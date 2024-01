Przegląd prasy (19.01.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto dom Katarzyny Pakosińskiej i jej przystojnego męża Gruzina. Na zdjęciach jest jak w bajce! [19.01.2024]”?

Prasówka 19.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oto dom Katarzyny Pakosińskiej i jej przystojnego męża Gruzina. Na zdjęciach jest jak w bajce! [19.01.2024] Katarzyna Pakosińska w "Kabarecie Moralnego Niepokoju" tworzyła kultowe kreacje. 10 lat temu postanowiła odejść i poświęcić się życiu rodzinnemu. Wraz z przystojnym mężem pochodzenia gruzińskiego mieszka w uroczym domku pod Warszawą. Zobacz na zdjęciach, jak tam jest!

📢 Takie są najzdrowsze produkty spożywcze. Na liście nie tylko owoce i warzywa - zobaczcie! [19.01.2024] Życie w zdrowiu i sprawności ruchowej i umysłowej to marzenie każdego człowieka. Postęp i osiągniecia medycyny, takie jak leki, badania, wykrywalność i skuteczność w leczeniu chorób, nawet tych uznawanych dawniej za śmiertelne, pozwala przybliżyć się do realizacji celu, jakim jest długowieczność. Jednak nie tylko działania medyczne i leki, ale także dieta codzienna ma wpływ na nasze zdrowie. Naukowcy zbadali, które produkty spożywcze na świecie są najzdrowsze. Wyodrębnili siedem takich produktów. Zobacz teraz, co warto jeść codziennie, by żyć długo i w zdrowiu.

📢 Te choroby wykluczają z powołania do wojska. Takie są aktualne zasady kwalifikacji wojskowej [19.01.2024] Te choroby wykluczą cię z powołania do wojska. W Polsce czynna służba wojskowa nie jest obowiązkowa, ale każdy mężczyzna i tak musi stawić się przed komisją lekarską, podczas której przyznawana jest kategoria wojskowa. Nie wszyscy mogą jednak dołączyć do armii. Wykluczyć nas mogą niektóre choroby przewlekłe i schorzenia. Sprawdź, które choroby sprawią, że nie będziesz mógł wstąpić do wojska.

Prasówka 19.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [19.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" pochwaliła się, że została "matką". Oto jak mieszka i żyje na co dzień [19.01.2024] Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki" ostatnio pochwaliła się fanom na swoim profilu na Instagramie radosną nowiną. Gwiazda została matką chrzestną Wiktora, który prawdopodobnie jest jednym z podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Mielżynie. "Mieć Krystynę za ciocie to meeeega szczęście", "On ma szczęście że ma taką ciotkę i chrzestną" - komentują fani. 📢 Piotr Żyła i Marcelina Ziętek pokazują wnętrza swojego domu! Tak urządzili się w Ustroniu [19.01.2024] Piotr Żyła i Marcelina Ziętek mieszkają w nowym domu w Ustroniu. Zaglądamy do środka ich nieruchomości. W salonie imponujący komplet wypoczynkowy, bardzo jasna kuchnia i łazienka, nie mogło zabraknąć kominka i tarasu, na którym w letnie miesiące swoje wdzięki prezentuje Marcelina Ziętej. Tak Piotr Żyła wykończył swój nowy dom - zobaczcie zdjęcia ze środka.

📢 Najmodniejsze sukienki na studniówkę 2024 - zdjęcia. Oto TOP sukienki na bal maturalny [19.01.2024] W styczniu i lutym 2024 roku tysiące maturzystów w Polsce bawić się będą na balach studniówkowych. Jakie trendy w studniówkowej modzie obowiązują w 2024 roku? Oto propozycje sukienek na bal maturalny. Takie kolory i długości kreacji są obecnie na topie. Przedstawiamy najmodniejsze wzory sukienek w naszej galerii niżej. 📢 Katarzyna Zdanowicz pochodzi z małego miasta pod Bydgoszczą - zdjęcia. Tak żyje dziennikarka Polsatu [19.01.2024] Jak byłam dorastającą dziewczyną, chciałam wyrwać się z tego miejsca. Im jestem starsza, tym z większą przyjemnością i chęcią wracam w rodzinne strony. Z czasem człowiek docenia uroki małych miast, gdzie życie toczy się wolniej, spokojniej – mówi Katarzyna Zdanowicz, prezenterka „Wydarzeń” Telewizji Polsat. Zobacz na zdjęciach, jaka jest prywatnie dziennikarka pochodząca z Solca Kujawskiego.

📢 Rasy psów są idealne dla osób starszych. Oto rasy, które dobrze współpracują z seniorami [19.01.2024] Pies to doskonały towarzysz dla osób starszych. Motywuje do aktywności i zdrowotnych spacerów, poprawia samopoczucie i dotrzymuje towarzystwa w chwilach samotności. Wybierając odpowiednią rasę, seniorzy powinni liczyć się jednak ze swoimi ograniczeniami. Oto najlepsze rasy psów dla osób starszych! 📢 Takich rzeczy z PRL najbardziej poszukują kolekcjonerzy - lista, zdjęcia. W 2024 roku można się na nich wzbogacić [19.01.2024] Kiedyś były bardzo modne, ale u schyłku XX wieku schowaliśmy je głęboko do szaf lub na śmietnik. Dziś niektóre rzeczy z PRL-u wracają do łask, a ich ceny na aukcjach bywają zawrotne. Jeśli masz jeszcze w domu takie starocie, nie wyrzucaj. Być może masz prawdziwe skarby. Kolekcjonerzy mogą zapłacić za nie fortunę. Za co najwięcej? Zobacz najbardziej poszukiwane rzeczy z PRL-u.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść tatara. To się dzieje z nami, gdy jemy surowe mięso [19.01.2024] Dobrze przyprawiony tatar z surowym jajkiem to jedna z popularnych karnawałowych przystawek. To pyszne danie, ale nie dla wszystkich. Sprawdzamy, kto powinien unikać surowego mięsa wołowego i co się dzieje z naszym organizmem, gdy jemy takie mięso. Zwłaszcza osoby z pewnymi schorzeniami powinny unikać jedzenia tatara. Sprawdź czy jesteś na liście. 📢 Sergiusz Żymełka ma już 32 lata - tak dziś wygląda. Grał Filipa w serialu "Rodzina zastępcza" [19.01.2024] Sergiusz Żymełka zyskał ogólnopolską popularność i rozpoznawalność dzięki dziecięcej roli w serialu "Rodzina zastępcza". W tym hicie Polsatu grał małego Filipa, którego widzowie wręcz pokochali. Dziś to już dorosły mężczyzna. Sprawdźcie, czym zajmuje się dziś i jak wygląda Filip Kwiatkowski z "Rodziny zastępczej". Jest nie do poznania.

📢 Tak luksusowo żyje i ubiera się Allan Enso, syn Edyty Górniak - zdjęcia. Oto jego stylizacje warte majątek [19.01.2024] Allan Enso, do niedawna Krupa, postanowił iść w ślady sławnej mamy Edyty Górniak i dwa lata temu, na osiemnaste urodziny, wypuścił debiutancki singiel. Od tego czasu raper rozwija ścieżkę kariery i zdobywa coraz większą popularność. Nie tylko jednak muzyka jest jego pasją. Allan Enso znany jest z oryginalnych, ale i wartych majątek stylizacji. Zobacz w naszej galerii niżej, jak się ubiera i luksusowo żyje Allan Enso, syn Edyty Górniak. 📢 Biżuteria vintage PRL - zdjęcia, ceny w 2024. Wraca moda na kolczyki, pierścionki, wisiory w stylu lat 80 [19.01.2024] Pamiątki po naszych matkach i babciach mogą być dzisiaj sporo warte. Przejrzyj szuflady i szkatułki - być może masz takie skarby w domu. Dziś biżuteria z czasów PRL, a konkretnie z lat 80., znów jest modna. Do łask wracają masywne bransolety, naszyjniki, kolczyki i klipsy. Ile dziś kosztuje biżuteria vintage? Zobacz zdjęcia i ceny.

📢 Takie zmiany w szkołach czekają uczniów i nauczycieli. Oto plany resortu edukacji [19.01.2024] Zmiany w szkołach - Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad wprowadzeniem ważnych zmian w szkolnictwie. Niektóre z nich mają wejść w życie już po feriach zimowych. Zmiany potwierdzają między innymi minister edukacji Barbara Nowacka, wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer oraz posłanka KO - Dorota Łoboda. Zobacz, jakie zmiany czekają uczniów i nauczycieli. 📢 Zarobki i dodatki wojsku w 2024. Oto stawki od szeregowego do generała - będą zmiany! [19.01.2024] Zarobki w polskim wojsku to kwestia złożona, zależna od różnych czynników. Zasadnicza płaca jest uzależniona od posiadanych stopni, a do tego dochodzą różnorodne dodatki i świadczenia. Warto przyjrzeć się, ile można faktycznie zarobić, decydując się na służbę w Wojsku Polskim. 📢 Takie mają być zasady renty wdowiej 2024. Duże zmiany w obecnych przepisach [19.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Sprawdzamy, co dzieje się w sprawie, o której głośno było przed wyborami parlamentarnymi.

📢 Tak zmienił się Krzysztof Miruć. Zobaczcie jak wyglądał znany architekt HGTV [19.01.2024] Krzysztof Miruć od lat prowadzi telewizyjne programy dotyczące remontów w HGTV. Znany jest z zamiłowania do czarnego koloru, motocykli czy odmieniania wnętrz. Od lat jest gospodarzem dwóch popularnych programów "Zgłoś remont" i "Weekendowe metamorfozy", w których odmienia ludziom wnętrza. Zobaczcie jak się zmienił na przestrzeni lat. 📢 Halina Frąckowiak, piękna i szykowna po 70-tce - zdjęcia. Taki styl ma nowa trenerka w "The Voice Senior" [19.01.2024] Halina Frąckowiak urodziła się w Poznaniu, w 1947 roku. To piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów, a od stycznia 2024 roku także trenerka w "The Voice Senior" TVP2. Halina Frąckowiak ujmuje elegancją i urodą. Udowadnia, że wiek to tylko liczba. Zobaczcie w naszej galerii, jak pięknie się prezentuje i jaki styl ma sławna poznanianka.

📢 Mamy nową tabelę waloryzacji emerytur - dane z 16 stycznia. Takie mogą być stawki od marca [19.01.2024] Od 1 marca 2024 roku planowana jest waloryzacja emerytur, oparta na prognozach wskaźnika średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Zgodnie z najnowszymi danymi, inflacja ta wyniosła 11,9%, co sugeruje, że emerytury wzrosną co najmniej o tę wartość. 📢 Mariusz Pudzianowski pokazuje swój dom i ogród - tak mieszka Pudzian! Lubi konie i traktory [19.01.2024] Tak mieszka i żyje na co dzień Mariusz Pudzianowski. Każdy dzień zaczyna od przebieżki, trenuje, a oprócz tego prowadzi biznesy i pomaga w polu. "Brakuje ci tylko rodziny"- komentują fani. Tak mieszka i żyje na co dzień w Białej Rawskiej siłacz i gwiazda KSW Mariusz Pudzianowski. 📢 Grażyna Kulczyk - tak się zmieniła przez ostatnie 15 lat. Miliarderka to była żona Jana Kulczyka [19.01.2024] Grażyna Kulczyk to znana postać polskiego biznesu. Była żoną najbogatszego Polaka, Jana Kulczyka. Grażyna Kulczyk jest prawniczką, kolekcjonerką dzieł sztuki, ale najbardziej znana jest jako polska miliarderka. Bierze udział w wielu projektach biznesowych, kulturalnych. Szczególnie związała się ze sztuką. W miejscowości Susch w Szwajcarii buduje prywatną galerię sztuki. Ma na tym polu wiele doświadczenia, zasług i sukcesów. Choć Grażyna Kulczyk ma już 73 lata, wciąż jest kobietą zadbaną i elegancką. Zobaczcie, jak przez ostatnie lata się zmieniła. Mamy zdjęcia, jak wyglądała kiedyś, i jak wygląda teraz.

📢 Zmiany w zasadach Renty Wdowiej. Limity wypłat i mniejsze kwoty - mamy wyliczenia [19.01.2024] Pomysłodawcy ustawy o zmianie renty rodzinnej dla wdowca lub wdowcy dążą do zapewnienia osobom starszym większego wyboru i lepszych możliwości. Renta Wdowia ma być wprowadzona w 2024 roku, ale według obecnych zapowiedzi Lewicy najprawdopodobniej w tzw. modelu kroczącym.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść marchwi. Im może ona zaszkodzić [19.01.2024] Marchewka to jedno z najpopularniejszych polskich warzyw. Jest ważnym składnikiem wielu tradycyjnych potraw, jak chociażby rosół czy sałatka jarzynowa. Nic dziwnego, to jedno z tańszych i smaczniejszych warzyw. Doskonale nadaje się jako składnik surówek czy do przegryzienia w ramach przekąski. Niestety nie każdy powinien sięgać po to pyszne warzywo. Zobaczcie komu może zaszkodzić. 📢 Takie są najmodniejsze kuchnie - zdjęcia, inspiracje 2024. Oto projekty znanych projektantów [19.01.2024] Trendy w meblowaniu mieszkań zmieniają się podobnie jak te w modzie. Od kilku sezonów najpopularniejszym rozwiązaniem są proste meble z białymi połyskującymi frontami, z frezowaniami zamiast uchwytów. To rozwiązanie, które pasuje niemal do każdego wnętrza. Zobaczcie, jakie są najmodniejsze kuchnie teraz.

📢 Tak żyją Maciej Orłoś i jego młodsza o ponad 20 lat partnerka - prywatne zdjęcia. Paulina Koziejowska nie kryje dumy [19.01.2024] Maciej Orłoś to aktor i dziennikarz. Przez 25 lat był twarzą "Teleexpressu", do którego aktualnie wrócił. Jego obecną partnerką jest młodsza o ponad 20 lat Paulina Koziejowska, koleżanka z branży. Para często dzieli się swoim szczęściem w mediach społecznościowych. Zobaczcie, jak teraz żyją Maciej Orłoś i jego partnerka Paulina Koziejowska. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii. 📢 Tak obecnie wygląda Leszek z "Daleko od szosy", czyli Krzysztof Stroiński. Oto jak zmienił się aktor [19.01.2024] Krzysztof Stroiński zyskał ogólnopolską popularność przede wszstkim dzięki roli sympatycznego i prostodusznego Leszka Góreckiego w serialu "Daleko od szosy". Od premiery serialu minęło już prawie 50 lat! Jak zmienił się uwielbiany niegdyś aktor. Zobacz zdjęcia!

📢 Te liczby padają najrzadziej w losowaniach Eurojackpot. Z nimi nie zostaniesz Lottomilionerem [19.01.2024] Wygrana w grach liczbowych może odmienić życie, szczególnie taka w której można wygrać kilkaset milionów złotych. Nawet wygrane drugiego stopnia to nierzadko kilka milionów zysku. Żeby wygrać mamy dwie możliwości gra na skreślone liczby lub na chybił-trafił. Zobaczcie według statystyk, które liczby wypadały najrzadziej. 📢 Nowa tabela waloryzacji emerytur z 15 stycznia 2024. To już niemal pewne - takie będą przelewy od marca [19.01.2024] Waloryzacja emerytur od 1 marca 2024 roku. Przedstawiamy prognozowaną tabelę wypłat brutto, gdyż poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku. Wyniósł on 11,9%, a o oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. 📢 Andrzej Piaseczny - tak mieszka w 2024 roku. Zamieszkał w ogromnej drewnianej willi w Górach Świętokrzyskich [19.01.2024] Andrzej Piaseczny to z całą pewnością jedna z legend polskiej sceny muzycznej. Przez wiele lat swojej kariery zdołał wypuścić sporo przebojów, które pokochały pokolenia Polaków. Nic więc dziwnego, że pomimo mijającego czasu nazwisko popularnego Pisaka wciąż przyciąga tłumy. Zobaczcie, jaki dom ma popularny artysta.

📢 Horoskop finansowy na drugą połowę stycznia 2024. Te znaki czekają niespodziewane wydatki [19.01.2024] Połowa stycznia 2024 roku już za nami. Astrologowie ostrzegają, że los bywa przewrotny. Ci, którym dotychczas sprzyjała karta, muszą mieć świadomość, że druga część miesiąca może nie być tak łaskawa. Kogo czekają niespodziewane wydatki? Kto będzie miał pecha po 15 stycznia? Sprawdziła to Wróżka Roma. 📢 Mężczyźni o tych imionach to najgorsi mężowie. Według znaczenia imion oni mają trudny charakter [19.01.2024] Każde imię niesie ze sobą nie tylko dźwięk, ale również ukryte znaczenia i przekonania. Wielu ludzi uznaje, że imię może dostarczyć wglądu w charakter posiadacza oraz jego skłonności do określonych zachowań. Oto jak niektórzy wierzą, że pewne imiona mogą być zwiastunem cech, które nie zawsze są pozytywne.

📢 Shazza - tak dziś wygląda królowa disco-polo lat 90. Zobaczcie zdjęcia! [19.01.2024] Marlena Magdalena Pańkowska, znana szerokiej publiczności jako Shazza, to ikona polskiej sceny muzycznej, szczególnie w gatunku disco-polo. Pomimo upływu lat, artystka nie tylko ciągle jest obecna na scenie, ale i przyciąga przed nią rzesze fanów. Zobaczcie, jak dziś wygląda 56-letnia Shazza.

📢 Mężczyźni i kobiety spod tych znaków zodiaku to pary idealne. Według horoskopu tworzą trwałe związki [19.01.2024] Dwoje ludzi czasem potrafi dogadać się bez słów, ale czasem, mimo wielu prób, pojawiają się między nimi zgrzyty. Niezgodność charakterów może być jednym z powodów. Odkryjcie, jakie znaki zodiaku tworzą pary wręcz idealne na całe życie. Szczegóły prezentujemy w poniższej galerii. 📢 800 plus w 2024 roku - to musisz zrobić, aby nie stracić świadczenia. Nie przegap terminu [19.01.2024] 800 plus to świadczenie, które otrzymują rodzice na wychowanie dzieci do 18 roku życia. Wypłata trafia do rodziców co miesiąc, co może podreperować nie jeden domowy budżet. Świadczenie od 1 stycznia 2024 roku jest wypłacane w nowej kwocie o 300 złotych wyższej. Zobaczcie, co trzeba zrobić, aby nie stracić świadczenia.

📢 Mamy zdjęcia z planu filmu Sami Swoi. Sprawdźcie, kto zagra Kargula i Pawlaka w nowej wersji [19.01.2024] Już 16 lutego 2024 roku premierę będzie miał nowy film o przygodach Kargulów i Pawlaków "Sami swoi. Początek". Scenariusz opiera się na książce Andrzeja Mularczyka "Czyim ja żyłem życiem", który odpowiada również za scenariusze poprzednich filmów. Zobaczcie zdjęcia z planu! Oto jak będzie wyglądał nowy Kargul i Pawlak.

📢 Zmiana w programie "Czyste powietrze". Klienci byli wprowadzani w błąd - na liście pompy ciepła, kotły na drewno i pellet [19.01.2024] W związku z tym, że na rynku pojawiły się pompy ciepła oraz kotły na drewno i pellet, które nie spełniają wymogów programu "Czyste powietrze", od 1 kwietnia 2024 r. dotowane będą tylko sprzęty wpisane na listę zielonych urządzeń i materiałów (ZUM).

📢 Tak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu". Dziś ma już 54 lata - zdjęcia [19.01.2024] Erika Eleniak to amerykańska aktorka, znana przede wszystkim z roli ratowniczki Shaun McLain z serialu "Słoneczny patrol". Grała też w takich hitach jak "E.T." czy "Gotowe na wszystko". Dwa razy trafiła na okładkę "Playboya". Od tamtego czasu minęło kilkadziesiąt lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Erika Eleniak ze "Słonecznego patrolu"! 📢 Wezwania do wojska 2024 - te osoby mogą otrzymać wezwanie na ćwiczenia. Nowe zasady kwalifikacji i powołania [19.01.2024] 12 stycznia rozpoczęła się kwalifikacja wojskowa obejmująca okres do 30 kwietnia tego samego roku, dotycząca aż 230 tysięcy osób. Proces ten obejmuje ocenę zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej. Warto zauważyć, że od 13 stycznia obowiązują nowe przepisy, ograniczające czas na stawienie się w jednostce wojskowej do zaledwie 6 godzin w przypadku ogłoszenia mobilizacji lub stanu wojny.

📢 Tak się ubiera Agata Kornhauser-Duda - zdjęcia, stylizacje. Pierwsza dama śledzi światowe trendy [19.01.2024] Stylizacje Agaty Dudy nie umkną uwadze specjalistów z branży modowej. Pierwsza dama RP zbiera pochwały jeśli chodzi o styl. Mówi się, że ubiera się modnie, z klasą, że śledzi najnowsze, światowe trendy oraz że z powodzeniem można się inspirować, przyglądając się jej kolejnym kreacjom, w tym kolorystyce strojów i dodatkom. Zobacz, jak się ubiera żona prezydenta RP - zdjęcia pokazujemy w naszej galerii niżej.

📢 Te produkty odmładzają - takie jedzenie odejmuje lat! To warto jeść, by spowolnić procesy starzenia [19.01.2024] Jakie jedzenie odmładza? Co warto jeść, żeby się odmłodzić? Dieta odmładzająca, nazywana dietą "na zmarszczki" zawiera produkty, które spowalniają procesy starzenia. Odpowiednio zbilansowana dieta odmładzająca to podstawa dla zachowania pięknego i młodego wyglądu. Zobacz teraz listę produktów, które działają odmładzająco.

📢 Dodatek gazowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki po wyborach. Takie są nowe zasady w 2024 roku [19.01.2024] Ogrzewanie domu może być kosztownym przedsięwzięciem, ale od 1 kwietnia 2024 roku wprowadzone zmiany w Programie Czyste Powietrze mogą wpłynąć na Twoje możliwości uzyskania dopłat. Czy wiesz, że teraz istnieją różne dodatki dostępne dla różnych źródeł energii? Dla kogo dodatek gazowy, dodatek osłonowy, dodatek węglowy oraz inne dodatki? 📢 Takie są najgorsze fryzury dla kobiet po 60. roku życia. Oto lista postarzających fryzur [19.01.2024] Po 60 roku. życia na skóra traci swoją elastyczność i widoczne są niedoskonałości w postaci zmarszczek, przebarwień, cieni pod oczami. Ważne jest dobranie koloryzacji i cięcia tak, by fryzura odciągała uwagę od mankamentów urody i optyczne odejmowała lat. Oto lista postarzających fryzur. Tak nie należy czesać się po 60-tce.

📢 Takie są najmodniejsze łazienki 2024 - projekty, inspiracje. Mamy zdjęcia znanych projektantów [19.01.2024] Sprawdziliśmy, jakie są w tym roku trendy na urządzanie łazienki. Modne są wnętrza jasne i przestronne, urządzone z wykorzystaniem materiałów naturalnych, meble i urządzenia powinny być proste i funkcjonalne, a kształty owalne i zaokrąglone. Zobaczcie, jak urządzić łazienkę w nowoczesnym, modnym stylu. Oto najnowsze pomysły i inspiracje od projektantów.

📢 Nowa tabela trzynastych emerytur z 17 stycznia 2024. Takie świadczenia mogą trafić do seniorów [19.01.2024] Nowy rok przynosi wiele niepewności, zwłaszcza w kwestii trzynastej i czternastej emerytury. Jakie są plany po wyborach, a także jakie są wstępne prognozy w zakresie Trzynastej Emerytury 2024? Zapoznajcie się z najnowszymi informacjami. Od 15 stycznia wiemy znacznie więcej i możemy pokusić się o prognozowanie wysokości trzynastych emerytur w 2024 roku. Przedstawiamy prognozowane dane na podstawie informacji z 17 stycznia.

📢 46-letnia Natalia Oreiro zaskakuje zdjęciami bez makijażu. Tak teraz żyje gwiazda "Zbuntowanego Anioła" [19.01.2024] Natalia Oreiro ponad dwie dekady temu zdobyła serca widzów na całym świecie dzięki roli pięknej Milagros w telenoweli "Zbuntowany Anioł". W maju 2023 roku aktorka świętowała swoje już 46 urodziny. Nadal może pochwalić się figurą nastolatki. Nie boi się również pokazywać w naturalnej wersji, bez grama makijażu i normalnymi dla jej wieku zmarszczkami. Oto jak wygląda Natalia Oreiro bez makijażu! 📢 Tak hibiskus działa na nasz organizm. Mamy listę właściwości i zastosowań tego kwiatu [19.01.2024] Kwiat hibiskusa jest niezwykle wartościowy dla naszego zdrowia. Wzmacnia odporność, przyspiesza metabolizm, pomaga w chorobach serca i wątroby, a to tylko część z jego szerokiego działania. Zobacz jak spożywać hibiskusa, na co pomaga, a kto nie powinien po tę roślinę sięgać.

📢 Maluba z "Projekt Lady" - tak się dziś ubiera Magdalena Lubacz. Mamy nowe zdjęcia [19.01.2024] Maluba, czyli Magdalena Lubacz, zdobyła serca polskiej publiczności dzięki programowi "Projekt Lady" w TVN. To nieskrępowana i wszechstronna artystka i influancerka. Odkryjmy razem jej drogę w show-biznesie, na sportowej arenie MMA oraz na rynku disco-polo. Zobaczcie, jak ubiera się Maluba, zwyciężczyni "Projektu Lady".

📢 Tak można rozpoznać alergię u psów i kotów. Oto najczęstsze objawy uczulenia u zwierząt [19.01.2024] Jak rozpoznać alergię u psa i kota? Najczęstsze objawy alergii u zwierząt to swędzenie skóry oraz problemy oddechowe. Koty i psy często cierpią w ciszy, ukrywają, że coś im dolega, maskują chorobę. Sprawdź teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki alergii i psów i kotów. Jeśli zauważysz wymienione objawy, skontaktuj się z weterynarzem!

📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. Według znaczenia imion mają szansę na sukces [19.01.2024] Tradycyjnie przypisuje się imionom pewne cechy charakteru. Przygotowaliśmy dla was ranking, bazujący na interpretacjach ezoteryków dotyczących znaczenia imion. To zestawienie przedstawia najbardziej inteligentne imiona według tych spostrzeżeń. 📢 Modna sypialnia - projekty i inspiracje na 2024 rok. Zobacz pomysły na modną sypialnię [19.01.2024] Sypialnia to nie tylko miejsce, w którym śpimy kilka czy kilkanaście nocnych godzin. To często azyl, miejsce, w którym możemy się zrelaksować, odetchnąć chwilę od codziennego zgiełku i zajęć, a także poczytać książkę czy porozmawiać. Przy urządzaniu sypialni projektanci stawiają na komfort, przytulność, poczucie intymności. Zobacz, jakie są pomysły na modną sypialnię w trendach wnętrzarskich na 2024 rok. 📢 Tak dziś wygląda Joan Collins z "Dynastii". Wkrótce skończy 91 lat, ale ciągle zachwyca [19.01.2024] Joan Collins, światowej sławy gwiazda, znana przede wszystkim jako Alexis z kultowego serialu "Dynastia", 23 maja 2024 roku obchodzić będzie swoje 91. urodziny. Wciąż emanuje urodą i elegancją, czyniąc ją ikoną Hollywood. Sprawdźmy, jak wygląda dzisiaj kobieta, która w latach 80. XX wieku została uznana za symbol seksu.

📢 Kolejny przypadek jazdy pod prąd na S5 pod Bydgoszczą. Sprawą zajęła się policja W czwartek (18 stycznia) na drodze S5 w okolicy węzła Bydgoszcz Północ miał miejsce kolejny przypadek jazdy pod prąd. Na profilu Bydgoszcz 998 zamieszczono nagranie z tego zdarzenia. Kilka dni temu na S5 w Osówcu doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęły trzy osoby. Kierowca, z którego winy doszło wtedy do wypadku, także jechał pod prąd. 📢 Tragedia na torach w miejscowości Pruszcz w powiecie świeckim. Nie żyje mężczyzna Do tragicznego zdarzenia doszło w pobliżu przejazdu kolejowego w Pruszczu. Nie żyje mężczyzna.

📢 Osoby o tych imionach czeka szczęście w miłości. Kupidyn wystrzelił już swą strzałę w styczniu Imiona mają wielką moc i skrywają pewne tajemnice. Nie bez przyczyny wybór właściwego imienia jest tak ważny. Wróżka Azalia odczytuje to, co ukryte w imionach kobiecych i męskich! Te osoby jeszcze w styczniu mogą liczyć na miłość! Kupidyn wystrzelił swą strzałę miłości - kogo nią ugodzi? Zobacz, czy i twoje imię jest na liście! 📢 Tak żyje Mateusz Big Boy Borkowski, gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem". Schudł aż 171 kilogramów! Mateusz Big Boy Borkowski to gwiazda programu "Gogglebox. Przed telewizorem". Komentuje tam różne programy emitowane w telewizji. Zdobył serca i sympatię widzów swoim humorystycznym podejściem do świata i otaczającej go rzeczywistości. Big Boy na początku programu ważył około 240 kilogramów, jednak kilka lat temu postanowił podjąć wyzwanie i zrzucić zbędne kilogramy. Udało mu się schudnąć aż 171 kilogramów! Zobaczcie, jak kiedyś wyglądał Mateusz Big Boy Borkowski i jak teraz żyje.

📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny unikać cytryn. Ten owoc nie jest wskazany dla każdego Cytryna to jeden z częściej używanych owoców w naszej kuchni. To dodatek do herbaty, ryby, kremów, sosów, surówek i wielu innych potraw. Choć cytryna znana jest jak źródło witaminy C to nie jedyne czego dostarcza do naszego organizmu. Jest jednak spora grupa osób, która powinna unikać cytryny. Zobaczcie dlaczego. 📢 Córka Katarzyny Dowbor kończy 25 lat - prywatne zdjęcia. Tak wygląda teraz i wyglądała kiedyś u boku pięknej mamy Katarzyna Dowbor jest mamą Macieja, prezentera telewizyjnego, oraz Marii, studentki mieszkającej za granicą. O ile Maciej i jego żona Joanna Koroniewska chętnie dzielą się życiem prywatnym w mediach społecznościowych, o Marysi wiadomo niewiele. W ostatnim czasie córka Katarzyny Dowbor uchyliła jednak rąbka tajemnicy i pokazała się z partnerem. Tak teraz wygląda Maria Dowbor-Baczyńska, dorosła córka prezenterki telewizyjnej. Zobacz w naszej galerii.

📢 Tragedia niedaleko Żnina. Konie utopiły się w jeziorze, prawdopodobnie wystraszyły się wilków - zobacz zdjęcia Strażacy ze Żnina i okolicznych jednostek walczyli o życie koni spłoszonych z zagrody w Wójcinie. Prawdopodobnie zwierzęta wystraszyły się wilków. Uciekły w kierunku jeziora. Tam doszło do tragedii. 📢 Kasia Sokołowska otwarcie o in vitro. Tak teraz wygląda synek jurorki "Top Model" - mamy zdjęcia Katarzyna Sokołowska - reżyserka pokazów mody, jurorka w programie "Top Model", jest dumną mamą półtorarocznego Ivo Lwa. Chłopiec przyszedł na świat, gdy bizneswoman miała 49 lat. Dziś Kasia Sokołowska otwarcie mówi o in vitro i pokazuje w mediach społecznościowych swojego synka. Jak wyglądają mały Ivo Lew oraz jego rodzice, pokazujemy na slajdach w naszej galerii. 📢 Tak żyje Edyta Folwarska z programu "Królowe przetrwania". Zobaczcie zdjęcia! Edyta Folwarska to polska pisarka, dziennikarka i prezenterka telewizyjna To aktywna kobieta. Pisze książki, scenariusze, występuje w telewizji, prowadzi koncerty, bywa na salonach. Teraz możemy oglądać ją w programie "Królowe przetrwania" w TVN 7 oraz Playerze. Zobaczcie, jak żyje Edyta Folwarska. Mamy zdjęcia!

📢 Gdzie w Grudziądzu potrzebne są remonty ulic? Mieszkańcy rozmawiali z Maciejem Glamowskim, prezydentem miasta O swoich drogowych bolączkach mieszkańcy mówili Maciejowi Glamowskiemu, prezydentowi Grudziądza, podczas otwartego spotkania poświęconego ulicom. 📢 Tak żyje Sylwia Bomba. Oto urocza córeczka Tosia i partner Sylwii, Grzegorz Collins - zobacz zdjęcia Sylwia Bomba to influencerka i fotografka. Jednak popularność przyniósł jej udział w programie telewizji TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Sylwia jest prawdziwą weteranką tego programu - uczestniczy w nim jako komentatorka od pierwszej edycji! Sylwia Bomba ma wielu fanów, na Instagramie jej konto obserwuje ponad 700 tysięcy osób. Celebrytka chętnie pokazuje zdjęcia swoje i swojej córeczki. Ostatnio widzimy tam także zdjęcia jej partnera, Grzegorza Collinsa z programu "Odjazdowe bryki braci Collins". Zobaczcie uroczą córeczkę Sylwii - Antosię oraz Grega Collinsa!

📢 Modne fryzury dla kobiet po 50 w 2024 - zdjęcia, inspiracje. Oto najmodniejsze uczesania W 2024 roku ponownie będziemy stawiać na naturalność. Nie zabraknie oczywiście nowych trendów inspirowanych między innymi Instagramem czy nowymi produkcjami Netflixa. Warto wiedzieć, Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzając. Zebraliśmy dla Was inspiracje, które pomogą Wam dobrać odpowiednią fryzurę. 📢 13 emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Mamy noworoczne wyliczenia trzynastej emerytury Trzynasta emerytura to już, zgodnie z ustawą, stałe świadczenie dodatkowe dla emerytów. Wiele osób zastanawiało się, czy 13 emerytura nie zostanie zlikwidowana po wyborach parlamentarnych w 2023 roku. To już jednak pewne, ze "trzynastka" pozostaje w mocy i w 2024 roku zostanie wypłacona nie tylko 13. emerytura, ale także 14. emerytura.

📢 Taka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa od stycznia 2024. Oto stawki od nowego roku Wiemy, jaka będzie płaca minimalna i stawka godzinowa w Polsce w 2024 roku. Rada Ministrów przyjęła propozycje w tej sprawie. Zobacz, jakie będą zarobki od stycznia przyszłego roku. 📢 Znachor - tak wyglądają miejsca z kultowego filmu. Tam kręconą pierwotną wersję "Znachora" "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak mieszka Maciej Zakościelny. Zajrzyj do domu aktorka. Zobacz, jak żyje na co dzień w najmodniejszej dzielnicy stolicy Maciej Zakościelny uwielbia mieszkania w kamienicznym stylu, dlatego kilka lat temu zamieszkał z rodziną w domu z duszą w modnej dzielnicy. Wnętrza są urządzone z pomysłem i stanowią idealne gniazdko dla czteroosobowej rodziny. Niestety media donoszą, że Maciej Zakościelny rozstał się ze swoją żoną – Pauliną Wyką, z którą ma dwóch synów. Zobaczmy, jak mieszka popularny aktor i muzyk, który prawdopodobnie znowu jest do wzięcia. 📢 Pyszny tort z mascarpone, białą czekoladą i malinami. Nie wymaga pieczenia. Wyśmienity smak na rodzinne uroczystości Krem mascarpone i biała czekolada przełamane kwaskowatymi malinami to połączenie idealne. Ten pyszny tort z kilku prostych składników nie wymaga pieczenia. Możesz przygotować go z okazji Dnia Babci, Dziadka, a także na urodziny czy inną, rodzinną uroczystość. Wygląda bardzo odświętnie, jest banalnie prosty do przygotowania i smakuje znacznie lepiej niż gotowe torty z cukierni.

📢 W tym roku w Koronowie powstanie nowy skatepark. Mieszkańcy chcą też budowy basenu Budowę skateparku i toru dla rolkarzy przy hali sportowej władze Koronowa zapowiadały już 2 lata temu. W tym roku są szanse na realizację inwestycji. A kiedy basen? – pytają mieszkańcy. 📢 Pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem pociąg metropolitalny ruszył z inicjatywy Torunia. Co w Bydgoszczy? Z inicjatywy Torunia, powiatu toruńskiego i trzech pobliskich gmin jeżdżą pierwsze w regionie pociągi metropolitalne współfinansowane przez lokalne społeczności. W Bydgoszczy "w tej chwili trudno o deklaracje" - mówi nam wiceprezydent miasta.

📢 "1670" na Netflix. 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670". 📢 Takie znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w weekend 12-14 stycznia 2024. Oni mogą wygrać pieniądze! Zbliża się drugi tydzień stycznia. Układ gwiazd i planet na nieboskłonie wskazuje, że niektóre znaki zodiaku czeka duża pomyślność między 12 a 14 stycznia 2024 roku. Wróżka Roma zdradziła nam, kto powinnien zagrać na loterii w najbliższy weekend. 📢 Plebiscyt Edukacyjny w Kujawsko-Pomorskiem. Laureaci nagrodzeni - zdjęcia z gali We wtorek 16 stycznia 2024 roku laureaci wojewódzkiego etapu Plebiscytu Edukacyjnego odebrali wyróżnienia podczas uroczystej gali w Hotelu City w Bydgoszczy.

📢 Te przedmioty z PRL-u nie każdy pamięta i zna ich przeznaczenie. To one pomagały w codziennym życiu każdej kobiecie w latach 80. PRL dla wielu gospodyń domowych był okresem zaciskania pasa i kreatywności, szczególnie w zakresie przygotowywania potraw. Ale gdy już udało zdobyć się niezbędne produkty, wówczas gotowanie znacząco ułatwiały domowe sprzęty. Jedne z nich to proste w obsłudze przedmioty, inne były nieco bardziej skomplikowane technologicznie. Dziś wspominamy je z ogromnym sentymentem. Przypominamy kuchenne gadżety z lat 80.

📢 Monika Miller - tak mieszka i żyje na co dzień. Wnuczka znanego polityka ma elegancki i przestronny dom Monika Miller to wnuczka byłego premiera oraz przewodniczącego partii Sojusz Lewicy Demokratycznej - Leszka Millera. Choć piosenkarka i fotomodelka uwielbia wzbudzać kontrowersję, jej dom zdaje się być bardzo elegancki i uporządkowany. Sprawdźcie, jak mieszka i żyje na co dzień Monika Miller.

📢 Studniówka I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy 2024. Zobacz zdjęcia i wideo W sobotni wieczór 13 stycznia na balu studniówkowym bawili się przyszli absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej w Brodnicy. Studniówka została zorganizowana w Sali Kryształowej restauracji Modrzewiowa w Starorypinie. Zobaczcie na naszych zdjęciach, jak wyglądał najważniejszy bal brodnickich maturzystów. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Waloryzacja emerytur od marca 2024 - mamy dwie tabele. Wyliczenia brutto i netto W 2024 roku szykują się kolejne spore podwyżki dla seniorów. Przygotowaliśmy dla seniorów wyliczenia emerytur po marcowej waloryzacji. Pod uwagę wzięliśmy wskaźnik, jaki wcześniej zapowiadano. Zobacz, o ile mogą wzrosnąć emerytury.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - mamy nową tabelę. Wyliczenia świadczeń po zmianie rządu Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Wysoka inflacja sprawi, że podwyżki emerytur muszą być wyższe. Przedstawiamy wyliczenia emerytur brutto i netto przy obecnie zatwierdzonym wskaźniku, ale wiemy też już, że mogą szykować się kolejne zmiany.

📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto. 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes.

📢 Najdroższe koty na świecie - te rasy kotów są najdroższe. Za takie koty zapłacisz najwięcej Kot jest najpopularniejszym zwierzęciem domowym na świecie. W większości domów swoje schronienie znalazły koty nierasowe, tak zwane dachowce. Jednak niektórzy ludzie chcą mieć kota rasowego i są w stanie zapłacić za niego naprawdę sporo. A ceny najdroższych ras kotów na świecie rzeczywiście mogą szokować. Za koty z podium ceny liczą się w setkach tysięcy złotych! Oto najdroższe rasy kotów na świecie - zobacz zdjęcia i ceny. 📢 Fryzury bez widocznego odrostu - zdjęcia i inspiracje. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

