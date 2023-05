Przegląd prasy 21.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak przedłużysz żywotność konwalii w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet konwalii zachował świeżość”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak przedłużysz żywotność konwalii w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet konwalii zachował świeżość Konwalie kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Konwalie rosną dziko w lasach, ale równie chętnie są uprawiane w ogrodach i parkach. Bukieciki konwalii są chętnie przynoszone do domu. Konwalie w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Konwalie zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny zapach, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet konwalii stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć żywotność konwalii w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości konwalii. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy pijemy kawę na czczo. Oto możliwe skutki uboczne Rozpoczynacie dzień od filiżanki małej czarnej? Pewnie wielu z was zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek.

📢 III liga piłki nożnej: Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz. Jeden gol w derbach [zdjęcia] Szlagierem 29. kolejki II grupy III liga piłki nożnej były derby województwa kujawsko-pomorskiego, w których Zawisza Bydgoszcz podejmował Olimpię Grudziądz. Na stadionie przy ul. Gdańskiej spotkały się piąty z pierwszym zespołem. To gwarantowało emocje.

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 60-lecie jednostki śmigłowcowej w Inowrocławiu. Piknik i pokazy na lotnisku [zdjęcia] Obchody 60-lecia jednostki śmigłowcowej w Inowrocławiu, której tradycje kultywuje obecnie 56. Baza Lotnicza, zorganizowano na lotnisku wojskowym w Latkowie.

📢 Te osoby są ustawowo zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. Poznaj szeroką listę zwolnionych Te osoby są ustawowo zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty.

📢 Oto zasady wypłacania 800 plus. Zobacz od kiedy dodatkowe pieniądze na każde dziecko Oto zasady wypłacania 800 plus. Prawo i Sprawiedliwość na swojej konwencji programowej zapowiedziało waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych. Jakie będą zasady przyznawania pieniędzy? Od kiedy i dla kogo będzie zwiększone świadczenie? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska!

📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie. 📢 Oto mapa kleszczy 2023 - tu jest teraz najwięcej kleszczy. W tych miejscach trzeba szczególnie uważać na kleszcze Kleszcze atakują i są poważnym zagrożeniem! Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy a w 2023 roku jest ich dużo więcej niż w ostatnich latach. Te niebezpieczne pajęczaki przenoszą boreliozę i inne groźne choroby - już co trzeci kleszcz może powodować zakażenie. Gdzie w Polsce jest najwięcej kleszczy? Oto mapa kleszczy 2023. Zobacz teraz miejsca, w których trzeba szczególnie uważać.

📢 Ten błąd przy praniu może cię sporo kosztować. Przez to pralka pobiera o wiele więcej energii Często bez większej refleksji ustawiamy codzienne pranie na określoną temperaturę. Tymczasem to, w ilu stopniach pierzemy nasze ubrania, może wpływać nie tylko na ich stan wizualny, ale również przedkłada się na wyższe rachunki. Oto najczęściej popełniane błędy podczas prania. Przez nie pralka pobiera więcej energii. 📢 Tak wygląda dziś Szymek Solejuk z serialu Ranczo. Maciej Cempura jest nie do poznania - zobaczcie zdjęcia! Któż nie pamięta Szymka Solejuka, niezwykle inteligentnego chłopca z serialu "Ranczo"? Grał go Maciej Cempura. Dziś to już dorosły mężczyzna. W "Ranczu" zadebiutował w wieku 10 lat. Dziś ma ich 27. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciej Cempura, który w serialu "Ranczo" grał Szymka Solejuka.

📢 14 emerytura już na stałe. Takie będą kwoty i terminy wypłat Czternastej Emerytury - tabela wyliczeń emerytura stała się już świadczeniem stałym. Premier Morawiecki poinformował, że rząd przyjął projekt ustawy wprowadzającej wypłatę tzw. "czternastki" na stałe. Ile wyniesie 14. emerytura w 2023 roku? Jakie kwoty będą wpływać na konta seniorów? 📢 W tym miejscu był okop Gustlika w serialu "Czterej pancerni i pies". Zobaczcie zdjęcia Sławomir Szeliga, pasjonat polskich filmów z Inowrocławia, wraz ze swoją rodziną odwiedził kolejne miejsce, w którym kręcony był serial "Czterej pancerni i pies". To słynny okop Gustlika. Miejsce to znajduje się w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), na drodze między Wólką Radzymińską a dworcem kolejowym Dąbkowizna. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym Gustlik - według słów Honoraty - "bił przeważnie wroga".

📢 Takie owoce można jeść przy cukrzycy - mamy listę. Te owoce obniżają poziom cukru we krwi Cukrzyca to przewlekła choroba związana z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w organizmie. W Polsce na cukrzycę chorują ponad 2 miliony osób. Przy cukrzycy konieczna jest zbilansowana dieta dla diabetyków. Owoce i warzywa to bardzo ważna część tej diety. Takie owoce można jeść przy cukrzycy. Sprawdź, jakie owoce możesz jeść, jeśli masz cukrzycę. 📢 Takie długi ulegają przedawnieniu w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać Dług to niespłacone jeszcze zobowiązanie. Kiedy jedna osoba pożycza pieniądze od drugiej, to ma wobec niej dług, gdyby nie wywiązała się z obowiązku oddania pożyczki w terminie. Są jednak takie długi, których spłacać nie musimy, to długi, które uległy przedawnieniu. Kiedy dochodzi do przedawnienia, jakie warunki trzeba spełnić, aby dług się przedawnił? Zobaczcie, które długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Na wiele osób spod tych znaków zodiaku musisz uważać. Oni mogą okazać się fałszywymi przyjaciółmi Fałszywi przyjaciele to osoby, które pozornie są dla nas życzliwe i troszczą się o nasze potrzeby, lecz tak naprawdę nam zazdroszczą i czekają aż powinie nam się noga. Astrologowie uważają, że takie osoby można rozpoznać na podstawie znaku zodiaku. Osoby spod tych znaków zodiaku często nie życzą nam dobrze. 📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek.

📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy. 📢 ZUS podał dane o wieku emerytalnym. Mamy też tabele prognozy waloryzacji emerytur w 2024 Coraz więcej Polaków przechodzi na emeryturę pierwszego dnia po nabyciu do niej uprawnień. Z danych ZUS przytoczonych przez serwis prawo.pl wynika, że w 2022 roku zrobiło tak 70,3 procent kończących aktywność zawodową seniorów. Rząd przygotowuje więc pomysły, aby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Co ważne - nic na siłę! 📢 Tyle kosztują działki ROD w szczycie sezonu w Kujawsko-Pomorskiem Sypnęło ofertami na sprzedaż działek rekreacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wiosną i latem ceny pną się do góry, mimo to zainteresowanie działkami nie spada. Sprawdziliśmy aktualną ofertę. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 Takie będą zasady nowego 800 plus na dziecko. Zobacz od kiedy i dla kogo waloryzacja 500 plus Takie będą zasady nowego 800 plus na dziecko. Prawo i Sprawiedliwość na swojej konwencji programowej zapowiedziało waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych. Jakie będą zasady przyznawania pieniędzy? Od kiedy i dla kogo będzie zwiększone świadczenie? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Tak wygląda teraz dom wójta z serialu Ranczo. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Mamy horoskop na weekend 19-21 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 19-21 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego. 📢 Osoby spod tych znaków zodiaku tworzą idealne związki. To najlepiej dobrane pary Czy idealne związki istnieją? Czy dwie obce osoby mogą stworzyć zgodną parę? Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary.

📢 Tak mieszka Mateusz Mostowiak z "M jak miłość", czyli Krystian Domagała. Mieszkanie aktora podglądamy na jego zdjęciach Krystian Domagała to popularny aktor młodego pokolenia, który zasłynął z roli Mateusza Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Gwiazdor stroni od skandali i ukrywa swoje życie prywatne przed mediami. Jest jednak aktywny na Instagramie, gdzie odkrywa przed fanami rąbek tajemnicy. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak dziś wygląda Olga Buława, Miss Polski 2018. Najpiękniejsza polska stewardessa w dzieciństwie odwiedzała Sępólno Jedna z najpiękniejszych Polek 1,5 roku temu wyszła za mąż i urodziła dziecko. Olśniewająca urodą stewardessa Polskich Linii Lotniczych LOT, zwyciężając w 2018 roku konkurs Miss Polski, była jego najstarszą uczestniczką. Mało kto wie, że 32-letnia Olga Buława ma rodzinę w Sępólnie Krajeńskim. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Wyjaśniamy najlepsze terminy dla emerytów Zobaczcie wyliczenia przejścia na emeryturę w poszczególnych miesiącach 2023 roku. Jeśli niektórzy zdecydują się poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie.

📢 Takie są skutki jedzenia arbuza. To się dzieje z organizmem, gdy jemy arbuzy Arbuz to sezonowy owoc, który cieszy się popularnością szczególnie w sezonie letnim. Ten owoc składa się w ponad 90% z wody, dzięki temu doskonale gasi pragnienie. Jedzenie arbuza wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce.

📢 Tak wygląda wewnątrz domu i ogrodzie Katarzyny Pakosińskiej. W tym miejscu jest pięknie niczym w bajce Katarzyna Pakosińska sławę zyskała dzięki "Kabaretowi Moralnego Niepokoju". Choć od lat nie jest członkiem grupy, aktywnie udziela się w przestrzeni artystycznej i rozwija karierę aktorską. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zobacz w naszym artykule, jak mieszka i żyje na co dzień! 📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie.

📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje 2023 roku. Takie kwoty dostaniemy w ramach wczasów pod gruszą - mamy przykłady Wczasy pod gruszą to świadczenie, które otrzymujemy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O jego wysokości decyduje przede wszystkim wysokość dochodów z ubiegłego roku na członka rodziny. Kilka osób zdradziło nam stawki, jakie otrzymują w ramach wczasów pod gruszą w 2023 roku. Zobaczcie.

📢 Sezon na szczupaki w 2023 roku. Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy dotyczące łowienia tych ryb Za nami kolejne wiosenne zarybianie. W 14 obwodach rybackich administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy narybek wpuszczono do 20 jezior. 📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Te rośliny warto sadzić obok róż. Dzięki temu róże obsypią się kwiatami i będą zdrowo rosły Róże to prawdziwe królowe ogrodów. Jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów nie są łatwe w uprawie, jednak kilka trików sprawi, że będą obficie kwitły i zdrowo rosły. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których bliskość róże bardzo lubią. Jakie rośliny warto sadzić obok róż? Oto lista roślin, które powinny znaleźć się blisko róż w ogrodzie. Sprawdź - dzięki temu róże obsypią się kwiatami!

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Horoskop na lato 2023. Taki jest horoskop na wakacje dla wszystkich znaków zodiaku Taki jest horoskop na lato 2023. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Który ze znaków zodiaku powinien zadbać o swoje zdrowie? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na lato 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Przygotowaliśmy najnowszy letni horoskop.

📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami. 📢 Wakacje w PRL-u i w latach 90. Tak kiedyś wyglądał letni wypoczynek - zobacz archiwalne zdjęcia Pobyt w nadmorskim kurorcie, górskim ośrodku, na koloniach i obozach w schroniskach, u babci na wsi, pod namiotem, w domku letniskowym – tak wyglądały wakacje Polaka w czasach PRL-u. Wówczas letni wypoczynek był tani, bo przysługiwał każdemu pracownikowi z Funduszu Wczasów Pracowniczych lub „wczasów pod gruszą”. W tamtych latach nie były to egzotyczne podróże, lecz skromny wypad – najczęściej nad Bałtyk lub łono natury.

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać. 📢 Dodatkowe zwroty podatku z Trzynastej Emerytury 2023. Mamy wyliczenia, ale na przelewy trzeba poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami.

📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie! 📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste.

📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Tak sobie załatwisz umorzenie zaległości za abonament RTV. To trik na niepłacenie abonamentu Decyzję o umorzeniu długu może podjąć tylko Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Indywidualnie rozpatrzy każdy wniosek. Oto co się w nim powinno znaleźć.

📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi. 📢 Te popularne kwiaty mogą teraz zagrażać życiu. Nawet woda, w której stoją konwalie jest toksyczna Czy konwalie są trujące? Okazuje się, że te urocze i popularne kwiaty o intensywnym zapachu mogą być równocześnie bardzo niebezpieczne. Konwalie rosną dziko w lasach, ale równie chętnie są uprawiane w ogrodach i parkach. Wiosną często trafiają do wazonów w domu, gdzie wyglądają pięknie i pachną obłędnie. Jednak trzeba zachować ostrożność - konwalie są trujące! Zawierają toksyczne związki, które mogą być przyczyną zatrucia i zagrażać życiu dzieci! Jakie są objawy zatrucia konwaliami? Zobacz teraz w naszej galerii.

📢 Takie są stawki za prąd gdy przekroczymy limit 2000 kWh. Oto kalkulator zużycia prądu w 2023 roku Koszt 1 kWh może być różny, w zależności od tego czy został przekroczony limit 2000 kWh. Osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch podwyżek dla wszystkich - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wróciła do dawnego poziomu 23%. Zobaczcie, jak zmienią się ceny prądu po przekroczeniu limitu. 📢 Wyniki meczów 29 kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, sezon 2022/23 [20-21 maja] Przedstawiamy obsadę sędziowska meczów 29. kolejki 4. ligi kujawsko-pomorskiej, która odbędzie się 20 i 21 maja. Prezentujemy rezultaty z jesieni oraz aktualną klasyfikację strzelców i tabelę. Wyniki podawaliśmy na żywo.

📢 Dodatkowe 300 zł do emerytury - to już pewne. Sprawdzamy, kto dostanie pieniądze z nowego świadczenia Dobiega końca wypłacanie trzynastek i większość emerytów ma już dodatkowe pieniądze na kontach. Jednak to nie koniec. Seniorzy mogą liczyć na kolejne przelewy. Za co seniorzy mogą dostać kolejne pieniądze? Jakie grupy seniorów mogą liczyć na świadczenia? Zobacz, czy i ty się załapiesz.

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę! 📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

📢 Wypadek w Piaskach pod Grudziądzem. Samochód po zderzeniu przewrócił się na bok. Kobieta w ciąży trafiła do szpitala [wideo] Jedna osoba ucierpiała w wyniku wypadku, do którego doszło w Piaskach w gminie Grudziądz. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jeden z nich przewrócił się na bok.

📢 103. urodziny pani Józi! Wielkie święto w Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Józefa Kaźmierczak, mieszkanka Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu ukończyła 103. rok życia! Wraz z jubilatką świętowali nie tylko jej bliscy, ale także mieszkańcy i pracownicy DPS-u, bo pani Józia jest osobą bardzo lubianą. Z prezentami przyjechał wicemarszałek województwa, wiceprezydent Grudziądza. List gratulacyjny przysłał biskup toruński. 📢 Zachęcali: Razem pobijmy rekord Guinnessa! To akcja "Wiślany fracht" w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia W sobotę, w centrum Grudziądza brzmiały bębny wykonane z materiałów wtórnych. Można było je samodzielnie wykonać, a w nagrodę wskoczyć na drewnianą łódkę i popłynąć Wisłą.

📢 Takie sanatorium jest najlepsze na dane schorzenie. W takie miejsca powinieneś wyjechać Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowy o udzielanie świadczeń w zakresie leczenia uzdrowiskowego z uzdrowiskami nizinnymi, nadmorskimi, podgórskimi i górskimi. Każde z nich specjalizuje się w leczeniu innych schorzeń. Sprawdź dokąd powinieneś wyjechać. 📢 Żużlowcy Abramczyk Polonii Bydgoszcz spotkali się z kibicami. Zobaczcie zdjęcia Otwarty parking, zdjęcia, rozmowy i wspólny grill - tak było w piątek przy Sportowej 2 w Bydgoszczy. 📢 Torty komunijne 2023 - takie pieką mieszkanki Kujaw i Pomorza: Joanna Betin i Justyna Musiorska Pierwsza Komunia Święta to jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu katolika. Najważniejsze tego dnia są przeżycia duchowe, jednak na tę uroczystość jednym z obowiązkowych elementów przyjęcia jest tort. Kulinarne propozycje na "sezon komunijny" mają mieszkanki naszego regionu: Joanna Betin i Justyna Musiorska. Zobacz, jakie pieką torty na I Komunię Świętą.

📢 W tych powiatach w Kujawsko-Pomorskiem mieszkańcy mają najgorsze wykształcenie W Polsce wzrasta poziom wykształcenia ludności. Ponad połowa Polaków ma już wykształcenie co najmniej średnie. Jak podaje GUS, w ciągu ostatnich 10 lat znacząco obniżył się udział osób z wykształceniem podstawowym - z 18,3 proc. w 2011 roku do poziomu 11,7 proc. w 2021 roku. W Kujawsko-Pomorskiem są jednak powiaty, w których odsetek najgorzej wykształconych jest dużo wyższy. W naszym regionie jest też powiat, która w rankingu powiatów z najgorzej wykształconymi mieszkańcami zajmuje pierwsze miejsce w Polsce. Szczegóły w naszym artykule.

📢 Kierowca miejskiego autobusu w Bydgoszczy wiezie pasażerów i korzysta ze smartfona. Ma ponieść konsekwencje [wideo] Otrzymaliśmy informację wraz z nagraniem wideo pokazującym jak kierowca autobusu Mobilis w Bydgoszczy w czwartek, 18 maja, jadąc ulicą Piękną w kierunku Łukasiewicza, prowadzi pojazd, wraz z pasażerami, trzymając w jednej ręce smartfon. Przewoźnik zapewnia, że zweryfikuje to zgłoszenie.

📢 To ona była twarzą ABBY i prawdziwą pięknością. Tak teraz wygląda Agnetha Faltskog Zespół ABBA był bezdyskusyjnie jednym z najchętniej słuchanych zespołów muzycznych na świecie. Sprzedali ponad 300 mln płyt. Grupę tworzyli Anni-Frid Lyngstad, Benny Andersson, Björn Ulvaeus i Agnetha Fältskog. Swoją urodą i charyzmą zachwycała szczególnie Agnetha Fältskog. Zobacz, jak przez lata zmieniła się blond piękność z ABBY. 📢 Tak przedłużyć żywotność bzów w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet bzów zachował świeżość Bzy kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Bez często rośnie w ogrodach a bukiety bzów są chętnie przynoszone do domu. Bez w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Kwiaty bzu w kolorach bieli i fioletu zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny aromat, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet bzów stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć kwitnienie bzu w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości bzów. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Tłumy młodzieży na "Drzwiach otwartych" w Zespole Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia "Drzwi otwarte " Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu przyciągnęły setki tegorocznych ósmoklasistów wybierających właśnie szkoły średnie. Nowością w ofercie tej placówki jest możliwość zdobycia tytułu technika reklamy i technika stylisty.

📢 Policja szuka złodziei ze sklepu w Solcu Kujawskim. Może ich rozpoznajesz? [zdjęcia] Policjanci opublikowali wizerunek trzech osób, które dokonały kradzieży artykułów przemysłowych i spożywczych w sklepie przy ul. Powstańców w Solcu Kujawskim. 📢 Święto Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Parchaniu. W 80. rocznicę śmierci patrona szkoły. Zdjęcia Uroczysty charakter miały obchody Święta Szkoły Podstawowej w Parchaniu (gm. Dąbrowa Biskupia). Rok 2023 w powiecie inowrocławskim ogłoszony został Rokiem generała Władysława Sikorskiego, który jest patronem wspomnianej placówki oświatowej.

📢 Grudziądz. Wystawa uczniów z pracowni autorskiej Klary Stolp "Malarstwo i rysunek - Moją pasją". Zobacz zdjęcia 14 młodych i zdolnych uczniów, podopiecznych grudziądzkiej artystki Klary Stolp, zaprezentowało swoje prace na wystawie "Malarstwo i rysunek - moją przygodą". Zobaczcie zdjęcia z otwarcia tej ekspozycji. 📢 Toruń. Czy ktoś odpowie za śmierć po wypadku na przystanku tramwajowym? Śledztwo zostało przedłużone! Wysiadł z tramwaju, oparł się o barierkę i wpadł do wykopu - tak wyglądał wypadek na tymczasowym przystanku "Warneńczyka" w Toruniu. Wskutek upadku pan Maciej zmarł w szpitalu. Był pijany, ale barierka nie powinna była "puścić". Prokuratura przedłużyła śledztwo w tej sprawie. 📢 14 emerytura 2023 - kiedy wypłata? Takie kwoty netto seniorzy dostaną na konto [TABELA, TERMINY] W tym roku na konta emerytów znów trafią czternaste emerytury. Komu przysługuje "czternastka" w 2023 roku? Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze? Na jakich zasadach będą przyznawane 14. emerytury? Czy "czternastki" będą przyznawane już co roku, na stałe? Wyjaśniamy, jakie plany w tym temacie ma rząd, kto dostanie pieniądze, jaki będzie termin wypłat, a przede wszystkim - jakie będą stawki czyli ile netto czternastej emerytury senior dostanie na konto.

📢 Mężczyźni spod tych znaków to prawdziwi podrywacze. Manipulacja to ich drugie imię Niektórzy mężczyźni zostali obdarzeni przez gwiazdy wyjątkowym urokiem i instynktem, który sprawia, że doskonale wiedzą jak zauroczyć każdą kobietę. Takim mężczyznom bardzo trudno się oprzeć, lecz uwaga - bliższa relacja z nimi może skończyć się złamanym sercem. Faceci spod takich znaków zodiaku są wprawnymi podrywaczami. Na nich musisz uważać! 📢 Tak wygląda w środku domu Kamila Stocha. Zaglądamy do posesji mistrza skoków narciarskich Kamil Stoch zawsze był oryginalny i taki też jest jego dom. Drugi taki trudno znaleźć na Podhalu. Oryginalny góralski styl, wspaniałe położenie, można żyć i nie umierać w takich okolicznościach przyrody. Jak mieszka Kamil Stoch z żoną Ewą? Zobaczcie! 📢 Takie są skutki jedzenia jajek na miękko - zobacz! To dzieje się z organizmem, gdy jemy jajka na miękko Przez długi czas na temat jajek krążył mit, że należy ograniczyć ich spożycie ze względu na wysoką zawartość cholesterolu. Tymczasem najnowsze badania wskazują, że osoby zdrowe, którym nie dokuczają schorzenia układu sercowo-naczyniowego, mogą spożywać nawet 2-3 jajka dziennie

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Roksana Węgiel jest teraz nie do poznania. Zobacz, jak na co dzień mieszka młoda wokalistka Zadebiutowała w jednym z popularnych programów rozrywkowych The Voice Kids. Od tego czasu minęło kilka lat, a w tym czasie młoda wokalistka zdążyła zrobić wielką karierę muzyczną. Roksana Węgiel dzisiaj już nie przypomina tej grzecznej dziewczynki, którą była. Przez ten czas nie tylko wykonywana przez nią muzyka się zmieniła, ale także jej wizerunek. Jej styl jest zdecydowanie dojrzalszy i bardziej szalony. Jak na co dzień wygląda życie idolki wielu nastolatek? Przedstawiamy prywatne zdjęcia zwyciężczyni Eurowizji Junior. Tak na co dzień mieszka i żyje Roksana Węgiel!

📢 Rusza sezon na szczupaki. Od kiedy wolno je łowić? Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy! Zobacz zdjęcia Rozpoczyna się sezon połowu szczupaków. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Od kiedy wolno je łowić? Nawet doświadczeni łowcy mogą się zdziwić. W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów dotyczących połowu tych drapieżników. Warto je poznać, by nie narazić się na mandat i łowić etycznie i zgodnie z prawem. 📢 Jeśli masz te objawy nie jedz truskawek! Kto nie powinien jeść tych owoców? Sezon letni to przede wszystkim rodzime warzywa i owoce. Wielu z nas czeka na truskawki, maliny czy czereśnie. Truskawki to z pewnością jeden z ulubionych owoców Polaków. Można je jeść pod wieloma postaciami. Jak się okazuje nie dla każdego te pyszne owoce będą dobre. Kto powinien unikać tych smakowitych owoców? Sprawdziliśmy.

📢 Egzamin zawodowy 2022. Mamy już klucze odpowiedzi! [rozwiązania, CKE] Uczniami techników napisali egzamin zawodowy 2022 w części praktycznej. Zobacz prawidłowe odpowiedzi z egzaminu zawodowego - styczeń 2022 - tuż po jego oficjalnym zakończeniu. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także egzamin zawodowy zostały przeprowadzone zgodnie z harmonogramem - od 11 stycznia 2022. Teraz uczniowie będą zmagać się z częścią praktyczną. Zobaczcie odpowiedzi ze wszystkich egzaminów. Sprawdźcie, jak Wam poszło?

