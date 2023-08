Przegląd prasy 2.08.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 1.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak mieszkają Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu [2.08.2023]”?

Prasówka 2.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak mieszkają Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony". Zobaczcie zdjęcia wnętrz ich domu [2.08.2023] Adrianna i Michał to jedna z najbardziej sympatycznych par dziewiątej edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Widzowie z odcinka na odcinek widzieli, jak rozwija się ich miłość. Bohaterowie "Rolnika..." zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Zobaczcie, jak mieszkają i żyją na co dzień Adrianna i Michał.

📢 Mamy horoskop miłosny na sierpień 2023. Dla trzech znaków zodiaku to będzie trudny czas [2.08.2023] Zdaniem astrologów znaki zodiaku określają nie tylko naszą osobowość i charakter, ale również nasze predyspozycje i możliwe scenariusze, które mogą wydarzyć się w najbliższym czasie. Zapytaliśmy wróżbity Ismaela, które znaki zodiaku mogą liczyć na szczęście w miłości w sierpniu. Niektóre osoby już wkrótce znajdą tę jedyną osobę, a niektórych czeka płomienny romans, który może nie przetrwać próby czasu. Oto horoskop miłosny na sierpień!

📢 Eurojackpot - 1.08.2023 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

Prasówka 2.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W Grudziądzu tak wyglądała uroczystość 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zobacz zdjęcia We wtorek, 1 sierpnia, o g. 17, w Grudziądzu, zawyły syreny. Ich dźwięk upamiętnił bohaterów Powstania Warszawskiego, które wybuchło 79 lat temu.

📢 W Bydgoszczy oddano hołd powstańcom warszawskim. Uroczyste miejskie obchody pod Pomnikiem Powstania Warszawskiego We wtorek (1 sierpnia) w Bydgoszczy, podobnie jak w innych miastach w całym kraju, oddano hołd powstańcom warszawskim. Miasto obchody 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zorganizowało przy pomniku u zbiegu ulic Gdańskiej i Czerkaskiej.

📢 Tyle w sierpniu 2023 wypłacisz pieniędzy z bankomatów najpopularniejszych banków. Takie są limity w PKO, Millenium, EURONET [2.08.2023] Aby wypłacić pieniądze, nie trzeba iść do siedziby swojego banku. Wystarczy udać się do najbliższego bankomatu. Te mają jednak swoje limity. Ile pieniędzy można jednorazowo wypłacić z bankomatów najpopularniejszych banków? Ile maksymalnie, a ile najmniej? Oto limity wypłat gotówki z bankomatów z najpopularniejszych banków, min. PKO, Millenium, EURONET. 📢 Takie są skutki jedzenia bananów. To się dzieje z organizmem, gdy jemy banany [2.08.2023] Banan to jeden z ulubionych owoców w Polsce. Po banany sięga wiele osób, często nawet każdego dnia. Banany to także owoce, które zawierają wiele składników mineralnych i liczne witaminy. Korzyści płynących z jedzenia bananów jest naprawdę dużo. Banany dostarczają energii, zapobiegają zaparciom a nawet pomagają schudnąć. Jakie są skutki jedzenia bananów? Co się dzieje z organizmem, gdy jemy banany? Zobacz teraz, co mówią na ten temat dietetycy.

📢 Lamia z "Seksmisji" zbliża się do 70-tki! Tak obecnie wygląda Bożena Stryjkówna [2.08.2023] W latach 80., gdy premierę miała "Seksmisja" w reżyserii Juliusza Machulskiego, do Bożeny Stryjkówny wzdychało miliony Polaków. Trudno w to uwierzyć, lecz aktorka, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, w sierpniu kończy 69 lat! Zobacz, jak się zmieniła! Tak dziś wygląda Bożena Stryjkówna.

📢 Tak wyglądają córki Agaty i Piotra Rubików - Helena i Alicja. Niezwykłe podobieństwo do pięknej matki! [2.08.2023] O Agacie i Piotrze Rubikach ponownie zrobiło się głośno na wiosnę, gdy para postanowiła całą rodziną przeprowadzić się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie Miami. Fani wsparli Rubików w odważnej decyzji, a także wyrazili zachwyt nad tym, jaką zgraną i wspaniałą rodzinę tworzą. Rubikowie wychowują dwie córki - 14-letnią Helenę i 10-letnią Alicję. Zobacz, jak wyglądają! Urodę odziedziczyły po matce.

📢 Tak mieszka Barbara Kurdej-Szatan. Zaglądamy do wnętrz apartamentu gwiazdy seriali [2.08.2023] Barbara Kurdej-Szatan to popularna aktorka i prezenterka, którą pamiętamy z taki filmów i seriali jak "Dzień dobry, kocham cię" czy "M jak miłość". Jest żoną Rafała Szatana. Razem z dziećmi mieszkają w pięknym apartamencie z widokiem na Warszawę. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Dzięki tej zmianie ZUS zwraca pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu [2.08.2023] Zwrot podatku za 2022 rok dla wielu Polaków był dużo wyższy niż w poprzednich latach. To efekt zmian podatkowych, które miały miejsce w ubiegłym roku. Przypomnijmy, od 1 lipca 2022 r. podatek PIT został obniżony z 17 do 12 proc. Niższa stawka w zaliczkach była stosowana od lipca, natomiast w rozliczeniu już od 1 stycznia. W związku z tym, Urząd Skarbowy musiał zwrócić nadpłacony podatek milionom Polaków.

📢 Dzięki tej zmianie będzie nowy wiek emerytalny 2024. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur [2.08.2023] Do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. To zmiana w wieku emerytalnym dla wielu Polaków. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacje emerytur od marca 2024 roku.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości - ceny sierpień 2023 [2.08.2023] Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad 3 mln złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Tak wygląda "cichy zawał serca". Utajony zawał można przeoczyć - oto pierwsze objawy zawału serca [2.08.2023] Zawał może być cichy i nie dawać charakterystycznych objawów. Cichy zawał serca, zwany także utajonym zawałem serca lub przechodzonym zawałem serca, nie daje jednoznacznych symptomów, przez co wyjątkowo trudno go rozpoznać. Oto pierwsze ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Sprawdź koniecznie i szybko reaguj, jeśli tylko wystąpi którykolwiek z tych objawów. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być nawet śmiertelne. Tak wygląda "cichy zawał serca" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy.

📢 Marta Chodorowska nago na plaży nad Bałtykiem. Gorące zdjęcia aktorki z serialu "Ranczo" i "M jak miłość" [2.08.2023] Marta Chodorowska, gwiazda serialu "Ranczo" opublikowała gorące zdjęcia z wakacji. 41-letnia aktorka zapozowała nago! Odważne zdjęcia zaskoczyły fanów i wzbudziły wiele emocji. Zobacz teraz odważne zdjęcia Marty Chodorowskiej znanej z roli Klaudii Kozioł, córki wójta w serialu "Ranczo". 📢 Modne paznokcie na sierpień 2023. Stylizacje, wzory, kolory na lato - zdjęcia manicure od stylistek [2.08.2023] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na sierpień 2023. Co jest modne w stylizacjach na lato? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne.

📢 Takie zabawki były modne w PRL. Niektóre zabawki z naszych domów są sprzedawane za krocie [2.08.2023] Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki – kto nie pamięta zabawek z PRL-u? Nie były tak urocze i kolorowe jak dzisiaj, jednak wtedy dla każdego dziecka były prawdziwymi skarbami. Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Masz jeszcze takie zabawki z PRL-u? Możesz na nich zarobić.

📢 Na te znaki zodiaku wpłynie teraz pełnia Księżyca w sierpniu. Te osoby czeka bezsenna noc [2.08.2023] We wtorek 1 sierpnia wypada niezwykła pełnia Księżyca w 2023 roku. To tak zwana Pełnia Księżyca Jesiotrów. Sierpniowa pełnia księżyca jest wyjątkowa - to tzw. superksiężyc, czyli pełna księżyca, które występuje wtedy, gdy nasz naturalny satelita jest najbliżej Ziemi. Ta sierpniowa pełnia Księżyca Jesiotrów może mieć olbrzymi wpływ na nasze życie i samopoczucie. Sprawdź teraz, które znaki zodiaku najsilniej odczują wpływ Pełnia Księżyca Jesiotrów sierpniu. Zobacz, czy jesteś na liście! 📢 Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Oni nie muszą martwić się opłatami [2.08.2023] Mamy listę osób zwolnionych z opłat za Abonament RTV 2023. Za Abonament RTV w 2023 roku trzeba płacić nieco więcej, niż w poprzednich latach. Jest jednak lista osób, które nie muszą spełniać tego obowiązku. Oto osoby uprawnione do zwolnienia z opłat za Abonament RTV w 2023 roku.

📢 Tak wygląda żona Marcina Najmana. Julita wyszła za niego na Jasnej Górze [zdjęcia - 2.08.2023] Urodzona w 1988 roku, młodsza o dziewięć lat od Marcina Najmana. Pochodzi z Ełku (woj. warmińsko-mazurskie), a więc z części Polski odległej od Częstochowy, w której wychował się "El Testosteron". Zobaczcie, jak wygląda Julita Nowak - żona Marcina Najmana.

📢 Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Takie będą wypłaty dla seniorów w sierpniu [2.08.2023] Mamy tabelę wyliczeń sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 Te znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu 2023 roku. Mamy horoskop finansowy [2.08.2023] Które znaki zodiaku czeka dobry miesiąc? Kto znajdzie nową pracę, kto będzie miał szczęście do gier liczbowych a na kogo czeka spadek? Niektóre znaki będą miały trudniejszy czas w kwestiach finansowych i będą musiały sięgnąć po oszczędności. Zobaczcie co nas czeka w najbliższych tygodniach.

📢 Nawet takie rachunki zapłacimy w sierpniu za prąd po przekroczeniu limitu. Ceny za prąd według kalkulatora zużycia energii [2.08.2023] Wielu z nas już przekroczyło limity dotyczące zamrożenia cen prądu w 2023 roku. Oznacza to, ze z dnia na dzień rachunki za energię elektryczną drastycznie się zwiększyły. Wiele gospodarstw domowych jeszcze mieści się w limicie, ale lada dzień może się to zmienić. Sprawdzamy jak zmieniają się rachunki za prąd po przekroczeniu limitu 2000 kWh. 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu w 2023 i 2024 roku. Kiedy warto mieć gotówkę w domu? [2.08.2023] Pieniądze w formie banknotów i monet dają nam poczucie bezpieczeństwa, ale także anonimowości. Płatność za pomocą tradycyjnej formy nie zostanie odnotowana na naszym koncie bankowym. Pieniądze przydają się nam także w sytuacjach kryzysowych jak pandemia czy wybuch wojny na Ukrainie. Sprawdzamy ile pieniędzy możemy przechowywać w domu i co dalej z planowanymi limitami płatności gotówką w 2024 roku.

📢 Ta grupa osób otrzyma Czternastą Emeryturę w październiku. Mamy wyliczenia brutto i netto dodatkowych emerytur 2023 [2.08.2023] Znamy już oficjalnie daty wypłat czternastych emerytur w 2023 roku. Choć wypłaty ruszą już w sierpniu, to część będzie musiała poczekać do października. 📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Zaglądamy do ich willi w Hiszpanii - zobaczcie zdjęcia [2.08.2023] Nieruchomość na południu Europy robi duże wrażenie. Ogromny taras z widokiem na miasto oraz basen to niejedyne atuty nowej posiadłości Dowborów. Zobaczcie, jak Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor urządzili swoją hiszpańską willę.

📢 Tak mieszka Sylwia Peretti. Zdjęcia wnętrz z ekskluzywnej posiadłości na przedmieściach Krakowa [2.08.2023] Ogromne schody, szklana ściana, wielki rodzinny stół i magiczna sypialnia na poddaszu. "Królowa życia" lubi otaczać się w luksusie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Sylwia Peretti - celebrytka znana z show "Królowe życia", a także z Kuchennych Rewolucji.

📢 Tak mieszka Izabella Krzan. Mamy zdjęcia wnętrz domu gwiazdy Pytania na Śniadanie i Koła Fortuny [2.08.2023] Izabella Krzan to polska modelka, Miss Polonia 2016 i prowadząca program "Pytanie na śniadanie" w TVP2. Na Instagramie obserwuje już ją prawie 300 tysięcy fanów. Modelka nie tylko pokazuje na zdjęciach, jak pracuje i podróżuje, ale również odpoczywa w swoim domu. Dzięki temu wiemy jak mieszka. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie są teraz skutki jedzenia ziemniaków. Kto i dlaczego nie powinien jeść ziemniaków? [2.08.2023] Ziemniaki to idealny dodatek do obiadu. Są sycące, doskonale pasują do mięsa i ryb. Ziemniaki zawierają błonnik, który pomaga zachować sytość i daje uczucie satysfakcji po posiłku. Powinniśmy je często włączać do diety, mają wiele pozytywnych właściwości. Jednak spożywanie tych warzyw w nadmiarze może prowadzić do nieprzyjemnych skutków ubocznych.

📢 To mówi o Tobie miesiąc urodzenia. Takie masz cechy charakteru według astrologów [2.08.2023] Miesiąc urodzenia potrafi dużo powiedzieć o naszym charakterze. Czy wiesz, że miesiąc, w którym się urodziliśmy, ma duży wpływ na charakter i decyduje o osobowości a także wielu zachowaniach? Jaki miesiąc urodzenia, taki charakter. Okazuje się, że data urodzenia determinuje to, jacy jesteśmy. Co mówi o Tobie miesiąc Twojego urodzenia? Sprawdź to teraz w naszej galerii.

📢 Oto skutki jedzenia natki pietruszki. To dzieje się z organizmem gdy ją jemy [2.08.2023] Natka pietruszki pewnie większości z nas kojarzy się rosołem. Jest to jednak warzywo które ma wiele zastosowań i powinniśmy je dodawać do wielu potraw. Wzmacnia włosy i paznokcie, utrzymuje skórę w dobrej kondycji. Poza tym przyczynia się do utraty wagi. A to dopiero początek listy zalet niepozornej natki. Zobaczcie co dzieje się z organizmem kiedy sięgamy po zieloną część pietruszki.

📢 Adrianna i Michał z programu "Rolnik Szuka Żony" już po ślubie - zobaczcie zdjęcia. Na weselu bawiło się aż 200 osób [2.08.2023] Aż 200 osób bawiło się na weselu Adrianny i Michała z programu "Rolnik szuka żony". Impreza rozpoczęła się... polonezem, w którym uczestniczyli niemal wszyscy goście weselni. Potem był pierwszy taniec - "pół freestyle". Tak żyją po weselu Michał Tyszka i Adrianna Tyszka. Ada przyjęła bowiem nazwisko męża. 📢 Tak zmienią się raty kredytu w sierpniu 2023 roku. Tyle będziemy płacić za kredyty hipoteczne [2.08.2023] Rata kredytu hipotecznego jest uzależniona od wielu czynników. W ostatnim czasie raty kredytów hipotecznych drastycznie wzrosły stając się dużym obciążeniem domowych budżetów. Od lipca wiele osób może starać się o bezpieczny kredyt 2%, niestety nie każdemu uda się dostać kredyt z dopłata od państwa. Ile wynoszą raty kredytów tradycyjnych na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku?

📢 Taką Czternastą Emeryturę otrzymają seniorzy w 2023 roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto [2.08.2023] Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Takie będą zarobki nauczycieli w nowym roku szkolnym 2023/24. Czy czeka ich podwyżka? [2.08.2023] Nauczyciele aktualnie przebywają na urlopach. Niedługo rozpoczną przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/24. Nowy rok to oczywiście nowe obowiązki ale i wymagania finansowe. Nauczyciele są wynagradzani według karty nauczyciela, w przeciwieństwie do innych zawodów. Sprawdzamy czy rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się wiązać z wyższymi zarobkami dla nauczycieli. 📢 Bartosz Kurek i Anna Kurek pokazują Japonię od kuchni. Tak mieszkają i żyją tam na co dzień [2.08.2023] Bartosz Kurek to jeden z najbardziej rozpoznawalnych siatkarzy reprezentacji Polski. A razem ze swoją żoną Anną Kurek (z domu Grejman) tworzą jedną z najpopularniejszych sportowych par.

📢 Tak wygląda nowa łazienka Ani i Grzegorza Bardowskich z programu Rolnik szuka żony. Mamy zdjęcia wnętrz ich domu [2.08.2023] Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej sympatycznych par, które połączył program "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Dzięki temu, że są bardzo aktywni na portalach społecznościowych, możemy obserwować, jak rozwija się ich związek. Od kilku miesięcy mieszkają w nowym domu. Ciągle go jednak upiększają i udoskonalają. Właśnie pokazali, jak wygląda ich nowa łazienka. 📢 Oto modne paznokcie na lato 2023 - zobacz inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku [2.08.2023] Modne paznokcie na lato 2023. Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia - to kolor roku Pantone. Viva Magenta jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. To także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Te błędy popełniamy przy gotowaniu rosołu - Magda Gessler tego nigdy nie dodaje! Przez te błędy rosół traci tradycyjny smak [2.08.2023] Rosół to tradycyjna polska zupa - aromatyczna, podawana z kluseczkami i makaronem, kojarzy się z domem i dzieciństwem. To także jedna z ulubionych zup wielu Polaków. Domowy rosół jest nie tylko pyszny i sycący, ale też zdrowy - pomaga na wiele dolegliwości i chorób, wzmacnia układ odpornościowy, rozgrzewa i poprawia nastrój. Gotując rosół często popełniamy błędy, przez które zupa traci swój tradycyjny smak, aromat i wyjątkowe właściwości. Kilka trików na gotowanie rosołu podpowiada również Magda Gessler. Oto lista błędów, które najczęściej popełniamy podczas gotowania rosołu. 📢 Tak wygląda seksowna żona Sławomira. Magdalena Kajrowicz w naprawdę odważnych kreacjach [2.08.2023] Magda Kajrowicz jest aktorką filmową i serialową, ale również piosenkarką. Wielokrotnie wspólnie z mężem występowała na imprezach transmitowanych przez znane stacje telewizyjne. W czerwcu 2021 roku wzięła udział w programie "Taniec z Gwiazdami" i dotarła do wielkiego finału. Zobaczcie, jak wygląda piękna Kajra w odważnych stylizacjach.

📢 Wśród takich znaków zodiaku jest najwięcej milionerów. Oni są skazani na finansowy sukces [2.08.2023] Czy wierzycie, że znak zodiaku może mieć wpływ na naszą przyszłość? Możliwe, że pewne znaki zodiaku są skazane na sukces finansowy. Horoskopy nie u wszystkich cieszą się zainteresowaniem. Wiele osób uważa, że są ogólnikowe, dzięki czemu łatwo dopasować je do swojej sytuacji. Zobaczcie, wśród których znaków zodiaku jest najwięcej milionerów. 📢 Tych herbat lepiej nie pij przed snem. One mogą odpowiadać za bezsenność [lista - 2.08.2023] Nie wyobrażasz sobie wieczoru bez swojej ulubionej herbaty? Często miewasz problemy z zaśnięciem? To właśnie herbata może być za nie odpowiedzialna. Jak dowodzą eksperci, picie herbaty przed snem może powodować bezsenność. Mowa szczególnie o tych herbatach, które mają w sobie dużą zawartość kofeiny.

📢 Tyle pieniędzy będzie można dostać przy rozliczeniu podatku za 2023 rok. Te ulgi warto będzie odliczyć Rozliczenie podatków odbywa się między lutym a kwietniem każdego roku. Jednak do rozliczenia podatków warto się przygotować już wcześniej. Sprawdzamy co będzie można odliczyć i ile pieniędzy będziemy mogli zyskać. Dlatego przygotowaliśmy dla Was zestawienie ulg podatkowych jakie będą dostępne w 2024 roku. 📢 Pociągiem do Pragi bez przesiadek! Do stolicy Czech pojedziemy z Bydgoszczy i Inowrocławia O tym połączeniu mówiło się od lat i wreszcie doczeka się realizacji. Mowa o trasie Gdynia - Praga. Mają tutaj jeździć cztery pociągi dziennie, w naszym regionie zatrzymywać się będą na dwóch stacjach PKP. 📢 Uwaga na barszcz Sosnowskiego! Kwitnie w wielu miejscach w Kujawsko-Pomorskiem W Polsce nie ma drugiej tak niebezpiecznej dla zdrowia rośliny występującej dziko w naturze – ostrzega Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. Mimo zwalczania, barszcz Sosnowskiego ma się dobrze w naszym regionie.

📢 Tragiczne wesele w Hiszpanii. 40 gości z objawami zatrucia pokarmowego, jedna osoba nie żyje W hiszpańskiej prowincji Salamanka tragicznie zakończyła się uroczystość weselna, w której uczestniczyła rodzina państwa młodych i lokalna społeczność. Po przyjęciu zmarła babcia panny młodej, a ponad 40 weselników wykazywało objawy zatrucia pokarmowego. Służby epidemiologiczne prowadzą dochodzenie w celu ustalenia przyczyny tego dramatycznego incydentu. 📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu. Oni jeszcze w wakacje wzbogacą się i spotkają miłość Według astrologów, aktualny układ gwiazd i planet na niebie ma duży wpływ na nasze powodzenie w sprawach miłosnych i finansowych. Niektóre znaki zodiaku jeszcze w te wakacje mogą liczyć na zastrzyk gotówki i nowe uczucie, inne z kolei muszą jeszcze poczekać, aż karta się odwróci. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w sierpniu!

📢 Wielkie cięcie rozkładów linii autobusowej AT MZK Grudziądz. Już od 1 sierpnia! W Grudziądzu, od 1 sierpnia z rozkładów linii autobusowej zastępującej tramwaje wypadnie ponad 30 kursów w dni powszednie i 20 w soboty. Bo w opinii urzędników autobusy AT jeżdżą zbyt często. 📢 BKS Visła Proline Bydgoszcz przygotowuje się do nowego sezonu w Tauron I Lidze [zdjęcia] 31 lipca siatkarze BKS Visła Proline Bydgoszcz rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu w Tauron I Lidze. Na zajęciach pojawiła się cała czternastka zawodników, ale zabrakło... trenera Michala Masnego. 📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy.

📢 Twój skrzydłokwiat nie kwitnie? Dodaj to do doniczki raz na tydzień, a będzie mieć mnóstwo kwiatów Skrzydłokwiaty to piękne rośliny, są idealną ozdobą naszych mieszkań. Zdrowe skrzydłokwiaty mają błyszczące liście w kolorze ciemnej zieleni i piękne, białe kwiaty. Są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale w dodatku są bardzo łatwe w uprawie. Jednak zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co wtedy zrobić? Jak pielęgnować skrzydłokwiat, by znów miał kwiaty? Zastosuj ten składnik, a twój skrzydłokwiat będzie miał mnóstwo kwiatów. 📢 Te znaki zodiaku czeka szczęście w miłości i finansach. Mamy horoskop na sierpień 2023 Które znaki zodiaku spotkają miłość w sierpniu? Czy Strzelec będzie miał problemy finansowe? Do kogo uśmiechnie się fortuna? Na te pytania znajdziecie odpowiedź w horoskopie na sierpień 2023. Sprawdzamy, co wróża gwiazdy wszystkim znakom zodiaku na drugą połowę wakacji. Koniecznie zobacz.

📢 Manicure z ombre. Oto 10 inspiracji na modne paznokcie ombre na lato 2023 - to się nosi tego lata Bądź piękna latem - postaw na najmodniejsze w tym sezonie trendy w manicure: ombre. To metoda polegająca na takim malowaniu paznokci, że kolory przechodzą jeden w drugi, przenikają się. Manicure ombre z powodzeniem zrobisz sama w domu - to naprawdę nic skomplikowanego. Zobacz 10 najmodniejszych inspiracji na manicure w stylu ombre. 📢 Mamy tabelę wyliczeń Czternastej Emerytury 2023. Na takie pieniądze mogą liczyć seniorzy Od 2023 roku seniorzy będą otrzymywali czternastą emeryturę na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 ZUS oddaje takie pieniądze ze składki zdrowotnej. Mamy tabele wyliczeń zwrotów z Polskiego Ładu Do 5 czerwca przedsiębiorcy mieli czas na złożenie wniosku ozwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok. Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne okazało się, że składka ta została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, płatnikowi przysługiwał jej zwrot. Tymczasem do wielu Polaków trafiły też tradycyjne zwroty pieniędzy ze skarbówki.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. Siatkarz jest przykładnym mężem i ojcem Łukasz Kaczmarek stał się bohaterem dla wielu Polaków po finałowym meczu Ligi Narodów, który rozegraliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Siatkarz został wybrany najlepszym atakującym turnieju. Przykład daje również na polu prywatnym. Okazuje się, że jest wzorowym mężem oraz ojcem. Tak mieszka i żyje na co dzień Łukasz Kaczmarek. 📢 Takie zioła obniżają cukier. Oto skuteczne zioła na obniżenie poziomu cukru we krwi Wzrasta liczba osób, które zmagają się ze stanem przedcukrzycowym, insulinoopornością i wreszcie - cukrzycą typu 2. Przyczyny mogą być zarówno genetyczne, jak i wynikać z braku ruchu i złej diety, czego konsekwencją jest otyłość. Przy zbyt wysokim poziomie cukru we krwi, wspomagająco warto wzbogacić dietę o różnego rodzaju zioła, które wspierają pracę trzustki. Oto najskuteczniejsze zioła na cukier.

📢 Takie mogą być stawki emerytur w 2024 roku. Waloryzacja emerytur - szykują się kolejne wielkie podwyżki dla seniorów Takie mogą być stawki emerytur w 2024 roku. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2024 r. zostanie zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym, czyli o ustawowe minimum - wynika z informacji zamieszczonej 17 lipca 2023 w wykazie prac legislacyjnych rządu.

📢 Mężczyźni o takich imionach są najbardziej toksyczni. Od takich facetów lepiej uciekaj Ezoterycy wierzą, że charakter mężczyzny można sprawdzić na podstawie jego imienia. Faceci noszący pewne imiona mają większe skłonności do zdrady, manipulacji i kłamstwa. Sprawdź, od jakich mężczyzn lepiej trzymać się z daleka. 📢 Tak wyglądał ślub Kasi Cichopek, czyli Kingi i Piotrka w serialu "M jak miłość". Mamy archiwalne zdjęcia Kasia Cichopek od 23 lat gra Kingę Zduńską w serialu "M jak miłość". Widzowie śledzili jej poczynania, dorastanie i wielką zmianę, jaką przeszła - z nieśmiałej koleżanki serialowego Piotrka do jednej z pierwszoplanowych bohaterek "M jak miłość". Ważnym wydarzeniem w życiu granej przez Kasię Cichopek Kingi był ślub kościelny z Piotrkiem Zduńskim (w tej roli Marcin Mroczek). Zobaczcie dawne zdjęcia Katarzyny Cichopek - tak kiedyś wyglądała!

📢 Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Te produkty zostały wycofane przez GIS. Mamy ostrzeżenia! Alert w polskich sklepach - Biedronce, Lidlu i innych. Są kolejne ostrzeżenia Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, te towary nie nadają się do spożywania i używania. Jeśli posiadasz już jeden z tych produktów, możesz zwrócić go do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zniknęły ze sklepowych półek. 📢 Osoby o tych imionach dosłownie przyciągają szczęście. Im udaje się wszystko czego się dotkną Czy nasze imiona mogą mieć wpływ na nasze życie? Każdemu z imion od dawna przypisane jest znaczenie i szereg cech charakteru. Choć trudno jest nam uwierzyć, ze mając inne imię zachowywalibyśmy się inaczej, to wiele osób wierzy w moc imion. Według księgi znaczenia imion niektóre imiona wręcz przyciągają szczęście. jakie to imiona? Przekonajcie się.

📢 Tak było na inscenizacji powstania warszawskiego w Radominie. Zobacz zdjęcia W niedzielę 30 lipca w Radominie zaprezentowano niezwykle poruszającą inscenizację powstania warszawskiego, z udziałem kilkudziesięciu młodych aktorów, pokazami pirotechnicznymi, udziałem pojazdów i ogniem. 📢 Oto tabela sierpniowych emerytur. Takie pieniądze otrzymają emeryci w sierpniu 2023 Oto tabela sierpniowych emerytur. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w sierpniu 2023. 📢 W Koronowie trwa „Jarmark Cysterski”. Pierwszy dzień imprezy przerwała ulewa [zdjęcia] Rycerze i kupcy rozbili namioty przy ul. Klasztornej. Tu też kierowali swe kroki mieszkańcy i turyści żądni średniowiecznych rozrywek. A tych na jarmarku wiele.

📢 Tak było na pikniku rodzinnym 800+ w Golubiu-Dobrzyniu. Zobacz zdjęcia z imprezy Golub-Dobrzyń znalazł się na mapie pikników rodzinnych promujących program 800+. W sobotę 29 lipca na zamku czekało sporo atrakcji dla najmłodszych. 📢 Tyle będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitu w 2023 i 2024 roku. Takie rachunki dostaniemy Jeśli oszczędzamy prąd, nasze rachunki w 2023 roku są na tym samym poziomie co te z 2022 roku. To dzięki zamrożeniu cen prądu do limitu określonego w ustawie. Jeśli jednak przekroczymy limity nasze rachunki drastycznie wzrosną. O tym ile będziemy płacić za prąd po przekroczeniu limitów przeczytacie w naszym artykule. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Wilfredo Leon z żoną Małgorzatą. Siatkarz po raz trzeci został ojcem Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Sportowiec jest na stałe związany z Polską, gdzie mieszka wraz z żoną i trójką dzieci. Zobacz, jak żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Takich butów lepiej teraz nie nosić. Oto, co wymienia żona milionera. Te buty są tandetne i mogą zrujnować całą stylizację Niektóre modele obuwia damskiego są ponadczasowe i noszone w każdym sezonie. Istnieją takie buty damskie, które powinna mieć każda kobieta, niezależnie od wieku, wzrostu, wagi czy zawodu. Anna Bey - żona milionera i odnosząca sukcesy bizneswoman uważa, że istnieją też buty, których nie powinna kupować ani nosić żadna kobieta. Jej zdaniem takie obuwie może zrujnować cały strój. Jakich butów lepiej nie nosić? Zobacz teraz w galerii.

📢 Takie są zodiakalne Raki. Wyjaśniamy znaczenie znaków zodiaku - raki są wyjątkowo wrażliwie Każdy znak zodiaku ma przypisane cechy charakteru. Jedne są bardziej namiętne, inne zimne, jedne są życzliwe, inne konkretne. Tym razem sprawdziliśmy jakie są zodiakalne Raki. Zobaczcie z kim się dogadają, a kto powinien na nie uważać.

📢 Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście. Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Najlepsze ubrania od "Królowej życia" Izabeli Macudzińskiej. Sprawdzamy, ile kosztują ubrania od gwiazdy programu Izabela Macudzińska to jedna z najbardziej wyrazistych postaci z programu TTV "Królowe życia". Zawodowo związana z branżą modową, projektuje ubrania. Sprawdzamy ile kosztują i jak wyglądają. 📢 Burzliwe spotkanie mieszkańców w sprawie trasy S5 pod Grudziądzem. "Nie dla wariantów zielonego i różowego!" [zdjęcia] Nie brakowało emocji podczas spotkania w sprawie przebiegu planowanej drogi ekspresowej S5 w okolicach Grudziądza. Na pytania mieszkańców odpowiadali przedstawiciele bydgoskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz firmy "Trakt", która projektuje warianty trasy. 📢 Medycy z Grudziądza, bohaterowie "covidowej" pandemii otrzymali Odznaki Honorowe. Wręczył je Wojewoda [zdjęcia] Staramy się pracować normalnie, ale zostaliśmy mocno zdruzgotani - przyznaje doktor Sławomir Buczek, który jako pierwszy z rąk Wojewody Mikołaja Bogdanowicza odbierał Odznakę Honorową Zasłużonego dla Ochrony Zdrowia. Wzruszenie potęgowały oklaski dla wyróżnionego medyka, które rozległy się z sali bankietowej gdzie odbywała się uroczystość. Sławomir Buczek dowodził oddziałami zakaźnymi szpitala w Grudziądzu. Wraz z nim Odznaki otrzymało jeszcze kilkanaście osób.

