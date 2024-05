Przegląd prasy 16.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [16.05.2024]”?

Prasówka 16.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [16.05.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

📢 Mamy horoskop na weekend 17-19 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [16.05.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 17-19 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja [16.05.2024] Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u [16.05.2024] Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [16.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [16.05.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Najpiękniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu i na balkon - lista. Idealne do donic i na rabaty [16.05.2024] Rośliny wieloletnie to doskonały wybór dla każdej osoby, która pragnie cieszyć się pięknym ogrodem przez wiele lat bez dużego nakładu pracy. Ich zaletą jest nie tylko długowieczność, ale również niewielkie wymagania pielęgnacyjne i przystępna cena. Oto propozycje najpiękniejszych roślin wieloletnich, które sprawdzą się zarówno w donicach na na tarasie czy balkonie, jak i na rabatach kwiatowych. 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [16.05.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [16.05.2024] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej! 📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko [16.05.2024] Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory [16.05.2024] Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii. 📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei [16.05.2024] Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia [16.05.2024] Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024. 📢 Na tych starociach z PRL można najwięcej zarobić - lista, zdjęcia. Tego szukają kolekcjonerzy [16.05.2024] Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę.

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO - 16.05.2024] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń. 📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [16.05.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień!

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Takie mają być emerytury w czerwcu 2024 - oto wyliczenia. Mamy stawki po waloryzacji brutto i netto Za kilkanaście dni ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą przelewy? Seniorzy otrzymają stawki powiększone o wskaźnik tegorocznej waloryzacji. Zobacz, ile pieniędzy przeleje ZUS. Mamy wyliczenia brutto i netto. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne. 📢 Oto modne fryzury odmładzające na lato. Pixie cut w tym kolorze odejmuje lat - zobacz zdjęcia Modne fryzury odmładzające na lato. Fryzurą można odejmować, ale i dodawać lat - cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura pixie cut to gorący trend na lato 2024. Jest bardzo twarzowa i kobieca a także łatwa w codziennej stylizacji. Pixie cut - szczególnie w jednym kolorze - jest polecane między innymi kobietom po 40. Te uczesania odmładzają! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury - mamy zdjęcia, pomysły i inspiracje od fryzjerów i stylistów.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę. 📢 Kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa. 📢 Triki na obfite kwiaty pelargonii. Zastosuj te porady, a będziesz cieszyć się z pięknego parapetu lub balkonu Pelargonie od wielu lat należą do najpopularniejszych kwitnących roślin balkonowo - rabatowych. Rosną szybko, kwitną obficie i nieprzerwanie od wiosny do jesieni, są łatwe w utrzymaniu i odporne na trudne warunki atmosferyczne - pelargonie to niewątpliwie kwiaty piękne i bujnie kwitnące.

📢 Andrea Bocelli - tak teraz mieszka. Muzyk kupił cały hotel i urządził w nim posiadłość Andrea Bocelli to światowej sławy śpiewak i kompozytor. Pochodzi z Włoch i choć występuje na całym świecie, to właśnie w swojej ojczyźnie ma dom. W posiadłości muzyka dawniej mieścił się hotel. Przestrzeń urządzona została w klasycznym stylu i robi piorunujące wrażenie. Przed domem mieści się basen i ogród. 📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Kryształy, kolorowe szkło, porcelana PRL - ceny, zdjęcia. Tyle kosztują w 2024 roku Współcześnie obiektem pożądania przez kolekcjonerów są przedmioty z PRL-u. W tamtych czasach wyprodukowano wiele kryształów, naczyń z porcelany i kolorowego szkła. Niektóre to kolekcjonerskie perełki. Warto poszperać w piwnicy, szafach, na strychu. Unikaty z kryształu, także tego kolorowego oraz porcelany, można w 2024 roku sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny kryształów, porcelany i kolorowego szkła z PRL.

📢 Ekwiwalent za urlop w 2024 roku. Tyle pieniędzy dostaniesz za niewykorzystany urlop [16.05.2024] Pracownikowi za niewykorzystany urlop przysługują pieniądze, tzw. ekwiwalent. Nie jest jednak tak, że pracodawca będzie nam płacił, bo rezygnujemy z przysługującego nam urlopu. Pieniądze za niewykorzystany urlop dostaniemy tylko w określonych sytuacjach. Zobaczcie, w kiedy będzie wypłacane i ile wynosi w 2024 roku. 📢 W tych autach jest większe ryzyko wypadku - ostrzega UOKiK. Wykryto wiele nieprawidłowości, właściciele dostaną wezwanie [16.05.2024] W tych autach wykryto nieprawidłowości, które zwiększają ryzyko wypadku czy kolizji lub mogą być groźne dla kierowców i pasażerów - ostrzega UOKiK w nowych komunikatach. Właściciele popularnych modeli samochodów w Polsce są pilnie wzywani do punktów serwisowych. Na liście samochodów, w których ujawniono spore problemy, są takie marki jak BMW, Hyundai, Toyota, Ford, Peugeot czy Opel. Czytaj więcej!

📢 Ola Kot – zdjęcia. Tak zaczynała prezenterka Eska TV. Ma na koncie nagą sesję w Playboyu i udział w Hot or Not [16.05.2024] Aleksandra Kot, zanim zdobyła popularność jako prezenterka Eska TV, brała udział w konkursach miss. Do telewizji trafiła po udziale w programie rozrywkowym „Hot or Not”. Dziennikarka ma też na koncie sesję fotograficzną w negliżu w magazynie dla panów. Oto prywatne zdjęcia 34-letniej dziennikarki Oli Kot. 📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty [16.05.2024] Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" [16.05.2024] Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki. 📢 Modne paznokcie na maj 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę [16.05.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na maj 2024. Co jest trendy w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii [16.05.2024] Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów [16.05.2024] Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia. 📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [16.05.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Wakacje kredytowe 2024 - wnioski można już składać. Oto najważniejsze zasady [16.05.2024] Można już składać wnioski o wakacje kredytowe w 2024 roku. Mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy spłacają kredyty mieszkaniowe, będą mogli również w tym roku skorzystać z wakacji kredytowych. Jednak w tej wersji programu załapie się mniej osób.

📢 Tych truskawek nigdy nie kupuj. Oto najgorszy wybór na zakupach w marketach i warzywniakach [16.05.2024] Truskawki obok jabłek to zdecydowane najbardziej lubiane owoce w naszym kraju. Zjadamy ich w sezonie po kilka kilogramów. Właśnie rozpoczyna się sezon na te pyszne owoce. Jak zatem kupować truskawki aby nie trafić źle? Mamy dla Was kilka porad jak kupować truskawki. Oto jakich truskawek nie kupować. 📢 Nadchodzą zmiany w doręczaniu listów od komornika. Czego mogą spodziewać się dłużnicy? [16.05.2024] Niektórzy zadłużeni błędnie sądzą, że nie będą musieli oddawać pieniędzy, skoro nie odbiorą upomnienia, przesłanego przez komornika. Tymczasem nadchodzą zmiany w przepisach, dotyczące właśnie odbioru korespondencji od komorników.

📢 Syn Krzysztofa Kowalewskiego - tak wygląda. Jest podobny do ojca - zobaczcie zdjęcia [16.05.2024] Krzysztof Kowalewski to jeden z najlepszych aktorów w historii polskiej kinematografii. Zmarł 6 lutego 2021 roku. Nie wszyscy wiedzą, że z kubańską tancerką ma syna Wiktora, który od kilkudziesięciu lat mieszka za granicą. Zobaczcie, jak wygląda Wiktor Kowalewski, syn Krzysztofa Kowalewskiego. 📢 Rafał Mroczek wziął ślub! Tak wygląda jego żona Magdalena Czech - zobacz zdjęcia [16.05.2024] Rafał Mroczek, znany jako Paweł z serialu "M jak Miłość", wziął ślub w tajemnicy! 41-letni aktor ożenił się z Magdaleną Czech, o 13 lat młodszą finalistką konkursu Miss Polonia. Kim jest żona Rafała Mroczka? Tak wygląda ukochana serialowego Pawła Zduńskiego. Zobacz zdjęcia Rafała Mroczka i Magdaleny Czech. 📢 To powinno znaleźć się w środku plecaka ewakuacyjnego. Takie są oficjalne zalecenie [16.05.2024] W obliczu rosnących zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego staje się ważnym elementem życia. Sytuacja międzynarodowa, groźby wojenne oraz zmiany klimatu wymagają od nas gotowości do szybkiej ewakuacji. Były rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej podkreśla, że przygotowanie do ewentualnych zagrożeń to zadanie nie tylko dla służb, ale także dla każdego z nas.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa [16.05.2024] Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca. 📢 Synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan na prywatnych zdjęciach. Tak teraz wyglądają [16.05.2024] Małgorzata Rozenek-Majdan, celebrytka i osobowość telewizyjna, doczekała się trzech synów z dwóch związków. Chociaż stworzyła rodzinę patchworkową, widać, że chłopcy świetnie się dogadują, a starsi opiekują się najmłodszym. Rodzina pani Małgorzaty, także synowie prezenterki, często pokazują się w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz wyglądają i jak żyją dzieci Małgorzaty Rozenek-Majdan. Najstarszy wszedł niedawno z mamą na salony.

📢 Pogrzeb Sławomira Malinowskiego, wieloletniego przewodniczącego Rady Miasta Rypin, dyrektora Szkoły Podstawowej w Stępowie W środę 15 maja najbliżsi, przyjaciele, a także mieszkańcy Rypina i powiatu pożegnali Sławomira Malinowskiego, dyrektora Szkoły Podstawowej w Stępowie, byłego przewodniczącego Rady Miasta Rypin. 📢 Atak na premiera Słowacji Roberta Fico. Kim jest zamachowiec? To Juraj C. Słowacki premier Robert Fico został postrzelony w środę w miejscowości Handlova na zachodzie kraju, gdzie odbywało się wyjazdowe posiedzenie rządu. Rannego przewieziono do szpitala. Jak podała telewizja TA3, policja ujęła domniemanego napastnika. Kim on jest? 📢 Matematyka matura 2024 poziom rozszerzony. Arkusz pytań i odpowiedzi do zadań W środę, 15 maja, matura z matematyki na poziomie rozszerzonym. Egzamin rozpoczął się o godzinie 9 i trwał 180 minut. Arkusz pytań i odpowiedzi z egzaminu maturalnego 2024 z matematyki na poziomie rozszerzonym w galerii zdjęć. Są już wszystkie odpowiedzi do zadań! Zapraszamy!

📢 Tragiczny wypadek w powiecie świeckim. W szpitalu zmarła jedna osoba Kierowca osobowej skody nie przeżył wypadku, do którego doszło w piątek w Kończycach w powiecie świeckim. 33-letni kierowca zmarł w szpitalu. 📢 Wyglądało groźnie. Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu bmw ze skodą w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Do zderzenia doszło we wtorek, 14 maja ok. godz. 22 na ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu. Czworo uczestników - jak się okazało - kolizji trafiło do szpitala, ale po przebadaniu wyszli do domu. 📢 Egzamin ósmoklasisty 15.05.2024 - odpowiedzi. Matematyka [ARKUSZ, ROZWIĄZANIA] Po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wielu uczniów oraz ich rodziców poszukiwać będzie arkuszy CKE oraz odpowiedzi na zadanie podczas egzaminu ósmoklasisty pytania. Świetnie trafiłeś, bo w tym tekście opublikujemy arkusz egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chwilę później pojawią się tutaj odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. Bądź z nami, odświeżaj stronę.

📢 Egzamin ósmoklasisty matematyka 2024 - odpowiedzi i arkusze CKE. Takie były zadania i rozwiązania Uczniowie napisali już egzamin ósmoklasisty 2024 z matematyki. Na naszej stronie znajdziecie arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Sprawdź, czy dobrze rozwiązaliście egzamin ósmoklasisty z matematyki. Podajemy rozwiązania zadań. 📢 Egzamin Ósmoklasisty 2024 - matematyka. Arkusz, odpowiedzi oraz rozwiązania Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej rozpoczęli swoje egzaminacyjne zmagania, zaczynając od polskiego, ale w środę przyszedł czas na matematykę. Egzamin ósmoklasisty z matematyki to nie tylko test wiedzy i umiejętności uczniów, ale również kluczowy krok w kierunku dalszej edukacji. Jego wyniki mogą odgrywać znaczącą rolę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

📢 Opłata 2024 za spacer wokół tężni w Ciechocinku. Jest drożej. Zdjęcia Za spacer wokół tężni w nadwiślańskim uzdrowisku w sezonie 2024 kuracjusze zapłacą nieco więcej. Z opłaty zwolnieni są goście obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA. Sprawdź, ile wynoszą bilety za korzystanie z obszaru okołotężniowego.

📢 Tak teraz wyglądają Spice Girls. Oto, jak zmieniły się słynne piosenkarki - ikony popkultury Spice Girls to dziś symbol lat 90. Jak zmieniły się słynne Spice Girls? Ile mają lat? Jak teraz wyglądają Geri, Mel B, Mel C, Emma i Victoria? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Jolanta Kwaśniewska - tak zmieniał się przez lata. Ubiór i styl Pierwszej Damy od dekad wzbudza podziw Jolanta Kwaśniewska przez wielu nazywana jest najlepiej ubraną pierwszą damą III RP. Żona byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego zachwycała na salonach szykiem i klasą. Jak jest dziś? Oto jak zmieniła się na przełomie lat. Taki styl ma Jolanta Kwaśniewska.

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej. 📢 Oto luksusowy styl Dominiki Kulczyk - tak się ubiera biznesmenka. Najbogatsza Polka inspiruje wiele kobiet Dominika Kulczyk to najbogatsza Polka, kobieta z klasą, filantropka. Jest inspiracją dla wielu pań, które podziwiają ją za działalność charytatywną i biznesową. Dominika Kulczyk to także wzór elegancji, mody od najlepszych projektantów. Zobacz, jak luksusowo ubiera się najbogatsza Polka. Jej styl pokazujemy w naszej galerii. 📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów.

📢 Wyższe opłaty za nocleg i wyżywienie w sanatorium z NFZ. Mamy nowe stawki za cały turnus Pobyt dziecka w sanatorium z NFZ jest bezpłatny. Natomiast pobyt osoby dorosłej jest częściowo odpłatny. Nowe stawki obowiązują od 1 maja do 30 września 2024 roku. 📢 Najgorsze fryzury dla kobiet po 40. i 50. roku życia. Te uczesania postarzają twarz - zdjęcia Wraz z upływem lat włosy tracą kondycję - starzeją się, stają się łamliwe, cienkie, przerzedzają się. Stosowanie kuracji pielęgnacyjnych na włosy nie zawsze pomaga. Niestety, niewłaściwie dobrana fryzura dodatkowo pogarsza sprawę. Dlatego panie po 40. i 50. roku życia powinny unikać niektórych fryzur. Sposobem na to, by twarz wyglądała młodziej jest właśnie dobrze dobrane uczesanie, właściwe cięcie. Takie fryzury u kobiet po 40. i 50. roku życia dodają lat - zobacz, jakich fryzur unikać.

📢 Eurojackpot Lotto - 14.05.2024 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 14.05.2024 roku. 📢 Matura z biologii 2024. Arkusz CKE i odpowiedzi z poziomu rozszerzonego. Jakie były zadania na egzaminie z biologii 14 maja Matura z biologii 2024 rozpoczęła się we wtorek, 14 maja, o godz. 9.00 i trwała 180 minut. Odpowiedzi do zadań i arkusz CKE opublikowaliśmy w tym tekście po godz. 14.00. Rozwiązania zadań przygotowała dla nas nauczycielka. Zobacz, jak wygląda egzamin maturalny z biologii, jakie zadania pojawiły się w arkuszu i sprawdź prawidłowe rozwiązania. 📢 Ostatnie wyniki Lotto z 14.05.2024 [Lotto, Lotto Plus, MiniLotto, MultiMulti, Kaskada] O godzinie 22:00 kolejne w 2024 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 14.05.2024 tuż po jego zakończeniu.

📢 Ogród Botaniczny w Grudziądzu rozkwitł. Zobaczcie piękne kompozycje z bratków i stokrotek Ogród Botaniczny w Grudziądzu jest jednym z najchętniej uczęszczanych miejsc gdzie można się zrelaksować. Maj z kolei jest miesiącem w którym przyroda budzi do życia i obdarowuje nas swoim pięknem. 📢 Egzamin ósmoklasisty język polski 2024 - odpowiedzi i arkusze CKE. Takie były zadania i rozwiązania Uczniowie napisali już egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego. Na naszej stronie znajdziecie arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Sprawdź, czy dobrze rozwiązaliście egzamin ósmoklasisty z polskiego. Podajemy rozwiązania zadań. 📢 Egzamin Ósmoklasisty 2024 - język polski. Arkusz, odpowiedzi oraz rozwiązania Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej rozpoczęli swój egzaminacyjny maraton, zaczynając od języka polskiego. Egzamin ósmoklasisty to nie tylko próba wiedzy i umiejętności uczniów, ale również ważny krok w kierunku dalszej edukacji. Jego wyniki mogą być kluczowe przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Halina Frąckowiak. 77-letnia piosenkarka ma konto na Instagramie Halina Frąckowiak to zasłużona polska wokalistka. Pomimo 77 lat wciąż pozostaje aktywna zawodowo i pojawia się gościnnie na scenie. Prywatnie Halina Frąckowiak mieszka w przytulnym mieszkaniu w Warszawie. Wnętrza urządzone są w klasycznym stylu. Znajdują się tam solidne drewniane meble i antyki. Oto jak mieszka i żyje na co dzień gwiazda. 📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach.

📢 Rossmann wycofuje produkt ze sprzedaży w całej Polsce! - Prosimy o zwrot - drogeria ostrzega klientów Rossmann informuje klientów o wycofaniu partii produktu, który był dostępny w ofercie sklepów w całej Polsce. - Może prowadzić do choroby - ostrzega GIS. W komunikacie Rossmann prosi klientów o zwrot produktów i odbiór pieniędzy za zakup - paragon nie jest wymagany. Czytaj więcej!

📢 Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami. 📢 Zarobki w Biedronce w 2024 roku - tyle teraz się zarabia w Biedronce. Stawki od magazyniera po kierownika Wynagrodzenie w 2024 roku poszło do góry, a już od 1 lipca jeszcze wzrośnie. Minimalne wynagrodzenie na etacie będzie wynosiło 4300 złotych brutto, czyli nieco ponad 3250 złotych netto. Ile aktualnie zarabiają pracownicy Biedronki. Zobaczcie stawki, jakie mają osoby zatrudnione na stanowisku kasjera, obsługi sklepu, magazyniera a nawet kierownika.

📢 Syn Tomasza Stockingera - tak wygląda i mieszka Robert Stockinger. Ma piękną żonę i dwójkę dzieci Jego ojciec jest lubianym aktorem, znanym choćby ze "Znachora", syn postawił na karierę w telewizji. Robert Stockinger to dziennikarz porannego programu w TVP. Tak mieszka i żyje na co dzień jedyny syn Tomasza Stockingera.

📢 TOP wzory tatuaży dla kobiet - delikatne i wyraziste, na różne części ciała. Zobacz zdjęcia najlepszych prac salonów z Kujawsko-Pomorskiego W ostatnim czasie zdecydowanie wzrasta liczba kobiet decydujących się na tatuaż. W niektórych studiach jest zdecydowanie więcej żeńskich realizacji. Jakie są trendy? Zobaczcie niezwykłe tatuaże dla kobiet. Są zarówno delikatne, jak i wyraziste prace. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 Trik na odmłodzenie zamiokulkasa. Dzięki temu zamiokulkas będzie bujny i zielony Zamiokulkas jest popularną rośliną doniczkową, jednak z upływem czasu może marnieć i robić się mniej gęsty. Zdarza się też, że brązowieją i odpadają. Warto wówczas pomyśleć o rozmnożeniu zamiokulkasa, by znów stał się gęsty, bujny, a jego liście - soczyście zielone. Rozmnożenie zamiokulkasa jest łatwe i można to zrobić na kilka sposobów. Zobacz, jak rozmnożyć zamiokulkasa. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w maju - horoskop na maj. Duże pieniądze albo miłość Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.

📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Piknik w kratkę zamknięty po Kuchennych rewolucjach? [OPINIE] Piknik w kratkę w Swarzędzu to nowa nazwa restauracji Bajkowa, która przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. W tym odcinku emocji nie brakowało! Jakie są opinie o restauracji? Czy to prawda, że restauracja została zamknięta? Sprawdźcie.

