Przegląd prasy 15.06.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie imiona noszą najlepsi mężowie. Zdaniem ezoteryków ci mężczyźni to marzenie każdej kobiety [15.06.2023]”?

Prasówka 15.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie imiona noszą najlepsi mężowie. Zdaniem ezoteryków ci mężczyźni to marzenie każdej kobiety [15.06.2023] Mężczyźni, którzy nadają się idealnie do roli męża istnieją. Są wierni, opiekuńczy, romantyczni, namiętni, potrafią słuchać. Takie cechy znajdziecie u panów o konkretnych imionach. Na podstawie znaczenia imion stworzyliśmy listę mężczyzn, którzy są najlepszymi kandydatami na męża. Szczegóły poznacie w naszym artykule.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.06.23

📢 Tych aut nie da się ukraść "na walizkę". Takie samochody są odporne na tę metodę kradzieży Metoda na walizkę to jeden z najpopularniejszych sposobów kradzieży samochodów. Złodzieje często działają w nocy a cała akcja trwa nawet kilkanaście sekund. Okazuje się jednak, że niektóre auta są odporne na kradzież "na walizkę". Zobacz teraz w naszej galerii, których samochodów nie da się ukraść tą metodą.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów [15.06.2023] W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS.

Prasówka 15.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Dzięki temu trikowi przedłużysz świeżość chleba. Takie są najlepsze domowe sposoby na świeże pieczywo [15.06.2023] Jak przechowywać chleb, aby był dłużej świeży? Wiele osób nie wyobraża sobie śniadania bez świeżego pieczywa - chleba z chrupiącą skórką czy pachnących bułek. Niestety pieczywo, nawet odpowiednio przechowywane, szybko traci swoją świeżość. Jak przedłużyć świeżość chleba? Istnieje kilka prostych trików, które warto zastosować, by przedłużyć świeżość pieczywa. Poznaj skuteczne sposoby w naszej galerii.

📢 Zmiany w wieku emerytalnym w Polsce. Takie będą korzystne zmiany dla wielu pracowników [15.06.2023] Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę - "rząd się ugiął" [15.06.2023] Negocjacje rządu z "Solidarnością" są na finiszu. Wiele wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Tak mieszka Kuba Wesołowski, aktor znany z serialu Na Wspólnej - mamy zdjęcia Kuba Wesołowski to młody aktor, który już od 20 lat gra Igora Nowaka w serialu "Na Wspólnej" w TVN. Na swoim koncie ma też świetne role w takich filmach jak "Jutro idziemy do kina", "Czas honoru", "Komisarz Alex" czy "Kurier". Ma nowoczesne loftowe mieszkanie w Warszawie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Kuba Wesołowski. 📢 Tak mieszka dziś Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Od niedawna jest ojcem. Zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski. Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl" skończył właśnie 19 lat Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl. 📢 Tak wygląda dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony" - mamy zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Tak wygląda dziś Izabella Scorupco. Mamy zdjęcia. Słynna aktorka właśnie skończyła 53 lata Izabella Scorupco to polska aktorka, która odniosła sukces nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pamiętamy ją przede wszystkim z roli dziewczyny Bonda w "GlodenEye", Heleny w "Ogniem i Mieczem" oraz Ale we "Władcach ognia". Właśnie skończyła 53 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Kujawsko-Pomorskie - Oto najbardziej oryginalne i najdziwniejsze nazwiska w regionie Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę! 📢 Tak wygląda dziś Wioletka z serialu "Ranczo". Ma 42 lata. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo.

📢 Tyle zarabiają za koncert polskie gwiazdy. Tyle za koncert biorą Martyniuk czy Rodowicz [15.06.2023] O zarobkach polskich muzyków krąży wiele legend. Sami artyści rzadko mówią wprost o stawkach koncertowych. W internecie znaleźć można kwoty, jakie trzeba zapłacić za występ największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Sprawdziliśmy więc jakie stawki za koncert mogą mieć najpopularniejsi polscy muzycy i zespoły muzyczne.

📢 Te długi się nie przedawniają. Mamy listę zobowiązań przed którymi nie uciekniesz [15.06.2023] Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu 📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto [15.06.2023] Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Takie są najmądrzejsze psy na świecie. Jakiej rasy jest najmądrzejszy pies? Możesz być zaskoczony! [15.06.2023] Zastanawialiście się, ile IQ mają psy? Ich inteligencja jest mniej więcej na poziomie 2-letniego dziecka. Kto miał psa, ten wie, że to bardzo mądre, sprytne i pomysłowe stworzenia. Pies potrafi aportować, reaguje na imię, wykonuje polecenia. Ale są też psy, które potrafią znacznie więcej. Pies-ratownik, który znajduje ludzi pod gruzami, pies-przewodnik dla osoby niewidomej, pies-terapeuta uzdrawiający poprzez dogoterapię. Jaka rasa psa jest najmądrzejsza na świecie? Jesteście ciekawi? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca! [15.06.2023] Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

📢 Tyle dawaliście w kopercie na komunię. Takie kwoty wręczali chrzestni, dziadkowie i dalsi krewni [15.06.2023] Kończy się sezon komunijny 2023. Tradycyjnie jak co roku w prezencie najczęściej wręczano koperty z gotówką. Wraz ze wzrostem cen usług i organizacji obiadu komunijnego, zmieniły się też kwoty w kopertach. Ile dawali dziadkowie, chrzestni, rodzice, a ile dalsi krewni? Mamy stawki. 📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać [15.06.2023] Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach.

📢 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV. Oto aktualna lista zwolnionych - czerwiec 2023 [15.06.2023] Te osoby unikną opłat za Abonament RTV. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Taka jest wysokość przelewu Czternastej Emerytury oraz terminy wypłat. Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto [15.06.2023] W roku 2023, pojawia się pytanie dotyczące wysokości i terminu wypłaty 14. emerytury. Kto jest uprawniony do otrzymania 14. emerytury w tym roku? Jaką dokładnie kwotę otrzymamy "na rękę" z tego dodatkowego funduszu emerytalnego? Istnieją już określone kryteria, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu tego świadczenia. Jaką kwotę netto otrzymasz z 14. emerytury? Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej od tego świadczenia? Ile będziesz musiał oddać fiskusowi? Przejdźmy do obliczeń, aby to sprawdzić.

📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [15.06.2023] Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. 📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani [15.06.2023] Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń [15.06.2023] Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją.

📢 Tych aplikacji musisz się pozbyć z telefonu. One wykradają dane i pieniądze - aktualizacja czerwiec 2023 [15.06.2023] Aplikacje w smartfonach służą do ułatwiania nam korzystania z telefonu. Chcąc wejść na jakaś aplikacje nie musimy jej szukać bo mamy ją w zasięgu. To zdecydowanie ułatwia korzystanie z urządzeń mobilnych, ale i jest furtką dla oszustów, którzy regularnie próbują wykraść dane użytkowników. W Google Play regularnie pojawiają się nowe aplikacje, niestety nie wszystkie są tym za kogo się podają. Często są tylko zasłoną dla hakerów, aby dostać się do naszego smartfona. Przygotowaliśmy dla Was najnowsza listę aplikacji których koniecznie trzeba pozbyć się z telefonu.

📢 Tak kawa może pozwolić nam schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do kawy na odchudzanie [15.06.2023] Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty, które należy jeść czy pić, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? Rodzaj kawy i sposób, w jaki się ją pije, może mieć większy wpływ na zdrowie, niż nam się wydaje. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które dodane do kawy prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do kawy pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii. 📢 Najdroższy dom w Toruniu na sprzedaż. Cudowny widok za 17,5 tys. zł za metr kw. Zobacz na zdjęciach [15.06.2023] Dom marzeń w Toruniu znajdzie niebawem nowego nabywcę. Kto zostanie właścicielem willi nad brzegiem Wisły nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 12,5 miliona.

📢 Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności [15.06.2023] Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów. 📢 Zastosuj ten trik, a zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki [15.06.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dzięki temu trikowi krzak pomidora w ogródku obrodzi. Ten nawóz do pomidorów zdziała cuda [15.06.2023] Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw. Jest smaczny i ma właściwości zdrowotne. Często gości na naszych stołach, jest też dość łatwy w uprawie. Jak wyhodować piękne i zdrowe pomidory w ogródku? Co zrobić, gdy pomidory nie rosną, a liście opadają i żółkną? Ten prosty nawóz odmieni twoją uprawę. Rośliny będą rosły i będą mieć dużo więcej pomidorów. Podlewanie tym nawozem raz w tygodniu przyśpieszy ich wzrost nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzak pomidora będzie się uginać od owoców! To najtańszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów na obfite plony. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato [15.06.2023] Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów [15.06.2023] Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku [15.06.2023] Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat [15.06.2023] Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna [15.06.2023] Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Czy prawo aborcyjne w Polsce jest łamane? Protest Strajku Kobiet w Bydgoszczy [zdjęcia] Od kilku dni trwa polityczna dyskusja wokół prawa aborcyjnego. W kilkudziesięciu miastach Polski w środę, 14 czerwca, zorganizowano protesty pod hasłem "Ani jednej więcej". W Bydgoszczy protestujący zebrali się na placu Praw Kobiet. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Krystian Wieczorek, czyli Andrzej z "M jak miłość". Wspaniała willa w otoczeniu natury [15.06.2023] Krystian Wieczorek to aktor znany głównie z takich seriali jak "M jak miłość", "Komisarz Alex" czy "Czas honoru". Uwielbiany przez widzów serialowy adwokat Budzyński prywatnie jest właścicielem luksusowej willi w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Znajduje się ona na eleganckim osiedlu mieszkaniowym. Zobacz w naszym artykule, jak tam jest!

📢 Dworzec w Grudziądzu czeka na remont. Ile firm stanęło do przetargu? Otwarto koperty Tylko jedna firma zgłosiła się aby zrealizować inwestycję polegającą na wykonaniu projektu a następnie prac modernizacyjnych dworca PKP w Grudziądzu. Dobrą wiadomością jest to, że zmieściła się w budżecie jaki na ten cel zabezpieczyła kolej. Oferta teraz będzie analizowana pod kątem formalnym. 📢 XVII Spartakiada Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. Rywalizowali niepełnosprawni z całego regionu. Mamy zdjęcia W zawodach, które odbyły się na stadionie GKS "Olimpia" Grudziądz, udział wzięli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej między innymi z Bydgoszczy, Torunia, Łasina, Stolna, Chełmna i Tucholi oraz Wąbrzeźna. 📢 Pięcioro zasłużonych mieszkańców Grudziądza otrzymało Nagrodę Flisaka podczas uroczystej sesji w teatrze [zdjęcia] Miasto to symbole. Jednym z nim jest grudziądzki flisak. Flisactwo wiąże się z ciężką i ofiarną pracą, dlatego przyznawana Nagroda Flisaka stanowi uhonorowanie szczególnych zasług społecznych, gospodarczych i kulturalnych - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Podczas sesji w teatrze poznaliśmy laureatów tej zaszczytnej statuetki. Zostali nimi: Krystyna Grabowska, Danuta Kołodziejska, Henryk Wichrowski, Ryszard Szczepański i Zbigniew Tucholski.

📢 Wyliczenia emerytur w lipcu. Te osoby mogą skorzystać przechodząc na emeryturę w tym miesiącu Czerwiec i lipiec są ważnymi miesiącami dla seniorów. Najbliższe dni i tygodnie są kluczowe dla osób, które chcą przejść na emeryturę. Trzeba pilnować terminów i wówczas można zyskać sporo pieniędzy przy wypłacie świadczenia. 📢 Zanim powstanie trasa S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń, archeolodzy zbadają, co kryje się pod ziemią Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił właśnie wyniki ofert na wykonanie badań archeologicznych i opracowanie wyników tych prac.

📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Takie będą podwyżki dla emerytów Seniorzy zainteresowani są prognozami dotyczącymi waloryzacji emerytur na 2024 rok. Średnioroczna inflacja, która jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wskaźnik waloryzacji, powinna być niższa. Wstępne wyliczenia sugerują, że najniższa emerytura wzrośnie o 162 zł. Przygotowaliśmy dla Państwa tabelę z prognozowanymi kwotami wzrostów, którą można znaleźć w naszej galerii zdjęć 📢 Jak często się myć? Te części ciała myjemy zbyt rzadko. Sprawdź, co najczęściej zapominamy umyć Codziennie powinno się myć dokładnie tylko trzy części ciała - stopy, pachy i okolice pachwin. Resztę ciała wystarczy każdego dnia spłukać wodą. Okazuje się jednak, że są takie obszary ciała, które myjemy za rzadko a niektórych w ogóle zapominamy umyć! Takie części ciała myjemy zdecydowanie za słabo - uważają eksperci. Zwłaszcza jedno miejsce jest szczególnie często pomijane. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Prognozowane podwyżki dla emerytów Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. Inflacja spada, więc nie będzie to tak duża podwyżka, jak w tym roku, ale i tak seniorzy mogą liczyć na pokaźny bonus. Mówi się o programie 300 plus dla emerytów, który "wzmocni" tradycyjną waloryzację emerytur.

📢 Tak należy przechowywać truskawki. Skuteczny trik, by truskawki zachowały świeżość i nie gniły Sezon na truskawki w Polsce rozpoczyna się pod koniec maja i na początku czerwca. Truskawki to popularne owoce sezonowe, uwielbiane i chętnie kupowane. Niestety truskawki po przyniesieniu do domu szybko tracą swoją świeżość, psują się, gniją a nawet pojawia się na nich pleść. Jak przechowywać truskawki, aby zachowały świeżość na dłużej? Poznaj skuteczne triki!

📢 Horoskop miłosny na lato 2023 roku. Te znaki zodiaku może czekać rozstanie Lato coraz bliżej a wraz z nim wyczekiwane wakacje, wolne i słoneczna pogoda. Ten czas warto dzielić z kimś bliskim, kto będzie się z nami cieszył i smucił. W nadchodzące lato wiele znaków zodiaku odnajdzie miłość i to czasem taką na całe życie. Inne niestety dojdą do wniosku, że czas w swoim życiu coś zmienić. W lato czeka nas też kilka rozstań. Zobaczcie, które znaki czeka rozstanie. 📢 Takie dodatki dostaną nauczyciele w 2023 roku. Tyle pieniędzy otrzymają dodatkowo O zarobkach nauczycieli mówi się od dawna. Od kilku lat związki zawodowe informują o niskich wynagrodzeniach dla tej grupy zawodowej w stosunku do stale rosnącej pensji minimalnej. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. To rodzi wiele nieścisłości na drodze nauczyciel - społeczeństwo. Sprawdzamy na jakie dodatki mogą liczyć nauczyciele w 2023 roku.

📢 Dzięki tej zmianie emerytury w 2024 roku będą wyższe. Oto prognoza waloryzacji emerytur Decyzje dotyczące waloryzacji emerytur zależą od polityki rządu i instytucji odpowiedzialnych za system emerytalny danego kraju. W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją.

📢 Posterunkowy z "Rodziny zastępczej" kończy 60 lat. Tak teraz wygląda i tym się zajmuje Jarosław Boberek Jarosław Boberek wielką popularność zdobył rolą posterunkowego w serialu "Rodzina zastępcza", jest także cenionym aktorem teatralnym i jednym z polskich mistrzów dubbingu. Jak zmienił się od swojej kultowej roli? Tak teraz wygląda i żyje na co dzień Jarosław Boberek. 📢 Anna Maria Sieklucka skończyła 31 lat! Tak mieszka i żyje na co dzień Laura z "365 dni" Anna Maria Sieklucka to polska aktorka, której wielką sławę przyniosła rola Laury Biel w "365 dni". Jest to polski film erotyczny, który w 2020 roku był najpopularniejszą produkcją na platformie Netflix oraz najchętniej oglądanym polskim filmem w kinach. Anna Maria Sieklucka skończyła właśnie 31 lat. Zobaczcie, jak wygląda i żyje dziś ta popularna aktorka. Na Instagramie obserwuje ją aż 4,6 miliona fanów.

📢 Oto horoskop wakacyjny 2023. Te znaki zodiaku będą musiały oszczędzać Przygotowaliśmy dla Was finansowy horoskop na wakacje 2023. Wakacje to najlepszy czas na naładowanie akumulatorów nie tylko dla uczniów. Choć w tym czasie jest największy tłok to i tak chętnie wybieramy właśnie ten czas na wypoczynek. A jeśli urlop to niestety potrzebne będą i pieniądze. Sprawdzamy co mówią gwiazdy o Waszych pieniądzach w nadchodzącym czasie. 📢 Tego nie można robić na ogrodach działkowych. Za to można dostać karę w 2023 roku Ogrody działkowe zyskały popularność szczególnie w czasie pandemii. Ich ceny wtedy podskoczyły, a ludzie zaczęli szukać miejsca na odpoczynek. Wiele osób dowiedziało się wtedy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaczęli interesować się tymi miejscami. Sprawdzamy co musimy wiedzieć o ogrodach działkowych. Wiemy czego nie można robić na działkach.

📢 Takie imiona mają najbardziej złośliwe kobiety oraz mężczyźni. Oni potrafią sprawić przykrość Czy wraz z imieniem możemy dostać szereg cech charakteru? Jakie imiona noszą osoby złośliwe? Zdaniem ezoteryków wraz z ewentualnym drugim i nazwiskiem stanowi u większości ludów podstawowe określenie danej osoby. Sprawdzamy na podstawie znaczenia imion, które osoby mają najwięcej cech odpowiadających ludziom złośliwym. Zobaczcie nasze zestawienie osób złośliwych. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Kliknij tutaj - i zobacz znaczenie twojego imienia Zastanawiasz się nad znaczeniem swojego imienia? Według wierzeń wielu osób osoby o pewnych imionach mają określone cechy. Anny są niezwykle pracowite, Tomasze to z kolei są bardzo niecierpliwi. Sprawdź w naszej galerii najbardziej inteligentne imiona według księgi imion. 📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023.

📢 Takie będzie lato 2023 w Polsce. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do października Jakie będzie lato 2023 w Polsce? Jaka jest prognoza pogody na tegoroczne wakacje? Sprawdziliśmy nowe prognozy pogody na lato 2023. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę długoterminową. IMGW prognozuje, jaka będzie pogoda od lipca aż do października! Meteorolodzy ostrzegają, że czekają nas anomalie pogodowe i upały powyżej 30 stopni Celsjusza, nagłe burze i duża zmienność pogody. Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na lato 2023. 📢 Ola wytatuowała oczy i straciła wzrok. Jest prawomocny wyrok dla warszawskiego tatuatora Zapadł prawomocny wyrok w sprawie tatuatora, który podczas zabiegu tatuowania oczu trwale okaleczył jedną ze swoich klientek. Po wykonaniu tatuażu Aleksandra straciła wzrok. Jedno, bardziej porażone tuszem oko, na które zupełnie nie widziała, zostało zastąpione implantem. Drugim widzi jedynie światło. Piotr A. został uznany przez sąd winnym nieudzielenia pomocy poszkodowanej w czasie zabiegu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego kalectwa.

📢 Dzięki tym składnikom banany nas zmieniają. To się dzieje z organizmem, gdy jesz banany Banany mają do zaoferowania o wiele więcej niż obniżenie ciśnienia czy utrzymanie poziomu energii. Oto zaskakujące właściwości bananów. Nie wszyscy powinni jednak jeść banany. Mają one pozytywne, jak i czasami dla niektórych negatywne, skutki dla naszego zdrowia.

📢 Taki jest najgorszy czas na picie kawy. O tej porze i w takim połączeniu lepiej nie pić kawy Kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie, gdyż ma liczne właściwości lecznicze. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca, a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może nawet pomóc schudnąć. Ale zdaniem ekspertów lepiej zrezygnować ze spożywania kawy w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. 📢 W tych sytuacjach można stracić mieszkanie. Zobacz kiedy możemy stracić prawo do lokalu W naszym kraju mamy mieszkania własnościowe, lokatorskie, socjalne czy komunalne. Prawo do takiego mieszkania mamy na zupełnie innych zasadach, ale do każdego z nich możemy to prawo stracić. Oczywiście główną przyczyną utraty mieszkania są długi. Sprawdzamy, w jakich sytuacjach możemy stracić mieszkanie.

📢 Te osoby nie powinny pić kawy. Ostrzegamy - ludziom z tej grupy kawa może mocno zaszkodzić Choć picie kawy niesie wiele pozytywnych skutków, nie wszyscy powinni ją pić. Niektórym może bowiem zaszkodzić. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Sezon 2023 w Pieczyskach rozpocznie się 24 czerwca. Sprawdziliśmy ofertę i ceny [zdjęcia] Pieczyska, kurort nad Zalewem Koronowskim, cieszy się powodzeniem turystów. W niektórych pensjonatach już teraz trudno o nocleg w wakacyjnych miesiącach. Na co liczyć mogą goście?

📢 11 lat temu na Zachemie w Bydgoszczy zakończono budowę wyjątkowej instalacji. Nigdy nie została uruchomiona "Te technologie były jedynymi w świecie i zostały opatentowane jako "made in Poland. Łezka się w oku kręci" - mówi jeden z byłych zachemowców. Grupa pracowników bydgoskich zakładów chemicznych odwiedziła unikatową instalację do wytwarzania produktów z gliceryny. Budowę urządzeń zakończono 11 lat temu, ale do pełnego rozruchu instalacji nie doszło z powodu przekształceń w spółce, a ostatecznie jej likwidacji. 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Takie ryby są najlepsze i najzdrowsze. Dietetycy polecają teraz te gatunki ryb Dietetycy zalecają jedzenie ryb, ponieważ korzystnie działają na mózg, układ nerwowy oraz sercowo-naczyniowy. Dostarczają ważnych dla organizmu substancji odżywczych. Ryba rybie jednak nie równa. Zobacz które są najzdrowsze. 📢 Luna, która wzruszyła pracowników Biziela w Bydgoszczy. Może jeszcze będzie mogła "pracować" w lecznicy Suczka rasy Golden Rtriver pomieszkiwała przez kilka tygodni na oddziale SOR w bydgoskim szpitalu Biziela. Już nawet wstępnie wyznaczono dzień konferencji prasowej, by przedstawić psiaka dziennikarzom i opinii publicznej. Kiedy jednak odezwały się organizacje ochrony zwierząt, pomysł zawieszono. Szpital konsultuje się teraz z towarzystwem kynoterapeutycznym.

📢 Seksbiznes w Toruniu. Kiedy matka i córka staną przed sądem? Prokurator: czekamy na opinię psychiatry Matka i córka z Torunia prowadziły agencje towarzyskie w Toruniu, Wrześni i Kutnie. Na cudzym nierządzie zarobiły ponad 4,3 mln zł - ustaliła prokuratura. Seksbiznes rozbito blisko 2 lata temu. Dlaczego brak aktu oskarżenia w tej sprawie?

📢 Zmiany w jednostce wojskowej w Chełmnie. Batalion zmieni się w pułk. Już zmienił podległość. Zdjęcia Na placu apelowym 3 Batalionu Drogowo-Mostowego w Chełmnie, odbył się w poniedziałek (12.06.2023) uroczysty apel z okazji przejścia chełmińskiej jednostki w podporządkowanie 1 Dywizji Piechoty Legionów. To pierwszy krok do zmiany batalionu w pułk. 📢 Stylizacja paznokci, w której się zakochasz! To połączenie frencha i ombre. Zobacz, jak wygląda frombre nails Frombre nails to nowy trend w stylizacji paznokci. Ten manicure ma szanse stać się hitem tych wakacji! Dlaczego? Bo to połączenie dwóch zdobień, które z pewnością każda z was zna. Poznaj frombre nails i zobacz, jak wyglądają! 📢 Tyle zarabia teraz ławnik - oto stawki. Sądy w Kujawsko-Pomorskiem szukają chętnych kandydatów na nową kadencję Sądy szukają chętnych kandydatów na ławników sądowych. W Kujawsko-Pomorskiem rozpoczyna się nabór - w Bydgoszczy Rada Miasta wybierze prawie 170 ławników, w Toruniu - prawie 140 a w Grudziądzu ponad 30. Termin zgłoszeń mija 30 czerwca. Czym zajmuje się ławnik sądowy, kto może nim zostać i ile zarabia? Czytaj więcej.

📢 Tak wygląda w środku domu Dawida Kubackiego. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Dom Dawida Kubackiego stoi w Szaflarach, kilkanaście kilometrów od Zakopanego. Piętrowy dom jest dość duży, wybudowany w tradycyjnym dla tego regionu stylu. Zobaczcie, jak mieszka gwiazda skoków narciarskich.

📢 Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Oto sekrety wielkiej księgi imion Agnieszka, Natalia, Urszula, Magda. Kobiety o tych imionach wyróżniają się inteligencją. Są bystre, zaradne i potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Sprawdź w naszej galerii, które jeszcze panie zalecane są do grona najmądrzejszych.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 wyłonione. Zobacz zdjęcia W niedzielę 11 czerwca wyłonione zostały najpiękniejsze mieszkanki województwa Kujawsko-Pomorskiego. W City Hotel w Bydgoszczy odbyła się gala finałowa wyborów Miss Nastolatek i Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. W finale konkursu zaprezentowało się 28 finalistek ubiegających się o tytuł Miss Woj. Kujawsko-Pomorskiego i 15 kandydatek do korony Miss Nastolatek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023. Podajemy wyniki gali, którą poprowadził konferansjer i DJ Wacław Tomalak, a wystąpili: Paweł Tur i Adi Kowalski. Zdjęcia.

📢 Nowa gra Lotto - Ekspres Losy. Już pięć głównych wygranych w Kujawsko-Pomorskiem Przez pierwsze dni czerwca padło pięć głównych wygranych w Ekspres Losach. To nowa odmiana gier w Lotto. Tutaj nie czekasz na wynik, bo masz go od razu. W tym roku w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem mamy już 37 wygranych na sumę blisko 7 milionów złotych. Ile tym razem wygrali szczęśliwcy? Gdzie? Szczegóły w artykule poniżej.

📢 Kulinarna bitwa Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego. Kto wygrał? [zdjęcia, wyniki] 19 Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu grudziądzkiego zmierzyło się w kulinarnej "Bitwie regionów". Zobaczcie co przygotowały panie na konkurs i kto go wygrał. 📢 Manicure ombre. Zobacz 10 modnych stylizacji i pomysłów na paznokcie na lato 2023 Zadbane dłonie z pomalowanymi paznokciami to uzupełnienie outfitu. Manicure ombre to popularna w tym sezonie i efektowna metoda stylizacji paznokci. Takie pomysły i wzory będą równie dobrze wyglądały wykonane zwykłym lakierem, jak i hybrydowym. Zobacz 10 najmodniejszych trendów na manicure ombre na tegoroczne lato. Którą stylizację wybierasz dla siebie?

📢 Modne kolory paznokci na lato 2023. Takie lakiery do paznokci są trendy w tym sezonie Takie są najnowsze trendy na paznokcie na tegoroczne lato. W tym sezonie postaw na żywe, intensywne barwy. Na paznokciach modne będą błękity i odcienie niebieskiego, odcienie żółtego, pomarańczowy, czerwony. Możesz też pobawić się zdobieniem paznokci - na topie obecnie jest stylizacja paznokci w stylu ombre. Zobacz propozycje na modne paznokcie! 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Pacjentka bydgoskiego szpitala z nieodwracalnie uszkodzonym płodem. Szpital miał przeprowadzić cesarskie cięcie 32-letnia pacjentka bydgoskiego szpitala Biziela obawia się konsekwencji oczekiwania na obumarcie nieodwracalnie uszkodzonego płodu. 8 czerwca podano nieoficjalną informację o wykonaniu u niej cesarskiego cięcia. Szpital komentuje, że decyzje podejmuje na bieżąco i nie mogą być one wymuszane medialną presją.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie. 📢 Najmądrzejsze psy. Które rasy są najinteligentniejsze? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Zobacz, czy Twój pies zalicza się do mądrali...

📢 Taki jest sekret młodości Katarzyny Bujakiewicz - pielęgniarki Marty z "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka [zdjęcia] Katarzyna Bujakiewicz, jak stwierdziła w wywiadach, z nikim nie musi już rywalizować ani nikomu nic udowadniać, bo w pracy dawno już osiągnęła pełną dojrzałość. Ale jeśli myślicie, że zwolniła tempo po 50-tce, którą świętowała we wrześniu 2022 roku, nic bardziej mylnego. Artystkę wręcz rozpiera energia do działania. Sporo się u niej dzieje. O tym, jak i w czym się teraz realizuje, piszemy niżej. 📢 W ten sposób sprawdzisz czy banknot nie jest fałszywy. Zdradzimy Wam sprawdzone triki Każdego dnia mamy do czynienia z pieniędzmi. Choć coraz więcej osób płaci kartą to nadal w wielu miejscach możemy płacić tylko gotówką. Warto więc wiedzieć, jak rozpoznać fałszywy banknot, aby nie dać się oszukać. Mamy dla Was sprawdzone sposoby na sprawdzenie autentyczności banknotów.

📢 Kobiety o tym imieniu są najlepszymi żonami. Zobaczcie, co mówią o was gwiazdy! [lista] Na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie najlepszych żon. Zobaczcie panie, o jakim imieniu się na nim znalazły. 📢 Dworzec w Grudziądzu wpisany do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Budynek dworca kolejowego w Grudziądzu to zabytek powojennego modernizmu. Dzięki trójstronnej współpracy PKP S.A., prezydenta Grudziądza oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dworzec w Grudziądzu przejdzie kompleksową rewitalizację ze szczególnym uwypukleniem cennych elementów decydujących o jego wartości architektonicznej. 📢 Cała Wstecz zamknięta po Kuchennych rewolucjach [OPINIE, MENU, CENY] Cała Wstecz przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie były opinie o restauracji Cała Wstecz? Co znalazło się w nowym menu? Dlaczego Cała Wstecz została zamknięta? Sprawdźcie.

ZOBACZ KONIECZNIE Za te choroby zawodowe dostaniesz odszkodowanie

iPolitycznie - Dominik Tarczyński - skrót 3