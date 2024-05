Przegląd prasy (17.05.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 16.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [17.05.2024]”?

📢 Tak można rozpoznać ugryzienie przez kleszcza. Oto pierwsze objawy na skórze i nie tylko [17.05.2024] Kleszcze to bardzo niebezpieczne pajęczaki. Są poważnym zagrożeniem - mogą przenosić groźne choroby, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce w warunkach naturalnych występuje aż 19 gatunków kleszczy. Jak rozpoznać ugryzienie przez kleszcza? Co powinno niepokoić? Objawy ugryzienia przez zarażonego kleszcza pojawiają się nie tylko na skórze. Zobacz koniecznie pewne oznaki ugryzienia przez kleszcza.

📢 Pomysł na balkon i taras. Modne meble, rośliny, dodatki - zobacz zdjęcia pomysłowych aranżacji [17.05.2024] Balkon czy taras to przestrzeń, która może służyć do relaksu i spędzania wolnego czasu. Zobacz jak pomysłowo ją zaaranżować. Sielski, romantyczny, boho, nadmorski, loftowy - to tylko część stylów sprawdzających się w aranżacjach balkonu. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [17.05.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko [17.05.2024] Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania 📢 Najpiękniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu i na balkon - lista. Idealne do donic i na rabaty [17.05.2024] Rośliny wieloletnie to doskonały wybór dla każdej osoby, która pragnie cieszyć się pięknym ogrodem przez wiele lat bez dużego nakładu pracy. Ich zaletą jest nie tylko długowieczność, ale również niewielkie wymagania pielęgnacyjne i przystępna cena. Oto propozycje najpiękniejszych roślin wieloletnich, które sprawdzą się zarówno w donicach na na tarasie czy balkonie, jak i na rabatach kwiatowych.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [17.05.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 W Kujawsko-Pomorskiem kwitnie czosnek niedźwiedzi. Zobaczcie piękne łany tej chronionej rośliny [17.05.2024] To roślina, której właściwości ceniono już w starożytności. Była pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu z zimowego snu. W Kujawsko-Pomorskiem mamy piękne połacie cebuli czarownic, np. w rezerwacie Szumny Zdrój. 📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. To te imiona mają "zaprogramowaną" inteligencje [17.05.2024] Od wieków ludzie zastanawiają się nad znaczeniem imion i ich wpływem na charakter człowieka. Dawniej wierzono, że imiona mają właściwości magiczne, które mogą kształtować losy i osobowość noszących je osób. Choć dzisiaj podejście do tego tematu jest bardziej rozrywkowe, wiele osób nadal przywiązuje dużą wagę do wyboru imienia dla swojego dziecka, wierząc, że może ono wpłynąć na jego przyszłość.

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia [17.05.2024] Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024. 📢 Tych truskawek nigdy nie kupuj. Oto najgorszy wybór na zakupach w marketach i warzywniakach [17.05.2024] Truskawki obok jabłek to zdecydowane najbardziej lubiane owoce w naszym kraju. Zjadamy ich w sezonie po kilka kilogramów. Właśnie rozpoczyna się sezon na te pyszne owoce. Jak zatem kupować truskawki aby nie trafić źle? Mamy dla Was kilka porad jak kupować truskawki. Oto jakich truskawek nie kupować.

📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [17.05.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [17.05.2024] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Kryształy, kolorowe szkło, porcelana PRL - ceny, zdjęcia. Tyle kosztują w 2024 roku [17.05.2024] Współcześnie obiektem pożądania przez kolekcjonerów są przedmioty z PRL-u. W tamtych czasach wyprodukowano wiele kryształów, naczyń z porcelany i kolorowego szkła. Niektóre to kolekcjonerskie perełki. Warto poszperać w piwnicy, szafach, na strychu. Unikaty z kryształu, także tego kolorowego oraz porcelany, można w 2024 roku sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny kryształów, porcelany i kolorowego szkła z PRL. 📢 Mamy horoskop na weekend 17-19 maja 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [17.05.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 17-19 maja 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Synowie Małgorzaty Rozenek-Majdan na prywatnych zdjęciach. Tak teraz wyglądają [17.05.2024] Małgorzata Rozenek-Majdan, celebrytka i osobowość telewizyjna, doczekała się trzech synów z dwóch związków. Chociaż stworzyła rodzinę patchworkową, widać, że chłopcy świetnie się dogadują, a starsi opiekują się najmłodszym. Rodzina pani Małgorzaty, także synowie prezenterki, często pokazują się w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz wyglądają i jak żyją dzieci Małgorzaty Rozenek-Majdan. Najstarszy wszedł niedawno z mamą na salony. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja [17.05.2024] Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście!

📢 Długoterminowa prognoza pogody na lato 2024. Ekstremalne fale upałów w czerwcu, lipcu i sierpniu [17.05.2024] Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przygotował prognozy pogody na najbliższe lato. Z prognozy długoterminowej wynika, że może być ekstremalnie ciepło. Już w czerwcu możemy spodziewać się temperatur na poziomie 36 stopni Celsjusza. Sprawdź, jakie są długoterminowe prognozy. 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO - 17.05.2024] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami.

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Andrea Bocelli - tak teraz mieszka. Muzyk kupił cały hotel i urządził w nim posiadłość Andrea Bocelli to światowej sławy śpiewak i kompozytor. Pochodzi z Włoch i choć występuje na całym świecie, to właśnie w swojej ojczyźnie ma dom. W posiadłości muzyka dawniej mieścił się hotel. Przestrzeń urządzona została w klasycznym stylu i robi piorunujące wrażenie. Przed domem mieści się basen i ogród.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii.

📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa.

📢 Oto luksusowy styl Dominiki Kulczyk - tak się ubiera biznesmenka. Najbogatsza Polka inspiruje wiele kobiet Dominika Kulczyk to najbogatsza Polka, kobieta z klasą, filantropka. Jest inspiracją dla wielu pań, które podziwiają ją za działalność charytatywną i biznesową. Dominika Kulczyk to także wzór elegancji, mody od najlepszych projektantów. Zobacz, jak luksusowo ubiera się najbogatsza Polka. Jej styl pokazujemy w naszej galerii. 📢 Ćma bukszpanowa - sprawdzone triki na pozbycie się jej z ogrodu. Mamy najlepsze metody Ćma bukszpanowa (Cydalima perspectalis) to szkodnik atakujący bukszpan. Pojawia się w coraz to nowych miejscach w Polsce i spędza sen z powiek właścicielom ogrodów. Niektórzy nawet są zdania, że jeśli nie będziemy jej skutecznie zwalczać, bukszpany znikną z naszego zielonego otoczenia. Takie są sposoby, by pozbyć się ćmy bukszpanowej.

📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Zarobki w Lidlu w 2024 roku - mamy tabele wypłat na różnych stanowiskach. Tyle zarabia się pracując w Lidlu Lidl jest jednym z pracodawców, który oficjalnie podaje wysokość zarobków swoich pracowników. Od lat sieć stawia na transparentność. Lidl od kilku lat regularnie podnosi też wynagrodzenia swoich pracowników. W 2024 roku dostali kolejne podwyżki. Zobaczcie ile teraz zarabia się pracując w Lidlu.

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Zarobki w Biedronce w 2024 roku - tyle teraz się zarabia w Biedronce. Stawki od magazyniera po kierownika Wynagrodzenie w 2024 roku poszło do góry, a już od 1 lipca jeszcze wzrośnie. Minimalne wynagrodzenie na etacie będzie wynosiło 4300 złotych brutto, czyli nieco ponad 3250 złotych netto. Ile aktualnie zarabiają pracownicy Biedronki. Zobaczcie stawki, jakie mają osoby zatrudnione na stanowisku kasjera, obsługi sklepu, magazyniera a nawet kierownika. 📢 Archiwalne zdjęcia miast w województwie kujawsko-pomorskim przed wojną i w PRL-u Dotarliśmy do unikatowych, starych zdjęć pokazujących jak kilkadziesiąt lat temu wyglądały miasta w Kujawsko-Pomorskiem. Są zarówno fotografie sprzed wojny, jak i z czasów PRL. Możemy zobaczyć m.in. centra miasta, tereny rekreacyjne, akweny wodne, uzdrowiska, zabytki i fabryki. 📢 Modne paznokcie na maj 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na maj 2024. Co jest trendy w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. Takie będą rekordowe zmiany po przeliczeniu - mamy wyliczenia Wiele osób zastanawia się, czy teraz jest dobry moment na przejście na emeryturę. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach. Prognozy wskazują, że tegoroczna waloryzacja może być rekordowa. 📢 Oto ukochana Zbigniewa Bońka - Wiesława. Są już razem pół wieku. Tak wygląda ich apartament w Rzymie Zbigniew Boniek żonę poznał już w szkole średniej w Bydgoszczy. Razem z Wiesławą tworzą zgrany związek już pół wieku i doczekali się siedmioro wnucząt. - Wszystko zawdzięczam swojej żonie - przyznaje słynny piłkarz. Zbigniew Boniek i jego ukochana Wiesława od lat mieszkają w Rzymie. Tak się tam urządzili - zobaczcie zdjęcia ich apartamentu.

📢 Patrycja Tuchlińska - odważne zdjęcia ukochanej Józefa Wojciechowskiego. 29-letnia pani inżynier dużo pokazuje Modelka Patrycja Tuchlińska w mediach społecznościowych chwali się na zdjęciach swoją piękną figurą. Dużo młodsza partnerka 77-lletniego milionera Józefa Wojciechowskiego pokazuje się w bikini i skąpych kreacjach, odsłaniających ciało. Zobacz 29-letnią Patrycję Tuchlińską na jej prywatnych, gorących zdjęciach. 📢 Na tych starociach z PRL można najwięcej zarobić - lista, zdjęcia. Tego szukają kolekcjonerzy Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę.

📢 Oto modne fryzury odmładzające na lato. Pixie cut w tym kolorze odejmuje lat - zobacz zdjęcia Modne fryzury odmładzające na lato. Fryzurą można odejmować, ale i dodawać lat - cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura pixie cut to gorący trend na lato 2024. Jest bardzo twarzowa i kobieca a także łatwa w codziennej stylizacji. Pixie cut - szczególnie w jednym kolorze - jest polecane między innymi kobietom po 40. Te uczesania odmładzają! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury - mamy zdjęcia, pomysły i inspiracje od fryzjerów i stylistów. 📢 Najlepsze afirmacje na każdy dzień. Oto słowa mocy i myśli - przykłady afirmacji życia Afirmacje, inaczej określane jako słowa mocy, to krótkie stwierdzenia, które mają skierować myśli na konkretne tory. Skuteczne afirmacje wpływają na życie i mogą pomóc przyciągać do Ciebie to, o czym najbardziej marzysz. Afirmacja najczęściej polega na powtarzaniu pozytywnych twierdzeń na temat własnej osoby, co ma prowadzić do identyfikacji z ich treścią. Afirmacje warto powtarzać każdego dnia te słowa mocy mają pomóc osiągnąć wymarzony cel. Zebraliśmy przykłady afirmacji życia na każdy dzień? Sprawdź teraz, jakie słowa mocy warto powtarzać.

📢 Tak teraz wyglądają Spice Girls. Oto, jak zmieniły się słynne piosenkarki - ikony popkultury Spice Girls to dziś symbol lat 90. Jak zmieniły się słynne Spice Girls? Ile mają lat? Jak teraz wyglądają Geri, Mel B, Mel C, Emma i Victoria? Zobacz teraz w naszej galerii. 📢 Małgorzata Socha - tak wygląda w jej ogrodzie. Ta posiadłość robi wrażenie: kwiaty, zioła, drewniane meble Małgorzata Socha należy do najbardziej lubianych polskich aktorek. Uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. Gwiazda "Przyjaciółek" często wrzuca do sieci zdjęcia ze swojego domu i ogrodu. Zobacz teraz, jak wygląda w ogrodzie Małgorzaty Sochy.

📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów. 📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfinii Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami.

📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w maju - horoskop na maj. Duże pieniądze albo miłość Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.

📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca. 📢 Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia.

📢 Znikną kolejne opakowania jednorazowe. Będziesz zaskoczony w barze i w hotelu Wiele jednorazowych opakowań, które dziś są dla nas normą zniknie w najbliższych latach z rynku. Wojna. 📢 Tak wygląda 19-letnia córka Monici Bellucci - Deva. Urodę odziedziczyła po matce Monica Bellucci uznanwana jest za jedną z najpiękniejszych gwiazd. Aktorka i modelka od dekad zachwyca swoją urodą. Pomimo 59-lat wciąż nie zwalnia tempa i budzi podziw zgrabną sylwetką oraz młodzieńczym blaskiem. Monica Bellucci ma córkę Devę - wszystko wskazuje na to, że pójdzie ona w ślady słynnej matki. Oto jak wygląda! 📢 To powinno znaleźć się w środku plecaka ewakuacyjnego. Takie są oficjalne zalecenie [17.05.2024] W obliczu rosnących zagrożeń, zarówno naturalnych, jak i spowodowanych przez człowieka, przygotowanie plecaka ewakuacyjnego staje się ważnym elementem życia. Sytuacja międzynarodowa, groźby wojenne oraz zmiany klimatu wymagają od nas gotowości do szybkiej ewakuacji. Były rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej podkreśla, że przygotowanie do ewentualnych zagrożeń to zadanie nie tylko dla służb, ale także dla każdego z nas.

📢 W tych miejscach w Płocku kręcono zdjęcia do filmu "Stawka większa niż życie". Zobaczcie zdjęcia! Sławomir Szeliga z Inowrocławia razem z żoną Agnieszką i synem Kacprem od 4 już lat podróżują po Polsce śladami kadrów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Wspaniale spędzają wolny czas, a przy okazji dzielą się swoją pasją z naszymi Czytelnikami. Tym razem wybrali się do Płocka w poszukiwaniu plenerów, w których kręcono serial "Stawka większa niż życie". 📢 Egzamin ósmoklasisty 16.05.2024 - odpowiedzi. Język angielski, matematyka, polski [ARKUSZE, ROZWIĄZANIA] Po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego wielu uczniów oraz ich rodziców poszukiwać będzie arkuszy CKE oraz odpowiedzi na zadanie podczas egzaminu ósmoklasisty pytania. Świetnie trafiłeś, bo w tym tekście opublikujemy arkusz egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chwilę później pojawią się tutaj odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. Bądź z nami, odświeżaj stronę.

📢 Napad z nożem w ręku na znanego społecznika w Bydgoszczy. Sprawcy zatrzymani W środę 15 maja na bydgoskich Wyżynach doszło do bandyckiego napadu. Sprawcy długo nie nacieszyli się swoim łupem, było jednak groźnie. Ofiarą napadu był znany z Facebooka społecznik i miłośnik miasta. 📢 Egzamin ósmoklasisty język angielski 2024 - odpowiedzi i arkusze CKE. Takie były zadania i rozwiązania Uczniowie napisali już egzamin ósmoklasisty 2024 z języka angielskiego. Na naszej stronie znajdziecie arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Sprawdź, czy dobrze rozwiązaliście egzamin ósmoklasisty z angielskiego. Podajemy rozwiązania zadań. 📢 Duże zmiany w kierownictwie kujawsko-pomorskiej Policji. Były odejścia i nominacje W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której kadra garnizonu pożegnała wieloletniego Pierwszego Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy inspektora Mirosława Elszkowskiego, obecnie kierującego Policją w województwie warmińsko-mazurskim.

📢 Wyglądało groźnie. Cztery osoby trafiły do szpitala po zderzeniu bmw ze skodą w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Do zderzenia doszło we wtorek, 14 maja ok. godz. 22 na ulicy Chełmińskiej w Grudziądzu. Czworo uczestników - jak się okazało - kolizji trafiło do szpitala, ale po przebadaniu wyszli do domu.

📢 Anwil Włocławek po klęsce w ćwierćfinale. "Przed nami kluczowe decyzje dla losów klubu i zespołu na przyszłość" Anwil Włocławek sensacyjnie zakończył sezon już na ćwierćfinałach play off. Oświadczenie wydal prezes zarządu KK Włocławek Łukasz Pszczółkowski. 📢 Egzamin Ósmoklasisty 2024 - matematyka. Arkusz, odpowiedzi oraz rozwiązania Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej rozpoczęli swoje egzaminacyjne zmagania, zaczynając od polskiego, ale w środę przyszedł czas na matematykę. Egzamin ósmoklasisty z matematyki to nie tylko test wiedzy i umiejętności uczniów, ale również kluczowy krok w kierunku dalszej edukacji. Jego wyniki mogą odgrywać znaczącą rolę podczas rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 📢 Opłata 2024 za spacer wokół tężni w Ciechocinku. Jest drożej. Zdjęcia Za spacer wokół tężni w nadwiślańskim uzdrowisku w sezonie 2024 kuracjusze zapłacą nieco więcej. Z opłaty zwolnieni są goście obiektów Uzdrowiska Ciechocinek SA. Sprawdź, ile wynoszą bilety za korzystanie z obszaru okołotężniowego.

📢 Piękne Polki z PRL-u. W stu procentach naturalne, bez botoxu i operacji plastycznych. Tak wygląda prawdziwy wdzięk i kobieca delikatność Zjawiskowa uroda, pewność siebie i klasa - to po prostu piękne Polki z czasów PRL. Bez botoxu i Phonów. Zobaczcie archiwalne fotografie przedstawiające prawdziwe ślicznotki z tamtych lat, które nie potrzebowały wybiegu, by prezentować swoje wdzięki i klasę. Przejdź do galerii zdjęć i przypomnij sobie urokliwe Panie PRL-u.

📢 Puchar Tymbarku 2024. Finał województwa kujawsko pomorskiego w Świeciu – dzień 2. Zobacz zdjęcia i wideo We wtorek 14 maja 2024 na stadionie Wdy Świecie rozegrano kolejną serię meczów w ramach wojewódzkiego finału o Puchar Tymbarku. Zwycięzcy pojadą do Warszawy. 📢 Zapomnij o neonowych paznokciach. Poznaj najgorętsze trendy w manicurze. Oto 6 najpiękniejszych propozycji na lato 2024 Lato zbliża się wielkimi krokami. Dlatego spieszymy się z trendami w stylizacji paznokci na wakacje. Jedno jest pewne, lakiery neonowe możesz wyrzucić do kosza. Fanki tych kolorów nie będą jednak zawiedzione. Na topie będą pastelowe neony. Co oprócz tego? Przekonaj się. Każda z kobiet znajdzie coś dla siebie.

📢 Egzamin ósmoklasisty język polski 2024 - odpowiedzi i arkusze CKE. Takie były zadania i rozwiązania Uczniowie napisali już egzamin ósmoklasisty 2024 z języka polskiego. Na naszej stronie znajdziecie arkusz CKE oraz sugerowane odpowiedzi. Sprawdź, czy dobrze rozwiązaliście egzamin ósmoklasisty z polskiego. Podajemy rozwiązania zadań. 📢 Egzamin Ósmoklasisty 2024 - język polski. Arkusz, odpowiedzi oraz rozwiązania Uczniowie ostatnich klas szkoły podstawowej rozpoczęli swój egzaminacyjny maraton, zaczynając od języka polskiego. Egzamin ósmoklasisty to nie tylko próba wiedzy i umiejętności uczniów, ale również ważny krok w kierunku dalszej edukacji. Jego wyniki mogą być kluczowe przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. 📢 100 lat polskiej szkoły w Łochowie. Uczył w niej m. in. dziadek Radosława Sikorskiego Szkoła w Łochowie powstała w 1756 roku. Jednak dopiero 100 lat temu zaczęto w niej uczyć w języku polskim. Od 25. lat patronem placówki jest Jan Paweł II. Oba jubileusze uczczono hucznie.

📢 Pierwsza komunia święta 2024 w parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Zobaczcie się na zdjęciach W niedzielę 12 maja dzieci z parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie przystąpiły do pierwszej komunii świętej. Zobaczcie galerię zdjęć z tego wydarzenia! 📢 Miodowy blond to hit dla 50-latek - zdjęcia, inspiracje. Ta fryzura jest modna na lato i odmładza! Fryzjerzy podkreślają, że przy wyborze fryzury dla kobiet po 50 roku życia ważne jest nie tylko cięcie, ale też koloryzacja. Dopiero gdy wszystkie czynniki współgrają ze sobą, możemy uzyskać efekt odmłodzenia. Latem 2024 roku hitem będzie miodowy blond. Kolor rozświetli skórę i odciągnie uwagę od niedoskonałości.