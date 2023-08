Przegląd prasy 18.08.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak pobudzisz hormony szczęścia. Oto skuteczne sposoby na wywołanie endorfin i innych hormonów szczęścia [18.08.2023]”?

Prasówka 18.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak pobudzisz hormony szczęścia. Oto skuteczne sposoby na wywołanie endorfin i innych hormonów szczęścia [18.08.2023] Endorfiny, dopamina, oksytocyna i serotonina to tzw. hormony szczęścia. Sprawiają, że czujemy się przyjemnie, jesteśmy podekscytowani, zadowolenie z siebie, naładowani pozytywną energią i mamy dobry humor. Hormony szczęścia działają także przeciwbólowo! Są produkowane w mózgu, ale istnieją również skuteczne sposoby na pobudzenie hormonów szczęścia! Jak? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 18.08.23

📢 Tak było na ślubie Adrianny Sułek. Piękna panna młoda pokazała się z partnerem [zdjęcia - 18.08.2023 r.] Adrianna Sułek, jedna z najlepszych polskich lekkoatletek, zmieniła stan cywilny. O swoim ślubie poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.

📢 Oto tabela wyliczeń emerytur we wrześniu 2023. Mamy stawki po podliczeniu z "czternastkami" [18.08.2023] Większość seniorów otrzyma we wrześniu większe świadczenie, wzbogacone o czternastą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia także wszystkie zasady wypłaty dodatkowego świadczenia. Takie pieniądze otrzymają seniorzy.

Prasówka 18.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 To oznacza sen o zmarłej osobie. Sny o zmarłych mają szczególne znaczenie. Sprawdź, co mówi sennik [18.08.2023] Co oznacza sen o zmarłej osobie? Sen o zmarłych i o umieraniu może odzwierciedlać obawy lub aktualny stan psychiczny. Pojawiające się w snach osoby zmarłe mogą mieć ogromne znaczenie. Najczęściej sny o zmarłych są ostrzeżeniem albo zawierają zalecenia, by przemyśleć swoją obecną sytuację. Sny o zmarłych pojawiają się niezwykle często. Co mogą symbolizować? Jakie jest znaczenie snów o zmarłej osobie? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur - stan na sierpień. Mamy tabele prognoz brutto i netto [18.08.2023] Perspektywa roku 2024 przynosi wiele oczekiwanych zmian dotyczących emerytur, w tym planowanej waloryzacji. Wczesne wyliczenia rządowe wskazują na prognozowany poziom inflacji wynoszący około 12 procent, co przekłada się właśnie na takie podwyżki. Zobaczcie tabele wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. 📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej [18.08.2023] Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Tak wygląda mieszkanie Dawida Kwiatkowskiego. Mamy zdjęcia jednego z jego apartamentów [18.08.2023] Dawid Kwiatkowski jest obecnie jednym z najpopularniejszych i najlepiej zarabiających wokalistów w Polsce. Oszczędności lokuje między innym w mieszkania i apartamanty. Zobaczcie, jak wygląda jedno z jego mieszkań, które zaprojektował dla piosenkarza Szymon Fiołka. Wnętrza naprawę robią ogromne wrażenie. Mamy zdjęcia!

📢 Takie grzyby można zbierać w sierpniu. Ogromny wysyp grzybów w lasach w Kujawsko-Pomorskiem [18.08.2023] Sierpień to dobra pora na zbieranie grzybów. Kujawsko-pomorscy grzybiarze chwalą się już dużymi zbiorami, sypnęło kurkami, gąskami a nawet borowikami. W lasach znajdziemy teraz również kanie i maślaki. Sprawdź, gdzie teraz rosną grzyby i kiedy najlepiej ich szukać. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Tyle pieniędzy mogą dostać emeryci z ZUS w przyszłym roku [18.08.2023] W 2024 roku będzie kolejna waloryzacja emerytur. Przeprowadzana jest ona co roku 1 marca. Waloryzacja w 2023 roku była rekordowa - wskaźnik wzrostu wyniósł aż 14,8 proc. Stało się tak ze względu na wysoką inflację. Od nowego roku emerytów czeka kolejna waloryzacja. Ona również ma być wysoka - prognozowany wskaźnik to 12,3 proc. To może być ostatni rok z tak wysoką waloryzacją, gdyż na kolejne lata prognozuje się spadek inflacji. Jakich emerytur mogą się zatem spodziewać emeryci w 2024 roku? Możliwe są podwyżki nawet o kilkaset złotych!

📢 Emerytury we wrześniu 2023 - tabela wyliczeń. Seniorzy dostaną więcej - na konta trafią "czternastki" [18.08.2023] Wiemy, jakie stawki emerytur zostaną wypłacone emerytom we wrześniu. Większość seniorów otrzyma większe świadczenie, wzbogacone o czternastą emeryturę. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyjaśnia także wszystkie zasady wypłaty dodatkowego świadczenia. Zobacz, jakie będą stawki. 📢 Alerty w Biedronce, Lidlu i wielu polskich sklepach. Te produkty zostały wycofane i nie wolno ich kupować! [18.08.2023] Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek.

📢 Oto lokalizacje fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. W tych miejscach trzeba uważać [18.08.2023] Fotoradary, czyli tzw. żółte skrzynki to najpopularniejsze i najstarsze w Polsce rozwiązanie rejestrujące prędkość. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości to najczęściej popełniane wykroczenie przez polskich kierowców. W 2023 roku mundurowi ujawnili już ponad 1,3 mln przypadków złamania ograniczeń prędkości. Aktualnie w Polsce działa około 511 fotoradarów z czego 17 urządzeń w Kujawsko-Pomorskiem. Znamy dokładną lokalizację fotoradarów w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź szczegóły! 📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [18.08.2023] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę. 📢 Tak wakacje spędzili Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek. Siatkarz i influencerka - ładna z nich para? [zdjęcia - 18.08.2023] Tomasz Fornal i Sylwia Gaczorek to nowa para w sportowo-celebryckim świecie. Siatkarz i popularna fryzjerka i influencerka wybrali się na wspólny wypoczynek. Zobaczcie jak spędzają czas na co dzień >>>

📢 Oto tabela wrześniowych emerytur. Mamy kwoty po dodaniu czternastki i podatkach [18.08.2023] Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się na przełomie sierpnia i września, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Zobaczcie wyliczenia czternastych emerytur w 2023 roku. 📢 To mówi o Tobie numer Twojego mieszkania. Tak wpływa na życie numer mieszkania według numerologii [18.08.2023] Jakie znaczenie ma numer mieszkania? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom, jacy są mieszkańcy i ich sąsiedzi. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania - czytaj to teraz w naszej galerii.

📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera. Zobaczcie zdjęcia! [18.08.2023] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska. 📢 To oznacza, że masz pluskwy w domu. Tak można rozpoznać, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy [18.08.2023] Jak rozpoznać, że są pluskwy w domu? Pluskwy domowe żerują nocą, a za dnia się ukrywają. To problematyczne pasożyty, które gryzą, mogą roznosić choroby i naprawdę trudno się ich pozbyć. Żywią się krwią ludzi i zwierząt. Istnieją pewne sygnały, które świadczą, że w mieszkaniu pojawiły się pluskwy. Warto je znać! Tak możesz sprawdzić, czy w domu są pluskwy. Poznaj teraz w naszej galerii sygnały, które świadczą, że masz pluskwy w domu!

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak teraz wygląda Anna Bardowska [18.08.2023] W programie "Rolnik szuka żony" uczestnicy poszukiwali przede wszystkim miłości - dla niektórych z nich marzenie to się spełniło. Dzięki temu reality show biorące w nim udział osoby zyskały rozpoznawalność i oddanych fanów. Co słychać teraz u tych, którzy brali udział w tym programie? W galerii prezentujemy najnowsze fotografie jednej z uczestniczek - Anny Bardowskiej, która przeszła niezwykłą metamorfozę! Koniecznie wejdźcie do naszej galerii i zapoznajcie się ze zdjęciami. 📢 Takie są teraz modne paznokcie od Ukrainek - zdjęcia. Wzory, kolory i inspiracje na lato 2023 [18.08.2023] Ukrainki, które osiedliły się w Polsce i innych europejskich krajach, zarabiają na wykonywaniu manicure i pedicure. Tak jak Olga Stakhova z miasteczka Bar niedaleko Winnicy.

📢 Tak wyglądają dzieci Wilfreda Leona. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki [18.08.2023] Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 Takie będą zasady urlopów 2024. Aż tyle dni urlopu będzie nam przysługiwało w przyszłym roku [18.08.2023] W 2024 roku mamy 366 dni, z czego 115 dni wolnych, a 251 dni pracujących. Poza dniami świątecznymi ustawowo wolnymi od pracy przysługuje nam jeszcze urlop. Osoba zatrudniona na pełnym etacie ma do wykorzystania 26 dni urlopu, a niektórzy mają szanse na więcej dni bez pracy! Zobaczcie ile dni wolnego będzie przysługiwać pracownikom w 2024 roku.

📢 To wydarzy się w piątkowym odcinku serialu Dziedzictwo. Streszczenie odcinka 91 - 18.08.2023 Po weekendzie w serialu "Dziedzictwo" do Turcji wraca śmiertelny wróg Yamana - Aksak. Mężczyzna jest pewny, że Aksak będzie chciał uregulować porachunki z przeszłości. Zobaczcie, co wydarzy się w piątkowym odcinku - emitowanym 18 sierpnia 2023 roku. 📢 W Grudziądzu wmurowano akt erekcyjny pod budowę magazynu żywności Caritasu [wideo] Aktualnie posiadane przez nas powierzchnie na magazynowanie żywności są niewystarczające ze względu na to, że potrzeby są coraz większe - mówił ks. Artur Jankowski, zastępca dyrektora Caritasu w Grudziądzu podczas uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę hali magazynowej Caritasu na potrzeby działalności banku żywności, która powstaje przy ul. Lotniczej. -Wielokrotnie zdarzało się że musieliśmy przesuwać terminy przyjęcia żywności ze względu na brak możliwości składowania.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby mogą skorzystać z szybszej emerytury Prezydent RP, Andrzej Duda podpisał ustawę, która nowelizuje przepisy, dotyczące emerytur pomostowych. Dzięki zmianom, więcej osób będzie mogło z nich skorzystać. Zobacz, jakie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. 📢 Konkurs na najlepszy witacz dożynkowy w Kujawsko-Pomorskiem. Każda gmina może zgłosić jeden witacz Trzy tysiące złotych nagrody przewidziano dla sołectwa, które wygra konkurs na najbardziej pomysłowy witacz dożynkowy. Kreatywność mieszkańców nie zna granic. Bele słomy przekształcają w traktory, zwierzęta gospodarskie, budynki. Zobaczcie, co na dożynki wymyślają polscy rolnicy. 📢 Oto horoskop dla grających w Lotto i Eurojackpot. Te znaki zodiaku wygrywają najczęściej Wygląda na to, że znak zodiaku może mieć wpływ na szanse wygrywania w grach losowych! To dobra wiadomość szczególnie dla osób spod trzech znaków zodiaku... Zobaczcie, co o grze w Lotto i Eurojackpot mówią horoskopy.

📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć! 📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

📢 Tak wygląda Danuta Martyniuk po metamorfozie. Tomasz Kammel: "Kurcze, gratuluję przemiany!" Danuta Martyniuk, żona Zenka Martyniuka - króla disco-polo, przeszła niesamowitą metamorfozę. Schudła 20 kilogramów. Zrobiła sobie operację nosa oraz lifting twarzy. Wymieniła też niemal całą swoją garderobę. - Kurcze, gratuluję przemiany! - wyznał w programie "Pytanie na śniadanie" Tomasz Kammel. Zenek Martyniuk również jest zadowolony. Najszczęśliwsza z tej przemiany jest jednak sama Danuta Martyniuk. Zobaczcie, jak się zmieniła.

📢 Tak najlepiej ochłodzić mieszkanie w czasie upałów. Oto sprawdzone sposoby bez klimatyzacji Jak schłodzić pokój bez użycia klimatyzacji szybko i skutecznie? W upalne dni w mieszkaniach mocno dokucza gorąco i duchota. Okazuje się, że łatwo można ochłodzić mieszkanie bez użycia klimatyzacji. Przedstawiamy sprawdzone sposoby na ochłodzenie mieszkania w upalne dni. 📢 Takie są zarobki w sklepach po kolejnej podwyżce najniższej krajowej w 2023 roku. Tyle teraz się zarabia na kasie Od 1 lipca 2023 roku najniższe wynagrodzenie za pracę na pełnym etacie wynosi 3600 złotych brutto. W związku z podwyżką zmieniły się wynagrodzenia pracowników z minimalną pensją ale nie tylko. Dlatego sprawdzamy ile zarabiają pracownicy popularnych sklepów, takich jak Lidl, Biedronka, Kaufland i inne. 📢 Takie kryształy i kolorowe szkło z PRL są warte majątek. Te wazony, misy i popielnice są w 2023 roku bardzo kosztowne W czasach PRL kryształy zdobiły każdą meblościankę i komodę. Wielu uważało je za piękne i eleganckie. Niegdyś schowane głęboko do szaf lub wyrzucone, dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością i zyskują na wartości. Mimo że dziś są niemodne, mają swój urok. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie majątek. Ile teraz kosztują peerelowskie kryształy i kolorowe szkło? Zobacz najdroższe oferty z portalu OLX.

📢 Takie rzeczy wkłada się do portfela na szczęście. Te rośliny i przedmioty przyciągną bogactwo Niektórzy wierzą, że istnieje finansowa energia, którą możemy przyciągnąć odpowiednimi przedmiotami. Wiele osób marzy o portfelu wypełnionym banknotami. Jakie rzeczy powszechnie wkłada się do portfela na szczęście? Jakie przedmioty sprowadzą do nas bogactwo, a czego lepiej nie trzymać w portfelu? Sprawdź w artykule. 📢 Tak Katarzyna Skrzynecka wygląda w stroju kąpielowym. "Trzeba umieć z gracją nosić takie ciało" Katarzyna Skrzynecka z mężem i córką spędzili wakacje na Sardynii. Aktorka pokazała się w stroju kąpielowym, czym wzbudziła emocjonalne reakcje internautów. - Moja mama, która była babeczką o znacznie jeszcze okrąglejszych wymiarach niż ja, zawsze mawiała: "Grubsza wcale nie musi oznaczać nieapetyczna" - napisała na Instagramie Katarzyna Skrzynecka. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka. Danuta Martyniuk na zdjęciach kiedyś i dziś Tak się zmieniła ukochana Zenka Martyniuka - Danuta Martyniuk. Partnerka Zenka Martyniuka przekroczyła już pięćdziesiątkę, ale wraz z upływem czasu jej wygląd staje się coraz bardziej młodzieńczy. Spójrz, w jaki sposób żona "monarchy muzyki disco polo" przemieniła się na przestrzeni lat - kliknij w galerię zdjęć. 📢 Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Oni są stabilni w uczuciach Kobieca energia różni się od męskiej. Podczas gdy większość kobiet poszukuje spokoju i stabilizacji u boku jednego partnera, mężczyźni zazwyczaj dość późno podejmują decyzję o ustatkowaniu się. Zdarzają się jednak wyjątki od rej reguły. Mężczyźni spod tych znaków zodiaku potrafią kochać tylko jedną kobietę! Zobacz, kto znalazł się na liście.

📢 Takie imiona pochodzą od kwiatów. Oto najpiękniejsze kwiatowe imiona dla chłopców i dziewczynek - poznaj znaczenie imion Imiona pochodzące od kwiatów uważane są za jedne z najpiękniejszych imion. Przyszli rodzice stają przed wieloma trudnymi wyborami i decyzjami, a jednym z nich jest nadanie imienia córce lub synowi. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które pochodzą od kwiatów. Poznaj teraz najpiękniejsze kwiatowe imiona. Być może nie wiesz, że właśnie Twoje imię pochodzi od nazwy kwiatu! 📢 Takie ulgi przysługują po 60. roku życia. Zobacz ile pieniędzy można oszczędzić Seniorzy to grupa w społeczeństwie, która zapracowała już na wiele przywilejów. Po 60. roku życia przysługuje całkiem sporo zniżek, z których warto korzystać, dzięki czemu możemy zaoszczędzić sporo pieniędzy. Jak się okazuje wielu seniorów nie wie że mają prawo do wielu ulg, dlatego przygotowaliśmy ściągę dotycząca obowiązujących zniżek w 2023 roku.

📢 Mamy nowy horoskop numerologiczny na sierpień i wrzesień. To nas czeka w najbliższych tygodniach Numerologia może być odpowiedzią na nasze pytania dotyczące przyszłości. Horoskop numerologiczny nie cieszy się taką popularnością jak horoskop tradycyjny. Ale także z niego możemy wyczytać co nas czeka. Sprawdziliśmy co nas czeka w najbliższych tygodniach na podstawie numerologii. 📢 Tyle teraz kosztuje pobyt w sanatorium. Zmiany w opłatach dla kuracjuszy, oto nowe ceny za pokoje Od 2024 roku prawdopodobnie szykują się spore podwyżki opłat dla kuracjuszy za pobyt w sanatorium. Ile wyniosą nowe opłaty za pokoje jednoosobowe, dwuosobowe i wieloosobowe? To zależy m.in. od pory roku i standardu pokoju. Mamy nowe stawki!

📢 Taki ma być wiek emerytalny 2024. Takie będą zmiany w emeryturach i stawki po waloryzacji Duże zmiany w emeryturach prawdopodobnie od początku roku. Do Sejmu wpłynął bowiem projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. To zmiana dla wielu emerytów, którzy będą mogli wcześniej przejść na emeryturę. Ponadto dla wszystkich emerytów szykowana jest waloryzacja.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska. Piosenkarka ma duży dom pod Warszawą - zobaczcie zdjęcia Justyna Steczkowska to polska piosenkarka, która wraz z mężem Maciejem Myszkowskim mieszkają w pięknym domu pod Warszawą. Artystka jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Od czasu do czasu pokazuje wnętrza swojego domu. Dzięki temu wiemy, jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Tak wakacje spędzają Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy ich wspólne zdjęcia Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w te wakacje już dwukrotnie wypoczywali za granicą. Byli w Turcji i w Grecji. Oboje uwielbiają lato. Zachęcają do tego, by cieszyć się życiem i podróżować na własną rękę. Zobaczcie, jak wypoczywają na wakacjach Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Mamy zdjęcia! 📢 Takie są skutki jedzenia ogórków konserwowych. To się dzieje z organizmem gdy jemy ogórki Sierpień to sezon, w którym przygotowujemy przetwory na jesień i zimę. Między innymi właśnie ogórki konserwowe. To ogórki w zalewie octowej. Ogórki konserwowe to obok kiszonek ulubiony dodatek do potraw Polaków. Jedzenie ogórków w occie ma wiele pozytywnych właściwości. Zebraliśmy dla Was je wszystkie.

📢 W te dni zaplanuj urlop w 2024 roku, aby mieć więcej wolnego. To okazja do kilku dłuższych urlopów w roku Mądrze zaplanowany urlop może sprawić, że zyskamy więcej dni przerwy od pracy. Czasem wystarczy kilka dni urlopu a możemy wypoczywać przez cały tydzień. Warto dobrze zaplanować nasze urlopy. Oczywiście trzeba się liczyć z tym, że w pracy może być więcej takich spryciarzy i nie uda nam się uzyskać wolnego w wybranym terminie. Dlatego warto zawczasu przygotować sobie listę planowych dni wolnych na 2024 roku.

📢 Metamorfoza uczestniczki Rolnik Szuka Żony. Tak teraz wygląda na zdjęciach Jessica Miemiec Metamorfoza uczestniczki "Rolnik szuka żony": jak dziś wygląda Jessica Miemiec? Jessica Miemiec, która pochodzi z Leszna, wzięła udział w 5. edycji programu "Rolnik szuka żony" jako jedna z kandydatek Krzysztofa. Jej charyzma wzbudzała dużo emocji, ale nieśmiały rolnik pozostawał na pozór odporny na jej urok. Mimo to Jessica zdołała zdobyć popularność, a obecnie co jakiś czas pojawia się w mediach udzielając wywiadów. Jesteś ciekawy, jak zmieniła się Jessica Miemiec? Kliknij w naszą galerię zdjęć i przekonaj się sam!

📢 Tak kot przeprasza swojego człowieka. Takie zachowanie kota ma udobruchać właściciela Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Wiele osób kocha ich samodzielność i niezależność. Koty są wyjątkowe - inteligentne, lojalne, bystre i oddane, bardzo lubią towarzystwo człowieka choć wielcy z nich indywidualiści. Jak przepraszają koty? Okazuje się, że kot nie przeprasza, ale próbuje udobruchać właściciela i załagodzić sytuację, co w oczach człowieka może wyglądać na "przeprosiny". Warto znać znaczenia kociego zachowania. Sprawdź teraz w naszej galerii. 📢 W tych miejscach kręcono kultowy serial "Alternatywy 4". Zobaczcie, jak dziś wyglądają Sławomir, Agnieszka i Kacper Szeligowie z Inowrocławia wybrali się w kolejną podróż śladami polskiego filmu. Tym razem odwiedziili Warszawę, by odnaleźć kultowe miejsca znane z serialu "Alternatywy 4". Dziś każdy może je odwiedzić i przypomnieć sobie doskonale znane kadry z komedii Stanisława Barei. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Gwiazda „Klanu” nie do poznania. Aldona Orman nie jest już długowłosą blondynką. Zobacz metamorfozę aktorki Aldona Orman to polska aktorka znana wszystkim fanom rodzimych seriali. Gwiazda od 26 lat gra w „Klanie”. Przyzwyczaiła swoich fanów do swojego zawsze dopracowanego idealnego wyglądu i długich blond włosów. Obserwatorzy profilu w mediach społecznościowych byli zaskoczeni jej ostatnio dodanymi postami. Aldona Orman przeszła radykalną metamorfozę.

📢 15 europejskich jezior, w których grasują potwory. 4 z nich są w Polsce! Gdzie grozi spotkanie z żółwio-świnią i gigantycznym ślimakiem? Już niedługo odbędzie się największe od dekad poszukiwanie potwora z Loch Ness. Szkockie jezioro to jednak niejedyny akwen w Europie, zamieszkany podobno przez dziwną bestię. Wyszukaliśmy dla was 15 jezior w krajach Europy, w których czają się dziwne potwory, przeczące ustaleniom nauki. Aż 4 nawiedzone akweny znajdują się w Polsce. Sprawdźcie, gdzie czai się kolosalny ślimak albo żółwio-świnia. Czy odważycie się ruszyć na wycieczkę nad jedno z tych jezior, by uwiecznić potwora na zdjęciu?

📢 Zawisza Bydgoszcz zyskał możnego sponsora. To ma być początek owocnej współpracy [zdjęcia] Zawisza Bydgoszcz zyskał możnego sponsora. To firma ARP E-Vehicles, właściciel prestiżowej marki Pilea. Umowa została zawarta do końca sezonu 2023/24 i przyniesie znaczące wsparcie dla klubu. 📢 Tak wyglądała Elżbieta Romanowska jako "Gesslerowa". Podobna do Magdy Gessler? Mamy zdjęcia Elżbieta Romanowska to w ostatnim czasie jedna z najpopularniejszych gwiazd rodzimego show-biznesu. Głośno o niej zrobiło się po ogłoszeniu zmian w Polsacie. Ela Romanowska została nową prowadzącą program "Nasz Nowy Dom". Wcześniej znana była m.in. z "Rancza", gościnnie pojawiała się także w "Świecie według Kiepskich". W jednym z odcinków tego ostatniego sitcomu wcieliła się w "Gesslerową". Tak wyglądała Elżbieta Romanowska jako Magda Gessler. Podobna? Szczegóły niżej. 📢 Słaby sygnał Wi-Fi w domu? Zobacz 7 rzeczy blokujących sygnał nadawany przez router. Usuń je, by poprawić zasięg Wiele domów ma w dzisiejszych czasach dostęp do szybkiego, szerokopasmowego internetu Wi-Fi. Jego największą zaletą jest duża wygoda użytkowania, brak limitu transferu danych i spory obszar działania. Jeśli sygnał sieci jest słaby, to może to wynikać z obecności przeszkód, które hamują efektywne przesyłanie pakietów. Sprawdź, co blokuje zasięg Wi-Fi w Twoim domu i co koniecznie powinieneś usunąć z okolic swojego routera.

📢 Taka będzie rewolucja w bankomatach. Będą farbować wypłacane banknoty. Na to warto uważać Z bankomatów najczęściej korzystają starsze osoby i stroniące od płatności kartą czy BLIK-iem, ale pozostali też czasem potrzebują gotówki. Wkrótce trzeba będzie uważać wypłacając pieniądze. 📢 Weekend w Grudziądzu i okolicy. Oto imprezowy "rozkład jazdy" od 18 do 20 sierpnia. Sprawdź Rozpoczynający się w piątek, 18 sierpnia weekend będzie stał pod znakiem ułanów. Właśnie tego dnia rozpocznie się trzydniowy zjazd kawalerzystów w Grudziądzu. Ponadto także trzydniowa imprezka ruszy na Górze Zamkowej gdzie będzie strefa klubowa z dobrą muzyką. W sobotę, 19 sierpnia przygotowano też dla dzieci "Bibę na Tivoli", a w Łasinie zaplanowano dożynki diecezjalno-powiatowo-gminne. W niedzielę, 20 sierpnia tradycyjnie spacerek z przewodnikiem PTTK po Grudziądzu. Szczegóły imprez w naszej galerii pod każdym ze zdjęć.

📢 Nowy zasiłek 1300 zł dla każdego Polaka? Takie mogą być zasady testu dochodu podstawowego Dochód bezwarunkowy to stała miesięczna kwota, niezależna od stanu zatrudnienia lub statusu majątkowego jednostki. Bez wątpienia, gdyby nie wybuch pandemii, idea wprowadzenia uniwersalnego dodatku zapewniającego minimalny poziom bytu dla każdego obywatela, niezależnie od jego kondycji materialnej czy społecznej, prawdopodobnie byłaby już wdrożona. Niestety, skutki COVID-19 wstrzymały ten ambitny projekt. Choć został on przerwany, to jednak nie został całkowicie zarzucony. Obecnie, temat ten ponownie staje się aktualny i wraca do dyskusji publicznej. 📢 Baseny letnie w Ciechocinku przyciągają tłumy. Mieszkańcy szukają ochłody. Zobaczcie zdjęcia Kompleks wodny w Ciechocinku przyciąga tłumy. We wtorek, 15 sierpnia, na wejście trzeba było czekać ponad godzinę. Mieszkańcy i goście w uzdrowisku szukali ochłody.

📢 To są najbardziej złośliwe osoby według Wróżki Romy. Takie jest znaczenie Twojego imienia Złośliwość to jedna z negatywnych cech charakteru, choć uznaje się, że osoby złośliwe odznaczają się szczególną inteligencją. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie, które powstało na podstawie znaczenia imion. Zobaczcie, osoby o jakim imieniu uznawane są najbardziej złośliwe. 📢 Tak 20 lat temu wyglądała Dorota Wellman. Możecie być zaskoczeni - prezenterka była blondynką Dorota Wellman to słynna prezenterka związana ze stacją TVN. Od lat w duecie z Marcinem Prokopem prowadzi program "Dzień dobry TVN". Karierę dziennikarską rozpoczęła już w latach 80. w Radiu "Solidarność". W kolejnych latach była związana między innymi z Radiem Eska oraz Radiem Zet. Niewiele osób pamięta jak wtedy wyglądała. Oto zdjęcia Doroty Wellman sprzed 20 lat!

📢 Takie są pierwsze objawy niedoboru magnezu. Sprawdź, na co trzeba zwrócić uwagę Niedobór magnezu może wystąpić nawet mimo bogatej i zróżnicowanej diety. Najczęściej niedobór magnezu w organizmie związany jest ze zmniejszeniem jego zawartości w diecie. Warto wiedzieć, jakie objawy wskazują na niedobór magnezu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. Poznaj teraz pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. 📢 Tak mieszka Kamil Stoch wraz z żoną. Zobaczcie zdjęcia wnętrz domu mistrza skoków narciarskich Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Drugi taki dom trudno bowiem znaleźć na Podhalu. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Kamil Stoch wraz ze swoją żoną Ewą. Zaglądamy do wnętrz posesji trzykrotnego mistrza olimpijskiego w skokach narciarskich. 📢 Święto Noteci uczczono w Nakle imprezą na przystani rzecznej. Nie ostatnią tego lata [zdjęcia] W Toruniu trwa festiwal Wisły, z kolei w Nakle mieszkańcy bawili się na „Święcie rzeki Noteć”, która – jak podkreślano podczas wodniackiej imprezy w Nakle – łączy trzy województwa.

📢 Toruń. Bella Skyway Festival 2023 ruszył! Za nami oficjalne otwarcie. Mamy dużo zdjęć! Wtorkowy wieczór dla torunian był z pewnością ciekawy. Na starówce działo się wiele – a to wszystko w związku z oficjalnym otwarciem 14. edycji Bella Skyway Festiwal. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do podziwiania przygotowanych instalacji. A jest tego sporo! 📢 Jerzy Kanclerz, prezes Polonii Bydgoszcz przed ćwierćfinałami I ligi. "Wszystkie ręce na pokład". Co z Bellego? Abramczyk Polonia Bydgoszcz w niedzielę rozpocznie rywalizację w rundzie play off. Jak szef klubu ocenia ćwierćfinałowego rywala? Czy będą zmiany w składzie?

📢 Wypadek w miejscowości Miedzno w pow. świeckim. Samochód dachował po policyjnym pościgu. W aucie 6 dzieci!. Zobacz wideo Poważny wypadek w powiecie świeckim, w miejscowości Miedzno. Samochód, którym podróżowało 9 osób, w tym sześcioro dzieci, dachował i uderzył w drzewo w trakcie policyjnego pościgu. Kierowca był pijany i próbował uciec z miejsca zdarzenia! Wszystkie poszkodowane osoby trafiły do szpitala.

📢 Pątnicy modlili się idąc z Grudziądza do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem. Zobacz zdjęcia Tradycyjnie, piesza pielgrzymka z Grudziądza udała się do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem (gm. Grudziądz) we wtorek, 15 sierpnia. Wierni wyszli w trasę wczesnym rankiem spod kościoła w Mniszku. Chętni dołączali po drodze, by dojść do Sanktuarium Maryjnego w Mokrem, gdzie w południe rozpoczęła się suma odpustowa. Powrót do Grudziądza podstawionym specjalnie autobusem.

📢 Czternasta emerytura 2023. Tabela wyliczeń brutto i netto - takie przelewy trafią na konta emerytów Rząd oficjalnie potwierdził, że 14. emerytura będzie wypłacona w 2023 i że będzie od teraz świadczenie stałym. Przelewów na konta seniorów dokonuje ZUS. Wyjaśniamy, na jakich zasadach będą wypłacane czternastki i kto jest uprawniony, by dostać dodatkowe pieniądze. Sprawdziliśmy, ile pieniędzy trafi na konta seniorów wraz z "czternastką". Mamy tabele wyliczeń brutto i netto czternastej emerytury. Zobacz, ile pieniędzy trafi na twoje konto.

📢 Tak wygląda w środku posiadłości szefa JW Construction. Tak się urządzili Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski Bajkowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski nad Jeziorem Zegrzynskim. 28-latka i jej 48 lat starszy partner wraz z synkiem wiodą luksusowe życie w ich posiadłości. Zobacz na zdjęciach, jak się urządzili. 📢 Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje. Zobacz 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście.

📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z programu "Rolnik szuka żony". Są już po ślubie Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia. 📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce od 2024. Kto będzie mógł skorzystać z wcześniejszej emerytury? Ogromna większość mieszkańców Polski wyraża przekonanie, że nadal będzie kontynuować pracę nawet po osiągnięciu wieku emerytalnego. Niemniej jednak, istnieje stanowisko, że jest to wybór, nie zaś obowiązek. Warto przyjrzeć się bliżej ewentualnym planowanym zmianom dotyczącym przejścia na emeryturę. Przymusowej zmiany nie będzie, ale niektórzy będą mogli przejść na emeryturę wcześniej po spełnieniu kilku warunków.

📢 Tak wygląda łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik szuka żony. Mamy zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka.

📢 Ulgi podatkowe w 2024 roku. Mamy listę rzeczy, które będzie można odliczyć od podatku Zgodnie z prawem w 2024 roku zeznania podatkowe będziemy składać od 15 lutego. Już teraz warto wiedzieć, co będziemy mogli rozliczyć, aby skorzystać ze zwrotu z podatku. Zobaczcie, jakie ulgi podatkowe będą obowiązywać w 2024 roku.

📢 Adrianna Sułek zostanie mamą. Będzie ślub? Utalentowana lekkoatletka prywatnie [zdjęcia] Utalentowana, ambitna i piękna. Na koncie ma już wiele sukcesów. Adrianna Sułek podbiła sportowy świat, a teraz szykuje się do nowej, ważnej życiowej roli. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje. 📢 Oto nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik Szuka Żony. Zobaczcie zdjęcia! Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Zbigniew Bartman i Zuzanna Górecka. Siatkarz zadebiutował w MMA i "udusił" Hajtę Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to znany z ciętego języka i często niepopularnych opinii były reprezentant Polski. W sobotę zadebiutował w MMA, pokonując podczas gali Clout MMA byłego piłkarza Tomasza Hajtę. Od dwóch lat nie kryją wielkiej miłości. Tak żyją na co dzień i mieszkają Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Sylwia Peretti z Kuchennych Rewolucji do Królowych Życia. Zmieniła się nie do poznania! [zdjęcia] Sylwia Peretti od czasu "Kuchennych Rewolucji" przeszła olbrzymią metamorfozę. Zobacz, jak przed laty wyglądała nowa gwiazda telewizji TTV. 📢 Tutaj kręcono zdjęcia do serialu "Samochodzik i Templariusze". Można je odwiedzić. Zobaczcie zdjęcia "Samochodzik i Templariusze" to jeden z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych lat 70. XX wieku w Polsce. Na 12 lipca 2023 roku zaplanowano premierę nowej wersję filmu. Czy jest w stanie pobić popularnością serial, który kolejne pokolenia widzów oglądają już od 50 lat? Czas pokaże. Do wielkich fanów pierwszej wersji należy z pewnością Sławomir Szeliga z Inowrocławia. Wraz z rodziną wybrał się w podróż śladami kultowego serialu. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca znane nam z serialu "Samochodzik i Templariusze".

📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par.

📢 Tak mieszka teraz Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie pieniądze można otrzymać za niewykorzystany urlop w 2023 roku. Tym osobom należy się ekwiwalent Osoba zatrudniona na pełnym etacie na umowę o pracę ma prawo do 26 dni wolnych w roku. Zdarza się tak, że w ciągu 365 dni w roku pracownik nie wykorzysta przysługujących mu dni wolnych. Wówczas pracodawca ma obowiązek wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop. W jakich sytuacjach otrzymamy pieniądze za niewykorzystany urlop? Ile wynosi taka rekompensata? Sprawdzamy.

📢 To oznacza budzenie się o tej samej porze w nocy. Oto, dlaczego budzimy się o 2 lub 3 godzinie Budzisz się codziennie o tej samej porze w środku nocy? Co oznacza godzina nocnej pobudki? Badania pokazują, że około 60 procent ludzi doświadcza problemów ze snem każdej lub prawie każdej nocy. Mimo to często nie możemy zasnąć albo budzimy się w nocy i nie możemy spać. Regularne budzenie się o tej samej porze warto skonsultować z lekarzem - to może być ostrzeżenie od organizmu. Sprawdź, co oznacza godzina, o której budzisz się w nocy. 📢 Tak należy wietrzyć mieszkanie. Te błędy popełniamy najczęściej. Przez to jest jeszcze bardziej gorąco! Wietrzenie mieszkania wydaje się być banalnie proste i oczywiste - wystarczy przecież po prostu otworzyć okna. Jednak okazuje się, że nie jest to do końca prawda. Wietrząc mieszkanie można popełnić błędy, które sprawiają, że robi się jeszcze bardziej duszno i gorąco. Zobacz koniecznie, jakie błędy są popełniane najczęściej podczas wietrzenia mieszkania. Sprawdź teraz w naszej galerii, na co zwrócić uwagę.

📢 Baseny odkryte w Tarpnie w Grudziądzu niegdyś były centrum letniego wypoczynku. Teraz "dziura wstydu" [zdjęcia] Niestety. Kolejny sezon wakacyjny przed nami, ale wiadomo że z basenów w Tarpnie korzystać nie będzie można. Jeszcze przed pandemią tłumy mieszkańców zwłaszcza północnej części Grudziądza korzystało z ochłody, rekreacji właśnie w tym miejscu. Teraz... pozostał po nich obraz rozpaczy. Władze Grudziądza zapewniają, że będą nowe baseny. Warunek: muszą znaleźć się pieniądze. 📢 Odcinkowy pomiar prędkości - gdzie teraz działa? Tutaj łatwo dostać mandat! Oto lokalizacje - sprawdź przed podróżą [lista] Odcinkowy pomiar prędkości to system służący do rejestrowania przekroczenia dopuszczalnej prędkości pojazdów na kontrolowanym odcinku drogi. W Polsce aktualnie znajduje się 58 odcinkowych pomiarów prędkości. Gdzie jest ich najwięcej? Sprawdź, w których miejscach łatwiej o mandat.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia

Świat w ogniu, głównie przez upały