Przegląd prasy (2.05.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Prasówka 2.05: top 3 artykuły z wczoraj

Prasówka 2.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dziś wyglądają Duduś i Poldek z "Podróży za jeden uśmiech". Tak zmienili się Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski [zdjęcia] "Podróż za jeden uśmiech" to kultowy polski serial dla dzieci i młodzieży, który powstał w 1971 roku. Główne role w nim zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski. Zobaczcie, jak ponad 50 lat po premierze wyglądają Duduś i Poldek, których wspaniali zagrali Filip Łobodziński i Henryk Gołębiewski.

📢 Tych rzeczy nie może zabrać nam komornik. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki. Co jeszcze? [lista] Komornicy nie cieszą się dobrą sławą. Jednak to dzięki nim wierzyciele mogą odzyskać zaległe należności. Nie wszyscy wiedzą, że postępowanie egzekucyjne jest bardzo sformalizowane. W świetle prawa istnieją bowiem ograniczenia, a także wyjątki, które są wyjęte spod licytacji komorniczej. Niektóre świadczenia, przedmioty niezbędne do pracy i nauki, co jeszcze? Zobacz w naszej galerii listę rzeczy wyjętych spod egzekucji komorniczych. Tego nie może zabrać nam komornik!

📢 Tak długo musisz przechowywać rachunki - mamy zasady. Przed tym czasem ich nie wyrzucaj Szafka, szuflada, półka ze starymi dokumentami, rachunkami pewnie znajduje się w każdym domu. Segregatory, teczki zawalone papierami. Jak długo powinniśmy przechowywać stare dokumenty, rachunki, paragony? Czy jest jakaś zasada dotycząca trzymania starych rachunków? Jak się okazuje jest, a co gorsza inna dla różnych dokumentów, rachunków. Jak długo przechowywać dane dokumenty aby nie narobić sobie problemów? Zobaczcie.

Prasówka 2.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nasz nowy dom" w Kujawsko-Pomorskiem. Te rodziny w naszym regionie odwiedziła Katarzyna Dowbor z ekipą [zdjęcia] "Nasz nowy dom" to zdecydowanie jeden z ulubionych programów Polaków. To w nim, w każdym odcinku Katarzyna Dowbor wraz z ekipą odmienia życie wybranej rodziny. Popularność programu sięgnęła także do naszego regionu. Zobaczcie, gdzie w kujawsko-pomorskiem była Kasia Dowbor. Te domy w regionie zostały wyremontowane przez ekipę Polsatu.

📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy! 📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Nowy obowiązek w ZUS dotyczy wielu Polaków. Takie dokumenty trzeba złożyć do 22 maja. Będzie zwrot pieniędzy Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę. To tzw. "uśmiechnięta depresja" Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby. 📢 Tak teraz wygląda gwiazda serialu "Świat według Bundych". Katey Sagal - to ona grała Peggy Bundy [zdjęcia] Jak dziś wygląda Peggy Bundy, czyli Katey Sagal? Zdobyła popularność dzięki roli w kultowym serialu "Świat według Bundych". Pozostała w pamięci widzów na całym świecie jako żona Ala Bundy'ego - leniwą, rozpuszczoną, pustą ale przebojową gospodynią domową z natapirowanymi rudymi włosami. W tym roku Katey Sagal skończyła 69 lat, ale wciąż zachwyca urodą i figurą oraz zaskakuje tatuażami. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dziś wygląda serialowa Peggy Bundy.

📢 Nie tylko ZUS może kontrolować L4. Są nowe zasady - kontrola też możliwa przy krótkim zwolnieniu Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować zwolnienia lekarskie. Takie prawo mają również niektórzy pracodawcy. Odkąd obowiązują e-zwolnienia, jest im łatwiej, bo szybciej wiedzą, że pracownik jest na chorobowym.

📢 Tak wyglądała babcia Wolańska z "Kogla mogla". Oto zdjęcia z młodości Małgorzaty Lorentowicz. Była sanitariuszką AK Małgorzata Lorentowicz to kultowa polska aktorka teatralna i telewizyjna. Sławę zyskała dzięki rolom wytwornych dam z towarzystwa. Widzowie znają ją również jako babcię Wolańską z komedii Romana Załuskiego "Kogel-mogel". W czasach młodości uważano ją za prawdziwą piękność. Zobacz, jak wyglądała! 📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

📢 Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku i kolejnych latach. Nawet 3100 złotych do emerytury Takie będą nowe świadczenia dla seniorów w 2023 roku. Trzynasta emerytura to nie wszystko. W tym roku do seniorów mają trafić kolejne dodatkowe pieniądze. Sprawdź, na co mogą liczyć emeryci w 2023 roku. 📢 Takie są skutki jedzenia czosnku niedźwiedziego. To dzieje się z organizmem, gdy jemy czosnek niedźwiedzi Czosnek niedźwiedzi to roślina lecznicza i kulinarna, która zyskuje coraz większą popularność wśród miłośników zdrowego stylu życia. Dla kogo czosnek niedźwiedzi może być szczególnie korzystny oraz kiedy warto go stosować, by w pełni wykorzystać jego potencjał zdrowotny? O tym piszemy niżej. 📢 Takie osoby nie mogą jeść miodu. Niektórzy, ze względu na jego właściwości, muszą usunąć go z diety! Miód uznawany jest za panaceum na wiele dolegliwości. Stanowi zdrowszy zamiennik cukru, pomaga zwalczyć objawy grypy lub przeziębienia. Choć mamy różne typy miodów, okazuje się, że nie każdy może je spożywać. Osoby o takich schorzeniach powinny ograniczyć miód lub całkowicie wykluczyć go z diety.

📢 Tak zamiokulkas wypuści nowe liście. Trik z dodaniem tego nawozu do doniczki sprawi, że będzie rósł jak szalony Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną. Jest nie tylko ładny, ale przede wszystkim łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Liście są błyszczące, jakby nawoskowane. Jednak nawet bardzo odporny zamiokulkas może zacząć żółknąć, usychać albo nie wypuszczać nowych liści. Dlaczego tak się dzieje? Co zrobić, by wypuścił nowe liście i wypiękniał? Mamy prosty przepis. Sprawdź. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Dawid Kwiatkowski. Gwiazdor ma luksusowy apartament Dawid Kwiatkowski to znany wokalista, trener w programie "The Voice Kids" i gwiazda mediów społecznościowych. Piosenkarz w młodym wieku dorobił się przestronnego apartamentu w centrum Warszawy. Na swoim profilu na Instagramie chętnie dzieli się z fanami życiem prywatnym. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak wyglądała w młodości Violetta Villas. Miała przepiękny głos i wspaniałe włosy - zobacz zdjęcia Violetta Villas to nazwisko, które każdy rozpoznaje. Piosenkarka była wielką gwiazdą polskiej i zagranicznej branży muzycznej. Miała wspaniały, mocny głos - sopran koloraturowy o rozszerzonej skali oraz słuch absolutny. Śpiewała pieśni estradowe, operowe, występowała w rewiach, filmach, teatrze. Była bardzo znana ze swojej wielkiej miłości do zwierząt. Znakiem rozpoznawczym Violetty Villas były przepiękne, bujne, długie blond włosy. Zobacz, jak Villas wyglądała w młodości. Już wtedy miała swoją charakterystyczną fryzurę. Zobacz zdjęcia wielkiej divy z młodych lat! 📢 Oto 23 atrakcje turystyczne na majówkę w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie zdjęcia! Przed nami majówka 2023. Gdzie się wybrać z rodziną? Jakie atrakcje można znaleźć w Kujawsko-Pomorskiem. W Naszym artykule znajdziecie listę 23 propozycji na spędzenie ciekawego dnia w naszym regionie. Masz wolny weekend, wolny czas i wielką ochotę na to by miło spędzić go z rodziną? Brakuje ci jednak pomysłu na to, gdzie się wybrać? Pomożemy ci. Zaproś rodzinę do auta i wspólnie odwiedźcie któreś z miejsc z naszej galerii.

📢 Do tych znaków zodiaku w maju uśmiechnie się los - mamy horoskop. Czeka ich pomyślność i pieniądze Przydałby ci się zastrzyk gotówki? Masz zaplanowane spore wydatki albo po prostu chciałbyś poszaleć w sklepach bez oglądania się na to, ile co kosztuje? Sprawdź, co tobie zapisano w gwiazdach. Może to właśnie do ciebie w maju uśmiechnie się szczęście? Mamy najnowszy horoskop. Zobacz! 📢 Tak żyją celebryci, którzy nie zdali egzaminu dojrzałości. Niektóre nazwiska ludzi bez matury mogą zaskoczyć Skończenie szkoły, napisanie matury i pójście na studia. Obecnie taka droga jest uznawana przez wielu za jedyną słuszną. Nie brakuje jednak osób, które decydują się na zupełnie inne życie bez podchodzenia do egzaminu dojrzałości. Wśród takich ludzi można wskazać aktorów, piosenkarzy, sportowców. Którzy polscy celebryci nie mają matury? Sprawdziliśmy!

📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać! 📢 Tak w młodości wyglądała Michałowa z "Rancza". Marta Lipińska urodą rzucała na kolana! Marta Lipińska jest obecnie znana głównie z ról charyzmatycznej Michałowej, gospodyni proboszcza z serialu "Ranczo", czy teściowej Karola z "Miodowych lat". Gdy jednak cofniemy się wstecz, dostrzeżemy jak bogata jest filmografia aktorki. Lipińska w młodości była uznawana za prawdziwą piękność! Zobacz archiwalne zdjęcia.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd w 2024 roku. Mamy wyliczenia prognozowanych stawek Oszczędzanie energii elektrycznej to nie tylko więcej pieniędzy dla nas ale i ekologia. W domach mamy coraz więcej sprzętów, które wymagają energii elektrycznej. Dlatego nasze rachunki są coraz wyższe. W tym roku dzięki zamrożeniu cen energii elektrycznej nie odczuwamy podwyżek jeśli nie przekroczymy limitu. Jak będą wyglądać ceny prądu w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Tego nie powinien jeść pies. Takich produktów nigdy nie podawaj psu. One bardzo szkodzą, a mogą nawet zabić! Twój pies często żebrze o jedzenie ze stołu, a ty nie potrafisz się mu oprzeć? Musisz wiedzieć, jakie produkty szkodzą psu - podając mu "ludzkie" jedzenie szkodzisz zdrowiu swojego pupila. Niektóre produkty mogą nawet zabić psa! Oto rzeczy, których nasi czworonożni przyjaciele absolutnie nie powinni jeść! Zobacz. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Tak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka. Ekskluzywna posiadłość u podnóża gór [zdjęcia] Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka są parą od ponad ośmiu lat. Poznali się w 2012 roku, gdy Miss Polski była jeszcze związana z Tadeuszem Bachledą-Curusiem. Ich uczucie rozwijało się na oczach całej Polski! Modelka wraz z muzykiem mieszkają w pięknej, góralskiej posiadłości u podnóża gór. Zobaczcie w naszej galerii, jak wygląda ekskluzywna posiadłość Pauliny Krupińskiej i Sebastiana Karpiel-Bułecki.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Mamy tabele wyliczeń emerytur 2023 W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 W tych zawodach wada wzroku to dyskwalifikacja. Masz słaby wzrok? Tej pracy nie dostaniesz Jest wiele zawodów, w których wada wzroku jest przeciwskazaniem do podejmowanie pracy. Przede wszystkim są to służby mundurowe. Ale jest szereg innych zawodów, w których krótkowzroczność i nadwzroczność (czyli dalekowzroczność) także są dużą przeszkodą do zatrudnienia. Jakie to zawody? Sprawdź, czy wada wzroku będzie dla ciebie przeszkodą w podjęciu wymarzonej pracy. 📢 Pierwszomajowy Przejazd Rowerowy w Inowrocławiu z udziałem ponad 300 rowerzystów. Zdjęcia w ramach majówki 2023 w Inowrocławiu odbył się Pierwszomajowy Przejazd Rowerowy. Uczestniczyło w nim ponad 300 cyklistów. 📢 Inauguracja sezonu motocyklowego na lotnisku w Kruszynie pod Włocławkiem [zdjęcia] Od mszy świętej odprawionej na ołtarzu polowym rozpoczęła się poniedziałkowa inauguracja sezonu motocyklowego oraz lotniczego 2023. Na płycie lotniska zaparkowało kilkaset maszyn różnego kalibru. Do Kruszyna przyjechali motocykliści nie tylko z Włocławka i regionu. Zobaczcie zdjęcia z lotniska.

📢 Tego nie wolno robić w bloku. Takie obowiązują zakazy na klatkach i podwórkach [lista] Okazuje się, że są czynności, których nawet właściciele mieszkań w blokach nie mogą robić. Dotarliśmy do konkretnych zasad dotyczących korzystania z mieszkań, korytarzy, klatek schodowych, piwnic i placów przed budynkami. Tych rzeczy nie możemy robić, jeżeli mieszkamy w bloku. Istnieje szereg czynności, których zabronić może nie tylko spółdzielnia mieszkaniowa, ale także polskie prawo.

📢 Pomysł na majówkę 2023. Tak wygląda "Jelenia Wyspa" w Borach Tucholskich - zobacz zdjęcia! Wkrótce majówka 2023. Jeśli nie macie pomysłu na to, gdzie spędzić ciepłe i długie wiosenny dni, zapraszamy Was w Bory Tucholskie. Warto wybrać się całą rodziną na spacer ścieżką przyrodniczo-dydaktyczną "Jelenia Wyspa". Trasa ma ponad 3 kilometry i wiedzie przez las, nad piękniej wijącą się rzeką Stążką.

📢 Tak mieszkają i żyją na Podlasiu Adrianna i Michał z programu Rolnik Szuka Żony. Wkrótce ślub gwiazd programu - zdjęcia Adrianna i Michał mieszkają na Podlasiu. Poznali się w 9. edycji kultowego programu TVP 1 "Rolnik szuka żony". Wkrótce wesele. Po ślubie zamieszkają z rodzicami Michała. W przyszłości jednak chcieliby wybudować swój własny dom. - Zobaczymy jednak, jak się życie potoczy - wyznaje Ada. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony". 📢 Parada motocyklowa na ulicach miasta. Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego [zdjęcia] Bydgoskie Otwarcie Sezonu Motocyklowego jak co roku przyciągnęło wielu miłośników ryku silników. Parada przejechał tradycyjne od ul. Szajnochy aż do Myślęcinka, gdzie miało miejsce święcenie motocykli i piknik dla mieszkańców.

📢 Pobiegli półmaraton Grudziądz - Rulewo śladami Bronka Malinowskiego. Zobacz zdjęcia Czterysta biegaczek i biegaczy wzięło udział w dziewiątej edycji Półmaratonu Grudziądz-Rulewo śladami Bronka Malinowskiego

Wystartowali ze stadionu Olimpii i pobiegli wyznaczoną trasą, m.in. Mostem im. Bronka Malinowskiego, przez Grupę i Buśnię do Rulewa (pow. świecki) do Hanza Pałac gdzie była meta. W Rulewie w parku hotelu też odbyły się biegi dziecięce pod hasłem „Być jak Bronek”.

📢 Wypadek motocyklisty na S5 pod Bydgoszczą. Lądował śmigłowiec LPR W poniedziałek, 1 maja, na trasie Bydgoszcz-Szubin doszło do poważnego wypadku. Dwie osoby zostały przetransportowane do szpitala. 📢 Tak mieszka Basia Kurdej-Szatan. Znana aktorka pokazała wnętrza swojego domu Barbara Kurdej-Szatan popularność zyskała dzięki występom w reklamie sieci Play. Szybko stała się jedną z największych gwiazd polskiego show-biznesu i wziętą aktorką. Jak mieszka Basia Kurdej-Szatan? Zobacz zdjęcia.

📢 Takie produkty spożywcze mogą obniżyć ciśnienie krwi. Oto, co warto jeść przy nadciśnieniu [lista] Badania wykazały, że niektóre produkty spożywcze mogą obniżać ciśnienie krwi. Właściwa dieta odgrywa ważną rolę przy nadciśnieniu. Wybierając odpowiednie produkty, można skutecznie uregulować zbyt wysokie ciśnienie krwi. Zobacz teraz, co warto jeść, by obniżyć ciśnienie krwi. 📢 To wydarzy się w maju w nowych odcinkach "M jak Miłość". U Modrego jest libacja, Maja odkrywa broń u Daniela Serial "M jak miłość" ma wielu fanów. opowiada o losach rodziny Mostowiaków. W głównych rolach możemy zobaczyć Katarzynę Cichopek, Teresę Lipowską, Małgorzatę Pieńkowską, Rafała Mroczka, Marcina Mroczka, Mikołaja Roznerskiego, Igę Krefft, Dominikę Ostałowską. Serial emitowany jest w poniedziałki i wtorki w TVP 2 o godzinie 20.55. Mamy streszczenia najnowszych odcinków z maja. Zobaczcie, co wydarzy się w najbliższych odcinkach "M jak miłość" w maju.

📢 Tyle pieniędzy będziemy dawać w prezencie na komunie w 2023 roku. Mamy przykłady od gości Sezon komunijny dopiero przed nami. Już jedna zaczynają się przygotowania do tego ważnego wydarzenia w życiu 10-latków. W ostatnich latach przyjęcia komunijne zamieniły się w poważne duże imprezy. A co za tym idzie generują spore koszty. To także spory wydatek dla gości. Postanowiliśmy sprawdzić już teraz jak się przygotowują do komunii u swoich bliskich. Zobaczcie jakie kwoty planują wręczyć.

📢 Tego nie rób na ogródkach działkowych! Uważaj - bo możesz zapłacić karę [lista] Ogródki działkowe zyskały na popularności. Znacznie zwiększyło się zainteresowanie posiadaniem swojej małej działki w czasie pandemii. Sporo wzrosły również ich ceny. A czy zdajecie sobie sprawę, że nie wszystkie zachowania w ogrodach działkowych są mile widziane? Zobaczcie, za co możemy zostać ukarani.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Grażyna Torbicka. Luksusowy apartament gwiazdy TVP i TVN Grażyna Torbicka to słynna polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Przez wiele lat była związana z Telewizją Polską, a obecnie ze stacją TVN oraz Radiem Zet. Gwiazda jest także aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie dzieli się z fanami swoją codziennością. Oto jak mieszka i żyje. Jej dom jest bardzo luksusowy. 📢 Horoskop na majówkę i początek maja 2023. Dla tych znaków to będą najbardziej udane dni Długi weekend zbliża się wielkimi krokami, dlatego najwyższy czas poznać horoskop na majówkę 2023. Dla kilku znaków zodiaku maj będzie udanym miesiącem, a fortuna zacznie im sprzyjać już w majówkę. Sprawdź, co tobie przepowiedzieli astrologowie. To będą pieniądze, a może awans lub pomyślność w miłości? Zobacz.

📢 Takie są dodatki do emerytury 2023. Nawet kilkaset złotych miesięcznie dla osób po 65. i 75. roku życia Takie są dodatki do emerytury 2023. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastej i czternastej emerytury, ale nie tylko. Są też specjalne dodatki do emerytury, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Ile wynoszą i kto może się ubiegać o pieniądze?

📢 Tak zmienią się rachunki za prąd jak przekroczymy limit 2000 kWh. Tyle zapłacimy w 2023 roku - mamy tabelę wyliczeń Rachunki za prąd wzrosną po przekroczeniu limitu 2000 kWh. Aby ochronić finanse Polaków rząd zamroził ceny prądu na poziomie tych z 2022 roku. Postanowiliśmy sprawdzić, jakie rachunki sprawią, że przekroczymy limit i kiedy możemy spodziewać się wyższych rachunków. Zobaczcie o ile mogą wzrosnąć nasze rachunki za prąd.

📢 Te rasy psów są najmądrzejsze. Naukowcy z USA zaprezentowali specjalny ranking Mówi się, że pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Urocze czworonogi są wierne, oddane i niebywale mądre. Szybko się uczą i z łatwością zapamiętują słowa i gesty. Które rasy psów uchodzą za najbardziej inteligentne? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. 📢 Kamila Boś z Rolnik Szuka Żony już tak nie wygląda. Taką metamorfozę przeszła gwiazda programu Kamila Boś stała się sławna dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Choć męża tam nie znalazła, to zdobyła szerokie grono fanów w całym kraju. Gwiazda w ostatnich dniach postawiła całkowicie zmienić swój wizerunek. Zobacz, jak obecnie wygląda. 📢 "L4" przedłużają majówkę. Tak kombinują, żeby przedłużyć sobie weekend. Mamy TOP5 pomysłów Majówka to okres wzmożonych urlopów oraz bliższych i dalszych wyjazdów wypoczynkowych wśród Polaków. To jednocześnie czas, w którym rosną wskaźniki fikcyjnych zwolnień chorobowych. Niektórzy biorą zwolnienia lekarskie, bo chcą mieć... bardzo długi weekend. Mamy TOP5 najciekawszych pomysłów!

📢 Nowy wiek emerytalny dla chętnych 2023. Takie są pomysły na wprowadzenie emerytur stażowych Do Sejmu trafiły dwa projekty dotyczące tzw. emerytur stażowych. Pierwszy z nich złożyła „Solidarność”, a drugi prezydent Andrzej Duda. Na czym mają polegać emerytury stażowe? Wyjaśniamy na kolejnych slajdach w poniższej galerii.

📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów o Puchar Prezydenta Grudziądza. Najlepszy Marceli Pera z Torunia [zdjęcia] Zakończył się czterodniowy XXXII Międzynarodowy Wyścig Kolarski Juniorów UCI o Puchar Prezydenta Grudziądza i V Memoriał Eugeniusza Gryndy. Kolarze ścigali się na trasach naszego regionu. Pokonali w sumie ponad 385 km. W klasyfikacji końcowej, pierwsze podium zdobył Marceli Pera z SMS-u Toruń. Kolejno uplasowali się Davis Gludavs z Łotwy i Duńczyk, Daniel Brockhoff.

📢 Nie tylko ZUS może kontrolować L4. Według aktualnych zasad - kontrola możliwa jest nawet przy krótkim zwolnieniu Nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych może kontrolować zwolnienia lekarskie. Takie prawo mają również niektórzy pracodawcy. Odkąd obowiązują e-zwolnienia, jest im łatwiej, bo szybciej wiedzą, że pracownik jest na chorobowym. 📢 Motocyklowe zawody enduro w Chełmnie. Szybka jazda i efektowne skoki [zdjęcia] Chełmno było gospodarzem III i IV rundy Mistrzostw Polski i Pucharu Polski w enduro. Zmagania były jednocześnie 1. Memoriałem Mirosława Malca. 📢 Waloryzacja emerytur 2024. Wiemy, ile może wpłynąć na konta emerytów - nowe prognozy Prognozuje się, że wypłaty emerytur w 2024 roku mogą ulec zmianie. Ostatnio rząd obiecał, że inflacja zacznie spadać, ale teraz wydaje się, że ta prognoza była zbyt optymistyczna. Ceny pozostaną wysokie na dłuższy czas, co oznacza, że plany rządu dotyczące waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok nie są już aktualne. Z uwagi na potrzeby seniorów, minimalne kwoty emerytur powinny zostać zwiększone o około 200 zł brutto w 2024 roku. Jak wygląda sytuacja? Czego mogą spodziewać się emeryci w 2024 roku?

📢 Niedziele handlowe - maj 2023. Czy w maju przypada niedziela handlowa? Kiedy sklepy będą otwarte? Oto kalendarz niedziel handlowych Niedziele handlowe maj 2023. Kiedy wypada niedziela handlowa? W tym roku lista niedziel handlowych została bardzo ograniczona. W całym 2023 roku jest zaledwie siedem niedziel handlowych. Czy w maju przypada niedziela handlowa? Czy będą czynne sklepy? Sprawdź, w które niedziele sklepy będą otwarte i kiedy można będzie zrobić zakupy. Zobacz, w które dni wypadają niedziele handlowe w 2023 roku. Oto lista niedziel, gdy sklepy będą otwarte. 📢 Tak wyglądała Majówka w PRL. Najpierw pochód pierwszomajowy, potem biwak. Tak kiedyś świętowano 1 maja W czasach PRL-u nie było długiego majowego weekendu. Jedynym dnie wolnym od pracy był 1 maja, kiedy to obligatoryjnie brano udział w pochodach z okazji Święta Pracy. Druga połowa dnia była przeznaczona na wypoczynek. Zobacz na zdjęciach, jak kiedyś wyglądała peerelowska majówka.

📢 Piknik służb mundurowych w Grudziądzu. Mieszkańców i funkcjonariuszy zaprosiła parafia na osiedlu Lotnisko. Zobacz zdjęcia Na piknik służb mundurowych zaprosił proboszcz parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na osiedlu Lotnisko w Grudziądzu. Przygotowano m.in. atrakcje: statyczny pokaz sprzętu wojskowego, policyjnego i strażackiego oraz gry i konkursy dla dzieci. Można było posilić się grochówką. 📢 Tak w młodości wyglądała Anna Dymna. Była zniewalającą pięknością [zdjęcia] Zachwycała urodą w "Samych swoich", wzruszała w "Znachorze". Anna Dymna, bo o niej mowa, jest bez wątpienia jedną z najbardziej utalentowanych aktorek. W swoi dorobku ma kilkadziesiąt produkcji filmowych i teatralnych. W tym roku aktorka będzie obchodzić 72. urodziny. Zobaczcie w naszej galerii, jak w młodości wyglądała Anna Dymna.

📢 Tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Bogaty deweloper rozpieszcza młodszą o 50 lat partnerkę Egzotyczne podróże i luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Te osoby mogą dostać nawet 3000 złotych miesięcznie. Dodatkowy zastrzyk gotówki dla wielu Polaków Te osoby mogą dostać nawet 3000 złotych miesięcznie. Szef rządu, Mateusz Morawiecki zapowiedział nowe świadczenie dla potrzebujących osób. Maksymalne wsparcie wyniesie 200 proc. renty socjalnej, czyli ponad 3000 złotych. Zobacz, kto będzie mógł ubiegać się o pieniądze. 📢 Takie są najbogatsze źródła potasu. Pomidor daleko za pierwszą dziesiątką, a co jest na szczycie listy? Potas jest pierwiastkiem niezbędnym do życia i prawidłowego funkcjonowania ludzkiego organizmu. Reguluje działanie wielu układów, a także gospodarki wodno-elektrolitowej. Jego niedobór zaburza pracę mięśni, układu nerwowego, a ciężki niedobór potasu może doprowadzić nawet do śmierci. Potas możemy dostarczyć do organizmu poprzez spożywanie bogatych w ten pierwiastek produktów. Jakie produkty są bogatym źródłem potasu? Zobacz top 10.

📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Tak mogą zmienić się raty kredytu w 2023 roku. Mamy prognozowane wyliczenia na najbliższe miesiące Raty kredytów w ostatnich latach mocno podskoczyły w górę, co zaniepokoiło kredytobiorców. Kredyty hipoteczne to zobowiązanie na kilkadziesiąt lat, dlatego trzeba się liczyć, że zmianą wysokością rat. Zebraliśmy dla Was informacje dotyczące rat kredytów w najbliższym czasie. Zobaczcie jak się zmienią.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Toruń. CBŚP zatrzymało syna "Sopla"! Kokaina, broń, jazda BMW na zakazie... Usłyszał zarzuty w prokuraturze CBŚP zatrzymało w Toruniu Macieja S., syna "Sopla" czyli bossa toruńskiego półświatka. Obaj odpowiadają przed sądem za handel narkotykami w Belwederze. Teraz syn wpadł z kokainą, nielegalnie posiadaną bronią i kierując BMW mimo sądowego zakazu. Usłyszał prokuratorskie zarzuty. Ale CBŚP szukało czegoś więcej... 📢 Tak fani z Bydgoszczy i Torunia kibicowali na derbach koszykarzy Astoria - Twarde Pierniki [zdjęcia] Co to były za derby! Wysoka przewaga Arrivy Twardych Pierników, potem ambitna pogoń Enea Abramczk Astorii Bydgoszcz i o wszystkim decydowały ostatnie minuty meczu. Hala w Bydgoszczy trzęsła się w posadach. Tak kibicowaliście koszykarzom w derbach regionu! 📢 Tak kibice Twardych Pierników świętowali zwycięstwo w derbach w Bydgoszczy [zdjęcia] Arriva Twarde Pierniki wygrały 100:90 w Bydgoszczy i są blisko utrzymanie w PLK. Przez cały mecz duża grupa fanów toruńskiej drużyny zdzierała gardła w bydgoskiej Sisu Arenie. Po meczu długo razem z koszykarzami świętowali ten sukces.

📢 Czy one nie zasługują na kochające domy? Psiaki i kociaki ze schroniska w Grudziądzu są gotowe do adopcji Bzik jest wiecznie zadowolonym psem, Minek to kociak który jest typowym przytulasem, Promil jest cierpliwym i grzecznym pieskiem, a Samson kocim seniorem wolącym samotność... Te i inne zwierzaki znajdujące się obecnie w Centrum Opieki nad Zwierzętami w Grudziądzu można adoptować. Jak to zrobić?

📢 W Ogrodzie Botanicznym w Grudziądzu powstały piękne kompozycje kwiatowe. Zobacz zdjęcia Grudziądzki Ogród Botaniczny jest ulubionym miejscem spacerów i wypoczynku mieszkańców, a teraz na wiosnę z nowymi roślinami estetyka ogrodu przyciąga jeszcze bardziej. Zajrzyjcie tam. 📢 107. Grudziądzki Spacer Fotograficzny – „Wiosna nad Wisłą - przechadzka i schadzka" [zdjęcia] Grudziądzki Spacer Fotograficzny odbył się pod hasłem „Wiosna nad Wisłą - przechadzka i schadzka" a poprowadził go tradycyjnie Mariusz Nasieniewski. Spacer rozpoczął się nad Wisłą w południowych rejonach osiedla Rządz. Uczestnicy skarpę pokonali charakterystycznymi drewnianymi schodami. Następnie po wale dotarli do pozostałości zabytkowej parowej pompowni melioracyjnej zwanej czerpakiem.

📢 Nie jedz tego rano! Tych rzeczy nie powinno się jeść na śniadanie - zdaniem ekspertów [30.04.2023] Dobrze zbilansowane śniadanie jest kluczem do utrzymania energii przez cały dzień i dobrej koncentracji w pracy. Zdaniem specjalistów istnieje grupa popularnych produktów, których nie powinno się jeść z samego rana. Zobacz w naszej galerii listę produktów, których zdaniem dietetyków lepiej nie jeść na śniadanie. 📢 19-letnia Kaja Florczak z Warlubia powalczy o tytuł Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2023 19-letnia Kaja Florczak z Warlubia jest w gronie finalistek konkursu Polska Miss Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zobaczcie jak prezentowała się na półfinałowej gali wyborów. 📢 Takie piękne miejsca można zwiedzić w Kujawsko-Pomorskiem. Niektóre są mocno ukryte Bywają szlaki prowadzące do bardzo znanych miejsc i atrakcji, a te są wręcz zadeptane przez tysiące turystów. Ale są też szlaki na uboczu, mało popularne, gdzie można odetchnąć pełną piersią, nacieszyć się ciszą.

📢 Po remoncie, wspaniale prezentuje się zabytkowy spichlerz w Grudziądzu [zdjęcia, wideo] Wspaniale po modernizacji prezentują się elewacja i wnętrza spichlerza nr 57 w Grudziądzu. Remont praktycznie się zakończył, a w jego trakcie zabytkowy budynek został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Obiekt otwarty ma zostać w maju. Zobaczcie jak wygląda. 📢 Unia Drobex Solec Kujawski wciąż bez wygranej u siebie. Tak kibicowaliście piłkarzom! [zdjęcia] Beniaminek ciągle walczy o utrzymanie. Solecczanie dobrze spisują się w delegacji, ale na swoim stadionie nie mogą przełamać niemocy. 📢 Najbardziej sentymentalne rupiecie, sprzęty, gadżety i meble z PRL-u. Te zdjęcia przypomną ci lata 70. i 80. W latach 70., 80., a nawet jeszcze w 90. te przedmioty królowały w każdym domu. Stały się symbolem czasów PRL. Niektórzy sentymentalnie podchodzą do mebli, urządzeń, samochodów, rowerów, zabawek i bibelotów, które towarzyszyły im w codziennym życiu w tamtym okresie. W większości wyszły już z mody, choć coraz częściej kolekcjonerzy staroci poszukują ich na targach i aukcjach internetowych. Oto te najbardziej sentymentalne.

📢 Alarmujące komunikaty GIS - tych produktów nie wolno kupować w sklepach. Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te produkty Alarmujące komunikaty GIS - tych produktów nie wolno kupować w sklepach. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w maju. Już w majówkę mogą spodziewać się zastrzyku gotówki i nowej miłości W majówkę i całym maju szczęście uśmiechnie się do kolejnych znaków zodiaku. Niektórzy mogą spodziewać się dodatkowej gotówki na wyjazd z bliskimi, innych czeka w pracy awans, a jeszcze inni zakochają się z wzajemnością. Astrologowie sprawdzili, komu los będzie sprzyjał w maju. Sprawdź, czy gwiazdy wytypowały twój znak zodiaku!

📢 Te długi mogą się przedawnić. Zobaczcie po jakim czasie długów nie trzeba spłacać Długi po upływie określonego czasu mogą się przedawnić, a więc nie ma obowiązku ich spłacać. To jednak nie takie proste. Jeśli będziemy czekać na przedawnienie możemy wpędzić się w większe kłopoty. Do przedawnienia długu muszą być spełnione jeszcze inne warunki poza upływem czasu. Przygotowaliśmy dla Was najważniejsze informację dotyczące przedawnienia długów. 📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. W ten sposób spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi Zdaniem ekspertów istnieją pewne produkty spożywcze, które prowadzą do największej i najszybszej utraty wagi. Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej.

📢 Zwroty podatku po Trzynastej Emeryturze 2023. Dodatkowe przelewy dla seniorów, ale trzeba będzie poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Wysokość należnego zwrotu można sprawdzić w załączonej galerii. 📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 Takie ryby biorą w maju - oto kalendarz brań na maj 2023. Sprawdź, co możesz teraz złowić Co łowić w maju? Jakie ryby teraz biorą? Kalendarz brań na maj może być bardzo pomocny dla wędkarzy. W skrócie pokazuje on, kiedy można spodziewać się największej aktywności ryb. Maj daje możliwość złowienia wielu ryb. Kończy się okres ochronny kilku popularnych gatunków. Jakie ryby biorą w maju? Które mają okres ochronny? Zobacz teraz w naszym artykule. Sprawdź, jaki jest kalendarz wędkarskich brań na maj 2023. 📢 Takie są skutki jedzenia orzechów włoskich. To dzieje się z organizmem, gdy jemy te orzechy Orzech włoski to gatunek drzewa liściastego z rodziny orzechowatych. Nasiona są jadalne i powszechnie nazywane są orzechami. Orzechy mają wiele prozdrowotnych właściwości, mają też walory smakowe. Jak działają na organizm orzechy włoskie? Jakie korzyści daje jedzenie orzechów włoskich? Zobacz teraz.

📢 Tabela wyliczeń emerytur w maju 2023. Różnica wypłat netto rok do roku po rekordowej waloryzacji W tym roku świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju. 📢 Te urządzenia pożerają prąd w trybie czuwania. Wyjaśniamy - ile płacisz za zapaloną kontrolkę Oszczędzanie prądu, szczególnie teraz będzie miało dla nas duże znaczenie. To zysk dla naszych portfeli i działanie ekologiczne, więc ma same plusy. Wiele urządzeń w domu zostawiamy podłączone do prądu, nawet gdy z nich nie korzystamy. To oczywiście wygoda, ale i zwyczajne marnotrawstwo. Wiele urządzeń pobiera prąd w trybie czuwania. Zobacz, które urządzenia warto wyłączyć z gniazdka.

📢 Tak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński. "Polski prince" ma luksusowy pałac Życie książęcych rodzin budzi zainteresowanie całego świata. Monako ma księcia Alberta II, Wielka Brytania - księcia Wiliama, Szwecja - księcia Karola Filipa. Choć w Polsce monarchia oficjalnie zakończyła się w 1918 roku, to mamy potomków rodzin książęcych. Czartoryscy, Radziwiłłowie, Krasińscy, Poniatowscy - to tylko część z nich. Dziś pokazujemy jak mieszka i żyje książę Jan Lubomirski-Lanckoroński.

