Przegląd prasy 17.03.2024. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Prasówka 17.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto 14-letni Henry Tadeusz Farrell - syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Fani: "Cała Alicja" Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella jest już nastolatkiem! Gwiazdy chronią prywatność chłopca, nie wstawiają z nim zdjęć do internetu i nie zabierają na czerwone dywany. Raz zrobili jednak wyjątek od tej reguły. Colin Farrell pojawił się z synem na ceremonii wręczenia Oscarów w 2023 roku. Nastolatek wzbudził zachwyt obecnych na gali gwiazd oraz mediów.

📢 Żona Leo Messiego na odważnych zdjęciach. Oto piękna Antonela Roccuzzo - prywatne zdjęcia Leo Messi to piłkarz, który już za życia stał się legendą. Jeden z najbardziej utytułowanych zawodników może pochwalić się rodziną niczym z obrazka. Messi ma piękną żonę Antonelę oraz trzech synów. Oto jak wyląda Antonela Roccuzzo na prywatnych zdjęciach.

📢 Takie znaki zodiaku wygrają na loterii w marcu. Oni będą mieć szczęście na początku wiosny Na początku wiosny meteorologicznej odmieni się los niektórych znaków zodiaku. Wróżka Roma przewiduje niektórym osobom szybki sukces finansowy. Oni mają szansę wygrać na loterii dużo pieniędzy lub nowe auto. Sprawdź, jakie znaki zodiaku są na liście.

Prasówka 17.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te banknoty i monety są warte więcej niż nominalnie. Oto najbardziej poszukiwane pieniądze Banknoty i monety z czasów PRL cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów. Ich wartość, zależna od kilku czynników, może sięgać kilku tysięcy złotych. Sprawdź, czy nie posiadasz takiego skarbu w swoim portfelu!

📢 Tak wyglądają dzieci Jana Wieczorkowskiego. Są bardziej podobne do ojca czy do mamy? Jan Wieczorkowski to polski aktor znany miedzy innymi z gry w takich serialach jak "Klan" i "Czas honoru". W przeszłości związany był między innymi z Sylwią Gliwą i Moniką Brodką. Ostatecznie ożenił się z Urszulą Karczmarczyk. Ma z nią dwoje dzieci. Zobaczcie, jak dziś wyglądają. 📢 Takie są modne sukienki na wiosnę 2024. Zobacz stylizacje z butików z Kujawsko-Pomorskiego - zdjęcia Butiki z Kujawsko-Pomorskiego prezentują trendy na wiosnę 2024. Wśród nich są sukienki, zarówno eleganckie, jaki i sportowe oraz codzienne, dla młodych kobiet i dojrzałych. Zobaczcie w galerii najmodniejsze sukienki na wiosnę 2004 - od rozmiaru XS do XXL. 📢 Tyle pieniędzy na wesele dajemy w 2024 roku. Mamy przykłady od rodziców, chrzestnych, dziadków Im bliżej wiosennych dni, tym więcej uroczystości weselnych. Chociaż na pełnię sezonu weselnego 2024 musimy poczekać do czerwca, znamy już przykładowe kwoty, które dajemy do koperty w prezencie. Niektóre są naprawdę wysokie! Tyle pieniędzy wręczają rodzice, chrzestni, dziadkowie oraz dalsi krewni.

📢 GIS ostrzega przed truskawkami, które mogą wywołać wirusowe zapalenie wątroby typu A. Biedronka i inne sklepy wycofują ten towar[17.03.24] Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie publiczne przed partią świeżych truskawek pochodzących z Maroko. Został w nich wykryty wirus wywołujący wirusowe zapalenie wątroby typu A (WZW typu A). Truskawki można było zakupić między innymi w sieci sklepów Biedronka. 📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność!

📢 Meble rustykalne, vintage, retro, PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takie meble w starym stylu wracają do łask Komody, witryny, biblioteczki, stoły, krzesła, szafy, a nawet ławeczki czy lustra w stylu rustykalnym są teraz modne. Ich urok polega na prostocie i naturalności, zarówno pod względem formy, jak i kolorystyki. Oto meble w starym stylu? Ile kosztują meble w stylu rustykalnym? Zobacz, jakie perełki można dostać na OLX.

📢 Zysk emerytów netto. Mamy wyliczenia miesięcznego zysku na rękę po waloryzacji Stało się! Od 1 marca emerytury są wyższe ze względu na przeprowadzoną waloryzację emerytur. Tym razem przedstawiamy dla Państwa tabelę zysku na zmianach stawek emerytalnych świadczeń. Co to oznacza? Prezentujemy tabelę wzrostów poszczególnych emerytur po waloryzacji. 📢 Te osoby nie dostaną świadczenia pielęgnacyjnego w 2024 roku. Oto nowa lista wykluczeń Od 1 stycznia 2024 roku zmieniły się zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego. Istnieje również szereg wykluczeń uniemożliwiających otrzymanie świadczenia pielęgnacyjnego. Poniżej je podajemy. 📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Te znaki zodiaku wygrają pieniądze w lotto jeszcze w marcu. Takie znaki będą mieć szczęście Minęła połowa marca. Według astrologów niektóre osoby wciąż mogą wygrać dużo pieniędzy w Lotto i innych loteriach. Odpowiedni układ gwiazd i planet ześle na szczęście na wybrne znaki zodiaku miedzy 15 a 31 marca 2024. Sprawdź w artykule, kto jest na liście.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny. 📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 26-letnia córka Izabelli Scorupco zniewala urodą. Oto Julia Scorupco - fani: "Śliczna dziewczyna" Izabella Scorupco wiele lat temu zniknęła z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych rozwijać swoją karierę. Z pierwszego małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim ma córkę Julię. Dziewczyna ma obecnie 26 lat i śmiało można uznać, że odziedziczyła urodę po matce. Oto Julia Scorupco. 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Paznokcie jednokolorowe na wiosnę 2024. Te kolory paznokci to teraz hit - zobacz pomysły i inspiracje od stylistek Modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024. Jednokolorowe paznokcie to gorący trend manicure. W tym roku wiele kobiet wraca do klasycznych, jednokolorowych paznokci. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Sprawdź, jakie są modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły i inspiracje na paznokcie.

📢 Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 To zrób już teraz, aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać.

📢 Tak wygląda syn Tomasza Szczepanika z "Pectus" i Moniki Szczepanik. Staś jest podobny do taty Tomasz Szczepanik od lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim ze swoją menadżerką, Moniką Paprocką-Szczepanik. Ich związek tworzył się w atmosferze skandalu rodzinnego, ponieważ muzyk porzucił dla pani Moniki swoją ówczesną narzeczoną tuż przed ślubem. Ich miłość jednak rozkwita. Para doczekała się syna, który ma już 11 lat i jest bardzo podobny do sławnego taty. Oto Stanisław Szczepanik. 📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Horoskop dla graczy Lotto na wiosnę 2024. Wiemy, kto ma szanse na duże pieniądze Nasze życie według horoskopu zapisane jest w gwiazdach, oznacza to, że w zasadzie wszystko możemy z nich wyczytać, musimy tylko wiedzieć jak to interpretować. Horoskop dla dwunastu znaków zodiaku jest oczywiście dość ogólnikowy, jednak może dać nam pewien impuls do działania. Sprawdzamy jaki jest horoskop na wiosnę 2024 roku. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

📢 Emerytury kwietniowe wraz z trzynastkami - tabela netto. Mamy oficjalne wyliczenia ZUS! Emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkową wypłatę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w postaci tzw. "trzynastki". Jakie są warunki jej przyznania? Kto jest uprawniony do otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia? Zobaczcie oficjalne wyliczenia emerytur w kwietniu 2024. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy!

📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024 - oto wyliczenia. Tak wzrosły emerytury Wiemy już o ile wzrosły emerytury w marcu. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 procent. Miliony seniorów w Polsce mają już na kontach wypłaty z powiększonym świadczeniem. Zobacz, o ile wzrosły emerytury od marca 2024. 📢 Tak mieszka Hanna Lis po rozwodzie z Tomaszem Lisem. Tak urządziła się dziennikarka Tomasz i Hanna Lis rozwiedli się w 2022 roku. Po rozstaniu dziennikarka wyprowadziła się z willi w Konstancinie do swojego mieszkania na Powiślu w Warszawie. Niedawno postanowiła je opuścić i przeniosła się do eleganckiego apartamentu na Wilanowie. Oto wnętrza jej domu. Robią duże wrażenie! 📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu. 📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych.

📢 Sanatorium miłości 6 - wiemy, kim są uczestnicy kultowego programu. Kto szuka miłości w Krynicy-Zdroju? 12 odważnych ludzi postanowiło powiedzieć głośne "Nie!" samotności i wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do uzdrowiska z Krynicy-Zdroju, by znaleźć przyjaźń, a może nawet miłość. Poznajmy bliżej 6 pań i 6 panów, bohaterów kultowego programu TVP1. 📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów.

📢 Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę. 📢 Takie dodatki na Wielkanoc dostaną pracownicy w 2024 roku. Oto przykłady Pieniądze z funduszu socjalnego lub w ramach premii dla pracowników są wypłacane przede wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia. W niektórych firmach trafią one również na konto pracowników z okazji świąt Wielkanocnych. Mamy kilka przykładów takich premii. Zobaczcie, gdzie i ile dostają pracownicy. 📢 Tak wygląda Aryna Sabalenka w bikini. Zobaczcie odważne zdjęcia rywalki Igi Świątek! Aryna Sabalenka, wybitna tenisistka pochodząca z Białorusi, w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie w świecie tenisa. Jej oszałamiające umiejętności na korcie oraz nieustające dążenie do sukcesu sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w światowej elicie tenisowej. Zobaczcie, jak prezentuje się w bikini. Oto odważne zdjęcia tenisistki, głównej rywalki Igi Świątek.

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert? 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat. Prezentujemy oficjalne ZUS wyliczenia na rękę Oczekiwana przez wielu emerytów trzynasta emerytura, przyznawana raz rocznie od 2019 roku, co wzbudza ogólne zainteresowanie. Mamy informacje na temat planowanej daty wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku, abyś był dobrze poinformowany o nadchodzących wydarzeniach. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami oraz tabelą wypłat. 📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Takie są zarobki w sklepach sieci Biedronka w 2024 roku. Tak płacą szeregowym pracownikom i kierownikom Biedronka to jedna z największych sieci marketów w Polsce, obecna jest na polskim rynku od 27 lat. Sklepy Biedronki zlokalizowane są w ponad 1300 miejscowościach w całym kraju. Jak podaje sieć Biedronka, na koniec 2023 roku posiadała 3569 placówek. Jak w 2024 roku wyglądają płace w największej detalicznej sieci marketów w Polsce? Zobacz, ile zarabiają w Biedronce pracownicy szeregowi, kierownicy oraz zatrudnieni w magazynach. 📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy.

📢 Jarmark Wielkanocny 2024 w Ciechocinku. Tłumy w Parku Zdrojowym. Zobacz zdjęcia i wideo To już drugi Powiatowy Jarmark Wielkanocny w Ciechocinku. Impreza do Parku Zdrojowego przyciągnęła kuracjuszy i mieszkańców z całego województwa. Prócz rękodzieła, były lokalne potrawy i występy. 📢 Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu. 📢 Ponad 6000 złotych co miesiąc dla seniorów. Takie warunki trzeba spełnić, by dostać świadczenie [17.03.2024] Poza podstawową emeryturą seniorzy mogą liczyć także kilka dodatków. Jeśli spełnione zostaną określone zasady, to można otrzymać dodatkowo ponad 6000 tys. złotych. Zobacz, komu takie świadczenie przysługuje.

📢 Z tymi fryzurami odejmiesz sobie lat - zdjęcia i inspiracje 2024. Tak powinny się czesać kobiety 50+ [17.03.2024] Inspiracji na fryzurę na wiosnę znajdziemy na wybiegach mody, w filmach i serialach Netflixa, ale także na Instagramie. Jak wybrać odpowiednie uczesanie na tę porę roku? Mamy dla Was wiele inspiracji, które doskonale sprawdzą się między innymi dla kobiet dojrzałych. Koniecznie zobaczcie. 📢 Zwaloryzowane emerytury - tabela zysku netto. Wiele przelewów już dotarło do emerytów [17.03.2024] Wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent przebiega bez zakłóceń, wyższe świadczenia otrzymało do tej pory prawie 4 mln osób - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 12,12 proc.

📢 Pewniaki w LOTTO. Mamy listę najczęściej padających w losowaniach przez 20 lat [17.03.2024] Lotto, popularna loteria prowadzona przez Totalizator Sportowy od 1957 roku, znana wcześniej jako Duży Lotek. Gracze w całej Polsce testują swoje szczęście, próbując poprawnie wytypować sześć liczb spośród 49 możliwości. Ale które liczby najczęściej pojawiają się w losowaniach? Zobaczcie!

📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [17.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [17.03.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka [17.03.2024] Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Dodatki do emerytury 2024 - stawki po waloryzacji. Takie są dodatkowe pieniądze dla emerytów - kwoty od 1 marca [17.03.2024] Od 1 marca obowiązują nowe stawki emerytur po corocznej waloryzacji. Jednak nie tylko podstawowe świadczenia zostały powiększone. Wzrosły także kwoty dodatków. Zobacz, ile dostaniesz od marca, jeśli pobierasz dodatkowe świadczenie.

📢 Piknik na osiedlu Owczarki w Grudziądzu, pod hasłem "Kawa z prezydentem". Mamy zdjęcia Piknik "Kawa z prezydentem" dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Owczarki w Grudziądzu. Było wiosennie i wesoło.

📢 Wypadek w Pięćmorgach w powiecie świeckim. Auto uderzyło w drzewo i spłonęło. Zobacz zdjęcia Do poważnego wypadku doszło 15 marca w Pięćmorgach. Samochód osobowy wypadł z trasy, uderzył w drzewo i stanął w płomieniach. 📢 Największy protest rolników! 20 marca 2024 w Kujawsko-Pomorskiem zablokują drogi i miasta na miesiąc Protest rolników 20 marca 2024 to będzie najmocniejsze uderzenie. Rolnicy szykują się do akcji w całej Polsce. W Kujawsko-Pomorskiem protesty będą w 24 miejscach. Rozpoczną się w pierwszej minucie 20 marca 2024 r. i mają trwać przez miesiąc.

📢 Eurojackpot - wygrana w Polsce. Padły kolejne wygrane w losowaniu z 15 marca 2024 Kolejne losowanie przyniosło kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Ile wyniosły wygrane? Sprawdźcie! 📢 Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy. Na koniec było czuwanie pasyjne w bazylice - zdjęcia W piątkowy wieczór (15 marca) spod Katedry Bydgoskiej ulicami miasta wyruszyła Droga Krzyżowa. W nabożeństwie wielkopostnym, które zakończyło się w bazylice, wiernym towarzyszył biskup bydgoski ksiądz Krzysztof Włodarczyk.

📢 Wójt gminy Białe Błota pod Bydgoszczą nie godzi się na protest rolników. Wydał zakaz: "To może zagrażać życiu i zdrowiu mieszkańców" Dariusz Fundator, wójt gminy Białe Błota w powiecie bydgoskim wydał decyzję zakazującą organizacji manifestacji od 20 marca do 20 kwietnia polegającej na zgromadzeniu się rolników i sprzętów, a skutkującą całkowitą blokadą węzła Bydgoszcz Miedzyń u zbiegu dróg: powiatowej 1926 C, wojewódzkiej nr 293 i ekspresowej S10.

📢 Wybory samorządowe 2024. Maciej Glamowski chwali się inwestycjami drogowymi na osiedlu Rządz w Grudziądzu. Mamy zdjęcia Na budowie ulic na osiedlu Rządz, przedwyborczą konferencję zorganizował sztab Macieja Glamowskiego, prezydenta Grudziądza, ubiegającego się o reelekcję. Zobaczcie jak wyglądają postępy prac. 📢 Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz wreszcie na torze. "Koniec zimy" - zdjęcia W piątkowe popołudnie żużlowcy Abramczyk Polonii wzięli udział w pierwszym w tym roku treningu na torze.

📢 Marcin Hakiel - tak urządził się po rozstaniu z Katarzyną Cichopek. Oto prywatne zdjęcia Mijają kolejne miesiące od rozstania Katarzyny Cichopek i tancerza Marcina Hakiela. Nic nie wskazuje na to, aby para miała związać się ponownie. Powoli zanika medialny szum dotyczący rozwodu gwiazd, choć od czasu do czasu na światło dzienne wychodzą kolejne szczegóły o rzekomej zdradzie Cichopek i jej relacji z Kurzajewskim. Porzucony tancerz układa sobie życie na nowo. Sprawdź, jak urządził się Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek. 📢 W grudziądzkiej galerii "Akcent" otwarto wystawę rysunków Mariusza Żebrowskiego. Zdjęcia z wernisażu W galerii klubu "Akcent" w Grudziądzu otwarto wystawę rysunku satyrycznego Mariusza Żebrowskiego, znanego w mieście historyka. 📢 Śmiertelny wypadek w Płutowie pod Chełmnem. W akcji śmigłowiec LPR - mamy zdjęcia 67-letnia kobieta zginęła w wypadku, do którego doszło dziś (piątek, 15 marca) ok. g. 12.30 w Płutowie (gmina Kijewo Królewskie) w powiecie chełmińskim. Przyczyna wypadku nie jest znana.

📢 Tak wygląda kolejny protest rolników pod Grudziądzem - 15.03.2024. Blokada dróg w Radzyniu Chełmińskim i Rywałdzie - zdjęcia O godz. 9 rozpoczęły się rolnicze blokady dróg w Radzyniu Chełmińskim i Rywałdzie. Tworzą się duże korki. Protestujący zapowiedzieli, że będą cyklicznie przepuszczali pojazdy.

📢 Tak należy dbać o tulipany w wazonie - oto sposoby florystów, by przedłużyć świeżość tulipanów ciętych Co zrobić aby tulipany długo stały w wazonie? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosennych. Są często uprawiane w ogrodach i na balkonach, wiele osób wstawia cięte tulipany do wazonu w domu. Tulipany zdobią i ożywiają wnętrza, ale też poprawiają nastrój, wnoszą radość i wiosenną energię. Co robić, aby tulipany nie więdły i zachowały świeżość na dłużej? Jak przedłużyć trwałość ciętych tulipanów? Oto skuteczne sposoby na przedłużenie trwałości tulipanów. Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Sanatorium miłości 6 - Maria z Czarnowa i Andrzej z Milanówka szczerze o udziale w programie. Zobaczcie zdjęcia! Zdjęcia do szóstej edycji programu "Sanatorium miłości" kręcono od końca sierpnia do początku października 2023 roku. Uczestnicy wiedza już, czy w Krynicy-Zdroju ktoś znalazł swoją bratnią duszę. Maria z Czarnowa i Andrzej z Milanówka w programie "Pytanie na śniadanie" opowiadali o życiu i o udziale w tym niezwykłym show. Sprawdźcie, co zdradzili. 📢 Te kolory ubrań przyciągają pieniądze, bogactwo i szczęście. Takie ubrania warto nosić Jaki kolor przyciąga bogactwo i dobrobyt? Kolory, jakimi się otaczamy i jakie wybieramy, mogą wpływać nie tylko na nastrój i samopoczucie. Wiele osób wierzy, że kolory mogą przyciągać pieniądze, szczęście i pomyślność. Okazuje się, że istnieją kolory, które przynoszą bogactwo. W co się ubierać, by przyciągnąć pieniądze i powodzenie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Taniec z Gwiazdami 2024 - uczestniczy. Zobacz, jak gwiazdy prezentują swoje taneczne umiejętności "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" to program telewizyjny, który zdobył ogromną popularność. W trakcie trwającej obecnie czternastej edycji, produkcja śledzi wyniki oglądalności i aktywnie dzieli się nimi za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pierwszy odcinek najnowszej serii przyciągnął uwagę prawie 2 milionów widzów, co stanowi imponujący wynik! Jeśli jesteście zaciekawieni, kto tym razem prezentuje swoje taneczne umiejętności, zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć!

📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na koniec zimy i początek wiosny Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przełom zimy i wiosny? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Modne paznokcie na wiosnę 2024. Dots nails, czyli paznokcie z kropką to teraz hit - zobacz pomysły, wzory i zdobienia Modne paznokcie na wiosnę 2024. Oto gorące trendy manicure w tym roku. Pierwszym skojarzeniem i pomysłem na wiosenne paznokcie jest manicure w pastelowych kolorach i kwiatowe zdobienia. Ale to nie wszystkie propozycje na wiosenne paznokcie. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Gorącym trendem są "dots nails", czyli paznokcie z kropeczką. Sprawdź, jakie są modne paznokcie na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły na paznokcie. 📢 Oto fryzury, na których nie widać odrostu - zdjęcia i pomysły. Takie są modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2024. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela netto. Takie są podwyżki od 1 marca 2024 Wiemy już o ile dokładnie wzrosną emerytury od 1 marca. Wskaźnik waloryzacji wyniesie 12,12 proc., czyli nieco mniej, niż jeszcze kilka dni temu zapowiadano. Jak to wpłynie na wysokość emerytur? Przedstawiamy wyliczenia emerytur od marca.

📢 Modne fryzury na wiosnę 2024. Włosy z refleksami to obecny hit - zobacz zdjęcia z Kujawsko-Pomorskich salonów HITEM koloryzacji włosów na wiosnę 2024 są refleksy i pasemka. Panie cenią ich stosowanie przede wszystkim za naturalny wygląd i długotrwały efekt. Zobacz najlepsze efekty pracy fryzjerów z regionu. 📢 Tak najlepiej dbać o storczyka. Ten trik z łyżeczką niemal zawsze im pomaga Storczyk to kwiat, który coraz częściej pojawia się w naszych domach. Egzotyczna roślina szybko podbiła serca Polaków, ze względu na swój oryginalny wygląd, intensywny zapach oraz przystępną cenę. Jest jednak dosyć wymagająca i wiele osób ma problem z zapewnieniem jej właściwej pielęgnacji. Zobacz, jak najlepiej dbać o storczyki. Oto przepis na prosty nawóz do storczyków - taki trik z łyżeczką niemal zawsze im pomaga!

📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 Joanna Kulig - taka jest zawodowo i prywatnie. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień popularna aktorka Joanna Kulig to znana, lubiana i utytułowana polska aktorka, którą możemy zobaczyć w serialach, filmach i teatrze. Uzdolniona muzycznie. Była jurorką festiwalu filmowego w Cannes. W ostatnich dniach jest o niej głośno za sprawą filmu „"Kobieta z…", który walczy o główną nagrodę na festiwalu w Wenecji. Była także w Kujawsko-Pomorskiem, gdzie odebrała nagrodę "Politki" i odsłoniła pamiątkową tablicę. Zobacz w galerii jak mieszka i żyje.

📢 Książki z czasów PRL, które mogą być teraz warte fortunę! Te stare książki są poszukiwane przez kolekcjonerów Masz w domu stare książki z czasów PRL? O takie książki walczą teraz kolekcjonerzy. Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare książki są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Są takie egzemplarze książek, których wartość sięga kilkuset złotych. Jakie tytuły książek osiągają najwyższe ceny? Zobacz teraz w naszej galerii.