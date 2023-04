Przegląd prasy 21.04.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.04. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Zniszcz lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka”?

Prasówka 21.04: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ten produkt został wycofany ze sklepów Biedronka w całej Polsce! Zniszcz lub zwróć do sklepu - prosi Biedronka Sieć Biedronka na swojej stronie internetowej opublikowała nowe ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce produktu. - Produktu nie należy spożywać. - Osoby, które zakupiły produkt, proszone są o jego zniszczenie lub zwrócenie do najbliższego sklepu - informuje w nowym komunikacie Biedronka. Każdy, kto zakupił wycofany produkt, może go zwrócić do sklepu Biedronka, aby otrzymać zwrot pieniędzy. Czytaj więcej!

📢 Taki będzie wiek emerytalny w Polsce - jest decyzja. Są prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Pojawiły się jednak pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Kleszcze lubią takie miejsca - tam kleszcze wbijają się najczęściej. Oto najbardziej zagrożone miejsca [LISTA] W tym roku kleszcze rozpoczęły swoją aktywność wcześniej niż zwykle. Kleszcze atakują i są poważnym zagrożeniem - te niebezpieczne pajęczaki przenoszą boreliozę i inne groźne choroby. Kleszcze mogą się wgryźć w niemal każde miejsce na ciele, jednak szczególnie lubią miejsca, gdzie skóra jest bardziej miękka, cienka i dobrze ukrwiona Które miejsca są najbardziej narażone na ugryzienie kleszcza? Sprawdź!

Prasówka 21.04: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Mamy horoskop na weekend 21-23 kwietnia 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 21-23 kwietnia 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Alarm w sklepach w całej Polsce po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z obrotu z Biedronki, Lidla i innych sklepów Alarm w sklepach w całej Polsce po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Oto najmodniejsze sukienki na komunię 2023. Na topie zwiewne fasony i kwiatowe motywy Zbliża się sezon komunijny 2023. W kościele i na rodzinnym obiedzie każda z nas chce zaprezentować się ładnie i odświętnie. Pomóc nam w tym może modna stylizacja. Sprawdź w artykule, jakie fasony, wzory i kolory będą modne na komunię 2023.

📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy! 📢 Tak mieszka Klaudia El Dursi. Ogromna posiadłość pod Bydgoszczą i apartament w centrum miasta [zdjęcia] Jej kariera nabrała ogromnego tempa od udziału w Top Model. Klaudia El Dursi to obecnie jedna z czołowych gwiazd stacji TVN. Bydgoszczanka od lat jest prowadzącą show "Hotel Paradise". Regularnie bierze udział w kampaniach reklamowych, a także ma na swoim koncie epizodyczne role w filmach i w serialach. W ukochanej Bydgoszczy ma piękny apartament z widokiem na Wyspę Młyńską. Dotychczas mieszkała w ogromnej posiadłości pod miastem. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają wnętrza domu i mieszkania Klaudii El Dursi.

📢 Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo Choć przygotowanie ogórków kiszonych wydaje się być prostym zadaniem, po drodze czeka nas kilka pułapek, które mogą popsuć nasze kiszonki. Już jeden błąd sprawia, że ogórki są mętne i gazują. Tymczasem można go uniknąć stosując się do pewnej zasady. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo przyrządzić ogórki kiszone. 📢 Takie kwoty pieniędzy skarbówka oddaje emerytom. Mamy tabele wyliczeń po Polskim Ładzie Ponad 15 milionów osób może liczyć na zwrot nadpłaconego podatku za 2022 roku. Wszystko jest zasługą zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu. Niektórzy mogą liczyć nawet na kilkaset złotych. Kto doczeka się zwrotu podatku? Na taki zwrot podatku mogą liczyć emeryci. Mamy stawki! 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w maju 2023. Mamy tabelę wypłat brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w maju. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emerytur i jakie będą wypłaty w maju.

📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono komedię "Sami swoi" o Kargulu i Pawlaku. Zobaczcie zdjęcia Kultową komedię "Sami swoi" o perypetiach Kargula i Pawlaka nakręcono 56 lat temu. Teraz powstaje prequel legendarnego filmu ze Zbigniewem Zamachowskim i Mirosławem Baką w rolach głównych. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Wówczas w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. 📢 Uwaga posiadacze telefonów. Te funkcje w telefonie wyłącz dla bezpieczeństwa i oszczędności baterii Hakerzy coraz częściej próbują się włamać do naszych telefonów komputerów. jak się okazuje najczęściej dochodzi do oszukania użytkowników smartfonów. Wygodne urządzenie, w którym przechowujemy większość cennych dla nas danych, jest łakomym kąskiem dla oszustów. Zobaczcie, jak się przed nimi chronić o czym pamiętać i jakie funkcje koniecznie trzeba wyłączyć w telefonie.

📢 Była pielęgniarką Martą w serialu "Na dobre i na złe". Tak teraz wygląda aktorka Katarzyna Bujakiewicz [zdjęcia] Katarzyna Bujakiewicz, jak stwierdziła w wywiadach, z nikim nie musi już rywalizować ani nikomu nic udowadniać, bo w pracy dawno już osiągnęła pełną dojrzałość. Ale jeśli myślicie, że zwolniła tempo po 50-tce, którą świętowała we wrześniu 2022 roku, nic bardziej mylnego. Artystkę wręcz rozpiera energia do działania. Sporo się u niej dzieje. O tym, jak i w czym się teraz realizuje, piszemy niżej. 📢 Te sprzęty lepiej zostawić w trybie czuwania. Wyjaśniamy dlaczego nie powinno ich się wyłączać z prądu [21.04.23] Oszczędzanie prądu jest ważne to dodatkowe pieniądze w portfelu, ale i działanie ekologiczne. Ale nie zawsze oszczędzanie prądu jest wskazane. Okazuje się, że jest kilka sprzętów, które potrzebują trybu czuwania do poprawnego działania. Zobaczcie jakie urządzenia elektryczne powinny być włączone nawet gdy z nich nie korzystamy.

📢 Tak mieszkają Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor. Olbrzymi, 210-metrowy apartament kosztował prawie 3 miliony! [zdjęcia - 21.04.23] Joanna Koroniewska jest aktorką i prezenterką telewizyjną. W 2000 zaczęła grać Małgorzatę Chodakowską w serialu TVP2 "M jak miłość". To właśnie ta rola przyniosła jej rozpoznawalność. Aktorka ma na Instagramie ponad 730 tysięcy fanów. Ona i jej mąż Maciej Dowbor kupili olbrzymi, dwupoziomowy apartament na warszawskiej Pradze. Mieszkanie kosztowało prawie 3 miliony złotych, a na remont i wykończenie para wydała setki tysięcy złotych. Jaki jest efekt? Jak mieszkają Joanna i Maciej? Zobaczcie sami. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi pechowcami. Im rzadko kiedy coś się udaje [lista - 21.04.23] Oni "piątek 13-stego" mają codziennie. Osoby spod tych znaków zodiaku są największymi pechowcami. Oni rzadko kiedy mogą liczyć na łut szczęścia. Zobacz listę osób, które z pewnością nie urodziły się pod szczęśliwą gwiazdą.

📢 Takie są owoce z "Brudnej Dwunastki". One są najbardziej skażone pestycydami - mamy listę [21.04.23] Owoce to niezbędny składnik zdrowej, zbilansowanej diety. Dostarczają wielu witamin i składników mineralnych. Są poza tym pyszne, słodkie, soczyste... Palce lizać! Do uprawy owoców rolnicy i sadownicy używają pestycydów czyli środków ochrony roślin. Są one konieczne, by rośliny nie zostały zniszczone przez szkodniki. Jednak pestycydy są szkodliwe dla zdrowia człowieka. Niektóre owoce mogą zawierać więcej pestycydów niż inne. Poznaj te owoce i w miarę możliwości unikaj ich w swojej diecie. 📢 Dodatki do emerytury po 65. i 75. roku życia. Dla tych seniorów jest nawet kilkaset złotych miesięcznie [21.04.23] Dodatki do emerytury po 65. roku życia. Seniorzy mogą liczyć na dodatkowe pieniądze w postaci trzynastej i czternastej emerytury, ale nie tylko. Są też specjalne dodatki do emerytury, które uzupełniają podstawowe świadczenie. Ile wynoszą i kto może się ubiegać o pieniądze?

📢 Taka ma być najniższa krajowa w 2024. Mamy prognozowaną tabele wyliczeń płacy minimalnej 2024 [21.04.23] Wynagrodzenie minimalne wzrosło w 2023 roku - od stycznia 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Kolejna podwyżka płacy minimalnej została wyznaczona na lipiec 2023 roku. Zatem po dwóch podwyżkach w tym roku najniższa krajowa będzie wynosić 3600 zł brutto. To o 590 zł więcej, niż w ubiegłym roku. Czy w przyszłym roku pensja minimalna też pójdzie w górę? Czy również dwukrotnie? Ile będzie wynosiła najniższa krajowa w 2024 roku? Szczegóły przedstawiamy w artykule. 📢 Oto najbiedniejsze gminy w Kujawsko-Pomorskiem. Poznaj najnowsze dane z Ministerstwa Finansów Jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbiedniejsze? Ministerstwo Finansów zaprezentowało najnowsze wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych gmin. Stanowią one podstawę do wyliczenia rocznych kwot części wyrównawczej subwencji ogólnej i wpłat do budżetu państwa na 2023 rok. Analizując te dane można stwierdzić, jakie gminy w Kujawsko-Pomorskiem są najbiedniejsze. Poznajcie 20 najuboższych gmin w naszym regionie.

📢 Oto Waldemar spod Pakości, bohater 10. edycji programu "Rolnik szuka żony". Poznajcie go bliżej, zobaczcie zdjęcia! Przed nami 10. edycja programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Jednym z bohaterów kultowego reality show Telewizji Polskiej jest Waldemar spod Pakości. Za pośrednictwem tego programu szuka kobiety, z którą mógłbym stworzyć piękny związek. Poznajcie go bliżej. Zobaczcie zdjęcia! 📢 Zniżki dla wędkarzy. "Wody Polskie" wprowadzają w całym kraju zmiany w opłatach dla emerytów i rencistów! "W odpowiedzi na postulaty strony społecznej, wprowadzamy zniżki dla emerytów i rencistów na łowiskach administrowanych przez Wody Polskie w ramach programu Nasze Łowiska. Dzięki temu seniorzy będą mogli uprawiać swoje hobby za jedynie połowę normalnej opłaty" - czytamy w komunikacie "Wód Polskich". 📢 Waloryzacja Emerytur 2024 - prognozowana tabela wyliczeń. Tak mogą zmienić się wypłaty emerytur w 2024 roku [21.04.2023 r.] Niedawno rząd złożył obietnicę, że inflacja szybko zacznie spadać, jednakże wydaje się, że była to zbyt optymistyczna prognoza. Wszystko wskazuje na to, że wysokie ceny pozostaną z nami na dłuższy czas, co oznacza, że rządowe plany odnośnie waloryzacji emerytur i rent na przyszły rok nie są już aktualne. Należy wziąć pod uwagę potrzeby seniorów i zwiększyć minimalne kwoty emerytur o około 200 zł brutto w 2024 roku.

📢 Po koszmarnym wypadku w Brzozie. Jedna osoba w stanie ciężkim, budynek poważnie uszkodzony Policja zmieniła kwalifikację wypadku, do którego doszło w środę 19 kwietnia pod Bydgoszczą. Po czołowym zderzeniu z oplem, autobus PKS z pełnym impetem staranował ogrodzenie i wbił się w pobliski budynek mieszkalny. Dom wymaga gruntownej naprawy. Kierująca z auta osobowego jest w szpitalu w stanie ciężkim.

📢 Tym osobom nie przysługuje emerytura. Wyjaśniamy i sprawdzamy, kto może nie dostać świadczenia Wysokość emerytury w Polsce zależy od trzech wartości: wysokości podstawy wymiaru, uwzględnionego okresu składkowego i nieskładkowego oraz wysokości kwoty bazowej. Uprawnione do pobierania świadczenia są osoby, które ukończyły określony przez ustawodawcę wiek. 📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna [20.04.23 r.] Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska. Zobaczcie zdjęcia! Katarzyna Tusk, córka Donalda Tuska, mieszka wraz ze swoją rodziną kamienicy w Sopocie. Jest polską blogerką i szafiarką. Współtworzy lifestylowy blog Make Life Easier. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych blogerek w Polsce. Zobaczcie, jak wygląda jej przestronne mieszkanie na zdjęciach. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce. Są nowe przepisy i jasne deklaracje w sprawie wieku emerytalnego [20.04.23] Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS co roku są waloryzowane i 1 marca wzrosły o 14,8 proc. Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje o nowym wieku emerytalnym, które są elementem przedkampanii wyborczej. 📢 Tak Dorota Szelągowska urządziła kuchnię Mateusza Gesslera - zdjęcia! [20.04.23] Mateusz Gessler to słynny kucharz i restaurator. Stał się twarzą medialną dzięki udziałowi w takich programach jak: "MasterChef Junior", "Drzewo marzeń" w TVN oraz "Hell’s Kitchen. Piekielna kuchnia" w Polsacie. Jest synem znanego restauratora Adama Gesslera. Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Mateusz Gessler. Kuchnię urządziła mu Dorota Szelągowska.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku są bardzo inteligentne. Urodzeni pod takimi znakami są najmądrzejsi [20.04.23] Co o nas mówią gwiazdy? Jaki los jest nam zapisany? Jakie cechy charakteru są przypisane do poszczególnych znaków zodiaku? Astrologowie uważają, że horoskop może wiele powiedzieć o osobach urodzonych w poszczególnych znakach zodiaku. My postanowiliśmy sprawdzić, co horoskop mówi o naszej inteligencji. Oto pod jakimi znakami zodiaku rodzą się ludzie o większej niż przeciętna inteligencji! 📢 Tak wygląda nowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Tak urządzili się Barcelonie [zdjęcia - 20.04.23] Zaglądamy do środka nowego domu Anny i Roberta Lewandowskich. Tak urządzili się po przeprowadzce do Hiszpanii: piękna willa z basenem, w środku dużo bieli i brązów. Tak mieszkają pod Barceloną Anna i Robert Lewandowski z córkami - zobaczcie zdjęcia.

📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu. 📢 W tym miejscu zamieszka po koronacji król Karol III. Tak wyglądają wnętrza rezydencji Koronacja króla Karola III zbliża się wielkimi krokami. Wielu zastanawia się, gdzie zamieszka następca Elżbiety II po objęciu tronu. Według doniesień brytyjskich mediów, król Karol zamierza pozostać w swojej dotychczasowej rezydencji - Clarence house. To piękny budynek z historią znajdujący się w samym sercu Londynu!

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę! 📢 4000 zł dla każdego w 2023 roku. Rekompensata za inflacje już wiosną na kontach wielu Polaków Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu.

📢 Tak wygląda córka Johna Travolty. Ella Bleu skończyła właśnie 23 lata - jest piękna Ella Bleu Travolta jest córką Johna Travolty i Kelly Preston. Ma już za sobą pierwszy aktorskie próby. Córka Johna Travolty zagrała między innymi w takich filmach, jak "Stare wygi" i "The Poison Rose". Jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Dzięki temu wiemy, że swoje 23. urodziny spędziła z tatą. Jest przepiękną kobietą. Zobaczcie, jak wygląda dziś Ella Bleu Travolta. 📢 Kierowco! Możesz dostać nawet 30 tys. zł kary, jeśli nie spełnisz tego warunku! Chodzi o jedną opłatę Przepisy drogowe coraz bardziej się zaostrzają. Trzeba się więc mieć na baczności, żeby czegoś nie przeoczyć. Szczególnie, gdy zdarzy ci się rozpędzić w terenie zabudowanym i tracisz swoje prawo do kierowania pojazdami na 3 miesiące.

📢 Taki jest niezawodny sposób na popękane pięty. Wypróbuj ten prosty trik, a już nie będziesz potrzebować pumeksu Pękanie pięt mówi nam o nadmiernym rogowaceniu naskórka. To zjawisko powszechne u osób w średnim i starszym wieku. Stosowanie klasycznej tarki czy pilnika działa tylko doraźnie i sprawia, że problem szybko powraca. Na szczęście istnieją niezwodne sposoby, które pozwolą zapomnieć o popękanych piętach na dłużej. Oto skuteczne domowe triki. 📢 Oto najmodniejsze suknie ślubne w 2023 roku. Hiszpanka, klasyczna biel, romantyczna syrenka [zdjęcia] Długie, rozkloszowane, z koronkami, z ramiączkami w stylu hiszpanki? Suknie ślubne w 2023 roku są wyjątkowe. Zobaczcie, co możecie znaleźć w salonach sukien ślubnych. Oto najpiękniejsze kreacje dla panny młodej w 20223 roku. Szczegóły w naszej galerii.

📢 Takie są skutki jedzenia cytryny. Ta grupa osób powinna unikać cytryn ze względu na zdrowie Soczysta, kwaśna, ale aromatyczna cytryna jest jednym z najczęściej używanych owoców cytrusowych na świecie. Cytryna jest popularnym na całym świecie produktem spożywczym. Skórka cytrynowa oraz miąższ dodawane są do różnych potraw, aby wzbogacić ich smak. Zobaczcie, kto nie powinien jeść cytryn.

📢 Taki salon ma Dariusz Wardziak, stolarz Szelągowskiej. Takie pomysły na meble ma Darek Stolarz Darek Wardziak, znany też jako Darek Stolarz, to znany stolarz właśnie i projektant mebli. Jest znany z wielu programów telewizyjnych, w których projektuje i wykonuje meble. To przede wszystkim „Domowe rewolucje” oraz „Metamorfozy Doroty Szelągowskiej”. Darek Stolarz chętnie dzieli się w mediach społecznościowych swoimi projektami oraz gotowymi meblami. Ostatnio pochwalił się swoim nowym salonem. Zobaczcie! 📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku.

📢 Te kwiaty warto siać w ogrodzie w kwietniu. Zobaczcie, co podpowiada sztuczna inteligencja Postanowiliśmy sprawdzić, co na temat siania kwiatów ogrodowych w kwietniu podpowiada nam sztuczna inteligencja. 📢 W tych autach wykryto nieprawidłowości. Właściciele takich samochodów dostaną wezwanie w kwietniu 2023 [lista] W tych autach wykryto nieprawidłowości. UOKiK opublikował nowe komunikaty. Właściciele popularnych modeli samochodów w Polsce są pilnie wzywani do punktów serwisowych. Na liście samochodów, w których ujawniono spore problemy, są takie marki jak BMW, Mercedes, Citroën, Nissan, KIA, Peugeot czy Opel. Czytaj więcej!

📢 Oto najnowsza lista grzechów. Seks bez zabezpieczenia, hejt, oszustwa w sieci i bogactwo W Kościele katolickim grzech jest uważany za czyn, postawę lub zaniechanie, które jest sprzeczne z nauką i prawem Kościoła oraz z moralnym porządkiem. Grzech jest rozumiany jako odstępstwo od woli Bożej i prowadzi do duchowej szkody oraz oddzielenia od Boga. Kościół katolicki naucza, że istnieją dwa rodzaje grzechów: grzech pierworodny i grzechy osobiste. Jeżeli jesteś ciekawy, jakie nowe grzechy wpisują się na listę grzechów kościoła katolickiego wejdź w galerię zdjęć.

📢 Domy milionerów w Kujawsko-Pomorskiem. Rezydencje i posiadłości dla bogaczy na sprzedaż. Ceny kwiecień 2023 Marzy ci się ekskluzywny dom w Kujawsko-Pomorskiem? Na nowych właścicieli czeka całkiem sporo takich nieruchomości na sprzedaż. Podstawowy warunek jest jeden – trzeba mieć do dyspozycji ponad milion złotych, by cieszyć się luksusami. Zobacz najdroższe wille, rezydencje i posiadłości w regionie z aktualnej oferty otodom.pl. 📢 Takie prezenty trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Wyjaśniamy, kiedy trzeba zapłacić podatek Prezenty jakie dostajemy zwykle zwolnione są z obowiązku zgłoszenia ich do urzędu skarbowego. Prezenty, które będziemy zmuszeni zgłosić do skarbówki. Jeśli chodzi o darowizny prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie. 📢 Takie są właściwości zdrowotne zielonej herbaty. Zobacz, kto powinien ją pić codziennie, a dla kogo są przeciwwskazania Zielona herbata może być dla niektórych osób zbawiennym napojem. Udowodniono jej szereg bardzo korzystnych właściwości, które pozytywnie wpływają na nasz organizm. Zobacz, kto powinien pić zieloną herbatę.

📢 Podwójna kwietniowa emerytura dla seniorów. Oto tabela wyliczeń świadczeń brutto i netto Podwójna kwietniowa emerytura dla seniorów. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymują nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych są i będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 Elastyczna Czternasta Emerytura 2023 dla seniorów. Oto zasady wypłaty dodatkowego świadczenia Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg. 📢 Takie rośliny ogrodowe przynoszą szczęście i pieniądze. Warto posadzić je już teraz Ezoterycy uważają, że rośliny, jak każdy żywy organizm, niosą ze sobą określoną energię. Może być ona pozytywna lub wręcz przeciwnie - negatywna. Pewne drzewa, krzewy i rośliny ozdobne warto posadzić przed swoim domem lub ozdobić nimi balkon, aby zapewnić sobie szczęście i dobrobyt. Sprawdź w artykule, jakie rośliny wybrać.

📢 Tak wygląda kuchnia Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para pokazała swoje mieszkanie Miłość Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego rozkwita, o czym świadczą nowe zdjęcia i nagrania udostępniane przez parę w mediach społecznościowych. Ostatnio podzielili się z fanami filmem, na którym wspólnie gotują. Przy okazji zaprezentowali, jak wygląda ich kuchnia. Zobacz w naszym artykule! 📢 10 złotych za wypłatę gotówki z bankomatu to nie żart. Takie są teraz opłaty i prowizje w bankomatach Podwyżki opłat bankowych 2023. Banki podnoszą opłaty i prowizje dla klientów posiadających konta osobiste i firmowe. Wyższe opłaty za prowadzenie konta, prowizje za kartę bankomatową czy wypłatę z bankomatu, rosnące ceny przelewów, ale także wpłat i wypłat gotówki - cenniki w niektórych bankach już się zmieniły, inne placówki szykują się do wprowadzenia nowych opłat i prowizji. Coraz więcej banków pobiera też opłatę za wypłatę gotówki z okienka kasowego. Jakie są teraz opłaty i prowizje? Czytaj więcej w naszym artykule.

📢 4000 złotych rekompensaty za inflację w 2023 roku. Takie pieniądze pojawią się na kontach wielu Polaków 4000 złotych rekompensaty za inflację w 2023 roku. Rosnące koszty utrzymania gospodarstw domowych, a także wysokie ceny w sklepach przyczyniają się do trudnej sytuacji wielu Polaków. Rządy w całej Europie próbują reagować na wysoką inflację i rosnące ceny w sklepach. Oferowane są dodatki, które mają złagodzić następstwa kryzysu. 📢 Najniższa krajowa 2023 - będzie druga podwyżka. Wynagrodzenie minimalne - ile na rękę po podwyżce? Wynagrodzenie minimalne już raz wzrosło w 2023 roku. Od stycznia 2023 roku najniższa krajowa w Polsce wynosi 3490 zł brutto. Jednak to nie koniec dobrych wieści. Będzie kolejna podwyżka płacy minimalnej - od lipca 2023 roku. Ile będzie wynosiła najniższa krajowa po drugiej podwyżce? Z czego wynika dwukrotny wzrost płacy minimalnej? Szczegóły przedstawiamy w artykule.

📢 Tak teraz wygląda Megan Follows, czyli Ania z Zielonego Wzgórza. Wtedy miała 17 lat. Dziś jest nie do poznania [zdjęcia] Jak dziś wygląda Ania z Zielonego Wzgórza, czyli Megan Follows? Gdy wcieliła się w rolę Ani Shirley miała 17 lat. W tym roku Megan Follows skończyła 55 lat. Anię z Zielonego Wzgórza grała 38 lat temu. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dziś wygląda Ania z Zielonego Wzgórza, czyli Megan Follows.

📢 Tak mieszka i żyje Maryla Rodowicz. W pięknej willi rządzą muzyka i ukochane koty piosenkarki [zdjęcia] Maryla Rodowicz mieszka i żyje na co dzień w pięknej willi pod Warszawą. Piosenkarka od lat kibicuje reprezentacji Polski, a na koncie ma jeden z najsłynniejszych przebojów mundialowych. Tak urządziła swój dom Maryla Rodowicz: jasna kuchnia, piękny ogród, złote krany - zobaczcie jej prywatne zdjęcia. 📢 Osoby o takich imionach są najlepszymi mamami. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia [lista] Niektóre kobiety wręcz wydają się, że są stworzone do bycia rodzicem. Niektórzy twierdzą, że to dzięki cechom, jakie przypisuje się ich imieniu lub gwiazdą, pod którą się urodziły. Wszystko, co zapisane w gwiazdach możemy zmienić dzięki swojej woli. Sprawdzamy jednak, co zdaniem astrologów niektórym jest nam przypisane w gwiazdach.

📢 Sukienka na wesele dla 50-latki. Inni goście będą zachwyceni! Sprawdź propozycje inspirowane ślubami gwiazd Wybór sukienki na wesele dla 50-latki to niełatwe zadanie. Każdy tego wyjątkowego dnia chce się pięknie prezentować, również gościom zależy, by wyglądać i czuć się jak najlepiej. Panie po 50. roku życia ze względu na dodatkowe wymagania mają szczególnie trudny wybór. Zobacz, jak wyglądali goście zaproszeni na śluby celebytów. Te zdjęcia mogą być prawdziwą inspiracją!

📢 Wypadek na drodze Bydgoszcz - Inowrocław. Autobus wjechał w dom mieszkalny - mamy zdjęcia Na odcinku drogi krajowej pomiędzy miejscowościami Brzoza i Chmielniki czołowo zderzyły się autobus i samochód osobowy. Droga jest całkowicie zablokowana. W wyniku zdarzenia autobus wjechał w pobliski dom. 📢 Grudziądzkie targi edukacyjne w hali sportowej na osiedlu Lotnisko. Zobacz zdjęcia z 19 kwietnia 2023 W Grudziądzu, w środę rozpoczęły się dwudniowe targi edukacyjne. Swoją ofertę dla przyszłych uczniów prezentują na nich szkoły średnie z Grudziądza.

📢 W Grudziądzu rozstrzygnięto konkurs kopernikowski „A jednak się kręci!” [wyniki, zdjęcia] W ramach Grudziądzkich Dni Kopernikowskich 2023 zorganizowano międzyszkolny konkurs "A jednak się kręci". Udział w nim wzięło 236 uczniów! Wyniki ogłoszono podczas uroczystości w bursie szkół. 📢 Tego unikaj gdy masz kłopoty z pamięcią. Ważne dla emerytów - tych produktów lepiej nie jedz O naszą pamięć należy dbać jak o każda inną umiejętność. To, że umieliśmy się nauczyć wiersza w podstawówce i nadal go pamiętamy nie znaczy, że nasza pamięć działa bez zarzutów. Ile razy zapomnieliście czy zamknęliście drzwi, albo telefonu z domu? Pamięć warto ćwiczyć całe życie. Zobaczcie, czego unikać, aby nasza pamięć działa bez zarzutów. 📢 Takie są najmodniejsze stylizacje dla pań na wiosnę 2023. Nie tylko kobaltowy jest hitem tego sezonu Zbliża się sezon uroczystości rodzinnych w plenerze, przed nami przyjęcia komunijne, chrzciny, wesela. To nie tylko czas rozmyślań, co kupić, czy może dać po prostu pieniądze. Rozglądamy się za kreacjami. Nic dziwnego. Każda z pań chce na wydarzeniu wśród najbliższych wyglądać olśniewająco.

📢 Takie są modne kolory ubrań na kwiecień 2023. Zobacz trendy na wiosnę z butików Mamy wiosenne inspiracje modnych ubrań na wiosnę 2023. Przejrzeliśmy kolekcje dostępne w butikach w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie w galerii kolorystyczne trendy i najmodniejsze kolory ubrań. 📢 Osoby o tych znakach zodiaku mogą być bogate. Te znaki zodiaku mają najwięksi miliarderzy [lista] Najbogatsi ludzie na świecie mogą mieć ze sobą więcej wspólnego niż tylko gigantyczny majątek. Mogą też mieć wspólny znak zodiaku. Zdaniem astrologów nasze życie i przyszłość zależeć może od miesiąca, w którym się urodziliśmy, czyli od naszego znaku zodiaku. Na które znaki zodiaku czeka bogactwo i duże pieniądze zdaniem astrologów? Sprawdź! 📢 Agata Kornhauser-Duda w modnej monochromatycznej stylizacji. Pierwsza dama postawiła na pastelowy kolor. Zobacz, jak się zaprezentowała Agata Kornhasuer-Duda przywitała w Warszawie Prezydenta Włoch oraz jego córkę, która pełni rolę pierwszej damy Włoch. Żona Andrzeja Dudy pojawiła się w tym dniu w modnej stylizacji w typowo wiosennym kolorze.

📢 Te rasy kotów są najpiękniejsze. Oto TOP 15 najładniejszych ras kotów na świecie - mamy zdjęcia Koty to jedne z najpopularniejszych zwierząt domowych. Są lojalne, lubią towarzystwo człowieka i sprawdzają się w roli czworonożnego przyjaciela. 17 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Kota. Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Bengalski, perski a może brytyjski? Zobacz teraz w naszej galerii, które rasy kotów są uznawane za najpiękniejsze na świecie. 📢 Płacimy za długi sąsiadów i nawet o tym nie wiemy. Połowa wspólnot i spółdzielni nie informuje o długach czynszowych? Wiesz, jak duże długi czynszowe obciążają budżet twojej spółdzielni lub wspólnoty? Jeśli nie, nie jesteś sam – aż połowa Polaków twierdzi, że zarząd nie udostępnia im takich informacji. Badania sugerują jednak, że niewiedza często wynika z naszej własnej winy, bo wielu z nas nie chodzi na organizowane przez wspólnotę czy spółdzielnię spotkania.

📢 Oto najładniejsze perfumy damskie. Mamy ranking najpopularniejszych perfum damskich Kobiety uwielbiają perfumy. Subtelny zapach działa na zmysły i sprawia, że w oczach otoczenia stajemy się bardziej atrakcyjne i pewne siebie. Perfumy potrafią także dużo powiedzieć o charakterze człowieka. Do wyboru mamy delikatne, słodkie i kwiatowe nuty, a także zapachy intensywne z nutą pikanterii. Oto ranking najpopularniejszych perfum damskich. 📢 Te telefony są teraz warte fortunę. Oto 10 starych telefonów - o takie modele walczą kolekcjonerzy O takie modele telefonów walczą kolekcjonerzy. Masz w domu stare telefony? Być może siedzisz na kopalni złota i nawet o tym nie wiesz! Niektóre stare telefony są bardzo cenne - to prawdziwe perełki. Kolekcjonerzy są w stanie zapłacić za nie sporą sumę pieniędzy. Wartość niektórych modeli telefonów sięga teraz nawet kilku tysięcy euro. Zobacz je w naszej galerii.

📢 Oto 15 największych miast w Kujawsko-Pomorskiem. Mamy ranking dużych miast w regionie pod względem powierzchni Dotąd pisząc o największych miastach w Kujawsko-Pomorskiem wskazywaliśmy te, które mają najwięcej mieszkańców. Dziś postanowiliśmy sprawdzić, które miasta w naszym regionie są największe pod względem zajmowanej powierzchni. Raczej nikogo nie zaskoczą liderzy naszego rankingu. Miejsca od 6. do 10. w naszym TOP 15 mogą być jednak niespodzianką. Przejdź do galerii i sprawdź TOP 15 największych miast w województwie kujawsko-pomorskim. 📢 Tyle wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku. Mamy obliczenia z prognozowanym wskaźnikiem waloryzacji Takie będą emerytury w 2024 roku - podajemy prognozowane wyliczenia. Emeryci i renciści otrzymują już wypłaty po rekordowej waloryzacji emerytur w tym roku. Prognozy rządu sugerują, że 2024 rok może być ostatnim z dwucyfrową waloryzacją emerytur i rent. Ministerstwo Rolnictwa ujawniło plany, które wskazują na zmniejszenie podwyżek w przyszłości. Do sejmu został złożony projekt ustawy o tzw. sołtysowym, czyli dodatku w wysokości 300 zł do emerytur sołtysów. W tym dokumencie resort rolnictwa ujawnił prognozy dotyczące waloryzacji rent i emerytur między innymi w 2024 roku. Wejdź w galerię i sprawdź, ile wyniesie Twoja emerytura w 2024 roku.

📢 Czternasta emerytura 2023 - takie mają być zasady. Wypłata pieniędzy w drugiej połowie roku Projekt ustawy o corocznej 14. emeryturze jest elastyczny co do jej wysokości – to minimalna emerytura rokrocznie waloryzowana, ale może być wyższa. Będzie o tym decydowała Rada Ministrów – poinformowała w Programie I Polskiego Radia szefowa MRiPS Marlena Maląg. 📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto - WYLICZENIA. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów.

📢 MISTRZOWIE AGRO Wielki plebiscyt sołecki i rolniczy rozpoczęty! Zagłosuj lub zgłoś swoich kandydatów do nagród Po raz kolejny zostaną przyznane prestiżowe nagrody w największym plebiscycie wiejskim i rolniczym, który w naszym województwie prowadzą "Express Bydgoski", "Gazeta Pomorska" i "Nowości Dziennik Toruński", a w całej Polsce inne dzienniki regionalne oraz serwis i magazyn "Strefa Agro". Na laureatów czekają zaszczytne tytuły i nagrody finansowe. Plebiscyt, który jest prowadzony pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zakończy ogólnopolski finał i gala Mistrzów Agro, na której zostaną wręczone główne nagrody. 📢 Kiedy dojdzie przelew? Takie są teraz godziny przelewów w bankach [PKO PB, ALIOR, MILLENNIUM, PEKAO, MBANK, SANTANDER] Kiedy dojdzie przelew? Takie pytanie zadaje sobie wiele osób każdego dnia. Zarówno nadawcy, jak i odbiorcy przelewów zastanawiają się, czy pieniądze dotrą tego samego dnia, czy może dopiero następnego. Każdy bank ustala, w jakich godzinach wysyła przelewy do innych banków, a w jakich księguje zlecenia napływające z innych instytucji. Sprawdź teraz w naszej galerii godziny przelewów w najpopularniejszych polskich bankach. Znajdź swój bank i poznaj godziny sesji ELIXIR.

