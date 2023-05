Przegląd prasy 17.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością. Tak teraz wygląda Agnetha Faltskog [17.05.2023]”?

Prasówka 17.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością. Tak teraz wygląda Agnetha Faltskog [17.05.2023] Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY.

📢 Tak możesz dostać zwrot składki zdrowotnej. Ekspertki ZUS wyjaśniają wątpliwości [17.05.2023] Do 22 maja przedsiębiorcy, którzy opłacają podatek na zasadach ogólnych lub w formie ryczałtu, muszą złożyć roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok. Jeśli rozliczenie roczne wykaże nadpłatę, a płatnik nie ma na zaległości, to do 1 czerwca może złożyć wniosek o jej zwrot. Na pytania dotyczące składki zdrowotnej odpowiadają ekspertki ZUS.

📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać [17.05.2023] Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

Prasówka 17.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Eurojackpot Lotto - 16.05.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 16.05.2023 roku.

📢 Ważne decyzje o wieku emerytalnym w Polsce. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [17.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Prognozy dotyczące waloryzacji emerytur na rok 2024 wskazują natomiast, że seniorzy mogą spodziewać się wzrostu świadczeń o 10,19%. W kolejnym roku, czyli w 2025, waloryzacja ma być już niższa i wynieść 5,77%. 📢 Takie są skutki jedzenia arbuza. To się dzieje z organizmem, gdy jemy arbuzy [17.05.2023] Arbuz to sezonowy owoc, który cieszy się popularnością szczególnie w sezonie letnim. Ten owoc składa się w ponad 90% z wody, dzięki temu doskonale gasi pragnienie. Jedzenie arbuza wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce. 📢 Tyle trafi do kopert na weselu w 2023 roku. Takie kwoty daje rodzina i znajomi w prezencie ślubnym [17.05.2023] Młode pary już na zaproszeniach informują swoich gości, że w ramach ślubnego prezentu chcą dostać pieniądze. To zdecydowanie eliminuje gościom problem wyboru prezentu. Rodzi się jednak nowy, ile włożyć do koperty. Tu warto podkreślić, ze nie ma czegoś takiego jak odpowiednia kwota w ramach prezentu. Przygotowaliśmy dla Was przykłady, ile wkładamy do kopert ślubnych w 2023 roku. Zobaczcie.

📢 Tak wygląda wewnątrz domu i ogrodzie Katarzyny Pakosińskiej. W tym miejscu jest pięknie niczym w bajce [17.05.2023] Katarzyna Pakosińska sławę zyskała dzięki "Kabaretowi Moralnego Niepokoju". Choć od lat nie jest członkiem grupy, aktywnie udziela się w przestrzeni artystycznej i rozwija karierę aktorską. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zobacz w naszym artykule, jak mieszka i żyje na co dzień!

📢 Tak wygląda posiadłość Heleny i Jana Lubomirskich-Lanckorońskich w Szczawnicy. "To nasz drugi dom" [17.05.2023] Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i księżna Helena Lubomirska-Lanckorońska mają wiele nieruchomości. Posiadłość w Szczawnicy nazywają swoim drugim domem. Rodzina Heleny Lubomirskiej-Lanckorońskiej odzyskała ją od Skarbu Państwa w 2005 roku. Zobaczcie, jak wygląda. 📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia [17.05.2023] "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tyle masz pieniędzy na subkoncie ZUS. Tak można sprawdzić zgromadzone środki [17.05.2023] Subkonto w ZUS to część pieniędzy zbieranych na naszym koncie emerytalnym w ZUS. Pieniądze te podlegają dziedziczeniu jeśli osoba ubezpieczona nie pobrała jeszcze emerytury ze swojego konta emerytalnego. Zobaczcie, ile pieniędzy mamy na subkoncie i jak sprawdzić ile mamy środków zgromadzonych w ramach subkonta ZUS. 📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje 2023 roku. Takie kwoty dostaniemy w ramach wczasów pod gruszą - mamy przykłady [17.05.2023] Wczasy pod gruszą to świadczenie, które otrzymujemy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O jego wysokości decyduje przede wszystkim wysokość dochodów z ubiegłego roku na członka rodziny. Kilka osób zdradziło nam stawki, jakie otrzymują w ramach wczasów pod gruszą w 2023 roku. Zobaczcie. 📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [17.05.2023] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Te rośliny warto sadzić obok róż. Dzięki temu róże obsypią się kwiatami i będą zdrowo rosły [17.05.2023] Róże to prawdziwe królowe ogrodów. Jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów nie są łatwe w uprawie, jednak kilka trików sprawi, że będą obficie kwitły i zdrowo rosły. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których bliskość róże bardzo lubią. Jakie rośliny warto sadzić obok róż? Oto lista roślin, które powinny znaleźć się blisko róż w ogrodzie. Sprawdź - dzięki temu róże obsypią się kwiatami! 📢 Tyle lat trzeba pracować aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [17.05.2023] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność [17.05.2023] Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Horoskop na lato 2023. Taki jest horoskop na wakacje dla wszystkich znaków zodiaku [17.05.2023] Taki jest horoskop na lato 2023. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Który ze znaków zodiaku powinien zadbać o swoje zdrowie? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na lato 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Przygotowaliśmy najnowszy letni horoskop.

📢 Tak w środku wygląda dom Marceliny Zawadzkiej - zdjęcia. Zaglądamy do mieszkania gwiazdy [17.05.2023] Instagramowy profil Marceliny Zawadzkiej obserwuje ponad 600 tys. osób. Celebrytka dzieli się z fanami swoją codziennością, w skład której wchodzą częste wyjazdy zagraniczne do najodleglejszych zakątków świata. Dzięki aktywności Zawadzkiej w social media możemy też podejrzeć, jak mieszka telewizyjna gwiazda. 📢 Wakacje w PRL-u i w latach 90. Tak kiedyś wyglądał letni wypoczynek - zobacz archiwalne zdjęcia [17.05.2023] Pobyt w nadmorskim kurorcie, górskim ośrodku, na koloniach i obozach w schroniskach, u babci na wsi, pod namiotem, w domku letniskowym – tak wyglądały wakacje Polaka w czasach PRL-u. Wówczas letni wypoczynek był tani, bo przysługiwał każdemu pracownikowi z Funduszu Wczasów Pracowniczych lub „wczasów pod gruszą”. W tamtych latach nie były to egzotyczne podróże, lecz skromny wypad – najczęściej nad Bałtyk lub łono natury.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ela Romanowska. Grała Jolę w "Ranczu", teraz poprowadzi "Nasz nowy dom"! [17.05.2023] 11 maja media obiegła wiadomość, że to właśnie Elżbieta Romanowska zastąpi Katarzynę Dowbor w popularnym programie telewizji Polsat "Nasz nowy dom". Zwolnienie Dowbor spotkało się z negatywną reakcją wielu fanów formatu, jednak wśród nich są również ci, którzy kibicują nowej prowadzącej i gratulują nowego wyzwania. Jaka jest na co dzień Ela Romanowska? Sprawdźcie w naszym artykule. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku łatwo wpadają w długi. Te znaki powinny uważać na finanse [17.05.2023] Horoskop to swego rodzaju przepowiednia dotycząca naszej przyszłości. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Na podstawie cech charakteru przypisanych do konkretnego znaku zodiaku sprawdziliśmy, które z nich łatwo popadają w długi.

📢 Oto, co się stanie, gdy przestaniesz jeść chleb. Takie są zaskakujące skutki rezygnacji z pieczywa [17.05.2023] Eksperci wymieniają wiele efektów niejedzenia pieczywa. Jeden z najbardziej oczekiwanych efektów pod odstawieniu pieczywa jest utrata wagi. Zmiany po odstawieniu chleba, bułek i innych wypieków można zauważyć nawet gołym okiem. Co się dzieje z organizmem, kiedy zupełnie zrezygnuje się z pieczywa? Sprawdź teraz w naszej galerii, jakie mogą być skutki niejedzenia chleba w naszej galerii. 📢 Horoskop na drugą połowę maja 2023. Wróż Roman mówi o finansach i miłości [17.05.2023] Maj to niezwykle urodziwy miesiąc, gdy wszystko dookoła rozkwita, a w powietrzu czuć pierwsze oznaki lata. Nic więc dziwnego, że w tej wspaniałej aurze, wiele osób marzy o romantycznej miłości lub romansie. Zobaczcie horoskop na drugą część maja.

📢 Tak przedłużyć żywotność bzów w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet bzów zachował świeżość [17.05.2023] Bzy kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Bez często rośnie w ogrodach a bukiety bzów są chętnie przynoszone do domu. Bez w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Kwiaty bzu w kolorach bieli i fioletu zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny aromat, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet bzów stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć kwitnienie bzu w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości bzów. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Takie są skutki jedzenia truskawek. Te osoby powinny włączyć je do diety, a te powinny ich unikać [17.05.2023] Najczęściej spożywamy je na surowo, ale można je także dodawać do koktajli, czy robić z nimi pyszne ciasta. Truskawki to jedne z najpopularniejszych owoców sezonowych. Niedługo wiele polskich odmian truskawek pojawi się w sklepach. Zobaczcie, jaki mają wpływ na nasz organizm i kto powinien włączyć je do swojej diety.

📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Takie kwoty netto seniorzy dostaną na konto [TABELA, TERMINY - 17.05.2023] W tym roku na konta emerytów znów trafią czternaste emerytury. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Na jakich zasadach będą przyznawane 14. emerytury? Czy "czternastki" będą przyznawane już co roku, na stałe? Wyjaśniamy, jakie plany w tym temacie ma rząd, kto dostanie pieniądze, jaki będzie termin wypłat, a przede wszystkim - jakie będą stawki czyli ile netto czternastej emerytury senior dostanie na konto. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy [17.05.2023] Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Po tym można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę [17.05.2023] Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory. 📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład [17.05.2023] Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać.

📢 Sezon na szczupaki w 2023 roku. Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy dotyczące łowienia tych ryb [17.05.2023] Za nami kolejne wiosenne zarybianie. W 14 obwodach rybackich administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy narybek wpuszczono do 20 jezior. 📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda [17.05.2023] Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną [17.05.2023] Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami.

📢 Kryształy z PRL - te kolekcje są warte nawet 100 000 złotych. Mamy przegląd najdroższych ofert [17.05.2023] Przedmioty z czasów PRL wracają do łask. Zwłaszcza kolekcjonerzy usilnie poszukują staroci z lat 70. i 80. Kryształowe naczynia, niegdyś zdobiące meblościanki, schowane zostały na lata w kartonach i piwnicach. Dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują kryształy z PRL. Niewiarygodne, że są aż tyle warte! 📢 Takie są limity wypłat pieniędzy z banków. Tyle można wypłacić z PKO, Pekao, Millennium i innych [17.05.2023] Potrzebujesz szybko dużej gotówki? Wypłata z własnego konta może nie być taka prosta. Banki mają wprowadzone limity wypłat jednorazowych. Zobaczcie, ile można wypłacić z konta bez wcześniejszego informowania banku. Zobaczcie ile wypłacimy w popularnych bankach, takich jak: PKO, Alior Bank, Santander i innych.

📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie [17.05.2023] Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie!

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów [17.05.2023] W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV [17.05.2023] Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów. 📢 Tak w środku wygląda dom Piotra Żyły - zdjęcia. Zaglądamy do posiadłości mistrza skoków [17.05.2023] Piotr Żyła nowy dom wybudował w Ustroniu i w miarę możliwości i talentów brał aktywny udział w jego budowie i urządzaniu wnętrz. Posiadłość skoczka nie jest zbyt duża, ale skrojona i wykończona na miarę potrzeb skoczka i jego ukochanej Marceliny Żyły. W takim domu mieszka teraz Piotr Żyła, zaglądamy do środka posiadłości naszego skoczka.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [17.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [17.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! [17.05.2023] Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko - zobacz! To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko [17.05.2023] Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary [17.05.2023] Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich [17.05.2023] Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Tak wygląda w środku domu Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki [17.05.2023] Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie! 📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię [17.05.2023] Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać!

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [17.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów [17.05.2023] Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta z "M jak miłość". Aktorka jest szczęśliwą mamą [17.05.2023] Ilona Janyst zabłysnęła na ekranach telewizorów rolą charyzmatycznej i pewnej siebie Anety w serialu TVP "M jak miłość". Na co dzień aktorka jest szczęśliwą żoną i mamą. Ma przytulny dom i chętnie podróżuje. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Ilona Janyst, czyli Aneta Chodakowska. 📢 Te znaki zodiaku pasują do siebie najbardziej. One stworzą udany związek w 2023 roku [17.05.2023] Gdy te znaki zodiaku się spotkają, niechybnie zakończy się to związkiem, a przynajmniej romansem. Horoskop podpowiada, kto jest naszą bratnią duszą, a z kim znajomość to strata czasu. Zobacz, co tobie zapisano w gwiazdach i z którym znakiem zodiaku czeka cię prawdziwa miłość!

📢 Takie badania może zlecić lekarz rodzinny. Te badania możesz wykonać za darmo z NFZ. Mamy pełną listę! [17.05.2023] Pacjenci często decydują się na wykonywanie badań prywatnie. Niektórzy nie wiedzą nawet, że wiele z nich mogłoby być zrealizowanych w ramach świadczeń Narodowego Funduszu Zdrowia. Jakie badania można wykonać na NFZ? Co może zlecić lekarz rodzinny? 📢 Czytelnik "Pomorskiej" z Grudziądza: - Na jeziorze w Tarpnie szaleją skuterami! Ludzie boją się pływać kajakami W weekend, podczas którego była piękna, słoneczna pogoda ludzie wypożyczali kajaki, rowery wodne, ale po wypłynięciu na jezioro zawracali, bo to co wyprawiały osoby na skuterach, było szaleństwem! - alarmuje naszą redakcję, czytelnik "Pomorskiej". Problem jest też znany administratorowi kąpieliska, Miejskiemu Ośrodkowi Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. Sprawa też była zgłoszona policji.

📢 Targi Pracy i Edukacji w Grudziądzu. Tłumy zainteresowanych ofertami pracy [zdjęcia] W jednym miejscu - Starostwie Powiatowym w Grudziądzu - pojawili się przedsiębiorcy z różnych branż z ofertami pracy bądź w przypadku młodzieży - przyszłych praktyk zawodowych. W sumie ponad 20 pracodawców. Zainteresowanie było ogromne. Targi zostały zorganizowane z myślą o młodzieży uczącej się, a przede wszystkim o osobach poszukujących pracy, bezrobotnych i wszystkich innych osobach zainteresowanych odnalezieniem nowej drogi kariery zawodowej. Ich organizatorem było Młodzieżowe Centrum Kariery w Grudziądzu – jednostki organizacyjne K-P WKOHP, a patronem prasowym "Gazeta Pomorska". 📢 Rozpoczął się proces dewelopera z Bydgoszczy. Poszkodowani klienci, którzy wpłacili pieniądze na mieszkania W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie wstępne w sprawie Jarosława G., Aleksandry G. i Romana D. Chodzi o spółkę Dom M-4 i sprawę niedokończonej inwestycji, budowy kilkudziesięciu mieszkań na Osiedlu Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy. Klienci już w 2014 roku zapłacili za mieszkania, a wielu do dzisiaj nie może nimi dysponować.

📢 Matura 2023: Geografia na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Stara formuła 2015 16 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2015. Zostaną udostępnione po godz. 14.00. 📢 Matura 2023: Geografia na poziomie rozszerzonym. Tutaj znajdziesz ODPOWIEDZI i ARKUSZE CKE. Nowa formuła 2023 16 maja o godz. 9.00 rozpoczął się egzamin maturalny z geografii na poziomie rozszerzonym. Co było na maturze? To przedmiot dodatkowy bez minimalnego progu zdawalności. Tutaj znajdziesz ARKUSZE CKE i ODPOWIEDZI - FORMUŁA 2023. Zostaną udostępnione po godz. 14.00.

📢 Gigantyczne kolejki do poradni specjalistycznych przy szpitalu w Grudziądzu! Do gastroenterologicznej trzeba czekać ponad dwa lata! Każdego kto jest pacjentem i chce skorzystać z porady specjalisty z pewnością uderzają terminy wizyt jakie są wyznaczane przez rejestratorów. I są one zwykle dłuższe niż tego byśmy oczekiwali. Jest to problem ogólnopolski, czyli tym samym zderzają się z nim także mieszkańcy Grudziądza i okolic. W największym kompleksie poradni specjalistycznych przy szpitalu czas oczekiwania do niektórych specjalistów wynosi nawet ponad dwa lata, a do niektórych kilka dni.

📢 Ptasia grypa w Grudziądzu. Po śmierci mew, wprowadzono zakazy przy Jeziorze Rudnickim Wielkim Badania próbek potwierdziły, że ptasia grypa, która zabiła mewy nad Jeziorem Rudnickim Wielkim ma charakter zjadliwy. Wyznaczono strefę zagrożoną wirusem H5N1. 📢 Policyjny dron na ulicach Bydgoszczy. Posypały się mandaty dla kierowców [wideo] Do obserwacji przejść dla pieszych policjanci wykorzystywali mobilne centrum monitoringu oraz drona. Ostatnie obserwacje miały miejsce na skrzyżowaniach ulic Głowackiego i Wyszyńskiego, a także Wyszyńskiego i Kamiennej w Bydgoszczy. 📢 Tych słów nie używają osoby inteligentne. Po tym poznasz geniusza - zobacz ranking Po czym poznać osobę o ponadprzeciętnej inteligencji? Jak się okazuje jedną z oznak inteligencji są słowa, których używają osoby o wysokiej inteligencji. Jest też grupa słów, których osoby inteligentne nie używają. Tym razem sprawdzimy, jakich słów nie używają osoby inteligentne. Po tym poznasz prawdziwego geniusza.

📢 Zmarł dr Jerzy Krzyś, lekarz i historyk związany z Grudziądzem i Barcinem Wieloletni ordynator oddziału położniczego szpitala w Grudziądzu, społecznik, działacz kultury, Honorowy Obywatel Barcina, zasłużony lekarz i historyk, dr płk w stanie spoczynku Jerzy Krzyś, zmarł 15 maja 2023 r. w Grudziądzu.

📢 - Uważaj, pociąg! - krzyknęła dziewczyna. Kolizja z pociągiem w podbydgoskim Otorowie. Cudem uniknęli śmierci Volkswagena uszkodzonego w ten sposób, jak podczas stłuczki zauwazył dzielnicowy z Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim. Okazało się, że auto miało kolizję z pociągiem, a kierowca oddalił się z miejaca zdarzenia. 📢 Tragedia pod Bełchatowem! Nie żyje Urszula Rozmarynowska, szefowa Rady Miejskiej w Sieradzu, wiceprezydent Rafał Matysiak w ciężkim stanie W wypadku drogowym, do którego doszło w niedziele rano na drodze między Bełchatowem a Wieluniem w powiecie bełchatowski zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca Rady Miejskiej w Sieradzu. Z kolei wiceprezydent miasta, Rafał Matysiak został przetransportowany helikopterem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Łodzi.

📢 Pogrzeb zmarłego Kamilka z Częstochowy. Na cmentarz przybyły tłumy Tysiące ludzi wzięły udział w uroczystościach pogrzebowych tragicznie zmarłego 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wśród uczestników pogrzebu byli biologiczny ojciec, przyjaciele, a także zupełnie obcy ludzie, poruszeni historią małego chłopca, który tak wiele wycierpiał w swoim krótkim życiu… 📢 Tragedia w Grudziądzu. W pożarze domu przy ul. Parkowej zginął mężczyzna [zdjęcia] Jedna osoba zginęła w pożarze domu przy ul. Parkowej w Grudziądzu. Ogień pojawił się tam we wtorek (16 maja 2023) nad ranem. W akcji brało udział dziewięć zastępów straży pożarnej. 📢 Jury konkursu „Grudziądz Foto 2023″ oceniło 500 prac i przyznało nagrody oraz wyróżnienia [zdjęcia] W poniedziałek jury konkursu „Grudziądz Foto 2023″ stanęło przed nie lada wyzwaniem. Jego członkowie musieli ocenić pół tysiąca prac nadesłanych na konkurs.

📢 Wypadek na DK 10 pod Bydgoszczą. Zderzenie pojazdów ciężarowych, były duże utrudnienia [zdjęcia] W poniedziałek (15 maja), tuż przed godziną 15 doszło do poważnego wypadku na drodze krajowej nr 10 (w rejonie wyjazdu z Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego). Trasa przez jakiś czas została zablokowana w obu kierunkach, na miejsce wysłano aż dziesięć zastępów straży pożarnej, w tym jednostkę ratownictwa chemiczno-ekologicznego.

📢 Tego jeszcze nie było! W Toruniu urodziły się czworaczki [zdjęcia] Takiego porodu w dziejach szpitala na Bielanach w Toruniu jeszcze nie było. Na świat przyszły tu czworaczki: Zosia, Alicja, Amelka i Antoś. To znak dużej zmiany w szpitalu wojewódzkim. 📢 Grudziądz. Poznaliśmy program Jarmarku Spichrzowego 2023. Co wydarzy się w mieście 16-18 czerwca? [zdjęcia] Dużo będzie się działo z okazji 732. urodzin Grudziądza. Program tegorocznego Jarmarku Spichrzowego zaprezentowano w poniedziałek.

📢 Takie są skutki jedzenia rabarbaru. To dzieje się z organizmem, gdy jemy rabarbar. Kto musi go unikać? Rabarbar to warzywo, które jest często stosowane w kuchni, szczególnie w czasie wiosennych i letnich miesięcy. Rabarbar kojarzymy zapewne z domowymi przetworami i wypiekami. Któż z nas nie lubi ciasta z rabarbarem albo rabarbarowego kompotu. Okazuje się jednak, że rabarbar to nie tylko smaczna przekąska, ale również bogactwo składników odżywczych, które przynoszą wiele korzyści zdrowotnych. Ale uwaga! Pewne osoby powinny unikać rabarbaru. O tym piszemy niżej.

📢 Z Wisły wyłowiono ciało mężczyzny. To prawdopodobnie pan Marek z Rudy pod Grudziądzem W sobotę na wysokości wsi Zakurzewo wyłowiono z Wisły ciało mężczyzny. Policja poinformowała w poniedziałek, 15 maja o zakończeniu poszukiwań zaginionego pana Marka z Rudy pod Grudziądzem.

📢 Takie ważne zmiany czekają teraz emerytów. Przez to ZUS może zmniejszyć lub nawet wstrzymać wypłatę emerytury Tak zmienią się limity dorabiania do emerytury! Ważne zmiany czekają emerytów już od 1 czerwca 2023 roku. Osoby, które dorabiają do rent i wcześniejszych świadczeń powinny to wiedzieć, bo po przekroczeniu limitu można stracić świadczenie - ZUS zmniejszy wypłatę lub zupełnie ją wstrzyma. Zmiany dotkną też osoby na powszechnej emeryturze. Co czeka emerytów? Ile można zarobić, żeby ZUS nie zmniejszył emerytury? Sprawdź najważniejsze informacje w naszej galerii. 📢 UŚMIECH DZIECKA Szukamy dziecka na okładkę! Prześlij zdjęcie już dziś - czekają nagrody, a wśród nich 40 000 zł na spełnienie marzeń Z tej okazji Dnia Dziecka tworzymy wielką galerię pełnych uśmiechu zdjęć dzieci naszych Czytelników. 1 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich wybierzemy maluchy, które trafią na okładkę. Czeka mnóstwo nagród, a wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK oraz wyjazdy do Energylandii i Disneylandu w Paryżu. Nowością w naszej akcji jest główna nagroda - 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny.

📢 To on ponad 20 lat grał Waldusia w "Świecie według Kiepskich". Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Żukowski Bartosz Żukowski znany jest przede wszystkim z roli Waldusia Kiepskiego w popularnym serialu komediowym Polsatu "Świat według Kiepskich". Związał swoje losy z serialem pod koniec lat 90. aż do 2005 roku, a w 2011 roku ponownie dołączył do obsady. Co słychać obecnie u 47-letniego aktora? Żukowski ma stały kontakt z fanami w mediach społecznościowych. Zobaczcie jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Horoskop miłosny na drugą połowę maja 2023. Wróż Roman mówi o finansach i miłości Maj to niezwykle urodziwy miesiąc, gdy wszystko dookoła rozkwita, a w powietrzu czuć pierwsze oznaki lata. Nic więc dziwnego, że w tej wspaniałej aurze, wiele osób marzy o romantycznej miłości lub romansie. Zobaczcie horoskop miłosny na drugą część maja.

📢 Tak było na imprezie w Golubiu-Dobrzyniu z okazji 400-lecia wizyty króla Zygmunta III Wazy. Zobacz zdjęcia Waldemara Kosińskiego W piątek 12 maja w Golubiu-Dobrzyniu świętowano 400-lecie wizyty króla Zygmunta III Wazy w mieście. Niezwykłe zdjęcia zrobił Waldemar Kosiński ze Studia Art F/X. 📢 Te kobiety to prawdopodobnie ofiary morderstwa! "Niektóre były gwałcone i głodzone". Policja apeluje o pomoc [zdjęcia] Interpol prosi o pomoc w zidentyfikowaniu 22 kobiet, które prawdopodobnie zostały zamordowane. Policja belgijska, holenderska i niemiecka a także INTERPOL rozpoczęły operację "Zidentyfikuj mnie" ("Operation Identify Me"). Interpol po raz pierwszy udostępnia publicznie wszystkie szczegóły. - Większość z ofiar zginęła gwałtownie, niektóre były również maltretowane lub głodzone przed śmiercią - podaje policja. Służbom do tej pory nie udało się ustalić tożsamości kobiet. Zobaczcie zdjęcia.

📢 Minikowo. Ogromne korki na krajowej "10" i tłumy gości. Tak było na targach "Lato na wsi – święto smaku i tradycji" [nowe zdjęcia] Do godz. 17 w niedzielę 14 maja w podbydgoskim Minikowie trwała impreza targowa "Lato na wsi – święto smaku i tradycji". Pogoda dopisała, podobnie jak frekwencja. 📢 Obchody 90-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Cukrowni Kruszwica. Najlepsi wyróżnieni [zdjęcia] 90-lecie działalności świętowała w sobotę (13 maja) Ochotnicza Straż Pożarna w Cukrowni Kruszwica. Z tej okazji odbył się uroczysty apel, po którym uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta na mszę św. do kościoła pod wezwaniem św. Teresy od Dzieciątka Jezus.

📢 Takie są skutki jedzenia cebuli. To dzieje się z organizmem, gdy jemy cebulę Cebula to jedno z najpopularniejszych warzyw, nie tylko w Polsce. Ma wiele walorów smakowych oraz zdrowotnych. Cebula używana jest jako dodatek do dań mięsnych lub czysto warzywnych, jako dodatek do kanapek, sałatek, do dań na ciepło, sosów. Ponadto cebula stosowana jest w lecznictwie, przy przeziębieniu (np. jako syrop z cebuli). wspomaga odporność. Zobaczcie, jakie właściwości ma cebula.

📢 Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. "Trzynastki" nie dla wszystkich i likwidacja czternastych emerytur Drastyczne zmiany w emeryturach - oto nowy pomysł. Organizacje, które zrzeszają polskich przedsiębiorców chcą bardzo dużych zmian, dotyczących dodatkowych wypłat dla seniorów - poinformował dziennik "Fakt", który dotarł do pisma, jakie trafiło do Rady Ministrów.

📢 Takie monety i banknoty PRL są dziś warte krocie! Masz takie stare pieniądze - możesz zostać bogaty Banknoty i monety z czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dla kolekcjonerów są wiele warte. Okazuje się, że dziś można zarobić na nich duże pieniądze. Sprawdź, czy masz w domu stare pieniądze i zobacz w naszej galerii, na ile są wyceniane. 📢 Baseny odkryte w Tarpnie w Grudziądzu niegdyś były centrum letniego wypoczynku. Teraz "dziura wstydu" [zdjęcia] Niestety. Kolejny sezon wakacyjny przed nami, ale wiadomo że z basenów w Tarpnie korzystać nie będzie można. Jeszcze przed pandemią tłumy mieszkańców zwłaszcza północnej części Grudziądza korzystało z ochłody, rekreacji właśnie w tym miejscu. Teraz... pozostał po nich obraz rozpaczy. Władze Grudziądza zapewniają, że będą nowe baseny. Warunek: muszą znaleźć się pieniądze.

📢 MISTRZOWIE AGRO Poznaliśmy laureatów nagród w powiatach. Już od poniedziałku wojewódzki finał plebiscytu. Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska" i "Nowości Dziennik Toruński", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody.

📢 Zaginieni z Grudziądza i okolicy. Przepadli bez śladu. Jeśli znasz ich miejsce pobytu daj znać policji Paweł Czarnecki, Dawid Kucięba i Krystian Chojnacki z Grudziądza oraz Patryk Niklewski z gminy Łasin w powiecie grudziądzkim to zaginieni, wobec których działania poszukiwawcze prowadzi nieustannie grudziądzka policja. Jeśli posiadacie informacje o miejscu pobyty któregokolwiek z zaginionych mężczyzn dajcie znać policji. Sygnały można przekazywać pod numerami telefonów: 47 7545 221/222 lub 112. 📢 Te wstydliwe cechy mają często osoby inteligentne. Niektóre z nich mogą zaskakiwać [lista] Jakie cechy mają osoby o ponadprzeciętnej inteligencji? Niektóre z nich uznawane są za wstydliwe, a jak się okazuje, przypisywane są szczególnie osobom o wysokiej inteligencji. Zobaczcie czy je posiadacie. 📢 Dziennikarze XX i XXI wieku. Nowe zdjęcia w galerii Mimo okresu wakacyjnego autorzy galerii Dziennikarze XX i XXI wieku nie zwalniają tempa. w galerii pojawiły się nowe zdjęcia, a jak zapewniają Jerzy i Grzegorz Zielińscy oraz Adam Lewandowski, który przejął ostatnio obowiązki po Jerzym Długoszu w galerii pojawi się nawet 500 nowych zdjęć! Wszak, już wkrótce 65-lecie "Gazety Pomorskiej".

