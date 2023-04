Przegląd prasy 18.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tyle zarabiają pracownicy firm pogrzebowych. Nowe dane - takie są stawki w 2023 roku”?

Prasówka 18.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tyle zarabiają pracownicy firm pogrzebowych. Nowe dane - takie są stawki w 2023 roku Aktualnie w zakładach pogrzebowych załatwimy większość formalności związanych z organizacją pogrzebu. To bardzo ważne dla rodziny bliskich w tych trudnych dniach. Zakłady pogrzebowe zajmują się organizacją ceremonii my tylko musimy dostarczyć kilka dokumentów. A ile zarabiają pracownicy zakładów pogrzebowych? Sprawdzamy.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.04.23

📢 Tak wygląda kuchnia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para pokazała swoje mieszkanie Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozkwita, o czym świadczą nowe zdjęcia i nagrania udostępniane przez parę w mediach społecznościowych. Ostatnio podzielili się z fanami filmem, na którym wspólnie gotują. Przy okazji zaprezentowali, jak wygląda ich kuchnia. Zobacz w naszym artykule!

📢 Dramatyczny wypadek na trasie w Starej Słupi! BMW zderzyło się z ciężarówką. Nie żyją cztery osoby Cztery osoby zginęły w wypadku, jaki wydarzył się w poniedziałek przed godziną 19 w Starej Słupi, w powiecie kieleckim. Ofiary to trzej mężczyźni i jedna kobieta.

Prasówka 18.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Takie prezenty trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Wyjaśniamy, kiedy trzeba zapłacić podatek Prezenty jakie dostajemy zwykle zwolnione są z obowiązku zgłoszenia ich do urzędu skarbowego. Prezenty, które będziemy zmuszeni zgłosić do skarbówki. Jeśli chodzi o darowizny prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie.

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku. 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi.

📢 Co dalej z limitem płatności gotówką w 2024 roku? Takie są limity wypłat gotówki z banków Limity płatności gotówką nie zostanie wprowadzony w 2024 roku. Zapowiadane przepisy mają być znowelizowane. Do Sejmu trafił projekt ustawy o wolności posługiwania się gotówką w Polsce. Sprawdzamy za to jakie są limity jednorazowych wypłat gotówki z popularnych banków.

📢 Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo Choć przygotowanie ogórków kiszonych wydaje się być prostym zadaniem, po drodze czeka nas kilka pułapek, które mogą popsuć nasze kiszonki. Już jeden błąd sprawia, że ogórki są mętne i gazują. Tymczasem można go uniknąć stosując się do pewnej zasady. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo przyrządzić ogórki kiszone. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska, mieszka wraz ze swoją rodziną kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach.

📢 Takie kwoty pieniędzy skarbówka oddaje emerytom. Mamy tabele wyliczeń po Polskim Ładzie Ponad 15 milionów osób może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku za 2022 roku. Wszystko jest zasługą zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Niektórzy mogą liczyć nawet na kilkaset złotych. Kto doczeka się zwrotu podatku? Na taki zwrot podatku mogą liczyć emeryci. Mamy stawki! 📢 Oni nie nadają się na męża. Zdaniem Wróżki Romy panowie o tych imionach są maminsynkami Maminsynek to najprościej rzecz ujmując mężczyzna, który nie odciął pępowiny i nadal do każdej decyzji potrzebuje pomocy mamy. Sprawdzamy, mężczyźni o jakich imionach mają silny kontakt z mamą przez co nie potrafią się zaangażować w relację z kobietą. Na podstawie znaczenia imion sprawdzamy, którzy panowie nie nadają się na męża.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Takie są najmodniejsze stylizacje dla pań na wiosnę 2023. Nie tylko kobaltowy jest hitem tego sezonu Zbliża się sezon uroczystości rodzinnych w plenerze, przed nami przyjęcia komunijne, chrzciny, wesela. To nie tylko czas rozmyślań, co kupić, czy może dać po prostu pieniądze. Rozglądamy się za kreacjami. Nic dziwnego. Każda z pań chce na wydarzeniu wśród najbliższych wyglądać olśniewająco. 📢 Tyle dajemy w prezencie na komunię w 2023 roku. Ile wypada włożyć zdaniem rodziny i znajomych? [stawki] Przed nami sezon komunijny. Zaproszeni na tę ważną uroczystość zastanawiają się - co dać w prezencie na komunię. Obecnie przyjęło się, że zamiast prezentów, dzieci dostają pieniądze. Ile należy włożyć do koperty na komunię w 2023 roku? Stawki zaskakują!

📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. Zobaczcie zdjęcia! Kultową komedię "Sami swoi" o perypetiach Kargula i Pawlaka nakręcono 56 lat temu. Teraz powstaje prequel legendarnego filmu ze Zbigniewem Zamachowskim i Mirosławem Baką w rolach głównych. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Wówczas w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Tak wygląda córka Johna Travolty. Ella Bleu skończyła właśnie 23 lata - jest piękna Ella Bleu Travolta jest córką Johna Travolty i Kelly Preston. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że swoje 23. urodziny spędziła z tatą. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta. 📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę!

📢 W tym miejscu zamieszka po koronacji król Karol III. Tak wyglądają wnętrza rezydencji Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Wielu zastanawia się, gdzie zamieszka następca Elżbiety II po objęciu tronu. Według doniesień brytyjskich mediów, król Karol zamierza pozostać w swojej dotychczasowej rezydencji - Clarence house. To piękny budynek z historią znajdujący się w samym sercu Londynu! 📢 Takie ekstremalne życie singla prowadzi Mister Polski Rafał Jonkisz. Zobaczcie zdjęcia! Rafał Jonkisz, Mister Polski 2015, jest niezwykle aktywnym młodym człowiekiem. Kocha podróże i ekstremalne sporty. Ma dopiero 25 lat, a na swoim koncie mnóstwo ciekawych podróży w najdalsze zakątki świata. Zobaczcie, jak żyje na co dzień Rafał Jonkisz, który od czterech lat jest singlem i nie spieszy mu się do tego, by tworzyć związek.

📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda! Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Oto projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są bardzo inteligentne. Urodzeni pod takimi znakami są najmądrzejsi Co o nas mówią gwiazdy? Jaki los jest nam zapisany? Jakie cechy charakteru są przypisane do poszczególnych znaków zodiaku? Astrologowie uważają, że horoskop może wiele powiedzieć o osobach urodzonych w poszczególnych znakach zodiaku. My postanowiliśmy sprawdzić, co horoskop mówi o naszej inteligencji. Oto pod jakimi znakami zodiaku rodzą się ludzie o większej niż przeciętna inteligencji!

📢 Te rachunki możecie wyrzucić w 2023 roku. Tych rachunków już nie trzeba przechowywać Czy zalegają Wam w domu stare rachunki, paragony i dokumenty? Może warto pomyśleć o ich uporządkowaniu. Aby jednak móc zrobić to odpowiedzialnie przygotowaliśmy dla was ściągawkę dotyczącą rachunków, które będziecie mogli wyrzucić w 2023 roku. Zobaczcie. 📢 Tego unikaj gdy masz kłopoty z pamięcią. Ważne dla emerytów - tych produktów lepiej nie jedz O naszą pamięć należy dbać jak o każda inną umiejętność. To, że umieliśmy się nauczyć wiersza w podstawówce i nadal go pamiętamy nie znaczy, że nasza pamięć działa bez zarzutów. Ile razy zapomnieliście czy zamknęliście drzwi, albo telefonu z domu? Pamięć warto ćwiczyć całe życie. Zobaczcie, czego unikać, aby nasza pamięć działa bez zarzutów.

📢 Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej z Kujaw i Pomorza odznaczeni [zdjęcia] Ponad 40 pracowników sanepidu z województwa kujawsko-pomorskiego odebrało w poniedziałek (17 kwietnia) odznaczenia państwowe i resortowe „Za zasługi dla ochrony zdrowia”. Gala odbyła się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 📢 Hybrydowe zaćmienie Słońca 2023 - to niezwykle rzadkie zjawisko. Czy teraz będzie widoczne w Polsce? Sprawdź, gdzie oglądać Hybrydowe zaćmienie Słońca to niezwykłe zjawisko astronomiczne, jedno z najrzadszych w tym stuleciu. Hybrydowe zaćmienie Słońca oznacza w skrócie, że jednego dnia będzie można zobaczyć zarówno zaćmienie obrączkowe, jak i całkowite zaćmienie Słońca. To wyjątkowe widowisko na niebie już 20 kwietnia. Czy będzie widoczne w Polsce? Czym jest hybrydowe zaćmienie Słońca i jak je oglądać? Czytaj więcej. 📢 Awaria PKO BP. Klienci nie mogli się zalogować. "Zgłoszenia narastają w trybie lawinowym. Leży cała bankowość online" Wielka awaria w jednym z największych banków w Polsce! Klienci PKO BP informują o problemach w dostępie do serwisu internetowego i telefonicznego iPKO. "Zgłoszenia narastają w trybie lawinowym. Leży cała bankowość online" - czytamy w komentarzach. AKTUALIZACJA: Bank zapewnia, że wszystkie systemy działają już bez zakłóceń.

📢 Nie żyje partnerka Michała Wójcika z Kabaretu Ani Mru-Mru. Przegrała walkę z nowotworem Michał Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru przekazał smutne wieści. Po tym, jak w 2020 r. zdradził, że u jego partnerki zdiagnozowano nowotwór, popłynęły wyrazy wsparcia a on sam deklarował, że wierzy, że uda im się pokonać chorobę. Niestety - 17 kwietnia br. Wójcik przekazał smutne wieści. 📢 Największym zagrożeniem są dopalacze. W Grudziądzu trwa konferencja na temat uzależnień. Zobacz zdjęcia Eksperci z całego kraju debatują w Grudziądzu o tym jak uzależnienia wpływają na zdrowie publiczne. Jednocześnie uczniowie grudziądzkich szkół wypełniają ankiety dotyczące używek.

📢 Tak mieszka Katarzyna Puzyńska. Ma piękny domek w malowniczej wsi pod Brodnicą. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Puzyńska to jedna z najpopularniejszych dziś autorek kryminałów w Polsce. Mieszka w niewielkiej wsi w Pokrzydowie (gmina Zbiczno) pod Brodnicą. Sama mówi o sobie, że jest babą z lasu. Rzeczywiście żyje w malowniczo położonej wsi, które wielokrotnie trafiało na karty jej powieści. W swoich książkach nazywa ją Lipowem. - Tworząc książkowe Lipowo, inspirowałam się istniejącą naprawdę miejscowością - moim ukochanym Pokrzydowem - podkreśla Katarzyna Puzyńska. W gminie gminie Zbiczno powstała nawet Ścieżka Śladami Powieści Puzyńskiej. Zobaczcie, jak mieszka i żyje jedna z najpopularniejszych autorek kryminałów w Polsce.

📢 Nagrody rozdane! Marszałek uhonorował ludzi teatru z Kujawsko-Pomorskiego W poniedziałek, 17 kwietnia, przewodnicząca sejmiku województwa Elżbieta Piniewska oraz wicemarszałek województwa Zbigniew Ostrowski wręczyli nagrody dwunastu osobom z województwa zasłużonym dla teatru. Laury od marszałka otrzymali nie tylko aktorzy, lecz także inni pracownicy teatrów z Kujawsko-Pomorskiego. 📢 Tragiczny wypadek we Włocławku. Nie żyje potrącony rowerzysta [zdjęcia] Podczas minionego weekendu (14-16.04.2023) policjanci z Włocławka odnotowali 15 kolizji i dwa wypadki drogowe w tym jeden śmiertelny. Do tego zdarzenia doszło na ul. Kapitulnej przy Szkole Podstawowej nr 23. 📢 Tym klientom Cyfrowy Polsat ma teraz wypłacić rekompensaty. Jest decyzja UOKiK. Sprawdź, czy dostaniesz pieniądze Rekompensaty dla klientów Cyfrowego Polsatu. Klienci Cyfrowego Polsatu nie zostali poinformowani o dodatkowych opłatach. Jest decyzja UOKiK - należą się rekompensaty. Kto może liczyć na pieniądze? Czytaj więcej.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku mogą pić najwięcej alkoholu. Muszą szczególnie uważać [17.04.23 r.] Zdaniem astrologów znak zodiaku może determinować nasze zachowania. Na podstawie charakterystyki znaków przygotowaliśmy dla Was zestawienie znaków, które nie stronią od alkoholu. Zobaczcie czy jesteście na liście.

📢 Tragedia w Unisławiu. Co spowodowało śmierć trzech ofiar? Oto wyniki sekcji zwłok Biegły stwierdził zgon trzech mężczyzn między 12 a 14 kwietnia, a służby powiadomione zostały 14 kwietnia późnym popołudniem. Co się stało w domu przy Rzemieślniczej w Unisławiu? 📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Mamy ranking najpopularniejszych perfum damskich Kobiety uwielbiają perfumy. Subtelny zapach działa na zmysły i sprawia, że w oczach otoczenia stajemy się bardziej atrakcyjne i pewne siebie. Perfumy potrafią także dużo powiedzieć o charakterze człowieka. Do wyboru mamy delikatne, słodkie i kwiatowe nuty, a także zapachy intensywne z nutą pikanterii. Oto ranking najpopularniejszych perfum damskich.

📢 Nie trzeba płacić za leczenie zębów! Za te liczne usługi stomatologa - dla dzieci i dorosłych - zapłaci NFZ Kto leczy zęby w prywatnym gabinecie, dobrze wie, ile to kosztuje. Poza tym, jak wszystko podrożały również usługi stomatologiczne. Warto jednak pamiętać, że osoby ubezpieczone na wielu takich wizytach mogą zaoszczędzić, ponieważ zapłaci za nie Narodowy Fundusz Zdrowia. 📢 Zakochany Keanu Reeves całuje partnerkę na gali. Aktor odnalazł szczęście u boku Alexandry Grant Keanu Reeves wraz ze swoją partnerką Alexandrą Grant pojawił się w sobotę na gali MOCA 2023 w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Los Angeles. Para znalazła się w centrum uwagi, nie tylko ze względu na olśniewający wygląd. Najwięcej emocji wzbudził bowiem ich namiętny pocałunek na oczach tłumu. 📢 Te telefony są teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów - o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Takie imiona przyciągają pieniądze. Osoby o takich imionach mają szczęście w finansach Imiona od dawna mają przypisywany szereg znaczeń. To tym można tłumaczyć, że jesteśmy nerwowi, wrażliwi, kochliwi czy podatni na wpływy. Ze znaczenia imion można wyczytać wiele. To właśnie na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy zestawienie osób, których imiona przyciągają pieniądze. Sprawdźcie, kto jest na liście. 📢 Tak mieszka Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Luksusowy dom ze ścianami ze szkła i nieziemskim widokiem. Zobacz, jak się urządziła Kinga Rusin Kinga Rusin uwielbia poznawać malownicze zakątki świata i jest miłośniczką sportów wodnych. Dlatego wraz z długoletnim partnerem zamieszkała w luksusowej willi nad Pacyfikiem. Zobacz, w jakim wyjątkowym miejscu żyje w Ameryce Centralnej Kinga Rusin z Markiem Kujawą. Ten widok z tarasu, basenu i salonu zapamiętasz na długo!

📢 7 damskich fryzur, które cię postarzą. Zobacz, które uczesania są wyjątkowo niekorzystne dla pań po 50. roku życia. Oto lista Fryzura damska może odmienić całkowicie twój wizerunek. Odpowiednie cięcie sprawi, że odmłodniejesz, natomiast te niedopasowane dodadzą ci lat. Szczególną uwagę na uczesania powinny zwrócić uwagę panie w dojrzałym wieku. Zobacz listę zakazanych fryzur. 📢 Tak wyglądały gwiazdy polskiego kina 20 lat temu, gdy kręcono "Starą Baśń" Hoffmana To był ciekawy rok! W okresie od 26 sierpnia do 28 września 2002 roku Jerzy Hoffman kręcił w Kujawsko-Pomorskiem znaczną część scen do swojego filmu "Stara Baśń. Kiedy słońce było bogiem". Pierwsze prace rozpoczęły się jednak dużo wcześniej, a w wykonanie scenografii pod kierunkiem Andrzeja Halińskiego zaangażowało się wielu mieszkańców powiatu żnińskiego.

📢 Dawid Kubacki zdradził szczegóły choroby swojej żony. Marta Kubacka potrzebuje czasu, by normalnie funkcjonować Marta Kubacka w sobotę opuściła szpital, o czym poinformował jej mąż, Dawid. Teraz polski skoczek narciarski postanowił wyjawić szczegóły choroby ukochanej. Po raz kolejny podkreślił, że jej ocalenie to prawdziwy cud.

📢 Największe wydarzenie turystyczne w regionie już we wtorek 18 kwietnia w Toruniu Takiego wydarzenia w naszej turystyce jeszcze nie było! We wtorek, podczas V Regionalnego Forum Turystyki, region odwiedzi 40 touroperatorów z Forum Turystyki Przyjazdowej przy Polskiej Organizacji Turystycznej oraz członków Polskiej Izby Turystyki z całego kraju. 📢 Tak mieszka Joanna Opozda z synem Vincentem. Róż, marmury i stylowa kuchnia Joanna Opozda to piękność znana z "Pierwszej Miłości". Aktorka jest mamą Vincenta, który jest owocem związku z Antonim Królikowskim. Wystąpiła w wielu serialach, filmach i sztukach. Zobaczcie, jak żyje prywatnie znana aktorka. Tak mieszka Joanna Opozda. 📢 Tak mieszka i żyje Magda Linette. Kocha psy, odpoczywa na Florydzie, kolekcjonuje buty [zdjęcia] Tak mieszka i żyje na co dzień Magda Linette. Półfinalistka Australian Open to skromna poznanianka, która do wszystkiego doszła ciężką pracą. Chętnie pomaga innym, uwielbia modę, kolekcjonuje buty, a po zakończeniu kariery zamierza adoptować psiaka ze schroniska - taka jest prywatnie Magda Linette, aktualnie jedna z najlepszych tenisistek na świecie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kamila Boś z programu "Rolnik szuka żony". Królowa Pieczarek właśnie skończyła 30 lat! [zdjęcia] Kamila Boś to z pewnością jedna z najpiękniejszych uczestniczek programu "Rolnik szuka żony". Była gwiazdą ósmej edycji programu TVP 1. Właśnie skończyła 30 lat. Mimo iż od jej udziału w "Rolniku..." minęły już 2 lata, z miesiąca na miesiąc przybywa jej fanów na Instagramie. Zobaczcie, jak mieszka i żyje rolniczka, której media nadały tytuł Królowej Pieczarek.

📢 Tak teraz wygląda Ewa Lemańska, czyli Maryna z „Janosika”. Zobacz, jak przez lata zmieniła się gwiazda Całe pokolenia Polaków pokochały ją za rolę Maryny w kultowym serialu „Janosik” w reżyserii Jerzego Passendorfera. Blisko pół wieku od premiery serialu Ewa Lemańska-Roycewicz nadal zachowuje młodzieńczy blask i charyzmę. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z burzliwej biografii aktorki, która dziś kończy 73 lata. Zobacz, jak się zmieniła przez ten czas. Tak teraz wygląda słynna Maryna z „Janosika”.

📢 Bob wraca do łask - oto najmodniejsza fryzura na wiosnę 2023 [zdjęcia] Podkreśla rysy twarzy, odmładza, sprawia, że twarz wydaje się być bardziej rozświetlona. Bob to wdzięczna fryzura, która znów wraca do łask. To będzie najmodniejsze cięcie na wiosnę 2023. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcia najgorętszych fryzur tego sezonu. 📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Tak zmienia się życie znanej pary [zdjęcia] Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają własne gniazdko. Gwiazda "M jak Miłość" pochwaliła się w sieci relacjami z projektowania domu. Zobaczcie w naszej galerii, jak będą mieszkać Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Taka jest zakładana waloryzacja emerytur w 2025 roku. Wstępna tabela wyliczeń wpływów na konto emerytów Oto prognozowane wyliczenia dotyczące przyszłorocznych emerytur w 2025 roku. Obecnie emeryci i renciści cieszą się rekordową waloryzacją emerytur w tym roku. Jednak prognozy rządu wskazują na spodziewane zmniejszenie podwyżek w przyszłości, gdzie waloryzacja emerytur ma być jednocyfrowa i wynosić 5,77 proc. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło swoje plany, w tym również prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur, m.in. na rok 2025, które sugerują zmniejszenie podwyżek. Dodatkowo, do Sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. Aby poznać szacunkową wysokość emerytury w 2025 roku, zapraszamy do wejścia w galerię i zapoznania się z prognozami.

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła. 📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Czternaste Emerytury 2023 - tabele wyliczeń. Kiedy wypłata "czternastki" i komu przysługuje? Trzynaste emerytury już rozliczone, część seniorów ma już pieniądze na kontach. Teraz czas na czternaste emerytury. Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Łączny koszt wypłaty dodatków i waloryzacji emerytur wyniesie 72 mld złotych. Jakie kwoty trafią do seniorów? Kiedy będą wypłaty czternastej emerytury? Wyjaśniamy.

📢 Tyle kosztuje organizacja wesela w 2023 roku. Wiemy ile trzeba zapłacić za talerzyk w różnych lokalach Zbliża się sezon ślubny. Wiosna i lato to pory roku, które młode pary najczęściej wybierają na swój ślub. Przygotowania do ślubu zwykle jednak trwają kilka a nawet kilkanaście miesięcy. Miejsce na swój wymarzony ślub i wesele musimy wybrać na długo przed, bo w wielu miejscach terminy rezerwuje się z nawet dwuletnim wyprzedzeniem. Zobaczcie ile trzeba zapłacić za wesele w 2023 roku.

📢 Tak wypoczywa Marta Manowska, prowadząca program TVP "Rolnik szuka żony". Pokazała relację z Azji [zdjęcia] Widzowie popularnego w Polsce programu TVP "Rolnik szuka żony" właśnie poznali uczestników kolejnej, jubileuszowej edycji. Po wioskach i miastach rozlała się wieść, kto zgłosił się do produkcji i do kogo można wysyłać listy. Obejrzeliśmy tzw. odcinek zerowy. Emisja nowego, 10. cyklu, zaplanowana jest jesienią 2023 roku. Tymczasem prowadząca program Marta Manowska, ulubienica fanów programu, po trudach związanych z nagraniami, wypoczywa daleko od Polski. Tym razem wybrała się do Azji. Relację z podróży Marta Manowska zamieszcza na Instagramie.

📢 Tyle zapłacimy za paszport dla dziecka w 2023 roku. Karta Dużej Rodziny ma znaczenie Dzieci do 5. roku życia nie muszą być obecne w punkcie paszportowym przy składaniu wniosku. W przypadku starszych dzieci ich obecność jest obowiązkowa. Wysokość opłaty za paszport zależy od wieku dziecka oraz tego, czy rodzice posiadają Kartę Dużej Rodziny. 📢 Oto 15 największych miast w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy ranking dużych miast w regionie pod względem powierzchni Dotąd pisząc o największych miastach w Kujawsko-Pomorskiem wskazywaliśmy te, które mają najwięcej mieszkańców. Dziś postanowiliśmy sprawdzić, które miasta w naszym regionie są największe pod względem zajmowanej powierzchni. Raczej nikogo nie zaskoczą liderzy naszego rankingu. Miejsca od 6. do 10. w naszym TOP 15 mogą być jednak niespodzianką. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 15 największych miast w województwie kujawsko-pomorskim.

📢 Motocykliści rozpoczęli sezon w Toruniu. Tak wyglądała parada maszyn w mieście [zdjęcia] "Wypędzamy Zimę z miasta" - motocykliści z Torunia i nie tylko już po raz szósty spotkali się na wiosennym otwarciu sezonu. Przez miasto przejechało w paradzie ponad 200 maszyn.

📢 Tak wygląda we wsi Jeruzal, gdzie kręcono serial Ranczo. Miejsca znane z telewizji na co dzień Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Emerytura 2024 - zakładana waloryzacja. Tyle pieniędzy może trafiać na konta emerytów Poniżej przedstawiamy przewidywane wyliczenia dotyczące przyszłorocznych emerytur w 2024 roku, po rekordowej waloryzacji emerytur w bieżącym roku. Rząd prognozuje, że będzie to prawdopodobnie ostatni rok, w którym emerytury i renty zostaną podwyższone dwucyfrowo, zgodnie z planami Ministerstwa Rolnictwa, które zakłada zmniejszenie podwyżek w przyszłości. 📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Zobaczcie zdjęcia! Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 Tak wygląda dziś Aneta Kręglicka, Miss Świata 1989. Trudno uwierzyć, ale skończyła 58 lat Aneta Kręglicka to polska modelka i bizneswoman, która 34 lata temu została Miss Polonia, Miss Świata i Queen of Europe. Właśnie skończyła 58 lat. Patrząc na jej najnowsze zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Zobaczcie, jak dziś wygląda najpiękniejsza kobieta świata 1989 roku, przez wielu uważana za najpiękniejsza Polkę wszech czasów.

📢 Zawisza Bydgoszcz odwrócił losy meczu. Kibice byli bardzo zadowoleni [zdjęcia] W 24. kolejce II grupy III ligi Zawisza Bydgoszcz podejmował rezerwy Pogoni Szczecin. Niebiesko-czarni nie mogli pozwolić sobie na stratę punktów, by zachować kontakt z drużynami czołówki. 📢 Derby Torunia. FAF Elana - Pomorzanin. Kibice dobrze się bawili [zdjęcia] Wydarzeniem 23. kolejki IV ligi kujawsko - pomorskiej były derby Torunia, w których FAF Elana podejmowała Pomorzanina.

📢 Takie imiona noszą najbardziej wredne osoby. Na nich musisz uważać Do imion przypisywane jest szereg cech charakteru zarówno tych pozytywnych jak i negatywnych. Bo każdy z nas posiada zarówno te dobre jak i te złe cechy. Czy to jacy jesteśmy może zależeć od naszych imion? Zobaczcie jakim imionom przypisuje się bycie wrednym.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy spożywamy cynamon. Taki wpływ na nas ma ta przyprawa Cynamon znany jest praktycznie każdemu, jako jedna z najpopularniejszych przypraw. Jednak ma on zastosowanie nie tylko w kuchni, ale również w kosmetologii i lecznictwie. Spożywanie cynamonu może mieć bardzo dobre korzyści dla naszego organizmu. Zobacz, kto powinien spożywać potrawy z cynamonem.

📢 Uśmiech Caravaggia. Nauczycielka z Torunia chciała tylko odreagować. Dziś jej obrazy wiszą w wielu galeriach w Europie Rozmowa z Anną Emilią Misiak, toruńską malarką, laureatka m.in. Nagrody Caravaggia. 📢 Te znaki zodiaku mogą liczyć w kwietniu na pełny portfel. Im się poszczęści w finansach Do osób spod pewnych znaków uśmiechnie się w tym miesiącu los - mają szansę dostać spadek, może wygrają na loterii, kupią szczęśliwą zdrapkę? Sprawdź, czy ty też jesteś na tej liście i czy szczęście ci sprzyja!

📢 Uwaga na tablice rejestracyjne z numerem 0. Osoby o takich tablicach mają pecha Istnieje wiele przesądów motoryzacyjnych. Niewiele osób jednak wie, że niedobrze jest posiadać w numerze rejestracyjnym cyfrę 0. Ezoterycy wskazują, że taki numer może nam przynieść pecha w trasie. Jakie jeszcze przesądy na drodze warto znać? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Gdy wykonasz te czynności - nie musisz płacić abonamentu RTV. Wyjaśniamy zasady opłat w 2023 roku Kontroli mogą się spodziewać przede wszystkim osoby, które nie wyrejestrowały odbiorników radiowych i telewizyjnych, a przestały za nie płacić. Jeśli nie chcemy mieć problemów z płaceniem zaległego abonamentu RTV z odsetkami, pamiętajmy o tym, by rezygnując z posiadania telewizora lub radia, wyrejestrować odbiornik na poczcie. 📢 Tak mieszkała księżna Diana - uwielbiała róż i modne dodatki. Zobaczcie niezwykłe wnętrza Pałacu Kensington [zdjęcia] Uwielbiana za styl, wdzięk i niezwykłą empatię. "Królowa ludzkich serc", bo tak nazywano księżną Dianę, zmieniła obliczę monarchii brytyjskiej. Niedługo minie 26 lat od jej tragicznej śmierci. Zobaczcie w naszej galerii archiwalne zdjęcia księżnej Diany. Tak mieszkała Diana Spencer - księżna Walii, pierwsza żona króla Karola III i matka księcia Williama i Harrego.

📢 Bohaterowie z książek Wiedźmin jak żywi dzięki AI. Tak według sztucznej inteligencji powinny wyglądać postaci sagi. Gry i serial trafiły? Postanowiliśmy wykorzystać fenomen sztucznej inteligencji związanej z tworzeniem obrazów i sprawdziliśmy, jak według AI wyglądaliby bohaterowie z książek o Wiedźminie autorstwa Andrzeja Sapkowskiego, gdyby istnieli w prawdziwym życiu. Jak prezentują się w kontekście gier i ekranizacji? Sprawdźcie sami. 📢 Takie emerytury mają byli nauczyciele po waloryzacji w 2023 roku. Mamy przykłady ile trafia na ich konta Za nami waloryzacja emerytur 2023. Seniorzy już otrzymali wypłaty świadczenia po zmianie w marcu 2023 roku. Emeryci otrzymali w tym roku rekordowa waloryzację. Wiemy jak zmieniły się ich wypłaty. Sprawdziliśmy, jakie emerytury trafiają na konta byłych nauczycieli po marcowej waloryzacji.

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Michał Wójcik z kabaretu "Ani mru mru". Bardzo rodzinne życie gwiazdora Michał Wójcik to bez dwóch zdań jedna z największych gwiazd sceny kabaretowej. Od lat wraz z Marcinem Wójcikiem oraz Waldemarem Wilkołekiem tworzą kabaret "Ani mru mru". Ich skecze bawią miliony Polaków, a jacy są prywatnie? Zaglądamy do mediów społecznościowych Michała Wójcika. Tak mieszka i żyje na co dzień. 📢 Tak mieszkała królowa Elżbieta II. Mamy zdjęcia - oto niezwykłe wnętrza Pałacu Buckingham Pałac Buckingham od lat pełni funkcję rezydencji królewskiej. To w nim niegdyś królowa Elżbieta II, a teraz jej następca król Karol trzecia przyjmuje gości. To również dla zwiedzających obowiązkowe miejsce na mapie Londynu. Obrazy przodków, złoto, marmury i klasyczne meble. Zobaczcie, jak wyglądają wnętrza Pałacu Buckingham.

📢 Kiedy dojdzie przelew? Takie są teraz godziny przelewów w bankach [PKO PB, ALIOR, MILLENNIUM, PEKAO, MBANK, SANTANDER] Kiedy dojdzie przelew? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób każdego dnia. Zarówno nadawcy, jak i odbiorcy przelewów zastanawiają się, czy pieniądze dotrą tego samego dnia, czy może dopiero następnego. Każdy bank ustala, w jakich godzinach wysyła przelewy do innych banków, a w jakich księguje zlecenia napływające z innych instytucji. Sprawdź teraz w naszej galerii godziny przelewów w najpopularniejszych polskich bankach. Znajdź swój bank i poznaj godziny sesji ELIXIR.

📢 Wybieramy KOBIECĄ TWARZ ROKU 2023. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Kujaw i Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

📢 Mamy nową listę wycofanych aplikacji z Google Play. Te aplikacje musisz sam usunąć z telefonu Każdego dnia na swoich smartfonach instalujemy masę aplikacji to zdecydowanie ułatwia nam życie. Mamy w jednym urządzeniu kontakty do wszystkich, konta bankowe, społecznościowe, aplikacje dbające o naszą kondycję czy zdrową dietę. A to przecież nie wszystko. Niestety nie wszystkie aplikacje działają uczciwie mając na uwadze dobro użytkownika. Google regularnie odinstalowuje szkodliwe aplikacje. Zobaczcie, czy macie je na swoich telefonach i jak najszybciej usuńcie - lista na kolejnych slajdach naszej galerii.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! TWITTER Dołącz do nas na Twitterze! Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach. Obserwuj nas na Twiterze! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!