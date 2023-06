Przegląd prasy 20.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 19.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Wypadek podczas policyjnego pościgu pod Grudziądzem. Radiowóz zderzył się z motocyklistą [zdjęcia]”?

Prasówka 20.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Wypadek podczas policyjnego pościgu pod Grudziądzem. Radiowóz zderzył się z motocyklistą [zdjęcia] Na drodze Okonin - Mełno pod Grudziądzem policyjny radiowóz zderzył się z motocyklistą. Do zdarzenia doszło podczas pościgu. Motocyklista trafił do szpitala.

📢 Takie imiona noszą osoby pijące najwięcej alkoholu. Mamy ranking od ezoteryków Imiona w swoim znaczeniu mają przypisany szereg cech charakteru, które posiada ich właściciel. Oczywiście warto pamiętać, że nie tylko to determinuje nasze zachowania w życiu, a jedynie może mieć wpływ. Osoby o jakich imionach spożywają najwięcej alkoholu według znaczenia imion? Zobaczcie. 📢 Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Te osoby będą mogły skorzystać z tych przepisów Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.

Prasówka 20.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur w 2023 roku. Te osoby otrzymają pieniądze Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia.

📢 Tak wyglądają dziś słynne bliźniaczki z serialu "Pełna Chata" - mamy zdjęcia. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później! Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Najniższa krajowa 2023. Taka będzie rekordowa podwyżka płacy minimalnej od lipca - ile na rękę? Od 1 lipca 2023 roku minimalne wynagrodzenie zostanie podniesione do 3600 zł, co stanowi wzrost o 590 zł i 19,6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Warto zauważyć, że minimalne wynagrodzenie wzrasta stopniowo w ciągu każdego miesiąca. Kolejna podwyżka płacy minimalnej już nas czeka 1 lipca 2023 roku. Ciekawość budzi pytanie, jaką kwotę osiągnie płaca minimalna po tej podwyżce. Sprawdź szczegóły.

📢 Tak wygląda wnętrze domu Justyny Żyły. Dostała go po rozwodzie z Piotrem Żyłą Po rozwodzie Justyna i Piotra Żyła stoczyli sądową batalię o dom wart przynajmniej milion złotych. Piotr argumentował, że wybudował go za własne pieniądze, Justyna przypominała, że działka należała do jej rodziny. Ostatecznie posiadłość dostała żona skoczka i mieszka tam z dwójką dzieci Karoliną i Jakubem. 📢 Takie są najlepsze witaminy na włosy. Takie witaminy i minerały wspomogą porost i zapobiegną wypadaniu Wypadanie włosów może mieć wiele przyczyn. Jedną z najczęściej występujących jest dieta uboga w niektóre witaminy i składniki mineralne. Zobacz, w jakie składniki warto uzupełnić dietę aby twoje włosy stały się gęste i błyszczące. Oto najlepsze witaminy na włosy - wspomogą porost i zapobiegną wypadaniu. 📢 Oto kiedy długi mogą się przedawnić. W tych sytuacjach unikniesz płacenia zobowiązań Długi mogą zostać umorzone ale nie jest to takie proste. Do przedawnienia długu dochodzi tylko w dokładnie określonej prawnie sytuacji i zdarza się niezbyt często. Zobowiązania powinniśmy płacić na bieżąco, bo jeśli będziemy ich unikać czekają nas nieprzyjemności jak egzekucje komornicze czy karne odsetki. Zobaczcie, co musi się stać aby doszło do przedawnienia długu.

📢 Taki ma być nowy wiek emerytalny i waloryzacja emerytur. Duże zmiany dla seniorów w 2024 roku Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł. 📢 Zastosuj ten trik, a aksamitki obsypią się kwiatami. Dzięki temu domowemu nawozowi aksamitki będą bujnie kwitły Aksamitki są jednymi z najpopularniejszych kwiatów na balkon. Kwitną wiele miesięcy i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Dlaczego pomimo niewielkich potrzeb, zdarza się, że aksamitki nie kwitą lub kwitną słabo? Wśród przyczyn jest brak niektórych składników odżywczych. Oto domowy nawóz, dzięki któremu aksamitki zakwitną jak nigdy. Dzięki temu trikowi aksamitki obsypią się kwiatami.

📢 To tutaj był okop Gustlika z serialu Czterej pancerni i pies. Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia Sławomir Szeliga, pasjonat polskich filmów z Inowrocławia, wraz ze swoją rodziną odwiedził kolejne miejsce, w którym kręcony był serial "Czterej pancerni i pies". To słynny okop Gustlika. Miejsce to znajduje się w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), na drodze między Wólką Radzymińską a dworcem kolejowym Dąbkowizna. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym Gustlik - według słów Honoraty - "bił przeważnie wroga". 📢 W tych miejscach kręcono zdjęcia do serialu "Samochodzik i Templariusze". Zobaczcie zdjęcia "Samochodzik i Templariusze" to jeden z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych lat 70. XX wieku w Polsce. Na 2023 roku zaplanowano premierę nowej wersję filmu. Czy jest w stanie pobić popularnością serial, który kolejne pokolenia widzów oglądają już od 50 lat? Czas pokaże. Do wielkich fanów pierwszej wersji należy z pewnością Sławomir Szeliga z Inowrocławia. Wraz z rodziną wybrał się w podróż śladami kultowego serialu. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca znane nam z serialu "Samochodzik i Templariusze".

📢 Tak wygląda nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony" - mamy zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu. 📢 Tak wyglądają plenery z serialu "Czterej pancerni i pies" na Dolnym Śląsku. Zobaczcie zdjęcia! Sławomir Szeliga wraz z rodziną od kilku już lat podróżuje po Polsce śladami plenerów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Tym razem wybrał się na Dolny Śląsk. Odwiedził miejsca, w którym kręcono serial "Czterej pancerni i pies". - Tym razem mieliśmy wspaniałego przewodnika - Marka Łazarza - miłośnika turystyki filmowej, szefa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Pancernych, autora przewodnika po serialu i okolicach - zdradza Sławomir Szeliga. Zobaczcie zdjęcia!

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem rodzi się najwięcej dzieci. Będziecie zaskoczeni! Poznajcie listę Gdzie rodzi się najwięcej dzieci w Kujawsko-Pomorskiem? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Z poniższego zestawienia dowiecie się, jakie są miasta i powiaty z największą liczbą urodzin dzieci na 1000 mieszkańców. Wyniki mogą was zaskoczyć! Zobaczcie. 📢 Te znaki zodiaku rozstają się najczęściej. Te połączenia znaków jest najbardziej burzliwe Które znaki zodiaku do siebie nie pasują? Według horoskopu nie wszystkie znaki zodiaku stworzą udany związek. Czasem choć nawet gwiazdy będą nam sprzyjać nie uda się być razem. Są jednak połączenia znaków zodiaku, które z góry skazane są na porażkę według ezoteryków. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie znaków zodiaku, które najczęściej się rozstają.

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament ma 4 piętra i 20 pokoi [zdjęcia] Przez lata książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Jednak od lata 2022 roku następcy tronu przenieśli się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i Kate Middleton.

📢 Zagrali Stasia i Nel w "W pustyni i w puszczy" (1973). Tak obecnie wyglądają Tomasz Mędrzak i Monika Rosca 50 lat temu miała miejsce premiera filmu "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego. Film szybko stał się hitem, a odtwórcy głównych ról - Stasia oraz Nel - zdobyli ogólnopolską popularność. Jak obecnie wyglądają i co u nich słychać? Tak zmienili Tomasz Mędrzak i Monika Rosca. 📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji.

📢 Tych znaków zodiaku lepiej nie zdradzać. Oni nie wybaczają i nie zapominają Zdrada to nie tylko niedotrzymanie wierności w związku, to każde nie dotrzymanie obietnicy przyjacielowi, czy zdradzenie sekretu, który został komuś powierzony. Niektóre osoby nie potrafią wybaczyć zdrady, jak się okazuje może to mieć związek z naszym znakiem zodiaku. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaków sprawdzamy, które znaki zodiaku lepiej nie zdradzać.

📢 Dzięki temu trikowi będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Takie są teraz modne meble. Pomysły na pokój dzienny Dariusza Wardziaka, czyli "Stolarza Szelągowskiej" Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej często wykonuje meble. Wiele z nich robi od podstaw, na wymiar. Niekiedy w realizacjach wykorzystuje też meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych, wzbogacając je o dodatkowe elementy. Zobacz modne meble do pokoju dziennego od popularnego stolarza.

📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku.

📢 Tak wyglądają teraz miejsca, w których kręcono film Znachor. Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tak było na trybunach na derbach GKM Grudziądz - Apator Toruń. Zobacz zdjęcia! Zooleszcz GKM Grudziądz wygrał na własnym torze z Apatorem Toruń 50:40. Na trybunach zasiadł komplet widzów. Głośny doping zagrzewał żużlowców do walki przez całe spotkanie. Zobaczcie zdjęcia kibiców! 📢 Osoby o tych imionach tworzą najgorsze małżeństwa. Te pary się ze sobą nie dogadają Małżeństwo to ważny krok w życiu pary. To nie tylko zmiana stanu cywilnego w dokumentach, ale i szereg zmian natury prawnej ale i duchowej. Ślub to pierwszy krok do założenia rodziny. Związek powinien opierać się na zaufaniu, wierności ale przede wszystkim miłości. Zobaczcie na podstawie znaczenia imion, kto nie nadaje się do małżeństwa ze względu na szereg cech charakteru przypisanych właśnie do imienia. 📢 Oto obsada nowego "Znachora". Oni wcielą się w rolę prof. Wilczura, Marysi i hrabiego Czyńskiego Netflix ogłosił, że jeszcze w tym roku można spodziewać się premiery nowej wersji filmu „Znachor”, według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Choć data pozostaje jeszcze tajemnicą, dostępne są już pierwsze zdjęcia z planu. Znana jest również obsada. Kto zagra profesora Wilczura, Marysię czy hrabiego Czyńskiego? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Mamy horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co cię czeka w miłości i finansach Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia potrafi zajrzeć w gwiazdy i odkryć zapisane tam tajemnice! Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz! 📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata.

📢 Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Mimo plotek, karta wędkarska wciąż jest potrzebna Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Amatorzy wędkowania w tym roku musieli przygotować się na spory wydatek, jeśli chcieli uzyskać zezwolenie. Polski Związek Wędkarski w niemal każdym okręgu podniósł stawki składek. W Toruniu i Bydgoszczy trzeba zapłacić ponad 500 złotych, by legalnie łowić ryby. 📢 GKM Grudziądz pokazał, co zostawili po sobie fani Apatora Toruń. Zobaczcie zdjęcia Zooleszcz GKM Grudziądz pokonał w niedzielę wieczorem For Nature Solutions Apatora Toruń. Nie popisali się kibice "Aniołów".

📢 Tak grudziądzanie kibicowali GKM w derbach z Apatorem Toruń. Owacje dla juniorów [zdjęcia] Pełen stadion oklaskiwał efektownego zwycięstwo ZOOLeszcz GKM Grudziądz z Apatorem Toruń. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie (i to bardzo niedużo) do punktu bonusowego. Byliście na żużlowych derbach Pomorza? Poszukajcie się na zdjęciach!

📢 Paznokcie z brokatem czerwone i ombre to hit lata. Oto 15 pomysłów na modny manicure Zadbane paznokcie to ozdoba kobiecej dłoni. A pomalowane paznokcie prezentują się jeszcze lepiej i w dodatku mogą też być uzupełnieniem kolorystycznym stylizacji modowej. Paznokcie z brokatem to modny w tym sezonie pomysł na manicure. Jakie kolory są na topie? Króluje czerwony i manicure ombre (czyli przenikające się kolory). Zobacz najmodniejsze wzory na paznokcie z brokatem na lato.

📢 Tak było w Rogowie na otwarciu kompleksu sportowego. LKS Rogowo w powiecie żnińskim wreszcie z boiskiem ze sztuczną trawą [zdjęcia] To było dla mieszkańców Rogowa w powiecie żnińskim wielkie święto. Po latach starań i 12 latach gry na innych boiskach, rogowscy hokeiści, którzy mają na swoim koncie liczne sukcesy, wreszcie doczekali się pięknego, nowoczesnego obiektu. Symboliczne otwarcie kompleksu ze sztuczną nawierzchnią było jednocześnie wielkim powitaniem wakacji, które zwieńczyła zabawa nad jeziorem.

📢 Takie objawy wskazują na stan przedcukrzycowy. Oto lista ostrzeżeń dla naszego organizmu Stan przedcukrzycowy to zaburzenie, którego efektem jest wzrost poziomu glukozy we krwi. To pierwsze poważne ostrzeżenie, które daje nam organizm, abyśmy zmienili swój tryb życia. Nieleczony stan przedcukrzycowy może przerodzić się w cukrzycę typu drugiego. Choroba ta jest bardzo niebezpieczna i powoduje duże spustoszenia w organizmie. Oto objawy, które mogą wskazywać, że masz stan przedcukrzycowy. Jeżeli rozpoznajesz je u siebie, lepiej zacznij działać.

📢 Tak torunianie kibicowali "Aniołom" w derbach Pomorza z GKM. Interweniowała policja [zdjęcia] Tradycyjnie pełen sektor fanów dopingował For Nature Solutions Apator w wyjazdowych derbach Pomorza w Grudziądzu. Drużyna nie specjalnie spisała się na torze, a pod koniec meczu doszło do incydentu na trybunach i fanów obu drużyn musiała rozdzielić policja. Tak torunianie wspierali "Anioły" w derbach Pomorza - zobaczcie zdjęcia trybun!

📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023.

📢 Właściciele tych samochodów dostaną wezwanie do serwisu. W tych autach wykryto wiele nieprawidłowości [lista] Właściciele popularnych samochodów w Polsce są pilnie wzywani do punktów serwisowych. UOKiK opublikował komunikaty dotyczące wielu nieprawidłowości w autach. Na liście samochodów, w których ujawniono spore problemy, są takie marki jak Hyundai, Toyota, Mercedes czy auta grupy Volkswagen. Czytaj więcej!

📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. 📢 Takie objawy mogą teraz świadczyć, że masz słabe krążenie. Oto pierwsze oznaki problemów z krążeniem - uważają specjaliści Problemy z krążeniem są najczęściej wynikiem nieprawidłowej pracy serca. Niewydolność krążenia może doprowadzić przede wszystkim do niedokrwienia narządów lub do obrzęku płuc. Mogą to być stany zagrożenia życia, bowiem niemal połowę wszystkich zgonów na świecie powodują dwie przyczyny – choroby sercowo-naczyniowe oraz nowotwory złośliwe. Jak rozpoznać niewydolność krążenia? Co może świadczyć o słabym krążeniu? Jakie są pierwsze objawy problemów z krążeniem? Sprawdź!

📢 Tak w młodości wyglądała Solska z "Kogla-mogla". Katarzyna Łaniewska rzucała na kolana urodą! Katarzyna Łaniewska zdobyła serca widzów przede wszystkim rolą Solskiej, matki Kasi, w "Koglu-moglu", a także Józefiny, gospodyni księdza, w "Plebanii". Aktorka odeszła w grudniu 2020 roku. Wspominamy jej zdjęcia z młodych lat. Na deskach teatru zachwycała swoją urodą! 📢 Takie są teraz modne kuchnie i salony - zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej z wykorzystaniem drewna Drewno pojawia się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej, zarówno w kuchni, jak i salonie. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym czy eklektycznym. Część mebli i materiałów wykończeniowych jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są elementy dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Tym znakom zodiaku gwiazdy wróża duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2023 roku Pieniądze szczęścia nie dają, ale zawsze lepiej je mieć niż nie. Horoskop finansowy odpowie nam na pytania dotyczące także sfery finansowej. Które znaki zodiaku czeka finansowy sukces, a które powinny uważać na swoje pieniądze. Sprawdźcie w horoskopie na lato 2023 co Was czeka w finansach.

📢 Tak nie powinno się myć truskawek. To dzieje się z organizmem, gdy jemy truskawki Opłukanie truskawek samą wodą nie wystarczy, gdyż poza bakteriami oraz jajami pasożytów, truskawki mogą być zanieczyszczone chemią. Wyjaśniamy, jak myć truskawki, aby pozbyć się całego brudu i chemii. 📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Takie zioła pomagają na nerki. Te zioła wspomagają pracę układu moczowego i nerek Swoje nerki warto poddawać od czasu do czasu procesowi oczyszczania z toksyn. Dzięki temu być może uchronisz organizm przed rozwojem wielu poważnych chorób, między innymi kamicy nerkowej. Prezentujemy listę ziół, które działają moczopędnie i wspomagają pracę nerek.

📢 Tak kiedyś wyglądał Michał Szczygieł, finalista programu "The Voice of Poland". To już nie ten sam 18-latek! Michała Szczygła poznaliśmy w 2017 roku jako uczestnika programu „The Voice of Poland”. Dziś 24-latek robi muzyczną karierę. Fanki wokalisty uwielbiają nie tylko koncerty i teledyski, ale też stylizacje. Michał Szczygieł eksperymentuje ze swoim wyglądem, a przez te 6 lat nieco się zmienił. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś u progu dorosłości, a jak wygląda teraz. 📢 Tak, tak - ten chudzielec to Marcin Prokop. Tak wyglądał w przeszłości - na tych fotkach jest nie do rozpoznania Chudzielec z długimi włosami, który rozbija się we fiacie punto (swoim pierwszych samochodzie) i nie marzy nawet o porsche. Dziś może spełniać marzenia, ale zachowuje rozsądek 📢 Jeśli masz te objawy koniecznie zacznij jeść por. To warzywo warto włączyć do diety Por to jedno z bardziej niedocenianych warzyw w naszym kraju. Choć zna je każdy jako konieczny składnik do rosołu to nie każdy zna inne zastosowanie dla tego pysznego i zdrowego warzywa. Na szczęście coraz częściej por wkracza do kuchni już nie tylko jako konieczny dodatek do zupy. A zastosowań może mieć bardzo dużo. Zobaczcie, kiedy por powinien się znaleźć w naszej diecie.

📢 Piknik "Bezpieczne wakacje" na lotnisku w Inowrocławiu. Wystąpiły Ewelina Lisowska i Aurelia Luśnia. Zdjęcia Na lotnisku w Inowrocławiu odbył się w niedzielę, 18 czerwca, piknik "Bezpieczne wakacje". Do udziału we wspólnej zabawie, a także edukacji na temat bezpiecznych zachowań podczas nadchodzący letnich wakacji zaprosił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski i Kujawsko-Pomorska Choragiew ZHP. 📢 To on zastąpi Kargula w "Samych swoich". Tak mieszka i żyje na co dzień Karol Dziuba Już w 2024 roku na ekrany trafi film "Sami swoi. Początek", czyli prequel kultowej komedii Sylwestra Chęcińskiego. Na krześle reżyserskim ma zasiąść Artur Żmijewski, a fabuła ponownie opiera się na scenariuszu Andrzeja Mularczyka ("Sami swoi", "Nie ma mocnych", "Kochaj albo rzuć"). Znana jest również obsada. Jedna z głównych ról - Władysława Kargula - przypadła Karolowi Dziubie. Postanowiliśmy zajrzeć do prywatnych zdjęć aktora. Oto jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Dzięki tym trikom możesz wykorzystać skórkę od banana. To można zrobić ze skórki od tego owocu Banan to jeden z najpopularniejszych owoców – zdrowy, smaczny i pożywny. Zwykle wyrzucamy ich skórkę, choć ma wiele właściwości i może być przydatna. Zobacz jak ją wykorzystać. 📢 Tak jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć. Zobacz - tak spożywanie bananów prowadzi do utraty wagi Lekarze i dietetycy zgadzają się, że niezawodna lista produktów, które przyspieszają odchudzanie, zawiera między innymi banany. W jaki sposób jedzenie bananów może pomóc schudnąć? Jak to możliwe, że banany prowadzą do najszybszej utraty wagi? Oto, w jaki sposób jedzenie bananów pomaga najszybciej schudnąć - zobacz w galerii.

📢 II Triathlon "La Rive" w Grudziądzu. Startowało 350 zawodników. Zobaczcie zdjęcia i wyniki W drugiej edycji Triathlonu "La Rive" w Grudziądzu z rewelacyjnym czasem na 1/4 Ironmana zwyciężył Jacek Krawczyk. Łącznie w zawodach startowało 350 zawodników, m.in. czołówka polskich triathlonistów.

📢 Takie są najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Takie badania może zlecić lekarz rodzinny w ramach NFZ. Mamy listę, jest dość długa Nasze zdrowie powinno być dla nas bardzo ważne i to w każdym wieku. Nawet jeśli nie mamy dolegliwości to profilaktyczne badanie jeszcze nikomu nie zaszkodziło. A wystarczy tylko wizyta u lekarza rodzinnego w przychodni, do której należymy. Na jakie badania może skierować lekarz rodzinny? O jakich badaniach powinniśmy pamiętać regularnie? Sprawdzamy, które badania w ramach NFZ może nam zlecić lekarz pierwszego kontaktu z naszej przychodni.

📢 Jarmark Produktów Lokalnych w Sicienku pełen swojskich smaków [zdjęcia] Impreza promująca lokalną żywność zorganizowana została w pow. bydgoskim już po raz dziesiąty. Trzeci raz gospodarzem wydarzenia było Sicienko. Wystawcy zjechali z kilku powiatów. 📢 Tyle pary uzbierały w ślubnych kopertach w 2023 roku. Zobacz, czy udaje się pokryć koszty wesela Wesele to coraz bardziej kosztowna impreza. W 2023 roku średnia cena za talerzyk zaczyna się od 300 złotych. A to dopiero początek ślubnych wydatków. Organizacja wesela jak informują pary w zdecydowanej większości się nie zwraca. Kilka par podzieliło się z nami kwotami jakie znaleźli w kopertach weselnych. Będziecie zaskoczeni.

📢 Takie są skutki dodania octu do prania. To tani i bardzo skuteczny sposób Ocet do prania stosowany jest od pokoleń. Przed laty wykorzystywany był zamiast chemicznych środków czyszczących. Teraz nadal budzi kontrowersje szczególnie wśród tych osób, które jeszcze nigdy tego nie robiły. Ocet, szczególnie przez jego zapach nie kojarzy nam się z dodatkiem do prania, a to błąd! Zobaczcie, jakie ma zalety dodawanie octu do prania.

📢 Nowe wyliczenia netto Czternastej Emerytury 2023. Takie przelewy na konta dostaną emeryci W maju Sejm przyjął ustawę dotyczącą czternastej emerytury. Następnie została ona skierowana do prac w Senacie. Jednym z ważniejszych zapisów, jakie znalazły się w ustawie, jest ten, który stwierdza, iż czternasta emerytura to świadczenie, które będzie wypłacane corocznie. Są też zmiany dotyczące składek - zobaczcie, jakie będą czternaste emerytury na rękę. 📢 Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli przysięgę w Inowrocławiu. Mamy zdjęcia Ponad 60. żołnierzy 8. Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, którzy zakończyli szkolenie złożyło przysięgę wojskową w Inowrocławiu. Uroczystość odbyła się w sobotę, 17 czerwca. 📢 FAF Elana Toruń świętuje awans. Chemik Moderator Bydgoszcz przerwał passę [zdjęcia] W ostatnim meczu IV ligi FAF Elana Toruń podejmowała Chemika Moderatora Bydgoszcz. To był hit 34. kolejki, bo grali ze sobą lider z drugim zespołem.

📢 Koncert: Kasia Kowalska, Maciej Maleńczuk, Robert Janowski nad Wisłą w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Drugi duży koncert z okazji Dni Grudziądza i "Jarmarku Spichrzowego" odbył się na Błoniach Nadwiślańskich w Grudziądzu, w sobotni wieczór. Zobacz zdjęcia. 📢 Te rasy kotów są najwredniejsze. Lepiej nie nadepnąć im na ogon - zobacz listę Bardzo łatwo im zajść za skórę. Te rasy kotów mają trudne charakterki. Są wredne i bywają agresywne w stosunku człowieka. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach. Komu lepiej nie nadepnąć na ogon?

📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Emerytura pomostowa - kto może przejść? Więcej osób dostanie teraz dodatkowe pieniądze? Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe. Przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z emerytury pomostowej skorzystać mogą osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ostatnich dniach pojawił się nowy projekt, zapowiadający dużą nowość i zmianę w zasadach emerytury pomostowej. Po zmianach emerytura pomostowa mogłaby objąć większą liczbę osób. Co dokładnie ma się zmienić? Kto może przejść na emeryturę pomostową i jakie warunki trzeba spełnić? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę pomostową 2023? Wyjaśniamy w naszym artykule.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Oto ranking mocnych i słabszych stron naszych znaków zodiaków. Zobacz - to znaczenie twojego znaku Zdaniem ezoteryków w gwiazdach zapisana jest nasza przyszłość a także pewne cechy charakteru. Każdy ze znaków zodiaku ma swoje charakterystyczne cechy, wady i zalety. Wróżka Roma sprawdziła dla nas, jakie są słabe i mocne strony każdego znaku zodiaku

📢 Takie zapachy kobiety lubią czuć na mężczyźnie. Oto lista męskich zapachów, które przyciągają kobiety Czy jest jakaś dama, z którą chciałbyś się zapytać, ale nie wiesz, jak zwrócić jej uwagę? Które zapachy najbardziej przyciągają kobiety? Mężczyzna, który dobrze pachnie, jest bardziej atrakcyjny dla kobiet. Zapach kusi, przyciąga i uwodzi. Od pikantnych zapachów po kwiatowe i skórzane - kobiety uwielbiają dobrze pachnących mężczyzn. Jakie zapachy kobiety uwielbiają na mężczyznach? Naukowo udowodniono, że te zapachy podniecają kobiety. Poznaj je w naszej galerii.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. Oto dom słynnej pani architekt z programu „Nasz nowy dom” Martyna Kupczyk to słynna pani architekt związana z programem telewizji Polsat „Nasz nowy dom”. Jej metamorfozy domów i mieszkań od lat robią ogromne wrażenie na widzach show. Gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych, w których udostępnia fanom fragmenty swojej codzienności. Sprawdzamy, jak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. To ona projektuje domy uczestników programu „Nasz nowy dom”!

📢 Mamy horoskop chiński na 2023. To czeka te znaki w drugiej części roku w miłości, finansach i życiu osobistym Horoskop chiński jest równie interesujący jak horoskop klasyczny. Początek roku chińskiego jest ruchomy - Nowy Rok nie ma stałej umownej daty, bowiem chińska astrologia bazuje na kalendarzu księżycowym. Astrologowie wierzą, że na podstawie chińskiego znaku zodiaku można określić nasze cechy charakteru, a także przewidzieć co nas czeka w nadchodzącym roku. Sprawdź w artykule, kto jest twoim patronem w chińskim horoskopie oraz co cię czeka w życiu osobistym i finansach w 2023!

📢 Taki błąd popełnia wielu emerytów. Przez to świadczenie jest niższe - tak emeryci tracą nawet kilkaset złotych Wysokość emerytury zależy od stażu pracy, wysokości wynagrodzenia, przewidywanej długości życia oraz od terminów waloryzacji. W roku 2023 wiek emerytalny osiągnie blisko 300 tysięcy osób. Okazuje się, że wielu emerytów popełnia błąd, przez który świadczenie jest niższe. To nawet kilkaset złotych miesięcznie! Sprawdź szczegóły w dalszej części artykułu.

📢 Takie są teraz modne meble kuchenne. Zobacz pomysły na kuchnię Dariusza Wardziaka "Stolarza Szelągowskiej" Planujesz zakup mebli kuchennych? Zastanawiasz się jakie wystroje kuchni są trendy? Zobacz co poleca Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej. W galerii są zarówno jego prace, robione na wymiar, dopasowane do konkretnych pomieszczeń, ale także meble modułowe dostępne w sieciówkach.

