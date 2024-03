Przegląd prasy (19.03.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 18.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany!”?

Prasówka 19.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Świadczenie pielęgnacyjne w 2024 roku. Oto nowa, wyższa kwota i rewolucyjne zmiany! Świadczenie pielęgnacyjne wzrosło i przysługuje tylko na osoby do ukończenia 18. roku życia. Można łączyć jego pobieranie z pracą zawodową. To najważniejsze zmiany, jakie weszły w życie od 2024 roku. Co jeszcze się zmieniło? Wyjaśniamy.

📢 Emerytury razem z "trzynastką" - tabela netto. Tyle pieniędzy dostaną emeryci w kwietniu - oto wyliczenia [19.03.2024] Kwiecień będzie bardzo ważnym miesiącem dla emerytów i rencistów. Poza podstawowym świadczeniem uprawnieni otrzymają także trzynastą emeryturę. Jakich przelewów mają się spodziewać? Mamy wyliczenia! 📢 Te znaki zodiaku wygrają pieniądze w lotto jeszcze w marcu. Takie znaki będą mieć szczęście [19.03.2024] Minęła połowa marca. Według astrologów niektóre osoby wciąż mogą wygrać dużo pieniędzy w Lotto i innych loteriach. Odpowiedni układ gwiazd i planet ześle na szczęście na wybrne znaki zodiaku miedzy 15 a 31 marca 2024. Sprawdź w artykule, kto jest na liście.

Prasówka 19.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tego nie można robić podczas wizyty komornika. Na to musisz szczególnie uważać [19.03.2024] Wizyta komornika to z pewnością spory stres dla dłużnika. W takie sytuacji zdarza się zachowywać irracjonalnie. Jednak w sytuacji, gdy u dłużnika pojawia się komornik warto zachować spokój. Zobaczcie, jak się zachować kiedy komornik zapuka do drzwi. Oto jak powinniśmy się zachować i czego nie powinniśmy robić.

📢 Horoskop tygodniowy. Przepowiednie dla wszystkich znaków zodiaku od 18 marca [19.03.2024] Aktualny horoskop tygodniowy radzi i podpowiada, co wydarzy się w Twoim życiu w najbliższych dniach. Daje ci cenną wskazówkę, czym kierować się przez cały tydzień. Wszystko to dzięki przewidywaniom Wróża Romana, które dotyczą sfery miłosnej, zawodowej i prywatnej. 📢 Najmodniejsze fryzury na wiosnę 2024 roku - zdjęcia i inspiracje. Oto tegoroczne trendy [19.03.2024] Rok 2024 roku zapowiada się interesujące. Szykuje się sporo nowości i innowacyjnych technik strzyżenia. Fryzjerzy szczególnie wiosną eksperymentują z cięciami i uczesaniami, dlatego to właśnie wiosną pojawia się najwięcej odważnych fryzur. Zobaczcie, co będzie królowało w salonach fryzjerskich wiosną 2024 roku. 📢 Protest rolników 20 marca 2024. Zmiany w lokalizacjach w Kujawsko-Pomorskiem - są nowe informacje Nie wszystkie gminy zgadzają się na blokowanie dróg przez rolników 20 marca 2024 roku. Protestujący musieli wprowadzić zmiany na mapie strajków. - I tak pojawimy się tam, gdzie nam zakazano – mówią.

📢 Pewniaki w LOTTO. Mamy listę najczęściej padających w losowaniach przez 20 lat [19.03.2024] Lotto, popularna loteria prowadzona przez Totalizator Sportowy od 1957 roku, znana wcześniej jako Duży Lotek. Gracze w całej Polsce testują swoje szczęście, próbując poprawnie wytypować sześć liczb spośród 49 możliwości. Ale które liczby najczęściej pojawiają się w losowaniach? Zobaczcie! 📢 Dieta ketogeniczna. KETO menu na cały dzień – zobacz przepisy na śniadanie, obiad i kolację [19.03.2024] Dieta ketogeniczna (KETO) zyskuje na popularności. Jest ona dedykowana osobom, które chcą zmniejszyć tkankę tłuszczową i zadbać o prawidłowe działanie układu sercowo-naczyniowego. Pomaga zapobiegać zawałom serca, udarom i miażdżycy tętnic. Zobacz KETO menu na cały dzień – co jeść na śniadanie, obiad i kolację.

📢 Horoskop dla graczy Lotto na wiosnę 2024. Wiemy, kto ma szanse na duże pieniądze [19.03.2024] Nasze życie według horoskopu zapisane jest w gwiazdach, oznacza to, że w zasadzie wszystko możemy z nich wyczytać, musimy tylko wiedzieć jak to interpretować. Horoskop dla dwunastu znaków zodiaku jest oczywiście dość ogólnikowy, jednak może dać nam pewien impuls do działania. Sprawdzamy jaki jest horoskop na wiosnę 2024 roku. Do kogo uśmiechnie się szczęście?

📢 Stroiki wielkanocne. Zobacz modne dekoracje na stół lub komodę - zdjęcia, inspiracje [19.03.2024] Stroik wielkanocny to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Możemy kupić gotową kompozycję w kwiaciarni lub zrobić ją samodzielnie. Zobacz jakie są modne stroiki wielkanocne. 📢 Córka Kingi Rusin i Tomasza lisa - tak wygląda na prywatnych zdjęciach. Pola Lis jest dziennikarką Pola Lis to starsza córka Kingi Rusin i Tomasza Lisa. Młoda kobieta idzie w ślady swoich słynnych rodziców i również została dziennikarką. W oczy rzuca się udarzejące podobieństwo do Kingi Rusin - "Cała Mama" - komentują fani. Zobacz w artykule prywatne zdjęcia. 📢 Hanna Lis - tak mieszka po rozwodzie z Tomaszem Lisem. Tak urządziła się dziennikarka Tomasz i Hanna Lis rozwiedli się w 2022 roku. Po rozstaniu dziennikarka wyprowadziła się z willi w Konstancinie do swojego mieszkania na Powiślu w Warszawie. Niedawno postanowiła je opuścić i przeniosła się do eleganckiego apartamentu na Wilanowie. Oto wnętrza jej domu. Robią duże wrażenie!

📢 Sanatorium miłości 6 - wiemy, kim są uczestnicy kultowego programu. Kto szuka miłości w Krynicy-Zdroju? [19.03.2024] 12 odważnych ludzi postanowiło powiedzieć głośne "Nie!" samotności i wziąć udział w szóstej edycji programu "Sanatorium miłości". Przybyli do uzdrowiska z Krynicy-Zdroju, by znaleźć przyjaźń, a może nawet miłość. Poznajmy bliżej 6 pań i 6 panów, bohaterów kultowego programu TVP1. 📢 Modne paznokcie na marzec 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure [19.03.2024] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na marzec 2024. Co jest modne w stylizacjach na przedwiośnie? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Syn Tomasza Szczepanika z "Pectus" i Moniki Szczepanik - tak wygląda. Staś jest podobny do taty Tomasz Szczepanik od lat pozostaje w szczęśliwym związku małżeńskim ze swoją menadżerką, Moniką Paprocką-Szczepanik. Ich związek tworzył się w atmosferze skandalu rodzinnego, ponieważ muzyk porzucił dla pani Moniki swoją ówczesną narzeczoną tuż przed ślubem. Ich miłość jednak rozkwita. Para doczekała się syna, który ma już 11 lat i jest bardzo podobny do sławnego taty. Oto Stanisław Szczepanik.

📢 To zrób już teraz, aby borówka amerykańska obrodziła. Oto skuteczne triki [19.03.2024] Borówka amerykańska to obok truskawek jeden z najbardziej lubianych przez Polaków owoców. Uprawa borówki jest bardzo wymagająca, ale nie skomplikowana. Jeśli poświęcimy jej odpowiednio dużo czasu możemy liczyć na obfite zbiory. Zobaczcie o czym musimy pamiętać przy uprawie borówki amerykańskiej. Oto triki, które koniecznie musicie wykorzystać. 📢 Lara Kraśko - tak teraz wygląda córka Piotra Kraśki i Karoliny Ferenstein-Kraśko - zdjęcia. To śliczna dziewczynka [19.03.2024] Karolina Ferenstein-Kraśko i Piotr Kraśko są małżeństwem od 2008 roku. Doczekali się trojga dzieci. Jak dziś wygląda ich córeczka Lara? Dziewczynka to oczko w głowie rodziców. Jej mama Karolina często chwali się swoją najmłodszą latoroślą w mediach społecznościowych. 📢 Emerytury kwietniowe wraz z trzynastkami - tabela netto. Mamy oficjalne wyliczenia ZUS! [19.03.2024] Emeryci i renciści mogą liczyć na dodatkową wypłatę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w postaci tzw. "trzynastki". Jakie są warunki jej przyznania? Kto jest uprawniony do otrzymania dodatkowego rocznego świadczenia? Zobaczcie oficjalne wyliczenia emerytur w kwietniu 2024.

📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w marcu. Oni się wzbogacą lub odnajdą miłość! Dzięki pomyślnemu układowi planet osoby spod niektórych znaków zodiaku czeka większa pomyślność i szczęście, niż innych. Wróżka Azalia odczytała ukryte znaczenie układu gwiazd! Te osoby czekają jeszcze w marcu duże zmiany w życiu - pieniądze i szczęście w miłości. Zobacz, czy i twój znak zodiaku jest na tej liście szczęściarzy!

📢 Liść laurowy - takie ma niezwykłe właściwości. Pomaga na wiele dolegliwości - zrób napar i wypij [19.03.2024] Liść laurowy można znaleźć pewnie w każdym polskim domu. Używany jest przez gospodynie jako przyprawa do zup i dań mięsnych, nie może go zabraknąć zwłaszcza w rosole. Nadaje zupom i potrawom smak i kolor. Jednak niewiele osób wie, że liść laurowy ma duże właściwości lecznicze. Pomaga na wiele dolegliwości - na stawy, na infekcje i w sezonie grypowym, łagodzi napięcie mięśni. Jakie właściwości ma liść laurowy i na co jeszcze pomaga? Jak stosować liść laurowy? Zobacz.

📢 Prąd porazi nas ceną? Takie rachunki dostaniemy w 2024 roku za energię elektryczną Prezes URE zaakceptował nowe taryfy za prąd. Co to oznacza dla przeciętnego Kowalskiego z naszego regionu? Do połowy roku za energię płaci po staremu, a potem niektórzy mogą złapać się za głowę. 📢 Porcelana i fajans PRL - zdjęcia, ceny 2024. Takich starych porcelanowych naczyń i figurek poszukują kolekcjonerzy Porcelana z czasów PRL może być dziś warta krocie. Słynny fajans z Włocławka, naczynia wyprodukowane w Ćmielowie, Chodzieży Wałbrzychu wracają do naszych domów. Stare porcelanowe naczynia, wazony, kury wystawione na sprzedaż na portalu OLX kosztują w 2024 roku. Masz jeszcze taką porcelanę? Możesz na niej zarobić. Zobacz zdjęcia i aktualne ceny porcelany z PRL. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat. Prezentujemy oficjalne ZUS wyliczenia na rękę Oczekiwana przez wielu emerytów trzynasta emerytura, przyznawana raz rocznie od 2019 roku, co wzbudza ogólne zainteresowanie. Mamy informacje na temat planowanej daty wypłaty trzynastej emerytury w 2024 roku, abyś był dobrze poinformowany o nadchodzących wydarzeniach. Zapraszamy do zapoznania się z najważniejszymi informacjami oraz tabelą wypłat.

📢 Córka Magdaleny Różczki - tak wygląda Wanda Marzec. Jest podobna do mamy? Sprawdź! Magdalena Różczka to polska aktorka, która w najnowszym serialu "Rojst Millenium" wystąpiła razem z swoją najstarszą córką - Wandą Marzec. 16-latka zebrała bardzo dobre recenzje za dwój debiut aktorski. Zobaczcie jak wygląda córka Magdaleny Różczki. Sprawdźcie, czy jest podobna do mamy! 📢 Krzysztof Zalewski - tak wyglądał 20 lat temu. Wokalista zwyciężył w Idolu. Długie włosy i rockowy styl Krzysztof Zalewski karierę muzyczną zaczął rozwijać już w wieku 15 lat. W wieku 18 lat zdobył ogólnopolską popularność zwyciężając drugą edycję popularnego talent show "Idol". Później na lata zniknął w cieniu innych wykonawców, pracując jako instrumentalista. Jego wizerunek bardzo się zmienił. Oto jak wyglądał jako nastolatek. Miał długie włosy i rockowy styl.

📢 Michałowa z serialu "Ranczo" - tak kiedyś wyglądała. Marta Lipińska była przepiękną kobietą Marta Lipińska-Englert to 83-letnia aktorka, która na swoim koncie ma mnóstwo fantastycznych ról. Masowa publiczność telewizyjna pokochała ją zwłaszcza za rolę Michałowej, czyli gosposi proboszcza w serialu "Ranczo" w TVP 1. Marta Lipińska po raz pierwszy na ekranie pojawiła się w 1962 roku. Była przepiękna. Zobaczcie archiwalne zdjęcia przedstawiające Martę Lipińską w młodości. 📢 Objawy przed rozległym udarem mózgu. Te najważniejsze znaki ostrzegawcze wymieniają specjaliści Te objawy mogą wskazywać na rozległy udar mózgu. Oto najważniejsze znaki ostrzegawcze, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią specjaliści. Jak rozpoznać rozległy udar mózgu? Jakie znaki ostrzegawcze pojawiają się przed rozległym udarem? Jakie są jego najważniejsze objawy? Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych pięciu sygnałów może się nawet skończyć śmiercią!

📢 Zarobki w sklepach sieci Biedronka - takie są w 2024 roku. Tak płacą szeregowym pracownikom i kierownikom Biedronka to jedna z największych sieci marketów w Polsce, obecna jest na polskim rynku od 27 lat. Sklepy Biedronki zlokalizowane są w ponad 1300 miejscowościach w całym kraju. Jak podaje sieć Biedronka, na koniec 2023 roku posiadała 3569 placówek. Jak w 2024 roku wyglądają płace w największej detalicznej sieci marketów w Polsce? Zobacz, ile zarabiają w Biedronce pracownicy szeregowi, kierownicy oraz zatrudnieni w magazynach. 📢 Aryna Sabalenka - tak wygląda w bikini. Zobaczcie odważne zdjęcia rywalki Igi Świątek! Aryna Sabalenka, wybitna tenisistka pochodząca z Białorusi, w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie w świecie tenisa. Jej oszałamiające umiejętności na korcie oraz nieustające dążenie do sukcesu sprawiły, że stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w światowej elicie tenisowej. Zobaczcie, jak prezentuje się w bikini. Oto odważne zdjęcia tenisistki, głównej rywalki Igi Świątek.

📢 Nowy wiek emerytalny 2024 - wyliczenia. Niektórzy mówią o zrównaniu wieku dla kobiet i mężczyzn [19.03.2024] Nowe regulacje w polskim systemie emerytalnym na rok 2024 zapowiadają znaczące zmiany dla osób planujących przejście na emeryturę. Zmiany te dotyczą głównie emerytur pomostowych oraz kontrowersyjnego dla niektórych projektu emerytur stażowych. O tych projektach mówi się roboczo - nowy wiek emerytalny dla chętnych. 📢 Takie są objawy nadciśnienia. Mamy listę przygotowaną przez lekarza specjalistę Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istoty problemu, jaki stanowi nadciśnienie tętnicze. Choć często nazywane „cichym zabójcą”, jego skutki mogą być fatalne dla serca i układu krążenia. Dr hab. n. med. Jacek Lewandowski, specjalista z Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, Nadciśnienia Tętniczego i Angiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zwraca uwagę na poważne konsekwencje tego schorzenia.

📢 Bartosz Kurek wraca do Polski. Tak z piękną żoną Anną spędził cztery lata w Japonii [19.03.2024] Bartosz i Anna Kurek zamieniają nowoczesną metropolię Nagoyę na Kędzierzyn-Koźle. Gwiazda reprezentacji Polski w siatkówce ostatnie cztery lata spędził w Japonii i razem z żoną Anną zjeździli kraj kwitnącej wiśni wzdłuż i wszech. A jak - zobaczcie na zdjęciach, to była przygoda ich życia! Tak mieszkają i żyją na co dzień w Japonii Bartosz Kurek i jego żona Anna. 📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu. Tego nigdy nie rób - rosół straci cały smak Rosół to tradycyjna polska zupa. Gotowały ją nasze prababcie, babcie, mamy. Rosół to danie, którego nie może zabraknąć na niedzielnym stole w wielu polskich domach. Jednak wiele gospodyń popełnia szereg błędów podczas gotowania rosołu, które sprawiają, że ta wyśmienita zupa traci cały smak. Zobacz, czego nigdy nie należy robić przy gotowaniu rosołu, by zupa zachowała tradycyjny smak i wartości odżywcze.

📢 W tych zawodach płacą powyżej 10 tys. złotych. I nie trzeba być kierownikiem czy prezesem Aktualnie najniższe wynagrodzenie na umowie o pracę wynosi 4242 zł brutto. Pracując na umowę o pracę na pełnym etacie nie możemy zarobić mniej. A kolejna podwyżka pensji już 1 lipca 2024 roku. Od tego dnia minimalne wynagrodzenie będzie wynosiło 4300 złotych brutto. A gdzie powinniśmy pracować jak chcemy zarabiać dużo więcej? Zobaczcie, w jakich zawodach zarabia się powyżej 10 tys. złotych. 📢 Dom Jacka i Joanny Kurskich. Tak wygląda ich niesamowita posesja w USA [19.03.2024] Joanna i Jacek Kurscy ostatnie miesiące spędzili pod Waszyngtonem. Jacek Kurski, były prezes TVP, otrzymał bowiem pracę za oceanem. Jak wygląda w środku dom Joanny i Jacka Kurskich w USA? O tym piszemy niżej.

📢 Koniec zakazu handlu w niedziele w 2024 roku? Takie szykują się zmiany w weekendowych zakupach Rozpoczynają się prace nad przywróceniem handlu w niedziele. Od 18 marca 2024 roku są zbierane podpisy pod nową ustawą. Obecnie prawie tyle samo Polaków popiera zakaz, co jest mu przeciwna. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann z żoną Ewą. 76-letni dziennikarz posiada dom w Warszawie [19.03.2024] Wojciech Mann to jeden z najsłynniejszych i najbardziej zasłużonych polskich dziennikarzy muzycznych. Gwiazdor od dzieciństwa mieszka w Warszawie. Jego dom otoczony jest pięknym ogrodem i znajduje się w nim bogata kolekcja książek. Oto jak mieszka i żyje na co dzień Wojciech Mann. 📢 Protest generalny rolników. Planowane punkty blokadowe w Grudziądzu - 20 marca 2024 [19.03.2024] Na 20 i 21 marca planowany jest generalny protest rolników. Ruch w Grudziądzu i okolicy także ma zostać sparaliżowany. W jakich miejscach mają być blokady? Dodajmy, że w niektórych miejscowościach w Kujawsko - Pomorskiem, włodarze wydali zakazy blokad i choć rolnicy się odwołali, to sądy utrzymały zakazy w mocy.

📢 Jarmark Wielkanocny 2024 w Ciechocinku. Tłumy w Parku Zdrojowym. Zobacz zdjęcia i wideo [19.03.2024] To już drugi Powiatowy Jarmark Wielkanocny w Ciechocinku. Impreza do Parku Zdrojowego przyciągnęła kuracjuszy i mieszkańców z całego województwa. Prócz rękodzieła, były lokalne potrawy i występy. 📢 Najpiękniejsze dekoracje wielkanocne. TOP wieńce na drzwi, koszyczki, kompozycje kwiatowe i figurki [19.03.2024] Wielkanocne dekoracje wprowadzają świąteczną atmosferę do domu. Wieńce na drzwi, dekoracje na okna, stoły i komody - to tylko część propozycji na wielkanocne dekoracje. W kwiaciarniach mamy też figurki, świece, ozdobione koszyki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na Wielkanoc.

📢 Tyle kosztują kryształy PRL w 2024 roku - zdjęcia, ceny. Wazony, misy, patery poszukiwane przez kolekcjonerów [19.03.2024] Moda na PRL kwitnie. Kryształowe naczynia, niegdyś modne, później kiczowate, dziś przeżywają swój renesans. Masz jeszcze takie w domu? Nie wyrzucaj! Ich ceny na portalach aukcyjnych i sprzedażowych są niekiedy zawrotne. Oto kryształowe naczynia z czasów PRL - zobacz zdjęcia i aktualne ceny.

📢 Paznokcie jednokolorowe na wiosnę 2024. Te kolory paznokci to teraz hit - zobacz pomysły i inspiracje od stylistek [19.03.2024] Modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024. Jednokolorowe paznokcie to gorący trend manicure. W tym roku wiele kobiet wraca do klasycznych, jednokolorowych paznokci. W trendach na 2024 rok dominują paznokcie naturalne, minimalistyczny i elegancki manicure. Sprawdź, jakie są modne paznokcie w jednym kolorze na wiosnę 2024 roku. Zobacz teraz najmodniejsze pomysły i inspiracje na paznokcie. 📢 Marcin Daniec - tak mieszka i żyje na co dzień z żoną Dominiką. Gwiazda kabaretu w wolnych chwilach gra w tenisa [19.03.2024] Marcin Daniec to jedna z największych gwiazd na polskiej scenie kabaretowej. 66-letni artysta jest aktywny w mediach społecznościowych, gdzie uchyla przed fanami rąbek swojego prywatnego życia. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Wolne chwile poświęca żonie Dominice oraz grze w tenisa!

📢 Takie mają być zasady nowej renty socjalnej i renty wdowiej. Mamy wyliczenia! [19.03.2024] Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, Katarzyna Ueberhan, ogłosiła, że obywatelskim projektem o rencie socjalnej zajmie się podkomisja. Dyskusja nad projektem zgromadziła osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunów, którzy postulują systemowe wsparcie ze strony państwa. Trwają także prace nad wprowadzeniem renty wdowiej.

📢 Sanatorium Miłości 6 i piękna Krynica Zdrój - zdjęcia. To tutaj powstawały odcinki popularnego programu [19.03.2024] Rozpoczęła się szósta edycja niezwykle popularnego "Sanatorium miłości". Oglądalność programu TVP sięga kilku milionów widzów. Niektórzy podkreślają, że przed ekrany przyciąga ich nie tylko ciekawość poznania bohaterów i ich dalszych losów. Magnesem są również znane kurorty, które pokazuje telewizja. W perle górskich uzdrowisk - Krynicy-Zdroju, można się zakochać tak samo jak w nowym wybranku serca. Kto raz tam pojechał, chce wracać. Zobaczcie, jak wygląda Krynica-Zdrój - to tutaj swoich drugich połówek szukają uczestnicy "Sanatorium miłości 6".

📢 Syn Janusza Józefowicza - tak dziś wygląda Jakub Józefowicz. Uśmiech ma po tacie [19.03.2024] Janusz Józefowicz to słynny polski aktor, ale przede wszystkim choreograf, reżyser, scenarzysta i dyrektora teatru "Studio Buffo". Ma jednego dorosłego syna, który również postawił na aktorstwo. Występował w słynnym musicalu "Metro". Jest też gwiazda serialu "M jak miłość". Zobaczcie, jak dziś wygląda syn Janusza Józefowicza. 📢 Najnowsze projekty kuchni od Krzysztofa Mirucia. Oto modne inspiracje na 2024 rok [19.03.2024] Projektowanie kuchni w domu to bardzo trudne zadanie. To miejsce które nie tylko ma ładnie wyglądać, ale musi być funkcjonalne i praktyczne. Jak to połączyć i zrobić oryginalną kuchnię, która będzie pasowała do reszty domu? To najlepiej wie architekt Krzysztof Miruć, którego projekty możemy zobaczyć w programie telewizji HGTV Zgłoś remont. Zobaczcie jego projekty kuchni to małe arcydziała.

📢 26-letnia córka Izabelli Scorupco zniewala urodą. Oto Julia Scorupco - fani: "Śliczna dziewczyna" [19.03.2024] Izabella Scorupco wiele lat temu zniknęła z polskich mediów i wyjechała do Stanów Zjednoczonych rozwijać swoją karierę. Z pierwszego małżeństwa z hokeistą Mariuszem Czerkawskim ma córkę Julię. Dziewczyna ma obecnie 26 lat i śmiało można uznać, że odziedziczyła urodę po matce. Oto Julia Scorupco.

📢 Finalistki Polska Miss 30+ 2024 wyłonione. Zobacz zdjęcia pięknych kandydatek W pierwszej edycji konkursu Polska Miss 30+ 2024, 30 wyjątkowych kobiet, Z ogromnej liczby ponad 900 zgłoszeń z całej Polsk, przeszło do finału. Inspirujące finalistki udowadniają, że życie po trzydziestce może być pełne nowych możliwości i sukcesów. Zobaczcie zdjęcia, poznajcie nazwiska kandydatek do tytułu. 📢 Tabela netto waloryzacji emerytur 2024 - oto wyliczenia. Tak wzrosły emerytury Wiemy już o ile wzrosły emerytury w marcu. Wskaźnik waloryzacji wyniósł 12,12 procent. Miliony seniorów w Polsce mają już na kontach wypłaty z powiększonym świadczeniem. Zobacz, o ile wzrosły emerytury od marca 2024.

📢 Oto modne paznokcie na wiosnę 2024 od Ukrainek - zdjęcia. Mamy nowe wzory [19.03.2024] Wiosną trendy w manicure nawiązują do świeżości, delikatności i kolorów charakterystycznych dla tego sezonu. Na bok idą zimne odcienie, a i kolory perłowe. Ukrainki stawiają na motywy kwiatowe, liście, czasem wzory ludowe. Nie boją się śmiałych odcieni zieleni, soczystych żółci. Oto modne paznokcie od Ukrainek na wiosnę 2024 - zobaczcie w naszej galerii. 📢 Oto błędy przy robieniu żurku - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez to żurek traci smak [19.03.2024] Tradycyjny żurek powinien być odpowiednio kwaśny, świetnie doprawiony, odrobinę tłusty choć jednocześnie lekki. Z jajeczkiem, białą kiełbasą i chrzanem - oto żurek idealny. I taki właśnie jest żurek z przepisu Magdy Gessler. W Polsce żurek przygotowywany jest na wiele sposobów, a każdy region ma swoją unikalną recepturę, przekazywaną zwykle z pokolenia na pokolenie. Gotując żurek często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na przyrządzanie żurku podpowiada Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy, robiąc żurek.

📢 Zwrot podatku 2024 - tyle zwrotu podatku dostaną emeryci za 2023 rok. Mamy tabele wyliczeń [19.03.2024] Od 15 lutego można składać do urzędu skarbowego roczne rozliczenia PIT za 2023 rok. To dla wielu osób dobra wiadomość, gdyż mogą uzyskać dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Także emeryci mogą w 2024 roku liczyć na dodatkowe pieniądze ze zwrotu podatku. Mamy wyliczenia - tyle wyniesie zwrot podatku za 2023 rok dla emerytów. 📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [19.03.2024] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Rachel Ward z serialu "Ptaki ciernistych krzewów" - właśnie skończyła 66 lat. Tak dziś wygląda [19.03.2024] Rachel Ward to angielska aktorka i modelka, której największą sławę przyniosła rola Meggie Cleary w niezwykle popularnym serialu "Ptaki ciernistych krzewów". Film ma już 40 lat. Tyle samo, ile małżeństwo Rachel Ward i Bryana Browna. Para poznała się na planie serialu, ma troje dzieci. Zobaczcie, jak dziś wygląda Rachel Ward. 📢 Pamiątki z PRL-u mogą być bardzo cenne - zdjęcia. Tego dziś szukają kolekcjonerzy starych rzeczy [19.03.2024] W 2024 roku niektóre rzeczy z czasów PRL mogą być warte fortunę. Wzbogacić można się na przykład na unikatowych zabawkach, banknotach, książkach, meblach, świątecznych ozdobach czy znaczkach pocztowych. Za krocie wystawiane są peerelowskie kryształy, porcelana i biżuteria. Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Ile są warte? Zobacz przedmioty z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów, na których można zarobić. Te perełki to prawdziwe skarby.

📢 Te milionowe wygrane Lotto przepadły! Zwycięzcy ich nie odebrali [19.03.2024] Wygrana w Lotto to spełnienie marzeń. Wysyłając kupon wiele osób snuje plany, jak wyda ogromne pieniądze z puli nagród. Co jednak kiedy padną nasze liczby a zgubimy kupon? Jak się okazuje zdarzają się sytuacje, w których nikt nie zgłosił się po odbiór głównej wygranej. Sprawdzamy, ile pieniędzy nie zostało odebranych po wygranej. 📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [19.03.2024] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz.

📢 Oto pierwsze objawy raka jelita grubego. Takie sygnały wysyła organizm nawet kilka lat przed diagnozą! [19.03.2024] Rak jelita grubego początkowo może dawać silnych objawów, niektóre z nich łatwo pomylić z infekcją lub dolegliwościami żołądkowymi. Okazuje się, że pierwsze objawy raka jelita grubego mogą się pojawić nawet kilka lat przed diagnozą! Oto pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią specjaliści. Sprawdź teraz, jakie objawy mogą zapowiadać raka jelita grubego i jak rozpoznać ten nowotwór. 📢 Prezydent Grudziądza: -To miejsce było dziurą wstydu. Teraz inkubator przedsiębiorczości będzie punktem reprezentacyjnym miasta. Zdjęcia Inkubator przedsiębiorczości to inwestycja, która budzi wiele emocji od dłuższego czasu: raz ze względu na ogromne środki finansowe jakie pochłania, a dwa przeciągającego się znacznie terminu zakończenia budowy. Z informacji jakie przekazał inwestor Leszek Mrazek, prezes GPP, podczas wizji lokalnej z mediami na budowie, pierwsi najemcy pomieszczeń biurowych "wprowadzić się" mają tutaj w maju.

📢 Potrójna emerytura w marcu 2024 - kto dostanie? Te osoby otrzymają trzy emerytury w jednym miesiącu Niektórzy emeryci dostaną trzy świadczenia w tym samym miesiącu - marcu. Jak to możliwe? Tak wynika z kalendarza wypłat emerytur. Zobacz, kto może liczyć na wypłatę trzech emerytur jednego miesiąca. 📢 Tak dziś wygląda Jane Seymour - Doktor Quinn" i dziewczyna Bonda ma już 73 lata. Mamy zdjęcia! Jane Seymour, brytyjska aktorka, którą widzowie pokochali za tytułową rolę w kultowym serialu "Doktor Quinn" oraz za dziewczynę Bonda w filmie "Żyj i pozwól umrzeć", obchodziła niedawno 73. urodziny. Poznajmy bliżej tę niezwykłą artystkę oraz prześledźmy jej fascynujące życie. Niemal wcale się nie zmieniła. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Zwaloryzowane emerytury - tabela zysku netto. Wiele przelewów już dotarło do emerytów Wypłata zwaloryzowanych emerytur i rent przebiega bez zakłóceń, wyższe świadczenia otrzymało do tej pory prawie 4 mln osób - poinformował rzecznik ZUS Paweł Żebrowski. Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe wzrosły o 12,12 proc.

📢 Dom Kamila Stocha - wygląda jak z bajki. Zaglądamy do środka posiadłości polskiego skoczka Tak mieszka i żyje na co dzień Kamil Stoch. Legenda polskich skoczków urządził się wraz z żoną Ewą w jednym z najwyżej położonych domów w Polsce. Ze wzgórza w Zębie rozciąga się wspaniały widok na Tatry. Dom Kamila Stocha został wybudowany i urządzony zgodnie z góralskimi tradycjami. Tak wygląda w środku - zobaczcie zdjęcia posiadłości Kamila i Ewy Stochów. 📢 Aneta Rygielska - tak mieszka i żyje na co dzień. Piękna bokserka z Torunia jedzie na igrzyska do Paryża Aneta Rygielska z Torunia właśnie wywalczyła kwalifikację na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. To nie tylko jednak z najlepszych bokserek na kontynencie, ale imponuje także urodą i charakterem. Tak mieszka i żyje na co dzień Aneta Rygielska.

📢 Te osoby muszą zwrócić świadczenie pielęgnacyjne. Gmina ściągnie je wraz z odsetkami Uważać muszą Ci, którzy starają się o nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, kiedy urząd gminy może ich pozbawić pieniędzy, które wcześniej otrzymywali. 📢 Takie sygnały w związku zapowiadają "szary rozwód". Te oznaki świadczą, że małżeństwo nie przetrwa długo - mówią terapeuci Rozwody zdarzają się nie tylko w związkach młodych ludzie, sfrustrowanych niepowodzeniami. "Siwy rozwód", określany także jako "srebrny rozwód" to rozstanie osób, które są razem od dłuższego czasu. Występuje zwykle u osób po 50. roku życia. W ostatnich latach "siwy rozwód" to nasilające się zjawisko. Eksperci twierdzą, że istnieje 5 wyraźnych oznak świadczących o tym, że związek nie przetrwa. Ich zdaniem takie zachowania zapowiadają "szary rozwód". Zobacz koniecznie!

📢 Dzieci Mai Ostaszewskiej i Michała Englerta - tak wyglądają. Oto Franciszek Englert i Janina Maja Ostaszewska i jej partner Michał Englert doczekali się dwojga dzieci. Na salony wszedł prawie dorosły syn, córka na razie stroni od fleszy i ciekawskich mediów. Jak wyglądają Franciszek i Janina, owoc miłości utytułowanych aktorki i operatora filmowego - zobaczcie w naszej galerii. Do kogo bardziej podobny jest dziś Franciszek Englert? 📢 Kamila Baar z serialu "Kamerdyner" na prywatnych zdjęciach. Fani bez ogródek: "Cudowna!" Kamila Baar to polska aktorka, która w serialu "Kamerdyner" w TVP 1 gra Angelę von Krauss. Urodziła się w Człuchowie, a dzieciństwo spędziła w Poznaniu i Tychach. Jest absolwentką Akademii Teatralnej w Warszawie. Pamiętamy ją z ról w takich filmach jak między innymi "Niania w wielkim mieście", "Na dobre i na złe" czy "Vinci". Zobaczcie, jak Kamila Baar z "Kamderdynera" wygląda na prywatnych zdjęciach.

📢 Dieter Bohlen z Modern Talking - tak dziś wygląda. "Wygląda lepiej niż 40 lat temu" Dieter Bohlen to niemiecki muzyk kompozytor i producent, który w latach 80. XX wieku razem z Thomas Andersem współtworzył niezwykle popularny zespół Modern Talking. Thomas Anders stosunkowo często odwiedza Polskę. Wiemy, więc, jak wygląda. Dieter Bohlen w 2023 roku skończył 69 lat. Bardzo się zmienił. Zobaczcie, jak dziś wygląda. 📢 Paznokcie na wiosnę 2024. Te kolory to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie - zdjęcia Wielkimi krokami nadchodzi wiosna, a wraz z nią - nowe trendy w manicure. Nowa pora roku to idealna okazja na zmianę koloru i wzorów na paznokciach. Zadbane dłonie i paznokcie pomalowane zgodnie z najnowszymi trendami na wiosnę 2024 będą piękną wizytówką każdej modnej kobiety. Zobacz, jakie kolory i wzory na paznokciach będą modne na wiosnę 2024.

📢 3 triki, aby storczyk szybko zakwitł. Zanurz w tym doniczkę ze storczykiem, a szybko odżyje Storczyki to piękne kwiaty - zdobią parapety milionów domów na świecie. Mają wielu miłośników i wciąż zyskują na popularności. Storczyki - znane też pod nazwą orchidea - są dość wymagającymi kwiatami, jeśli chodzi o pielęgnacją. Zastosuj tę prostą domową odżywkę, by obficie kwitły, wypuszczały nowe pędy i miały piękne, zdrowe liście. 📢 Tak wyglądała kiedyś Marina Łuczenko-Szczęsna. Metamorfoza po latach żony Wojciecha Szczęsnego Marina Łuczenko-Szczęsna ma wiele powodów do radości i świętowania. Piosenkarka i aktorka o polsko-ukraińskich korzeniach skończyła w tym roku 34 lata. Przez moment zniknęła z showbiznesu, ale po powrocie stała się jedną z najpopularniejszych polskich celebrytek. My w naszej galerii przypominamy, jak wyglądała na początku medialnej kariery.

📢 Marysia Mostowiak z "M jak miłość" - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom Małgorzaty Pieńkowskiej Małgorzata Pieńkowska od wielu lat wciela się w rolę Marysi Mostowiak w serialu "M jak miłość". Wytchnienia od blasku kamer aktorka poszukuje w swoim domu w Warszawie. Okazuje się, że aktorka ma wyczucie stylu. Zobacz, jak tam jest! 📢 Oto 14-letni Henry Tadeusz Farrell - syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella. Fani: "Cała Alicja" Syn Alicji Bachledy-Curuś i Colina Farrella jest już nastolatkiem! Gwiazdy chronią prywatność chłopca, nie wstawiają z nim zdjęć do internetu i nie zabierają na czerwone dywany. Raz zrobili jednak wyjątek od tej reguły. Colin Farrell pojawił się z synem na ceremonii wręczenia Oscarów w 2023 roku. Nastolatek wzbudził zachwyt obecnych na gali gwiazd oraz mediów.

📢 Takie objawy cukrzycy pojawiają się po przebudzeniu. Na to musisz zwrócić uwagę Cukrzyca to bardzo podstępna choroba, a jej objawy potrafią być bardzo niejednoznaczne. Często bagatelizujemy je, zrzucając winę na niewystarczający odpoczynek, stres czy braki składników odżywczych. Tymczasem niekontrolowana cukrzyca sieje prawdziwe spusztoszenie w organizmie. Oto objawy choroby, które zauważymy zaraz po przebudzeniu. One powinny wzbudzić naszą czujność! 📢 Takie są osoby spod znaku zodiaku Byka. Wiemy kogo lubią, a kogo nienawidzą Jak wiadomo, to jacy jesteśmy zależy od wielu czynników. Ale jednym z nich może być gwiazda pod jaką się urodziliśmy, czyli nasz znak zodiaku. Sprawdzamy, jakie są osoby urodzone pod znakiem zodiaku Byka. Sprawdźcie z kim się dogadają, a kto powinien ich unikać, jacy są w miłości, a jacy w pracy.

📢 Nowe przepisy wymiany pieniędzy od początku roku. Tymi pieniędzmi nie zapłacisz W 2024 roku obowiązują przepisy dotyczące wymiany pieniędzy. Aktualnie używane przez nas środki płatnicze wydane są bezterminowo, ale w kilku sytuacjach tracą one swoją wartość i ważność. Pieniądze są pełnoprawnym środkiem płatniczym, chyba że zostaną zniszczone. Zobaczcie, kiedy musimy wymienić pieniądze. 📢 Młodzi zawodnicy rywalizowali w Inowrocławiu w ogólnopolskich zawodach w akrobatyce sportowej. Zdjęcia W hali widowiskowo-sportowej w Inowrocławiu w dniach 16 i 17 marca odbywały się zawody Tauron Pierwszy Krok Sportowy - Puchar Polski I oraz Ogólnopolski Turniej w Akrobatyce Sportowej. 📢 Rewolucja w zwolnieniach lekarskich 2025. Dla chorego pensja na raty, dla symulantów koniec ściemy! Szykują się rewolucyjne zmiany w zwolnieniach lekarskich i nadchodzą ciężkie czasy dla symulantów! Krótkie zwolnienia chorobowe, od 5 do nawet 10 dni, są zmorą polskich firm, m.in. na Kujawach i Pomorzu. Pracodawcy płacą za takie „L4”, ale to ma się zmienić. „Nareszcie!”

📢 Takie dodatki na Wielkanoc dostaną pracownicy w 2024 roku. Oto przykłady Pieniądze z funduszu socjalnego lub w ramach premii dla pracowników są wypłacane przede wszystkim przed świętami Bożego Narodzenia. W niektórych firmach trafią one również na konto pracowników z okazji świąt Wielkanocnych. Mamy kilka przykładów takich premii. Zobaczcie, gdzie i ile dostają pracownicy. 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto. Wiemy, ile wyniosą trzynastki dla seniorów Wiemy już, jakie w tym roku będą trzynaste emerytury. Po tym, jak potwierdzono wskaźnik waloryzacji emerytur można też wyliczyć stawki dodatkowych świadczeń dla seniorów. Zobacz, ile wyniesie 13. emerytura 2024 i jaką kwotę dostaniesz. 📢 Włodarze Świecia nad Osą i Radzynia Chełm. już nie kandydują. Co w pozostałych gminach: Grudziądz, Łasin, Gruta, Rogóźno? Sprawdziliśmy Wybory samorządowe już 7 kwietnia. Znamy już nazwiska kandydatów do urzędów wójtów i burmistrzów w gminach powiatu grudziądzkiego. Sprawdziliśmy kto i gdzie wystartuje ponownie, a kto nie będzie już ubiegał się o władzę. Są też gminy gdzie jest tylko jeden kandydat, a i takie gdzie aż czworo! W naszej galerii zdjęcia kandydatów.

📢 Pierwszy taki mecz CUK Aniołów Toruń w sezonie! Tak kibicowaliście siatkarzom Serię dwudziestu kolejnych zwycięstw w II lidze CUK Aniołów Toruń przerwał w hali SP 28 Energetyk Poznań. To ostrzeżenie, że droga o awans do Tauron I ligi jeszcze daleka. 📢 Piknik na osiedlu Owczarki w Grudziądzu, pod hasłem "Kawa z prezydentem". Mamy zdjęcia Piknik "Kawa z prezydentem" dla dzieci i dorosłych mieszkańców dzielnicy Owczarki w Grudziądzu. Było wiosennie i wesoło.

📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów.

