesu. Nie ma chyba osoby, która nie znałaby tej słynnej restauratorki. Magda Gessler prowadzi jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych "Kuchenne rewolucje". Magda Gessler ma dzieci - to Lara Gessler i Tadeusz Muller, ma także wnuki. A jak wyglądają rodzice Magdy Gessler? Zobaczcie. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska [13.12.2023] Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Tak kot przeprasza swojego człowieka. Takie zachowanie kota ma udobruchać właściciela [13.12.2023] Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Wiele osób kocha ich samodzielność i niezależność. Koty są wyjątkowe - inteligentne, lojalne, bystre i oddane, bardzo lubią towarzystwo człowieka choć wielcy z nich indywidualiści. Jak przepraszają koty? Okazuje się, że kot nie przeprasza, ale próbuje udobruchać właściciela i załagodzić sytuację, co w oczach człowieka może wyglądać na "przeprosiny". Warto znać znaczenia kociego zachowania. Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Etiennette, córka Michała Wiśniewskiego. Tak wygląda - szokuje wizerunkiem tak jak sławny ojciec [13.12.2023] Etiennette Anna Wiśniewska jest średnią jeśli chodzi o wiek córką Michała Wiśniewskiego. Młoda gwiazda, podobnie jak słynny ojciec, również interesuje się muzyką - wydała nawet singiel. Na tym jednak nie koniec podobieństw. Etiennette, tak jak Michał Wiśniewski, szokuje swoim wizerunkiem i lubi eksperymentować z włosami. Zobacz jak wygląda.

📢 Dominika Kulczyk i Jan Lubomirski - tal wyglądają ich dzieci. Syn Jeremi wkrótce rozpocznie studia [13.12.2023] Dominika Kulczyk i jej były małżonek Jan Lubomirski-Lanckoroński doczekali się dwojga dzieci. Jak dziś wyglądają księżniczka Weronika Karla Konstancja i książę Jeremi Sebastian - latorośle najbogatszej Polki i księcia wywodzącego się z jednego z najbardziej znanych, arystokratycznych rodów w Polsce? Szczegóły w artykule niżej. 📢 Magdalena Kajrowicz - tak wygląda seksowna żona Sławomira. Kusi w naprawdę odważnych kreacjach [13.12.2023] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Jaka sałatka warzywna na święta? Oto przepisy znanych szefów kuchni na sałatkę na Wigilię [13.12.2023] Jak zrobić pyszną sałatkę jarzynową na święta Bożego Narodzenia w grudniu? To jedno z najpopularniejszych polskich dań świątecznych. Jakie składniki do sałatki jarzynowej? Ziemniaki, seler, marchewka, pietruszka - tych warzyw używa każdy. Dodaj to do sałatki, aby zaskoczyć i zachwycić gości przy świątecznym stole. Takie smaki w sałatce jarzynowej proponują znani szefowie kuchni. To ich tajne składniki do sałatki warzywnej na święta!

📢 Wnętrza Pałacu Buckingham. Tak mieszkała królowa Elżbieta II - mamy zdjęcia [13.12.2023] Pałac Buckingham od lat pełni funkcję rezydencji królewskiej. To w nim niegdyś królowa Elżbieta II, a teraz jej następca król Karol trzecia przyjmuje gości. To również dla zwiedzających obowiązkowe miejsce na mapie Londynu. Obrazy przodków, złoto, marmury i klasyczne meble. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza Pałacu Buckingham.

📢 Urządzenia zużywające najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [13.12.2023] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd. 📢 Eurojackpot Lotto - 12.12.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 12.12.2023 roku. 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [13.12.2023] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Stary Rynek we Włocławku został przebudowany. Zakończono prace. Zobaczcie zdjęcia! W grudniu 2023 roku zakończyła się przebudowa Starego Rynku we Włocławku. W ramach rewitalizacji w centrum miasta zasadzono ponad 50 dużych drzew oraz ponad 7500 tysiąca krzewów. Zadanie zostało sfinansowane ze środków zewnętrznych. 📢 Czy będzie można palić drewnem w kominku? Od nadesłanych opinii może zależeć nowe prawo Jeszcze tylko do czwartku (14 grudnia) przesyłać można opinie dotyczące projektowanych przepisów dotyczących ogrzewania paliwem stałym w Parlamencie Europejskim. Wśród kilkuset nadesłanych opinii, nie ma zgody wśród Europejczyków. Większość głosów z Polski zdecydowanie sprzeciwia się zakazom. 📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt.

📢 W klubie Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum" w Grudziądzu wystawa Poszukiwania Artystyczne Młodych Twórców. Mamy zdjęcia W klubie spółdzielni mieszkaniowej "Centrum" odbył się wernisaż wystawy "Poszukiwania Artystyczne Młodych Twórców" skupionych w grupie twórczej kierowanej przez artystkę plastyka Klarę Stolp, która edukuje młodych ludzi w pracowni Smalta 5.

Autorami prac na wystawie są: Tomasz Biernacki, Natalia Chorchos, Wiktoria Dąbkiewicz, Weronika Dziubek, Ewa Grochowska, Wiktoria Huzarska, Michał Gabriel Kuskowski, Lena Kustusch, Julia Staruszkiewicz, Hanna Strublewska, Maria Szcześniak, Borys Wasążnik i gość specjalny Malwina Jabłońska. Współpraca Anna Bator i Aleksandra Szymczyk. Opieka artystyczna Klara Stolp.

📢 Próbna matura 2024 z matematyki. Jakie zadania były na egzaminie? Zobacz arkusz i odpowiedzi oraz klucz do zadań CKE Próbne matury CKE dobiegły końca. Zobacz arkusz egzaminacyjny matury próbnej z matematyki i odpowiedzi do zadań. Opublikowane odpowiedzi i rozwiązania zostały zweryfikowane z kluczem odpowiedzi CKE. Zobacz, gdzie znaleźć Układy równań, obliczanie promienia okręgu, funkcje to tylko niektóre z zadań, z którymi muszą się zmierzyć maturzyści. Ile trwała matura z matematyki? Rozwiewamy wątpliwości.

📢 Ciche rasy psów - te psy prawie nigdy nie szczekają. To są rasy idealne, gdy lubisz ciszę Szczekanie psa potrafi być bardzo uciążliwe. Ktoś przechodzi koło twoich drzwi - pies zaczyna szczekać, ptak przeleci obok - pies szczeka, rzucisz mu piłkę - pies szczeka. Jednak na szczęście istnieją rasy psów, które są ciche i nie szczekają zbyt wiele. Dużo zależy oczywiście od charakteru psa, jednak niektóre rasy zwyczajnie prawie w ogóle nie szczekają. Zobacz, jakie to rasy. 📢 Córki Katarzyny Figury - tak wyglądają Koko i Kaszmir. To piękne i uzdolnione artystycznie młode kobiety Aktorka Katarzyna Figura ma troje dzieci: syna Aleksandra oraz córki Koko i Kaszmir. Sławna mama pokazała niedawno swoje piękne córki, dorosłą już Koko i 17-letnią Kaszmir. Obie kształcą się we Francji i działają w przestrzeni artystycznej. Zobacz, jak dziś wyglądają.

📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w kolejnym tygodniu grudnia: 11-17.12.2023 Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania do kupienia od PKP - nowe oferty! Już od 58 tys. i 60 tys. zł (Grudzień 2023) W grudniu PKP Nieruchomości wystawiła na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze z ceną zaledwie 58 tys. zł i 60 tys. zł. To lokale w gminie Osielsko pod Bydgoszczą, w Żninie, Warlubiu, Lipnie i nie tylko. 📢 W Starym Fordonie powstanie nowoczesna przystań jachtowa? Zobacz wizualizacje Koncepcja budowy nowej przystani jachtowej w Starym Fordonie, która została zaprezentowana podczas Wigilii pod Gołym Niebem, jest imponująca. Pomysł promują działacze Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordonu i Nadwiślańskiej Organizacji Turystycznej.

📢 Oto najlepsi nauczyciele w Golubiu-Dobrzyniu zdaniem internautów. Ranking nauczycieli przeszkoli i szkół podstawowych Dobiegł końca I etap naszego Plebiscytu Edukacyjnego. Już wiemy jakie są wyniki w kategorii Nauczyciel Roku przedszkoli, klas 0-III oraz IV-VIII. Jesteście ciekawi kto według internautów jest najlepszym pedagogiem w naszym powiecie? 📢 Ogromna tragedia w powiecie lipnowskim. Zginęła potrącona przez auto 16-latka W miejscowości Jastrzębie w powiecie lipnowskim dwie dziewczynki w wieku 16 i 12 lat zostały potrącone przez auto. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon 16-latki. 📢 W Grudziądzu powołano pierwszą publiczną uczelnię wyższą. Będzie kształciła mechatroników. Zdjęcia W siedzibie Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu podpisano umowę o współpracy przedsiębiorstwa z Publiczną Uczelnią Zawodową, która najprawdopodobniej w październiku przyszłego roku zacznie szkolić przyszłych inżynierów.

📢 Tłumy na Jarmarku Mikołajkowym w Więcborku - zdjęcia. Świątecznych ozdób i kulinarnych wyrobów bez liku 40 wystawców zaprezentowało swoje rękodzieło i kulinarne wyroby na jubileuszowym X Jarmarku Mikołajkowym w Więcborku. Jednych w iście świąteczny klimat wprowadziły unoszące się zapachy, innych muzyczna oprawa, a jeszcze innych św. Mikołaj z prezentami.

📢 Tak wygląd syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa. 📢 Alerty GIS w całej Polsce - Biedronka, Lidl i inne sklepy wycofują towary. Tych produktów nie wolno kupować Pracownicy Głównego Inspektoratu Sanitarnego przeprowadzili kolejne kontrole. Ich wyniki zostały opublikowane. Zobacz, które produkty nie nadają się do spożycia i użytkowania. Mamy listę wycofanych towarów.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są najwierniejsze. Im dochowanie wierności nie sprawia problemu Wierność i zaufanie to bez wątpienia fundamenty dobrego i trwałego związku. To właśnie wierność obok miłości i trwania u boku do końca życia ślubujemy sobie w najważniejszym dniu życia. Niestety ze stałością w związkach często jest trudno i to właśnie niedochowanie wierności stanowi przyczynę rozpadu wielu związków. Zobaczcie kto według znaczenia imienia jest najwierniejszym partnerem. 📢 Tak żyje Michał Chorosiński - zdjęcia. Oto różne wcielenia aktora i męża minister kultury Dominiki Chorosińskiej Michał Chorosiński, prywatnie mąż minister kultury Dominiki Chorosińskiej, ma za sobą długą listę aktorskiego dorobku. Występował w wielu telewizyjnych serialach, ostatnio w "Koronie królów. Jagiellonowie" oraz popularnym "Dewajtis". Fani produkcji TV Puls z pewnością kojarzą też Chorosińskiego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Jaki jest prywatnie Michał Chorosiński? Pokazujemy na zdjęciach w galerii.

📢 Marcin Gortat może pozwolić sobie na luksus. Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Gortat to jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego sportu, społecznik i sprawny biznesmen. Jak mieszka i życje na co dzień?

📢 Ceny działek ROD po sezonie. Oto aktualna oferta w Kujawsko-Pomorskiem Nie brakuje chętnych na dołączenie do społeczności działkowców. Oferta działek w Kujawsko-Pomorskiem dynamicznie się zmienia. Sprawdzamy ogłoszenia z regionu. 📢 Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach.

📢 Najpiękniejsze perfumy damskie. Te perfumy warto wręczyć na święta Perfumy to jeden z najchętniej wręczanych prezentów świątecznych. Jest to bowiem prezent niebanalny, praktyczny, a ogromna różnorodność zapachów i cen sprawia, że każdy znajdzie odpowiedni produkt. Prezentujemy ranking najładniejszych perfum damskich. Takie perfumy są najchętniej wybierane według porównywarki Ceneo. 📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

📢 Oto modne paznokcie na zimę i święta - Viva Magenta to najmodniejszy kolor 2023 roku. Zobacz pomysły i inspiracje Modne paznokcie na zimę i święta 2023. Viva Magenta to kolor roku Pantone - jest odważny, zdecydowany, kojarzy się z pozytywnym nastawieniem do życia i bezkompromisowością. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Oto modne paznokcie na zimę i święta - mamy wzory, kolory i stylizacje manicure.

📢 Klaudia el Dursi inspiruje - zdjęcia. Oto TOP kreacje modelki i prowadzącej "Hotel Paradise" Klaudia el Dursi, jedna z najpopularniejszych uczestniczek Top Model, gospodyni reality show "Hotel Paradise", zachwyca urodą i stylem. Jej kreacje są inspiracją dla wielu pań. Klaudia el Dursi często pokazuje odważne stylizacje. Jest modna, elegancka, zmysłowa. Tak się ubiera Klaudia el Dursi - zobacz i zainspiruj się. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Kuchnia PRL - zdjęcia. Takie meble i sprzęt były wtedy popularne, a babciny wystrój miał klimat Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach. 📢 Świąteczny jarmark na rynku w Szubinie miał powodzenie mimo deszczu. Zobaczcie zdjęcia "Jarmark Bożonarodzeniowy" z Szubińskim Domem Kultury zorganizowano na rynku w Szubinie już po raz piąty. Impreza przyciągnęła tłumy. Wśród wielu atrakcji był koncert Agi Twardowskiej.

📢 Tak było na Jarmarku Bożonarodzeniowym na targowisku w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia W niedzielę 10 grudnia na targowisku przy ulicy Sokołowskiej w Golubiu-Dobrzyniu został zorganizowany II Jarmark Bożonarodzeniowy. Były stoiska z dekoracjami, zabawkami oraz jedzeniem, a także muzyka na żywo i atrakcje dla najmłodszych. 📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz i odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE. Co trzeba było powtórzyć? Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych CKE. Ile trwał egzamin z języka angielskiego? Jaki był temat pracy pisemnej? Czy matura będzie oceniana? Wyjaśniamy.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej.

