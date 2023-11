Przegląd prasy (14.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę [14.11.2023]”?

Prasówka 14.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę [14.11.2023] Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023.

📢 Mamy horoskop tygodniowy. To czeka nas w trzecim tygodniu listopada - wróży Wróż Roman [14.11.2023] Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz horoskop na kolejny tydzień.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Tym znakom zodiaku szczęście będzie sprzyjać w nowym roku [14.11.2023] Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. To z niej możemy się dowiedzieć co szykują dla nas gwiazdy. Jest to jednak zapowiedz wydarzeń dość ogólna, aby poznać co przygotowały gwiazdy konkretnie gwiazdy musimy zdecydować się na sporządzenie horoskopu indywidualnego. Tradycyjny, ogólny horoskop to dobry drogowskaz lub ostrzeżenie przed kłopotami. Zobaczcie, co gwiazdy przygotowały dla wszystkich znaków zodiaku w 2024 roku.

Prasówka 14.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie znaki zodiaku będą miały pecha w finansach w listopadzie! Oni muszą zacząć oszczędzać [14.11.2023] Według astrologów każdy człowiek ma swój znak zodiaku, który określa cechy jego osobowości oraz pozwala przepowiedzieć jego przyszłość. Dziś horoskopy traktujemy głownie jako zabawę, lecz chętnie zaglądamy do nich z ciekawości. Oto horoskop na listopad 2023. Wróżbici sprawdzili, które znaki zodiaku będą miały pecha w finansach. Takie osoby mogą narzekać na pusty portfel.

📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [14.11.2023] Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła? 📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej [14.11.2023] Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.

📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy [14.11.2023] Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań. 📢 Modne kuchnie od projektantów. Takie są pomysły i aranżacje na funkcjonalną kuchnię [14.11.2023] Kuchnia to bardzo często centrum domu. Tam spędzamy czas na przygotowywaniu posiłków, na spożywaniu ich wraz z bliskimi, na rozmowach przy herbatce, tam w końcu na każdej imprezie czy spotkaniu rodzinnym zbiera się grupka, która gorąco dyskutuje o ważnych tematach. Wygodną i funkcjonalną kuchnię docenią przede wszystkim panie domu, które gotują posiłki. W kuchni nie może zabraknąć niezbędnych urządzeń, takich jak zmywarka, lodówka, kuchenka, ekspres do kawy. Zobacz modne aranżacje kuchni od projektantów.

📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [14.11.2023] Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [14.11.2023] Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień!

📢 Bajeczna rezydencja nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusy w ogromnej willi Tuchlińskiej i Wojciechowskiego [14.11.2023] Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką. 📢 Tak wyglądają wnętrza domu Agnieszki z "Rolnik szuka żony". To najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu [14.11.2023] Nie ma wątpliwości, że Agnieszka z "Rolnik szuka żony" ma najpiękniejsze gospodarstwo w 10. edycji programu emitowanego w TVP 1. Ma piękny hotel, restaurację, ośrodek jeździecki, stawy, wspaniałe miejsca do wypoczynku oraz mały drewniany domek. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. Mamy zdjęcia!

📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia i ceny. Na nich można zarobić [14.11.2023] Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u. 📢 Modne paznokcie na listopad 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień [14.11.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na listopad 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok [14.11.2023] Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [14.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia 2023. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl [14.11.2023] Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl.

📢 Tych kryształów i szkła z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle warte są teraz te starocie [14.11.2023] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Kryształowe naczynia, kolorowe szkło i porcelanowe kury schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują. Kto by pomyślał, że są aż tyle warte! 📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor [14.11.2023] Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia serialowej Kingi Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisują się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej!

📢 Magdalena Kajrowicz - tak wygląda seksowna żona Sławomira. Kusi w naprawdę odważnych kreacjach Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania od PKP - już od 58 tysięcy złotych! Oferty w listopadzie (zdjęcia) W listopadzie PKP wystawia na sprzedaż kilkanaście mieszkań w Kujawsko-Pomorskiem. Ceny są naprawdę niskie: już od 58 tys. zł za trzypokojowy lokal. Do kupienia są "M" w Lipnie, Chełmży, Grudziądzu, Kcyni, Inowrocławiu i innych miastach. 📢 Zamiokulkas się kładzie i żółkną mu liście. Zobacz dlaczego i jak temu zaradzić – sprawdzone sposoby Zamiokulkas to niezwykle popularna roślina. Uznana jest za mało wymagającą, ale zdarza się, że żółkną lub opadają jej liście lub łodygi się wyginają. Zobacz jak temu zaradzić.

📢 Tak żyje najbogatsza młoda Polka - zdjęcia. Magdalena Malaczyńska fortunę zbiła na lakierach do paznokci [14.11.2023] Magdalena Malaczyńska to milionerka, która znalazła się w rankingu najbogatszych Polek tygodnika "Wprost". Swój majątek zbiła na produkcji lakierów hybrydowych. Wśród Polek, które nie ukończyły 40 lat, Malaczyńska plasuje się w rankingu na najwyższym stopniu podium. Jak żyje najbogatsza młoda Polka? Oto Magdalena Malaczyńska zawodowo i prywatnie. Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Alarm w aptekach - listopad 2023. Takie leki zostały wycofane przez GiF - tych leków nie można przyjmować [14.11.2023] Nad bezpieczeństwem leków czuwa Główny Inspektorat Farmaceutyczny, który informuje klientów o najdrobniejszych nieścisłościach. Wówczas serie leków zostają wycofane z aptek i magazynów, a jeśli trafiły już do chorych mają możliwość ich zwrotu. Zebraliśmy dla Was listę leków, które w ostatnich tygodniach z różnych przyczyn zostały wycofane.

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach [14.11.2023] W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre [14.11.2023] Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Takie będą prognozowane świadczenia [14.11.2023] Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Kryształowe naczynia z PRL drogie jak nigdy - ceny, zdjęcia. Zobacz, ile dziś są warte te stare wazony [14.11.2023] Choć dziś wydają się niemodne, to w czasach PRL były synonimem luksusu. Kiedyś wielu uważało je za piękne i eleganckie. Kryształy, niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Jakich poszukują? Ile teraz kosztują? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Iza z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Kalska. Cegła w kuchni, drewno w salonie [14.11.2023] Adrianna Kalska od 2015 roku wciela się w rolę Izy w serialu "M jak miłość". Jej parnerem zarówno w serialu, jak i życiu prywatnym przez wiele lat był Mikołaj Roznerski. Para jednak rozstała się w 2021 roku, co było dużym zaskoczeniem dla fanów. Nadal jednak widują się na planie "M jak miłości". Jak urządziła się Kalska po rozstaniu z Roznerskim? Tak mieszka serialowa Iza z "M jak miłość". 📢 Tacy są na co dzień Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz prywatne zdjęcia [14.11.2023] Kornelia i Marek to uczestnicy 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobrana przez ekspertów para od razu przypadła sobie do gustu i nic nie wskazuje na to, aby ich sielanka miała się zakończyć. Zarówno Kornelia, jak i Marek są obecni na Facebooku i Instagramie. Zobacz, jacy są prywatnie!

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [14.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w listopadzie. Oni mogą liczyć na dużą kasę [14.11.2023] Horoskopy obecnie większość osób traktuje jako ciekawostę lub zabawę. Wciąż jednak mają spore grono zwolenników. Dla tych, którzy są ciekawi, jaki los został zapisany im w gwiazdach na najbliższe tygodnie, Wróżka Roma przygtowała horoskop na listopad 2023. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach. Na niektórych czeka duża kasa!

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [14.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [14.11.2023] Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! [14.11.2023] Waldemar jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mieszka w niewielkiej wsi pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Ma dwupiętrowy dom. Uwielbia podróże, taniec i film. We wnętrzach jego domu znajdziemy sporo pamiątek związanych z tymi wyprawami oraz prywatne małe kino. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta [14.11.2023] Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Uwagę zwraca wąska kuchnia [14.11.2023] Dariusz to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Takie są emerytury listopadowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w listopadzie [14.11.2023] Emerytury, które wpłyną na konta seniorów w listopadzie, będą kwotami po waloryzacji. Naliczone zostaną zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Takie będą emerytury listopadowe 2023 - mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto. Zobacz w tabeli dokładne wyliczenia emerytur w listopadzie 2023 - takie kwoty otrzymają seniorzy. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [14.11.2023] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Te rośliny przyciągają pieniądze, miłość i szczęście. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w domu i pracy [14.11.2023] Roślinom od tysięcy lat przypisuje się magiczną moc. Wiele osób wierzy, że niektóre rośliny mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Jakie rośliny warto mieć w swoim domu czy pracy? Zobaczcie teraz najpopularniejsze rośliny doniczkowe, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. 📢 Te znaki zodiaku czekają w listopadzie pieniądze! Oto nowy horoskop finansowy od wróżki Azalii [14.11.2023] Według astrologów znak zodiaku, pod którym się urodziliśmy, wpływa na nasze życie. Dzięki najnowszemu horoskopowi od wróżki Azalii dowiesz się, co cię czeka w listopadzie w finansach. Może uda ci się dostrzec nadarzającą się okazję na wielką kasę? Zobacz, co ci zapisano w gwiazdach! Sprawdź, czy czekają cię pieniądze!

📢 Te rasy psów nie powinny chodzić po schodach. One nie nadają się do mieszkania w bloku bez windy [14.11.2023] Psy to najlepsi towarzysze dla człowieka. Potrafią wysłuchać, pocieszyć, dotrzymać towarzystwa. To jednak my musimy zadbać o nasze czworonogi i nie możemy ich narażać na niepotrzebne schorzenia. Jednym z poważniejszych psich problemów są problemy z chodzeniem. Zobaczcie, jakim psim rasom nie służy chodzenie po schodach i warto je ograniczać. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [14.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 W Grudziądzu rodzina i tłumy młodych ludzi żegnały 17-letniego Oliwiera z Grudziądza. Zdjęcia z pogrzebu Rodzina, bliscy, setki młodych ludzi pożegnały dziś (poniedziałek, 13 listopada) 17-letniego Oliwiera z Grudziądza. Uroczystości odbyły się w kościele "Młodzieżowym" oraz na cmentarzu parafialnym w Grudziądzu. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji. 📢 Takie są domowe sposoby na przetłuszczające się włosy. Dzięki tym trikom pozbędziesz się przetłuszczających włosów Przetłuszczanie się włosów to dla wielu z nas spory problem. Kupujemy różne specyfiki, testujemy szampony na przetłuszczające się włosy. Tymczasem są tańsze, domowe sposoby na przetłuszczające się włosy. Warto wypróbować te proste triki i dostosować najodpowiedniejszą dla siebie metodę. Jak się pozbyć problemu przetłuszczających się włosów? Niżej w artykule i naszej galerii podajemy kilka domowych sposobów na przetłuszczające się włosy.

📢 Małgorzata Socha - tak wygląda w jej domu. Zaglądamy do wnętrz domu wartego prawie 2 miliony złotych Małgorzata Socha, aktorka i celebrytka posiada piękny dom! Częściej pokazuje zdjęcia ze swojego życia i pracy, ale co jakiś czas zdradza nam także kulisy swojego domu. Fani aktorki mogą coraz częściej zobaczyć, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Obniżona emerytura od grudnia dla niektórych. Nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów GUS podał dane o średnim wynagrodzeniu w trzecim kwartale br. A to oznacza nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów od grudnia. Część z nich może mieć zmniejszone, a nawet zawieszone świadczenia. 📢 Gruszki - oto skutki ich jedzenia. To stanie się z twoim organizmem, gdy zaczniesz jeść gruszki Jesień to w Polsce przede wszystkim czas jabłek oraz gruszek. Choć te drugie cieszą się mniejszą popularnością, zawierają całe bogactwo składników prozdrowotnych. Jakie są skutki jedzenia gruszek? Co stanie się z twoim organizmem, gdy zaczniesz regularnie jeść gruszki? Odpowiedzi już teraz w naszym artykule.

📢 Zofia Zborowska i Andrzej Wrona ogłosili radosną nowinę. Tak żyją i mieszkają na co dzień Zofia Zborowska i Andrzej Wrona niedługo powitają na świecie swoje drugie dziecko. 📢 Karp na Boże Narodzenie 2023. Takie ceny zapowiadają producenci Ceny karpia w 2023 roku nie powinny być wyższe niż w ubiegłym roku. - Nigdy nie wiadomo, ile narzucą pośrednicy. U nas za kilogram trzeba zapłacić 30 zł – mówi hodowca ze Ślesina. 📢 Taka biżuteria przynosi pecha - na tej liście są nie tylko perły! Tej biżuterii lepiej nie nosić, sprowadza nieszczęście Biżuteria może przynosić pecha! Istnieje sporo przesądów i wierzeń dotyczących biżuterii. Wiele osób uważa, że niektóre błyskotki czy kamienie szlachetne mogą przynosić pieniądze, miłość i szczęście. Są też i takie, które mogą sprowadzić pecha. Na przykład kamienie takie jak perły czy opal przynoszą nieszczęście. Jakich ozdób lepiej nie nosić i nie dawać w prezencie? Zobaczcie teraz, jaka biżuteria przynosi pecha!

📢 Tak mieszkają Aleksandra i Michał Żebrowscy. Mają piękny dom z widokiem na góry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak mieszka Alicja Majewska - zdjęcia. Dom wokalistki przeszedł metamorfozę. Jak się wam podoba? Alicja Majewska, ikona polskiej estrady, skończyła w tym roku 75 lat. To przykład artystki, która od lat trzyma najwyższy poziom i wciąż ma wierne grono fanów. Od 48 lat Alicja Majewska mieszka w tym samym domu. Scena, dom i ogród - to jej miłości. W ostatnim czasie wokalistka zdecydowała się na metamorfozę swoich wnętrz. Jak mieszka Alicja Majewska? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Wymiana banknotów - zasady w 2023 roku. Te pieniądze trzeba wymienić jeszcze przed świętami Choć coraz częściej wykorzystujemy płatności bezgotówkowe to pieniądze w formie papierowej nadal nam towarzyszą. Mają oczywiście sporo zalet pod warunkiem, że nie straciły wartości i ważności. I choć polskie środki płatnicze wydane są bezterminowo to warto pamiętać, że jest kilka sytuacji, kiedy sprzedawca może ich od nas nie przyjąć. Zobaczcie, kiedy banknoty i monety mogą stracić ważność i wartość. 📢 Najmniej inteligentne znaki zodiaku. Wśród tych znaków nie ma wielu geniuszy Horoskop może odpowiedzieć nam na wiele pytań dotyczących przyszłości ale nie tylko. Na podstawie cech charakteru poszczególnych dwunastu znaków zodiaku możemy sprawdzić, które znaki uznawane są za najbardziej i najmniej inteligentne. Przygotowaliśmy dla was zestawienie dotyczące znaków zodiaku i ich inteligencji. Zobaczcie.

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - takie są prognozy. Mamy tabele wyliczeń netto emerytur po waloryzacji 2024 Jakich kwot mogą się spodziewać seniorzy po waloryzacji emerytur w 2024 roku? Waloryzacja emerytur przeprowadzana jest co roku 1 marca. Emerytów kolejna waloryzacja emerytur czeka w 2024 roku. Prognozowany wskaźnik waloryzacji na 2024 rok to 12,3 proc. Jeśli zapowiedzi rządu się potwierdzą, to emerytury po waloryzacji w 2024 roku będą rekordowo wysokie. Zobacz wyliczenia - taka ma być waloryzacja emerytur 2024.

📢 Tak wygląda teraz córka Adama Małysza. Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Małysz Karolina Małysz właśnie skończyła 26 lat. Jest dwa lata po ślubie, skończyła studia i razem mężem Kamilem Czyżem układają sobie życie. Nie poznacie jej, ostatnio postawiła na nowy image. Tak żyje i wygląda teraz Karolina Małysz, ukochana córka Adama Małysza. 📢 Książę William i księżna Kate - tak mieszkają. Zobacz zdjęcia wnętrz wartej fortunę posiadłości Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę!

📢 Marysia Mostowiak z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom Małgorzaty Pieńkowskiej Małgorzata Pieńkowska od wielu lat wciela się w rolę Marysi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Wytchnienia od blasku kamer aktorka poszukuje w swoim domu w Warszawie. Okazuje się, że aktorka ma wyczucie stylu. Zobacz, jak tam jest! 📢 Tak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz w domu na wsi. Zobacz, jak żyje na co dzień z żoną dentystką i córeczkami. Zajrzyj do domu polityka Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną dentystką i ukochanymi córeczkami mieszka za miastem. Przestronny dom z ogrodem na wsi nieopodal Krakowa to przytulna przestrzeń dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider PSL-u, który jest z zawodu lekarzem. Zobacz, jak żyje na co dzień Władysław Kosiniak-Kamysz i jak polityk spędza wolny czas.

📢 W Robakowie kierująca polo uderzyła w drzewo. Dwie kobiety trafiły do lecznicy w Grudziądzu. Zdjęcia W gminie Stolno kierująca volkswagen polo uderzyła w drzewo. Dwie osoby zostały poszkodowane. 📢 Te przedmioty z PRL są warte fortunę. Magnetofon, Pegasus, Wigry. Kiedyś codzienność, dzisiaj materiał dla kolekcjonerów. Masz je w domu? Lata 90. były wyjątkowe z wielu powodów. To dekada, która pozostawiła niezapomniane wspomnienia i miała ogromny wpływ na kulturę, muzykę, technologię i styl życia. Czy są przedmioty, które na myśl o latach 90. przywołują uśmiech i nostalgię zarazem? Zobacz, co zdaniem internautów warto mieć w swoim domu, aby chociaż na moment przenieść się do lat 90. minionego wieku i przypomnieć sobie pierwsze lata po erze PRL.

📢 Najtańsze domy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz oferty - ceny w listopadzie 2023 Prezentujemy najtańsze domy z rynku wtórnego w Kujawsko-Pomorskiem. Są oferty z powiatu aleksandrowskiego, wąbrzeskiego, inowrocławskiego, włocławskiego, golubsko-dobrzyńskiego, mogileńskiego i lipnowskiego. Ceny zaczynają się od 95 000 zł.

📢 Marta Manowska - prowadząca Rolnik Szuka Żony na odważnych zdjęciach. Zobaczcie! Marta Manowska to aktualnie jedna z najpopularniejszych prezenterek telewizyjnych w Polsce. Prowadzi między innymi dwa kultowe programy w TVP1: "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości", a także "Koronę Gór Polskich". Uwielbia podróże. Jest aktywna na Instagramie. Zobaczcie najodważniejsze zdjęcia, jakie Marta Manowska zamieściła na portalach społecznościowych.

📢 Takie mogą być objawy bolącej trzustki. Uwaga - nie ignoruj tego ważnego sygnału Trzustka jest niewątpliwie jednym z najważniejszych organów w całym organizmie. Przede wszystkim odpowiada za prawidłowe trawienie, jednak wcale nie mniej istotnym elementem jej codziennych czynności jest produkcja hormonów odpowiadających za poziom glukozy. 📢 Najczęstsze błędy kierowców - tych nawyków wystrzegaj się za kierownicą. Na liście nie tylko przekraczanie prędkości Tych nawyków wystrzegaj się za kierownicą. Wielu z nas, choć można sobie nawet nie zdawać z tego sprawy, popełnia dość błahe błędy w bezpiecznej technice jazdy. Dopiero przy awaryjnej sytuacji skłania nas to do refleksji. Zobacz, jakie najczęściej popełniamy błędy za kierownicą.

📢 Ewa Wachowicz - zdjęcie w spódniczce mini. Tak teraz wygląda znana restauratorka i była Miss Polonia Ewa Wachowicz, znana restauratorka, była Miss Polonia, która od lat prowadzi program kulinarny, opublikowała zdjęcie w spódniczce mini. 52-letnia gwiazda zaprezentowała ciekawą stylizację na pochmurne dni. Zdjęcie zachwyciło fanów i wzbudziły wiele emocji. Tak teraz wygląda Ewa Wachowicz, zobacz jak zmieniała się prowadząca program "Ewa gotuje". 📢 Zabawki PRL - zdjęcia i ceny. Tyle kosztują teraz niezapomniane resoraki, klocki, bajkowe pluszaki Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki –nie były one tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują.

📢 Tak wyglądała kiedyś Marina Łuczenko-Szczęsna. Metamorfoza po latach żony Wojciecha Szczęsnego Marina Łuczenko-Szczęsna ma wiele powodów do radości i świętowania. Piosenkarka i aktorka o polsko-ukraińskich korzeniach skończyła w tym roku 34 lata. Przez moment zniknęła z showbiznesu, ale po powrocie stała się jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek. My w naszej galerii przypominamy, jak wyglądała na początku medialnej kariery.

📢 Monstera natychmiast odżyje i wypuści nowe liście. Wymieszaj i użyj tego jako nawozu do podlewania monstery Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona.

📢 Święto gęsi na Krajnie pełne wiejskich smaków. Minikowo oblężone - zobacz zdjęcia Chłód i mgła nie odstraszyły mieszkańców regionu. Pierwsi smakosze gęsiny pojawili się w Minikowie godzinę przed imprezą. Handlowano do zmroku. Ceny wyższe niż rok temu, ale nikt nie oszczędzał. 📢 Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów" na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina Kamila Urzędowska ma za sobą wiele charakterystycznych ról filmowych, jednak to rola Jagny w "Chłopach" - filmu nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny dała jej dużą rozpoznawalność. Dzięki temu kariera Kamili Urzędowskiej nabrała rozpędu. Zobaczcie główną bohaterkę tego kinowego hitu - Kamilę Urzędowską na odważnych zdjęciach. Publikujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Porcelana PRL - zdjęcia, ceny. Stare wazony, serwisy kawowe i obiadowe idą w tysiącach złotych Porcelanowe naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Na niektórych można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje starej porcelany osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z października 2023.

📢 Limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych. 📢 Alicja Bachleda-Curuś - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto wnętrza jej willi w USA Alicja Bachleda-Curuś od dawna już nie mieszka w Polsce. Lata temu aktorka przeniosła się do USA, gdzie rozwijała swoją karierę. Choć ostatecznie Hollywood nie udało jej się podbić, ma na swoim koncie udane role w dużych produkcjach. Prasa rozpisywała się o niej, gdy stała się nową parnerką Colina Farella. Para ma syna Henrego Tadeusza. Na co dzień Alicja Bachleda-Curuś mieszka w pięknej willi w Los Angeles. Zobacz jak tam jest!

📢 Oznaki choroby psa - takie są objawy. Oto sygnały, że twojemu pupilowi coś dolega Rozpoznanie, czy naszemu pupilowi coś dolega bywa nieraz bardzo trudne. Nie zawsze bowiem źródło bólu zwierzęcia jest widoczne gołym okiem, a pies nie jest w stanie nas poinformować o swoim cierpieniu. Na szczęście istnieją pewne symptomy, na podstawie których możemy rozpoznać, że nasz przyjaciel choruje. 📢 Słabe krążenie - oto objawy. Specjaliści wskazują pierwsze oznaki problemów z krążeniem Problemy z krążeniem krwi są bardzo niebezpieczne. Gdy do narządów nie zostaje dostarczona odpowiednia ilość krwi może dojść do poważnych powikłań. Pierwsze objawy słabego krążenia widoczne są na ciele. Specjaliści wskazują na co należy zwrócić uwagę.

📢 Rafał Brzoska i Omenaa Mensah - tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah.

📢 Piknik militarny z okazji Narodowego Dnia Niepodległości w Forcie Wielka Księża Góra w Grudziądzu. Mamy zdjęcia W Forcie Wielka Księża Góra na zwiedzających w dniu Święta Niepodległości, czekało sporo atrakcji.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Lotto - te liczby padają najczęściej. Dzięki tym liczbom mamy więcej Lottomilionerów Prawdopodobieństwo wygranej w Lotto jest niewielkie. Matematyka i rachunek prawdopodobieństwa nie pozostawia złudzeń, jednak każdego dnia znajduje się szczęśliwiec, który zmienia swoje życie i wygrywa duże pieniądze. Grając w gry Totalizatora Sportowego można nieco pomóc szczęściu i skorzystać ze statystyki, skreślając liczby, które padają najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby padały najczęściej w grze Lotto w ciągu ostatnich 5 lat.

📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia. 📢 Projekty małych kuchni od znanych architektów. Tak modnie i praktycznie urządzisz niewielką kuchnie w bloku Małe kuchnie to domena mieszkań w bloku. Okazuje się jednak, ze mała kuchnia może być zarówno funkcjonalna jak i ładna. Specjalistami od projektów ładnych i praktycznych są architekci, których znamy z telewizyjnych programów. Zobaczcie rozwiązania na zagospodarowanie małej kuchni przez Dorotę Szelągowską, Martynę Kupczyk i Krzysztofa Mirucia.

📢 Rasy psów, które mogą zostać same w domu. One sobie radzą z samotnością Psy to z reguły miłośnicy towarzystwa człowieka. Kochają obecność swojego właściciela. Niektóre rasy psów jednak zdecydowanie lepiej znoszą nieobecność swojego pana w domu. Zobaczcie, które psy możemy zostawić w domu. To idealne rasy dla singli i osób, które często muszą wyjść z domu. Sprawdźcie koniecznie.

📢 Mamy listę psów które lubią się przytulać - zobacz rasy. Te psy to prawdziwe pieszczochy Psy to najlepsi przyjaciele człowieka. Potrafią pocieszyć, podać łapę gdy jesteśmy smutni, a często także się przytulić szczególnie gdy czują że przeżywamy skrajne emocje. Niektóre rasy psów lubią się przytulać zdecydowanie bardziej. To prawdziwe pieszczochy, które często zapominają o swojej wadze i wpychają się nam na kolana. Zobaczcie, które rasy psów przytulają się najczęściej. 📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

