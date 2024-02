Przegląd prasy (15.02.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waloryzacja emerytur 2024 - emerytury w marcu. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur [15.02.2024]”?

Prasówka 15.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - emerytury w marcu. Mamy już pewne i końcowe wyliczenia emerytur [15.02.2024] W świeżo opublikowanym komunikacie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przekazano oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur na rok 2024, który wyniesie dokładnie 112,12 proc. Oznacza to istotny wzrost, którego efekty emeryci odczują już od 1 marca. Sprawdź, jak te zmiany wpłyną na Twoje świadczenia emerytalne. Mamy oficjalną i końcową tabelę waloryzacji emerytur 2024.

📢 Trik na wyższą emeryturę. To może zrobić część starszych osób po waloryzacji emerytury W kontekście planowania emerytury w 2024 roku, wybór miesiąca ma kluczowe znaczenie. Analizując czynniki takie jak waloryzacja roczna i kwartalna, luty jawi się jako optymalny moment. Dr Marcin Wojewódka, ekspert Instytutu Emerytalnego, wskazuje na korzyści płynące z przejścia na emeryturę już w tym miesiącu.

📢 To musisz zrobić aby truskawka obrodziła w 2024 roku. Sposoby, aby owoce były słodkie i soczyste Truskawki to jeden z najbardziej lubianych polskich owoców. Sezon na te owoce w naszym kraju przypada na maj i czerwiec. Nim jednak trafią na nasze stoły trzeba o nie zadbać. Co trzeba zrobić już teraz, żeby były smaczne, słodkie i soczyste? Oto triki co musimy zrobić by truskawka obrodziła jak nigdy. Koniecznie wypróbujcie.

Prasówka 15.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te osoby nie dostaną 13. emerytury w 2024 roku. Oto kiedy pieniądze nie zostaną wypłacone Trzynasta emerytura to świadczenie dodatkowe dla emerytów, które wypłacane jest każdej osobie pobierającej emeryturę i rentę w 2024 roku. Jest jednak kilka wyjątków, które sprawiają, że pieniądze te nie należą się. Zebraliśmy dla Was sytuacje, kiedy emeryt nie otrzyma trzynastki. Zobaczcie.

📢 Tak wygląda dziś córka Izabelli Scorupco i Mariusza Czerkawskiego. Julia ma już 26 lat Julia Scorupco to córka wielkich gwiazd - aktorki i modelki Izabelli Scorupco i największego polskiego hokeisty Mariusza Czerkawskiego. Niedawno skończyła 26 lat. Zobaczcie, czym się zajmuje, gdzie mieszka oraz jak dziś wygląda Julia Scorupco. Mamy zdjęcia! 📢 Życzenia i wierszyki na walentynki. Gotowe kartki do wysłania - nowe pionowe projekty 2024 14 lutego obchodzimy walentynki, czyli święto zakochanych. Wysyłanie tradycyjnych kartek z życzeniami mocno straciło na popularności na rzecz życzeń przesyłanych za pomocą smartfonu - MMS-em czy przez popularne komunikatory jak WhatsApp czy Messenger. Przygotowaliśmy NOWE gotowe kartki na walentynki. Pobierz kartkę z życzeniami, w wersji pionowej, idealnej na telefon i wyślij ją ukochanej osobie sprawiając jej radość.

📢 Takie ulgi podatkowe odliczymy sobie w 2024 roku. Wyliczamy zwrotu podatku w tym roku Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnicy mają czas na rozliczenie swoich dochodów za 2023 rok w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia 2024 roku. Jest to kluczowy moment dla każdego obywatela, który powinien być świadomy swoich praw i obowiązków podatkowych. 📢 Rodzice Roksany Węgiel - tak wyglądają. Internauci piszą, że jaj mama jest coraz piękniejsza Roksana Węgiel ma już 18 lat i choć niektórym wydaje się, że uderzyła jej tzw. "woda sodowa", to młoda wokalistka cały czas jest bardzo rodzinna. Uwielbia spędzać czas z rodzicami i braćmi, co zresztą widać na wielu wspólnych rodzinnych fotografiach. 📢 Julia Kamińska na odważnych zdjęciach. "Wyglądasz jak milion funtów plus VAT" Julia Kamińska to polska aktorka, której sławę przyniosła rola Urszuli Cieplak w serialu "Brzydula". Otrzymała za nią nawet Telekamerę dla najlepszej aktorki. Zobaczcie, jak wygląda na swoich prywatnych zdjęciach. Niektóre z nich są bardzo odważne. Zajrzyjcie do naszej galerii.

📢 Renta Wdowia 2024 - takie mają być zasady. Nowe wyliczenia w modelu kroczącym - 20 proc. Wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski zaznaczył, że jednym z kluczowych priorytetów jego resortu jest planowane wprowadzenie renty wdowiej oraz podwyższenie zasiłku pogrzebowego. Intensywnie trwają prace nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie wsparcia dla osób starszych. Są jednak dobre i złe wiadomości dotyczący Renty Wdowiej 2024. 📢 Tak mieszka i żyje raper Popek. Oto luksusowa willa Pawła Mikołajuwa - mamy zdjęcia Nie ma chyba osoby, która nie słyszałaby o Popku. Paweł „Popek” Mikołajuw to znana postać polskiego show-biznesu, która budzi wiele kontrowersji. Raper Popek zaszokował swym wyglądem, gdy zdecydował się wytatuować sobie gałki oczne. Popek to nie tylko raper, znany m.in. z „Firmy” czy „Gangu Albanii”, to także zawodnik MMA. Próbował swoich sił nawet w tańcu - w programie „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Paweł „Popek” Mikołajuw.

📢 Te imiona dla dzieci symbolizują bogactwo i sukces. Królewskie imiona dla chłopców i dziewczynek Coraz większą popularnością cieszą się imiona z minionych wieków, które nosili wielcy władcy i królowie. Stanowią one bowiem wróźbę władzy, sukcesu i bogactwa. Oto lista imion dla chłopców i dziewczynek utożsamianych z potęgą i dobrobytem. Te imiona nosili królowie. 📢 Córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa na prywatnych zdjęciach - oto Iga Lis. "Ale pani jest śliczna" Iga Lis to córka dziennikarzy Kingi Rusin i Tomasza Lisa. 23-latka zniewala swoją urodą - stawiała już pierwsze kroki w modelingu. Prywatnie spotyka się z 33-letnim raperem Filipem Szcześniakiem, znanym jako Taco Hemingway. Oto jak wygląda. Zobacz prywatne zdjęcia.

📢 Roxie Węgiel - odważne zdjęcia wokalistki. Młoda gwiazda muzyki znów zrzuciła z siebie część ubrania Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia z kujawsko-pomorskiego. Zobaczcie nowe projekty 2024 Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Nowa postać w serialu "M jak miłość". Tak Iwona Rejzner wygląda w kostiumie kąpielowym Nowa postać w M jak miłość". W serialu pojawiła się nowa postać. To Dorota Kawecka - niezwykle tajemnicza milionerka, która ma sporo namieszać w Grabinie. Gra ją Iwona Rejzner, 42-letnia aktorka znana między innymi z seriali "Świat według Kiepskich", "39 i pół" oraz "Ojciec Mateusz". Uwielbia grać w siatkówkę plażową. Zobaczcie Iwonę Rejzner na ja prywatnych zdjęciach. 📢 Życzenia walentynkowe dla przyjaciółki i przyjaciela. Zobacz najlepsze życzenia na Walentynki lutego obchodzimy Walentynki. To dzień obchodzony głównie przez zakochanych, ale zdarza się, że mężczyźni wysyłają życzenia swojej przyjaciółce, a kobiety przyjacielowi. Zobacz nasze najlepsze propozycje życzeń na Walentynki dla przyjaciół.

📢 Mamy horoskop na weekend 16-18 lutego 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [15.02.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 16-18 lutego 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Przy tych chorobach lepiej nie jeść bananów. Osoby o tych schorzeniach muszą uważać na te owoce [15.02.2024] Banany to ulubione owoce Polaków, które nie rosną w naszym kraju. Zaletą bananów jest ich dostępność, łatwa forma spożywania i kaloryczność. To idealne drugie śniadanie. Choć mają one bardzo wiele plusów nie każdy powinien spożywać te pyszne żółte owoce. Kiedy lepiej unikać bananów? Sprawdziliśmy.

📢 Oto toksyczne pary zodiaku. Te znaki zodiaku nie pasują do siebie - oni tworzą najgorsze związki [15.02.2024] Jakie znaki zodiaku nie pasują do siebie? Które pary znaków zodiaku tworzą najgorsze związki? Okazuje się, że to, kto do nas pasuje lub nie i jaki stworzymy związek, zależeć może od miesiąca, w którym się urodziliśmy - czyli od znaku zodiaku. Wielu astrologów wskazuje, które znaki zodiaku nie będą do siebie pasować. Ich zdaniem niektóre pary znaków zodiaku są trudniejsze w relacjach lub potencjalnie bardziej podatne na konflikty. Które znaki zodiaku nie powinny być razem? Zobacz teraz źle dopasowane znaki zodiaku - oto najbardziej toksyczne pary zodiaku.

📢 Dorota Gawryluk – zdjęcia, stylizacje. Taki ma styl dziennikarka telewizji Polsat [15.02.2024] Dziennikarka Dorota Gawryluk to twarz publicystyki Telewizji Polsat. W marcu rusza z nowym programem „Lepsza Polska”. Prywatnie prezenterka jest żoną Białorusina Jerzego Gawryluka oraz mamą dwójki dzieci Nikona i Marysi. 52-letnia Dorota Gawryluk znana jest ze swojej ponadczasowej elegancji. Zobacz jej stylizacje. 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze [15.02.2024] Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie! 📢 Zwrot podatku dla emerytów. Dodatkowe pieniądze z Trzynastej i Czternastej Emerytury [15.02.2024] Rozliczanie z Urzędem Skarbowym za rok 2023 to kwestia, która już za chwilę stanie się aktualna dla wielu osób. Dla niektórych jest to okres oczekiwany z niecierpliwością, gdyż może przynieść dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród tych osób znajdują się również emeryci, szczególnie ci, którzy w poprzednim roku otrzymali trzynastą i czternastą emeryturę. Sprawdź, ile pieniędzy możesz otrzymać na swoje konto.

📢 Tak woda z cytryną pomaga skutecznie schudnąć. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną codziennie [15.02.2024] Picie wody z cytryną może pomóc w utracie wagi. Wiele osób zaczyna swój dzień od szklanki wody z cytryną a eksperci potwierdzają, że to skuteczny sposób, by wesprzeć odchudzanie. Dietetycy twierdzą, że woda z cytryną z samego rana nie tylko ugasi pragnienie, ale również korzystnie wpłynie na cały organizm, doda energii, oczyszcza organizm i nawilża skórę od wewnątrz. Oto zaskakujące skutki codziennego picia wody z cytryną. Zobacz teraz, co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz wodę z cytryną. Sprawdź, w jaki sposób picie wody z cytryną pomaga najszybciej schudnąć. 📢 Katarzyna Zdanowicz - zdjęcia. Dziennikarka odpoczywa od Warszawy w rodzinnym Solcu Kujawskim [15.02.2024] Katarzyna Zdanowicz to znana twarz widzom telewizji Polsat. Dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego na Kujawach i Pomorzu mieszka w Warszawie z mężem i synem. - Dobrze jest czasem odpocząć od życia w ciągłym biegu. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej - zaznacza prezenterka "Wydarzeń". Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie Katarzyna Zdanowicz.

📢 Zasiłek chorobowy po zwolnieniu z pracy - nowe przepisy. Oto ile teraz można być na chorobowym [15.02.2024] Zmieniły się przepisy dotyczące wypłaty zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia, np. po rozwiązaniu umowy o pracę. Należy się teraz maksymalnie przez 91 dni. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia - zdjęcia, inspiracje. Oto lista postarzających fryzur [15.02.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Tak wygląda córka Maryli Rodowicz - Katarzyna Jasińska. 42-latka uwielbia wieś i konie [15.02.2024] Katarzyna Jasińska jest córką Maryli Rodowicz i Krzysztofa Jasińskiego. Podobnie jak słynna matka uwielbia naturę, wiejskie klimaty i zwierzęta. Legenda polskiej sceny muzycznej może być z niej dumna, ponieważ pani Katarzyna ma również głowę do biznesu. Jest trenerką i behawiorystą koni oraz prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Oto jak wygląda.

📢 Tak wygląda córka Agnieszki Osieckiej. Po matce odziedziczyła ogromny majątek [15.02.2024] Agnieszka Osiecka już od samego początku swojej kariery charakteryzowała się ogromnym talentem, do przekazywania rzeczy pozornie prostych, w sposób wybitny. Prawdziwa mistrzyni słowa, której teksty nawet nieświadomie wyśpiewują miliony Polaków. 📢 Emerytury w wojsku w 2024 roku. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [15.02.2024] Emerytury wojskowe to ważna kwestia regulowana przez ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Każdy stopień wojskowy przynosi różne świadczenia emerytalne, a te dane są stale aktualizowane. Zobacz, jakie emerytury przysługują wojskowym oraz jakie są trendy w ich wysokości. 📢 Córka Lecha i Danuty Wałęsów na prywatnych zdjęciach. Tak wygląda 42-letnia Maria Wiktoria Wałęsa [15.02.2024] Maria Wiktoria Wałęsa to córka Lecha Wałęsy i jego żony Danuty. Kobieta przyszła na świat jako siódme dziecko w rodzinie. W młodym wieku próbowała swoich sił w show-biznesie, porzuciła jednak tę drogę. Jak obecnie wygląda? Oto Maria Wiktoria Wałęsa na prywatnych zdjęciach.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet po 50. roku życia. Te uczesania odejmują lat i wyszczuplają twarz - inspiracje, zdjęcia [15.02.2024] Odpowiednio dobrana fryzura może zdziałać cuda. Nie każdy kolor włosów pasuje do każdej twarzy. Warto dobrać uczesanie i kolor do kształtu twarzy, tonacji cery, ale także do wieku. Dla kobiet po 50. roku życia niewskazane są na przykład bardzo długie włosy. Włosy z wiekiem przerzedzają się i słabną, dlatego długie włosy u dojrzałych pań mogą wyglądać nieatrakcyjnie. Zobacz, jakie fryzury są najlepsze dla kobiet po 50. roku życia - takie uczesania potrafią odjąć nawet 10 lat!

📢 Edyta Herbuś i Piotr Bukowiecki budują dom – zdjęcia. Zobacz prywatne chwile tancerki i producenta [15.02.2024] Tancerka i aktorka Edyta Herbuś z producentem filmowym Piotrem Bukowieckim po ośmiu latach związku wiją wspólne gniazdko. Budowa ich domu idzie pełną parą. Herbuś i Bukowiecki wychowują wspólnie trójkę dzieci Bukowieckiego z poprzednich związków. Zobacz, jak żyje para.

📢 Najmodniejsze brokatowe paznokcie na luty 2024. Zobacz piękne zdobienie paznokci od stylistek [15.02.2024] Brokatowe paznokcie - złote i srebrne, a także z drobinkami zatopionymi w kolorowych lakierach - to hit tej zimy. Zobaczcie w galerii najmodniejsze zdobienia paznokci na luty 2024, które wykonały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024. Te fryzury odejmą lat - idealne dla kobiet dojrzałych [15.02.2024] Wielkimi krokami zbliża się wiosną. Po ponurych i smutnych dniach wreszcie będziemy mogli liczyć na więcej promieni słonecznych a przede wszystkim dłuższe dni. To także czas kiedy pożegnamy czapki, dlatego warto już teraz pomyśleć o fryzurach, które pojawią się wiosną. Zebraliśmy dla Was kilka wiosennych trendów. Zobaczcie jak będziemy się czesać. 📢 Kryształy PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich kryształów poszukują teraz kolekcjonerzy [15.02.2024] Modne w PRL-u kryształowe naczynia wracają do łask. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Skąd renesans starych kryształów? Ile są dziś warte? Zobacz zdjęcia i ceny z portalu OLX.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia [15.02.2024] Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 Tyle zarabia Szymon Marciniak. Tak mieszka z żoną Magdaleną i dziećmi czołowy sędzia piłkarski na świecie [15.02.2024] W rekordowym miesiącu Szymon Marciniak zainkasował 400 tysięcy złotych! Zaglądamy do domu najlepszego sędziego piłkarskiego na świecie. Tak wygląda żona Szymona Marciniaka, Magdalena. To już ponad 20 lat w związku, razem wychowują dwójkę dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Szymon Marciniak.

📢 Takie paznokcie od Ukrainek są modne w lutym i marcu 2024 roku. Oto nowe wzory i kolory [15.02.2024] Wiele Ukrainek osiedliło się w Polsce, tu mają swoje saloniki, tutaj też przenoszą modę, pomysły na paznokcie ze swojego ojczystego kraju. Po szaleństwie karnawałowym czas na nutę romantyzmu, bo przecież zbliżają się walentynki. Jednak panie w Polsce oczekują już też wiosny. - I o takie wiosenne stylizacje zaczynają pytać - przyznaje Olga Stakhova spod Winnicy w zachodniej Ukrainie. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy [15.02.2024] Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL.

📢 Trik na wypuszczanie nowych liści zamiokulkasa. Ten kwiat odżyje po dodaniu tego do doniczki [15.02.2024] Zamiokulkas, znany również jako "dolarowa roślina" lub "dolarowiec", jest doskonałą dekoracją wnętrza. Jednakże, czasem zdarza się, że zamiokulkas wydaje się marnieć - liście żółkną, brązowieją, a nawet odpadają, a roślina przestaje produkować nowe liście. Poniżej znajdziesz przepis na taki nawóz, który przywróci twojemu zamiokulkasowi blask i zdrowie.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia od znanego projektanta Krzysztofa Mirucia. Zobaczcie nowe projekty [15.02.2024] Urządzenie kuchni to spore wyzwanie, bo jest to bardzo wymagające wnętrze, robione na lata, ze względu na wysoki koszt zakupu mebli i AGD. Kuchnia musi być nie tylko ładna, ale też praktyczna, funkcjonalna i wygodna. Zobacz inspiracje na urządzenie kuchni, jakie są modne kolory frontów, blatów i ściany między szafkami. Realizacje zrobił znany projektant Krzysztof Miruć.

📢 Zwrot z podatku dla emerytów w 2024 roku. Tyle pieniędzy trafi na konta seniorów [15.02.2024] Już za kilka dni będzie można rozliczyć się z urzędem skarbowym. Dla wielu to dobra wiadomość, bo mogą liczyć na dodatkowy zwrot pieniędzy. Wśród nich są także emeryci, którzy w 2024 roku dostali trzynastą (wszyscy seniorzy) i czternastą (seniorzy z najniższymi świadczeniami) emeryturę. Zobaczcie ile pieniędzy trafi na Wasze konta. 📢 Te znaki zodiaku tworzą najlepsze pary. Oni przyciągają się jak magnes - oto idealne połączenia znaków zodiaku [15.02.2024] Jakie znaki zodiaku tworzą najlepsze pary? Które znaki przyciągają się jak magnes i tworzą udane związki i trwałe relacje? Wielu astrologów uważa, że można wyznaczyć pary znaków zodiaku, które będą idealnie do siebie pasować. Okazuje się, że to, kto do nas pasuje i z kim stworzymy szczęśliwy związek zależeć może od miesiąca, w którym się urodziliśmy - czyli od znaku zodiaku. Które znaki zodiaku powinny być razem? Zobacz teraz najlepsze połączenia znaków zodiaku.

📢 Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella - zdjęcia. Tak wygląda Henry Tadeusz Farrell [15.02.2024] Henry Tadeusz Farrell to syn Alicji Bachledy-Curuś i słynnego hollywoodzkiego gwiazdora Colina Farrella. Chłopiec jest już nastolatkiem i w 2023 roku pojawił się u boku ojca na ceremoni wręczenia Oscarów. Okazuje się, że jest niezwykle podobny do rodziców! Zobaczcie jak wygląda.

📢 Nowe ostrzeżenia GIS - te produkty wycofano z Biedronki, Lidla i innych sklepów. Oto aktualne komunikaty! [15.02.2024] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował wyniki kolejnych kontroli, jakie przeprowadzono w ostatnich tygodniach. Niektóre produkty nie spełniają standardów bezpieczeństwa spożywczego i musiały zostać wycofane. Zobacz, czego nie kupować i jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Tak mieszka Tomasz Szczepanik z "Pectus" wraz z żoną Moniką. Para ma apartament na Teneryfie [15.02.2024] Tomasz Szczepanik to lider zespołu "Pectus". Gwiazdor od lat tworzy zgrane małżeństwo z Moniką Paprocką-Szczepanik. Media donoszą, że od początku była to wielka miłość. Jak para mieszka i żyje na co dzień? Fani mogą być zaskoczeni! Mają swój własny luksusowy dom na Teneryfie.

📢 Oto 9 miast w Kujawsko-Pomorskiem, w których przybyło mieszkańców. Zobacz ranking! W zdecydowanej większości z ponad 50 miast w Kujawsko-Pomorskiem w ostatnich 20 latach spadła liczba mieszkańców. Jedynie w 9 miastach z naszego regionu liczba ludności wzrosła. Jakie to są miejscowości? Gdzie zanotowano najwyższy przyrost? Tego dowiecie się z naszego zestawienia. Zapraszamy do lektury. 📢 Horoskop dla par i dla singli na Walentynki. Zobacz, co przepowiada dla was Wróżka Walentynki to czas, gdy uczucia unoszą się w powietrzu, a gwiazdy aranżują swoje konstelacje w sposób, który zapowiada namiętność, romantyczne uniesienia i niezliczone emocje. Czy czeka cię magiczna miłość czy też wskazówki, jak utrzymać i pogłębić istniejący związek? Przekonaj się, co zodiakalne konstelacje mają dla ciebie w zanadrzu na te wyjątkowe dni!

📢 Takie są najbogatsze źródła potasu - pomidor daleko za pierwszą dziesiątką. Oto objawy niedoboru potasu Potas to jeden z najważniejszych pierwiastków w ludzkim organizmie. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Najłatwiej uzupełnić niedobory potasu spożywając produkty, które są bogate w ten pierwiastek. Większość tych produktów jest łatwo dostępna i tania. Oto 9 produktów spożywczych, które zawierają najwięcej potasu. 📢 Nawet 7600 złotych renty wdowiej. Takie mają być zasady nowego programu dla emerytów Wszystkie partie parlamentarne wyraziły poparcie dla przekazania obywatelskiego projektu ustawy dotyczącej renty wdowiej do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), podkreśliła, że rozwiązania proponowane w projekcie mogą być wdrożone w ciągu 6 miesięcy.

📢 Emerytury księży. Wyjaśniamy, ile emerytury trafią na konta księży w tym roku Sprawy emerytalne duchownych są przedmiotem zainteresowania społecznego. Analiza dostępnych danych wskazuje na ich wyższy poziom w porównaniu z emeryturami przeciętnych obywateli. To zrozumiałe, gdyż po latach aktywnej służby duszpasterskiej księża otrzymują nie tylko świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ale także dodatkowe wynagrodzenie z Funduszu Kościelnego. 📢 Tak dziś wygląda teraz Axl Rose z Guns N' Roses. Właśnie skończył 62 lata - mamy zdjęcia Axl Rose to wokalista i lider legendarnej grupy Guns N' Roses, która na przełomie lat 80. i 90. XX wieku należała do najpopularniejszych zespołów rockowych na świecie. Ich hity takie jak "November Rain", "Don't Cry" czy "Sweet Child O' Mine" podbijały niemal wszystkie listy przebojów. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak dziś wygląda Axl Rose. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny.

📢 Tomasz Borkowy, czyli Andrzej Talar z kultowego serialu "Dom" - tak teraz wygląda. Mamy zdjęcia Kultowy polski serial "Dom" w reżyserii Jana Łomnickiego powrócił na antenę TVP1. Choć od premiery pierwszego odcinka minęło ponad 40 lat, seria o powojennych losach mieszkańców warszawskiej kamienicy przy Złotej 25 jak dawniej wzbudza emocje. Głównego bohatera Andrzeja Talara gra tu Tomasz Borkowy. Jak teraz wygląda i gdzie mieszka czołowa postać serialu "Dom"? O tym niżej i w naszej galerii. 📢 Tak wyglądają dzieci "Popka". Oto Julia i Borys, córka i syn Pawła Mikołajuwa - zdjęcia "Popek" to jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych raperów na polskiej scenie muzycznej i rozrywkowej. Popek czyli Paweł Mikołajuw to nie tylko raper, ale także zawodnik MMA. Jego cechy charakterystyczne to czarne gałki oczne i blizny na twarzy. Popek prowadził bardzo rozrywkowe życie, niestety, w złym tego słowa znaczeniu - pił i zdradzał partnerkę. Gdy na świecie pojawiła się jego córka, Popek odmienił swoje życie. Julka jest jego oczkiem w głowie. Zobaczcie, jak wyglądają dzieci Pawła Popka - Julka i Borys.

📢 Mamy kilka przykładów realnych wypłat nauczycieli 2024. Wiemy kiedy podwyżki trafią na ich konto Nauczyciele nadal czekają na obiecane podwyżki wynagrodzeń, które przyznano im od 1 stycznia 2024 roku, ale będą wypłacane z wyrównaniem. Im bliżej wypłat tym coraz więcej informacji, że obiecane 1500 złotych podwyżki brutto będzie tylko w teorii, a na konta belfrów trafi zdecydowanie niższa kwota. Zobaczcie, kiedy podwyżki znajdą się na kontach nauczycieli i ile będą wynosić. 📢 Tak mieszka Kasia Kowalska w willi na Żoliborzu. Największe wrażenie robi kuchnia! Kasia Kowalska od lat urzeka publiczność swoim muzycznym talentem i skromnością. Jednak jej dom już tak skromny nie jest. Sukces wokalistki na scenie przełożył się na jej jakość życia. Gwiazda posiada przepiękny dom na warszawskim Żoliborzu. Pod koniec 2023 roku pochwaliła się na Instagramie, że zakończyła remont. Wnętrza robią ogromne wrażenie!

📢 Modne paznokcie na luty - Peach Fuzz to najmodniejszy kolor 2024 roku. Zobacz pomysły, wzory i zdobienia Modne paznokcie na luty 2024. Peach Fuzz to kolor roku Pantone - brzoskwiniowy, bardzo delikatny, pastelowy odcień, połączenie różu i pomarańczu ma przypominać, jak istotna w tych trudnych i niepewnych czasach jest subtelność i łagodność. Peach Fuzz to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2024. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. Zobacz najmodniejsze paznokcie na luty - takie pomysły mają stylistki paznokci. 📢 Znaczki pocztowe - takie są teraz poszukiwane. Niektóre z nich są warte kilkaset złotych Stare znaczki pocztowe z czasów PRL mogą dziś być sporo warte. Najwyższą cenę mają jednak tylko te unikalne. Masz takie jeszcze w domu? Nie wyrzucaj - możesz na nich zarobić. Od czego zależy ich wartość? Zobacz, jakich znaczków pocztowych z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle kosztują w 2024 roku. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Modne paznokcie na luty 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na luty 2024. Co jest modne w stylizacjach na zimę i przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 Takiej pięciozłotówki szukają kolekcjonerzy. Ta moneta 5 złotych może być warta kilka tysięcy Czy w portfelu posiadasz monetę o nominale 5 złotych? Istnieje możliwość, że ta niewielka moneta może okazać się kluczem do prawdziwej fortuny, co może być dla Ciebie zaskoczeniem! Istnieją monety, których wartość przewyższa ich nominalną wartość, a kolekcjonerzy są gotowi zapłacić za nie imponujące sumy pieniędzy. Niektóre z tych numizmatów osiągają wartość nawet kilkuset tysięcy złotych. 📢 Krzysztof Miruć kupił i odnowił dom po Jerzym Połomskim. Tak mieszka znany architekt Krzysztof Miruć - znany, ceniony i lubiany architekt, projektuje stylowe wnętrza, które zachwycają. Te robione dla klientów prezentuje regularnie. Ostatnio pokazał swój unikatowy projekt - odnowiony dom, w którym mieszkał Jerzy Połomski. Wnętrza są naprawdę wow. Musicie je zobaczyć.

📢 Szymon Bieniuk - tak wygląda 18-letni syn Anny Przybylskiej. Jest bardzo podobny do mamy Anna Przybylska i Jarosław Bieniuk doczekali się trojga dzieci. Ich szczęśliwe, rodzinne życie przerwała tragedia. Dziesięć lat temu popularna i lubiana aktorka zmarła na raka trzustki. Jej starszy synek, Szymon, miał wówczas osiem lat. Dziś to pełnoletni, przystojny młodzieniec. Zobaczcie, jak teraz wygląda 18-letni Szymon Bieniuk, syn Ani i Jarosława - pokazujemy go na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Takie jest jedzenie w sanatoriach. Dla jednych mały talerzyk, a dla drugich full wypas "Dawniej szlachta też jadała obficie na salonach, a poddani gdzie i co popadło". Zebraliśmy opinie na temat wyżywienia w sanatoriach od osób, które były tam na turnusach prywatnych oraz na NFZ.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej.

📢 Ewa Żmijewska - tak wygląda. Oto najstarsza córka Artura Żmijewskiego, niezwykle uzdolniona Artur Żmijewski jest ojcem trójki dorosłych już dzieci: Ewy, Karola i Wiktora. Najstarsza córka - Ewa - kończy w tym roku 30 lat. To uzdolniona wokalistka i artystka, która unika blasku fleszy i chroni swoje życie prywatne. W ostatnim czasie pojawiła się jednak na ściance, publikuje też więcej zdjęć na Instagramie. Zobacz, jak wygląda córka Artura Żmijewskiego. 📢 Takie dodatki należą się dzieciom na chorych rodziców w 2024 roku. Oto najważniejsze zasady! Co 5. mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Rodzice starzeją się, a dzieci pracują. Mają swoje rodziny, kredyty i inne zobowiązania. Czy mogą w tym czasie zaopiekować się chorymi matką lub ojcem tak, żeby nie musieli brać urlopu od pracy? Oto wszystko, co należy wiedzieć o zasiłku opiekuńczym.

📢 Wypadek w Toruniu. Nie żyje kierowca ciężarówki - mamy zdjęcia W środę (14 lutego) na Szosie Chełmińskiej w Toruniu doszło do wypadku. Samochód ciężarowy zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Kierowca zginął na miejscu. 📢 Tak wygląda walentynkowy tramwaj MZK Grudziądz. "Single też mogą jeździć" - mamy rozkład jazdy i zdjęcia W Dniu Zakochanych na ulice Grudziądza wyjechał specjalnie przystrojony walentynkowy tramwaj MZK Grudziądz. Mamy jego rozkład jazdy na 14 lutego 2024.

📢 Robert Lewandowski wraz z rodziną wyjechał na narty do Andory. "Szybki wypad z moimi dziewczynami" Robert Lewandowski zrobił sobie krótkie ferie. Piłkarz FC Barcelony z żoną i dwoma córkami wyjechał na narty do Andory. Klara i Laura uczyły się jeździć na nartach. 📢 Fryzury postarzające. Na takie uczesania należy szczególnie uważać - zobacz te zdjęcia Fryzura może nas zarówno odmładzać, jak i dodawać paru lat. Sprawdź w naszej galerii uczesania, w których będziesz wyglądać poważniej. Na niektóre z tych fryzur musisz uważać!

📢 Ślub Kasi i Darka w serialu Na Wspólnej. Mamy zdjęcia Michała Mikołajczaka i Julii Chatys W 3770 odcinku "Na Wspólnej", który będzie wyemitowany w tym tygodniu, emocje sięgną zenitu, gdy Kasia (Julia Chatys) i Darek (Michał Mikołajczak) w końcu zdecydują się na zawarcie związku małżeńskiego. Choć ich ślub będzie jedynie grą na ekranie, dla wielu fanów serialu to wydarzenie, na które czekali od dłuższego czasu. 📢 Najlepsze walentynkowe życzenia dla męża. Wierszyki - zabawne, romantyczne, seksowne Nie masz pomysłu czego w Walentynki życzyć mężowi? Przygotowałyśmy dla Was najlepsze walentynkowe życzenia dla małżonków. Zobaczcie seksowne, zabawne, czule życzenia, które nadadzą się dla męża. 📢 Lotto - wyniki 13.02.2024. Ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2024 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 13.02.2024 tuż po jego zakończeniu.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 13 lutego 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie!

📢 Tysiąc gardeł w SP 28! Tak kibicowaliście siatkarzom CUK Anioły Toruń w meczu z Projektem Warszawa Na spełnienie marzeń kibice i siatkarze CUK Aniołów muszą poczekać do turnieju finałowego II ligi. W meczu o awans do Final Four Pucharu Polski torunianie przegrali z jedną z najlepszych polskich drużyn, Projektem Warszawa. Hala SP 28 pękała w szwach. tak kibicowaliście toruńskim siatkarzom! 📢 Eurojackpot - 13.02.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki. 📢 50 lat uczelni technicznej w Bydgoszczy. Milionowe inwestycje Politechniki Bydgoskiej w toku Serce uczelni zaczęło bić w nieznanym Fordonie, mówił rektor PBŚ na inauguracji z okazji półwiecza działalności bydgoskiej uczelni technicznej. Władze politechniki mówią o planach na najbliższą przyszłość. A te najważniejsze to faktyczne uruchomienie wydziału medycznego i dokończenie Akademickiego Centrum Sportu.

📢 We Włocławku wysoki poziom Wisły. W Toruniu i Bydgoszczy stany ostrzegawcze. Zobacz zdjęcia! We Włocławku znów wysoka woda. Zalana została część przystani Ośrodka Sportu i Rekreacji. W Toruniu i Bydgoszczy obowiązuje na Wiśle stan ostrzegawczy. Zobaczcie na zdjęciach, jak wygląda poziom Wisły we Włocławku.

📢 Pako z Rypina przeszedł na policyjną emeryturę. Może liczyć na dożywotnie utrzymanie przez państwo [zdjęcia] Pies służbowy Idon, prywatnie nazwany Pako, po dziewięciu latach służby w rypińskiej komendzie przeszedł na zasłużoną emeryturę. Czworonożny funkcjonariusz ma na swoim koncie wiele sukcesów w policyjnej służbie. 📢 Studniówka 2024 Zespołu Szkół Technicznych w Grudziądzu - mamy zdjęcia W Hotelu Rudnik bawili się tegoroczni maturzyści z Zespołu Szkół Technicznych im. J.J. Śniadeckich w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia z balu maturalnego uczniów popularnego "Elektryka".

📢 Studniówka 2024 II LO w Grudziądzu. Tak było na balu maturalnym w Hotelu Rudnik - zobacz zdjęcia Tegoroczni maturzyści z II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Grudziądzu bal studniówkowy zorganizowali na nieco ponad 80 dni przed pierwszym egzaminem. Bawili się w Hotelu Rudnik. Zobacz zdjęcia z wydarzenia.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - tabela wzrostów od marca. Ministerstwo podało aktualne dane Waloryzacja emerytur i rent wejdzie w życie od 1 marca 2024. Wiemy już o ile na pewno wzrosną świadczenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podało prognozowany wskaźnik. Przygotowaliśmy wyliczenia emerytur, biorąc pod uwagę te dane. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto i brutto. Oficjalne dane po komunikacie rządu Rząd potwierdził, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w roku 2024 wyniesie co najmniej 12,3%. Ogłosiła to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Mimo prognozowanego wskaźnika na poziomie 11,9%, rząd jest jednak zdecydowany ustalenia jeszcze z ubiegłego roku - 12,3%. Całkowity koszt waloryzacji świadczeń wyniesie około 43,6 mld zł. 📢 ONA i ON Głosowanie w plebiscycie zakochanych rozpoczęte! Czekają atrakcyjne nagrody m.in. 50 000 zł na realizację marzeń! Z okazji Święta Zakochanych przygotowujemy wielką galerię szczęśliwych par z naszego regionu oraz specjalny dodatek do gazety. Co więcej - spośród par, które zgłoszą się do akcji, nasi Czytelnicy wybiorą te najsympatyczniejsze, a my je nagrodzimy. Czekają m.in. wyjazdy do SPA i na wczasy w Grecji, a w finale nagroda główna - 50 000 zł na realizację marzeń. Zdjęcia zwycięzców trafią na okładkę gazety!

📢 Francja Elegancja po Kuchennych rewolucjach została zamknięta [OPINIE, MENU, CENY] Francja Elegancja (dawniej: Szachownica) w Poznaniu przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Czy rewolucja się udała? Dlaczego restauracja została zamknięta? Poznajcie szczegóły rewolucji, opinie gości o Francji Elegancji oraz menu i ceny.

ZOBACZ KONIECZNIE Segregujesz śmieci? Tego nie rób