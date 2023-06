Przegląd prasy 21.06.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 20.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy po meczu Mołdawia - Polska. Orły sprowadzone na ziemię! "Będzie grillowanie i na to zasłużyliśmy"”?

Prasówka 21.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy po meczu Mołdawia - Polska. Orły sprowadzone na ziemię! "Będzie grillowanie i na to zasłużyliśmy" Katastrofa w Kiszyniowie! Polska prowadziła 2:0 do przerwy z Mołdawią, ale w drugiej połowie straciła trzy gole. To druga klęska w trzecim meczu eliminacji Euro pod wodzą Fernando Santosa. Tak kibice komentują blamaż reprezentacji - zobaczcie najlepsze memy!

📢 Takich rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet przy bardzo dużych długach Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów.

📢 Paznokcie z brokatem czerwone i ombre to hit lata. Oto 15 pomysłów na modny manicure Zadbane paznokcie to ozdoba kobiecej dłoni. A pomalowane paznokcie prezentują się jeszcze lepiej i w dodatku mogą też być uzupełnieniem kolorystycznym stylizacji modowej. Paznokcie z brokatem to modny w tym sezonie pomysł na manicure. Jakie kolory są na topie? Króluje czerwony i manicure ombre (czyli przenikające się kolory). Zobacz najmodniejsze wzory na paznokcie z brokatem na lato.

Prasówka 21.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie imiona noszą osoby pijące najwięcej alkoholu. Mamy ranking od ezoteryków Imiona w swoim znaczeniu mają przypisany szereg cech charakteru, które posiada ich właściciel. Oczywiście warto pamiętać, że nie tylko to determinuje nasze zachowania w życiu, a jedynie może mieć wpływ. Osoby o jakich imionach spożywają najwięcej alkoholu według znaczenia imion? Zobaczcie.

📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Takie są teraz świadczenia dla seniorów - wyliczenia brutto i netto Emerytury lipcowe 2023 - zmiany w stawkach rok do roku. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 W tych miejscach kręcono zdjęcia do serialu "Samochodzik i Templariusze". Zobaczcie zdjęcia "Samochodzik i Templariusze" to jeden z najbardziej kultowych seriali młodzieżowych lat 70. XX wieku w Polsce. Na 2023 roku zaplanowano premierę nowej wersję filmu. Czy jest w stanie pobić popularnością serial, który kolejne pokolenia widzów oglądają już od 50 lat? Czas pokaże. Do wielkich fanów pierwszej wersji należy z pewnością Sławomir Szeliga z Inowrocławia. Wraz z rodziną wybrał się w podróż śladami kultowego serialu. Zobaczcie, jak dziś wyglądają miejsca znane nam z serialu "Samochodzik i Templariusze".

📢 Mamy horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co cię czeka w miłości i finansach Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia potrafi zajrzeć w gwiazdy i odkryć zapisane tam tajemnice! Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz! 📢 Zastosuj ten trik, a aksamitki obsypią się kwiatami. Dzięki temu domowemu nawozowi aksamitki będą bujnie kwitły Aksamitki są jednymi z najpopularniejszych kwiatów na balkon. Kwitną wiele miesięcy i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Dlaczego pomimo niewielkich potrzeb, zdarza się, że aksamitki nie kwitą lub kwitną słabo? Wśród przyczyn jest brak niektórych składników odżywczych. Oto domowy nawóz, dzięki któremu aksamitki zakwitną jak nigdy. Dzięki temu trikowi aksamitki obsypią się kwiatami.

📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach.

📢 Oto kiedy długi mogą się przedawnić. W tych sytuacjach unikniesz płacenia zobowiązań Długi mogą zostać umorzone ale nie jest to takie proste. Do przedawnienia długu dochodzi tylko w dokładnie określonej prawnie sytuacji i zdarza się niezbyt często. Zobowiązania powinniśmy płacić na bieżąco, bo jeśli będziemy ich unikać czekają nas nieprzyjemności jak egzekucje komornicze czy karne odsetki. Zobaczcie, co musi się stać aby doszło do przedawnienia długu.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. 📢 Takie są teraz najmodniejsze łazienki. Mamy projekty znanego architekta z HGTV Łazienka to miejsce bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie domu. To w łazienkach spędzamy sporo czasu, dbając o swój wygląd, ale także i ducha. Bo chyba ciężko wyobrazić sobie coś bardziej relaksacyjnego niż kąpiel. A jak sprawić aby w naszych łazienkach było przyjemnie? O tym wie najlepiej architekt znany z programów HGTV. Zebraliśmy dla Was projekty modnych łazienek od Krzysztofa Mirucia.

📢 Oto najlepsze triki na długie i gęste rzęsy. Rób to codziennie a rzęsy staną się piękne i zdrowe Naturalnie długie i gęste rzęsy to marzenie wielu kobiet. Znanych jest wiele sposobów na długie i gęste rzęsy - doczepianie sztucznych kępek rzęs, wydłużające i pogrubiające tusze do rzęs, stosowanie zalotki do podkręcania rzęs. Okazuje się, że istnieją domowe sposoby na długie i gęste rzęsy, które są bardzo skuteczne a równocześnie nie niszczą ich i nie osłabiają. Wystarczy kilka trików, by rzęsy były spektakularnie długie i gęste oraz zdrowe. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Zastosuj ten trik przy podlewaniu monstery, a szybko wypuści nowe liście i będzie rosła jak szalona Monstera to wspaniała ozdoba domu czy mieszkania. To niezwykła roślina - gdy odpowiednio o nią dbasz, w jej liściach pojawiają się specjalne dziury, inaczej fenestracje. Monstera to pnącze, dlatego trzeba zapewnić jej możliwość wspinania się po słupku, wbitym w ziemię w donicy. A jak wygląda twoja monstera? Jest piękna, ma dużo liści? Jeśli wygląda marnie, koniecznie postaw na nawożenie monstery - zobacz przepis na szybki i łatwy nawóz domowy. Twoja monstera odżyje i będzie rosła, jak szalona.

📢 Mamy listę aplikacji w telefonach, które kradną pieniądze i dane. Zobacz - te aplikacje musisz usunąć z telefonu Wielu z nas korzysta ze smartfonów po kilka godzin dziennie. To właśnie z telefonów mamy dostęp do niemalże wszystkich swoich kont: bankowych, społecznościowych czy pocztowych. To właśnie dlatego oszuści znaleźli tam sposób na "biznes". W wielu aplikacjach ukryte są programy, mające na celu wykraść nasze dane lub pieniądze. Mamy listę tych aplikacji. Koniecznie je usuń.

📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem rodzi się najwięcej dzieci. Będziecie zaskoczeni! Poznajcie listę Gdzie rodzi się najwięcej dzieci w Kujawsko-Pomorskiem? Postanowiliśmy znaleźć odpowiedź na to pytanie. Z poniższego zestawienia dowiecie się, jakie są miasta i powiaty z największą liczbą urodzin dzieci na 1000 mieszkańców. Wyniki mogą was zaskoczyć! Zobaczcie.

📢 Tak wygląda dziś Linda Hamilton. Gwiazda "Terminatora" mocno się zmieniła. Zobaczcie zdjęcia! Linda Hamilton to amerykańska aktorka, której wspaniała rola w "Terminatorze" na długo pozostała w pamięci widzów na całym świecie. W filmie wcieliła się w rolę Sarah Connor, matki i nauczycielki przyszłego przywódcy ruchu oporu Johna Connora. Od premiery tego kultowego filmu Jamesa Camerona minęło już 38 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda Linda Hamilton. 📢 To tutaj był okop Gustlika z serialu Czterej pancerni i pies. Można odwiedzić to miejsce. Zobaczcie zdjęcia Sławomir Szeliga, pasjonat polskich filmów z Inowrocławia, wraz ze swoją rodziną odwiedził kolejne miejsce, w którym kręcony był serial "Czterej pancerni i pies". To słynny okop Gustlika. Miejsce to znajduje się w gminie Nieporęt (województwo mazowieckie), na drodze między Wólką Radzymińską a dworcem kolejowym Dąbkowizna. Zobaczcie, jak wygląda miejsce, w którym Gustlik - według słów Honoraty - "bił przeważnie wroga".

📢 Tak wyglądają plenery z serialu "Czterej pancerni i pies" na Dolnym Śląsku. Zobaczcie zdjęcia! Sławomir Szeliga wraz z rodziną od kilku już lat podróżuje po Polsce śladami plenerów znanych z kultowych polskich filmów i seriali. Tym razem wybrał się na Dolny Śląsk. Odwiedził miejsca, w którym kręcono serial "Czterej pancerni i pies". - Tym razem mieliśmy wspaniałego przewodnika - Marka Łazarza - miłośnika turystyki filmowej, szefa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Klub Pancernych, autora przewodnika po serialu i okolicach - zdradza Sławomir Szeliga. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Tak wygląda nowy dom Ani i Grzegorza Bardowskich z programu "Rolnik szuka żony" - mamy zdjęcia Ania i Grzegorz Bardowscy to jedna z najbardziej medialnych par, które znamy z programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. Ich codzienne życie możemy podglądać za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dzięki temu widzieliśmy, jak budowali nowy dom, jak go urządzali i jak wielką im to sprawiało radość. Zobaczcie, jak dziś wyglądają wnętrza ich fantastycznego domu.

📢 Tak wyglądają dziś słynne bliźniaczki z serialu "Pełna Chata" - mamy zdjęcia. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później! Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają. 📢 Tak wyglądają teraz miejsca, w których kręcono film Znachor. Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji.

📢 Takie są teraz modne meble. Pomysły na pokój dzienny Dariusza Wardziaka, czyli "Stolarza Szelągowskiej" Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej często wykonuje meble. Wiele z nich robi od podstaw, na wymiar. Niekiedy w realizacjach wykorzystuje też meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych, wzbogacając je o dodatkowe elementy. Zobacz modne meble do pokoju dziennego od popularnego stolarza. 📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone. 📢 Zagrali Stasia i Nel w "W pustyni i w puszczy" (1973). Tak obecnie wyglądają Tomasz Mędrzak i Monika Rosca 50 lat temu miała miejsce premiera filmu "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego. Film szybko stał się hitem, a odtwórcy głównych ról - Stasia oraz Nel - zdobyli ogólnopolską popularność. Jak obecnie wyglądają i co u nich słychać? Tak zmienili Tomasz Mędrzak i Monika Rosca.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Eurojackpot Lotto - 20.06.2023 roku. Zobacz wyniki losowania gry Losowania Eurojackpot odbywają się w każdy wtorek i piątek między godziną 20.00 a 21.00 i są retransmitowane na stronie Lotto. Wyniki losowania Eurojackpot można także sprawdzić na naszej stronie. Sprawdź wyniki losowania z 20.06.2023 roku. 📢 Tragiczny wypadek pod Grudziądzem. Samochód uderzył w motorowerzystę, mężczyzna zmarł w szpitalu [zdjęcia] Do tragicznego wypadku doszło w Starym Błonowie w gminie Łasin. Samochód osobowy uderzył w motorowerzystę. Mężczyzna był reanimowany, udało się przywrócić mu czynności życiowe. Zmarł w szpitalu.

📢 Poważny wypadek z udziałem motocykla na S5 między Świeciem a Grudziądzem. Zobacz zdjęcia Do groźnie wyglądającego wypadku doszło na drodze S5 nieopodal węzła autostrady A1 w Nowych Marzach. Kierowca motocykla z obrażeniami ciała trafił do szpitala. 📢 Tak można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Zlot Szlakiem Twierdzy Chełmno i parada retro pojazdów. Zobacz zdjęcia z zabawy w Bieńkówce Czołgowisku Złot militarny zorganizowano w Bieńkówce w gminie Chełmno. Podziwianie retro pojazdów było nie lada przyjemnością dla wszystkich fanów motoryzacji, którzy pojawili się na rynku w Chełmnie.

📢 W Kołudzie Wielkiej odbył się Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej SA. Rolnikom wręczono odznaczenia i nagrody. Zdjęcia Dzień Pola Krajowej Grupy Spożywczej SA (na terenie działania Cukrowni Kruszwica) zorganizowano w br. w gospodarstwie rolnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. 📢 Groźna, nieznana choroba śmiertelnym zagrożeniem dla kotów. Apele, aby zwierzęta nie wychodziły z domu Schronisko dla Zwierząt w Bydgoszczy ostrzega przed groźną, nieznaną chorobą kotów. Problem występuje na terenie całego kraju. Choroba jest niegroźna dla ludzi, ale może prowadzić do zgonu kotów.

📢 "Było pięknie, było rodzinnie" - seniorzy z Grudziądza podsumowują pierwszy semestr w Międzypokoleniowym Centrum Wiedzy Zakres zajęć był szeroki. Jestem przewodnikiem PTTK to zwłaszcza historia mnie interesowała. Kocham moje miasto, jego ulice dlatego wykłady Mariusza Żebrowskiego przebijały wszystko. I nigdy w życiu bym nie poszła na oprowadzanie przed nim - przyznaje z uśmiechem Jolanta Szulc, jedna z 44. słuchaczek Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu. Właśnie podsumowano pierwszy semestr. 📢 Takie lasy są na sprzedaż w Kujawsko-Pomorskiem. Z dostępem do jeziora i rzeki. Zobacz oferty Sosna z domieszką brzozy są głównymi budulcami lasów wystawionych na sprzedaż w województwie kujawsko-pomorskim. To najpowszechniejsze gatunki drzew w naszym regionie. Sprawdzamy, ile trzeba wydać, żeby mieć je na własność. Zobaczcie w naszej galerii.

📢 27. gala Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2022 w Operze Nova w Bydgoszczy. Bardzo dużo zdjęć! 19 czerwca podczas gali w Operze Nova wyłoniliśmy zwycięzców "Złotej Setki Pomorza i Kujaw 2022". Wyłoniliśmy laureatów w czterech kategoriach - Liderzy, Pretendenci, Rywale i Konkurenci. Laureaci odebrali nagrody.

📢 Małżeństwo z dzieckiem z Włocławka zginęło na Węgrzech! Drugie walczy o życie W poniedziałek 19 czerwca 2023 roku w wypadku samochodowym na Węgrzech zginęły trzy osoby z Włocławka – małżeństwo i 4-letnie dziecko. Drugie dziecko w ciężkim stanie zostało zabrane helikopterem do szpitala, gdzie walczy o życie. Ruszyła internetowa zbiórka dla małej Asi, która straciła rodziców i brata. 📢 Falubaz Zielona Góra jak walec, Abramczyk Polonia Bydgoszcz rozbita. A w niedzielę mecz Abramczyk Polonia może w niedzielę pokonać Falubaz. Warunki są dwa: musi pojechać w optymalnym składzie i zrobić to, co nie udało się ani razu w tym sezonie.

📢 655. urodziny Koronowa świętowano trzy dni. Na finał - urodzinowy tort i otwarcie rynku Główne uroczystości zorganizowano w czerwcu choć urodziny Koronowo ma dopiero 18 grudnia br. Kulminacyjnym punktem obchodów – otwarcie po przebudowie centralnego placu miasta. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne. 📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku.

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Tak wygląda wnętrze domu Justyny Żyły. Dostała go po rozwodzie z Piotrem Żyłą Po rozwodzie Justyna i Piotra Żyła stoczyli sądową batalię o dom wart przynajmniej milion złotych. Piotr argumentował, że wybudował go za własne pieniądze, Justyna przypominała, że działka należała do jej rodziny. Ostatecznie posiadłość dostała żona skoczka i mieszka tam z dwójką dzieci Karoliną i Jakubem. 📢 Te znaki zodiaku rozstają się najczęściej. Te połączenia znaków jest najbardziej burzliwe Które znaki zodiaku do siebie nie pasują? Według horoskopu nie wszystkie znaki zodiaku stworzą udany związek. Czasem choć nawet gwiazdy będą nam sprzyjać nie uda się być razem. Są jednak połączenia znaków zodiaku, które z góry skazane są na porażkę według ezoteryków. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie znaków zodiaku, które najczęściej się rozstają.

📢 Emerytura pomostowa - kto może przejść? Więcej osób dostanie teraz dodatkowe pieniądze? Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe. Przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z emerytury pomostowej skorzystać mogą osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ostatnich dniach pojawił się nowy projekt, zapowiadający dużą nowość i zmianę w zasadach emerytury pomostowej. Po zmianach emerytura pomostowa mogłaby objąć większą liczbę osób. Co dokładnie ma się zmienić? Kto może przejść na emeryturę pomostową i jakie warunki trzeba spełnić? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę pomostową 2023? Wyjaśniamy w naszym artykule.

📢 Osoby o tych imionach tworzą najgorsze małżeństwa. Te pary się ze sobą nie dogadają Małżeństwo to ważny krok w życiu pary. To nie tylko zmiana stanu cywilnego w dokumentach, ale i szereg zmian natury prawnej ale i duchowej. Ślub to pierwszy krok do założenia rodziny. Związek powinien opierać się na zaufaniu, wierności ale przede wszystkim miłości. Zobaczcie na podstawie znaczenia imion, kto nie nadaje się do małżeństwa ze względu na szereg cech charakteru przypisanych właśnie do imienia.

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament ma 4 piętra i 20 pokoi [zdjęcia] Przez lata książę William i księżna Kate mieszkali w Pałacu Kensington. To tam wychowywały się ich dzieci. Jednak od lata 2022 roku następcy tronu przenieśli się do Adelaide Cottage, znajdującym się w Windsor Home Park. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i Kate Middleton. 📢 Kraksa przy drodze krajowej w Dusocinie pod Grudziądzem [zdjęcia] Do kuriozalnie wyglądającej kraksy dwóch aut doszło w Dusocinie pod Grudziądzem. Samochody zderzyły się na poboczu Drogi Krajowej nr 55. 📢 Po tragicznym wypadku w Grudziądzu. 19-latek spadł z komina fabrycznego. - Nie dowiemy się co tak naprawdę zawiodło na szczycie komina Tragedia 19-latka z powiatu świeckiego, który spadł z komina fabrycznego po starym browarze w Grudziądzu wstrząsnęła regionem. Młody mężczyzna zginął na miejscu. Przyjechał tu wraz z dwójką kolegów, aby hobbystycznie zwiedzać stare obiekty. Czy to bezpieczne? Łukasz, grudziądzanin z Urbexprojektu: - Nie dowiemy się naprawdę co tam na szczycie komina zawiodło. Nawet alpinistom zdarza się nie wrócić ze szczytu. Nikt nie zwolnił nas z myślenia.

📢 Zaduszniki uroczyście świętowały swoje 700-lecie. Było uroczyście i z fasonem! Zaduszniki w gminie Wielgie świętują w tym roku swoje 700-lecie. Niewiele miejscowości może poszczycić się tak długą, a przede wszystkim udokumentowaną historią. Uroczyste obchody odbyły się w sobotę. Wzięła w nich udział Joanna Borowiak, posłanka na Sejm RP, przedstawiciele wojewódzkich, powiatowych i gminnych władz samorządowych oraz licznie przybyli mieszkańcy gminy. Nie zabrakło druhów strażaków i Gminnej Orkiestry Dętej, która uświetniła tę wyjątkową uroczystość.

📢 Spowodował śmiertelny wypadek w Bysławiu i uciekł. Jest areszt dla przestępcy, który zabił człowieka wsiadając za kółko pijany. Zdjęcia Na trzy miesiące tymczasowo do aresztu trafił 47-latek podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego w piątek (16.06.2023) w Bysławiu. Mężczyzna kierował w stanie nietrzeźwości i uciekł z miejsca zdarzenia.

📢 W Grudziądzu padła trzecia najwyższa wygrana w historii gier Lotto To 42 wygrana w grach Lotto w Kujawsko-Pomorskiem w 2023 roku. Trzecia w Grudziądzu w tym roku. Trzecia najwyższa wygrana w historii gier Lotto padła w Grudziądzu. IIe wygrał szczęśliwiec? Kiedy i w której kolekturze? Szczegóły w artykule poniżej. 📢 Wypadek podczas policyjnego pościgu pod Grudziądzem. Radiowóz zderzył się z motocyklistą [zdjęcia] Na drodze Okonin - Mełno pod Grudziądzem policyjny radiowóz zderzył się z motocyklistą. Do zdarzenia doszło podczas pościgu. Motocyklista trafił do szpitala. 📢 Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Te osoby będą mogły skorzystać z tych przepisów Takie będą nowe zasady emerytur pomostowych. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych uchylającą wygasający charakter tego świadczenia. Będą one przysługiwać również osobom, które nie posiadają stażu pracy w warunkach szczególnych przed 1 stycznia 1999 r.

📢 Oto wyliczenia brutto i netto czternastych emerytur w 2023 roku. Te osoby otrzymają pieniądze Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. Mamy też wyliczenia. 📢 Taki ma być nowy wiek emerytalny i waloryzacja emerytur. Duże zmiany dla seniorów w 2024 roku Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Tych znaków zodiaku lepiej nie zdradzać. Oni nie wybaczają i nie zapominają Zdrada to nie tylko niedotrzymanie wierności w związku, to każde nie dotrzymanie obietnicy przyjacielowi, czy zdradzenie sekretu, który został komuś powierzony. Niektóre osoby nie potrafią wybaczyć zdrady, jak się okazuje może to mieć związek z naszym znakiem zodiaku. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaków sprawdzamy, które znaki zodiaku lepiej nie zdradzać.

📢 27. Złota Setka Pomorza i Kujaw. Nagrodziliśmy dokonania kujawsko-pomorskich firm Byliśmy w bydgoskiej Operze Nova na gali Złotej Setki Pomorza i Kujaw "Gazety Pomorskiej". Wyłoniliśmy laureatów w czterech kategoriach - Liderzy, Pretendenci, Rywale i Konkurenci. Laureaci odebrali nagrody. 📢 Tak było na trybunach na derbach GKM Grudziądz - Apator Toruń. Zobacz zdjęcia! Zooleszcz GKM Grudziądz wygrał na własnym torze z Apatorem Toruń 50:40. Na trybunach zasiadł komplet widzów. Głośny doping zagrzewał żużlowców do walki przez całe spotkanie. Zobaczcie zdjęcia kibiców! 📢 Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Mimo plotek, karta wędkarska wciąż jest potrzebna Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Amatorzy wędkowania w tym roku musieli przygotować się na spory wydatek, jeśli chcieli uzyskać zezwolenie. Polski Związek Wędkarski w niemal każdym okręgu podniósł stawki składek. W Toruniu i Bydgoszczy trzeba zapłacić ponad 500 złotych, by legalnie łowić ryby.

📢 Oto obsada nowego "Znachora". Oni wcielą się w rolę prof. Wilczura, Marysi i hrabiego Czyńskiego Netflix ogłosił, że jeszcze w tym roku można spodziewać się premiery nowej wersji filmu „Znachor”, według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Choć data pozostaje jeszcze tajemnicą, dostępne są już pierwsze zdjęcia z planu. Znana jest również obsada. Kto zagra profesora Wilczura, Marysię czy hrabiego Czyńskiego? Sprawdź w naszym artykule.

📢 Tak grudziądzanie kibicowali GKM w derbach z Apatorem Toruń. Owacje dla juniorów [zdjęcia] Pełen stadion oklaskiwał efektownego zwycięstwo ZOOLeszcz GKM Grudziądz z Apatorem Toruń. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie (i to bardzo niedużo) do punktu bonusowego. Byliście na żużlowych derbach Pomorza? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Krótkie fryzury damskie na lato. Cięcia, które sprawią, że będziesz wyglądała kobieco, stylowo i młodo. Zobacz uczesania, które są modne Krótkie fryzury to jedne z najpopularniejszych fryzur. Te uczesania mają swoje zwolenniczki, jak i przeciwniczki. Bez względu, do której grupy należysz, zobacz cięcia, w których będzie ci wygodnie, a przy okazji będziesz prezentować się zjawiskowo.

📢 Modne buty dla kobiety na lato 2023. Zobacz płaskie obuwie do sukienki - mamy zdjęcia W sklepach pojawiły się nowe kolekcje obuwia. Zobacz w galerii najmodniejsze buty na lato 2023, które idealnie nadają się do sukienek oraz eleganckich stylizacji ze spodniami. Polecamy obuwie płaskie, na niewysokich słupkach i niskich stabilnych koturnach. 📢 Tragedia w Grudziądzu. Nie żyje nastolatek, który spadł z komina znajdującego się na terenie dawnych browarów Do dramatycznego wypadku doszło w sobotnią noc, 17 czerwca. Młody mężczyzna, mieszkaniec powiatu świeckiego spadł z wysokiego komina, znajdującego na terenie starych browarów przy ul. Sikorskiego w Grudziądzu. 📢 Tak torunianie kibicowali "Aniołom" w derbach Pomorza z GKM. Interweniowała policja [zdjęcia] Tradycyjnie pełen sektor fanów dopingował For Nature Solutions Apator w wyjazdowych derbach Pomorza w Grudziądzu. Drużyna nie specjalnie spisała się na torze, a pod koniec meczu doszło do incydentu na trybunach i fanów obu drużyn musiała rozdzielić policja. Tak torunianie wspierali "Anioły" w derbach Pomorza - zobaczcie zdjęcia trybun!

📢 Oto modne fryzury na lato 2023. Zobacz najmodniejsze pomysły na włosy krótkie i długie Modne fryzury na lato 2023. Latem chce się wyglądać lekko, atrakcyjnie i kobieco. Lato to także dobry czas na odrobinę szaleństwa - ostre cięcie, grzywkę czy zmianę koloru włosów. Wiemy, jakie są modne fryzury na lato 2023. Najmodniejsze stylizacje to wielki powrót z lat 90. XX wieku. Tegorocznym hitem jest także grzywka! Zobacz modne pomysły na fryzury dla włosów długich i krótkich na lato 2023. 📢 Tak nie powinno się myć truskawek. To dzieje się z organizmem, gdy jemy truskawki Opłukanie truskawek samą wodą nie wystarczy, gdyż poza bakteriami oraz jajami pasożytów, truskawki mogą być zanieczyszczone chemią. Wyjaśniamy, jak myć truskawki, aby pozbyć się całego brudu i chemii.

📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku. 📢 II Triathlon "La Rive" w Grudziądzu. Startowało 350 zawodników. Zobaczcie zdjęcia i wyniki W drugiej edycji Triathlonu "La Rive" w Grudziądzu z rewelacyjnym czasem na 1/4 Ironmana zwyciężył Jacek Krawczyk. Łącznie w zawodach startowało 350 zawodników, m.in. czołówka polskich triathlonistów. 📢 Nowe wyliczenia netto Czternastej Emerytury 2023. Takie przelewy na konta dostaną emeryci W maju Sejm przyjął ustawę dotyczącą czternastej emerytury. Następnie została ona skierowana do prac w Senacie. Jednym z ważniejszych zapisów, jakie znalazły się w ustawie, jest ten, który stwierdza, iż czternasta emerytura to świadczenie, które będzie wypłacane corocznie. Są też zmiany dotyczące składek - zobaczcie, jakie będą czternaste emerytury na rękę.

📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Takie imiona noszą najgorsi mężowie. Oni nie potrafią dochować wierności Mąż to najlepszy przyjaciel, opiekun i kochanek w jednym. Potrafi być romantyczny i dający poczucie bezpieczeństwa żonie i rodzinie. Niektórzy panowie są wręcz stworzeni do tej roli, inni wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy mężczyzna będzie mężem idealnym czy wręcz przeciwnie. na podstawie znaczenia imion przygotowaliśmy dla Was listę imion najgorszych mężów.

📢 Nowy wiek emerytalny w Polsce. Takie mogą być zasady wcześniejszych emerytur Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Takie imiona noszą najgorsze żony. Zdaniem Wróżki Romy te kobiety nie będą rozpieszczać mężów Żona to zarówno partnerka, przyjaciółka jak i kochanka. Niektóre kobiety są wręcz stworzone do roli żony inne wręcz przeciwnie. Wiele cech charakteru przypisanych do imienia może nam powiedzieć, czy któraś z pań będzie idealną żoną czy wręcz przeciwnie. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie imion najgorszych zon wraz z ich znaczeniem. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. Oto dom słynnej pani architekt z programu „Nasz nowy dom” Martyna Kupczyk to słynna pani architekt związana z programem telewizji Polsat „Nasz nowy dom”. Jej metamorfozy domów i mieszkań od lat robią ogromne wrażenie na widzach show. Gwiazda jest aktywna w mediach społecznościowych, w których udostępnia fanom fragmenty swojej codzienności. Sprawdzamy, jak mieszka i żyje na co dzień Martyna Kupczyk. To ona projektuje domy uczestników programu „Nasz nowy dom”!

📢 Tego nie można robić na ogrodach działkowych. Za to można dostać karę w 2023 roku Ogrody działkowe zyskały popularność szczególnie w czasie pandemii. Ich ceny wtedy podskoczyły, a ludzie zaczęli szukać miejsca na odpoczynek. Wiele osób dowiedziało się wtedy o rodzinnych ogrodach działkowych i zaczęli interesować się tymi miejscami. Sprawdzamy co musimy wiedzieć o ogrodach działkowych. Wiemy czego nie można robić na działkach.

📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. 📢 Takie są modne paznokcie na czerwiec Stylizacje, wzory, kolory na wiosnę - zdjęcia manicure od stylistek Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na czerwiec 2023. Co jest modne w stylizacjach na wiosnę? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne z Golubia-Dobrzynia.

📢 Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Życzenia i podziękowania dla nauczycieli Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2023. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 już niebawem. Jakie życzenia złożyć na zakończenie roku szkolnego 2023? Zobacz najlepsze wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Piękne życzenia dla nauczycieli, wzruszające podziękowania dla nauczycieli. 📢 Takie są najbardziej seksowne imiona kobiece. Te imiona damskie najbardziej podobają się mężczyznom Imiona skrywają wiele tajemnic. Imię potrafi wiele powiedzieć o tym, kto je nosi. Jedne imiona od razu wzbudzają sympatię, a inne nie. Jakie są najbardziej seksowne imiona kobiece? Mamy listę. Zobaczcie. 📢 Osoby o tym imieniu piją najwięcej alkoholu. Zobacz - jakie jest znaczenie twojego imienia Według ezoteryków nasze imiona odpowiadają za wiele naszych cech charakteru. Zobaczcie zatem, kto pije najwięcej alkoholu. Zestawienie powstało na podstawie znaczenia imion i horoskopu. Więcej dowiesz się w naszej galerii. Oto szczegóły!

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Osoby spod tego znaku zodiaku piją najwięcej alkoholu [zobacz listę - 22.10] Czy wierzycie w horoskopy? Czy myślicie, że znak zodiaku może determinować nasze zachowania? Na podstawie charakterystyki znaków przygotowaliśmy dla Was zestawienie znaków, które nie stronią od alkoholu. Zobaczcie czy jesteście na liście.

