Przegląd prasy 18.12.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 17.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń”?

Prasówka 18.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tego lepiej nie wkładać do zmywarki. Oto najczęstsze błędy - przez to zmywarka nie domywa naczyń Zmywarka to urządzenie, które w wielu domach jest włączana nawet codziennie. Wiele osób nie wyobraża sobie życia bez zmywarki. Ale lepiej uważać, co się wkłada do zmywarki, bo można wyrządzić wiele szkody. Oto lista rzeczy, których nie należy wkładać do zmywarki - w ten sposób można zniszczyć naczynia a nawet samą zmywarkę. Takie błędy popełniamy najczęściej, korzystając ze zmywarki. Sprawdź, czy też tak robisz.

📢 Niedziele handlowe 2024. W te niedziele sklepy będą otwarte - zobacz kalendarz niedziel handlowych 2024 Niedziele handlowe 2024. Kalendarz niedziel handlowych w 2024 roku określają przepisy ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. W 2024 roku będzie siedem niedziel handlowych. Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i gdzie można zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadną niedziele handlowe w 2024 roku. Oto kalendarz niedziel handlowych, czyli lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte.

📢 Urządzenia zużywające najwięcej prądu - tabela w grudzień 2023. Tyle prądu zużywają pralka, lodówka czy ładowarka Warto wiedzieć, które urządzenia elektryczne zużywają najwięcej prądu, aby obniżyć opłaty i zmniejszyć rachunki za prąd. Co teraz zużywa najwięcej energii w domu? Zobacz, które urządzenia elektryczne pobierają najwięcej energii elektrycznej. Sprawdź koniecznie, jak zmniejszyć rachunki za prąd.

Prasówka 18.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Oto błędy przy robieniu sałatki jarzynowej - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to sałatka traci tradycyjny smak Sałatka jarzynowa to królowa wśród sałatek. Ta tradycyjna sałatka jest uwielbiana w Polsce. Wiele osób nie wyobraża sobie świąt i rodzinnych uroczystości bez sałatki jarzynowej. Przepisów na sałatkę jarzynową jest mnóstwo. I chociaż łatwo ją przygotować, często popełniamy błędy, przez które sałatka jarzynowa traci swój tradycyjny smak. Kilka trików na sałatkę jarzynową podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc sałatkę jarzynową. 📢 Tak Zbigniew Boniek urządził swój apartament w Rzymie. Tak żyje na co dzień we Włoszech Zbigniew Boniek pochodzi z Bydgoszczy, ale wielką sławę zyskał w Juvenstusie i Romie. I właśnie w Rzymie od lat mieszka z żoną Wiesławą, tam też wychowali troje dzieci. Tak mieszka i żyje na co dzień Zbigniew Boniek - zaglądamy do środka włoskiego apartamentu jednego z najlepszych polskich piłkarzy w historii.

📢 Skoczek Maciej Kot - tak mieszka i żyje w Nowym Targu. Oto jego śliczna żona Agnieszka i syn Filip Maciej Kot po długiej przerwie wrócił do kadry A w skokach narciarskich i wystartował w Pucharze Świata w Klingenthal. Trochę w cieniu największych gwiazd reprezentacji Maciej Kot ułożył sobie życie u boku pięknej Agnieszki, jego oczkiem w głowie jest syn Filip. Tak mieszka i żyje na co dzień w Nowym Targu skoczek Maciej Kot. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się ubiera miliarderka. Oto styl byłej żony najbogatszego Polaka Jana Kulczyka Grażyna Kulczyk, jedna z najbogatszych kobiet w Polsce, pochodzi z Poznania. Tu studiowała, z tym miastem związana jest rodzinnie i poprzez liczne projekty biznesowe. Grażyna Kulczyk to kobieta z klasą, od której wiele pań czerpie inspiracje. Miliarderka zapraszana jest na liczne wydarzenia, gale, wystawy. W jakich kreacjach się przezentuje? Zobacz w artykule niżej i naszej galerii.

📢 Kamila Urzędowska, czyli Jagna z "Chłopów" na odważnych zdjęciach. Oto wschodząca gwiazda kina Kamila Urzędowska ma za sobą wiele charakterystycznych ról filmowych, jednak to rola Jagny w "Chłopach" - filmu nominowanego do Oscara w kategorii Najlepszy Film Zagraniczny dała jej dużą rozpoznawalność. Dzięki temu kariera Kamili Urzędowskiej nabrała rozpędu. Zobaczcie główną bohaterkę tego kinowego hitu - Kamilę Urzędowską na odważnych zdjęciach. Publikujemy je w naszej galerii niżej. 📢 Z tym znakiem zodiaku ułożysz sobie życie - lista. Oto zodiakalne pary, które stworzą szczęśliwy związek [18.12.2023] Znaki zodiaku to dwanaście obszarów na niebie, które odpowiadają konkretnej pozycji Słońca w momencie twojego urodzenia. Są one podzielone na miesiące i reprezentują określone cechy charakteru. Każdy znak zodiaku ma zatem swoje specyficzne cechy. Astrologia opiera się na tych znakach, próbując określić charakter danej osoby, ale nie tylko - idzie dalej, starając się zasugerować nam, z kim ułożymy sobie szczęśliwy związek. Zobacz, jaki znak zodiaku do ciebie pasuje, z kim stworzysz szczęśliwy związek - pokazujemy to w naszej galerii.

📢 Takie fryzury damskie postarzą Cię nawet o 10 lat. Oto fryzury, które podkreślą każdą zmarszczkę Na to jak jesteśmy postrzegani przez otoczenie wpływa wiele elementów - postawa, strój, makijaż, sylwetka, sposób poruszania się. Jednym z ważniejszych jest fryzura. Odpowiednie uczesanie dodaje pewności siebie, odmładza, odciąga uwagę od niedoskonałości. Zła fryzura zaś podkreśla cienie pod oczami, zmarszczki, sprawia, że twarz wygląda na bladą i zmęczoną. Oto lista fryzur, które postarzają. Mogą dodać ci wiele lat! 📢 Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony - odważne zdjęcia. Gwiazda programu w efektownej i krótkiej sukience Kamila Boś jeszcze przed oficjalną premierą pierwszego odcinka, 8. edycji programu "Rolnik szuka żony" została uznana przez internautów za najpiękniejszą uczestniczkę z wszystkich edycji.

📢 Abonament RTV 2024 - zasady opłat i lista zwolnionych. Te osoby nie muszą martwić się opłatami [18.12.2023] Abonament RTV 2024 - zasady opłat i lista zwolnionych. Pamiętajmy, że obowiązek opłat obowiązuje wszystkich posiadaczy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Sprawdź, kto jest zwolniony z opłat i jakie będą stawki od stycznia przyszłego roku.

📢 Tak ubiera się Kasia Tusk. Oto modne stylizacje córki premiera Donalda Tuska [18.12.2023] Kasia Tusk - znana polska blogerka modowa i szafiarka, córka premiera - Donalda Tuska. Jej blog "Make Life Easier" jest jednym z najpopularniejszych blogów o modzie w Polsce! A jak się ubiera Katarzyna Tusk? Zawsze wygląda elegancko. Dba o każdy szczegół garderoby. Stylowe spodnie, marynarki, swetry i oczywiście kozaczki. Do tego modne dodatki. Taki styl ma Katarzyna Tusk. Zobacz modne stylizacje córki premiera Donalda Tuska.

📢 Dodaj te przyprawy do bigosu, a będzie łatwiej strawny. Oto przepis na lekkostrawny bigos [18.12.2023] Bigos to danie uwielbiane przez Polaków. Chętnie spożywamy go również w okresie świąt Bożego Narodzenia. Armatyczna, lekko kwaskowa potrawa ma jeden minus - jest bardzo ciężkostrawna. Możemy jednak wzbogacić go o pewne zioła i przyprawy, dzięki którym będzie łagodniejszy dla naszego układu trawiennego. Zobacz, co należy dodać do bigosu, aby był łatwiej strawny.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kapusty kiszonej. Kiszonki może im zaszkodzić [18.12.2023] Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej. 📢 Tak się ubiera Małgorzata Tusk - zdjęcia. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska [18.12.2023] Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera.

📢 Tak dziś wygląda syn Moniki Richardson i Jamiego Malcolma. Jest modelem, aktorem i muzykiem [18.12.2023] Monika Richardson i Jamie Malcolm byli małżeństwem przez 11 lat. W 2001 roku na świecie pojawił się ich syn Tomasz. Chłopiec dorastał na oczach kamer. Dziś jest już dorosłym mężczyzną i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - uczy się na pilota, jest modelem, aktorem, stawia też kroki w świecie muzycznym. Oto jak wygląda.

📢 Osoby o tych schorzeniach nie powinny jeść bigosu. Im bigos z kapusty kiszonej może zaszkodzić [18.12.2023] Bigos to jedno z tradycyjnych polskich dań. Gości na wielu stołach na święta Bożego Narodzenia, ale także przy innych okazjach. Bigos przyrządza się z kapusty, z dodatkiem innych warzyw, mięsa, grzybów, śliwek suszonych. Bigos jest ceniony przez Polaków, ale także przez wielu cudzoziemców za wyjątkowy smak. Ta potrawa zawiera witaminy, minerały i błonnik pokarmowy. Jednak niektóre osoby nie powinny jeść bigosu, gdyż może im zaszkodzić. Sprawdź, kto powinien unikać bigosu w swojej diecie.

📢 Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia z Omanu! [18.12.2023] Iwona i Gerard to najbardziej znana para z "Sanatorium miłości", kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas. 📢 Ola Szwed i Misheel Jargalsaikhan na wspólnych zdjęciach. Gwiazdy serialu Rodzina Zastępcza w 2023 roku [18.12.2023] Po latach od premierowego wyemitowania kultowego serialu "Rodzina Zastępcza", widzowie wciąż nurtuje pytanie: Jak dziś prezentują się dwie niezapomniane aktorki, Ola Szwed i Misheel Jargalsaikhan. Serialowe Eliza i Zosia podjęły różnorodne wyzwania zawodowe i życiowe. Zobaczcie, jak zmieniło się ich życie i kariera od czasów, gdy były częścią niezwykłej Rodziny Zastępczej.

📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście [18.12.2023] 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra!

📢 Dodaj ten składnik do pierogów, a ciasto wyjdzie idealne! Oto trik na miękkie i elastyczne ciasto [18.12.2023] Pierogi to jedne z podstawowych potraw kuchni polskiej. Choć przepis jest niezwykle prosty i wszystkim znany, zdarza się, że ciasto nie wychodzi po naszej myśli, a jego konsystencja i smak odbiega od wyobrażeń. Tymczasem wystarczy do pierogów dodać jeden składnik, a staną się miękkie, elastyczne i rozpływające w ustach. Sprawdź ten trik.

📢 Małpia ospa - takie są pierwsze objawy małpiej ospy. Pojawił się nowy groźny szczep mpox [18.12.2023] Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie potwierdzono w maju 2022 roku, miesiąc później - w czerwcu - małpia ospa pojawiła się w Polsce. Małpia ospa to groźna choroba. Może być nawet śmiertelna. Teraz lekarze stwierdzają kolejne zachorowania na całym świecie. Wywoływane są przez nowy szczep małpiej ospy - mpox. Mpox jest bardziej zjadliwy i ma większą śmiertelność, niż zwykły wirus. Zobacz, jakie są pierwsze objawy małpiej ospy. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [18.12.2023] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy.

📢 Pieniądze PRL - zdjęcia, ceny. Stare banknoty i monety zyskują dziś na wartości [18.12.2023] Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić.

📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [18.12.2023] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Te aplikacje rozładowują telefon - na te aplikacje musisz uważać. Przez nie bateria pada w kilka godzin [18.12.2023] W smartfonach mamy wiele aplikacji, dzięki czemu w jednym miejscu mamy dostęp do poczty, kont społecznościowych, konta w banku, aplikacji do odtwarzania filmów, muzyki, ale także mierzących naszą aktywność. Przez z telefonów korzystamy przez kilka godzin dziennie. Zobaczcie, które aplikacje sprawiają, ze bateria telefonu rozładowuje się w kilka godzin. 📢 Tyle zwrotu z podatku dostaniesz w 2024 roku. Oto ile pieniędzy można dostać [18.12.2023] Zwrot z podatku należy się osobom, które płaciły podatki i mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki temu przy rocznym rozliczeniu podatków możemy dostać nawet kilka tysięcy zwrotu z urzędu skarbowego. Sprawdźcie, ile pieniędzy będziecie mogli dostać i jak z nich skorzystać. To warto wiedzieć przed sezonem podatkowym.

📢 Edyta Herbuś o byciu macochą – zdjęcia. Tak żyje na co dzień tancerka i aktorka [18.12.2023] Tancerka, choreografka, aktorka i prezenterka telewizyjna Edyta Herbuś prowadzi życie pełne podróży i wyzwań. Prywatnie jest macochą dla trójki dzieci swojego partnera Piotra i ukochaną wnuczką Otylii i Tadeusza. Z dziadkami łączy ją wyjątkowa międzypokoleniowa więź. Oto, jaka jest prywatnie Edyta Herbuś.

📢 Oto horoskop miłosny na 2024 rok. Na te znaki zodiaku czeka miłość i szczęście w związku [18.12.2023] Mamy horoskop miłosny na cały 2024 rok. Co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Niektóre znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu miłosnym! Skorpion, Byk, Ryby, Rak i Koziorożec - te znaki czeka ogromne szczęście w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2024 brutto i netto. Takie mają być planowane podwyżki od marca [18.12.2023] Za sprawą wysokiej inflacji, podwyżki dla emerytów i rencistów muszą być wyższe. Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Mamy wyliczenia emerytur brutto i netto, jakie mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy. 📢 Mamy horoskop na weekend 15-17 grudnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 15-17 grudnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [18.12.2023] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [18.12.2023] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Boże Narodzenie 2023 z kwiaciarni [18.12.2023] Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Boże Narodzenie mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [18.12.2023] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść maku. Im może zaszkodzić świąteczny makowiec [18.12.2023] W grudniu spożycie maku w Polsce gwałtownie rośnie. Na świątecznych stołach pojawiają się torty makowe, tradycyjne makowce, pokryte słodkim lukrem szneczki, a wcześniej często kluski z makiem. Trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez tych smakołyków. Kto nie powinien jeść maku? Osoby z tymi schorzeniami powinny go ograniczać. Sprawdzamy co się dzieje z organizmem, gdy jemy mak. 📢 Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia [18.12.2023] Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć.

📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [18.12.2023] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes. 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [18.12.2023] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [18.12.2023] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej. 📢 Stefan Kraft - tak mieszka i żyje na co dzień skoczek narciarski. Oto jego ukochana - Marisa [18.12.2023] Stefan Kraft to jeden z najlepszych skoczków świata i jeden z wielkich rywali Polaków. Wiecznie uśmiechnięty Austriak prywatnie jest szczęśliwy w ramionach ukochanej Marisy Probst, uwielbia latać, kibicuje Bayernowi Monachium i mieszka w pięknym Salzburgu. Zobaczcie jaki jest Stefan Kraft prywatnie!

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [18.12.2023] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się. 📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [18.12.2023] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX.

📢 Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich [18.12.2023] Wielu z nas miało okazję nieświadomie zetknąć się z tzw. "wampirem energetycznym". Nawet po niedługiej interakcji czy rozmowie czujemy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Jesteśmy otumanieni, zmęczeni, smutni, boli nas głowa. Okazuje się, że osoby o pewnych imionach mogą mieć skłonności do odbierania energii i radości innym ludziom. Oto lista osób, które mogą być wampirami energetycznymi. 📢 Tym znakom zodiaku powiedzie się w pracy w 2024 roku. Mamy najnowszy horoskop na nowy rok [18.12.2023] Dla niektórych znaków zodiaku pierwszy kwartał 2024 roku zapowiada się pod względem zawodowym naprawdę imponująco. Dla innych zaś będzie momentem próby, która jeśli zostanie zaliczona, przyniesie spory zysk. Znamy już horoskop na pierwszy kwartał 2024 roku. Takie znaki zodiaku będą miały udane wejście w nowy rok.

📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii [18.12.2023] Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu! 📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [18.12.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [18.12.2023] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą. 📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [18.12.2023] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [18.12.2023] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [18.12.2023] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji [18.12.2023] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca. 📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [18.12.2023] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [18.12.2023] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie!

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [18.12.2023] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Dni wolne i urlopy w 2024 roku. Tak można "cudownie" rozmnożyć 10 dni w 33 dni wolnego! [18.12.2023] W 2024 roku możemy tak sobie zaplanować odpoczynek, że biorąc 10 dni urlopu będziemy mieć 33 dni wolnych od pracy. Wiemy, jak to zrobić! 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [18.12.2023] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [18.12.2023] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [18.12.2023] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy. 📢 Oto triki na mycie włosów. Dzięki tym trikom włosy kobiet będą wyglądać jak u fryzjera [18.12.2023] Każda z nas, chciałaby mieć piękne i lśniące włosy. Z tego też powodu, wiele z nas jest w stanie wydać ogromne ilości pieniędzy na liczne szampony czy inne specyfiki pomagające utrzymać włosy w dobrym stanie.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić [18.12.2023] Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Ale ty jesteś piękna" - zobaczcie! [18.12.2023] Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji "Rolnik szuka żony". Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Czwarte z rzędu zwycięstwo Arrivy Polskiego Cukru Toruń. Tak kibicowaliście koszykarzom! Trey Diggs przełamał się już na dobre, a Arriva Polski Cukier po emocjonującej końcówce, ale całkowicie zasłużenie pokonała Śląsk Wrocław. To już bilans 7-6 i w Toruniu mało kto boi się spadku. 📢 Bożonarodzeniowy gest grupy inowrocławskich radnych. Ufundowali vouchery - zdjęcia Już po raz piąty grupa radnych - Elżbieta Jardanowska, Tomasz Marcinkowski, Jacek Bętkowski, Patryk Kaźmierczak i Waldemar Kwiatkowski - pomogła w przygotowaniu Świąt Bożego Narodzenia kilkudziesięciorgu potrzebującym wsparcia mieszkańcom Inowrocławia. 📢 W Chałaciach w gm. Skępe jest największy kompleks hodowli karpia w Polsce Środkowej Przed Wigilią o karpiu zawsze robi się głośno, bo wielu nie wyobraża sobie wieczerzy bez podania tej ryby w wersji smażonej. Jedni zaprzątają sobie głowę ceną, a niektórzy humanitarnym traktowaniem karpia. W Chałaciach w gm. Skępe istnieje największy kompleks hodowli karpia w Polsce Środkowej.

📢 Takie są ceny karpia w marketach - Lidl, Biedronka i inne. Żywy karp przechodzi do historii Polskie społeczeństwo gotowe jest na wprowadzenie zakazu sprzedaży żywych karpi. 59,3 proc. Polek i Polaków popiera taki zakaz. Większość ludzi kupuje karpie patroszone, filetowane, dzwonka. Sprawdzamy, ile w grudniu 2023 roku kosztuje karp w marketach. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść bananów. Tym osobom te owoce mogą zaszkodzić Banany to zdecydowanie jeden z ulubionych egzotycznych owoców Polaków. Zajadamy się nimi przez cały rok. Owoc ten idealnie nadaje się na drugie śniadanie, jako dodatek do koktajlu, owsianki czy ciastek, który znakomicie zastąpi cukier. Niestety, choć banany to bomby witaminowe, to nie każdy może je jeść. Zobacz, kiedy lepiej nie jeść bananów.

📢 Horoskop chiński na 2024 rok. To wydarzy się w naszym życiu w nowym roku Horoskop chiński cieszy się dużą popularnością, podobnie jak horoskop zodiakalny. Z tradycyjnym horoskopem łączy go także liczba znaków - dwanaście. Na tym jednak podobieństwa się kończą. Do znaków w chińskim horoskopie jesteśmy przyporządkowani według roku urodzenia a nie daty składającej się z miesiąca i dnia. Sprawdzamy dla Was horoskop chiński na 2024 roku. Zobaczcie co Was czeka.

📢 Finał akcji Onko - Mikołaje w Grudziądzu. Prezenty, Mikołaj i wspólna zabawa! Maluchy z domu dziecka były szczęśliwe. Zobacz zdjęcia Ekipa Onko - Mikołajów z prezentami przybyli do małych i większych podopiecznych Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu. Był Mikołaj, który nietypowo, bo na motocyklu, przybył do maluchów a te były przeszczęśliwe z jego wizyty. Wspólnie bawiono się przy rytmach świątecznych piosenek. W przeniesieniu paczek świątecznych z samochodów do budynku domu dziecka pomagała młodzież z klas mundurowych III LO. Prezenty, te wymarzone z listów do Mikołaja oraz dodatkowe zebrane podczas zbiórek, zostaną wręczone dzieciom w Wigilie. Organizatorem akcji były wolontariuszki Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom z Bydgoszczy. Przed nami jeszcze jeden finał akcji Onko - Mikołaje... już w poniedziałek, 18 grudnia Onko - Mikołaje zawitają do domów dziecka w Łasine i Wydrznie.

📢 Tak było na "Wigilii dla samotnych i przyjaciół" w Inowrocławiu. Mamy zdjęcia Już po raz 31. Grzegorz Kaczmarek zorganizował w Inowrocławiu „Wigilię dla samotnych i przyjaciół”. 📢 Kontrowersje we wspólnocie na bydgoskim Szwederowie? Mieszkańcy chcą zerwania umowy z administracją Część mieszkańców z ulicy Strzeleckiej 32 w Bydgoszczy twierdzi, że zarząd ich wspólnoty mieszkaniowej nie wykonuje uchwały o wypowiedzeniu umowy administracji bloku. Administrator twierdzi też, że żadne wieści o tym, że rezygnacji z jego usług do niego nie dotarły.

📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz - Astra Nowa Sól. Wielka radość kibiców w Łuczniczce [zdjęcia] W 14. kolejce Tauron I Ligi siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz podejmowali Astrę Nowa Sól. To był ostatni mecz w tym roku w Łuczniczce podopiecznych Michala Masnego. Spotkanie było niezwykle ważne, bo grali ze sobą sąsiedzi w tabeli. Gospodarze tracili do rywali trzy punkty.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Takie mają być podwyżki od marca Waloryzacja emerytur 2024 - tabela brutto i netto. Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Ania Bardowska z Rolnik Szuka Żony dekoruje dom na Święta! Zobacz galerię zdjęć Ania i Grzegorz Bardowscy połączyli swoje życiowe drogi na planie drugiej edycji programu "Rolnik szuka żony". Od tamtego momentu para zdobyła serca widzów, utrzymując niezmiennie wysoką popularność i zdobywając sympatię fanów. Ich życie pełne jest wyjątkowych chwil, które z radością dzielą się z publicznością za pośrednictwem mediów społecznościowych. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 - inspiracje i zdjęcia Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

