Przegląd prasy (18.07.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Tak mieszka Adam Małysz. Żona mistrza skoków narciarskich pokazuje nam wnętrza ich posesji w górach [18.07.2023] Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Takie pieniądze ZUS oddaje ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [18.07.2023] 316 mln zł - taką łączną kwotę wypłacił przedsiębiorcom ZUS z tytułu nadpłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Kolejne transze są przygotowywane poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Dodatkowe przelewy z Trzynastej Emerytury. Mamy tabelę wyliczeń zwrotu podatku na konta emerytów [18.07.2023] Trzynasta Emerytura w 2023 roku wzrosła co prawda z 1338,44 zł brutto w 2022 do 1588,44 zł brutto obecnie, ale tym razem trzeba było zapłacić od tej kwoty podatek. Niektórzy mogą liczyć jednak na zwroty tej kwoty - w naszej galerii zobacz tabelę wyliczeń zwrotu podatku z "trzynastki".

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień miliarder Rafał Brzoska i Omenaa Mensah. Luksusowe życie założyciela InPostu i prezenterki [18.07.2023] Prezenterka telewizyjna Omenaa Mensah i miliarder Rafał Brzoska są małżeństwem od 2019 roku. Ich pierwszy ślub miał miejsce w Republice Południowej Afryki. Od tej pory ich uczucie wciąż rozkwita! Ostatnio para zdecydowała się odnowić przysięgę małżeńską. Zdjęciami z ceremonii Omenaa podzieliła się z fanami na Instagramie. W mediach społecznościowych chętnie odsłania też inne fragmenty swojego życia codziennego. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień założyciel Inpostu i Omenaa Mensah. 📢 Dodaj tę przyprawę do ogórków kiszonych, a będą twarde. Oto trik, aby ogórki kiszone zachowały jędrność [18.07.2023] Już w lipcu rozpoczyna się sezon na ogórki, jego szczyt nastąpi jednak w sierpniu. To właśnie wtedy najwięcej osób przygotowuje ogórki gruntowe oraz konserwowe. Choć przepisów jest wiele, cel jeden - aby ogórki były smaczne, twarde i jędrne. Można to osiągnąć dodając do słoika jedną przyprawę. Oto trik na poprawienie sprężystości ogórków.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów [18.07.2023] Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Tak żyje na co dzień Hubert Hurkacz w Monte Carlo. Tenisista wynajmuje mieszkanie w luksusowej dzielnicy [18.07.2023] Monte Carlo słynie z pięknych plaż, wspaniałych widoków, luksusowego kasyna oraz świetnych klubów tenisowych z dobrze utrzymaną infrastrukturą. To właśnie tutaj postanowił wynająć mieszkanie Hubert Hurkacz. Sprawdź w naszym artykule, jak żyje na co dzień słynny tenisista.

📢 Te osoby nie dostaną 800 plus. Komu nie przysługuje świadczenie? [18.07.2023] Program 500 plus działa od 1 kwietnia 2016 roku. Od 1 stycznia 2024 roku będzie to program 800 plus. Oznacza to, ze rodzice będą otrzymywać o 300 złotych więcej na dziecko. Program ma zapobiegać ubóstwu rodzin. Nie każdy jednak jest uprawniony do otrzymania tych pieniędzy. Zobaczcie kto nie otrzyma pieniędzy z programu. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Oto wyliczenia brutto i netto oraz porównanie rok do roku [18.07.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w sierpniu 2023. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023.

📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 [18.07.2023] Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Tak wygląda w domu Maryli Rodowicz. Piękna willa, złocone elementy w łazience i pomoc gosposi [18.07.2023] Maryla Rodowicz mieszka w pięknej, 100-letniej willi w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornej. Ponad stumetrowa willa w Konstancinie, choć sporo ją kosztuje, to jej miejsce na ziemi i nie zamierza się stąd wyprowadzać. Dom należy do niej od kilkunastu lat. Kupiła go razem z byłym mężem, Andrzejem Dużyńskim. Teraz para jest w separacji, a współlokatorami piosenkarki są piękne koty, które artystka uwielbia. Jak urządzony jest dom Maryli Rodowicz?

📢 W te dni ZUS wypłaci 14 emerytury. Oto daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów [18.07.2023] To już pewne, że emeryci otrzymają w tym roku czternaste emerytury. Termin wypłat "czternastek" coraz bliżej. Początkowo w grę wchodził nawet sierpień, teraz już wiadomo, że dodatkowe świadczenia w postaci 14. emerytury zostaną wypłacone we wrześniu. Wyjaśniamy najważniejsze sprawy związane z czternastą emeryturą oraz podajemy dokładne daty, kiedy pieniądze trafią na konta emerytów. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Oliwia Bieniuk. W domu pamiątki po mamie Annie Przybylskiej [18.07.2023] Oliwia Bieniuk to córka byłego piłkarza Jarosława Bieniuka i Anny Przybylskiej, nie żyjącej już popularnej aktorki. Oliwia jest z roku na rok bardziej podobna do mamy. Tak żyje i mieszka na co dzień. Tak wygląda jej rodzinny dom z widokiem na morze w Orłowie.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur w 2024 roku. Tak mogą zmienić się emerytury od marca [18.07.2023] Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Dla niektórych rząd szykuje jednak niespodzianką - bierze się pod uwagę także kwotową waloryzację emerytur. 📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty stylowych łazienek od Doroty Szelągowskiej [18.07.2023] Dorota Szelągowska to ceniona projektantka wnętrz. Jej prace można obejrzeć nie tylko w telewizji - gwiazda prowadzi również prywatne studio, gdzie obsługuje klientów indywidualnych. Swoje dokonania chętnie udostępnia fanom w mediach społecznościowych. Wśród nich nie brakuje modnych łazienek. Sprawdź w artykule, jakie pomysły na łazienki ma Dorota Szelągowska. 📢 Tak wygląda w domu Doroty Szelągowskiej. Urządza wnętrza innym, a jak mieszka sama? [18.07.2023] Dorota Szelągowska, jako ceniona projektantka wnętrz, stanowi przykład dla wielu osób podczas aranżacji domów i mieszkań. A jak urządziła swoją przestrzeń? Gwiazda jakiś czas temu się przeprowadziła. Tak wygląda nowe mieszkanie Doroty Szelągowskiej. Oto jak urządziła się słynna prezenterka z TVN-u.

📢 Takie zwroty pieniędzy otrzymują emeryci. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład [18.07.2023] Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczęła się więc procedura zwrotu pieniędzy i ostatnie przelewy wpadają na konta emerytów.

📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur w 2024 roku. Tak mogą zmienić się emerytury od marca [18.07.2023] Pierwsze prognozy rządu wskazują, że inflacja wyniesie około 12 procent, co oznaczałoby mniejsze podwyżki procentowe. Jednakże, zgodnie z informacjami przekazanymi przez jednego ze współpracowników premiera Mateusza Morawieckiego, rozważane jest zwiększenie podwyżek kwotowych emerytury do 250 zł, a może nawet 300 zł w porównaniu do bieżącego roku.

📢 Takie banknoty należy wymienić. Nie czekaj, bo tracą ważność a czasem wartość [18.07.2023] Pewnie każdy z nas miał do czynienia z banknotami, które należy wymienić. Ale nie każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. Wymiana banknotów dotyczy przede wszystkim pieniędzy uszkodzonych, ale nie tylko. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, kiedy trzeba wymienić banknoty. 📢 Takie są skutki jedzenia ogórków małosolnych. Te osoby muszą uważać - nie powinny ich jeść [18.07.2023] Ogórki małosolne to ogórki kiszone na wstępnym etapie procesu fermentowania, co wpływa na ich walory smakowe. Popularne szczególnie w sezonie letnim. Poza niewątpliwymi walorami smakowymi mają również korzystny wpływ na zdrowie. Ich spożywanie wpływa pozytywnie na układ pokarmowy, nerwowy, kostny, a także pomagają zachować młody wygląd skóry oraz smukłą sylwetkę. Jednak nie są wskazane dla każdego. Kto nie powinien po nie sięgać?

📢 Tak było na ślubie Adrianny i Michała z Rolnik Szuka Żony. Zobaczcie nowe zdjęcia z kościoła i ich domu [18.07.2023] Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia, uczestniczyli w dziewiątej edycji programu Rolnik Szuka Żony, a teraz stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Tak w młodości wyglądał Rowan Atkinson, czyli uwielbiany Jaś Fasola. Aktor miał afro! [18.07.2023] Rowan Atkinson to brytyjski komik i aktor, który zyskał popularność i przychylność widzów, dzięki wcieleniu się w postać Jasia Fasoli. Choć serial składał się z zaledwie 15 odcinków, zapewnił Atkinsonowi międzynarodową popularność. Jak uwielbiany komik wyglądał w młodości, jeszcze zanim stał się sławny? Uwagę przykuwa jego fryzura - okazuje się, że nosił afro. Oto zdjęcia z młodości Rowana Atkinsona.

📢 Tak ZUS wypłacał zaniżone emerytury. W taki sposób emeryci mogą odzyskać pieniądze [18.07.2023] ZUS wypłacał zaniżone emerytury! Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że ZUS źle wyliczył emerytury i wypłacił zaniżone kwoty. Chodzi o miliony złotych! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [18.07.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [18.07.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Mistrz skoków zakasał rękawy i pracuje w ogrodzie [zdjęcia - 18.07.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Adam Małysz. Wielki skoczek narciarski ma dom z pięknym ogrodem i widokiem na góry w rodzinnej Wiśle. Tak urządził swoje gniazdko z ukochaną żoną Izą: lubi prace w ogródku, ma biuro i kącik kibica. Adam Małysz pokazał wnętrze swojego domu - tak mieszka prezes Polskiego Związku Narciarskiego.

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu Rolnik szuka żony. Zobaczcie zdjęcia! [18.07.2023] Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał. 📢 Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości i finansach. Mamy horoskop na sierpień 2023 Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz.

📢 Wiele alertów w w polskich sklepach. Te produkty zostały wycofane po decyzjach GIS. Oto ostrzeżenia Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Takie były śluby gwiazd programu Rolnik Szuka Żony. Te pary poznały się w programie „Rolnik szuka żony” to reality-show, w którym kilkoro bohaterów prowadzących gospodarstwa rolne szuka miłości swojego życia. W programie poznało się już wie par. Przypomnijmy sobie śluby, które przeszły do historii programu. Okazja jest wielka - niedawno Adrianna Jasiaczek z Łodzi i Michał Tyszka z Podlasia stanęli na ślubnym kobiercu. Według zapowiedzi na weselu miało się bawić 200 osób, a uroczystość zaślubin i przyjęcie weselne miały się odbyć na Podlasiu.

📢 Samolot spadł na ludzi pod Nowym Dworem Mazowieckim. Są zabici i ranni Na lotnisku w Chrcynnie koło Nowego Dworu Mazowieckiego samolot spadł na ludzi. Jak informuje policja, w katastrofie zginęło pięć osób, a osiem kolejnych zostało rannych, dwie są w stanie ciężkim. Jak powiedział wieczorem wicewojewoda mazowiecki Sylwester Dąbrowski, w katastrofie ranne zostało też jedno dziecko. 📢 Tak mieszka dziś Elżbieta Czabator z programu "Rolnik Szuka Żony". Zobaczcie zdjęcia! Elżbieta Czabator była gwiazdą 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Mieszka w Grabkowie koło Końskich w województwie świętokrzyskim. Prowadzi tu ekologiczną plantację truskawek. Zobaczcie, jak mieszka i żyje Elżbieta Czabator! 📢 W tych miejscach kręcono film Sami Swoi. Tak wyglądają miejsca znane z filmu nagrywanego 56 lat temu Śladami miejsc, w których kręcono ten kultowy film wybrał się przed laty Sławomir Szeliga z żoną Agnieszką i synem Kacprem. Inowrocławianie poszukują plenerów znanych z polskich filmów. Wybrali się więc i na Dolny Śląsk, by lepiej poczuć klimat filmu "Sami swoi".

📢 Tak mieszkają Edyta i Łukasz Golcowie z Golec uOrkiestra. Zobaczcie zdjęcia! Edyta i Łukasz Golcowie to małżeństwo stanowiące trzon zespołu Golec uOrkiestra. Mają góralski drewniany dom w Beskidzie Żywieckim. O tym, jak wygląda wnętrze tej pięknej chaty decydujący głos miała Edyta. Łukasz w trakcie pandemii miał więcej czasu, więc sam go remontował. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Golce. 📢 Tak wyglądają miejsca związane z filmem "Znachor". Możesz je odwiedzić Zobacz zdjęcia! "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak Adrianna i Michał z programu Rolnik szuka żony wyglądali na sesji narzeczeńskiej. Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z tych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Ona napisała do niego list, bo zachęcił ją do tego dziadek, który w odpowiednim momencie włączył TVP 1. A Michał? - W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - wspomina Michał. Oboje nie żałują swoich decyzji. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Wkrótce odbędzie się ślub. Niedawno zafundowali sobie sesję narzeczeńską. Wyglądają przepięknie. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Oto 15 najpiękniejszych plaż i jezior w Kujawsko-Pomorskiem - ranking, zdjęcia Trwają wakacje 2022. Gdzie wypocząć? Tak wygląda TOP 15 najpiękniejszych plaż i jezior w Kujawsko-Pomorskiem zdaniem naszych Czytelników. Sprawdź, na którym miejscu uplasowała się plaża, na której wypoczywasz najczęściej. Czy w naszym TOP 15 znalazła się plaża z Twojej okolicy? Zobaczcie zdjęcia.

📢 Tragedia nad jeziorem Stelchno w powiecie świeckim. Nie żyje 10-letnia dziewczynka 16 lipca 2023 wieczorem w jeziorze Stelchno w powiecie świeckim utopiła się 10-letnia dziewczynka. To 11 osoba z naszego regionu, która utonęła w tym roku, czwarta w te wakacje. 📢 Nowy punkt na mapie atrakcji - wieża ciśnień w Chełmnie. Mamy zdjęcia! Co się kryje w murach wieży ciśnień w Chełmnie? - to pytanie zadawało sobie od dawna wiele osób. Teraz można się przekonać. Obiekt jest otwarty. Ciekawi? Zapraszamy do środka!

📢 Atak nożownika w Kowalewie Pomorskim. 46-latek zaatakował 47-latkę, sprawca i ofiara byli pijani 47-latka z ranami kłutymi trafiła do szpitala. To po tym, jak zaatakował ją nożownik. Kobieta go zna. To - jak się okazuje - jej partner. Zdarzenie miało miejsce w Kowalewie Pomorskim niedaleko Golubia-Dobrzynia.

📢 Te osoby mogą starać się o umorzenie długu. Tak możesz wyjść z kłopotów finansowych Umorzenie długu to zakończenie zobowiązania finansowego, w wyniku którego dłużnik nie musi już spłacać swoich zobowiązań. Najczęściej jest ono wynikiem porozumienia pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, ale także może być decyzją sądu. Kto może starać się o umorzenie długu? Zobaczcie. 📢 Uważaj na takie znane herbaty. One mogą zaszkodzić twojemu zdrowiu Sklepowe półki uginają się od różnych typów herbat. Niektóre wykazują właściwości zdrowotne - pobudzają, wspomagają metabolizm, oczyszczają organizm i niszczą wolne rodniki, inne pijemy, by się rozgrzać lub ze względu na walory smakowe. Istnieją również rodzaje herbat, które wykazują niekorzystny wpływ na nasze zdrowie. Co istotne, cieszą się one dużą popularnością wśród konsumentów. Sprawdź w artykule, o jakie herbaty chodzi.

📢 Takie ulgi podatkowe są kontrolowane w 2023 roku. Kontroli tych spraw musisz się spodziewać Kontrole podatkowe sprawdzają czy podatnik rozlicza się z urzędem skarbowym zgodnie z przepisami prawa podatkowego. Skarbówka sprawdza zeznania podatkowe Polaków pod kątem zastosowanych nowych ulg podatkowych w 2023 roku. Sprawdźcie, które ulgi podatkowe są aktualnie kontrolowane. 📢 Piękne auta i atrakcje na zlocie Summer Moto Meeting 2023 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia "Motoryzacja z ułańską fantazją" - prawdziwy motoryzacyjny piknik odbył się w niedzielę na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu. Były piękne samochody, konkurencje zlotowe i dobra zabawa miłośników motoryzacji z całego regionu.

📢 Rekrutacja na UMK. Hity bez zmian, ale są przetasowania Wydział lekarski... w Bydgoszczy jest już tradycyjnie najbardziej obleganym na UMK. Ale wśród rekrutacyjnych hitów są i niespodzianki.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Kayah. Wokalista ma luksusowy apartament w Wenecji - mamy zdjęcia! [18.07.2023] Dorobek muzyczny Kayah robi wrażenie. Gwiazda przez lata występów na scenie zgromadziła też pokaźny majątek, o czym świadczą jej ostatnie inwestycje. Do niedawna Kayah była w posiadaniu ogromnego apartamentu w Brazylii, w tym roku kupiła przepiękne mieszkanie we Włoszech. Apartament został urządzony bardzo stylowo. Zobaczcie wnętrza! 📢 Zmarł doktor Piotr Glamowski, znany, ceniony lekarz z Grudziądza. Miał 60 lat W niedzielny poranek (16 lipca) nagle odszedł doktor Piotr Glamowski, znany ceniony lekarz - otolaryngolog, a przede wszystkim dobry człowiek. Prywatnie, brat prezydenta Grudziądza.

📢 Atak nożownika w powiecie żnińskim. Mężczyzna został raniony w szyję. Trwają poszukiwania W Łabiszynie w powiecie żnińskim po południu doszło do ataku nożownika. Idący chodnikiem mężczyzna został raniony w szyję i okolice ust. Trwają poszukiwania sprawcy.

📢 Takie jest szerokie zastosowanie octu. Ten wybierz, a wanna i prysznic będą jak nowe Ocet ma kwaśny smak i intensywny, czasem drażniący zapach. Jest powszechnie używany jako dodatek do potraw, ale ma również wiele innych zastosowań. Ocet składa się głównie z kwasu octowego oraz wody. Takie są szerokie zastosowania octu. W łazience też można go stosować. 📢 Tragiczny wypadek na granicy powiatu człuchowskiego. Osiem osób rannych, interweniowało 15 zastępów straży pożarnej Groźny wypadek na pograniczu powiatów szczecineckiego oraz człuchowskiego. Do kolizji 3 aut doszło na drodze krajowej nr 25 między miejscowościami Biały Bór i Rzecznica. W wyniku zdarzenia osiem osób potrzebowało interwencji służb medycznych.

📢 Pomysł na wakacje 2023. Tak wygląda wieża widokowa w Kurzętniku nieopodal Brodnicy. Zobacz zdjęcia! By sięgnąć wzrokiem aż po horyzont i spojrzeć na świat z góry, warto się wybrać na wieżę widokową, która ma aż ponad 35 metrów wysokości. Znajduje się w Kurzętniku, na trasie wiodącej z Brodnicy (Kujawsko-Pomorskie) w kierunku Nowego Miasta Lubawskiego i malowniczej Ostródy w Warmińsko-Mazurskiem.

📢 Takie tanie domy do remontu można kupić w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz ogłoszenia z województwa Jakie tanie domy są obecnie dostępnie do kupienia w regionie kujawsko-pomorskim? Zobaczcie najnowsze ogłoszenia, które zamieszczono na portalu OtoDom.pl. Więcej szczegółów i zdjęć w naszej galerii. 📢 Zalew Koronowski pełen żeglarzy. Wyzwanie podjęło 7 klubów z Kujawsko-Pomorskiego. Zobaczcie zdjęcia Już po raz XIII na Zalewie Koronowskim rozegrano Regaty Żeglarskie im. kpt. Tadeusza Ziółkowskiego o puchar burmistrza Koronowa. Wyzwanie podjęło 70 żeglarzy z 7 klubów w regionie. 📢 Wakacje na największym statku wycieczkowym świata? Zobaczcie zdjęcia, atrakcje i... ceny Ile kosztuje rejs największym statkiem wycieczkowym? Niedługo wejdzie do służby Icon of the Sea. Gigant będzie kursował po Karaibach i zapewni turystom najbardziej wymyślne atrakcje. Jak Icon of the Sea wygląda w środku? Ile trzeba wyłożyć za najbardziej luksusowe apartamenty? Oto oferta wakacji dla bogaczy. Zobacz wnętrza i atrakcje największego statku wycieczkowego świata.

📢 Kwiat monstera bez dziur? Zobacz, co zrobić, by liście szybko stały się dziurawe Monstera to piękny kwiat, hodowany w domach jako roślina ozdobna. Zdrowa monstera ma zielone, błyszczące liście. Cechą charakterystyczną monstery są specyficzne dziury w liściach - tak zwane fenestracje. Skąd się biorą te dziury? Dlaczego niektóre monstery nie mają takich dziur? Co zrobić, żeby monstera miała dziury w liściach? Wyjaśniamy.

📢 Liście twoich pomidorów zwijają się i więdną? Sprawdź, jak odratować krzaki pomidora - znamy przyczyny Pomidor to bardzo popularne warzywo. Jest smaczny i ma duże właściwości zdrowotne. Pomidory można uprawiać w przydomowym ogródku, na tarasie, balkonie, a nawet w donicach na parapecie okiennym, jeśli nie mamy ogrodu. Jeśli liście twoich krzaków pomidora więdną i zwijają się w "rulon", to znak, że są niewłaściwie hodowane. Liście to czuły wskaźnik stanu rośliny. Zobacz, jakie są przyczyny tego, że liście pomidora zwijają się.

📢 Mamy horoskop na weekend 14-16 lipca 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 14-16 lipca 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Góra Zamkowa w Grudziądzu mocno się zmieni. Także dzięki rządowemu wsparciu 3,5 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wesprze realizację projektu rewitalizacji Góry Zamkowej w Grudziądzu. Powstanie tam m.in. altana widokowa i kładka nad ruinami zamku. To jedyny z 10 wniosków, złożonych przez miasto w ramach programu, który zyskał pozytywną ocenę. 📢 Taki ma być wiek emerytalny - duże zmiany od nowego roku. Oto prognozy waloryzacji emerytur 2024 Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Te osoby mogą przejść na wcześniejszą emeryturę. Mamy listę uprawnionych - stan na lipiec 2023 Wcześniejsza emerytura to atut wielu zawodów, szczególnie służb mundurowych. Mniej lat pracy i wysokie świadczenie to argument przy wyborze zawodu. Jakie zawody uprawniają do przejścia na wcześniejszą emeryturę, w których nie trzeba pracować do ukończenia 60 lat przez kobiety i 65 lat przez mężczyzn. Zobaczcie, w jakich zawodach można pracować krócej.

📢 Wymiana banknotów w 2023 roku. Takie pieniądze musicie wymienić już w lipcu, bo stracą wartość i ważność Pieniądze, którymi posługujemy się na co dzień nie mają terminu ważności. Banknoty i monety w obiegu są ważne jeśli są w stanie niezniszczonym. W przypadku, gdy w naszym portfelu znajduje się banknot uszkodzony, zniszczony ale nawet popisany taki środek płatniczy należy wymienić. Pieniądze zniszczone tracą ważność a w niektórych sytuacjach i wartość. Zobaczcie, jakie banknoty musimy wymienić w lipcu 2023 roku.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Takie są najmodniejsze aneksy kuchenne w 2023 roku. Zobacz stylowe projekty Krzysztofa Mirucia Krzysztofa Mirucia znamy z programów emitowanych w HGTV dotyczących remontów domów. Widzowie mogą zgłosić się do programu "Zgłoś remont" lub "Weekendowej metamorfozy". Oba programy cieszą się duża popularnością. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie aneksy kuchenne są teraz najmodniejsze i w co warto zainwestować. Zobaczcie aranżacje serca domu według Krzysztofa Mirucia.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Takie osoby nie mogą jeść wiśni. Może to dotyczyć milionów Polaków - będziesz zaskoczony Wiśnie to popularne owoce, którymi chętnie zajadamy się latem. Pomimo wielu cennych składników odżywczych, okazuje się, że nie każdy może je spożywać. Miliony Polaków powinny wykluczyć lub ograniczyć wiśnie w swojej diecie. Dlaczego? Sprawdź w naszej galerii. 📢 Modne odcienie blond. Zobacz TOP koloryzacje włosów na lato 2023, na których nie widać odrostu Sombre, front blond i słoneczne refleksy - to tylko część propozycji koloryzacji blond na lato 2023. Zobacz w galerii modne fryzury, które możemy nosić nawet 12 tygodni bez widocznych odrostów.

📢 Takie znaki zodiaku są najsłabsze. Osoby spod tych znaków często ulegają emocjom Według astrologów znak zodiaku może wiele powiedzieć o naszych skłonnościach i charakterze. Niektóre osoby wyróżnia wyjątkowa wytrwałość oraz "stalowe nerwy". Inne zaś bardzo łatwo ulegają emocjom i przy pierwszej napotkanej trudności poddają się. Zobacz, kto znalazł się na liście najsłabszych znaków zodiaku! 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Oto nowy dom Piotra Żyły. Tak mieszka i żyje skoczek na co dzień z ukochaną Marceliną Ziętek. Będzie się bił ze Sławomirm Peszko? Tak mieszka i żyje na co dzień Piotr Żyła, jeden z naszych najlepszych skoczków w historii i aktualny mistrz świata. Wkrótce może zostać gwiazdą MMA, bo ma propozycję freakfight ze Sławomirem Peszko. Popularny sportowiec urządził się z ukochaną Marceliną Ziętek w Ustroniu. Jasna kuchnia, basen, specjalny pokój na sportowe trofea skoczka - taki jest nowy dom Piotr Żyły - zobaczcie zdjęcia ze środka!

📢 Takie są skutki jedzenia bobu. To się dzieje z organizmem, gdy jemy bób Bób to znane i smaczne warzywo, popularne zwłaszcza w sezonie letnim. Z bobu można przyrządzić różne dania, często sięgamy po niego także jako po przekąskę. Najlepiej smakuje ugotowany z solą i podany z odrobiną masełka. Bób stanowi też świetną alternatywę dla mięsa. Bób to źródło wielu cennych składników odżywczych. Zobacz, jakie właściwości ma bób i jak działa na nasz organizm, gdy go spożywamy. 📢 Ratownik WOPR z Grudziądza: - Ludzie wypływają kajakami na jezioro i wracają po kilku godzinach kompletnie pijani [Zobacz wideo, zdjęcia] Grzegorz Jendraszek, ratownik WOPR który pracuje na plaży miejskiej w Rudniku zauważa, że od lat największym problemem jest nadużywanie alkoholu przez korzystających ze sprzętu wodnego. - To zjawisko z roku na rok tylko przybiera na sile, a nie zmniejsza się - dzieli się spostrzeżeniami ratownik. I apeluje także do dorosłych, aby odpowiedzialnie pilnowali swoje pociechy.

📢 Tak było na festynie na rzecz bezdomnych zwierząt w Grudziądzu. Bawiliśmy się w marinie. Zobacz zdjęcia Całymi rodzinami przychodzili grudziądzanie na charytatywny festyn, podczas którego zbierano pieniądze na wsparcie bezdomnych zwierząt w Grudziądzu. Imprezę zorganizowała Joanna Magdzińska, wolontariuszka działająca na rzecz zwierząt. 📢 Kujawsko-Pomorskie. Piękne kościoły we wsiach i miasteczkach województwa na unikalnych zdjęciach Wybór najpiękniejszego kościoła w pełnym zabytków województwie kujawsko-pomorskim - czy nawet kilku kościołów - łatwy nie jest, a jednak pokusiliśmy się i stworzyliśmy przegląd tych świątyń, które uważamy za przykłady wyjątkowego piękna i uroku.

📢 Horoskop indiański. Jakim zwierzęciem jesteś? Sprawdź swój totem i co on oznacza! Horoskop indiański wyjaśnia aspekty życia w oparciu o założenie, że wszystko - ludzie, zwierzęta, natura - to jeden wielki krąg życia. Każde istnienie jest ważne i wnosi coś istotnego do tego kręgu. Każdej istocie należy się szacunek. Przyroda to bardzo ważna część egzystencji Indian, rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej. Zapewnia ubranie, pożywienie, broń, ozdoby, leki - wszystko, czego człowiek potrzebuje do szczęśliwego życia. Na tym kręgu życia opisane jest dwanaście zwierząt - totemów. Zobacz, którym jesteś i co to oznacza.

📢 Oto tabela wypłat emerytur w lipcu 2023. Tak zmieniły się świadczenia netto i brutto Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Wsyp tę przyprawę do doniczki storczyka raz na miesiąc, a storczyk będzie się uginał od nowych kwiatów Storczyki to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Ich kwiaty występują w różnych kolorach i są naprawdę niezwykle atrakcyjne wizualnie. Jeśli chcesz, by twój storczyk kwitł długo i obficie, musisz odpowiednio o niego zadbać. Zastosuj ten jeden składnik, a twój storczyk będzie się uginał od kwiatów. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu [18.07.2023] Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 MISTRZOWIE URODY Głosowanie rozpoczęte! Wybierz laureatów nagród w branży Beauty oraz Zdrowie i Fitness. Możesz zgłosić swoich kandydatów Znasz dobrego fryzjera lub barbera, kosmetyczkę albo stylistkę paznokci? Korzystasz z usług linergistki, stylistki rzęs czy make-up artist, którą warto polecić innym? A może wiesz, który trener personalny, masażysta lub dietetyk jest najlepszy w naszym regionie? Głosuj i wybierz najlepszych fachowców zdaniem klientów lub zgłoś swoich kandydatów do nagród w plebiscycie Mistrzowie Urody!

📢 Niesamowita przemiana Sylwii Peretti. Z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia [zdjęcia] Metamorfoza Sylwii Peretti robi wrażenie. Gdy Magda Gessler odwiedzała restaurację "U Jędzy" w Krakowie, którą Sylwia prowadziła razem z mężem, był rok 2011. Właścicielka wyglądała wtedy atrakcyjnie, ale zwyczajnie: jak ładna, atrakcyjna blondynka, która dba o swój wygląd. Miała wtedy 29 lat. 📢 Kiedyś ratowała ją Magda Gessler. Dziś jest "Królową życia". Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Magda Gessler jeszcze kilka lat temu pomagała uratować jej restaurację. Od tego czasu życie bohaterki "Kuchennych rewolucji" zmieniło się o 180 stopni. Dziś jest nową "Królową życia" - uczestniczką programu TTV.

