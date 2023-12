Przegląd prasy 15.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Zarobki w wojsku - od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy ”?

📢 Zarobki w wojsku - od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki.

📢 Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń Zmywarka to urządzenie, które w wielu domach jest włączana nawet codziennie. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Ale lepiej uważać, co się wkłada do zmywarki, bo można wyrządzić wiele szkody. Oto lista rzeczy, których nie należy wkładać do zmywarki - w ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki. Sprawdź, czy też tak robisz.

📢 Tak udekorowali swoją willę na święta Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Zobacz zdjęcia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski niedawno zamieszkali w nowym pięknym domu. Teraz przyszedł czas, aby udekorować swoje miłosne gniazdko na okres świąt Bożego Narodzenia. Aktorka pochwaliła się już na Instagramie choinką i ozdobami świątecznymi. Zobacz zdjęcia!

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Objawy niedoboru żelaza. Takie są reakcje naszego organizmu na niedobór tego składnika Żelazo jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Żelazo odgrywa ważną rolę w procesie transportowania tlenu i dwutlenku węgla w organizmie, a także uczestniczy w metabolizmie komórkowym. Niedobór żelaza może być groźny dla zdrowia. Zbyt niski poziom żelaza w organizmie powoduje anemie. Może powodować tez między innymi nadmierne wypadanie włosów, problemy z sercem. Zobacz, jakie są objawy niedoboru żelaza w organizmie.

📢 Mamy horoskop na weekend 15-17 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [15.12.2023] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 15-17 grudnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Modne paznokcie świąteczne na Boże Narodzenie. Taki jest najmodniejszy manicure na grudzień - białe, złote, czerwone [15.12.2023] Zadbane dłonie i pomalowane paznokcie sprawiają, że dłonie wyglądają młodziej, a także że kobieta czuje się piękna i atrakcyjna. W trendach na świąteczne i zimowe paznokcie królują barwy zimy - biały, srebrny, złoty, niebieski, błękitny, czerwony. Spraw sobie modny, zimowy manicure. Manicure może być także doskonałym uzupełnieniem świątecznego looku. Takie są teraz modne paznokcie na zimę i święta Bożego Narodzenia. Mamy najnowsze pomysły, wzory i inspiracje.

📢 Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia [15.12.2023] Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć. 📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Dodaj te przyprawy do bigosu, a będzie łatwiej strawny. Oto przepis na lekkostrawny bigos [15.12.2023] Bigos to danie uwielbiane przez Polaków. Chętnie spożywamy go również w okresie świąt Bożego Narodzenia. Armatyczna, lekko kwaskowa potrawa ma jeden minus - jest bardzo ciężkostrawna. Możemy jednak wzbogacić go o pewne zioła i przyprawy, dzięki którym będzie łagodniejszy dla naszego układu trawiennego. Zobacz, co należy dodać do bigosu, aby był łatwiej strawny. 📢 Urządzenia zużywające najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka [15.12.2023] Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [15.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Sylwia Mor - adoptowana córka Agaty Młynarskiej. Tak wygląda teraz na zdjęciach rodzinnych [15.12.2023] 25 lat temu los połączył Agatę Młynarską i Sylwię Mor, wówczas 11-latkę z domu dziecka nieopodal Suwałk. Dziś Sylwia Mor ma już swoją rodzinę, jednak więź z popularną dziennikarką, która dała je miłość i dom, pozostanie na zawsze. Tak wyglądała Sylwia Mor, gdy mieszkała z Agatą Młynarską. O tym piszemy niżej.

📢 Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów" na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina [15.12.2023] Kamila Urzędowska ma za sobą wiele charakterystycznych ról filmowych, jednak to rola Jagny w "Chłopach" - filmu nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny dała jej dużą rozpoznawalność. Dzięki temu kariera Kamili Urzędowskiej nabrała rozpędu. Zobaczcie główną bohaterkę tego kinowego hitu - Kamilę Urzędowską na odważnych zdjęciach. Publikujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku [15.12.2023] Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [15.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [15.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić [15.12.2023] Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów. 📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę [15.12.2023] Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat!

📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech [15.12.2023] Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [15.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [15.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii [15.12.2023] Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach.

📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji [15.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [15.12.2023] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [15.12.2023] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [15.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [15.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść pierogów. Oni powinni uważać na nie w święta [15.12.2023] Pierogi to jedna z tradycyjnych potraw kuchni polskiej i ukraińskiej. Na stołach pojawiają się szczególnie w okresie świąt Bożego Narodzenia. Jednak czy każdemu pierogi służą? Przy niektórych schorzeniach powinniśmy unikać pewnych rodzajów pierogów. Sprawdź, kto powinien je ograniczyć. 📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [15.12.2023] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [15.12.2023] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich [15.12.2023] Wielu z nas miało okazję nieświadomie zetknąć się z tzw. "wampirem energetycznym". Nawet po niedługiej interakcji czy rozmowie czujemy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Jesteśmy otumanieni, zmęczeni, smutni, boli nas głowa. Okazuje się, że osoby o pewnych imionach mogą mieć skłonności do odbierania energii i radości innym ludziom. Oto lista osób, które mogą być wampirami energetycznymi.

📢 Bombki vintage - zdjęcia, ceny. Świąteczne ozdoby z czasów PRL mają swój niepowtarzalny urok [15.12.2023] Reflektorki, pajacyki, muchomorki, koszyczki, torebki, łabędzie, księżyce, parasolki, mikołaje, babuszki - takie bombki z czasów PRL przeżywają dziś prawdziwy renesans. Takich świątecznych ozdób w stylu vintage próżno dziś szukać w sklepach. A mają swój urok i... swoją cenę. Unikatowe modele mogą naprawdę sporo kosztować. Kolekcjonerzy polują na konkretne ozdoby. Jakie? Sprawdź, jakie są ceny OLX.

📢 Skoczek Maciej Kot - tak mieszka i żyje w Nowym Targu. Oto jego śliczna żona Agnieszka i syn Filip [15.12.2023] Maciej Kot po długiej przerwie wrócił do kadry A w skokach narciarskich i wystartował w Pucharze Świata w Klingenthal. Trochę w cieniu największych gwiazd reprezentacji Maciej Kot ułożył sobie życie u boku pięknej Agnieszki, jego oczkiem w głowie jest syn Filip. Tak mieszka i żyje na co dzień w Nowym Targu skoczek Maciej Kot. 📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii [15.12.2023] Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

📢 Czy będzie można palić drewnem w kominku? Od nadesłanych opinii może zależeć nowe prawo [15.12.2023] Jeszcze tylko do czwartku (14 grudnia) przesyłać można opinie dotyczące projektowanych przepisów dotyczących ogrzewania paliwem stałym w Parlamencie Europejskim. Wśród kilkuset nadesłanych opinii, nie ma zgody wśród Europejczyków. Większość głosów z Polski zdecydowanie sprzeciwia się zakazom.

📢 Fryzury dla kobiet po 50 - inspiracje, zdjęcia. Takie uczesania odejmą lat [15.12.2023] Koniec roku to dobry czas na zmianę fryzury. Warto zacząć nowy rok z nową energią i fryzurą. A jak wybrać odpowiednią fryzurę? Przede wszystkim podstawić na coś co będzie nam się podobać i w czym będziemy się dobrze czuć, bo to doda nam pewności siebie. Jak wybrać odpowiednie uczesanie? Mamy dla Was kilka inspiracji. Zobaczcie.

📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [15.12.2023] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku. 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [15.12.2023] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu.

📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Boże Narodzenie 2023 z kwiaciarni [15.12.2023] Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Boże Narodzenie mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Tego nie kupuj pod choinkę - lista. Oto najgorsze prezenty na Boże Narodzenie 2023. Niektóre przynoszą pecha! [15.12.2023] Przed nami święta Bożego Narodzenia 2023 i najważniejsza w tych dniach Wigilia. Spotykamy się w rodzinnym gronie, składamy sobie życzenia, a i obdarowujemy prezentami. Z upominków pod choinką cieszą się nie tylko dzieci. To bardzo miły moment również dla dorosłych. Jakie prezenty wybrać, a jakich najlepiej unikać? Oto lista nietrafionych prezentów na święta Bożego Narodzenia. Listę podajemy niżej.

📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [15.12.2023] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść maku. Im może zaszkodzić świąteczny makowiec [15.12.2023] W grudniu spożycie maku w Polsce gwałtownie rośnie. Na świątecznych stołach pojawiają się torty makowe, tradycyjne makowce, pokryte słodkim lukrem szneczki, a wcześniej często kluski z makiem. Trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez tych smakołyków. Kto nie powinien jeść maku? Osoby z tymi schorzeniami powinny go ograniczać. Sprawdzamy co się dzieje z organizmem, gdy jemy mak.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [15.12.2023] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Dodatek osłonowy w 2024 roku - tabela wyliczeń. Tyle pieniędzy będziemy mogli dostać [15.12.2023] Dodatek osłonowy był wypłacany w 2022 roku w ramach pomocy gospodarstwom domowym z wysokimi rachunkami energii. Do prezydenta trafił już projekt dodatku osłonowego, który będzie wypłacany w 2024 roku. Zobaczcie, kto i ile pieniędzy będzie mógł dostać w nowym roku. 📢 Zabawki z czasów PRL - zdjęcia, aktualne ceny z OLX. Takich teraz dzieci nie znają [15.12.2023] Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX.

📢 Oto błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak [15.12.2023] Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [15.12.2023] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Ceny karpia w marketach i na targowisku. Takie są ceny ryb przed świętami Bożego Narodzenia [15.12.2023] Większość osób decyduje się na zakup karpi w postaci patroszonej, filetowanej lub w formie dzwonka. Sprawdziliśmy, jakie są ceny karpi w marketach w grudniu 2023 roku. Karp pozostaje niekwestionowanym królem bożonarodzeniowego stołu, dostępny w różnych formach - żywy, świeży jako tusza czy filet. 📢 Oto najgorsze ryby, tych gatunków lepiej nie jeść. Takie ryby są najbardziej toksyczne [15.12.2023] Jakie ryby są najbardziej toksyczne? Zdecydowanie zbyt rzadko w codziennej diecie pojawiają się ryby, które są bogatym źródłem cennych składników odżywczych. Ryby należą do najzdrowszych produktów spożywczych a spożywanie ich jest zalecane przez lekarzy i dietetyków. Jednak warto wiedzieć, których gatunków ryb lepiej nie jeść. Mięso niektórych gatunków może gromadzić rtęć i metale ciężkie. Sprawdź teraz najgorsze gatunki ryb.

📢 Edyta Herbuś o byciu macochą – zdjęcia. Tak żyje na co dzień tancerka i aktorka [15.12.2023] Tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka telewizyjna Edyta Herbuś prowadzi życie pełne podróży i wyzwań. Prywatnie jest macochą dla trójki dzieci swojego partnera Piotra i ukochaną wnuczką Otylii i Tadeusza. Z dziadkami łączy ją wyjątkowa międzypokoleniowa więź. Oto, jaka jest prywatnie Edyta Herbuś.

📢 Oto horoskop miłosny na 2024 rok. Na te znaki zodiaku czeka miłość i szczęście w związku [15.12.2023] Mamy horoskop miłosny na cały 2024 rok. Co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Niektóre znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu miłosnym! Skorpion, Byk, Ryby, Rak i Koziorożec - te znaki czeka ogromne szczęście w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia z Omanu! [15.12.2023] Iwona i Gerard to najbardziej znana para z "Sanatorium miłości", kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Alicja Bachleda-Curuś - zdjęcia z młodości. Aktorka jako nastolatka zniewalała urodą [15.12.2023] Alicja Bachleda-Curuś miała zaledwie 16 lat, gdy podbiła serca widzów rolą Zosi w "Panu Tadeuszu". Od tej pory jej kariera nabrała rozpędu. Była popularna w Polsce, Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Oto jak wyglądała w młodości! Aktorka zniewalała swoją naturalnością i dziewczęcą urodą! 📢 Dodaj ten składnik do pierogów, a ciasto wyjdzie idealne! Oto trik na miękkie i elastyczne ciasto [15.12.2023] Pierogi to jedne z podstawowych potraw kuchni polskiej. Choć przepis jest niezwykle prosty i wszystkim znany, zdarza się, że ciasto nie wychodzi po naszej myśli, a jego konsystencja i smak odbiega od wyobrażeń. Tymczasem wystarczy do pierogów dodać jeden składnik, a staną się miękkie, elastyczne i rozpływające w ustach. Sprawdź ten trik.

📢 Barbara Nowacka i jej styl - prywatne zdjęcia. Nowa minister edukacji dba o kondycję. Regularnie biega [15.12.2023] Nowa minister Barbara Nowacka dba o kondycję fizyczną. Relacje z biegania zamieszcza w mediach społecznościowych. Jaka jest na co dzień minister edukacji? Oto jej prywatny styl - zobacz niżej i w naszej galerii. 📢 Władze Grudziądza przekazały do Ukrainy autobus MZK i dary dla dzieci. Mamy zdjęcia Wzruszające było przekazanie drugiego już autobusu z floty Miejskiego Zakładu Komunikacji w Grudziądzu dla ukraińskiej gminy Verba. - Jesteśmy bardzo wdzięczni - mówi Kamila Kotvicka, wójt. 📢 Tak w młodości wyglądała Michałowa z serialu Ranczo. Marta Lipińska była piękną aktorką Marta Lipińska od ponad 60 lat jest obecna na scenie teatralnej oraz na planach filmów i seriali. Współcześni widzowie rozpoznają ją głównie z roli ciekawskiej i poczciwej gospodyni Michałowej w serialu "Ranczo", jednak jej filmografia jest znacznie bogatsza. Okazuje się, że popularna Michałowa w młodości była prawdziwą pięknością. Zobacz, jak wtedy wyglądała.

📢 Gdzie kręcono Czterech Pancernych? Tak wyglądają plenery z serialu na Dolnym Śląsku - zobaczcie zdjęcia Sławomir Szeliga wraz z rodziną od kilku już lat podróżuje po Polsce śladami plenerów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Tym razem wybrał się na Dolny Śląsk. Odwiedził miejsca, w którym kręcono serial "Czterej pancerni i pies". - Tym razem mieliśmy wspaniałego przewodnika - Marka Łazarza - miłośnika turystyki filmowej, szefa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Pancernych, autora przewodnika po serialu i okolicach - zdradza Sławomir Szeliga. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Samochody Kuby Wojewódzkiego - od calibry do ferrari. Zobacz jakie auta miał i jakimi jeździ teraz Kuba Wojewódzki to dziennikarz i celebryta. Spore zainteresowanie budzi także jego motoryzacyjna pasja. W mediach społecznościowych regularnie publikuje zdjęcia aut jakimi jeździ. Są archiwalne fotografie w bmw, vw czy oplu oraz te z ostatnich aut - w jeepie, lamborghini czy ferrari.

📢 Sylwia Peretti z programu "Królowe życia" w TTV - zdjęcia. Tak żyje po stracie syna Sylwia Peretti stała się znana w całej Polsce dzięki udziałowi w programie TTV "Królowe życia". Bajkowy świat przerwała jednak tragedia. W wypadku samochodowym zginął jej ukochany syn. Po tym wydarzeniu "Królowa życia" zniknęła z mediów społecznościowych. Teraz mówi o swoich emocjach. 📢 Tak żyje Michał Chorosiński - zdjęcia. Oto różne wcielenia aktora i męża minister kultury Dominiki Chorosińskiej Michał Chorosiński, prywatnie mąż minister kultury Dominiki Chorosińskiej, ma za sobą długą listę aktorskiego dorobku. Występował w wielu telewizyjnych serialach, ostatnio w "Koronie królów. Jagiellonowie" oraz popularnym "Dewajtis". Fani produkcji TV Puls z pewnością kojarzą też Chorosińskiego z serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Jaki jest prywatnie Michał Chorosiński? Pokazujemy na zdjęciach w galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Takie mają być podwyżki od marca Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Takie będą stawki od stycznia Abonament RTV 2024 - tyle zapłacimy w 2024 roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zdecydowała o stawkach, jakie trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2024 roku. Zobacz, jakie opłaty będą nas dotyczyć za oglądanie telewizji i słuchanie radia.

📢 Tak wygląda córka Nataszy Urbańskiej. Na zdjęciach jest niesamowicie podobna do swojej matki Wielu jest aktorów, którzy swoje zamiłowanie i kierunek późniejszej ścieżki zawodowej wybrali dzięki swoim rodzicom. Nie może to dziwić, ponieważ obcowanie z teatrem, sztuką i klimatem który wokół tego się unosi może zaczarować.

📢 Oto Artur z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Czy jest już zajęty? Fani: "Karma wraca" Finał jubileuszowej, 10. edycji programu "Rolnik szuka żony", od początku do końca był niezwykle emocjonujący. Polały się łzy i padło wiele gorzkich słów. Jednym z największych zaskoczeń była decyzja Artura, który zdecydował się rozstać z Sarą, choć wcześniej ich relacja rozwijała się bardzo pozytywnie. Jaki jest prywatnie przystojny rolnik? Czy wciąż jest wolny? 📢 Danuta Adamczyk od lat fotografuje Solec Kujawski. Nowa wystawa w centrum kultury jest jednak inna W Galerii Homo Faber Soleckiego Centrum Kultury oglądać można wystawę fotografii Danuty Adamczyk pt. „Letniej pory...miłe wspomnienia”. Przygotowano ją w tajemnicy przed autorką. 📢 W Grodzeniu w gm. Kikół odbył się Konkurs Kulinarny „Potrawa wigilijna” w ramach Festiwalu Smaków Tradycyjnych Ośrodek Kultury Gminy Kikół już od kilku lat organizuje Konkurs Kulinarny „Potrawa wigilijna” w ramach Festiwalu Smaków Tradycyjnych. W tym roku odbył się on w świetlicy wiejskiej w Grodzeniu. Patronat nad tym wydarzeniem objęli: wójt gminy Kikół oraz starosta lipnowski. Oni też byli fundatorami atrakcyjnych nagród, które przydadzą się w każdej kuchni. W konkursowe szranki stanęły: Koło Gospodyń Wiejskich w Grodzeniu, Koło Gospodyń Wiejskich Suminianki, Sołectwo Trutowo, Stowarzyszenie Emerytów Gminy Kikół oraz Stowarzyszenie Kikolanki.

📢 Liczby w Lotto, które wygrywają. Te liczby padały najczęściej w historii gier Lotto od 1957 roku Gra Lotto to jedna z najpopularniejszych i najstarszych gier Totalizatora Sportowego. Pierwsze losowanie gry Toto Lotek odbyło się 27 stycznia 1957 roku. Od 1975 roku gra ta nosiła nazwę Duży Lotek, a 2009 roku jest to gra Lotto. Sprawdzamy, jakie liczby w 66-letnie historii gry padały najczęściej. Zobaczcie, jakie liczby warto skreślić. 📢 Przysięga ochotników zasadniczej slużby wojskowej w 56. Bazie Lotniczej w Inowrocławiu. Ślubowało ponad stu żołnierzy Ochotnicy VIII turnusu Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej z inowrocławskiej 56. Bazy Lotniczej złożyli uroczystą przysięgę wojskową na Lotnisku w Latkowie. 📢 Międzypokoleniowe lepienie pierogów w restauracji na zamku w Golubiu-Dobrzyniu ze znaną dziennikarką kulinarną. Zobacz zdjęcia W środę 13 grudnia radne Dominika Piotrowska i Dominika Kwidzyńska z grupą społeczników zorganizowały międzypokoleniowe lepienie pierogów w restauracji na zamku w Golubiu-Dobrzyniu. Pojawiły się dzieci, ich mamy oraz babcie. Nie zabrakło też panów. O przygotowywaniu pierogów - tradycyjnych i unikatowych - mówiła znana dziennikarka kulinarna oraz prowadząca liczne warsztaty Monika Kucia.

📢 Ponad 370 żołnierzy złożyło przysięgę wojskową w Grupie pod Grudziądzem. Mamy zdjęcia To była największa w dotychczasowej historii jednostki przysięga wojskowa - podkreśla Marcin Rymacki, rzecznik prasowy Centrum Szkolenia Logistyki. 📢 W Grudziądzu na Skwerze Solidarności obchodzono 42. rocznicę ogłoszenia stanu wojennego. Zobacz zdjęcia W 42. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego na Skwerze Solidarności w Grudziądzu miały miejsce uroczystości patriotyczne z udziałem władz miasta i duchownych, zaproszonego pana Patryka Tomaszewskiego z UMK oraz ludzi "Solidarności": Jerzego Przybylskiego i Krzysztofa Brzeskiego. Program artystyczny wykonała młodzież z III LO.

Uczestniczące w uroczystości delegacje złożyły kwiaty i znicze pod pomnikiem Solidarności, były także okolicznościowe przemówienia oraz wspólna modlitwa.

📢 Barbara Kurdej-Szatan - apartament za 2,5 mln zł. Tak mieszka znana aktorka i prezenterka Barbara Kurdej-Szatan, aktorka i prezenterka, od trzech lat mieszka wraz z rodziną w eleganckim apartamencie w Warszawie. Lokum warte jest 2,5 mln złotych. Celebrytka - wyraźnie dumna z tego mieszkania, często zamieszcza zdjęcia jego wnętrz w mediach społecznościowych. Ostatnio jej ulubionym miejscem wypoczynku, gdy pogoda dopisuje, jest rozległy taras. Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan, zobaczcie w naszym artykule.

📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich. 📢 Policjanci z Bydgoszczy rozbili grupę przestępczą. Sześć osób z zarzutami udziału w narkotykowym biznesie - zobacz zdjęcia Sześć osób usłyszało zarzuty działania w narkotykowym biznesie. Cztery zostały tymczasowo aresztowane. Policjanci zabezpieczyli ponad 300 kg zakazanych środków i kilkanaście tysięcy litrów płynnego produktu do wytwarzania narkotyków oraz ujawnili laboratorium produkujące środki odurzające. To efekt pracy policjantów z komendy wojewódzkiej w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

📢 Tablice rejestracyjne - te osoby muszą je wymienić. Nowe przepisy obejmą tysiące pojazdów Gotowa jest już nowelizacja Prawa o ruchu drogowym. Nowe przepisy mają pomóc uporządkować Centralną Ewidencję Pojazdów oraz ukrócić przestępcze procedery złodziei samochodów. W ich ramach tysiące Polaków będzie musiało wymienić tablice rejestracyjne, w innym przypadku ich pojazd może zostać wyrejestrowany. Sprawdź w artykule, kto znalazł się na liście.

📢 Nauczyciele z Szubina przygotowali bajkowy spektakl. Uczniowie zachwyceni. Są też inne sukcesy Ostatnie tygodnie 2023 r. są wyjątkowe w Zespole Szkół Specjalnych w Szubinie. Uczniowie cieszą się z ogólnopolskiego sukcesu. Z kolei nauczyciele mają za sobą udany debiut na scenie. 📢 Matura próbna z angielskiego 2024. Tu znajdziecie arkusz, odpowiedzi do testów diagnostycznych CKE i zasady oceniania Matura próbna z języka angielskiego odbyła się w całej Polsce 8 grudnia 2024 roku. Miała formę pisemną i była przeprowadzana tak, aby przedstawić maturzystom realia matury w maju. Zobacz arkusz CKE i odpowiedzi do zadań. W tym materiale znajdziesz też najważniejsze informacje o maturach próbnych i zasady oceniania CKE.

📢 Będą prezenty pod choinkę? Anwil Włocławek, Arriva Polski Cukier Toruń i Astoria szukają wzmocnień Anwil Włocławek rozważa zatrudnienie nowego środkowego, Arriva Polski Cukier czeka na Mateusza Dziembę, a o wzmocnieniach mówi też trener Astorii Krzysztof Szubarga. Oto plany transferowe naszych klubów na koniec 2023 roku. 📢 Izabella Krzan - odważne zdjęcia. Wakacyjne fotografie modelki i prezenterki TVP Izabella Krzan, uznawana za jedną z najbardziej urodziwych Polek, jest nie tylko Miss Polonia 2016, ale również utalentowaną prowadzącą program "Pytanie na śniadanie" i "Koło Fortuny" na antenie TVP2. Poprzez swoje regularne publikacje w social media, modelka nie tylko dokumentuje swoją pracę i podróże, ale także dzieli się z fanami chwilami relaksu i gorącymi ujęciami. 📢 Ceny karpia i innych ryb na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem. Tyle trzeba zapłacić za karpia i inne ryby Ryby to jeden z najbardziej popularnych produktów kupowanych na Boże Narodzenie. Sprawdzamy ile trzeba za nie zapłacić na targowisku w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Mariolka z serialu "Świat według kiepskich" - tak dziś wygląda Barbara Mularczyk. Zobaczcie zdjęcia Barbara Mularczyk to polska aktorka, której ogromną sławę i popularność przyniosła rola Mariolki w serialu "Świat według Kiepskich". W tym kultowym sitcomie Polsatu grała aż 23 lata. Na planie tego filmu spędziła ponad połowę swojego dotychczasowego życia. Jak dziś wygląda Mariolka z "Świat według Kiepskich"? Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Znaki zodiaku, które będą miały szczęście w grudniu 2023. Ich na święta czeka przypływ kasy Osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka w grudniu duże zaskoczenie. Wróżka Roma zapowiada, że zakończą rok z grubszym portfelem i nową miłością u swojego boku. Znamy już horoskop na grudzień 2023. Takie znaki znaki zodiaku będą miały szczęście w grudniu. 📢 Trzynasta pensja 2023. Te osoby dostaną dodatkowa wypłatę za 2023 rok Trzynasta pensja to dodatkowe wynagrodzenie wypłacane pracownikom sektora budżetowego. To dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu pracowników, który może podreperować domowy budżet w nowym roku. Ile wynosi trzynasta pensja? Kto ją dostanie za 2023 rok? Sprawdzamy w naszym artykule.

📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Jaka sałatka warzywna na święta? Oto przepisy znanych szefów kuchni na sałatkę na Wigilię Jak zrobić pyszną sałatkę jarzynową na święta Bożego Narodzenia w grudniu? To jedno z najpopularniejszych polskich dań świątecznych. Jakie składniki do sałatki jarzynowej? Ziemniaki, seler, marchewka, pietruszka - tych warzyw używa każdy. Dodaj to do sałatki, aby zaskoczyć i zachwycić gości przy świątecznym stole. Takie smaki w sałatce jarzynowej proponują znani szefowie kuchni. To ich tajne składniki do sałatki warzywnej na święta!

📢 Kujawsko-Pomorskie. Tanie mieszkania do kupienia od PKP - nowe oferty! Już od 58 tys. i 60 tys. zł (Grudzień 2023) W grudniu PKP Nieruchomości wystawiła na sprzedaż kolejne mieszkania w Kujawsko-Pomorskiem. Najtańsze z ceną zaledwie 58 tys. zł i 60 tys. zł. To lokale w gminie Osielsko pod Bydgoszczą, w Żninie, Warlubiu, Lipnie i nie tylko. 📢 Kuchnia PRL - zdjęcia. Takie meble i sprzęt były wtedy popularne, a babciny wystrój miał klimat Między współczesnym wyposażenie kuchni, a tym z czasów PRL, jest spora różnica. Wielu z sentymentem powraca do tych czasów, a i moda na sprzęt i meble z lat 70. i 80. powraca. Niektórzy nadal pamiętają smak ciasta z prodiża, mleka prosto z kanki, a nawet piją kawę „plujkę” z koszyczka. Niektóre ze sprzętów gospodynie używają do dziś. Oto babcina kuchnia, jej wystrój i sprzęt na zdjęciach.

📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje. Takie cięcia i uczesania odejmą lat Dobrze dobrana fryzura może sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Warto jednak pamiętać, aby dobrze dobrać fryzurę do naszego wieku. Dobra fryzura to nie tylko lepsze samopoczucie ale i większa pewność siebie. Jak dobrać odpowiednie uczesanie kobietą po 50-tce? Sprawdzamy, jakie uczesania będą odpowiednie i sprawią, że panie poczują się młodziej. 📢 Wolontariuszki ze schroniska dla zwierząt w Grudziądzu: "Błagamy o dom dla nich. Inaczej stracą wszystko"! Poznaj je. Zobacz zdjęcia Z błagalnym apelem zwrócili się do redakcji "Pomorskiej" wolontariuszki z Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu aby pilnie pomóc w znalezieniu nowych domów dla kilku psiaków przebywających w tym schronisku, ale należących do gminy Łasin (powiat grudziądzki). Dlaczego czas jest taki ważny? Dlatego, że gmina Łasin zawarła umowę z PUH "Daniel" z Węgrowa i tutaj - o ile do poniedziałku, 11 grudnia nie uda się znaleźć nowych domów - czworonogi zostaną przeniesione. Wolontariuszki, które przez ostatni czas pracowały z tymi zwierzętami są przekonane: - Dałyśmy im tyle miłości, poświęciłyśmy mnóstwo czasu by no nowo zaufały człowiekowi, a teraz... mają wrócić do tego samego miejsca z którego przyjechały do nas rok temu?! - płaczą. I dodają: - Tam pękną ich i nasze serca.

📢 Paznokcie kocie oko to niezwykły manicure. To zdobienie wygląda obłędnie i jest łatwe w wykonaniu. Zobacz, jak je zrobić krok po kroku Paznokcie kocie oko to stylowy i modny manicure. Jak wygląda? Przypomina trójwymiarową świetlistą smugę. Zobacz, jak wyglądają paznokcie kocie oko, a już nigdy nie będziesz chciała mieć inaczej pomalowanych pazurków. Nic w tym dziwnego, to zdobienie ma coś w sobie magnetycznego! Nie tylko dlatego, że do jego wykonania trzeba użyć specjalnej blaszki magnetycznej, ale i z tego względu, że jest piękny.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

