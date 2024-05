Przegląd prasy 21.05.2024. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [21.05.2024]”?

Prasówka 21.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Ten bob to hit wśród 50-latek. To idealna fryzura nie tylko dla dojrzałych kobiet [21.05.2024] Bob to od lat jedna z najpopularniejszych kobiecych fryzur. Aktualnie jest wiele wariantów tej fryzury, dzięki czemu kobiety o każdym kształcie twarzy mogą je nosić. Bob to także fryzura, która sprawi że odejmiemy sobie kilka lat. To właśnie ta fryzura potrafi sprawić, że będziemy wyglądać młodziej. Zobaczcie kilka propozycji na fryzurę, które cieszą się teraz największym zainteresowaniem w salonach fryzjerskich.

📢 Na tych starociach z PRL można najwięcej zarobić - lista, zdjęcia. Tego szukają kolekcjonerzy [21.05.2024] Niektóre perełki PRL to prawdziwe skarby. Warto poszperać w szafach, na strychu, w piwnicy w poszukiwaniu cennych pamiątek. Dziś można dużo zarobić na przykład na unikatowych zabawkach, biżuterii, kryształach, porcelanie, książkach, meblach. Za krocie wystawiane są peerelowskie bombki, banknoty, winyle i znaczki pocztowe. Ile są dziś warte? Jakie egzemplarze to kolekcjonerskie perełki? Oto rzeczy z PRL najbardziej poszukiwane przez kolekcjonerów - na takich można zbić fortunę.

📢 Takie nowoczesne polskie monety mogą być wartę kilkaset złotych. 5 złotych nawet za 1500 złotych! [21.05.2024] Czy wiesz, że niektóre polskie monety mogą być warte znacznie więcej niż ich nominalna wartość? Moneta 5 złotych może osiągnąć wartość nawet 1500 złotych! Sprawdź, które monety warto mieć na oku, aby móc cieszyć się niespodziewanym zyskiem.

Prasówka 21.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak teraz mieszka Agnieszka Radwańska. Gwiazda tenisa przenosi się do luksusowego domu! [21.05.2024] Agnieszka Radwańska zainwestowała w kilka mieszkań, ale teraz buduje swój wymarzony dom. Tak będzie wyglądała jej piękna posiadłość, a do tej pory słynna tenisistka mieszkała najczęściej w apartamencie w Warszawie. Tak urządziła się Agnieszka Radwańska z mężem i synem Jakubem - zobaczcie zdjęcia!

📢 Najładniejsze rośliny wieloletnie do ogrodu. Oto rośliny do donic na zewnątrz i na rabaty [21.05.2024] Rośliny wieloletnie będą przez lata zdobić ogród. To doskonała opcja dla osób, które nie mogą sobie pozwolić na poświęcanie pracom ogrodowym zbyt wiele czasu i nie mają pomysłów na nowe aranżacje. Ich dodatkową zaletą jest to, że są tanie i łatwe w pielęgnacji. Przygotowaliśmy zestawienie najładniejszych roślin wieloletnich do ogrodu. Możesz je posadzić w donicach na zewnątrz lub na rabatach. 📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 [21.05.2024] Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Imiona przyciągające pieniądze - lista ezoteryków. Osoby o tych imionach mają szansę na bogactwo [21.05.2024] Imiona, które przyciągają pieniądze, są uważane za jedne z najbardziej pożądanych, bo każdy chciałby osiągnąć sukces i bezpieczeństwo finansowe. Okazuje się, że przyszłość i los można określić już od urodzenia - wybierając odpowiednie imiona. Znaczenie imion, nawet tych bardzo popularnych, nie zawsze jest jasne i oczywiste. Istnieje wiele imion dla dziewczynek i chłopców, które przyciągają pieniądze. Poznaj teraz najpiękniejsze imiona - osoby, które je noszą mają szansę na bogactwo! Sprawdź, czy Twoje imię jest na liście!

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem [21.05.2024] Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Nawóz do ogórków zaraz po posadzeniu - stosuj go, a krzak obsypie się warzywami. Oto najlepszy trik na ogórki [21.05.2024] Domowe uprawy warzyw cieszą się coraz większą popularnością. Często są bardziej ekologiczne i dają dużo satysfakcji. Ogórki możemy posiać w donicach na balkonie, na działce, polu czy ogródku. Terminy zaczynają się już w drugiej połowie kwietnia. Aby warzywa były dorodne, warto korzystać z domowych nawozów. Oto najlepszy trik, aby krzak ogórków obsypał się warzywami. 📢 Ulga dla seniorów 2024. Te panie 60 plus i ci panowie 65 plus nie muszą płacić podatku dochodowego [21.05.2024] Kobiety i mężczyźni, jeśli są w wieku emerytalnym, ale nie pobierają świadczenia od państwa, tylko nadal pracują - ich dochody są zwolnione z podatku dochodowego. Oto zasady ulgi dla seniorów.

📢 Pelargonie pokryją cały balkon - oto trik na bujne kwitnienie. Prosty i tani nawóz do pelargonii [21.05.2024] Początek maja to doskonały czas, aby zająć się sadzeniem kwiatów. Przymrozki już im nie grożą, a słońce umożliwia odpowiednie warunki rozwoju. Na przełomie kwietnia i maja dobrze jest posadzić pelargonie. Będą one zdobiły balkony bujnymi kwiatami przez całe lato. Oto prosty i tani domowy nawóz, który wspomoże kwitnienie pelargonii.

📢 Domowy trik Cioci Krysi na skrzydłokwiat. Dzięki temu będzie mieć znów mnóstwo kwiatów [21.05.2024] Skrzydłokwiaty to urocze rośliny, które stanowią doskonałą dekorację wnętrz. Ich zdrowe egzemplarze charakteryzują się lśniącymi liśćmi w głębokim odcieniu zieleni oraz pięknymi, białymi kwiatami. Oprócz walorów estetycznych, są niezwykle łatwe w uprawie. Niemniej jednak, zdarza się, że skrzydłokwiat przestaje kwitnąć. Co w takiej sytuacji zrobić? Jak dbać o skrzydłokwiat, aby znów cieszył się kwiatami? Wystarczy zastosować odpowiedni składnik, by roślina znów zachwycała obfitością kwiatów, jak radzi ciocia Krysia.

📢 Modne paznokcie na maj i czerwiec 2024 od Ukrainek. Oto nowe wzory i kolory [21.05.2024] Ukraińskie manikiurzystki podbijają polski rynek kosmetyczny. Pracują w większych salonach bądź zakładają jednoosobowe firmy i świadczą usługi na własny rachunek. Wykonanie hybrydy u Ukrainki zajmuje, razem ze zdjęciem starego lakieru i nałożeniem wzorów, około dwóch godzin. Warto jednak na taką wizytę się zdecydować, by długo cieszyć się oryginalnym i trwałym efektem na paznokciach. Zobaczcie, jakie są teraz modne paznokcie od Ukrainek. Oto wzory i kolory na wiosnę 2024. Zdjęcia wzorów pokazujemy w naszej galerii. 📢 Petunie i surfinie będą bujnie kwitły - trik na mnóstwo kwiatów. Oto najlepszy nawóz do petunii i surfini [21.05.2024] Surfinia to niekwestionowana królowa balkonów w polskich mieszkaniach. Można ją sadzić w skrzynkach, donicach. Ma spore, atrakcyjne kwiaty w wielu kolorach, a do tego pięknie pachnie. Petunia to "kuzynka" surfinii. Jest równie piękna, a także dość łatwa w uprawie. Jednak, by surfinie i petunie bujnie kwitły, trzeba odpowiednio je nawozić. Poznaj sprawdzony trik na bujne kwitnienie surfinii i petunii - ten nawóz sprawi, że będą miały mnóstwo kwiatów.

📢 Tak wygląda córka Natalii Kukulskiej i wnuczka Anny Jantar - zdjęcia. Anna Dąbrówka ma już 19 lat [21.05.2024] Natalia Kukulska i Michał Dąbrówka pobrali się 24 lata temu, po 10-letniej znajomości, i doczekali razem trojga dzieci: niespełna 24-letniego Jana, 19-letniej Anny oraz 7-letniej Laury. W ostatnim czasie piosenkarka, córka Anny Jantar, pochwaliła się w mediach społecznościowych swoją starszą córką. Ania Dąbrówka ma już 19 lat. Jej obecność na profilu mamy nie była przypadkowa. Zobaczcie na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Trik na kwitnienie begonii. Zastosuj ten nawóz, a łodygi ugną się od nowych kwiatów [21.05.2024] Maj to dobry czas na sadzenie kwiatów w ogrodzie i na balkonie. Przymrozki już im nie grożą, a odpowiednie nasłonecznienie zapewnia dobre warunki do rozwoju. Coraz większą popularnością w Polsce cieszą się begonie. Pełne kwiaty, różnorodność kolorystyczna i intensywny zapach robią wrażenie. Zdarza się jednak, że begonie marnieją. Można tego uniknąć stosując domowe nawozy. Oto trik na kwitnienie begonii.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! [21.05.2024] Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci! 📢 Truskawki - trik na obrodzenie. Po tym nawozie truskawki urosną jak szalone, a owoce będą słodkie [21.05.2024] Truskawki to jeden z ulubionych owoców Polaków. Z niecierpliwością wyczekujemy, kiedy pojawią się na rynkach i targach soczyste truskawki muśnięte słońcem. Czerwone, słodkie, soczyste - do zjedzenia ze śmietaną, do deserów, do lodów, tortów, a nawet na obiad jako sos do makaronu. Zastosowań dla truskawek jest wiele. Uprawa truskawek nie jest szczególnie trudna, ale trzeba odpowiednio zadbać o truskawki, by pięknie obrodziły. Użyj tego domowego nawozu do truskawek, a przyśpieszysz wzrost truskawek nawet o 25%! Zastosuj ten prosty trik, a krzaczki truskawek obsypią się owocami.

📢 Modne krótkie fryzury damskie na wiosnę i lato. Taka fryzura odmładza i jest łatwa do układania [21.05.2024] Modna fryzura potrafi odmienić twarz kobiety. Warto poeksperymentować i postawić na nowe trendy. Styliści przedstawiają najmodniejsze kobiece fryzury na wiosnę oraz nadchodzące lato 2024. Krótkie lub półdługie włosy to teraz hity w branży fryzjerskiej. Takie uczesania są bardzo kobiece, nie wymagają czasochłonnych zabiegów stylizacyjnych, a w dodatku sprawiają, ze twarz wygląda młodo i świeżo. Zobacz najmodniejsze fryzury damskie na wiosnę i lato 2024. 📢 Eurojackpot - te liczby padają najczęściej w losowaniu. Dzięki nim wygrywa się miliony [21.05.2024] Eurojackpot to gra Totalizatora Sportowego z najwyższą wygraną. Do wygrania przy kumulacji jest nawet kilkaset milionów złotych! Systemów gry jest kilka. Niektórzy skreślają szczęśliwe dla siebie liczby, inni stawiają na statystyki. Właśnie na ich podstawie można sprawdzić, które liczby padają w losowaniach częściej niż inne.

📢 Triki na obfite kwiaty pelargonii. Zastosuj te porady, a będziesz cieszyć się z pięknego parapetu lub balkonu [21.05.2024] Pelargonie od wielu lat należą do najpopularniejszych kwitnących roślin balkonowo - rabatowych. Rosną szybko, kwitną obficie i nieprzerwanie od wiosny do jesieni, są łatwe w utrzymaniu i odporne na trudne warunki atmosferyczne - pelargonie to niewątpliwie kwiaty piękne i bujnie kwitnące. 📢 Waloryzacja emerytur w lipcu 2024. Takie będą rekordowe zmiany po przeliczeniu - mamy wyliczenia [21.05.2024] Wiele osób zastanawia się, czy teraz jest dobry moment na przejście na emeryturę. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że 1 czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzi waloryzację kapitału zgromadzonego na kontach. Prognozy wskazują, że tegoroczna waloryzacja może być rekordowa.

📢 Aleksander Śliwka wziął ślub. Tak wyglądała Jagoda Gruszczyńska, ukochana słynnego siatkarza [21.05.2024] Aleksander Śliwka i Jagoda Gruszczyńska wzięli ślub. W hucznej zabawie wzięło udział wiele siatkarskich gwiazd m.in. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek czy Jakub Kochanowski. W takiej kreacji wystąpiła panna młoda. Zobaczcie jak była przygotowana sala na weselna i jak młodzi bawili się z gośćmi. Tak wyglądał siatkarski ślub Aleksandra Śliwki i Jagody Gruszczyńskiej!

📢 Tabela wypłat Czternastych Emerytur 2024. Nie wszyscy dostaną tyle samo - mamy wyliczenia [21.05.2024] Czternasta emerytura początkowo miała być jednorazowym zastrzykiem gotówki dla seniorów. Poprzedni rząd zdecydował jednak wpisać "czternastki" do kalendarza wypłat na stałe, a nowi rządzący jeszcze w ubiegłym roku zapewniali, że z pewnością w tym roku takie świadczenie trafi do emerytów. Zobaczcie, ile wyniosą Czternaste Emerytury 2024. 📢 Pomysł na balkon i taras. Modne meble, rośliny, dodatki - zobacz zdjęcia pomysłowych aranżacji [21.05.2024] Balkon czy taras to przestrzeń, która może służyć do relaksu i spędzania wolnego czasu. Zobacz jak pomysłowo ją zaaranżować. Sielski, romantyczny, boho, nadmorski, loftowy - to tylko część stylów sprawdzających się w aranżacjach balkonu. 📢 Syn Grigorija z "Czterech pancernych" - tak wygląda. Jest podobny do Włodzimierza Pressa [21.05.2024] Włodzimierz Press to wybitny polski aktor, który sympatię widzów zdobył dzięki roli Grigorija w serialu "Czterej pancerni i pies". Nie wszyscy wiedzą, że to on użyczył głosu kotu Sylwestrowi w "Zwariowanych melodiach" oraz Kermitowi w "Muppet Show". Ma syna Grzegorza, który jest fotografem. Zobaczcie, czy jest podobny do swojego ojca.

📢 Dzięki temu trikowi bukszpan wypuści nowe pędy. Walka ze ćmą bukszpanową to nie wszystko [21.05.2024] Bukszpan jest cenioną rośliną ogrodową ze względu na swoje piękne, zielone liście oraz łatwość formowania w różne kształty. Jest stosunkowo prosty w uprawie i długowieczny. Aby bukszpan rozwijał się prawidłowo i gęsto, warto pamiętać o kilku podstawowych zasadach pielęgnacyjnych, zwłaszcza dotyczących przycinania

📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać w lotto jeszcze w maju! Oto horoskop na drugą połowę maja [21.05.2024] Los bywa bardzo przewrotny. Te znaki zodiaku, które na początku maja narzekały na pech i brak gotówki, w drugiej połowie miesiąca wciąż mają szansę na dużą kasę. Wróżka Roma przygotowała horoskop na 15-30 maja. Takie osoby mogą wygrać w lotto. Oni będą mieli szczęście! 📢 W Kujawsko-Pomorskiem kwitnie czosnek niedźwiedzi. Zobaczcie piękne łany tej chronionej rośliny [21.05.2024] To roślina, której właściwości ceniono już w starożytności. Była pierwszym posiłkiem niedźwiedzi po przebudzeniu z zimowego snu. W Kujawsko-Pomorskiem mamy piękne połacie cebuli czarownic, np. w rezerwacie Szumny Zdrój.

📢 Tak mieszkają i żyją na co dzień Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Miłość polityków kwitnie [21.05.2024] Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek od ponad 20 lat tworzą zgodną i szczęśliwą parę. Na początku jesieni 2023 roku politycy lewicy postanowili nawet wziąć symboliczny ślub w teatrze w Kielcach. Prywatnie para mieszka w skromnym mieszkaniu na Starej Ochocie w Warszawie. Oto jak żyją na co dzień! 📢 Emerytury w czerwcu 2024 - stawki po waloryzacji. Takie będą przelewy dla seniorów brutto i netto [21.05.2024] Już wkrótce ruszają wypłaty emerytur czerwcowych. Jakie będą wypłaty? Na konta seniorów trafi świadczenie, które zostało powiększone za sprawą marcowej waloryzacji. Zobacz, jakie będą stawki brutto i netto. 📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory [21.05.2024] Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory.

📢 Takie rzeczy w stylu vintage można dostać na OLX - ceny, zdjęcia. Design PRL jest teraz w modzie [21.05.2024] Meble, elektronika, biżuteria, aparaty fotograficzne, lustra, kryształowe i porcelanowe ozdoby do domu w stylu PRL to obecnie najbardziej pożądane przedmioty dla miłośników rzeczy vintage i retro. Boom na designe sprzed lat trwa nieprzerwanie od kilku sezonów. Takie perełki klasyki można dostać na portalu OLX - niektóre za symboliczne kwoty, za inne trzeba wyłożyć fortunę. Zobacz ceny i zdjęcia klimatycznych rzeczy vintage. 📢 Studnia może być ozdobą podwórka. Takie są sposoby na efektowne wykończenie studni - zdjęcia [21.05.2024] Abisyńska, hydroforowa, głębinowa – studnie sprzyjają walce z suszą, dlatego ich popularność rośnie. Jak je obudować, żeby były bezpieczne i cieszyły oko? Sprawdźcie w naszej galerii.

📢 Kwoty z kopert w prezentach komunijnych 2024. Takie prezenty dają chrzestni, rodzina i znajomi [21.05.2024] Opinie na temat odpowiedniej kwoty są podzielone. Niektórzy sugerują, że prezent powinien być dostosowany do stopnia pokrewieństwa, inni zaś podkreślają, że ważniejsze jest, aby prezent był wyrazem serca, a nie presji społecznej. Zobaczcie, ile w ramach prezentu z okazji pierwszej komunii wręcza rodzina, chrzestni i przyjaciele. 📢 Te znaki zodiaku czekają duże pieniądze. Oto horoskop na lato 2024 roku [21.05.2024] Jedni traktują horoskopy z przymrużeniem oka, inni uważają, że kryje się w nich ziarno prawdy. Horoskopy to przepowiednie rodem ze starożytnego Babilonu. Życie niektórych osób może się znacząco odmienić już tego lata. To właśnie te znaki zodiaku mają szansę na sporą kasę. Może i ciebie czekają wielkie pieniądze? Zobacz teraz, co tobie wróżą gwiazdy.

📢 Oto lista długów, które się nie przedawniają. Te zobowiązania musisz spłacić [21.05.2024] Przedawnienie długu to pojęcie z kodeksy cywilnego, które pozwala pozwala dłużnikowi uniknąć zapłaty długu w pewnych okolicznościach. Do tego jednak muszą być spełnione pewne warunki, a warto dodać, że zdarza się to bardzo rzadko. Jest też szereg zobowiązań, które nie ulegają przedawnieniu. Oto one. 📢 Modne paznokcie, na których nie widać odrostu. Oto najmodniejszy manicure - zdjęcia [21.05.2024] Odrosty to zmora kobiet, które lubią mieć pomalowane paznokcie. Odrosty na paznokciach wyglądają nieestetycznie. Nie zawsze mamy czas, by zrobić nowy manicure. Warto zatem wybrać takie stylizacje i lakiery do paznokci, przy których nie widać odrostów. Zobacz najmodniejsze pomysły na manicure, przy których odrosty paznokci są niewidoczne.

📢 Płaca minimalna w 2025 roku. Tyle będziemy zarabiać w nowym roku [21.05.2024] Wzrost płacy minimalnej w ostatnich latach był bardzo duży. W ciągu dwóch lat urosła o 1400 złotych brutto. Już od 1 lipca najmniej zarabiające osoby zatrudnione na umowę o pracę będą otrzymywać wypłatę przynajmniej 4300 złotych brutto. Czy płaca minimalna w 2025 roku nadal będzie tak szybko rosła? Sprawdzamy, ile będziemy zarabiać w nowym roku.

📢 Sanatorium 2024 - przepisy. Te choroby można leczyć poza kolejką [21.05.2024] Sanatorium to miejsce, gdzie wykonywane są zabiegi i zajęcia rehabilitacyjne wspomagające pacjentów w powrocie do zdrowia. Koszt leczenia w uzdrowisku jest bardzo wysoki, dlatego wiele osób korzysta z usług refundowanych, gdzie koszty pokrywane są z ZUS, KRUS lub NFZ. To czasem oznacza długi czas oczekiwania na wyjazd. A przy jakich chorobach możemy dostać się najszybciej? 📢 Maciejka będzie bujnie kwitła i pachniała do późnego lata. Oto trik na długie kwitnienie maciejki [21.05.2024] Maciejka podbiła polskie balkony i ogródki. Jest dość łatwa w uprawie, a hodujemy ją przede wszystkim ze względu na niezwykle intensywny, przyjemny zapach jej kwiatów. Kwiaty maciejki nie są szczególnie efektowne, jednak urzekają swym zapachem. Wciąż jeszcze można wysiewać maciejkę, a jej kwiaty będą uwodzić niepowtarzalnym zapachem aż do późnego lata. Zobacz, jak zadbać o maciejkę, by bujnie i długo kwitła.

📢 Domowy trik Cioci Krysi mszyce. Dzięki temu pozbędziesz się tych szkodników [21.05.2024] Mszyce potrafią być prawdziwym utrapieniem dla każdego ogrodnika. Wysysają sok z młodych pąków i liści, co prowadzi do osłabienia roślin, zahamowania ich wzrostu, a nawet do obumierania. Jednak ciocia Krysia ma na to skuteczny sposób. Oto jej sprawdzone porady, jak szybko i naturalnie pozbyć się mszyc z ogrodu.

📢 Takie są objawy uczulenia na truskawki. Te symptomy świadczą, że masz alergię na truskawki [21.05.2024] Soczyste, aromatyczne, słodkie, pachnące słońcem i latem - truskawki to ulubione owoce Polaków. Często goszczą na stołach w postaci deserów, dodatku do ciast, lodów, tortów. Jednak, choć tak chętnie kupowane w sezonie letnim, a nawet poza nim, truskawki to jeden z najczęściej uczulających produktów spożywczych. Ponieważ truskawki zjadamy także jako dodatek do innych produktów, łatwo można pomylić się co do źródła niepokojących symptomów. Zobacz, jakie są objawy uczulenia na truskawki.

📢 Osoby o takich imionach najwięcej kłamią. Oni to najwięksi kłamcy [21.05.2024] Kłamstwo jest społecznie piętnowane, jednak wiele osób używa kłamstwa na co dzień. To dla nich sposób na uniknięcie niewygodnych sytuacji, kary czy innych nieprzyjemności. Kłamstwo może także służyć do zdobycia korzyści czy lepszej pozycji w pracy lub w życiu. Niektórzy kłamstwo mają we krwi. Wielka księga imion zdradza tajemnice - osoby noszące takie imiona są największymi kłamcami. Zobacz. 📢 Rododendron żółknie i nie kwitnie? Wypróbuj trik cioci Krysi, a rododendron odżyje [21.05.2024] Rododendron to wspaniała, okazała roślina. To prawdziwa ozdoba każdego ogrodu. Różanecznik, bo tak inaczej nazywa się rododendron, zwykle kwitnie obficie - ma piękne, dorodne kwiaty w odcieniach różu, czerwieni i fioletu. Jest to jednak dość wymagająca pod względem uprawy roślina. Zdarza się, ze rododendron zaczyna żółknąć i nie kwitnie. Mamy sprawdzony sposób, jak temu zaradzić.

📢 Wilfredo Leon i jego żona Małgosia - romantyczne zdjęcia. Tak mieszkają i żyją na co dzień [21.05.2024] Wilfredo Leon to siatkarz o kubańskich korzeniach, który w Polsce znalazł miłość swojego życia. Wraz ze swoją żoną Małgorzatą wychowują obecnie trójkę małych dzieci. Na co dzień mieszkają we Włoszech, lecz ze względów rodzinnych często bywają w Toruniu. Zobaczcie prywatne zdjęcia.

📢 Na takie dolegliwości pomaga jedzenie truskawek. Oto magiczne właściwości truskawek [21.05.2024] Truskawki to uwielbiany wiosenno-letni przysmak. Chętnie dodajemy je do różnego rodzaju deserów, przygotowujemy z nich soki i koktajle czy zjadamy jako przekąskę. Okazuje się, że truskawki mają wiele cennych właściwości i mogą pomóc w leczeniu pewnych schorzeń. Oto dlaczego warto je jeść. 📢 Pchli targ w Przyłękach rozpoczął sezon. Nasz fotoreporter podglądał handlowanie... Ten adres - nadnotecka łąka na granicy Przyłęk i Olimpina, niedaleko Bydgoszczy - znają wszyscy miłośnicy pchlego targowania. Po tygodniach wytęsknionego czekania nadszedł upragniony początek sezonu. Byliśmy tam z aparatem fotograficznym.

📢 Zielone Świątki 2024 - co to za dzień? To święto nakazane w Kościele. Tak w obchodzimy Zesłanie Ducha Świętego Zielone Świątki przypadają w niedzielę 19 maja 2024 roku. Co to za święto w Polsce? Zielone Świątki to ludowa nazwa kościelnego dnia Zesłania Ducha Świętego. Jest to święto nakazane w Kościele katolickim. Uroczystość nazywana jest też "Pięćdziesiątnicą", ponieważ przypada 7 tygodni (50 dni) od Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Jak obchodzimy Zielone Świątki, inaczej dzień Zesłania Ducha Świętego? Czytaj więcej! 📢 Syn Jerzego Kryszaka - tak wygląda. Zobacz, czy jest podobny do słynnego aktora i satyryka [21.05.2024] Jerzy Kryszak to słynny polski aktor i satyryk. Uwielbiamy go zwłaszcza za rolę doktora Zdzisława Kołka w serialu "Alternatywy 4". W komedii bowiem czuje się najlepiej. Nic więc dziwnego, że do dziś gromadzi tłumy na swoich występach kabaretowych. Ma trzech synów, w tym Kamila, niezwykle uzdolnionego muzyka. Zobaczcie, jak wygląda syn Jerzego Kryszaka. Mamy zdjęcia!

📢 Piorun uderzył w budynek gospodarczy w Dużej Cerkwicy. Doszło do pożaru! Straż pożarna z powiatu sępoleńskiego została wezwana do walki z ogniem, który wybuchł w budynku gospodarczym w Dużej Cerkwicy, w gminie Kamień Krajeński. Przyczyną pożaru był piorun, który trafił w dach obiektu. Na miejscu interweniowało kilka zastępów strażackich. 📢 Intensywna burza w Gnieźnie. Zalane ulice, urzędy, szkoła i sklepy. Tego nikt się nie spodziewał! Zobacz zdjęcia i wideo W poniedziałek, 20 maja przez Gniezno przeszła intensywna burza. Towarzyszyła jej ulewa oraz opady gradu. Takiej siły żywiołu nie spodziewał się nikt! Zalało ulice, urzędy, sklepy oraz szkołę. Śledź naszą relację. 📢 Tak można rozpoznać ugryzienie przez kleszcza. Oto pierwsze objawy na skórze i nie tylko Kleszcze to bardzo niebezpieczne pajęczaki. Są poważnym zagrożeniem - mogą przenosić groźne choroby, jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. W Polsce w warunkach naturalnych występuje aż 19 gatunków kleszczy. Jak rozpoznać ugryzienie przez kleszcza? Co powinno niepokoić? Objawy ugryzienia przez zarażonego kleszcza pojawiają się nie tylko na skórze. Zobacz koniecznie pewne oznaki ugryzienia przez kleszcza.

📢 Córka Marty Kaczyńskiej - tak teraz wygląda. Ewa Dubieniecka mieszka i studiuje w Korei Marta Kaczyńska, córka Marii i Lecha Kaczyńskich, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w Smoleńsku, doczekała się trojga dzieci. Jej starsza córka, Ewa, studiuje w Korei na prestiżowym, chrześcijańskim uniwersytecie. Od niedawna dziewczyna pokazuje się w mediach społecznościowych. To dziś piękna 20-latka. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Brigitte Bardot - symbol seksu i ikona stylu. Gwiazda kończy w tym roku 90 lat i wciąż jest aktywna Brigitte Bardot pozostaje legendą francuskiego kina, choć mija 50 lat, od kiedy zrezygnowała z kariery. Uwielbiana przez tłumy gwiazda, na widok której wzdychało wielu mężczyzn, od dawna realizuje się poza aktorstwem. Jak wyglądała kiedyś i wygląda dziś Brigitte Bardot, jak i gdzie teraz żyje, zobacz w naszej galerii i tekście niżej.

📢 Dorota Gardias i jej styl - zdjęcia. Możesz być modna jak popularna pogodynka i... piosenkarka Dorota Gardias to znana i lubiana dziennikarka oraz prezenterka pogody. Jak się jednak okazuje, praca przed kamerą to nie jedyna pasja gwiazdy. Niewiele osób wie, że Dorota jest uzdolniona muzycznie. Po latach wróciła do śpiewania i wydała kolejny singiel! Tym, co ją wyróżnia, jest także świetny styl. Zobacz, jak się ubiera Dorota Gardias i posłuchaj, jak śpiewa. 📢 Wybierzecie się? Te gwiazdy dadzą koncerty w Grudziądzu w ramach Święta Województwa Kujawsko - Pomorskiego i Jarmarku Spichrzowego! Czerwiec to miesiąc w którym będziemy obchodzili Święto Województwa Kujawsko - Pomorskiego jak również 733. urodziny Grudziądza. Z tych okazji do naszego miasta zawita plejada gwiazd. Będzie się działo! Sprawdźcie

📢 Tak żyją milionerzy w Kujawsko-Pomorskiem. Zobaczcie ich wybajerzone domy i wille Prezentujemy nasz kolejny przegląd ogłoszeń z portalu OtoDom.pl. Tym razem prześledziliśmy oferty sprzedaży wyjątkowych nieruchomości z powiatu toruńskiego. Zobaczcie, jak żyją milionerzy z regionu? Te piękne rezydencje i wille można kupić! 📢 To będą rekordowe rachunki za gaz? PGNiG zapowiedział ogromne podwyżki od 1 lipca, niektórzy już teraz dostają listy grozy Ogrzewasz dom gazem? Od 1 lipca poczuje to twoja kieszeń. PGNiG podało nowe stawki. Podwyżki są ogromne, to odpowiednio o odpowiednio o 45 proc. i 47 proc. więcej. Jednym z powodów jest fakt, że wraz z końcem półrocza, skończą się również tarcze ochronne. Polacy już teraz dostają listy grozy i są pełni obaw o zasoby swoich portfeli. Ile trzeba będzie wkrótce zapłacić za paliwo gazowe?

📢 Noc Muzeów 2024 Chełmno. Nocny spacerek, wejście na taras ratusza - wiele atrakcji w Mieście Zakochanych. Zdjęcia Za nami Europejska Noc Muzeów w Chełmnie. Pracownicy Muzeum Ziemi Chełmińskiej przygotowali wiele atrakcji na tej wyjątkowy dzień w roku. Dopisały frekwencja i pogoda. 📢 Filip Drogos na podium "Mam Talent!". Julia Wieniawa o jego pole dance: - Dziękuję, że wniosłeś sztukę do telewizji Filip Drogos pochodzący z Kamienia Krajeńskiego zajął 2. miejsce 15.edycji programu „Mam Talent!”. - Dziękuję, że wniosłeś sztukę do telewizji– powiedziała Julia Wieniawa, oceniając finałowy pole dance 30-latka. Mimo że Filip swoim spektakularnym występem nie wygrał programu, dla wielu jest zwycięzcą. 📢 W Lipnie odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Były awanse na wyższe stopnie i odznaczenia! W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zorganizowano Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Gospodarzami uroczystości byli Mariusz Linkowski, wicestarosta lipnowski, starszy brygadier Sławomir Zawitowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie oraz druh Zbigniew Agaciński, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lipnie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych oraz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, duchowieństwa i służb mundurowych, kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych, emerytowani strażacy oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych.

📢 Andrzej z Sanatorium Miłości - sylwetka, zdjęcia. Wiemy kim jest na co dzień bohater programu Andrzej z Milanówka to jeden z wyróżniających się uczestników szóstej edycji "Sanatorium miłości", kultowego programu w TVP 1. Panie zwracają uwagę na jego aparycję. Panowie są nieco zazdrośni. Kim jest Andrzej z "Sanatorium miłości 6". Zobaczcie, co udało nam się ustalić.

📢 Tak dorastała Fabienne Wiśniewska! Córka Michała Wiśniewskiego i Mandaryny wyrosła na przepiękną kobietę! Michał Wiśniewski - kto w Polsce go nie zna? Podobnie rzecz ma się z jego dziećmi, których ma liczną gromadkę. Z małżeństwa z Mandaryną na świecie pojawiła się Fabienne Wiśniewska, lada chwila skończy 21 lat. Fabienne Wiśniewska wyrosła na piękną kobietę. Zobaczcie, jak dorastała! 📢 Pożar w Łochowie pod Bydgoszczą. Do walki z ogniem strażacy wysłali znaczne siły W niedzielę po południu wybuchł pożar w Łochowie pod Bydgoszczą. W ogniu stanął dom jednorodzinny. Kiedy strażacy odebrali wezwanie, pożar był już mocno rozwinięty.

📢 "Marsz dla życia i rodziny 2024" przeszedł ulicami Grudziądza. Jego finałem był festyn rodzinny. Mamy zdjęcia Około 250 osób wzięło udział w niedzielnym "Marszu dla życia i rodziny" w Grudziądzu. Przeszli z bazyliki do ogrodów sióstr Elżbietanek, gdzie mieści się grudziądzkie "Okno życia". 📢 Rajd Dżentelmenów. Przejechali z Ostromecka przez Bydgoszcz do Nakła - zobacz zdjęcia Mieli wytworne stroje, wąsy prawdziwe i doklejane, garnitury, mokasyny i lakierki. Na stalowych rumakach nowszych i starszych, klasycznych i sportowych przejechali z pałacu w Ostromecku do Nakła. Rajd Dżentelmenów to impreza, która zwraca uwagę ma popularyzować diagnozowanie chorób prostaty i leczenie depresji u mężczyzn. 📢 Noc Muzeów 2024. Można było zwiedzić Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Zdjęcia, wideo W sobotę 18 maja odbyła się Europejska Noc Muzeów 2024. Ten jeden dzień jest okazją, by bezpłatnie lub za niewielką opłatą zwiedzić muzea. Do nocnej akcji włączyło się także Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku. Zobaczcie zdjęcia i wideo z nocnego zwiedzania.

📢 Iwona i Gerard z Sanatorium Miłości - w takim domu mieszkają. Para ciągle zaskakuje internautów Iwona Mazurkiewcz i Gerard Makosz od blisko 3 lat tworzą szczęśliwą parę. Uczestnicy "Sanatorium miłości" biorą z życia garściami, zwiedzają świat, próbują nowych rzeczy i prowadzą zajęcia z seniorami. Zobaczcie, jak mieszka najbardziej znana para z programu.

📢 Atrakcje święta województwa kujawsko-pomorskiego. Co? Gdzie? Kiedy? Wielkimi krokami zbliża się kolejne święto województwa kujawsko-pomorskiego. W dwa pierwsze weekendy czerwca muzyka będzie rozbrzmiewała od Kujaw po Pomorze. Gwiazd będzie sporo, a biletów na koncerty nie ma, bo widzowie będą się bawili za darmo. 📢 Zosia z "Rodziny zastępczej" na odważnych zdjęciach. Misheel Jargalsaikhan szokuje! Misheel Jargalsaikhan, znana polskiej publiczności jako Zosia Kwiatkowska z kultowego serialu "Rodzina zastępcza", obecnie prowadzi praktykę jako specjalista medycyny naturalnej. 35-latka nadal emanuje energią i pozytywnym podejściem do życia. Zobaczcie odważne zdjęcia Zosi z "Rodziny zastępczej". 📢 Te znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu w maju - horoskop na maj. Duże pieniądze albo miłość Tworzenie horoskopów to sztuka z wielowiekową tradycją. Już w starożytnym Babilonie powstawały pierwsze zwoje z horoskopami. Astrologowie uważają, że to pod jakim znakiem zodiaku się urodziliśmy, wpływa na nasze życie, na nasz charakter, usposobienie. W maju osoby spod niektórych znaków zodiaku czekają spore zmiany w życiu. Jedni mogą liczyć na duże pieniądze, innych czeka prawdziwa miłość. Zobacz w najnowszym horoskopie od wróżki Azalii, co ciebie czeka w maju.

📢 Te urządzenia pobierają najwięcej prądu w czasie czuwania. Mamy listę opłat Czy wiesz, że wiele z naszych codziennych urządzeń elektrycznych zużywa energię nawet wtedy, gdy są wyłączone? To zjawisko, znane jako "tryb czuwania", może znacząco wpływać na rachunki za prąd. Dlatego warto zastanowić się, które z naszych urządzeń są największymi "wampirami energii".

📢 Osoby o tych imionach są najmądrzejsze. To te imiona mają "zaprogramowaną" inteligencje Od wieków ludzie zastanawiają się nad znaczeniem imion i ich wpływem na charakter człowieka. Dawniej wierzono, że imiona mają właściwości magiczne, które mogą kształtować losy i osobowość noszących je osób. Choć dzisiaj podejście do tego tematu jest bardziej rozrywkowe, wiele osób nadal przywiązuje dużą wagę do wyboru imienia dla swojego dziecka, wierząc, że może ono wpłynąć na jego przyszłość.

📢 Mamy wyliczenia waloryzacji emerytur 2025. Tabela zysku netto po kolejnych zmianach Przyszłoroczna waloryzacja emerytur zapowiada się znacznie skromniej niż seniorzy mogli się spodziewać. Informacje resortu finansów wskazują na najniższy wzrost świadczeń od 2021 roku, zaledwie o 7,5 proc. Ta zmiana to efekt spadającej inflacji i wolniejszego wzrostu płac. Oto szczegółowe wyliczenia i prognozy, które mogą zaskoczyć wielu emerytów. 📢 Wystawy, warsztaty, zwiedzanie. Tak było na "Nocy Muzeów 2024" w Grudziądzu. Mamy zdjęcia W sobotnią noc życiem tętniło Muzeum w Grudziądzu. A to za sprawą wydarzeń przygotowanych w ramach akcji "Noc muzeów". W programie była oferta nie tylko dla dorosłych, ale także dzieci. Mamy zdjęcia z "Nocy Muzeów 2024" w Grudziądzu. 📢 Emerytury stażowe 2024 - przykładowa tabela wyliczeń. Tak mogą wyglądać nowe "stażówki" Nowe przepisy dotyczące emerytur w Polsce, które weszły w życie w 2024 roku, to istotna modyfikacja w systemie emerytalnym. Zmiany te dotykają przede wszystkim kwestii emerytur pomostowych oraz wprowadzenia emerytur stażowych, co jest tematem szeroko dyskutowanym. Mówi się o nich jako o możliwości wcześniejszego przejścia na emeryturę dla osób spełniających określone warunki.

📢 Zawisza Bydgoszcz w końcu się przełamał. Kibice mogli świętować - zdjęcia W 31. kolejce III ligi piłki nożnej Zawisza Bydgoszcz podejmował Polonię Środa Wielkopolska. Niebiesko-czarni po serii czterech meczów bez wygranej chcieli się w końcu przełamać i wrócić na zwycięską ścieżkę. 📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2025. Mamy wyliczenia na rękę po zmianach [STAWKI BRUTTO i NETTO] Według najnowszych doniesień resortu finansów, przyszłoroczna waloryzacja świadczeń emerytalnych będzie znacząco bardziej skromna niż w poprzednich latach. Druga waloryzacja 2024 wydaje się też mało prawdopodobna. Wyjaśniamy powody takiej zmiany i pokazujemy prognozowane wyliczenia, które mogą zaskoczyć wielu seniorów, przyzwyczajonych do dotychczasowych, często dwucyfrowych wzrostów swoich świadczeń. 📢 Modne paznokcie na maj 2024 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na wiosnę Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na maj 2024. Co jest trendy w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z regionu.

📢 Trik na piwonię - podlewaj tym kwiat raz na tydzień, a bujnie zakwitnie. Oto sprawdzony trik na mnóstwo pąków Piwonie to urocze kwiaty o silnym, urzekającym zapachu. Piwonie są prawdziwą ozdobą ogrodów, a także mieszkań jako kwiaty cięte w wazonach. Są dość łatwe w uprawie i pielęgnacji, jednak bywają kapryśne. Kwiaty u piwonii pojawiają się już w maju, a kwitnienie piwonii przypada na lato. By piwonia miała mnóstwo pąków, a potem kwiatów, już teraz zadbaj o jej nawożenie. Zobacz, jak łatwo domowym i tanim trikiem odżywisz piwonie, by bujnie kwitły. 📢 Najpiękniejsze rasy kotów na świecie - ranking. Zobacz TOP 10 ras kotów uznawanych za najładniejsze Kot rosyjski, bengalski, a może turecka angora? Która rasa kotów jest najpiękniejsza? Mamy dla was zestawienie dziesięciu ras kotów, które uważane są na najładniejsze. Krótkowłose, długowłose, puchate, towarzyskie albo raczej zdystansowane. Każda rasa jest różna, każda piękna, a która najpiękniejsza? Zobaczcie!

📢 UŚMIECH DZIECKA. Prześlij zdjęcie do najbardziej uśmiechniętej galerii w internecie. Wspólnie wybierzemy te, które trafią na okładkę gazety Jak co roku z okazji Dnia Dziecka, tworzymy wielką galerię pełną uśmiechniętych zdjęć dzieci naszych Czytelników. 3 czerwca wszystkie zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. Spośród nich nasi Czytelnicy wybiorą maluchy, których zdjęcia trafią na okładkę gazety. Czekają fantastyczne nagrody, m.in. zabawki i książki, rodzinne wyjazdy, a także aż 40 000 złotych na spełnienie marzeń dziecka i rodziny. 📢 Taka jest lista długów, które się przedawniają. Ich nie trzeba spłacać - zobacz! Przedawnienie wydaje się szansą dla dłużników. Prawo do przedawnienia długów przysługuje jednak w określonych okolicznościach i zdarzają się one bardzo rzadko. Jakie przesłanki muszą zostać spełnione aby dług się przedawnił. Zobaczcie, których długów nie trzeba spłacać.