Przegląd prasy 17.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto [17.04.2023]”?

Prasówka 17.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto [17.04.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tak mieszka Klaudia el Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi.

📢 Bob wraca do łask - oto najmodniejsza fryzura na wiosnę 2023 [zdjęcia] Podkreśla rysy twarzy, odmładza, sprawia, że twarz wydaje się być bardziej rozświetlona. Bob to wdzięczna fryzura, która znów wraca do łask. To będzie najmodniejsze cięcie na wiosnę 2023. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia najgorętszych fryzur tego sezonu.

Prasówka 17.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "Kawa plus książka to ideał". Tak żyje i spędza czas wolny Iga Świątek, czyli najlepsza tenisistka świata Iga Świątek wraca na światowe korty! Jak najlepsza tenisistka spędziła przymusową przerwę z powodu kontuzji? Miała czas na czytanie książek, słuchanie mocnego rocka i dla ukochanego kota. Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek. Zobaczcie jej prywatne zdjęcia!

📢 Takie są najmodniejsze stylizacje dla pań na wiosnę 2023. Nie tylko kobaltowy jest hitem tego sezonu Zbliża się sezon uroczystości rodzinnych w plenerze, przed nami przyjęcia komunijne, chrzciny, wesela. To nie tylko czas rozmyślań, co kupić, czy może dać po prostu pieniądze. Rozglądamy się za kreacjami. Nic dziwnego. Każda z pań chce na wydarzeniu wśród najbliższych wyglądać olśniewająco. 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Tak zmienia się życie znanej pary [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają własne gniazdko. Gwiazda "M jak Miłość" pochwaliła się w sieci relacjami z projektowania domu. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu.

📢 Tyle kosztuje organizacja wesela w 2023 roku. Wiemy ile trzeba zapłacić za talerzyk w różnych lokalach Zbliża się sezon ślubny. Wiosna i lato to pory roku, które młode pary najczęściej wybierają na swój ślub. Przygotowania do ślubu zwykle jednak trwają kilka a nawet kilkanaście miesięcy. Miejsce na swój wymarzony ślub i wesele musimy wybrać na długo przed, bo w wielu miejscach terminy rezerwuje się z nawet dwuletnim wyprzedzeniem. Zobaczcie ile trzeba zapłacić za wesele w 2023 roku. 📢 Taka jest zakładana waloryzacja emerytur w 2025 roku. Wstępna tabela wyliczeń wpływów na konto emerytów Oto prognozowane wyliczenia dotyczące przyszłorocznych emerytur w 2025 roku. Obecnie emeryci i renciści cieszą się rekordową waloryzacją emerytur w tym roku. Jednak prognozy rządu wskazują na spodziewane zmniejszenie podwyżek w przyszłości, gdzie waloryzacja emerytur ma być jednocyfrowa i wynosić 5,77 proc. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło swoje plany, w tym również prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur, m.in. na rok 2025, które sugerują zmniejszenie podwyżek. Dodatkowo, do Sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. Aby poznać szacunkową wysokość emerytury w 2025 roku, zapraszamy do wejścia w galerię i zapoznania się z prognozami.

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła. 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Czternaste Emerytury 2023 - tabele wyliczeń. Kiedy wypłata "czternastki" i komu przysługuje? Trzynaste emerytury już rozliczone, część seniorów ma już pieniądze na kontach. Teraz czas na czternaste emerytury. Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Łączny koszt wypłaty dodatków i waloryzacji emerytur wyniesie 72 mld złotych. Jakie kwoty trafią do seniorów? Kiedy będą wypłaty czternastej emerytury? Wyjaśniamy.

📢 Tak poradzisz sobie z bólem głowy bez tabletki. Mam metody na radzenie sobie nie tylko z migrenami Ból głowy może utrudnić codzienne funkcjonowanie. Utrudnia zarówno wykonywania czynności fizycznych jak i pracy umysłowej. Czasem jedynym rozwiązaniem jest tabletka przeciwbólowa, nim jednak po nią sięgniemy warto wypróbować innych metod, które często pomagają zwalczyć ból. 📢 Tak wypoczywa Marta Manowska, prowadząca program TVP "Rolnik szuka żony". Pokazała relację z Azji [zdjęcia] Widzowie popularnego w Polsce programu TVP "Rolnik szuka żony" właśnie poznali uczestników kolejnej, jubileuszowej edycji. Po wioskach i miastach rozlała się wieść, kto zgłosił się do produkcji i do kogo można wysyłać listy. Obejrzeliśmy tzw. odcinek zerowy. Emisja nowego, 10. cyklu, zaplanowana jest jesienią 2023 roku. Tymczasem prowadząca program Marta Manowska, ulubienica fanów programu, po trudach związanych z nagraniami, wypoczywa daleko od Polski. Tym razem wybrała się do Azji. Relację z podróży Marta Manowska zamieszcza na Instagramie.

📢 Tyle zapłacimy za paszport dla dziecka w 2023 roku. Karta Dużej Rodziny ma znaczenie Dzieci do 5. roku życia nie muszą być obecne w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku. W przypadku starszych dzieci ich obecność jest obowiązkowa. Wysokość opłaty za paszport zależy od wieku dziecka oraz tego, czy rodzice posiadają Kartę Dużej Rodziny. 📢 Stare banknoty z PRL-u. Tyle kosztują w 2023 roku! Warto je teraz sprzedać. Taka jest wartość pieniędzy z PRL-u [cennik] Banknotami z PRL-u w sklepie nie zapłacimy, nie zmienia to jednak faktu, że wciąż mogą być one niezwykle cenne. Wszystko zależy od stanu zachowania, typu banknotu, a także od jego unikalnych cech. Na niektóre banknoty czyhają kolekcjonerzy. Czego dokładnie poszukują? Co zwiększa wartość banknotów z PRL-u? Zobacz szczegóły!

📢 Oto 15 największych miast w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy ranking dużych miast w regionie pod względem powierzchni Dotąd pisząc o największych miastach w Kujawsko-Pomorskiem wskazywaliśmy te, które mają najwięcej mieszkańców. Dziś postanowiliśmy sprawdzić, które miasta w naszym regionie są największe pod względem zajmowanej powierzchni. Raczej nikogo nie zaskoczą liderzy naszego rankingu. Miejsca od 6. do 10. w naszym TOP 15 mogą być jednak niespodzianką. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 15 największych miast w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji [17.04.2023] W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo [17.04.2023] Choć przygotowanie ogórków kiszonych wydaje się być prostym zadaniem, po drodze czeka nas kilka pułapek, które mogą popsuć nasze kiszonki. Już jeden błąd sprawia, że ogórki są mętne i gazują. Tymczasem można go uniknąć stosując się do pewnej zasady. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo przyrządzić ogórki kiszone.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Zobaczcie zdjęcia! [17.04.2023] Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska, mieszka wraz ze swoją rodziną kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach. 📢 Takie kwoty pieniędzy skarbówka oddaje emerytom. Mamy tabele wyliczeń po Polskim Ładzie [17.04.2023] Ponad 15 milionów osób może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku za 2022 roku. Wszystko jest zasługą zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Niektórzy mogą liczyć nawet na kilkaset złotych. Kto doczeka się zwrotu podatku? Na taki zwrot podatku mogą liczyć emeryci. Mamy stawki! 📢 Tyle dajemy w prezencie na komunię w 2023 roku. Ile wypada włożyć zdaniem rodziny i znajomych? [stawki - 17.04.2023] Przed nami sezon komunijny. Zaproszeni na tę ważną uroczystość zastanawiają się - co dać w prezencie na komunię. Obecnie przyjęło się, że zamiast prezentów, dzieci dostają pieniądze. Ile należy włożyć do koperty na komunię w 2023 roku? Stawki zaskakują!

📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. Zobaczcie zdjęcia! [17.04.2023] Kultową komedię "Sami swoi" o perypetiach Kargula i Pawlaka nakręcono 56 lat temu. Teraz powstaje prequel legendarnego filmu ze Zbigniewem Zamachowskim i Mirosławem Baką w rolach głównych. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Wówczas w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza.

📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii [17.04.2023] Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę [17.04.2023] Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę! 📢 W tym miejscu zamieszka po koronacji król Karol III. Tak wyglądają wnętrza rezydencji [17.04.2023] Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Wielu zastanawia się, gdzie zamieszka następca Elżbiety II po objęciu tronu. Według doniesień brytyjskich mediów, król Karol zamierza pozostać w swojej dotychczasowej rezydencji - Clarence house. To piękny budynek z historią znajdujący się w samym sercu Londynu!

📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! [17.04.2023] Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej [17.04.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku mogą pić najwięcej alkoholu. Muszą szczególnie uważać [17.04.2023] Zdaniem astrologów znak zodiaku może determinować nasze zachowania. Na podstawie charakterystyki znaków przygotowaliśmy dla Was zestawienie znaków, które nie stronią od alkoholu. Zobaczcie czy jesteście na liście.

📢 Takie są korzyści z sauny. Zobacz co dzieje się z organizmem, gdy regularnie saunujesz Sauna nie tylko relaksuje, ale ma kilka właściwości, które korzystnie wpływają na organizm. Zobacz jakie są zalety i zasady saunowania oraz kto nie powinien z sauny korzystać. 📢 Takie są skutki picia kawy z cytryną. To się dzieje, gdy pijesz kawę z dodatkiem cytryny - zaskakujące skutki Wiele osób zaczyna swój dzień od kawy albo od szklanki wody z cytryną. Kawa z cytryną to dość nietypowe połączenie, jednak jest coraz bardziej popularne głównie ze względu na wiele właściwości zdrowotnych. Jakie są zalety i wady tego napoju? Co dzieje się z organizmem, gdy codziennie pijesz kawę z cytryną? Zobacz, co mówią na ten temat eksperci.

📢 Mamy horoskop na weekend 14-16 kwietnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 14-16 kwietnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Tak wygląda we wsi Jeruzal, gdzie kręcono serial Ranczo. Miejsca znane z telewizji na co dzień Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Tak wygląda córka Johna Travolty. Ella Bleu skończyła właśnie 23 lata - jest piękna Ella Bleu Travolta jest córką Johna Travolty i Kelly Preston. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że swoje 23. urodziny spędziła z tatą. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta. 📢 Takie są skutki picia wody. To dzieje się z naszym organizmem, gdy codziennie spożywamy wodę Picie wody jest niezwykle ważne dla zachowania zdrowia i dobrego samopoczucia i jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Woda jest podstawowym składnikiem naszego ciała, reguluje jego temperaturę, umożliwiając nam utrzymanie prawidłowej temperatury wewnętrznej. Woda jest także niezbędna do transportu składników odżywczych do komórek, usuwania produktów przemiany materii oraz utrzymania odpowiedniego poziomu nawodnienia organizmu. Na co wpływa picie odpowiedniej ilości wody? Jakie skutki niesie za sobą jej spożywanie?

📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. 📢 Tyle trzeba będzie zapłacić za prąd po przekroczeniu limitu 2000kWh. Mamy wyliczenia W 2023 roku obowiązują nas ceny prądu z 2022 roku, to dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej. Zamrożenie cen ma zachęcić do oszczędzania prądu w domu, co wiąże się z oszczędnością pieniędzy ale i jest ekologiczne. Zobaczcie, ile będziemy płacić jeśli przekroczymy limity ustawowe.

📢 Emerytura 2024 - zakładana waloryzacja. Tyle pieniędzy może trafiać na konta emerytów Poniżej przedstawiamy przewidywane wyliczenia dotyczące przyszłorocznych emerytur w 2024 roku, po rekordowej waloryzacji emerytur w bieżącym roku. Rząd prognozuje, że będzie to prawdopodobnie ostatni rok, w którym emerytury i renty zostaną podwyższone dwucyfrowo, zgodnie z planami Ministerstwa Rolnictwa, które zakłada zmniejszenie podwyżek w przyszłości. 📢 Koszmar nauczycieli trwa. Zmagają się z nim każdego dnia. Oto nowe hity z kartkówek, sprawdzianów i klasówek Koszmar nauczycieli trwa. Zmagają się z nim każdego dnia. Te prace niejednego nauczyciela doprowadziły do płaczu. Ich czytanie i poprawianie to prawdziwa katorga, dlatego belfrowie powinni otrzymywać nagrody albo dodatki za pracę w ciężkich warunkach. Prace uczniów, które opublikowaliśmy w tym artykule, mogą doprowadzić do rozstroju nerwowego. To właśnie dlatego nauczyciele muszą radzić sobie z tym problemem. Niektórzy publikują w sieci sprawdziany swoich uczniów jako hity z kartkówek. Ale w rzeczywistości jest to śmiech przez łzy. Zobaczcie sami, jakie kwiatki lądują w pracach domowych, wypracowaniach oraz klasówkach. Oglądacie na własną odpowiedzialność!

📢 Jesteś na L4? Nie dostaniesz zasiłku chorobowego z urzędu - oto co musisz zrobić Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu. Trzeba złożyć wniosek. 📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Zobaczcie zdjęcia! Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Kujawsko-Pomorski Marsz Jedności ze Św. Janem Pawłem II przeszedł ulicami Bydgoszczy [zdjęcia] W sobotę 15 kwietnia w Bydgoszczy odbył się Kujawsko-Pomorski Marsz Jedności ze Św. Janem Pawłem II. Uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta. Wydarzenie zakończyło się Zgromadzeniem Eucharystycznym w Bazylice pw. Św. Wincentego a Paulo. 📢 IX Festiwal Smaków Food Trucków w Bydgoszczy. Co można zjeść? [zdjęcia] W sobotę, 15 kwietnia w Bydgoszczy rozpoczął się IX Festiwal Smaków Food Trucków. Jak co roku, nie zabrakło ulubionych dań mieszkańców i festiwalowych nowości. Na miłośników kulinarnych niespodzianek czekają przysmaki m.in. kuchni meksykańskiej, węgierskiej czy azjatyckiej i sporo dodatkowych atrakcji. 📢 Tak sobie załatwisz umorzenie zaległości za abonament RTV. Oto co napisać we wniosku do KRRiT Decyzję o umorzeniu długu może podjąć tylko Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Indywidualnie rozpatrzy każdy wniosek. Oto co się w nim powinno znaleźć.

📢 XV "Motoserce" 2023 w Grudziądzu. Ogólnopolska akcja oddawania krwi przez motocyklistów. Zobacz zdjęcia W Grudziądzu, w sobotę odbyła się XV edycja akcji "Motoserce". Akcję honorowego oddawania krwi zorganizowały grudziądzkie kluby motocyklowe.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy spożywamy cynamon. Taki wpływ na nas ma ta przyprawa Cynamon znany jest praktycznie każdemu, jako jedna z najpopularniejszych przypraw. Jednak ma on zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w kosmetologii i lecznictwie. Spożywanie cynamonu może mieć bardzo dobre korzyści dla naszego organizmu. Zobacz, kto powinien spożywać potrawy z cynamonem. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Teresa Werner. Piosenkarka pokazała nowy teledysk nagrany w Portugalii. "Cała w słońcu" Teresa Werner to polska piosenkarka pochodząca z Nakła Śląskiego. Pojawiła się na scenach największych teatrów świata, w tym m.in. Carnegie Hall oraz Broadway. Teraz odwiedzi również m.in. Kujawsko-Pomorskie i sąsiednią Wielkopolskę. 📢 Alarm w polskich sklepach - oto ostrzeżenia GIS. Te produkty zostały wycofane ze sklepów w całej Polsce Alarm w polskich sklepach - oto ostrzeżenia GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 W tych sytuacjach bank zablokuje nam dostęp do aplikacji bankowej Aplikacje bankowe są coraz popularniejsze. Płacenie telefonem jest wygodne. Gorzej, gdy zablokujemy sobie aplikację bo stracimy dostęp do pieniędzy co może być dla nas uciążliwe. Sprawdźcie w jakich sytuacjach aplikacja bankowa może zostać zablokowana.

📢 Mamy listę rachunków, które możemy już wyrzucić. Tych dokumentów zapłaty nie musimy już przechowywać Szuflada lub komoda z dokumentami to stałe miejsce każdego domu. Przechowujemy tam dokumenty przez kilka lat, jak się okazuje całkiem niepotrzebnie. Rachunki po określonym czasie przestają mieć wartość i spokojnie możemy je wyrzucić, bo nie są już istotnym dokumentem. Zobaczcie po ilu latach możemy wyrzucać stare dokumenty i rachunki. 📢 Odważne i oryginalne stylizacje Maryli Rodowicz. Są barwne, szalone i jedyne w swoim rodzaju Maryla Rodowicz to jedna z najsłynniejszych polskich wokalistek. Jej piosenki znają zarówno starsze, jak i młodsze osoby. Swoją ogromną popularność zawdzięcza nie tylko muzyce, ale też barwnym strojom, które towarzyszą jej niemal od początku kariery. Choć aktorka ma już 78 lat, to jej stylizacje nadal wzbudzają ogromne zainteresowanie. Oto jej oryginalne stylizacje!

📢 Uwaga na tablice rejestracyjne z numerem 0. Osoby o takich tablicach mają pecha Istnieje wiele przesądów motoryzacyjnych. Niewiele osób jednak wie, że niedobrze jest posiadać w numerze rejestracyjnym cyfrę 0. Ezoterycy wskazują, że taki numer może nam przynieść pecha w trasie. Jakie jeszcze przesądy na drodze warto znać? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Luksusowe życie Patrycji Tuchlińskiej i Józefa Wojciechowskiego. Willa z basenem, kortem tenisowym i helikopterem! [zdjęcia] Patrycja Tuchlińska, ukochana milionera Stanisława Wojciechowskiego wiedzie luksusowe życie. Podróże, drogie restauracje, jacht, a wreszcie piękne ubrania i samochody. Mało kto może poszczycić się takimi wygodami! Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka i żyje na co dzień Patrycja Tuchlińska - ukochana milionera Stanisława Wojciechowskiego. 📢 Oto lista długów, które przedawniają się w 2023 roku. Sprawdź, czego już nie musisz płacić Przedawnienie długu to sytuacja, w której nasze długi nie muszą być już spłacane. Gdy jednak zapłacimy dług, który jest przedawniony nie możemy domagać się zwrotu tych pieniędzy. Zobaczcie co musicie wiedzieć o przedawnieniu długów i które długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Trzynasta emerytura 2023 - oto stawki brutto i netto. Mamy tabelę wyliczeń podstawowej emerytury i "trzynastki" Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur. 📢 Gdy wykonasz te czynności - nie musisz płacić abonamentu RTV. Wyjaśniamy zasady opłat w 2023 roku Kontroli mogą się spodziewać przede wszystkim osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić. Jeśli nie chcemy mieć problemów z płaceniem zaległego abonamentu RTV z odsetkami, pamiętajmy o tym, by rezygnując z posiadania telewizora lub radia, wyrejestrować odbiornik na poczcie.

📢 Takie prawa masz jako pracownik. Oto co warto wiedzieć w pracy - stan danych na kwiecień 2023 Kodeks pracy wyraźnie określa zakres obowiązków pracownika w miejscu pracy, ale przyznaje mu także szereg praw. Warto pamiętać, że nie tylko pracownik ma obowiązki, ale także pracodawca. Wśród podstawowych praw pracownika jest prawo do wynagrodzenia czy urlopu wypoczynkowego w odpowiednim wymiarze. Zobaczcie co należy się pracownikowi w miejscu pracy.

📢 Tak mieszkała księżna Diana - uwielbiała róż i modne dodatki. Zobaczcie niezwykłe wnętrza Pałacu Kensington [zdjęcia] Uwielbiana za styl, wdzięk i niezwykłą empatię. "Królowa ludzkich serc", bo tak nazywano księżną Dianę, zmieniła obliczę monarchii brytyjskiej. Niedługo minie 26 lat od jej tragicznej śmierci. Zobaczcie w naszej galerii archiwalne zdjęcia księżnej Diany. Tak mieszkała Diana Spencer - księżna Walii, pierwsza żona króla Karola III i matka księcia Williama i Harrego. 📢 Takich drzew i krzewów nie sadź koło domu. One przyciągają pecha, biedę i złą energię Od pokoleń ludzie wierzyli, że drzewa i krzewy mają swoją symbolikę. Jedne przynoszą szczęście, dobrobyt i harmonię, inne zaś przyciągają chaos, biedę i negatywną energię. O symbolice wielu drzew dziś się nie pamięta, tymczasem ezoterycy ostrzegają, aby pod żadnym pozerem nie sadzić ich koło własnego domu. Oto lista drzew i krzewów, które mogą przyciągnąć pecha.

📢 Czternasta emerytura 2023 - takie mają być zasady. Wypłata pieniędzy w drugiej połowie roku Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg.

📢 Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Tego nie wolno kupować! Alerty w polskich sklepach - oto wycofane produkty po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Bohaterowie z książek Wiedźmin jak żywi dzięki AI. Tak według sztucznej inteligencji powinny wyglądać postaci sagi. Gry i serial trafiły? Postanowiliśmy wykorzystać fenomen sztucznej inteligencji związanej z tworzeniem obrazów i sprawdziliśmy, jak według AI wyglądaliby bohaterowie z książek o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, gdyby istnieli w prawdziwym życiu. Jak prezentują się w kontekście gier i ekranizacji? Sprawdźcie sami.

📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji. 📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić.

📢 Miss Polonia 2023. Tak wyglądają piękne finalistki konkursu [zobacz zdjęcia] Niedawno wyłoniono 20 pięknych kandydatek finałowego konkursu Miss Polonia 2023. To będzie historyczny finał Miss Polonia 2023 z udziałem ciemnoskórej Sophie Williams z Wielkopolski. Zobacz zdjęcia i poznaj piękne finalistki, które zawalczą wkrótce o bursztynową koronę. 📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Tak mieszkała Meghan Markle zanim poślubiła księcia Harrego. Już wtedy prowadziła luksusowe życie Meghan Markle przed poznaniem księcia Harrego prowadziła interesujące życie. Grała w serialach, podróżowała, a także aktywnie działała społecznie. Głównie na rzecz kobiet. Jej dawny Instagram był pewien prywatnych zdjęć. Księżna Sussexu przy grillu, bawiąca się z psem, przygotująca obiad - to niecodzienny widok. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkała Meghan Markle przed poznaniem księcia Harrego.

📢 Najmodniejsze kolory ubrań na wiosnę 2023. Zobacz co będzie modowym hitem - mamy stylizacje z butików Wiosna zbliża się wielkimi krokami. W sklepach pojawiły się nowe kolekcje ubrań. Widać już jakie będą kolorystyczne trendy na wiosnę 2023. Zobacz w galerii kolory, które będą HITEM. 📢 Tak mieszkała królowa Elżbieta II. Mamy zdjęcia - oto niezwykłe wnętrza Pałacu Buckingham Pałac Buckingham od lat pełni funkcję rezydencji królewskiej. To w nim niegdyś królowa Elżbieta II, a teraz jej następca król Karol trzecia przyjmuje gości. To również dla zwiedzających obowiązkowe miejsce na mapie Londynu. Obrazy przodków, złoto, marmury i klasyczne meble. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza Pałacu Buckingham.

📢 Takie są skutki jedzenia siemienia lnianego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy siemię lniane Siemię lniane to nieduże ziarenka lnu pospolitego, mają brązowy lub lekko złotawy kolor. Te oleiste ziarna są zaliczane do tzw. superfoods, czyli do zdrowej żywności o cennych właściwościach prozdrowotnych. Zawierają wiele witamin, aminokwasów oraz makro- i mikroelementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Zebraliśmy dla was listę zalet spożywania siemienia lnianego. Sprawdźcie teraz w naszej galerii.

📢 Mamy nową listę wycofanych aplikacji z Google Play. Te aplikacje musisz sam usunąć z telefonu Każdego dnia na swoich smartfonach instalujemy masę aplikacji to zdecydowanie ułatwia nam życie. Mamy w jednym urządzeniu kontakty do wszystkich, konta bankowe, społecznościowe, aplikacje dbające o naszą kondycję czy zdrową dietę. A to przecież nie wszystko. Niestety nie wszystkie aplikacje działają uczciwie mając na uwadze dobro użytkownika. Google regularnie odinstalowuje szkodliwe aplikacje. Zobaczcie, czy macie je na swoich telefonach i jak najszybciej usuńcie - lista na kolejnych slajdach naszej galerii. 📢 Nieseksowne imiona - przygotowano ranking. Zobacz, czy jesteś na liście [lista] Przez pięć lat portal BabyNameWizard.com zbierał opinie na temat imion uważanych na całym świecie za seksowne. Na tej podstawie opracowano ranking imion uznawanych za seksowne i tych mniej. Imiona te często wykorzystywane są przez twórców filmowych i książkowych. Wiele z tych imion nadano bohaterkom romantycznych filmów i książek. Zobaczcie czy jesteście na liście w powyższej galerii.

