Przegląd prasy 14.12.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

📢 Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia z Omanu! [14.12.2023] Iwona i Gerard to najbardziej znana para z "Sanatorium miłości", kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas.

📢 Alicja Bachleda-Curuś - zdjęcia z młodości. Aktorka jako nastolatka zniewalała urodą [14.12.2023] Alicja Bachleda-Curuś miała zaledwie 16 lat, gdy podbiła serca widzów rolą Zosi w "Panu Tadeuszu". Od tej pory jej kariera nabrała rozpędu. Była popularna w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Oto jak wyglądała w młodości! Aktorka zniewalała swoją naturalnością i dziewczęcą urodą!

Prasówka 14.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [14.12.2023] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Ponad 370 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową w Grupie pod Grudziądzem. Mamy zdjęcia To była największa w dotychczasowej historii jednostki przysięga wojskowa - podkreśla Marcin Rymacki, rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Logistyki. 📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech [14.12.2023] Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [14.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [14.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [14.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [14.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [14.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [14.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawk [14.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [14.12.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka. 📢 Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów" na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina [14.12.2023] Kamila Urzędowska ma za sobą wiele charakterystycznych ról filmowych, jednak to rola Jagny w "Chłopach" - filmu nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny dała jej dużą rozpoznawalność. Dzięki temu kariera Kamili Urzędowskiej nabrała rozpędu. Zobaczcie główną bohaterkę tego kinowego hitu - Kamilę Urzędowską na odważnych zdjęciach. Publikujemy je w naszej galerii niżej.

📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych [14.12.2023] 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej. 📢 Urządzenia zużywające najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [14.12.2023] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Ceny karpia w marketach i na targowisku. Takie są ceny ryb przed świętami Bożego Narodzenia [14.12.2023] Większość osób decyduje się na zakup karpi w postaci patroszonej, filetowanej lub w formie dzwonka. Sprawdziliśmy, jakie są ceny karpi w marketach w grudniu 2023 roku. Karp pozostaje niekwestionowanym królem bożonarodzeniowego stołu, dostępny w różnych formach - żywy, świeży jako tusza czy filet. 📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [14.12.2023] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Oto błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak [14.12.2023] Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową. 📢 Oto modna biała łazienka - aranżacje, pomysły i zdjęcia. Tak można urządzić łazienkę w bieli [14.12.2023] Biała łazienka to jeden z najmodniejszych trendów. Kolor biały jest często wybierany w aranżacji pomieszczeń. Biel jest harmonijna, ponadczasowa, elegancka i uniwersalna. Biała łazienka jest czysta, świeża, bardzo klasyczna. Biały kolor sprawdzi się zarówno w małej łazience, jak i w bardzo przestronnych pomieszczeniach. Zobacz teraz w naszej galerii pomysły i zdjęcia na urządzenie białej łazienki.

📢 Tryb czuwania urządzeń - tabela wyliczeń rachunków. Tyle kosztuje nas zapalona kontrolka [14.12.2023] Ceny prądu poszybowały. Dzięki wdrożonym przez rząd osłonom nie odczuwamy tak bardzo wyższych cen, nie zmienia to faktu, ze w niedalekiej przyszłości jest nad nami widmo wyższych cen. Warto już teraz nauczyć się oszczędzać energię elektryczną. Najprostszym na to sposobem jest zrezygnowanie z wygodnego trybu czuwania, który sprawia, ze wyłączone urządzenie ciągle pobiera energię elektryczną. Zobacz ile nas to kosztuje. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść maku. Im może zaszkodzić świąteczny makowiec [14.12.2023] W grudniu spożycie maku w Polsce gwałtownie rośnie. Na świątecznych stołach pojawiają się torty makowe, tradycyjne makowce, pokryte słodkim lukrem szneczki, a wcześniej często kluski z makiem. Trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez tych smakołyków. Kto nie powinien jeść maku? Osoby z tymi schorzeniami powinny go ograniczać. Sprawdzamy co się dzieje z organizmem, gdy jemy mak.

📢 Dom "bydgoskich Griswoldów" po raz kolejny rozbłysnął tysiącami światełek! [14.12.2023] Iluminacje ozdabiające posesję przy ul. Sielskiej 55 w Bydgoszczy kryją w sobie poruszającą serca historią rodzinnej miłości. Postanowiliśmy ponownie odwiedzić gospodarzy, którzy także i w tym roku zachowali tradycję, dodając mieszkańcom świątecznego blasku. To za sprawą około dwustu tysięcy lampek, które i tym razem wzbudziły w bydgoszczanach zachwyt. 📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [14.12.2023] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Tego nie kupuj pod choinkę - lista. Oto najgorsze prezenty na Boże Narodzenie 2023. Niektóre przynoszą pecha! [14.12.2023] Przed nami święta Bożego Narodzenia 2023 i najważniejsza w tych dniach Wigilia. Spotykamy się w rodzinnym gronie, składamy sobie życzenia, a i obdarowujemy prezentami. Z upominków pod choinką cieszą się nie tylko dzieci. To bardzo miły moment również dla dorosłych. Jakie prezenty wybrać, a jakich najlepiej unikać? Oto lista nietrafionych prezentów na święta Bożego Narodzenia. Listę podajemy niżej. 📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Boże Narodzenie 2023 z kwiaciarni [14.12.2023] Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Boże Narodzenie mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [14.12.2023] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [14.12.2023] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Fryzury dla kobiet po 50 - inspiracje, zdjęcia. Takie uczesania odejmą lat [14.12.2023] Koniec roku to dobry czas na zmianę fryzury. Warto zacząć nowy rok z nową energią i fryzurą. A jak wybrać odpowiednią fryzurę? Przede wszystkim podstawić na coś co będzie nam się podobać i w czym będziemy się dobrze czuć, bo to doda nam pewności siebie. Jak wybrać odpowiednie uczesanie? Mamy dla Was kilka inspiracji. Zobaczcie. 📢 Czy będzie można palić drewnem w kominku? Od nadesłanych opinii może zależeć nowe prawo [14.12.2023] Jeszcze tylko do czwartku (14 grudnia) przesyłać można opinie dotyczące projektowanych przepisów dotyczących ogrzewania paliwem stałym w Parlamencie Europejskim. Wśród kilkuset nadesłanych opinii, nie ma zgody wśród Europejczyków. Większość głosów z Polski zdecydowanie sprzeciwia się zakazom.

📢 Skoczek Maciej Kot - tak mieszka i żyje w Nowym Targu. Oto jego śliczna żona Agnieszka i syn Filip [14.12.2023] Maciej Kot po długiej przerwie wrócił do kadry A w skokach narciarskich i wystartował w Pucharze Świata w Klingenthal. Trochę w cieniu największych gwiazd reprezentacji Maciej Kot ułożył sobie życie u boku pięknej Agnieszki, jego oczkiem w głowie jest syn Filip. Tak mieszka i żyje na co dzień w Nowym Targu skoczek Maciej Kot. 📢 Bombki vintage - zdjęcia, ceny. Świąteczne ozdoby z czasów PRL mają swój niepowtarzalny urok [14.12.2023] Reflektorki, pajacyki, muchomorki, koszyczki, torebki, łabędzie, księżyce, parasolki, mikołaje, babuszki - takie bombki z czasów PRL przeżywają dziś prawdziwy renesans. Takich świątecznych ozdób w stylu vintage próżno dziś szukać w sklepach. A mają swój urok i... swoją cenę. Unikatowe modele mogą naprawdę sporo kosztować. Kolekcjonerzy polują na konkretne ozdoby. Jakie? Sprawdź, jakie są ceny OLX.

📢 Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich [14.12.2023] Wielu z nas miało okazję nieświadomie zetknąć się z tzw. "wampirem energetycznym". Nawet po niedługiej interakcji czy rozmowie czujemy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Jesteśmy otumanieni, zmęczeni, smutni, boli nas głowa. Okazuje się, że osoby o pewnych imionach mogą mieć skłonności do odbierania energii i radości innym ludziom. Oto lista osób, które mogą być wampirami energetycznymi. 📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [14.12.2023] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [14.12.2023] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pierogów. Oni powinni uważać na nie w święta [14.12.2023] Pierogi to jedna z tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Na stołach pojawiają się szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy każdemu pierogi służą? Przy niektórych schorzeniach powinniśmy unikać pewnych rodzajów pierogów. Sprawdź, kto powinien je ograniczyć.

📢 Tak teraz wygląda Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - zdjęcia. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [14.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [14.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [14.12.2023] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [14.12.2023] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie.

📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji [14.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii [14.12.2023] Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [14.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [14.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [14.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 W Grudziądzu na Skwerze Solidarności obchodzono 42. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Zobacz zdjęcia W 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na Skwerze Solidarności w Grudziądzu miały miejsce uroczystości patriotyczne z udziałem władz miasta i duchownych, zaproszonego pana Patryka Tomaszewskiego z UMK oraz ludzi "Solidarności": Jerzego Przybylskiego i Krzysztofa Brzeskiego. Program artystyczny wykonała młodzież z III LO.

Uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Solidarności, były także okolicznościowe przemówienia oraz wspólna modlitwa.

📢 Barbara Kurdej-Szatan - apartament za 2,5 mln zł. Tak mieszka znana aktorka i prezenterka Barbara Kurdej-Szatan, aktorka i prezenterka, od trzech lat mieszka wraz z rodziną w eleganckim apartamencie w Warszawie. Lokum warte jest 2,5 mln złotych. Celebrytka - wyraźnie dumna z tego mieszkania, często zamieszcza zdjęcia jego wnętrz w mediach społecznościowych. Ostatnio jej ulubionym miejscem wypoczynku, gdy pogoda dopisuje, jest rozległy taras. Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan, zobaczcie w naszym artykule. 📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 Policjanci z Bydgoszczy rozbili grupę przestępczą. Sześć osób z zarzutami udziału w narkotykowym biznesie - zobacz zdjęcia Sześć osób usłyszało zarzuty działania w narkotykowym biznesie. Cztery zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci zabezpieczyli ponad 300 kg zakazanych środków i kilkanaście tysięcy litrów płynnego produktu do wytwarzania narkotyków oraz ujawnili laboratorium produkujące środki odurzające. To efekt pracy policjantów z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

📢 Po tragedii w Stalowej Woli jest wyrok. Grzegorz G. skazany przez sąd na 14 lat więzienia, za doprowadzenie do wypadku i śmierci małżeństwa Nieprawomocnym wyrokiem Sąd Rejonowy w Stalowej Woli w środę, 13 grudnia uznał winę 39-letniego Grzegorza G. ze Stalów (powiat tarnobrzeski) i wymierzył mu karę 14 lat pozbawienia wolności. Ponadto dożywotnio stracił prawo jazdy. Mężczyzna kierując sportowym audi A7, 3 lipca 2021 roku na drodze wojewódzkiej 871 w Stalowej Woli doprowadził do wypadku, w którym zginęło małżeństwo z Przędzela (powiat niżański), osierocając trzech synków. Najmłodszy z nich jechał z rodzicami, przeżył ten dramatyczny wypadek.

📢 Tablice rejestracyjne - te osoby muszą je wymienić. Nowe przepisy obejmą tysiące pojazdów Gotowa jest już nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają pomóc uporządkować Centralną Ewidencję Pojazdów oraz ukrócić przestępcze procedery złodziei samochodów. W ich ramach tysiące Polaków będzie musiało wymienić tablice rejestracyjne, w innym przypadku ich pojazd może zostać wyrejestrowany. Sprawdź w artykule, kto znalazł się na liście. 📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz, odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE i zasady oceniania Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych i zasady oceniania CKE.

📢 Nie żyje Zdzisław Fejzer, ministrant bazyliki pw. Św. Wincentego á Paulo w Bydgoszczy. Zmarł po brutalnym pobiciu w Fordonie Nie żyje ofiara brutalnego pobicia, do którego doszło w okolicy kładki Krzysztofa Gotowskiego przy na ulicy Wiślanej w Bydgoszczy we wrześniu br. Ofiarą bandyty był Zdzisław Fejzer, 74-letni ministrant bydgoskiej bazyliki á Paulo. Mężczyzna zmarł 12 grudnia.

📢 Oto najlepsi nauczyciele w Golubiu-Dobrzyniu zdaniem internautów. Ranking nauczycieli przeszkoli i szkół podstawowych Dobiegł końca I etap naszego Plebiscytu Edukacyjnego. Już wiemy jakie są wyniki w kategorii Nauczyciel Roku przedszkoli, klas 0-III oraz IV-VIII. Jesteście ciekawi kto według internautów jest najlepszym pedagogiem w naszym powiecie? 📢 Klaudia el Dursi inspiruje - zdjęcia. Oto TOP kreacje modelki i prowadzącej "Hotel Paradise" Klaudia el Dursi, jedna z najpopularniejszych uczestniczek Top Model, gospodyni reality show "Hotel Paradise", zachwyca urodą i stylem. Jej kreacje są inspiracją dla wielu pań. Klaudia el Dursi często pokazuje odważne stylizacje. Jest modna, elegancka, zmysłowa. Tak się ubiera Klaudia el Dursi - zobacz i zainspiruj się. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Limahl i jego "Never Ending Story"- zdjęcia. Tak teraz wygląda Christopher Hamill, dawny idol milionów nastolatków Tę piosenkę uwielbiały miliony nastolatków. W 1984 roku Limahl odniósł sukces przebojem "Never Ending Story" - muzycznym motywem przewodnim baśniowego filmu fantasy Wolfganga Petersena "Niekończąca się opowieść". Jak dziś wygląda Limahl, a właściwie Christopher Hamill? Zobaczcie niżej i w naszej galerii.

📢 Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zdjęcia. Tak żyje po stracie syna Sylwia Peretti stała się znana w całej Polsce dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Bajkowy świat przerwała jednak tragedia. W wypadku samochodowym zginął jej ukochany syn. Po tym wydarzeniu "Królowa życia" zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz mówi o swoich emocjach.

📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

📢 Takie objawy raka łatwo pomylić ze zwykłym przeziębieniem. Oto ważne pierwsze objawy raka Po czym rozpoznać raka? Rak może dawać różne objawy. Niektóre z nich łatwo pomylić z infekcją lub dolegliwościami żołądkowymi. Szczególnie zimą wirusy mogą powodować, że wiele osób czuje się źle, jeżeli jednak objawy nie ustąpią, może to być oznaką czegoś znacznie poważniejszego. Oto objawy, które mogą świadczyć o chorobie nowotworowej. Sprawdź teraz pierwsze ważne oznaki raka, na które trzeba zwrócić uwagę. Niektóre z nich łatwo pomylić z przeziębieniem. 📢 Ania Bardowska z Rolnik Szuka Żony dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych.

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Czy jest już zajęty? Fani: "Karma wraca" Finał jubileuszowej, 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", od początku do końca był niezwykle emocjonujący. Polały się łzy i padło wiele gorzkich słów. Jednym z największych zaskoczeń była decyzja Artura, który zdecydował się rozstać z Sarą, choć wcześniej ich relacja rozwijała się bardzo pozytywnie. Jaki jest prywatnie przystojny rolnik? Czy wciąż jest wolny?

📢 Izabella Krzan - odważne zdjęcia. Wakacyjne fotografie modelki i prezenterki TVP Izabella Krzan, uznawana za jedną z najbardziej urodziwych Polek, jest nie tylko Miss Polonia 2016, ale również utalentowaną prowadzącą program "Pytanie na śniadanie" i "Koło Fortuny" na antenie TVP2. Poprzez swoje regularne publikacje w social media, modelka nie tylko dokumentuje swoją pracę i podróże, ale także dzieli się z fanami chwilami relaksu i gorącymi ujęciami.

📢 Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki Wielu jest aktorów, którzy swoje zamiłowanie i kierunek późniejszej ścieżki zawodowej wybrali dzięki swoim rodzicom. Nie może to dziwić, ponieważ obcowanie z teatrem, sztuką i klimatem który wokół tego się unosi może zaczarować. 📢 Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń Zmywarka to urządzenie, które w wielu domach jest włączana nawet codziennie. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Ale lepiej uważać, co się wkłada do zmywarki, bo można wyrządzić wiele szkody. Oto lista rzeczy, których nie należy wkładać do zmywarki - w ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki. Sprawdź, czy też tak robisz.

📢 Takie dodatki dostaną nauczyciele w 2024 roku. To im się należy obok pensji W wielu zawodach poza comiesięcznym wynagrodzeniem można liczyć także na szereg dodatków. Między innymi nauczyciele mogą liczyć na kilka dodatków do pensji, które mogą podreperować ich domowe budżety. Zobaczcie, jakie dodatki mogą dostać nauczyciele w 2024 roku. Takie dodatkowe pieniądze mogą dostać nauczyciele.

📢 Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Takie będą stawki od stycznia Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia. 📢 Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - długoterminowe prognozy IMGW. Czy będzie padał śnieg na święta? Pogoda na Boże Narodzenie 2023 - długoterminowe prognozy IMGW. Czy w tym roku będziemy mieli białe święta. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił prognozy pogody na grudzień do świąt Bożego Narodzenia. Sprawdź, jaka będzie aura w tym roku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Takie mają być podwyżki od marca Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Ceny karpia i innych ryb na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle trzeba zapłacić za karpia i inne ryby Ryby to jeden z najbardziej popularnych produktów kupowanych na Boże Narodzenie. Sprawdzamy ile trzeba za nie zapłacić na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Te objawy po szczepieniu "na Krakena" znaczą, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze Ruszyły szczepienia na mutację kraken. Od 6 grudnia każda osoba, która skończyła 12 lat, może dostać nowy wariant szczepionki przeciw COVID-19. Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. Nie u każdego występują, jednak - jak podkreślają lekarze - niektóre reakcje organizmu są normalne i oznaczają, że szczepionka spełnia swoje zadanie. Jeśli masz takie objawy, to znak, że szczepionka przeciwko COVID działa - uważają lekarze. Czytaj więcej.

📢 Jola i Dariusz z "Sanatorium miłości" mieli fotograficzną sesję z okazji mikołajek. Zobaczcie piękne zdjęcia Uroczo prezentują się na mikołajlkowych zdjęciach zakochani w sobie bez pamięci Jola i Dariusz Kosiec, jeden z uczestników ostatniej edycji programu "Sanatorium miłości". 📢 Tak udekorowali swoją willę na święta Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz zdjęcia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno zamieszkali w nowym pięknym domu. Teraz przyszedł czas, aby udekorować swoje miłosne gniazdko na okres świąt Bożego Narodzenia. Aktorka pochwaliła się już na Instagramie choinką i ozdobami świątecznymi. Zobacz zdjęcia! 📢 Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Rodzice Magdy Gessler - tak wyglądali. "Mama była piękna, ale ciężko chorowała" Magda Gessler to jedna z najbardziej znanych postaci polskiego showbiznesu. Nie ma chyba osoby, która nie znałaby tej słynnej restauratorki. Magda Gessler prowadzi jeden z najchętniej oglądanych programów telewizyjnych "Kuchenne rewolucje". Magda Gessler ma dzieci - to Lara Gessler i Tadeusz Muller, ma także wnuki. A jak wyglądają rodzice Magdy Gessler? Zobaczcie. 📢 Willa milionerów nad Zalewem Zegrzyńskim - zdjęcia. Tak mieszkają Józef Wojciechowski i Patrycja Tuchlińska Egzotyczne palmy, ptaszarnia, kort tenisowy i basen - tak mieszka bogaty deweloper Józef Wojciechowski z pół wieku młodszą narzeczoną Patrycją Tuchlińską i ich synkiem Augustynem. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim na każdym kroku ocieka luksusem. Zobaczcie na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z modelką.

📢 Jaka sałatka warzywna na święta? Oto przepisy znanych szefów kuchni na sałatkę na Wigilię Jak zrobić pyszną sałatkę jarzynową na święta Bożego Narodzenia w grudniu? To jedno z najpopularniejszych polskich dań świątecznych. Jakie składniki do sałatki jarzynowej? Ziemniaki, seler, marchewka, pietruszka - tych warzyw używa każdy. Dodaj to do sałatki, aby zaskoczyć i zachwycić gości przy świątecznym stole. Takie smaki w sałatce jarzynowej proponują znani szefowie kuchni. To ich tajne składniki do sałatki warzywnej na święta!

📢 Szybkie paszteciki z ciasta francuskiego. Idealne do czerwonego barszczu. Sprawdzony przepis na paszteciki z pieczarkami i mięsem Paszteciki podane do czerwonego barszczu to pomysł na pyszne danie od święta. Podpowiadam, jak możesz zrobić je niemal błyskawicznie. Wystarczy wykorzystać ciasto francuskie, a także gotowy pasztet lub mięso po gotowaniu rosołu. To bardzo proste! Sprawdź i wypróbuj przepis na paszteciki z ciasta francuskiego.

📢 100 róż na setne urodziny pani Dziuni z Kruszyna. Jubilatka od kilkudziesięciu lat czyta "Gazetę Pomorską" Jubilatka to Kunegunda Gajewska, ale wszyscy nazywają ją Dziunią. Urodziła się i wychowała w Barcinie, pracowała w Bydgoszczy, od trzech lat bryluje na imprezach w gminie Sicienko. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 W klubie Spółdzielni Mieszkaniowej "Centrum" w Grudziądzu wystawa Poszukiwania Artystyczne Młodych Twórców. Mamy zdjęcia W klubie spółdzielni mieszkaniowej "Centrum" odbył się wernisaż wystawy "Poszukiwania Artystyczne Młodych Twórców" skupionych w grupie twórczej kierowanej przez artystkę plastyka Klarę Stolp, która edukuje młodych ludzi w pracowni Smalta 5.

Autorami prac na wystawie są: Tomasz Biernacki, Natalia Chorchos, Wiktoria Dąbkiewicz, Weronika Dziubek, Ewa Grochowska, Wiktoria Huzarska, Michał Gabriel Kuskowski, Lena Kustusch, Julia Staruszkiewicz, Hanna Strublewska, Maria Szcześniak, Borys Wasążnik i gość specjalny Malwina Jabłońska. Współpraca Anna Bator i Aleksandra Szymczyk. Opieka artystyczna Klara Stolp. 📢 Cena karpia 2023 - ile kosztuje przed świętami? Tyle zapłacisz w supermarketach i hodowlach. To pierwszy taki przypadek od lat Ceny karpia w ostatnich latach znacząco wzrosły, co spowodowane było rosnącymi kosztami transportu, podwyżkami wynagrodzeń oraz droższą karmą. W tym roku nastąpiło jednak odwrócenie tego niekorzystnego trendu, pomimo trudnej sytuacji przy odłowach. Ile zapłacimy za kilogram karpia przed świętami Bożego Narodzenia?

📢 Paznokcie na święta Bożego Narodzenia - czerwone, białe, srebrne, złote, butelkowa zieleń. Zobacz trendy! Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy okres pełen magii, radości i ciepła, które dzielimy z najbliższymi. To również czas, gdy szczególną uwagę poświęcamy naszemu wyglądowi, a paznokcie stają się uroczym dopełnieniem świątecznej stylizacji. W roku 2023 nastały nowe trendy, które przynoszą świeżość i nowoczesność do tradycyjnych motywów świątecznych. Klasyczne czerwienie, biel, srebro i złoto zyskują nowe, fascynujące odsłony, tworząc inspirujące kompozycje na naszych dłoniach. 📢 Piotr Witwicki i Daria Wąsiewska - zdjęcia. Tak żyje dziennikarska para Polsatu Piotr Witwicki, nowy dyrektor pionu informacji i publicystyki Telewizji Polsat, pochodzi z Włocławka. Prywatnie związany jest z prezenterką tej samej stacji, Darią Wąsiewską. Zobacz na zdjęciach, jak żyje dziennikarska para.

📢 Paznokcie kocie oko to niezwykły manicure. To zdobienie wygląda obłędnie i jest łatwe w wykonaniu. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

