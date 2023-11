Przegląd prasy (16.11.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 15.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! ”?

Prasówka 16.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Waldemar z "Rolnik szuka żony" - tak wyglądają wnętrza jego domu. Zobaczcie zdjęcia! Waldemar jest uczestnikiem dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Mieszka w niewielkiej wsi pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Ma dwupiętrowy dom. Uwielbia podróże, taniec i film. We wnętrzach jego domu znajdziemy sporo pamiątek związanych z tymi wyprawami oraz prywatne małe kino. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tabela waloryzacji emerytur po wyborach. Wyliczenia wskazują nawet 400 złotych więcej Jeśli wskaźnik obecny wskaźnik waloryzacji emerytur się utrzyma, to oznaczałoby to wzrost rent i emerytur nawet o kilkaset złotych. Waloryzacja emerytur po wyborach jest pewna, bo wynika to z ustawy. Emeryci muszą jednak czekać na decyzje nowego rządu, czy ten utrzyma wskaźnik waloryzacji na poziomie 12,3%. Na kolejnych slajdach naszej galerii zobacz w galerii prognozowane kwoty emerytur po waloryzacji.

📢 Te osoby nie dostaną pieniędzy z ulgi na dziecko w 2024 roku. Zobaczcie, kto nie skorzysta Ulga na dziecko jest jedną z najpopularniejszych i najczęściej rozliczaną. Rodzic dziecka do 18. roku a w niektórych przypadkach i starszych może skorzystać z ulgi prorodzinnej, dzięki temu zyskać dodatkowe pieniądze. Niestety nie każdy rodzic może otrzymać pieniądze w ramach tej ulgi. Jest kilka wyjątków, zobaczcie jakie.

Prasówka 16.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Marcin Mroczek - tak wygląda w środku jego domu. Zaglądamy do posesji gwiazdy serialu M jak Miłość Marcin Mroczek wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w Warszawie, w willi położonej w dzielnicy Wawer, pod koniec roku aktor kupił także szeregowiec w Warszawie wart około miliona złotych. Tak urządził się w domu Marcin Mroczek, gwiazda "M jak miłość".

📢 Gdzie mieszka Beata Pawlikowska? Jej willa ma 300 metrów i zachwyca luksusami - mamy zdjęcia Ogromny gabinet, luksusowa łazienka, romantyczny ogród z altanką - tak mieszka Beata Pawlikowska. Pisarka może pochwalić się ponad 300 metrową posiadłością. Luksusowy dom zachwyca stylowymi wnętrzami. Zobaczcie w naszej galerii, ja mieszka Beata Pawlikowska. 📢 Znaki zodiaku - cechy charakteru. Tak zachowują się osoby spod danego znaku według horoskopu To jacy jesteśmy zależy między innymi od daty i miejsca naszego urodzenia. To między innymi na tej podstawie można poznać indywidualny horoskop dotyczący naszego życia. Bardziej ogólną przepowiednie dostaniemy z tradycyjnego horoskopu. Tym razem sprawdzamy jakie są osoby urodzone pod konkretnym znakiem zodiaku. Oto jaki masz charakter według horoskopu. 📢 Choroby zawodowe - wykaz w 2023 roku. Za te choroby otrzymasz gigantyczne odszkodowanie Choroby zawodowe powstają w wyniku długotrwałego narażenia na czynniki związane z pracą. Powstają wskutek stałego przebywania ciała w niedogodnej pozycji, systematycznego wykonywania forsownych czynności lub regularnego przebywania w otoczeniu zawierającym czynniki szkodliwe dla zdrowia. Zobaczcie jakie choroby powstają w pracy.

📢 Michałowa z serialu "Ranczo" - tak kiedyś wyglądała. Marta Lipińska była przepiękną kobietą Marta Lipińska-Englert to 83-letnia aktorka, która na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych ról. Masowa publiczność telewizyjna pokochała ją zwłaszcza za rolę Michałowej, czyli gosposi proboszcza w serialu "Ranczo" w TVP 1. Marta Lipińska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1962 roku. Była przepiękna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przedstawiające Martę Lipińską w młodości. 📢 Tutaj mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Możliwa niższa waloryzacja emerytur i tylko jedna. Aktualizacja tabeli waloryzacji emerytur w listopadzie Jedno po wyborach jest pewne - od 1 marca 2024 będzie waloryzacja emerytur, bo ustawowy obowiązek. Pojawiają się jednak nowe informacje dotyczące wskaźnika waloryzacyjnego ze względu na spadającą inflację. Ponadto z tej samej przyczyny oddala się sprawa podwójnej waloryzacji emerytur. 📢 Emerytury w grudniu 2023 - takie będą stawki brutto i netto. Oto wyliczenia emerytur grudniowych [16.11.2023] Emerytury w grudniu zostaną wypłacone zgodnie z zasadami tegorocznej waloryzacji emerytur i rent. Zobacz, jakie są stawki świadczeń dla seniorów. Mamy grafiki z wyliczeniami emerytur grudniowych. 📢 Osobom o tych schorzeniach mogą zaszkodzić ogórki kiszone. Te osoby nie powinny ich jeść [16.11.2023] Ogórki kiszone to zdecydowanie jeden z ulubionych dodatków Polaków. Goszczą często na wielu stołach w naszym kraju. Sprawdzą się jako dodatek do obiadu, kanapki czy zupy. Mają masę zastosowań i wiele pozytywnych właściwości zdrowotnych. Warto je jeść szczególnie w okresie jesienno-zimowym. Niestety nie każdy powinien sięgać po ogórki kiszone. Kto powinien ich unikać? Sprawdzamy.

📢 Tak się ubiera Marta Kaczyńska - zdjęcia. Oto modne stylizacje córki pary prezydenckiej [16.11.2023] O stylizacjach Marty Kaczyńskiej można zdecydowanie powiedzieć, że króluje w nich ponadczasowa elegancja. Marta Kaczyńska od lat ma idealną figurę. Sukienki, żakiety czy spodnie - wszystko wygląda na niej doskonale. Uwielbia szpilki i markowe torebki. Rzadko zakłada rzucającą się w oczy biżuterię. Choć i ta czasem się zdarza. Tak się ubiera Marta Kaczyńska - zobaczcie jej modne stylizacje na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Dieta na dobry sen - te produkty ułatwiają zasypianie. To warto jeść, żeby szybko zasnąć [16.11.2023] Co warto zjeść przed snem? Jakie produkty spożywcze ułatwiają zasypianie? Okazuje się, że jest kilka produktów do picia i jedzenia, które pomagają zasnąć. Na tej liście jest nie tylko mleko. Oto dieta na dobry sen - zobacz teraz, jakie produkty pozwolą spokojnie zasnąć i dobrze spać.

📢 Skutki picia wody z cytryną. Tak woda z sokiem z cytryny działa na organizm [16.11.2023] Cytryna to popularny i lubiany owoc. Najczęściej używany jest do przygotowywania napojów, na przykład lemoniady, także jako dodatek do herbaty czy drinków z alkoholem. Z cytryny robi się słodki lemon curd do ciast, desery, lody, kremy do ciast i tortów. Cytryna to także naturalny środek na wzmocnienie odporności. Często stosowana jest przy przeziębieniu, bo dzięki witaminie C łagodzi przebieg sezonowych infekcji, a zawarta w cytrynie rutyna uszczelnia naczynia krwionośne. Cytryna to także popularny dodatek do świeżej wody. Wiele osób zaczyna dzień od szklanki wody z cytryną. Dlaczego? Picie wody z cytryną ma dobroczynny wpływ na organizm. Zobacz teraz, jakie są skutki picia wody z cytryną. 📢 Ile kosztuje parking w sanatorium? Zobacz jakie są opłaty za parkowanie samochodu w uzdrowiskach [16.11.2023] Jeśli decydujesz się na dojazd do sanatorium samochodem, musisz liczyć się z opłatami za jego parkowanie. W niektórych obiektach stawki są na poziomie kilkudziesięciu złotych za turnus. Jednak są też miejsca gdzie zapłacić trzeba niemal tysiąc złotych za 28 dni postoju.

📢 Najgorsze żony - znaczenie znaków zodiaku. Spod tych znaków są najtrudniejsze partnerki [16.11.2023] Spod jakiego znaku zodiaku może być najgorsza kandydatka na żonę? Postanowiliśmy to sprawdzić. Choć nie każdy wierzy w horoskopy, którym przeciwnicy zarzucają dużą ogólnikowość przez co łatwo dopasować opis do swojego życia. Zwolennicy tych przepowiedni zwracają uwagę, ze nie trzeba odczytywać ich tak dosłownie, a trzeba dostrzegać w nich wskazówki i ostrzeżenia. Zobaczcie, które kobiety nie nadają się na zony ze względu na swój znak zodiaku.

📢 Tak mieszka Anna Nowak Ibisz - mamy zdjęcia wnętrz. To ma w domu Pani Gadżet [16.11.2023] Anna Nowak Ibisz to druga żona Krzysztofa Ibisza. Jest aktorką, a od lat znamy ją jako Panią Gadżet z programu TVN Style. To właśnie tam testuje nowinki, które używamy w życiu codziennym. A jak mieszka Pani Gadżet? Które urządzenia wybrała do siebie do domu? Zobaczcie jak urządziła swój dom w Warszawie? Sprawdźcie na prywatnych zdjęciach.

📢 Tak teraz wygląda Zosia z "Rodzinki.pl". Emilia Dankwa ma 18 lat, uwielbia muzykę i podróże [16.11.2023] Emilia Dankwa to aktorka, ale w świadomości widzów z pewnością jest bardziej rozpoznawalna jako rezolutna Zosia z popularnego serialu "Rodzinka.pl". Aktorka właśnie niedawno 18 lat i szykuje się do matury. Zobaczcie jak się zmieniła, jak mieszka i jak teraz żyje na co dzień! 📢 Tak wygląda bajkowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Ich drewniany pałac na Mazurach [16.11.2023] To jeden z ulubionych domów Roberta i Anny Lewandowskich. Ogromna posiadłość, kawałek lasu, własna plaża i przede wszystkim drewniana rezydencja w Stanclewie na Mazurach - tutaj rodzina spędza czas podczas letnich wakacji. Tak Anna Lewandowska urządziła letni dom nad jeziorem. 📢 Kontrole zwolnień lekarskich 2023 - czy można wychodzić z domu? Te osoby są teraz na celowniku ZUS [16.11.2023] Na celowniku kontrolerów ZUS są głównie ci, którzy często korzystają z kolejnych krótkotrwałych zwolnień lekarskich od różnych lekarzy. Ale nie tylko. Od ręki sprawdzane są też donosy od "życzliwych". Kto może spodziewać się kontroli? Zobacz!

📢 Maryla Rodowicz - zdjęcia domu gwiazdy. Zobaczcie wnętrza domu gwiazdy polskiej piosenki [16.11.2023] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia.

📢 Mamy odważne zdjęcia Julii Wieniawy. Reakcje jej fanów: "O matko!" [16.11.2023] Julia Wieniawa to polska aktorka, piosenkarka oraz celebrytka. Często jest fotografowana na ściankach. Sama też lubi, jak ją fotografują. Na jej Instagramie możemy znaleźć wiele odważnych zdjęć. W naszej galerii znajdziecie te najodważniejsze. 📢 Napad na Bank Pocztowy w Bydgoszczy! Policyjni Kontrterroryści BOA zdążyli na czas! Mamy zdjęcia z ćwiczeń 15 listopada w Oddziale Banku Pocztowego przy ulicy Jagiellońskiej w Bydgoszczy przeprowadzono test funkcjonowania placówki w razie aktu terroru kryminalnego związanego z napadem rabunkowym. W akcji brali udział policyjni kontrterroryści i negocjatorzy oraz pracownicy banku.

📢 Towarzyskie rasy psów. Te psy kochają kontakt z człowiekiem i najchętniej odstępują go na krok [16.11.2023] Psy z natury są towarzyskie, lubią obecność człowieka. Niektóre rasy psów potrzebują ludzi bardziej niż inne. Warto wiedzieć, że te psy bardzo potrzebują obecności człowieka i będą go zaczepiać, żeby się z nimi pobawił. Zobaczcie, jakie rasy naszych czworonożnych przyjaciół są najbardziej towarzyskie, niektóre z nich będą dla Was zaskoczeniem. 📢 Wycofane aplikacje - te aplikacje koniecznie odinstaluj z telefonu. Kradną Twoje dane i pieniądze [16.11.2023] Bezpieczeństwo w sieci powinno być dla nas priorytetem, szczególnie gdy niemal całe nasze życie przenosimy do Internetu. Z poziomu smartfona możemy mieć dostępu do swojego dowodu osobistego, konta pacjenta, konta w banku czy nawet ubezpieczyciela. To niezwykle wygodne z punktu widzenia użytkownika, ale to także pole do działania dla oszustów. Zobaczcie poprzez jakie aplikacje złodzieje próbują wyłudzić nasze dane i pieniądze.

📢 Biżuteria modna w PRL - zdjęcia, ceny z OLX. Oto ile można zarobić na starych pierścionkach, naszyjnikach, kolczykach [16.11.2023] W czasach PRL, podobnie jak współcześnie, biżuteria odzwierciedlała styl kobiety. Inna niż dziś panowała moda na kolczyki, pierścionki, bransoletki czy naszyjniki. Tyle dzisiaj są warte te jubilerskie artystyczne dzieła. Zobacz zdjęcia i ceny biżuterii PRL wystawianych na portalu OLX.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [16.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Te psy ślinią się najbardziej - lista nazw psiaków. Takie rasy psów mają mocny ślinotok [16.11.2023] Wszystkie psy się ślinią, jednak niektóre robią to częściej i bardziej obficie niż inne. Ślinotok jest normalny niemal u wszystkich psów, ale szczególnie intensywny jest zwłaszcza u ras psów, które mają luźne, opadające wargi. Ważne jest, by zauważyć różnicę między ślinieniem się uwarunkowanym genetycznie, a tym wynikającym z czynników chorobotwórczych. Zobacz teraz, jakie rasy psów ślinią się najbardziej. U tych psów ślinienie się jest obfite, a niekiedy może być wręcz uciążliwe. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w listopadzie. Oni mogą liczyć na dużą kasę [16.11.2023] Horoskopy obecnie większość osób traktuje jako ciekawostę lub zabawę. Wciąż jednak mają spore grono zwolenników. Dla tych, którzy są ciekawi, jaki los został zapisany im w gwiazdach na najbliższe tygodnie, Wróżka Roma przygtowała horoskop na listopad 2023. Sprawdź, jakie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach. Na niektórych czeka duża kasa!

📢 Izabella Scorupco - tak teraz wygląda. Aktorka właśnie skończyła 53 lata [16.11.2023] Izabella Scorupco to polska aktorka, która odniosła sukces nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Pamiętamy ją przede wszystkim z roli dziewczyny Bonda w "GlodenEye", Heleny w "Ogniem i Mieczem" oraz Ale we "Władcach ognia". Właśnie skończyła 53 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Najmniej inteligentne rasy psów. Te psy uznaje się za niezbyt mądre [16.11.2023] Choć dla nas, nasz pies zawsze będzie najpiękniejszy i najmądrzejszy to specjaliści zakwalifikowali rasy psów do tych najinteligentniejszych i tych mniej mądrych. Oczywiście rasa to jedynie predyspozycja a to czego i jak nauczymy psa zależy już tylko od nas. Zebraliśmy dla Was rasy psów zakwalifikowane do tych najmniej inteligentnych. 📢 Bajeczna rezydencja nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusy w ogromnej willi Tuchlińskiej i Wojciechowskiego [16.11.2023] Prywatne korty tenisowe, ptaszarnia, egzotyczne palmy, basem i własny helikopter. Tak mieszkają milionerzy - Józef Wojciechowski z Patrycją Tuchlińską. Ich willa nad Zalewem Zegrzyńskim ocieka luksusem. Deweloper rozpieszcza młodą narzeczoną i ich synka Augustyna. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka bogaty biznesmen z młodszą o pół wieku modelką.

📢 Katarzyna Cichopek z "M jak miłość" na odważnych zdjęciach. Zobaczcie zdjęcia serialowej Kingi [16.11.2023] Katarzyna Cichopek to polska aktorka i prezenterka telewizyjna. Sławę i niezwykłą popularność przyniósł jej serial "M jak miłość". Media wręcz rozpisują się o jej związkach z Marcinem Hakielem i Maciejem Kurzajewskim. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 600 tysięcy internautów. Zobaczcie niezwykle odważne zdjęcia z Katarzyną Cichopek w roli głównej! 📢 Meble PRL - zdjęcia, aktualne ceny. Takich retro foteli, stolików, kredensów poszukują kolekcjonerzy [16.11.2023] Charakterystyczne meble z czasów PRL pamięta do dziś niemal każdy z nas. Wnętrza w starym stylu to w ostatnim czasie trend w urządzaniu mieszkań. Taki klimat w stylu lat 60., 70. czy 80 jest w duchu vintage jest teraz w modzie. Meble stylizowane na dawne lata na portalach aukcyjnych osiągają niekiedy zawrotne ceny, zwłaszcza te odrestaurowane perełki. Zobacz, ile dziś kosztują i jak można zaaranżować starymi meblami wnętrza mieszkań.

📢 Tak wyglądają wnętrza domu Dariusza z "Rolnik szuka żony". Uwagę zwraca wąska kuchnia [16.11.2023] Dariusz to uczestnik 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Mieszka pod Łodzią. To tam prowadzi gospodarstwo nastawione na hodowlę warzyw. Jego dom stoi tuż przy drodze. Zobaczcie, jak wyglądają jego wnętrza. 📢 Oto najlepsze żony zdaniem Wróżki Romy. Takie znaki zodiaku mają idealne partnerki [16.11.2023] Horoskop jest przepowiednia dotyczącą przyszłości, ale można także wyczytać niektóre informacje o naszej przeszłości czy skłonnościach. Znaki zodiaku mogą też determinować niektóre cechy charakteru. Zobaczcie, kobiety spod jakich znaków zodiaku mają cechy idealnej żony. Te panie to dobre partnerki w życiu codziennym.

📢 Produkty bogate w żelazo. Niedobór żelaza powoduje zmęczenie i ospałość - te produkty mają najwięcej żelaza [16.11.2023] Produkty bogate w żelazo są podstawą zdrowej, dobrze zbilansowanej diety. Żelazo to bardzo ważny mikroelement, którego nie powinno zabraknąć w diecie. Niedobór żelaza to najczęściej występujący niedobór składników odżywczych ze wszystkich - wskazują eksperci. Niedobory żelaza są niebezpieczne dla organizmu. Sprawdź teraz, które produkty są bogate w żelazo. Zobacz, w których produktach jest najwięcej żelaza.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia [16.11.2023] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie. 📢 Mamy zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Tak wyglądają nowi Kargul i Pawlak [16.11.2023] To najsłynniejszy sąsiedzki spór w polskim kinie – Pawlak kontra Kargul. Kto zaczął? Jaka jest geneza opowieści, która bawiła Polaków przez lata? Tego dowiemy się z filmu „Sami swoi. Początek”. Powstaje bowiem prequel legendarnego filmu Sami Swoi.

📢 Takie są emerytury listopadowe - mamy tabele wyliczeń brutto i netto. Takie będą emerytury w listopadzie [16.11.2023] Emerytury, które wpłyną na konta seniorów w listopadzie, będą kwotami po waloryzacji. Naliczone zostaną zgodnie z zasadami waloryzacji, które obowiązują od 1 lipca 2023 roku. Takie będą emerytury listopadowe 2023 - mamy tabele wyliczeń brutto oraz netto. Zobacz w tabeli dokładne wyliczenia emerytur w listopadzie 2023 - takie kwoty otrzymają seniorzy.

📢 Tak się ubiera Alicja Majewska, piosenkarka 70 plus - zdjęcia. Jej TOP projektantem jest Maciej Zień [16.11.2023] Alicja Majewska skończyła w tym roku 75 lat. Zachwyca sylwetką, energią i gustownymi stylizacjami. Jej ulubionym, polskim projektantem jest Maciej Zień. W swojej garderobie ma wiele bardzo dobrej jakości kreacji - nierzadko wygląda w nich zjawiskowo. Jak się ubiera Alicja Majewska - ikona polskiej piosenki, uwielbiana i szanowana przez tysiące fanów? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Blanka z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [16.11.2023] Blanka to jedna z wybranek Artura z "Rolnik szuka żony". Zaprosił ją do swojego gospodarstwa na Mazowszu. W szóstym odcinku postanowił się z nią pożegnać. Blanka odeszła z klasą. - Sorry, ale księżniczki nie płaczą - wyznała przed kamerami. A jak wygląda jej życie poza programem? Zobaczcie jej prywatne zdjęcia! 📢 Te oznaki świadczą, że jesz za dużo cukru. Oto ważne sygnały ostrzegawcze, że spożywasz zbyt dużo cukru [16.11.2023] Jeśli jesz za dużo cukru, organizm wysyła wyraźnie sygnały. Nadmiar cukru jest bardzo szkodliwy, a pierwsze sygnały tego, że spożywasz zbyt wiele cukru, można dostrzec gołym okiem. Co dzieje się z organizmem, gdy spożywamy za dużo cukru? Eksperci wymieniają kilka zaskakujących oznak, że jest za cukru w codziennej diecie. Sprawdź, czy masz takie objawy!

📢 Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony" na zdjęciach sprzed lat. Piękna 30-latka jest nie do poznania! [16.11.2023] Ewa Kryza to jedna z gwiazd 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Piękna 30-latka napisała list do rolnika Waldemara i została zaproszona do niego na gospodarstwo. Od razu zostawiła konkurencję w tyle, stając się faworytką do serca Waldka. Nie każdy wie, że Ewa od lat próbuje swoich sił w branży muzycznej. Oto jej zdjęcia sprzed lat. Bardzo się zmieniła?

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [16.11.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Emerytury nauczycieli - kwoty netto. Takie świadczenia dostają emerytowani nauczyciele [16.11.2023] Nauczyciel to osoba o wyższym kierunkowym wykształceniu, z nieposzlakowaną opinią, ale i umiejętnościami przekazania wiedzy innym. Na lekcjach poza przekazaniem wiedzy nauczyciel musi zapanować nad grupom nastolatków. Wymaga się od nauczycieli aby uczyli i jeszcze wychowywali. Niestety oczekiwania nie idą w parze a wynagrodzeniem. A jakie emerytury dostają osoby odpowiedzialne za kształtowanie kolejnych pokoleń uczniów? Sprawdzamy.

📢 Zakrzepica żył - oto najczęstsze objawy. Takie uczucie w nogach może oznaczać poważną chorobę [16.11.2023] Zakrzepica jest bardzo groźna. To stan polegający na powstaniu zakrzepu w żyle, który ogranicza lub całkowicie blokuje światło żyły. Zakrzepowe zapalenie żył dotyka głównie osób po 40. roku życia, dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych i często przebiega bezobjawowo. Zakrzepicy nie należy lekceważyć - nieleczona prowadzi do rozwoju choroby zakrzepowo-zatorowej. Takie uczucie w nogach może oznaczać zakrzepicę żył. Jeśli czujesz to w nogach, powinieneś skonsultować się z lekarzem - sprawdź teraz w naszej galerii.

📢 Tacy są na co dzień Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Zobacz prywatne zdjęcia [16.11.2023] Kornelia i Marek to uczestnicy 9. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia". Dobrana przez ekspertów para od razu przypadła sobie do gustu i nic nie wskazuje na to, aby ich sielanka miała się zakończyć. Zarówno Kornelia, jak i Marek są obecni na Facebooku i Instagramie. Zobacz, jacy są prywatnie!

📢 Iza z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Kalska. Cegła w kuchni, drewno w salonie [16.11.2023] Adrianna Kalska od 2015 roku wciela się w rolę Izy w serialu "M jak miłość". Jej parnerem zarówno w serialu, jak i życiu prywatnym przez wiele lat był Mikołaj Roznerski. Para jednak rozstała się w 2021 roku, co było dużym zaskoczeniem dla fanów. Nadal jednak widują się na planie "M jak miłości". Jak urządziła się Kalska po rozstaniu z Roznerskim? Tak mieszka serialowa Iza z "M jak miłość".

📢 Oto modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Zobacz wzory manicure na listopad i grudzień 2023 [16.11.2023] Paznokcie od Ukrainek robią w Polsce furorę. Polki chętnie eksperymentują, lubią nowe wzory i pomysły w manicure. Ukraińskie saloniki manicure dostosowują się do gustów swoich klientek. Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zobacz wzory i pomysły na listopad i grudzień 2023 - prezentujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Stare porcelanowe naczynia z PRL - zdjęcia, ceny. Wazony, kury, serwisy kawowe, obiadowe warte fortunę [16.11.2023] Porcelana była modna kilka dekad temu w PRL-u, a dziś przeżywa renesans. Na niektórych naczyniach i wazonach można sporo zarobić. Ile dziś jest warta stara porcelana? Na popularnych portalach sprzedażowych najdroższe kolekcje porcelany z czasów PRL osiągają cenę nawet pół miliona złotych. Wystawiane na sprzedaż są porcelanowe zestawy kawowe i obiadowe, ale też pojedyncze naczynia: talerze, patery, filiżanki, kubki czy też wazony i figurki. Zobacz zdjęcia i ceny z listopada 2023.

📢 Ewa z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. Zobaczcie, jak wygląda na co dzień [16.11.2023] Ewa z Wyrzyska (Wielkopolska) to jedna z wybranek Waldemara z "Rolnik szuka żony". Od początku była jego faworytką. Widzowie nie mieli więc wątpliwości, że zaprosi ją do swojego gospodarstwa pod Pakością w Kujawsko-Pomorskiem. Tak też się stało. Dotarliśmy do prywatnych zdjęć Ewy z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie, jak wygląda na co dzień! 📢 Tak mieszka książę Jan Lubomirski - 100 komnat i 10 tys. mkw. Zobaczcie wnętrza jego zamku w Lubniewicach [16.11.2023] W takim zamku mieszka książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. To posiadłość w Lubniewicach, nad jeziorem Lubiąż w Lubuskiem. Gmach ma 100 komnat, które zajmują 10 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni! Przy zamku jest 10-hektarowy park, a po drugiej stronie jeziora pałac. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza zamku książąt Lubomirskich w Lubniewicach.

📢 Tak wygląda teraz córka Adama Małysza. Tak mieszka i żyje na co dzień Karolina Małysz Karolina Małysz właśnie skończyła 26 lat. Jest dwa lata po ślubie, skończyła studia i razem mężem Kamilem Czyżem układają sobie życie. Nie poznacie jej, ostatnio postawiła na nowy image. Tak żyje i wygląda teraz Karolina Małysz, ukochana córka Adama Małysza. 📢 Powołania do wojska rezerwistów 2024. Armia szuka specjalistów z tych zawodów W 2024 roku nawet 200 tysięcy osób może spodziewać się powołania do wojska. Tak wynika z rozporządzenia Rady Ministrów. Wojsko szuka specjalistów o określonych kwalifikacjach, które mogłyby przydać się w polskiej armii. Zobacz, kto może spodziewać się powołania na ćwiczenia wojskowe. 📢 Wysoki poziom złego cholesterolu - takie są objawy. Tych objawów nie lekceważ, mogą być groźne dla zdrowia! Cholesterol to lipoproteina. Choć wielu osobom ta nazwa kojarzy się źle, cholesterol jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Problemy zdrowotne zaczynają się wówczas, gdy cholesterol występuje we krwi w nieprawidłowym stężeniu. Może wówczas upośledzać działanie różnych układów w organizmie i powodować choroby groźne dla zdrowia, a nawet życia, takie jak miażdżyca, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego. Pierwsze objawy podwyższonego poziomu cholesterolu bywają lekceważone, przez co chory zbyt późno zgłasza się po pomoc medyczną. Zobacz, jakie są objawy podwyższonego poziomu cholesterolu we krwi.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Takie będą prognozowane świadczenia Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela wyliczeń netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały pecha w finansach w listopadzie! Oni muszą zacząć oszczędzać Według astrologów każdy człowiek ma swój znak zodiaku, który określa cechy jego osobowości oraz pozwala przepowiedzieć jego przyszłość. Dziś horoskopy traktujemy głownie jako zabawę, lecz chętnie zaglądamy do nich z ciekawości. Oto horoskop na listopad 2023. Wróżbici sprawdzili, które znaki zodiaku będą miały pecha w finansach. Takie osoby mogą narzekać na pusty portfel.

📢 Karp na Boże Narodzenie 2023. Takie ceny zapowiadają producenci Ceny karpia w 2023 roku nie powinny być wyższe niż w ubiegłym roku. - Nigdy nie wiadomo, ile narzucą pośrednicy. U nas za kilogram trzeba zapłacić 30 zł – mówi hodowca ze Ślesina. 📢 Najbardziej poszukiwane przedmioty PRL - zdjęcia i ceny. Na nich można zarobić Prawdziwy renesans przeżywają starocie z czasów PRL. Stylistyka retro jest teraz na topie. Co za tym idzie, chodliwe przedmioty na aukcjach sprzedażowych osiągają zawrotne ceny. Zobacz w starych kartonach, czy masz jeszcze takie rzeczy z drugiej połowy XX wieku. Może się okazać, że to prawdziwe skarby. Możesz się dziś na nich nieźle wzbogacić. Oto najbardziej poszukiwane przedmioty z czasów PRL-u. 📢 Nowy podatek od samochodu od 2024. Znamy zasady i wyliczenia opłaty Zgodnie z unijnymi zasadami już w przyszłym roku ma wejść w Polsce podatek ekologiczny od samochodu zwany podatkiem spalinowym. Zobacz jakie są założenia opłaty – kto musi ją uiścić, jak uniknąć podatku oraz jakie mogą być stawki.

📢 Adrianna i Michał z programu "Rolnik Szuka Żony" po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża.

📢 Horoskop finansowy na 2024 rok. Tym znakom zodiaku szczęście będzie sprzyjać w nowym roku Horoskop to pewnego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. To z niej możemy się dowiedzieć co szykują dla nas gwiazdy. Jest to jednak zapowiedz wydarzeń dość ogólna, aby poznać co przygotowały gwiazdy konkretnie gwiazdy musimy zdecydować się na sporządzenie horoskopu indywidualnego. Tradycyjny, ogólny horoskop to dobry drogowskaz lub ostrzeżenie przed kłopotami. Zobaczcie, co gwiazdy przygotowały dla wszystkich znaków zodiaku w 2024 roku.

📢 Tak żyje najbogatsza młoda Polka - zdjęcia. Magdalena Malaczyńska fortunę zbiła na lakierach do paznokci Magdalena Malaczyńska to milionerka, która znalazła się w rankingu najbogatszych Polek tygodnika "Wprost". Swój majątek zbiła na produkcji lakierów hybrydowych. Wśród Polek, które nie ukończyły 40 lat, Malaczyńska plasuje się w rankingu na najwyższym stopniu podium. Jak żyje najbogatsza młoda Polka? Oto Magdalena Malaczyńska zawodowo i prywatnie. Zobacz w artykule niżej i naszej galerii. 📢 Modne kuchnie od projektantów. Takie są pomysły i aranżacje na funkcjonalną kuchnię Kuchnia to bardzo często centrum domu. Tam spędzamy czas na przygotowywaniu posiłków, na spożywaniu ich wraz z bliskimi, na rozmowach przy herbatce, tam w końcu na każdej imprezie czy spotkaniu rodzinnym zbiera się grupka, która gorąco dyskutuje o ważnych tematach. Wygodną i funkcjonalną kuchnię docenią przede wszystkim panie domu, które gotują posiłki. W kuchni nie może zabraknąć niezbędnych urządzeń, takich jak zmywarka, lodówka, kuchenka, ekspres do kawy. Zobacz modne aranżacje kuchni od projektantów.

📢 Laura Michnowicz, druga żona Józefa Wojciechowskiego - metamorfoza po rozwodzie. Teraz jest nie do poznania Znany milioner Józef Wojciechowski, zanim związał się z Patrycją Tuchlińską, miał dwie żony. Jedną z nich była Laura Michnowicz, z którą ma dwóch synów. Modelka po rozwodzie zmieniła wizerunek, postawiła na naturalność. Po rozwodzie poznała nową miłość i urodziła córeczkę. Mama Alana, Alexa i Alicji chętnie chwali się swoim nowym życiem i wyglądem w mediach społecznościowych. Zobacz, jaką przeszła metamorfozę.

📢 Kacper Boski - aktualne zdjęcia 2023. Tak wygląda dziś Mateusz Pawłowski z serialu rodzinka.pl Mateusz Pawłowski zdobył niezwykłą popularność dzięki roli Kacpra w serialu "Rodzinka.pl". Gdy rozpoczynał grę w tej komedii, był sześciolatkiem. Niedawno skończył 19 lat. Zobaczcie, jak się zmienił. Tak wygląda dziś Kacper Boski z serialu "Rodzinka.pl.

📢 Tych kryształów i szkła z PRL poszukują kolekcjonerzy. Tyle warte są teraz te starocie Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Kryształowe naczynia, kolorowe szkło i porcelanowe kury schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują. Kto by pomyślał, że są aż tyle warte! 📢 Dom Piotra Żyły - tak mieszka skoczek. Nowy dom i życie już z Marceliną Ziętek Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Te urządzenia zużywają teraz najwięcej prądu w domu. Tyle prądu zużywa ładowarka, pralka, lodówka czy telewizor Zima to kosztowny miesiąc dla milionów Polaków, dlatego wiele osób stara się oszczędzać prąd. Warto wiedzieć, co zużywa najwięcej energii w domu, aby zmniejszyć rachunki za prąd. Zobacz, które z urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej w domu. Sprawdź koniecznie, jak możesz zmniejszyć swoje rachunki za prąd. 📢 HIPOKRATES 2023. Nagrodziliśmy laureatów w województwie kujawsko-pomorskim. Teraz czas na finał ogólnopolski We wtorek 14 listopada, w Hotelu City w Bydgoszczy odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród w plebiscycie Hipokrates 2023. Nagrodziliśmy laureatów - pracowników służby zdrowia - z województwa kujawsko-pomorskiego. Do 16 listopada trwa głosowanie w ogólnopolskim finale plebiscytu.

📢 Wiktoria Gąsiewska - zdjęcia w bikini. Odważne i zmysłowe zdjęcia aktorki z serialu "Rodzinka.pl" Wiktoria Gąsiewska, gwiazda seriali "Rodzinka.pl", "Barwy szczęścia" i "Rodzina zastępcza" opublikowała gorące zdjęcia w bikini. Odważne i zmysłowe zdjęcia wzbudziły wiele emocji. Zobacz teraz zdjęcia Wiktorii Gąsiewskiej znanej z roli Agaty w serialu "Rodzinka.pl".

📢 Książę William i księżna Kate - tak mieszkają. Zobacz zdjęcia wnętrz wartej fortunę posiadłości Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę! 📢 Lotto - wyniki 14.11.2023. Sprawdź ostatnie wyniki losowania Lotto i Lotto Plus Tradycyjnie o godzinie 22:00 kolejne w 2023 roku losowanie Lotto. Sprawdź wyniki losowania Lotto z 14.11.2023 tuż po jego zakończeniu. 📢 Zakazane wakacje 2024. Eksperci stworzyli listę 9 miejsc, do których nie powinniście jechać. Są na niej urlopowe hity! Powody zaskakują Koniec roku to często pora planowania nadchodzących urlopów zimowych i letnich wakacji. W swoich planach powinniście uwzględnić nie tylko najlepsze miejsca na zabawę, wypoczynek i zwiedzanie, ale też wziąć pod uwagę te zakątki Ziemi, których absolutnie nie powinniście odwiedzić. Eksperci z branży turystycznej stworzyli zaskakującą listę 9 miejsc, do których lepiej nie jechać w 2024 roku. Są na niej ulubione kierunki wakacyjne Polaków! Przekonajcie się, dlaczego turystom odradza się pobyt w tych miejscach.

📢 Witamy na świecie! Sępólno Krajeńskie powitało nowo narodzone dzieci Kolejnych 50 nowo narodzonych dzieci zostało oficjalnie przywitanych przez władze gminy Sępólno Krajeńskie. Uroczystość odbyła się w Centrum Małego Dziecka i Rodziny. Jest to jedna z placówek, z której w przyszłości mali bohaterowie wydarzenia najprawdopodobniej będą korzystać. 📢 Duże zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. To czeka teraz pasażerów. Nowy rozkład jazdy PKP-PLK i Polregio 15 listopada zostanie wprowadzona korekta rozkładu jazdy PKP. - Nie dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego - mówi w rozmowie ze Strefą Biznesu Karol Jakubowski, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe. To samo słyszymy w Polregio! Pasażerów naszego regionu spore zmiany czekają zaś od 10 grudnia 2023 roku i w 2024 roku. Bierzemy je pod lupę! 📢 Dieta na wysoki cholesterol. Te 10 produktów skutecznie obniży poziom złego cholesterolu i trójglicerydów Cholesterol to lipoproteina. Jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Między innymi uczestniczy w procesach metabolicznych, wspiera przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu, wspiera pracę układu krwionośnego, uczestniczy w syntezie witaminy D3. Cholesterol dzieli się na dwie frakcje LDL i HDL. Cholesterol spełnia swoją funkcję, jeśli występuje we krwi w odpowiednim stężeniu. Zbyt wysoki poziom złego cholesterolu we krwi to zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Zobacz, jakie są skutki zbyt wysokiego poziomu cholesterolu i jakie produkty należy spożywać, by obniżyć poziom złego cholesterolu.

📢 Czołg z Torunia, armata z Poznania. Piknik na rynku w Koronowie pełen ciekawostek [nowe zdjęcia] Na pl. Zwycięstwa w Koronowie, w ramach pikniku patriotycznego, pokazano mieszkańcom m. in. historyczne uzbrojenie. Eksponaty przywieziono z Poznania i Torunia. Atrakcji było więcej.

📢 W Grudziądzu rodzina i tłumy młodych ludzi żegnały 17-letniego Oliwiera z Grudziądza. Zdjęcia z pogrzebu Rodzina, bliscy, setki młodych ludzi pożegnały dziś (poniedziałek, 13 listopada) 17-letniego Oliwiera z Grudziądza. Uroczystości odbyły się w kościele "Młodzieżowym" oraz na cmentarzu parafialnym w Grudziądzu. 📢 Małgorzata Socha - tak wygląda w jej domu. Zaglądamy do wnętrz domu wartego prawie 2 miliony złotych Małgorzata Socha, aktorka i celebrytka posiada piękny dom! Częściej pokazuje zdjęcia ze swojego życia i pracy, ale co jakiś czas zdradza nam także kulisy swojego domu. Fani aktorki mogą coraz częściej zobaczyć, jak mieszka Małgorzata Socha.

📢 Gruszki - oto skutki ich jedzenia. To stanie się z twoim organizmem, gdy zaczniesz jeść gruszki Jesień to w Polsce przede wszystkim czas jabłek oraz gruszek. Choć te drugie cieszą się mniejszą popularnością, zawierają całe bogactwo składników prozdrowotnych. Jakie są skutki jedzenia gruszek? Co stanie się z twoim organizmem, gdy zaczniesz regularnie jeść gruszki? Odpowiedzi już teraz w naszym artykule. 📢 Tak mieszkają Aleksandra i Michał Żebrowscy. Mają piękny dom z widokiem na góry Aleksandra i Michał Żebrowscy to jedna z najsympatyczniejszych par polskiego show-biznesu. Są niezwykle popularni w sieci. Ich portale społecznościowe śledzi kilkaset tysięcy internautów. Słynny aktor jest starszy od swojej żony o 15 lat. Duża różnica wieku parze w ogóle nie przeszkadza. Mają czworo dzieci. Mieszkają w pięknym domu. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak mieszka Agnieszka Kaczorowska-Pela. Kolorowy dom i pokoje dzieci gwiazdy serialu Klan Agnieszka Kaczorowska, znana ze swoich unijności tanecznych oraz roli w seriali "Klan" ma wielu fanów, a na Instagramie obserwuje ją pół miliona ludzi. Gwiazda telewizyjna ma duży, piękny dom. Mieszka tam ze swoją rodziną, wnętrza są przytulne, ale też eleganckie. Zobaczcie, jak mieszka Agnieszka Kaczorowska.

📢 Emerytury po drugiej waloryzacji w 2023 roku. Tyle otrzymasz na rękę po zwiększeniu świadczenia Zmiany w emeryturach po drugiej waloryzacji w 2023 roku są gorącym tematem, który budzi wiele pytań. Jak wpłyną one na Twój portfel? W naszym artykule przeprowadzimy szczegółowe wyliczenia, abyś mógł dowiedzieć się, ile dokładnie otrzymasz na rękę po tej znaczącej podwyżce świadczenia. 📢 Modne paznokcie na październik 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na jesień Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na październik 2023. Co jest modne w stylizacjach na jesień? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

Strefa Biznesu: Jak zostać CEO giganta?