Przegląd prasy (14.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

W hicie IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Włocłavię. Na stadionie przy ul. Bema spotkały się lider i drugi zespół w tabeli. Mecz obserwowało ponad tysiąc kibiców obu drużyn. Były duże emocje na boisku, a na na trybunach niesłabnący doping fanów.

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięło udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu…

📢 Noc muzeów 2023 w Grudziądzu. Atrakcje dla dzieci i najmłodszych. Zobacz zdjęcia Z okazji "Nocy muzeów" placówka w Grudziądzu szeroko otworzyła swoje drzwi przed zwiedzającymi. Przygotowano cos dla dorosłych oraz warsztaty dla dzieci. Zobaczcie zdjęcia.

Przedstawiamy obsadę sędziowska meczów 28. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, która odbędzie się 12 i 13 maja. Prezentujemy rezultaty z jesieni oraz aktualną klasyfikację strzelców i tabelę. Wyniki podawaliśmy na żywo.

Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Na podstawie cech charakteru przypisanych do konkretnego znaku zodiaku sprawdziliśmy, które z nich łatwo popadają w długi.

📢 Taka marynarka jest hitem na wiosnę 2023. Zastępuje płaszcze i kurtki W sezonie wiosna/lato 2023 szczególnie dużym uznaniem cieszą się marynarki. Różnorodne modele doskonale zastępują lekkie okrycia wierzchnie, takie jak płaszcze czy kurtki. Pokochały je również gwiazdy. Wśród marynarek jeden model wyróżnia się szczególnie. Świetnie sprawdzi się w maju, gdy na zewnątrz robi się coraz cieplej. 📢 Awaria promu Flisak - znana jest przyczyna. Usterkę naprawiono - relacja z miejsca zdarzenia [zdjęcia, wideo] W sobotę, 13 maja, doszło do awarii promu Flisak. Jednostka osiadła na mieliźnie, konieczna była ewakuacja pasażerów. Na pokładzie zostały pojazdy. Sprawdziliśmy na miejscu, na jaką pomoc mogli liczyć poszkodowani, co było przyczyną usterki i jak przebiegała ewakuacja. 📢 W Chełmnie w Kościele Pallotynów dzieci przyjęły I Komunię Świętą [zdjęcia] W Kościele Pallotynów w Chełmnie dzieci w sobotę (13.05.2023) przyjęły pierwszą Komunię Świętą. To ważne wydarzenie i święto uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 i z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Chełmnie.

📢 Skąd ten dziwny zapach moczu po szparagach? Oto skutki jedzenia szparagów. To dzieje się z organizmem, gdy jesz szparagi [14.05.2023 r.] Dlaczego mocz po szparagach ma dziwny zapach? "Szparagowy mocz" to efekt tego, w jaki sposób ludzki organizm przetwarza szparagi. Zdolność do wyczuwania ostrego zapachu moczu po zjedzeniu szparagów jest uwarunkowana genetycznie. Szparagi są coraz bardziej popularne w Polsce a ich właściwości dla zdrowia są wręcz zaskakujące! To bardzo delikatne warzywo dostępne jest w sezonie tylko przez dwa miesiące w roku. Szparagi warto włączyć je do diety. Dlaczego? Sprawdź, co dzieje się z organizmem, gdy jesz szparagi.

📢 Taki błąd podczas prania popełnia wiele osób. W ten sposób zniszczysz pralkę i ubrania - zobacz [14.05.2023 r.] Pranie ubrań to czynność, którą wykonuje się regularnie. W niektórych domach pralka jest włączana niemal codziennie. Pranie w pralce wydaje się być prostą czynnością, jednak wiele osób popełnia ten błąd przy robieniu prania. W najlepszym wypadku pranie trzeba będzie zrobić ponownie. Może to może mieć także bardzo negatywne konsekwencje dla zdrowia. W taki sposób można zniszczyć ubrania i pralkę! Sprawdź koniecznie, czy też tak robisz.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ela Romanowska. Grała Jolę w "Ranczu", teraz poprowadzi "Nasz nowy dom"! [14.05.2023 r.] 11 maja media obiegła wiadomość, że to właśnie Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w popularnym programie telewizji Polsat "Nasz nowy dom". Zwolnienie Dowbor spotkało się z negatywną reakcją wielu fanów formatu, jednak wśród nich są również ci, którzy kibicują nowej prowadzącej i gratulują nowego wyzwania. Jaka jest na co dzień Ela Romanowska? Sprawdźcie w naszym artykule. 📢 Oto, co się stanie, gdy przestaniesz jeść chleb. Takie są zaskakujące skutki rezygnacji z pieczywa [14.05.2023 r.] Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Jeden z najbardziej oczekiwanych efektów pod odstawieniu pieczywa jest utrata wagi. Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii.

📢 Horoskop na drugą połowę maja 2023. Wróż Roman mówi o finansach i miłości [14.05.2023 r.] Maj to niezwykle urodziwy miesiąc, gdy wszystko dookoła rozkwita, a w powietrzu czuć pierwsze oznaki lata. Nic więc dziwnego, że w tej wspaniałej aurze, wiele osób marzy o romantycznej miłości lub romansie. Zobaczcie horoskop na drugą część maja.

📢 Tak przedłużyć żywotność bzów w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet bzów zachował świeżość [14.05.2023 r.] Bzy kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Bez często rośnie w ogrodach a bukiety bzów są chętnie przynoszone do domu. Bez w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Kwiaty bzu w kolorach bieli i fioletu zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny aromat, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet bzów stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć kwitnienie bzu w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości bzów. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Takie kwoty netto seniorzy dostaną na konto [TABELA, TERMINY - 14.05.2023 r.] W tym roku na konta emerytów znów trafią czternaste emerytury. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Na jakich zasadach będą przyznawane 14. emerytury? Czy "czternastki" będą przyznawane już co roku, na stałe? Wyjaśniamy, jakie plany w tym temacie ma rząd, kto dostanie pieniądze, jaki będzie termin wypłat, a przede wszystkim - jakie będą stawki czyli ile netto czternastej emerytury senior dostanie na konto. 📢 Po tym można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę [14.05.2023 r.] Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Na takie objawy musisz szczególnie uważać. Takie są nietypowe objawy zawału serca [14.05.2023 r.] Nawet 40% osób z zawałem serca umiera bez odpowiedniej pomocy. Najlepsze rokowania mają pacjenci, którzy otrzymali specjalistyczną pomoc lekarską w jak najkrótszym czasie od wystąpienia zawału serca. Zawał serca zazwyczaj występuje nagle i bez ostrzeżenia. U części pacjentów kilkanaście godzin wcześniej mogą się pojawić objawy ostrzegawcze. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji [14.05.2023 r.] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Ta ceramika i antyki kosztują krocie. Niewiarygodne, na ile są wyceniane. Masz takie w domu? Możesz zbić majątek [14.05.2023 r.] Naczynia z cyny i mosiądzu, średniowieczne monety, porcelanowe zastawy, srebrne naczynia z XIX wieku, średniowieczne ceramiczne wazony - antyczne przedmioty są dla kolekcjonerów warte majątek. Ich ceny na portalach aukcyjnych sięgają nawet pół miliona złotych! Oto najdroższe antyki na sprzedaż

📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert [14.05.2023 r.] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte!

📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych [14.05.2023 r.] Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie [14.05.2023 r.] Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie! 📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów [14.05.2023 r.] W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [14.05.2023 r.] Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków [14.05.2023 r.] Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [14.05.2023 r.] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie! 📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski [14.05.2023 r.] Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [14.05.2023 r.] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! [14.05.2023 r.] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko - zobacz! To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [14.05.2023 r.] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [14.05.2023 r.] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [14.05.2023 r.] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023 - porównanie po waloryzacji. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 [14.05.2023 r.] W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii. 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię [14.05.2023 r.] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [14.05.2023 r.] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi [14.05.2023 r.] Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów [14.05.2023 r.] Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy. 📢 ZUS zwiększa kontrole zwolnień lekarskich i łapie symulantów. Te osoby są teraz na celowniku [14.05.2023 r.] Kontrolerzy ZUS ruszyli w teren. Na celowniku są głównie ci, którzy często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich od różnych lekarzy. Ale nie tylko. Od ręki sprawdzane są też donosy od "życzliwych". Kto może spodziewać się kontroli? Zobacz!

📢 Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert. Trwają poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie o poszukiwaniu "obiektu powietrznego przypominającego balon". Alert RCB dotyczy trzech województw, w tym kujawsko-pomorskiego. Chodzi o obiekt z Białorusi. Radary przestały go namierzać w okolicach Rypina. 📢 Takie są skutki jedzenia cebuli. To dzieje się z organizmem, gdy jemy cebulę Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw, nie tylko w Polsce. Ma wiele walorów smakowych oraz zdrowotnych. Cebula używana jest jako dodatek do dań mięsnych lub czysto warzywnych, jako dodatek do kanapek, sałatek, do dań na ciepło, sosów. Ponadto cebula stosowana jest w lecznictwie, przy przeziębieniu (np. jako syrop z cebuli). wspomaga odporność. Zobaczcie, jakie właściwości ma cebula.

📢 Dzieje się w Minikowie! Targi "Lato na wsi" to wielkie święto dla wielbicieli kwiatów i pysznego jedzenia Targi "Lato na wsi – święto smaku i tradycji" w Minikowie zgromadziły tłumy. Imprezę zorganizowano na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

📢 Wypadki na drogach w Kujawsko-Pomorskiem. Dachowanie w Grochowiskach, zderzenie motocykla i osobówki w Zamartem [zdjęcia] Do dwóch wypadków doszło dokładnie o tej samej godzinie na drogach województwa kujawsko-pomorskiego. O godz. 10.27 służby dostały zgłoszenie o dachowaniu na S5 w Grochowiskach Księżych i o wypadku z udziałem motocyklu i osobówki w Zamartem. 📢 Oko Kopernika się zwija z Torunia. Czeka już kolejne miasto Już tylko do 21 maja będzie można skorzystać z Oka Kopernika. W czerwcu z atrakcji cieszyć się będą turyści w innym polskim mieście. 📢 Takie są limity przelewów w bankach w 2023 roku. Tyle przelejesz bez zgody banku [PKO PB, SANTANDER, ING, MBANK] Zakupy za pomocą płatności elektronicznej jest dziecinnie proste. Limity dotyczące płatności elektronicznej każdy może ustawić sam. Limity banku dotyczą zwykle wysokich kwot. Banki również mogą kontrolować wysokie przelewy poprzez dodatkową autoryzację. Wymaga ona potwierdzenia tożsamości przez call center. Zobaczcie, jakie maksymalne limity przelewów obowiązują w popularnych bankach.

📢 Takimi kartami płatniczymi nie zapłacisz. Nimi nie dokonamy zakupów Karta płatnicza to instrument płatniczy wydawany przez instytucje finansowe, najczęściej banki. Dzięki kartom szybko i sprawnie możemy dokonać transakcji bez użycia gotówki. Jest jednak kilka sytuacji w których kartą nie uda nam się zapłacić. Na przykład gdy zabraknie prądu lub terminal nie będzie mógł się połączyć z internetem. Są też sytuacje kiedy to z winy naszej karty nie dokonamy zakupów. Zobaczcie, jakie to sytuacje.

📢 Oto wyliczenia emerytur wypłacanych w maju. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto. Takie pieniądze dostają seniorzy Oto wyliczenia emerytur wypłacanych w maju. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie są stawki emerytur, które w tym miesiącu wypłaca ZUS.

📢 Taki ma być wiek emerytalny - jest decyzja. Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami. 📢 Taka może być waloryzacja emerytur w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania wysokości emerytur i rent do zmiany poziomu cen towarów i usług na rynku. Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych w czasie, aby emeryci i renciści nie tracili na wartości swojego świadczenia w wyniku inflacji. Zobaczcie, do jakich zmian w emeryturach może dojść w 2024 roku.

📢 Ciechocinek słynie z opłat za spacer wokół tężni. Co o biletach mówią kuracjusze? [zdjęcia, wideo] Kuracjusze są zaskoczeni wysoką opłatą za korzystanie z obszaru okołotężniowego. Dla wielu 9 zł za bilet to dużo, inni uważają, że opłata powinna być, ale zdecydowanie niższa.

📢 Sezon na szczupaki w 2023 roku. Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy dotyczące łowienia tych ryb Za nami kolejne wiosenne zarybianie. W 14 obwodach rybackich administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy narybek wpuszczono do 20 jezior. 📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Tak wygląda w środku domu Roberta i Anny Lewandowskich - mamy zdjęcia. Zaglądamy do ich posesji w Barcelonie Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury. 📢 Tak wyglądała w młodości Kalina Jędrusik, polska Marilyn Monroe. Zagrała w "Lekarstwie na miłość" Kalina Jędrusik to barwna postać polskiego kina, teatru i telewizji. Charakterystyczna twarz, wyrazisty makijaż, elegancki choć czasem też wyzywający ubiór. Kalina Jędrusik była piękną kobietą. Wielu zapamiętało ją głównie z filmów "Ewa chce spać", "Lekarstwo na miłość", "Lalka" czy "Ziemia obiecana", choć aktorka ma na koncie również wiele ról teatralnych. Styl, szyk, niezwykła uroda - tak w młodości wyglądała Kalina Jędrusik. Zobacz!

📢 Sezonowe warzywa, kwiaty i rozsady. Takie są ceny w Kujawsko-Pomorskiem Świeże zioła, owoce, warzywa - na sępoleńskim targowisku czuć pełnię wiosny. Pojawiły się takie sezonowe warzywa jak boćwina czy szparagi. Miłośnicy ogrodnictwa mogą się też zaopatrzyć w kwiaty i ich rozsady.

📢 Emeryci otrzymają dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu - oto wyliczenia. Takie będą zwroty z podatków Obniżenie podatku dochodowego obowiązuje z mocą wsteczną od 1 stycznia 2022 r. A to oznacza, że fiskus będzie musiał zwrócić część pobranego podatku od początku roku. Skorzystają też na tym emeryci i renciści. 📢 UPC znika z rynku, koniec kablówki i internetu. Klienci przechodzą do Play. Co ich tam czeka? UPC to duża kablówka znana klientom. Ma ich przede wszystkim w większych miastach, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Wkrótce czekają ich zmiany.

📢 Ranna, wychudzona i przestraszona sarenka błąkała się po ogródkach działkowych w centrum Bydgoszczy Dzikie zwierzę miało bytować na ogródkach działkowych przy ulicy Toruńskiej już od wielu tygodni. Jak wynika z relacji działkowców, sarna miała widoczne rany na szyi, była wychudzona i przestraszona. "Żal tego zwierzęcia, po prostu po ludzku szkoda", mówi jednak z działkowiczek.

📢 Oto przepis na ogórki małosolne na sucho. Tak krok po kroku zrobisz ogórki małosolne z woreczka Ogórki małosolne na sucho z woreczka to przepis, który stał się prawdziwym hitem. Ogórki małosolne na sucho to ogórki bez zalewy i bez słoików. Ogórki z tego przepisu są gotowe do spożycia nawet po kilku godzinach! Zobacz teraz, jak krok po kroku zrobić ogórki małosolne na sucho. 📢 Kibice na meczu Anwil Włocławek - King Szczecin. Zobaczcie zdjęcia z Hali Mistrzów! W piątek 12 maja w trzecim meczu I rundy play off Anwil Włocławek przegrał z Kingiem Szczecin. Zobacz zdjęcia z trybun Hali Mistrzów.

📢 Strażacy z Grudziądza wmurowali akt erekcyjny pod budowę nowej komendy. W tubie też znalazła się Gazeta Pomorska [zdjęcia] Wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej komendy oraz jednostki ratowniczo - gaśniczej nr 1 u zbiegu ulic Karabinierów i Łyskowskiego w Grudziądzu towarzyszyło obchodom Dnia Strażaka. Do tuby zostało także dołączone dzisiejsze, papierowe wydanie "Gazety Pomorskiej" i lista aktualnie zatrudnionych strażaków. Inwestycja jest finansowana ze środków budżetu centralnego. 📢 Eurojackpot - 12.05.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 Ten owad może być śmiertelnie niebezpieczny! Lasy Państwowe przestrzegają: jest toksyczny. Już kropelka może zabić Lasy Państwowe przestrzegają przed groźnym owadem, który występuje w Polsce i jest prawdziwą plagą w Niemczech. Oleica krówka to chrząszcz, który nie wygląda groźnie, jednak może być bardzo niebezpieczny. Oleica krówka wydziela silnie trującą ciecz. Już niewielka jej ilość to dawka śmiertelna dla człowieka. - Nie denerwuj oleicy krówki. Po prostu zostaw ją w spokoju - ostrzegają Lasy Państwowe. Jak wygląda i gdzie występuje niebezpieczny owad? Czytaj więcej!

📢 Tu grzebane są zwierzęta we Włocławku. Legalnego cmentarza dla zwierząt wciąż nie ma [zdjęcia] Już od lat we Włocławku mówi się o utworzeniu legalnego grzebowiska dla zwierząt. Sporo grobów domowych zwierzaków znajduje się na terenie leśnym na osiedlu Kazimierza Wielkiego. Za utworzeniem tam legalnego grzebowiska optuje Stowarzyszenie Włocławski Cmentarz Zwierząt. Lokalizacja ta nie jest możliwa ponieważ teren wymagałby odlesienia, co związane jest z dużymi nakładami finansowymi i długimi procedurami. Czy miasto znalazło inną lokalizację? Sprawdziliśmy na jakim etapie są prace związane z utworzeniem legalnego cmentarza dla domowych zwierzaków.

📢 Gmina Grudziądz odstąpiła od umowy z wykonawcą "Delfina". Właściciel firmy: - Zapędzili nas w kozi róg. Grozi nam bankructwo Jacek Zyglewicz, zastępca wójta Gminy Grudziądz: - Powodem odstąpienia od umowy, chcę zaznaczyć z wyłącznej winy wykonawcy, było to że nie realizował prac zgodnie z haromonogramem i planem rzeczowo - finansowym i nie dojścia do porozumienia w sprawie waloryzacji. Michał Żarłok, właściciel firmy "Żarbud" twierdzi, że nie mógł realizować robót gdyż samorząd zwlekał z przyznaniem i wypłatą pieniędzy o jakie wnioskował w związku z podwyżką cen materiałów i usług jakie nastąpiły w trakcie budowy. Dodajmy, że ta sama firma także realizuje przebudowę GOK-u w Małym Rudniku i tutaj również są problemy.

📢 Tak wyglądała babcia Wolańska z "Kogla mogla". Oto zdjęcia z młodości Małgorzaty Lorentowicz. Była sanitariuszką AK Małgorzata Lorentowicz to kultowa polska aktorka teatralna i telewizyjna. Sławę zyskała dzięki rolom wytwornych dam z towarzystwa. Widzowie znają ją również jako babcię Wolańską z komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". W czasach młodości uważano ją za prawdziwą piękność. Zobacz, jak wyglądała! 📢 Te liczby wygrywały najczęściej w Lotto i Eurojackpot przez ostatnich 10 lat. Mamy tabelę wyliczeń Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich grających. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Sprawdzamy, jakie liczby padały w losowaniach Lotto i Eurojackpot w ciągu ostatnich 10 lat.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Sprawa Starego Rynku w Bydgoszczy w prokuraturze. Trafiła teraz do Słupska Postępowanie trafiło do słupskiej prokuratury po tym, jak zostało tam skierowane przez Prokuraturę Krajową. W styczniu zawiadomienie w sprawie podejrzenia domniemanych nieprawidłowości przy realizacji inwestycji złożyli bydgoscy radni PiS-u. Chodzi o plamy na płycie rynku. 📢 Uwięził ją, obciął włosy i pobił. Koszmar w mieszkaniu przy ul. Chełmińskiej Rok więzienia w zawieszeniu, grzywna i zapłata 15 tys. zł skrzywdzonej kobiecie - taki wyrok usłyszał niedawno Michał R. w Sądzie Okręgowym Toruniu. Chyba nikt się z nim nie zgadza, bo o jego pisemne uzasadnienie od razu wystąpili: prokuratura, obrońca sprawcy i sama pokrzywdzona, która przeżyła koszmar w mieszkaniu przy ul. Chełmińskiej w Grudziądzu.

📢 Takie są skutki jedzenia pora. To dzieje się z organizmem, gdy jemy por Por to jedno z najpopularniejszych warzyw, które znamy głównie jako składnik rosołu. Jak się okazuje por ma zdecydowanie więcej zastosowań w kuchni niż tylko ta zupa. W ostatnich latach na szczęście por zyskał wielu sympatyków, którzy znajdują zastosowanie dla tego smacznego warzywa. Zobaczcie, w jakiej formie to warzywo jest najzdrowsze i jakie właściwości ma por. 📢 Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów.

📢 Tak wygląda w środku domu Katarzyny Dowbor - mamy zdjęcia. Zaglądamy do posesji prezenterki Katarzyna Dowbor ceni sobie domowe zacisze. Kobieta od kilku lat mieszka w jednej z podwarszawskich wsi. Przez dekadę pomagała rodzinom stworzyć ich wymarzone gniazdko w programie Nasz nowy dom. Jak mieszka gwiazda Polsatu, jak wygląda jej wymarzony dom. Zaglądamy do środka domu Katarzyny Dowbor. 📢 Były prezes KSM w Inowrocławiu tłumaczy jak stracił stanowisko i zachęca do udziału w Walnych Zgromadzeniach. Komentarz Rady Nadzorczej KSM Od poniedziałku, 15 maja, trwać będą Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborcze Kujawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Do udziału w nich zachęca Spółdzielców Jan Gapski, do niedawna prezes KSM. 📢 Oto najbardziej trujące rośliny świata. Lepiej ich nie dotykać - te rośliny mogą być bardzo niebezpieczne Niektóre rośliny wyglądają ładnie i niegroźnie, ale mogą być śmiertelnie trujące. Wiele roślin zawiera toksyczne substancje - rosną dziko w krajach tropikalnych, ale trujące rośliny można spotkać także w naszych ogrodach i domach! Czasem nawet dotknięcie lub przejście obok niewinnie wyglądających kwiatów może skończyć się tragicznie. Niektóre z tych groźnych roślin można spotkać także w Polsce! Oto najbardziej trujące rośliny świata - sprawdź koniecznie.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2023. Takie wzory i pomysły na manicure są teraz trendy Wiosna i lato to feeria kolorów, ciepła bryza, kwiaty, leniwy odpoczynek, błękit wody, zieleń traw. I takie też będą najnowsze trendy w manicure na wiosnę i lato 2023. Dominować będą kolory niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Ale wiosną to będą raczej delikatne odcienie, pastele, zaś latem wchodzimy w mocniejszy vibe - królować będą mocne, nasycone kolory. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na wiosnę i lato 2023.

📢 Tak wygląda w środku domu Małgorzaty Sochy - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości popularnej aktorki Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo

📢 Jeżeli masz te objawy, nie pij kawy. Te osoby powinny uważać - im kawa może mocno zaszkodzić Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy i sięga po ten aromatyczny napój kilka razy dziennie. Prozdrowotne właściwości kawy są powszechnie znane. Jednak choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie każdy może bezpiecznie pić kawę. Osoby z pewnymi objawami powinny natychmiast wykluczyć ją z diety. Niektórym kawa może bardzo zaszkodzić. Kto powinien unikać picia kawy? Sprawdź teraz w naszej galerii, kto jest na tej liście.

📢 Rusza sezon na szczupaki. Od kiedy wolno je łowić? Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy! Zobacz zdjęcia Rozpoczyna się sezon połowu szczupaków. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Od kiedy wolno je łowić? Nawet doświadczeni łowcy mogą się zdziwić. W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów dotyczących połowu tych drapieżników. Warto je poznać, by nie narazić się na mandat i łowić etycznie i zgodnie z prawem.

📢 Takie są skutki jedzenia cebuli. Oto dlaczego warto włączyć to warzywo do diety Cebula od dawna znana jest jako ważny składnik w kuchni ale także w medycynie. Już nasze prababcie korzystały z jej zalet i dobroczynnych właściwości. Sprawdźcie dlaczego warto jeść cebulę i kto powinien włączyć ją do diety. 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Tyle pieniędzy możesz wypłacić z bankomatu. Zobacz limity popularnych banków [PKO BP, MBANK, EURONET] Coraz rzadziej płacimy gotówką, a korzystamy z płatności elektronicznej lub za pomocą karty i telefonu. Zdarza się jednak, że transakcja możemy zrealizować jedynie gotówką. Ile pieniędzy można wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów.

📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Jak długo trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki? Sprawdź terminy Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2022 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu. Na zwrot ze skarbówki mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Jak szybko nastąpi zwrot podatku? Od czego zależy, kiedy go otrzymamy? Sprawdź.

