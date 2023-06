Przegląd prasy (16.06.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Mamy horoskop na weekend 16-18 czerwca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie”?

Prasówka 16.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Mamy horoskop na weekend 16-18 czerwca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 16-18 czerwca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tyle zarabiają za koncert polskie gwiazdy. Tyle za koncert biorą Martyniuk czy Rodowicz O zarobkach polskich muzyków krąży wiele legend. Sami artyści rzadko mówią wprost o stawkach koncertowych. W internecie znaleźć można kwoty, jakie trzeba zapłacić za występ największych gwiazd polskiej sceny muzycznej. Sprawdziliśmy więc jakie stawki za koncert mogą mieć najpopularniejsi polscy muzycy i zespoły muzyczne.

📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

Prasówka 16.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania - mamy fotki. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki. 📢 Te objawy wskazują na niedobór żelaza. Na to zwracają uwagę lekarze - to świadczy o niedoborze żelaza [lista] Niedobór żelaza może objawiać się na wiele sposobów. Niektóre z objawów niedoboru żelaza mogą się wydawać nietypowe. Jakie objawy mogą wskazywać, że organizmowi brakuje żelaza? Lekarze wymieniają oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Niedobory żelaza mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie organizmu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur.

📢 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV. Oto aktualna lista zwolnionych - czerwiec 2023 Te osoby unikną opłat za Abonament RTV. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Tak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy. Ta posiadłość robi wrażenie! Kwiaty, zioła, drewniane meble Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy.

📢 Te długi się nie przedawniają. Mamy listę zobowiązań przed którymi nie uciekniesz Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Przedawnienie długów to czasem jedyna nadzieja dla dłużników. Warto jednak pamiętać że do przedawnienia dochodzi bardzo rzadko bo muszą zostać spełnione określone warunki, aby móc mówić o przedawnieniu

📢 Tyle dawaliście w kopercie na komunię. Takie kwoty wręczali chrzestni, dziadkowie i dalsi krewni Kończy się sezon komunijny 2023. Tradycyjnie jak co roku w prezencie najczęściej wręczano koperty z gotówką. Wraz ze wzrostem cen usług i organizacji obiadu komunijnego, zmieniły się też kwoty w kopertach. Ile dawali dziadkowie, chrzestni, rodzice, a ile dalsi krewni? Mamy stawki.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. Oto dom słynnej pani architekt z programu „Nasz nowy dom” Martyna Kupczyk to słynna pani architekt związana z programem telewizji Polsat „Nasz nowy dom”. Jej metamorfozy domów i mieszkań od lat robią ogromne wrażenie na widzach show. Gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych, w których udostępnia fanom fragmenty swojej codzienności. Sprawdzamy, jak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. To ona projektuje domy uczestników programu „Nasz nowy dom”! 📢 Horoskop miłosny na lato 2023 roku. Te znaki zodiaku może czekać rozstanie Lato coraz bliżej a wraz z nim wyczekiwane wakacje, wolne i słoneczna pogoda. Ten czas warto dzielić z kimś bliskim, kto będzie się z nami cieszył i smucił. W nadchodzące lato wiele znaków zodiaku odnajdzie miłość i to czasem taką na całe życie. Inne niestety dojdą do wniosku, że czas w swoim życiu coś zmienić. W lato czeka nas też kilka rozstań. Zobaczcie, które znaki czeka rozstanie.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem.

📢 Dzięki temu trikowi z octem jabłkowym można szybciej schudnąć. Tak ocet jabłkowy prowadzi do utraty wagi Ocet jabłkowy jest popularnym składnikiem stosowanym w dietach. Ten tradycyjny i naturalny produkt w połączeniu ze zdrową może wspomagać utratę wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi ocet jabłkowy. Sprawdź teraz, w jaki sposób spożywanie octu jabłkowego pomaga najszybciej schudnąć.

📢 Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyznane. Mamy pełną listę wyróżnionych Autorzy najbardziej wartościowych i wyróżniających się przedsięwzięć w dziedzinach publicznej, społecznej i gospodarczej odebrali dziś Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Dodatkowe blisko 5000 zł w 2023 roku! Dodatek za inflację otrzyma wielu Polaków, ale jakie warunki trzeba spełnić? Rosnące koszty utrzymania i rachunki w sklepach obciążają budżety wielu Polaków. Niektórzy z nich, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W skali roku to bardzo duża kwota - nawet prawie 5000 złotych! Kto może otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe? Jakie warunki trzeba spełnić? Wyjaśniamy. Zobacz. 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Takie są najlepsze kwiaty na balkon. Te kwiaty są niewymagające, także na słoneczny balkon Możesz cieszyć się pięknymi kwiatami, nawet jeśli nie masz ogrodu. Posadź te kwiaty na swoim balkonie, a gdy zakwitną, będziesz mieć swój mały ogródek na wyciągnięcie ręki. Kwiaty na balkonie nie tylko ładnie się prezentują, ale także sprawiają, że balkon staje się wymarzonym miejscem na odpoczynek po ciężkim dniu, zwłaszcza w upalne lato. Jeśli już teraz posiejesz nasiona kwiatów, wkrótce będziesz mieć wspaniały kwiatowy zakątek. Zobacz, jakie kwiaty są najlepsze na balkon.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Krystian Wieczorek, czyli Andrzej z "M jak miłość". Wspaniała willa w otoczeniu natury Krystian Wieczorek to aktor znany głównie z takich seriali jak "M jak miłość", "Komisarz Alex" czy "Czas honoru". Uwielbiany przez widzów serialowy adwokat Budzyński prywatnie jest właścicielem luksusowej willi w Białobrzegach nad Zalewem Zegrzyńskim. Znajduje się ona na eleganckim osiedlu mieszkaniowym. Zobacz w naszym artykule, jak tam jest!

📢 Zastosuj ten trik, a zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Dzięki temu trikowi krzak pomidora w ogródku obrodzi. Ten nawóz do pomidorów zdziała cuda Pomidor to jedno z najpopularniejszych warzyw. Jest smaczny i ma właściwości zdrowotne. Często gości na naszych stołach, jest też dość łatwy w uprawie. Jak wyhodować piękne i zdrowe pomidory w ogródku? Co zrobić, gdy pomidory nie rosną, a liście opadają i żółkną? Ten prosty nawóz odmieni twoją uprawę. Rośliny będą rosły i będą mieć dużo więcej pomidorów. Podlewanie tym nawozem raz w tygodniu przyśpieszy ich wzrost nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzak pomidora będzie się uginać od owoców! To najtańszy, a zarazem jeden z najskuteczniejszych sposobów na obfite plony.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Tak wygląda dziś Angelina Jolie - mamy zdjęcia. Słynna aktorka właśnie skończyła 48 lat [16.06.2023] Angelina Jolie to niezwykle popularna na świecie aktorka, reżyserka, modelka i działaczka społeczna. Pamiętamy przede wszystkim jej fantastyczne kreacje w filmach: "Przerwana lekcja muzyki", "Lara Croft", "Pan i Pani Smith" czy "Oszukana". Właśnie skończyła 48 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Angelina Jolie. 📢 Tak wygląda dziś Wioletka z serialu "Ranczo". Ma 42 lata. Zobaczcie, jak zmieniła się Magdalena Waligórska - zdjęcia Magdalena Waligórska-Lisiecka to aktorka, której największą rozpoznawalność przyniosła rola barmanki w kultowym serialu "Ranczo" w TVP 1. W komedii obyczajowej grała barmankę. Widzowie ją pokochali. Zobaczcie, jak dzisiaj wygląda Magdalena Waligórska-Lisiecka. Zmieniła się. I to bardzo.

📢 Tak wygląda dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony" - mamy zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak wygląda dziś Izabella Scorupco. Mamy zdjęcia. Słynna aktorka właśnie skończyła 53 lata Izabella Scorupco to polska aktorka, która odniosła sukces nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pamiętamy ją przede wszystkim z roli dziewczyny Bonda w "GlodenEye", Heleny w "Ogniem i Mieczem" oraz Ale we "Władcach ognia". Właśnie skończyła 53 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Tyle zarabiają kierowcy samochodów ciężarowych w 2023 roku. Zdradzili nam ile zarabiają Praca kierowcy samochodów ciężarowych nie należy do łatwych i przyjemnych. Praca zdala od domu, częste kłopoty ze znalezieniem noclegu, spanie w samochodzie, brak prysznica. To tylko kilka wad tej pracy. Kierowcy ciężarówek mogą liczyć za to na stosunkowo wysokie wynagrodzenia. Jakie? Mamy kilka przykładów. 📢 Koncert emerytowanych nauczycieli z zespołu Kaganek w Ognisku pracy Pozaszkolnej w Grudziądzu [zdjęcia] W Grudziądzu koncertowo lato wita zespół wokalno-instrumentalny Kaganek. Dali koncert w czwartek, wystąpią tez w piątek, 16 czerwca.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Takie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Emeryci mogą otrzymać dodatkowe pieniądze Takie są dodatki do emerytur po 65. i 75. roku życia. Seniorzy od kilku lat mogą liczyć na dodatkowe emerytury w postaci "trzynastki" i "czternastki", ale są też dodatki, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Jak się o nie ubiegać i kto może je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 Takie wakacje mieli Ania i Grzegorz Bardowscy z programu "Rolnik szuka żony". Wiemy, ile za nie zapłacili Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par kultowego już programu "Rolnik szuka żony". Poznali się w telewizji, zamieszkali razem, założyli rodzinę. Są bardzo aktywni w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, jak żyją i jak spędzają wakacje. Właśnie wrócili z Wysp Kanaryjskich. Zobaczcie, jak wypoczywali oraz ile kosztowała ich ta przygoda.

📢 Mamy tabelę wyliczeń dodatkowej kasy z Trzynastej Emerytury. Takie będą dodatkowe przelewy na konta To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Wszystkie świadczenia dla emerytów są obecnie opodatkowane, niezależnie od tego, w jaki sposób są finansowane. Polski Ład to przede wszystkim reforma podatkowa i z tego właśnie powodu część osób otrzyma jeszcze dodatkowe pieniądze w ramach "trzynastki". 📢 Mamy horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023!

📢 Tych aut nie da się ukraść "na walizkę". Takie samochody są odporne na tę metodę kradzieży Metoda na walizkę to jeden z najpopularniejszych sposobów kradzieży samochodów. Złodzieje często działają w nocy a cała akcja trwa nawet kilkanaście sekund. Okazuje się jednak, że niektóre auta są odporne na kradzież "na walizkę". Zobacz teraz w naszej galerii, których samochodów nie da się ukraść tą metodą.

📢 Takie objawy mogą wskazywać "cichy zawał serca". Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę Te objawy mogą wskazywać na tzw. cichy zawał serca. Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne. 📢 Takie stare telefony są teraz warte fortunę. Te modele telefonów są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare modele telefonów komórkowych? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony komórkowe są bardzo cenne. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie modele telefonów, których wartość sięga kilku tysięcy euro. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Taki jest najgorszy czas na picie kawy. O tej porze i w takim połączeniu lepiej nie pić kawy Kawa ma dobroczynny wpływ na zdrowie, gdyż ma liczne właściwości lecznicze. Stwierdzono, że picie kawy zmniejsza ryzyko raka prostaty, zmniejsza ryzyko niewydolności serca, a nawet zmniejsza ryzyko utraty słuchu. Picie kawy może nawet pomóc schudnąć. Ale zdaniem ekspertów lepiej zrezygnować ze spożywania kawy w kilku konkretnych momentach dnia, gdyż może mieć ona więcej negatywnych skutków niż pozytywnego działania. 📢 Tak kawa może pozwolić nam schudnąć. Takie są najlepsze dodatki do kawy na odchudzanie Wiele osób zastanawia się, jakie są najlepsze produkty, które należy jeść czy pić, aby schudnąć. Czy istnieje lista najlepszych produktów spożywczych, które można kupić w każdym sklepie a które są najbardziej skuteczne w walce z otyłością? Rodzaj kawy i sposób, w jaki się ją pije, może mieć większy wpływ na zdrowie, niż nam się wydaje. Eksperci uważają, że istnieją pewne produkty, które dodane do kawy prowadzą do największej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że ta niezawodna lista produktów przyspiesza odchudzanie. Które produkty prowadzą do najszybszej utraty wagi? Te dodatki do kawy pomogą najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Tak należy przechowywać truskawki. Skuteczny trik, by truskawki zachowały świeżość i nie gniły Sezon na truskawki w Polsce rozpoczyna się pod koniec maja i na początku czerwca. Truskawki to popularne owoce sezonowe, uwielbiane i chętnie kupowane. Niestety truskawki po przyniesieniu do domu szybko tracą swoją świeżość, psują się, gniją a nawet pojawia się na nich pleść. Jak przechowywać truskawki, aby zachowały świeżość na dłużej? Poznaj skuteczne triki! 📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Tyle wynosi opłata za wypłatę pieniędzy z bankomatu. PKO BP i inne banki zmieniają cenniki Nawet 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu - kolejne banki w Polsce podnoszą opłaty zarówno za wypłaty z bankomatów, jak i za operacje gotówkowe w oddziałach. Coraz więcej banków pobiera też opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Cenniki w niektórych bankach - między innymi w PKO BP - już się zmieniły, inne placówki szykują się do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Sprawdź, jakie są teraz opłaty i prowizje w bankach. 📢 Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Mimo plotek, karta wędkarska wciąż jest potrzebna Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Amatorzy wędkowania w tym roku musieli przygotować się na spory wydatek, jeśli chcieli uzyskać zezwolenie. Polski Związek Wędkarski w niemal każdym okręgu podniósł stawki składek. W Toruniu i Bydgoszczy trzeba zapłacić ponad 500 złotych, by legalnie łowić ryby.

📢 Piękne i niebezpieczne rośliny domowe. Te rośliny w domach są trujące, mogą powodować też astmę Warto mieć w domu rośliny. Poza tym, że dają nam czyste powietrze, to kontakt z roślinami jest nie do przecenienia. Niektóre rośliny są kolorowe, kojące, oczyszczające powietrze w mieszkaniach, a jednak bywają podstępne, toksyczne, a nawet śmiertelne. Zobaczcie szczegółową listę właściwości kwiatów w poniżej galerii. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze mogą stracić ważność i wartość nominalną Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie, kiedy należy wymienić banknoty. 📢 Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Zmiany w przejściu na wcześniejszą emeryturę - "rząd się ugiął" Negocjacje rządu z "Solidarnością" są na finiszu. Wiele wskazuje na to, że emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Tych aplikacji musisz się pozbyć z telefonu. One wykradają dane i pieniądze - aktualizacja czerwiec 2023 Aplikacje w smartfonach służą do ułatwiania nam korzystania z telefonu. Chcąc wejść na jakaś aplikacje nie musimy jej szukać bo mamy ją w zasięgu. To zdecydowanie ułatwia korzystanie z urządzeń mobilnych, ale i jest furtką dla oszustów, którzy regularnie próbują wykraść dane użytkowników. W Google Play regularnie pojawiają się nowe aplikacje, niestety nie wszystkie są tym za kogo się podają. Często są tylko zasłoną dla hakerów, aby dostać się do naszego smartfona. Przygotowaliśmy dla Was najnowsza listę aplikacji których koniecznie trzeba pozbyć się z telefonu.

📢 Zmiany w wieku emerytalnym w Polsce. Takie będą korzystne zmiany dla wielu pracowników Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Takie imiona noszą najlepsi mężowie. Zdaniem ezoteryków ci mężczyźni to marzenie każdej kobiety Mężczyźni, którzy nadają się idealnie do roli męża istnieją. Są wierni, opiekuńczy, romantyczni, namiętni, potrafią słuchać. Takie cechy znajdziecie u panów o konkretnych imionach. Na podstawie znaczenia imion stworzyliśmy listę mężczyzn, którzy są najlepszymi kandydatami na męża. Szczegóły poznacie w naszym artykule. 📢 Takie są najmądrzejsze psy na świecie. Jakiej rasy jest najmądrzejszy pies? Możesz być zaskoczony Zastanawialiście się, ile IQ mają psy? Ich inteligencja jest mniej więcej na poziomie 2-letniego dziecka. Kto miał psa, ten wie, że to bardzo mądre, sprytne i pomysłowe stworzenia. Pies potrafi aportować, reaguje na imię, wykonuje polecenia. Ale są też psy, które potrafią znacznie więcej. Pies-ratownik, który znajduje ludzi pod gruzami, pies-przewodnik dla osoby niewidomej, pies-terapeuta uzdrawiający poprzez dogoterapię. Jaka rasa psa jest najmądrzejsza na świecie? Jesteście ciekawi? Odpowiedź znajdziecie w naszym artykule.

📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach.

📢 Taka jest wysokość przelewu Czternastej Emerytury oraz terminy wypłat. Sprawdź, ile wpłynie na Twoje konto W roku 2023, pojawia się pytanie dotyczące wysokości i terminu wypłaty 14. emerytury. Kto jest uprawniony do otrzymania 14. emerytury w tym roku? Jaką dokładnie kwotę otrzymamy "na rękę" z tego dodatkowego funduszu emerytalnego? Istnieją już określone kryteria, które będą brane pod uwagę przy przyznawaniu tego świadczenia. Jaką kwotę netto otrzymasz z 14. emerytury? Jaka będzie wysokość składki zdrowotnej od tego świadczenia? Ile będziesz musiał oddać fiskusowi? Przejdźmy do obliczeń, aby to sprawdzić.

📢 Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. Zobaczcie prywatne zdjęcia rezydencji siłacza! Mariusz Pudzianowski to od lat jeden z najpopularniejszych polskich sportowców. Najsilniejszy człowiek świata, a potem gwiazda MMA pilnie strzeże swojej prywatności. Mamy jednak trochę zdjęć ze środka rezydencji w Białej Rawskiej. Zobaczcie jak mieszka "Pudzian"! 📢 Życzenia imieninowe dla Jolanty. Najpiękniejsze życzenia dla Joli [wierszyki, rymowanki, sms] Życzenia imieninowe dla Jolanty - nie wiesz, jakie złożyć? Zobacz nasze propozycje życzeń: imieninowe wierszyki, rymowanki oraz życzenia sms. 📢 Baseny zewnętrzne w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz ile kosztuje wstęp w 2023 roku Jeśli uważacie, że woda do kąpieli powinna mieć ponad 20 stopni, a naturalne akweny takiej nie oferują, polecamy baseny zewnętrzne. Ich dodatkowym atutem jest bezpieczne, widoczne dno oraz nadzór ratowników. Zobaczcie w galerii baseny zewnętrzne w Kujawsko-Pomorskiem. Wiemy ile kosztuje wstęp oraz kiedy otwarte zostaną obiekty sezonowe.

📢 Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie bawili się na balu ósmoklasistów. Zabawa była świetna! Zobaczcie zdjęcia Uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej nr 4 w Chełmnie mieli w środę (14.05.2023) swój bal.

📢 Oto najlepsze i najgorsze znaki zodiaków. Zobaczcie, co mówią gwiazdy o waszych cechach Jakim jesteś znakiem zodiaku? Do każdego z nich przypisane są jakieś indywidualne cechy charakteru. Zwykle to szereg zarówno pozytywnych jak i negatywnych cech. My postanowiliśmy sprawdzić, które znaki zodiaku uchodzą za najlepsze, a które za najgorsze. Sprawdźcie. 📢 Psy o tych rasach są uważane za najmądrzejsze. Oto ranking najinteligentniejszych psiaków Choć każdy z właścicieli psów uważa swojego psa za najpiękniejszego i najmądrzejszego. To jednak są rasy psów, które okazują się mądrzejsze od innych. Sprawdźcie. które czworonogi są najinteligentniejsze.

📢 Tak nie powinno się myć truskawek. To dzieje się z organizmem, gdy jemy truskawki Opłukanie truskawek samą wodą nie wystarczy, gdyż poza bakteriami oraz jajami pasożytów, truskawki mogą być zanieczyszczone chemią. Wyjaśniamy, jak myć truskawki, aby pozbyć się całego brudu i chemii. 📢 Tak nigdy nie rób ogórków kiszonych. Zobacz nieudane triki - przez te błędy tracą wartości odżywcze Ogórki kiszone to z pewnością jeden z ulubionych dodatków Polaków. Doskonale nadają się jako dodatek do obiadów, sałatek czy zup. Są nie tylko smaczne ale i zdrowe. Doskonale poprawiają naszą odporność i nie tylko, warto je podawać już małym dzieciom. Najlepsze ogórki to te ukiszone przez nas w domu. Jednak kiszenie to nie taki prosty proces! Zobaczcie jakie błędy często popełniamy pozbawiając ogórki wartości odżywczych.

📢 Czy prawo aborcyjne w Polsce jest łamane? Protest Strajku Kobiet w Bydgoszczy [zdjęcia] Od kilku dni trwa polityczna dyskusja wokół prawa aborcyjnego. W kilkudziesięciu miastach Polski w środę, 14 czerwca, zorganizowano protesty pod hasłem "Ani jednej więcej". W Bydgoszczy protestujący zebrali się na placu Praw Kobiet. Przypomnijmy, że zgodnie z prawem dokonanie aborcji w Polsce jest możliwe, gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety lub gdy ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego.

📢 Dworzec w Grudziądzu czeka na remont. Ile firm stanęło do przetargu? Otwarto koperty Tylko jedna firma zgłosiła się aby zrealizować inwestycję polegającą na wykonaniu projektu a następnie prac modernizacyjnych dworca PKP w Grudziądzu. Dobrą wiadomością jest to, że zmieściła się w budżecie jaki na ten cel zabezpieczyła kolej. Oferta teraz będzie analizowana pod kątem formalnym.

📢 XVII Spartakiada Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grudziądzu. Rywalizowali niepełnosprawni z całego regionu. Mamy zdjęcia W zawodach, które odbyły się na stadionie GKS "Olimpia" Grudziądz, udział wzięli uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej między innymi z Bydgoszczy, Torunia, Łasina, Stolna, Chełmna i Tucholi oraz Wąbrzeźna. 📢 Pięcioro zasłużonych mieszkańców Grudziądza otrzymało Nagrodę Flisaka podczas uroczystej sesji w teatrze [zdjęcia] Miasto to symbole. Jednym z nim jest grudziądzki flisak. Flisactwo wiąże się z ciężką i ofiarną pracą, dlatego przyznawana Nagroda Flisaka stanowi uhonorowanie szczególnych zasług społecznych, gospodarczych i kulturalnych - mówi Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza. Podczas sesji w teatrze poznaliśmy laureatów tej zaszczytnej statuetki. Zostali nimi: Krystyna Grabowska, Danuta Kołodziejska, Henryk Wichrowski, Ryszard Szczepański i Zbigniew Tucholski. 📢 Zanim powstanie trasa S10 na odcinku Bydgoszcz-Toruń, archeolodzy zbadają, co kryje się pod ziemią Bydgoski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ogłosił właśnie wyniki ofert na wykonanie badań archeologicznych i opracowanie wyników tych prac.

📢 Jak często się myć? Te części ciała myjemy zbyt rzadko. Sprawdź, co najczęściej zapominamy umyć Codziennie powinno się myć dokładnie tylko trzy części ciała - stopy, pachy i okolice pachwin. Resztę ciała wystarczy każdego dnia spłukać wodą. Okazuje się jednak, że są takie obszary ciała, które myjemy za rzadko a niektórych w ogóle zapominamy umyć! Takie części ciała myjemy zdecydowanie za słabo - uważają eksperci. Zwłaszcza jedno miejsce jest szczególnie często pomijane. Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Mamy tabelę wyliczeń nowej waloryzacji emerytur. Prognozowane podwyżki dla emerytów Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. Inflacja spada, więc nie będzie to tak duża podwyżka, jak w tym roku, ale i tak seniorzy mogą liczyć na pokaźny bonus. Mówi się o programie 300 plus dla emerytów, który "wzmocni" tradycyjną waloryzację emerytur.

📢 Oto horoskop wakacyjny 2023. Te znaki zodiaku będą musiały oszczędzać Przygotowaliśmy dla Was finansowy horoskop na wakacje 2023. Wakacje to najlepszy czas na naładowanie akumulatorów nie tylko dla uczniów. Choć w tym czasie jest największy tłok to i tak chętnie wybieramy właśnie ten czas na wypoczynek. A jeśli urlop to niestety potrzebne będą i pieniądze. Sprawdzamy co mówią gwiazdy o Waszych pieniądzach w nadchodzącym czasie. 📢 Tego nie można robić na ogrodach działkowych. Za to można dostać karę w 2023 roku Ogrody działkowe zyskały popularność szczególnie w czasie pandemii. Ich ceny wtedy podskoczyły, a ludzie zaczęli szukać miejsca na odpoczynek. Wiele osób dowiedziało się wtedy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaczęli interesować się tymi miejscami. Sprawdzamy co musimy wiedzieć o ogrodach działkowych. Wiemy czego nie można robić na działkach.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze tracą wartość i ważność w tym roku Wymiana banknotów to tak naprawdę obowiązek każdego z nas. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Jeśli posiadamy banknoty, które uległy uszkodzeniu czy zniszczeniu musimy je wymienić. To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku.

📢 Osoby o tych imionach są najbardziej inteligentne. Kliknij tutaj - i zobacz znaczenie twojego imienia Zastanawiasz się nad znaczeniem swojego imienia? Według wierzeń wielu osób osoby o pewnych imionach mają określone cechy. Anny są niezwykle pracowite, Tomasze to z kolei są bardzo niecierpliwi. Sprawdź w naszej galerii najbardziej inteligentne imiona według księgi imion. 📢 Takie będzie lato 2023 w Polsce. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do października Jakie będzie lato 2023 w Polsce? Jaka jest prognoza pogody na tegoroczne wakacje? Sprawdziliśmy nowe prognozy pogody na lato 2023. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował najnowszą prognozę długoterminową. IMGW prognozuje, jaka będzie pogoda od lipca aż do października! Meteorolodzy ostrzegają, że czekają nas anomalie pogodowe i upały powyżej 30 stopni Celsjusza, nagłe burze i duża zmienność pogody. Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na lato 2023.

📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023. 📢 Ola wytatuowała oczy i straciła wzrok. Jest prawomocny wyrok dla warszawskiego tatuatora Zapadł prawomocny wyrok w sprawie tatuatora, który podczas zabiegu tatuowania oczu trwale okaleczył jedną ze swoich klientek. Po wykonaniu tatuażu Aleksandra straciła wzrok. Jedno, bardziej porażone tuszem oko, na które zupełnie nie widziała, zostało zastąpione implantem. Drugim widzi jedynie światło. Piotr A. został uznany przez sąd winnym nieudzielenia pomocy poszkodowanej w czasie zabiegu oraz spowodowania uszczerbku na zdrowiu w postaci trwałego kalectwa.

📢 Kobiety o tych imionach są najmądrzejsze. Oto sekrety wielkiej księgi imion Agnieszka, Natalia, Urszula, Magda. Kobiety o tych imionach wyróżniają się inteligencją. Są bystre, zaradne i potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji. Sprawdź w naszej galerii, które jeszcze panie zalecane są do grona najmądrzejszych. 📢 Manicure ombre. Zobacz 10 modnych stylizacji i pomysłów na paznokcie na lato 2023 Zadbane dłonie z pomalowanymi paznokciami to uzupełnienie outfitu. Manicure ombre to popularna w tym sezonie i efektowna metoda stylizacji paznokci. Takie pomysły i wzory będą równie dobrze wyglądały wykonane zwykłym lakierem, jak i hybrydowym. Zobacz 10 najmodniejszych trendów na manicure ombre na tegoroczne lato. Którą stylizację wybierasz dla siebie? 📢 Takie zmiany na skórze i paznokciach to oznaki chorób serca. Te skórne objawy chorób serca są często ignorowane Objawy chorób serca mogą pojawić się wcześnie, jednak wiele z nich można przeoczyć lub nawet zignorować. Choroby serca są główną przyczyną zgonów, niestety często nie dają znaków ostrzegawczych. Objawy chorego serca są również pomijane, ponieważ nie zawsze kojarzą się z sercem - okazuje się, że zmiany dermatologiczne na skórze i paznokciach może świadczyć o pogarszającej się pracy serca. Na co zwrócić szczególną uwagę? Czytaj więcej.

📢 Taki jest sekret młodości Katarzyny Bujakiewicz - pielęgniarki Marty z "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka [zdjęcia] Katarzyna Bujakiewicz, jak stwierdziła w wywiadach, z nikim nie musi już rywalizować ani nikomu nic udowadniać, bo w pracy dawno już osiągnęła pełną dojrzałość. Ale jeśli myślicie, że zwolniła tempo po 50-tce, którą świętowała we wrześniu 2022 roku, nic bardziej mylnego. Artystkę wręcz rozpiera energia do działania. Sporo się u niej dzieje. O tym, jak i w czym się teraz realizuje, piszemy niżej.

📢 Takie są najczęstsze objawy raka żołądka. Trzeba uważać - jeden z nich można zlekceważyć Rak żołądka - najczęstsze objawy. Jeden z nich można zlekceważyć! Zmniejszenie łaknienia, szybka utrata wagi i osłabienie są jednymi z najczęstszych objawów, które sugerują ryzyko raka żołądka. Niestety, jak w przypadku większości chorób nowotworowych, te symptomy pojawiają się zwykle w późniejszych fazach choroby, co sprawia, że rak żołądka jest jednym z najbardziej zabójczych typów nowotworów. Poznaj 5 najczęstszych objawów raka żołądka - aby to zrobić kliknij w galerię zdjęć.

📢 Takie są wczesne objawy raka jelita grubego. Takich objawów nie należy ignorować [lista] Rak jelita grubego to drugi najczęściej występujący nowotwór w Polsce. Każdego roku tę chorobę diagnozuje się u około 18 000 Polaków. Pierwsze objawy raka jelita grubego nie są charakterystyczne i łatwo je pomylić z objawami innych chorób układu pokarmowego. Objawy raka okrężnicy mogą się pojawić dopiero, gdy choroba jest już mocno zaawansowana. Jakie są pierwsze objawy raka jelita grubego? Na jakie niepokojące symptomy trzeba zwrócić szczególną uwagę? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Dworzec w Grudziądzu wpisany do rejestru zabytków Województwa Kujawsko-Pomorskiego Budynek dworca kolejowego w Grudziądzu to zabytek powojennego modernizmu. Dzięki trójstronnej współpracy PKP S.A., prezydenta Grudziądza oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, dworzec w Grudziądzu przejdzie kompleksową rewitalizację ze szczególnym uwypukleniem cennych elementów decydujących o jego wartości architektonicznej.

83. rocznica pierwszego transportu do Auschwitz