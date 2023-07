Przegląd prasy 16.07.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.07. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie znaki zodiaku są najsłabsze. Osoby spod tych znaków często ulegają emocjom”?

Prasówka 16.07: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie znaki zodiaku są najsłabsze. Osoby spod tych znaków często ulegają emocjom Według astrologów znak zodiaku może wiele powiedzieć o naszych skłonnościach i charakterze. Niektóre osoby wyróżnia wyjątkowa wytrwałość oraz "stalowe nerwy". Inne zaś bardzo łatwo ulegają emocjom i przy pierwszej napotkanej trudności poddają się. Zobacz, kto znalazł się na liście najsłabszych znaków zodiaku!

📢 14 emerytura 2023. Oto daty, kiedy ZUS wypłaci emerytom dodatkowe pieniądze z czternastej emerytury To już pewne, że emeryci otrzymają w tym roku czternaste emerytury. Termin wypłat "czternastek" coraz bliżej. Początkowo w grę wchodził nawet sierpień, teraz już wiadomo, że dodatkowe świadczenia w postaci 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Wyjaśniamy najważniejsze sprawy związane z czternastą emeryturą oraz podajemy dokładne daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów.

📢 Te banknoty zostaną wycofane z obiegu. Takie pieniądze są często fałszowane - zobacz Zbliża się czas, kiedy banknoty euro o najwyższych nominałach opuszczą obieg. Europejski Bank Centralny właśnie ogłosił, że ta zmiana wejdzie w życie od roku 2024. Jeśli jesteś posiadaczem tych banknotów, pamiętaj, że będziesz musiał je wymienić przed tą datą. Bądź przygotowany na tę zmianę i śledź informacje udostępniane przez Europejski Bank Centralny, aby dowiedzieć się więcej na temat procesu wymiany banknotów.

Prasówka 16.07: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie ulgi podatkowe są kontrolowane w 2023 roku. Kontroli tych spraw musisz się spodziewać Kontrole podatkowe sprawdzają czy podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Skarbówka sprawdza zeznania podatkowe Polaków pod kątem zastosowanych nowych ulg podatkowych w 2023 roku. Sprawdźcie, które ulgi podatkowe są aktualnie kontrolowane.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kayah. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji - mamy zdjęcia! Dorobek muzyczny Kayah robi wrażenie. Gwiazda przez lata występów na scenie zgromadziła też pokaźny majątek, o czym świadczą jej ostatnie inwestycje. Do niedawna Kayah była w posiadaniu ogromnego apartamentu w Brazylii, w tym roku kupiła przepiękne mieszkanie we Włoszech. Apartament został urządzony bardzo stylowo. Zobaczcie wnętrza! 📢 Nie żyje ceniona neurolog z Bydgoszczy. Prof. Barbara Książkiewicz zmarła w wieku 75 lat W piątek, 14 lipca zmarła prof. Barbara Książkiewicz, bydgoska neurolog. O śmierci poinformował Szpital Uniwersytecki im. Jurasza w Bydgoszczy. Prof. Książkiewicz miała 75 lat. Od 1994 do 2007 r. pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii, przez wiele lat zajmowała stanowisko Kierownika Katedry i Kliniki Neurologii szpitala Jurasza.

📢 Tak nie można jeść czereśni. W ten sposób narobisz sobie wstydu - podpowiada Irena Kamińska-Radomska dr Irena Kamińska-Radomska to najsłynniejsza polska ekspertka od savoir-vivre. Na swoim Instagramie chętnie zamieszcza porady, jak zachować się w danej sytuacji, jak ubrać się w zależności od okazji oraz jak jeść określone dania i przysmaki. Ze względu na to, że obecnie jest pełnia sezonu na czereśnie, ostatnio podzieliła się z fanami filmem, jak należy je prawidłowo jeść. Zobacz, czego pod żadnym pozorem nie można robić, spożywając czereśnie! 📢 Sparing Elana Toruń - Wda Świecie. Padł jeden gole, ale emocji było dużo [zdjęcia] W sobotnie popołudnie Elana Toruń w meczu sparingowym podejmowała Wdę Świecie. 📢 Tak żyje na co dzień Hubert Hurkacz w Monte Carlo. Tenisista wynajmuje mieszkanie w luksusowej dzielnicy Monte Carlo słynie z pięknych plaż, wspaniałych widoków, luksusowego kasyna oraz świetnych klubów tenisowych z dobrze utrzymaną infrastrukturą. To właśnie tutaj postanowił wynająć mieszkanie Hubert Hurkacz. Sprawdź w naszym artykule, jak żyje na co dzień słynny tenisista.

📢 Takie pieniądze ZUS oddaje ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne transze są przygotowywane poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia - 4.02] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Oto wyliczenia brutto i netto oraz porównanie rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Mamy horoskop na weekend 14-16 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 14-16 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - duże zmiany od nowego roku. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Wiek emerytalny pozostanie bez zmian... choć niektórzy będą mogli skorzystać z opcji 📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty stylowych łazienek od Doroty Szelągowskiej Dorota Szelągowska to ceniona projektantka wnętrz. Jej prace można obejrzeć nie tylko w telewizji - gwiazda prowadzi również prywatne studio, gdzie obsługuje klientów indywidualnych. Swoje dokonania chętnie udostępnia fanom w mediach społecznościowych. Wśród nich nie brakuje modnych łazienek. Sprawdź w artykule, jakie pomysły na łazienki ma Dorota Szelągowska.

📢 Dodaj tę przyprawę do ogórków kiszonych, a będą twarde. Oto trik, aby ogórki kiszone zachowały jędrność Już w lipcu rozpoczyna się sezon na ogórki, jego szczyt nastąpi jednak w sierpniu. To właśnie wtedy najwięcej osób przygotowuje ogórki gruntowe oraz konserwowe. Choć przepisów jest wiele, cel jeden - aby ogórki były smaczne, twarde i jędrne. Można to osiągnąć dodając do słoika jedną przyprawę. Oto trik na poprawienie sprężystości ogórków.

📢 Takie osoby nie mogą jeść wiśni. Może to dotyczyć milionów Polaków - będziesz zaskoczony Wiśnie to popularne owoce, którymi chętnie zajadamy się latem. Pomimo wielu cennych składników odżywczych, okazuje się, że nie każdy może je spożywać. Miliony Polaków powinny wykluczyć lub ograniczyć wiśnie w swojej diecie. Dlaczego? Sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak wygląda dziś Walduś z serialu Świat według Kiepskich. Bartosz Żukowski ma już 48 lat. Zobaczcie zdjęcia! Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski. 📢 Tak wyglądają miejsca związane z filmem Znachor. Możesz je odwiedzić Zobacz zdjęcia! [16.07.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Oto oryginalne i dziwne nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź tę listę! Poznajcie listę najdziwniejszych nazwisk w województwie kujawsko-pomorskim! Sporządziliśmy ją w oparciu o dane przygotowane przez Ministerstwo Cyfryzacji. Stworzyliśmy zestawienie zawierające najdziwniejsze nazwiska w Kujawsko-Pomorskiem. Co ciekawe, nosi je zaledwie kilkoro mieszkańców regionu. Jesteście ciekawi, czy nazwisko Waszego sąsiada znalazło się w tym gronie? Sprawdźcie naszą listę!

📢 W tych miejscach kręcono zdjęcia do serialu Samochodzik i Templariusze. Zobaczcie zdjęcia "Samochodzik i Templariusze" to jeden z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych lat 70. XX wieku w Polsce. Na 12 lipca 2023 roku zaplanowano premierę nowej wersję filmu. Czy jest w stanie pobić popularnością serial, który kolejne pokolenia widzów oglądają już od 50 lat? Czas pokaże. Do wielkich fanów pierwszej wersji należy z pewnością Sławomir Szeliga z Inowrocławia. Wraz z rodziną wybrał się w podróż śladami kultowego serialu. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca znane nam z serialu "Samochodzik i Templariusze".

📢 To 15 najpiękniejszych plaż i jezior w Kujawsko-Pomorskiem. Poznajcie ranking, zobaczcie zdjęcia Trwają wakacje 2022. Gdzie wypocząć? Tak wygląda TOP 15 najpiękniejszych plaż i jezior w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem naszych Czytelników. Sprawdź, na którym miejscu uplasowała się plaża, na której wypoczywasz najczęściej. Czy w naszym TOP 15 znalazła się plaża z Twojej okolicy? Zobaczcie zdjęcia. 📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia! Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce. 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Masz stare pieniądze z PRL-u? Banknoty i monety mogą być warte majątek! Za tyle są teraz kupowane! Kolekcjonerzy za cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są wręcz warte majątek. Co wpływa na ich wartość? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest niezwykle cenny? Po ile możemy sprzedać niektóre banknoty? 📢 Ratownik WOPR z Grudziądza: - Ludzie wypływają kajakami na jezioro i wracają po kilku godzinach kompletnie pijani [Zobacz wideo, zdjęcia] Grzegorz Jendraszek, ratownik WOPR który pracuje na plaży miejskiej w Rudniku zauważa, że od lat największym problemem jest nadużywanie alkoholu przez korzystających ze sprzętu wodnego. - To zjawisko z roku na rok tylko przybiera na sile, a nie zmniejsza się - dzieli się spostrzeżeniami ratownik. I apeluje także do dorosłych, aby odpowiedzialnie pilnowali swoje pociechy.

📢 Góra Zamkowa w Grudziądzu mocno się zmieni. Także dzięki rządowemu wsparciu 3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wesprze realizację projektu rewitalizacji Góry Zamkowej w Grudziądzu. Powstanie tam m.in. altana widokowa i kładka nad ruinami zamku. To jedyny z 10 wniosków, złożonych przez miasto w ramach programu, który zyskał pozytywną ocenę. 📢 Sparing Zawisza Bydgoszcz - Kotwica Kołobrzeg. Cenny sprawdzian mimo piekielnego skwaru [zdjęcia] W drugim sparingu w ramach przygotowań do rozgrywek III ligi Zawisza Bydgoszcz podejmował Kotwicę Kołobrzeg. Spotkanie toczło się w tropikalnym upale. 📢 Wakacje na największym statku wycieczkowym świata? Zobaczcie zdjęcia, atrakcje i... ceny Ile kosztuje rejs największym statkiem wycieczkowym? Niedługo wejdzie do służby Icon of the Sea. Gigant będzie kursował po Karaibach i zapewni turystom najbardziej wymyślne atrakcje. Jak Icon of the Sea wygląda w środku? Ile trzeba wyłożyć za najbardziej luksusowe apartamenty? Oto oferta wakacji dla bogaczy. Zobacz wnętrza i atrakcje największego statku wycieczkowego świata.

📢 Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u. 📢 Oto najdziwniejsze ogłoszenia z klatek schodowych - aktualizacja lipiec 2023. Czasem śmieszą, nierzadko załamują Ogłoszenia wiszące na klatkach schodowych to najprostszy sposób na komunikację między wszystkimi sąsiadami lub między mieszkańcami bloku a spółdzielnią mieszkaniową. Zdarza się jednak, że ogłoszenia takie przekraczają granicę dobrego smaku i absurdu. Zobaczcie zbiór najdziwniejszych ogłoszeń zamieszczonych na klatkach schodowych.

📢 Te osoby nie powinny jeść nabiału. Zobacz - tym osobom nabiał może zaszkodzić Nabiał bardzo często gości na naszych stołach, praktycznie kilka razy dziennie. Na śniadanie czy kolację zjadamy kanapki z masłem i serem żółtym, jogurt w ciągu dnia jako przekąskę, płatki zbożowe z mlekiem. Nabiału używa się też do przygotowania dań obiadowych, na ciepło. Naleśniki czy pierogi z twarogiem, ser w zapiekankach, śmietana w zupie, masło do pieczenia i smażenia. Nabiał to źródło wielu cennych składników odżywczych - witamin, magnezu, cynku, miedzi, wapnia. Jednak niektóre osoby nie powinny spożywać nabiału, gdyż może im zaszkodzić. Kto nie powinien jeść nabiału? Sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Takie są zasady nowego wieku emerytalnego. Mamy też prognozę waloryzacji emerytur 2024 Nie po to przywracaliśmy wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn), aby teraz pracować nad jego wydłużeniem - oświadczyła szefowa MRiPS. Planowane są jednak duże zmiany dla przedstawicieli niektórych zawodów, a ponadto już teraz prognozuje się waloryzację przyszłorocznej emerytury. 📢 67. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie ruszył z Przechlewa do Bydgoszczy W sobotę rano z Przechlewa nad brzegiem Jeziora Końskiego ruszył 67. Międzynarodowy Spływ Kajakowy na Brdzie im. Marii Okołów – Podhorskiej. 📢 Takie wymogi należy spełnić, aby dostać się do "Pamiętników z wakacji". Tak możesz dostać się do programu Miłośnicy seriali paradokumentalnych mogą zacierać ręce, ponieważ na antenę Polsatu mają powrócić kultowe "Pamiętniki z wakacji". Producent na początku lipca ogłosił casting do programu. Odcinki ponownie mają być nagrywane w gorącej Hiszpanii. Oto, jakie wymogi należy spełnić, aby dostać rolę w "Pamiętnikach z wakacji".

📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku. 📢 Te zioła i rośliny są dobre na odchudzanie. Zobacz domowe sposoby - co i jak stosować Przy odchudzaniu niewątpliwie kluczowa jest dieta i ruch. Są jednak naturalne sposoby, by proces odchudzania wspomóc. Wśród nich można wymienić zioła, rośliny i niektóre owoce, które podkręcają metabolizm, przyspieszają przemianę materii. Zobacz co i jak stosować. 📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki".

📢 Horoskop indiański. Jakim zwierzęciem jesteś? Sprawdź swój totem i co on oznacza! Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Każde istnienie jest ważne i wnosi coś istotnego do tego kręgu. Każdej istocie należy się szacunek. Przyroda to bardzo ważna część egzystencji Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Zapewnia ubranie, pożywienie, broń, ozdoby, leki - wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęśliwego życia. Na tym kręgu życia opisane jest dwanaście zwierząt - totemów. Zobacz, którym jesteś i co to oznacza.

📢 Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną? Takie są przyczyny. Sprawdź, jak odratować krzaki pomidora Pomidor to bardzo popularne warzywo. Jest smaczny i ma duże właściwości zdrowotne. Pomidory można uprawiać w przydomowym ogródku, na tarasie, balkonie, a nawet w donicach na parapecie okiennym, jeśli nie mamy ogrodu. Jeśli liście twoich krzaków pomidora więdną i zwijają się w "rulon", to znak, że są niewłaściwie hodowane. Liście to czuły wskaźnik stanu rośliny. Zobacz, jakie są przyczyny tego, że liście pomidora zwijają się.

📢 Takie są najmodniejsze aneksy kuchenne w 2023 roku. Zobacz stylowe projekty Krzysztofa Mirucia Krzysztofa Mirucia znamy z programów emitowanych w HGTV dotyczących remontów domów. Widzowie mogą zgłosić się do programu "Zgłoś remont" lub "Weekendowej metamorfozy". Oba programy cieszą się duża popularnością. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie aneksy kuchenne są teraz najmodniejsze i w co warto zainwestować. Zobaczcie aranżacje serca domu według Krzysztofa Mirucia. 📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na lipiec 2023 Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej.

📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu.

📢 Tak ZUS wypłacał zaniżone emerytury. W taki sposób emeryci mogą odzyskać pieniądze ZUS wypłacał zaniżone emerytury! Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że ZUS źle wyliczył emerytury i wypłacił zaniżone kwoty. Chodzi o miliony złotych! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Modne odcienie blond. Zobacz TOP koloryzacje włosów na lato 2023, na których nie widać odrostu Sombre, front blond i słoneczne refleksy - to tylko część propozycji koloryzacji blond na lato 2023. Zobacz w galerii modne fryzury, które możemy nosić nawet 12 tygodni bez widocznych odrostów. 📢 Takie kwiaty doniczkowe poprawiają sen i redukują stres. Są idealne do sypialni i salonu [lista] W dzisiejszym, szybkim tempie życia i ciągłym stresie wielu z nas ma problemy ze snem. Potrzebujemy relaksu, intuicyjnie szukamy tego, co naturalne, lubimy otaczać się zielenią. To dobry kierunek. Okazuje się, że są rośliny, które nie tylko stanowią piękny element dekoracyjny, ale także mają wpływ na nasze samopoczucie. Jest kilka gatunków roślin doniczkowych, które znane są ze swoich właściwości uspokajających i relaksujących. Takie rośliny doniczkowe warto mieć w sypialni, salonie, tam gdzie przebywamy po pracy i się wyciszamy. Jakie kwiaty poprawią jakość naszego snu, zredukują stres? Sprawdż!

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Oto stawki netto - tyle ZUS wypłaci seniorom na konto W roku 2023 na konta emerytów znów trafi 14 emerytura. Tyle wyniosą stawki czternastych emerytur w tym roku. Wiadomo już, że 14 emerytura będzie na stałe, wypłacana co roku. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Kto otrzyma całe świadczenie, a kto tylko część? Mamy stawki netto. Sprawdź.

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy.

📢 Taki ma być wiek emerytalny - duże zmiany od nowego roku. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku. 📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Tak Anna Lewandowska urządziła letnią rezydencję na Mazurach. Zaglądamy do środka – mamy zdjęcia Oto letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich na Warmii. – Nasze ukochanie Mazury – nie ukrywa Anna Lewandowska. Tak urządziła w środku drewniany pałac z prywatną plażą w Stanclewie. Skutery wodne, piknik na pomoście nad jeziorem, deska z żaglem – tak odpoczywa w Polsce po sezonie Robert Lewandowski.

📢 Święto Policji 2023 we Włocławku. 85 policjantów awansowało 11. zostało wyróżnionych. Zobacz zdjęcia W piątek, 14 lipca 2023 roku odbyły się uroczystości związane z obchodami Świętem Policji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku, podczas których policjanci otrzymali awanse na wyższe stopnie policyjne i wyróżnienia od władz samorządowych. W tym roku przypada 104. rocznica powstania tej formacji. Na koniec uroczystości w Centrum Kultury "Browar B", zaśpiewali Anna Sokołowska-Alabrudzińska oraz Dariusz Kordek. Zobaczcie zdjęcia z wydarzenia. 📢 Nocny wypadek przy moście Dębnickim w Krakowie! Zginęło czerech młodych mężczyzn. Udostępniono nagranie z wypadku W nocy z piątku na sobotę w Krakowie w rejonie mostu Dębnickiego doszło do tragicznego wypadku. Samochód renault megane, którym w kierunku mostu Dębnickiego podróżowało czterech mężczyzn w wieku od 20 do 24 lat, zjechał w lewo i dachował na bulwar Czerwieński. Wszyscy pasażerowie zginęli. Władze miasta zdecydowały się na udostępnienie nagrania z wypadku ku przestrodze. Przebieg całego zdarzenia zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.

📢 W tej toalecie poczujesz... "powiew historii". Najstarszy w Polsce wciąż czynny szalet miejski mieści się w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Toaleta przy ul. Spichrzowej 49 w Grudziądzu. Niby nic nadzwyczajnego... A jednak. Poczuć tutaj można nie tylko zapach środków czyszczących, ale także "powiew historii". - To najstarszy wciąż czynny szalet w Polsce! Był tutaj już w czasach średniowiecza - bez wątpliwości mówi Marek Szajerka, grudziądzki historyk.

📢 Te produkty usuwają kamień nazębny. Domowe sposoby na piękne i zdrowe zęby Kamień nazębny to stwardnienie płytki na skutek nagromadzenia osadów. To nie tylko nieestetyczne, ale także niebezpieczne dla zębów. Kamień możemy usunąć w gabinecie dentystycznym, ale także stosując domowe metody. Zobacz jakie produkty usuwają kamień lub zapobiegają jego nagromadzeniu. 📢 POKAŻ TALENT! Prezentujemy zdjęcia liderów konkursu Talent Fotograficzny Roku Oto galeria zachwycających zdjęć przesłanych przez mieszkańców naszego województwa w ramach konkursu Talent Fotograficzny Roku w akcji POKAŻ TALENT!

📢 Eurojackpot Lotto - 14.07.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 14.07.2023 roku.

📢 Ubranka dziecka znaleziono na dzikiej plaży nad jeziorem w Śmiłowie koło Więcborka Nie zawiadamiamy grupy poszukiwawczej, bo nie ma informacji o zaginięciu. Są ubranka dziecka na plaży i nic poza tym. Rozglądamy się - informują strażacy. 📢 Mieszkańcy Grudziądza pytają: czy przy okazji remontu ul. Kościuszki zniszczono ulicę Anny Walentynowicz? Kolejne odcinki będą zamknięte Mamy lipiec a końca remontu planowanego na rok nie widać. Żaden odcinek ulicy Kościuszki od Anny Walentynowicz do ul. Solnej nie został oddany do ruchu! Za to dewastacji ulega ulica Anny Walentynowicz, równoległa do Kościuszki. To jakaś paranoja - zauważa pan Jacek, Czytelnik "Pomorskiej".

📢 Kopał psa na przejściu dla pieszych w Bydgoszczy. Nagrał go kierowca autobusu Kierowca bydgoskiego autobusu opublikował w internecie film, na którym widać mężczyznę kopiącego psa na przejściu dla pieszych. Pies jest już w schronisku, a napastnika przesłuchuje policja 📢 TOP 15 miejsc, które warto zwiedzić będąc w Chełmnie. Tak wygląda Miasto Zakochanych Coraz więcej turystów zagląda do Chełmna - Miasta Zakochanych, odwiedzając zabytki i miejsca, z których "polskie Carcassonne" jest znane. Można zwiedzać zakątki samodzielnie, można z przewodnikiem. A oto 15 obiektów, które trzeba w Chełmnie zobaczyć! 📢 Nowa waloryzacja emerytur - stan wyliczeń na lipiec 2023. Tak mogą zmienić emerytury w 2024 roku Przyjęto już założenia do waloryzacji przyszłorocznych rent i emerytur. Waloryzacja jest przewidywana na poziomie 12,3 proc, a jej łączny koszt to ponad 43 mld złotych. Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

📢 Takie są skutki jedzenia wiśni. To się dzieje z organizmem, gdy je jemy Wakacje to pełnia sezonu na wiśnie. Z owoców możemy zrobić różnego rodzaju przetwory i kompoty, a także wykorzystać jako przekąskę i dodatek do deserów. Okazuje się, że wiśnie mają również wiele cennych właściwości zdrowotnych. To się dzieje z naszym organizmem, gdy je jemy. 📢 14 emerytura 2023 - tyle dostaniesz na konto. Najnowsze wyliczenia kwot - stawki netto Emeryci w roku 2023 ponownie otrzymają 14 emeryturę. Już wkrótce na konta seniorów trafią przelewy z ZUS. Trwają prace legislacyjne nad ustawą dotyczącą czternastej emerytury. Wiadomo już jednak, że czternaste emerytury trafią do kanonu świadczeń stałych, wypłacanych co roku. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Prezentujemy, jakie kwoty w ramach czternastej emerytury zostaną wypłacone emerytom w 2023 roku.

📢 Taka stara ceramika i porcelana z PRL-u dziś jest dużo warta. Możesz się wzbogacić - mamy ceny Ceramika i porcelana z okresu PRL-u są świadectwem czasów, które minęły. Jej wzornictwo, uważane jest przez kolekcjonerów jako rzemieślnicze dzieło sztuki. Kiedyś takie naczynia były modne w PRL-u, a dziś przeżywają renesans. Ile dziś jest warta stara ceramika i porcelana? Zobacz unikaty wystawiane na portalu OLX. 📢 Tak wyglądają córki Michała Wiśniewskiego - Fabienne, Etiennette i Vivienne. Możecie być zaskoczeni Michał Wiśniewski nie słynie z dochowywania przysięgi małżeńskiej. Piosenkarz na ślubnym kobiercu stawał już pięć razy i jest ojcem szóstki dzieci. Biorąc przykład ze sławnego ojca, one również coraz chętniej pokazują się w przestrzeni medialnej. Jego dwie córki - Etiennette i Vivienne - są już nastolatkami, a trzecia, Fabienne, jest już dorosłą kobietą. Zobacz jak obecnie wyglądają.

📢 Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Tak wzrosły świadczenia rok do roku Oto tabela emerytur w lipcu 2023 brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! [14.07.2023] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 W galerii Akcent została otwarta wakacyjna wystawa prac grudziądzkich artystów. Zobacz zdjęcia Wystawa grudziądzkich artystów to propozycja cykliczna. Mieszkańcy i turyści mogą odwiedzać galerię Akcentu, gdzie swoje prace zaprezentowali lokalni twórcy. Podczas otwarcia wernisażu kilkudziesięciu autorów były tłumy zainteresowanych. 📢 Tak nie należy się czesać po 50 roku życia. Takie fryzury podkreślają zmarszczki i dodają lat Wiele kobiet przywiązuje się do danego uczesania na lata. Tymczasem niektóre fryzury zdążyły już dawno wyjść z mody. Warto również pamiętać, że to w czym dawniej było nam do twarzy, niekoniecznie będzie wyglądało korzystnie po upływie dekady. W szczególności dotyczy to kobiet po 50 roku życia. Zebraliśmy fryzury, który lepiej unikać po 50-tce - podkreślają niedoskonałości i dodają lat. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Nawet tyle zapłacimy za prąd po przekroczeniu limitu. Taki rachunek zapłacimy według kalkulatora zużycia prądu Jeśli nie przekroczyliśmy limitu 2000 kWh nadal płacimy rachunki za prąd po stawkach z 2022 roku. Jeśli jednak przekroczyliśmy limity nasze rachunki za prąd znacznie się zwiększą. Sprawdzamy, jakie są stawki za prąd w 2023 roku, czyli po przekroczeniu limitów pozwalających nam korzystać z zamrożenia cen energii elektrycznej. Ile będziemy płacić za prąd jeśli ten limit 2000 kWh przekroczymy? Sporo. Zobaczcie, ile konkretnie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Małgorzata Ostrowska. Ma przepiękny ogród i pracownię artystyczną Małgorzata Ostrowska jest jedną z najpopularniejszych polskich wokalistek rockowych. Sławę zyskała, dzięki takim przebojom jak "Szklana pogoda" czy "Gołębi puch", które nagrała wraz z zespołem Lombard. Trudno w to uwierzyć, lecz w maju piosenkarka skończyła 65 lat! Prywatnie mieszka pod Poznaniem, w otoczeniu natury i zwierząt. Zobacz jak tam jest!

📢 Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Modne sukienki na lato 2023 z wyprzedaży. Zobacz modowe okazje w sieciówkach Rozpoczął się sezon letnich wyprzedaży. Można na nich kupić okazyjnie wiele ubrań, dodatków czy butów. Prezentujemy, wraz z cenami, przecenione sukienki z sieciówek, które mogą nam posłużyć kilka sezonów. Są sukienki na co dzień i eleganckie wyjścia. Każdy model kosztuje do 150 zł. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie!

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Mistrz skoków zakasał rękawy i pracuje w ogrodzie [zdjęcia] Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego. 📢 Tak mieszka i wypoczywa Iga Świątek. Pokazujemy na zdjęciach, jak odpoczywa gwiazda tenisa Iga Świątek to nie tylko znakomita tenisistka, ale także miłośniczka książek, seriali i dobrej kawy. W wolnych od sportowych obowiązków chwilach lubi wpadać do rodzinnego domu w Raszynie. Taka jest Iga Świątek prywatnie - zobaczcie zdjęcia!

📢 Emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Tabela wyliczeń brutto i netto i porównanie z ostatnimi miesiącami Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Stanisława Celińska. Oto prywatne zdjęcia słynnej aktorki Stanisława Celińska to wybitna polska aktorka, która swoją przygodę ze sceną rozpoczęła już niemal 70 lat temu. W ostatnich latach, ze względu na problemy zdrowotne, postanowiła odpocząć od blasku fleszy i przeniosła się pod Warszawę, na wieś. Posiada tam działkę i niewielki dom. Sprawdź, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Tak mieszka Dagmara Kaźmierska z Królowych Życia. Białe meble i złote dodatki! Białe meble, złote dodatki, dużo rodzinnych zdjęć - tak mieszka Dagmara Kaźmierska z "Królowych Życia". Uczestniczka hitu TTV cieszy się ogromną sympatią widzów.

