Przegląd prasy (21.12.2023). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

📢 Takie znaki zodiaku będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon [21.12.23] Nowy rok jest jak nowy rozdział. Dobrze jest rozpocząć 2024 od dużego zastrzyku gotówki, nowego auta czy sprzętu RTV. Wróżka Roma uważa, że w przypadku niektórych znaków zodiaku taki scenariusz jest możliwy. Oto lista znaków zodiaku, które będą miały szczęście na loterii w Nowy Rok. Oni powinni puścić kupon!

📢 Te osoby bez kolejki wyjadą do sanatorium z NFZ. Mamy listę uprawnionych kuracjuszy [21.12.23] Obecnie na wyjazd do sanatorium trzeba czekać w naszym regionie 8 miesięcy. Coraz więcej osób może jednak korzystać z leczenia uzdrowiskowego poza kolejnością.

📢 Nawet 2197 zł - tyle wynosi planowana podwyżka dla nauczycieli w 2024 roku. Mamy wyliczenia [21.12.23] Od stycznia 2024 roku pensje nauczycieli dyplomowanych zostaną podniesione o 2197 zł. Dla nauczycieli początkujących wzrost ten wyniesie 1433 zł, natomiast dla nauczycieli mianowanych – 1720 zł. Rząd pod przewodnictwem Donalda Tuska potwierdził, że podwyżki wynagrodzeń nauczycieli wyniosą 30% i będą obowiązywały od stycznia 2024 roku.

Prasówka 21.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 "1670" na Netflix - 10 najlepszych cytatów z serialu. Zobaczcie zdjęcia! Serial "1670" to polski serial komediowy, który możemy oglądać na platformie Netflix. To satyra przedstawiające w krzywym zwierciadle polską szlachtę i Polaków. Co chwilę padają tu teksty, które bawią do łez. Oto 10 najlepszych cytatów z serialu "1670".

📢 Śledztwo w Bydgoszczy. Są wstępne wyniki sekcji Zdzisława Fejzera, ale prokuratura chce dodatkowych badań Będą dodatkowe badania po sekcji zwłok Zdzisława Fejzera, zmarłego w wieku 74 lat ministranta z bydgoskiej bazyliki. Mężczyzna został we wrześniu brutalnie zaatakowany z użyciem noża. 📢 Manifestacja pod siedzibą bydgoskiego oddziału Telewizji Polskiej. Zobaczcie zdjęcia W środę (20 grudnia) wieczorem pod bydgoskim oddziałem Telewizji Polskiej przy ul. Kujawskiej odbyła się manifestacja. Na zgromadzenie zaprosiły Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w PRL "Przymierze", klub "Gazety Polskiej", oraz Solidarni2010. 📢 Nowy Wiek Emerytalny 2024 po zmianie rządu. Tabela wyliczeń emerytur brutto i netto w nowym roku [21.12.23] Duże zmiany w emeryturach od początku roku. Uchylony został wygaszający charakter emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" jeszcze z rządem Zjednoczonej Prawicy, a niektórzy te przepisy nazywają nowym wiekiem emerytalnym dla chętnych. Mówiło się także o emeryturach stażowych. Dla wszystkich szykowana jest już waloryzacja emerytur od marca 2024 roku.

📢 Modne paznokcie na grudzień 2023 - zdjęcia. Zobacz stylizacje, wzory, kolory manicure na zimę [21.12.23] Zobacz jakie paznokcie są najmodniejsze na grudzień 2023. Co jest modne w stylizacjach na zimę, święta i sylwestra? Swoje prace pokazały stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Te urządzenia w domu pożerają najwięcej prądu - tabela 2024. Tyle kosztuje korzystanie z tych sprzętów [21.12.23] Urządzenia elektryczne to dobrodziejstwo postępu. W każdym domu jest już telewizor, lodówka, odkurzacz, pralka. W wielu jest zmywarka, suszarka do ubrań i inne sprzęty. Te urządzenia bardzo ułatwiają życie. Jednak również generują koszty. Które urządzenia elektryczne w domu kosztują nas najwięcej? Mamy wyliczenia - zobacz, co pożera najwięcej prądu.

📢 Oliwia Bieniuk - córka Anny Przybylskiej na prywatnych zdjęciach. "Piękna kobieta. Cała Mama!" [21.12.23] Oliwia Bieniuk to córka Anny Przybylskiej, wielkiej polskiej aktorki, która zmarła przedwcześnie. Urodę z całą pewnością odziedziczyła po mamie. Postanowiła też zostać aktorką. Studiuje w Warszawskiej Szkole Filmowej. Grała też w serialu "Gliniarze". Zobaczcie prywatne zdjęcia Oliwii Bieniuk, córki Anny Przybylskiej.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur. Mamy tabelę brutto i netto grudniowych emerytur [21.12.23] Niektórym osobom zmieni się termin wypłat emerytur i rent. Zobacz, kogo dotyczą zmiany i kiedy można spodziewać się pieniędzy.

📢 Te popularne kosmetyki zostały teraz wycofane ze sprzedaży. To produkty z Rossmanna, Hebe, Douglas i innych drogerii [21.12.23] Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie o wycofaniu ze sklepów w całej Polsce popularnych kosmetyków znanej firmy Sylveco. To polskie kosmetyki naturalne dostępne zarówno stacjonarnie w znanych drogeriach i aptekach, jak i online. Konsumenci mogą je oddać i otrzymać zwrot kosztów. Powodem wycofania kosmetyków jest stwierdzenie nieprawidłowości. Czytaj więcej! 📢 Odcinkowy pomiar prędkości - oto nowe lokalizacje w całej Polsce. Sprawdź, gdzie będą kontrole [21.12.23] Nowe odcinkowe pomiary prędkości pojawią się w 39 lokalizacjach w całej Polsce - na autostradach oraz drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych. Nowe urządzenia pojawią się na terenie 12 województw, w tym cztery także w Kujawsko-Pomorskiem. Sprawdź lokalizacje - zobacz listę miejsce, gdzie pojawią się nowe odcinkowe pomiary prędkości.

📢 Takie są objawy "cichej depresji". Oto ważne oznaki - tak rozpoznać "uśmiechniętą depresję" [21.12.23] Cicha depresja to choroba, która dotyka coraz więcej ludzi. Cicha depresja często nazywana jest "uśmiechniętą depresją", ponieważ na pierwszy rzut oka dotknięte nią osoby mogą wydawać się szczęśliwe. Cichą depresję trudno rozpoznać przez najbliższych a nawet przez samych chorych - część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. Jak wygląda "uśmiechnięta depresja"? Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. Poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy "cichej depresji". 📢 Osoby z tymi schorzeniami powinny pić zieloną herbatę. Oto zdrowotne właściwości tego napoju [21.12.23] Zielonej herbacie udowodniono szereg korzystnych właściwości. Regularne picie tego napoju może bardzo pozytywnie wpływać na nasz organizm. Zobacz, co się dzieje z naszym organizmem, gdy pijemy zieloną herbatę.

📢 Takie są skutki uboczne po szczepieniu na COVID. Tak rozpoznać NOP - oto najczęstsze objawy po szczepieniu [21.12.23] Po szczepieniu mogą się pojawić pewne skutki uboczne. NOP, czyli niepożądane odczyny poszczepienne po szczepieniu na COVID-19 to głównie ból, obrzęk w miejscu podania szczepionki, ból głowy, ból mięśni czy gorączka. Skutki uboczne nie u każdego występują. Jak rozpoznać NOP? Jakie mogą być skutki uboczne po szczepieniu na COVID? Jak długo mogą utrzymywać się objawy po szczepieniu? Czytaj więcej. 📢 Na te aplikacje w telefonie musisz uważać. Należy samodzielnie usunąć je z telefonów Samsung, Xiaomi i innych [21.12.23] Google Play regularnie wycofuje aplikacje, które zostały zgłoszone jako niebezpieczne próbujące wyłudzić nasze dane czy atakujące nas natarczywymi reklamami. Sprawdzamy, które aplikacje zostały wycofane ze Sklepu Play i dla własnego bezpieczeństwa lepiej usunąć z telefonu.

📢 Zamiokulkas - trik na wypuszczanie nowych liści. Wsyp to do doniczki, a zamiokulkas odżyje [21.12.23] Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa. 📢 Ewa Żmijewska - tak wygląda. Oto najstarsza córka Artura Żmijewskiego, niezwykle uzdolniona [21.12.23] Artur Żmijewski jest ojcem trójki dorosłych już dzieci: Ewy, Karola i Wiktora. Najstarsza córka - Ewa - kończy w tym roku 30 lat. To uzdolniona wokalistka i artystka, która unika blasku fleszy i chroni swoje życie prywatne. W ostatnim czasie pojawiła się jednak na ściance, publikuje też więcej zdjęć na Instagramie. Zobacz, jak wygląda córka Artura Żmijewskiego.

📢 Kobiety o tych imionach bywają wredne! Te kobiety są mściwe i potrafią dopiec do żywego [21.12.23] "Uważaj na nią, zrobi ci z życia piekło" - tak niektórzy mówią o pewnych kobietach. Dlaczego? Znawcy znaczenia imion uważają, że kobiety o konkretnych imionach mają trudniejszy charakter niż inne, często są złośliwe, a nawet wręcz wredne! Takie imiona noszą wredne kobiety. Zobacz. 📢 Nowe planowane dodatki do emerytur i rent po waloryzacji w 2024 roku. Mamy nowe stawki [21.12.23] Emeryci i renciści mogą liczyć na rozmaite dodatki do swoich świadczeń. Po przyszłorocznej waloryzacji one również wzrosną. Policzyliśmy, ile wyniosą od 1 marca 2024 roku uwzględniając proponowany wskaźnik waloryzacji wynoszący 12,3 proc. 📢 Zwrot z podatku 2024. Nawet to odliczysz od podatku i zyskasz spore pieniądze [21.12.23] Sezon podatkowy to nie dla wszystkich czas dodatkowych kosztów. Dzięki wykorzystaniu ulg podatkowych może to być czas dodatkowej wypłaty. Często jednak trzeba zebrać dodatkowe dokumenty potwierdzające uprawnienie do ulg. Zobaczcie już teraz, co będzie można odliczyć od podatku i ile pieniędzy dzięki temu zyskamy.

📢 Kawa z kurkumą - takie są skutki picia tego napoju. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz kawę z kurkumą [21.12.23] Kawa to bardzo popularny napój. Wiele osób właśnie od wypicia kawy zaczyna swój dzień. Mocne espresso, aromatyczne americano czy mleczne cappuccino - kawowy napój pobudza i dodaje energii. Kawę można przyrządzić na wiele sposobów. Jedni wolą kawę po turecku, inni z ekspresu. Jeden ze sposobów na przyrządzenie tego smacznego napoju to kawa z dodatkiem kurkumy. Co się dzieje z organizmem, gdy wypijemy kawę z kurkumą? Zobacz, jakie zalety i właściwości zdrowotne dla organizmu ma kawa z kurkumą.

📢 Podwyżki dla nauczycieli w 2024 - wyliczenia nowych wypłat. Tyle pieniędzy trafi na konta nauczycieli [21.12.23] Temat podwyżek nauczycieli wraca. Podwyżki dla tej grupy zaplanowano już wcześniej, ze względu na niskie zarobki, które trzeba będzie wyrównać do najniższej krajowej, w niektórych przypadkach. Po wyborach parlamentarnych sytuacja nauczycieli ma się poprawić. Wiele ugrupowań w swoich programach wyborczych miało podniesienie płac belfrów. O ile więcej zarobią nauczyciele w 2024 roku? Sprawdzamy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść ogórków kiszonych. Im kiszonki mogą bardzo zaszkodzić [21.12.23] Wyobrażacie sobie zimę bez ogórków kiszonych? To jeden z najbardziej charakterystycznych elementów polskiej kuchni. Jedni sami przygotowują przetwory, inni kupują gotowe słoiki w sklepach lub na wagę w popularnych warzywniakach. Ogórki kiszone są bardzo zdrowe, mają mnóstwo witamin, ale to nie jest rarytas dla każdego. Czy ogórki kiszone są zdrowe? Komu mogą zaszkodzić ogórki kiszone? Lista nie jest wcale krótka, sprawdźcie! 📢 Trzynasta Emerytura 2024 - tabela brutto i netto. Takie przelewy mogą trafić do seniorów [21.12.23] Co z wypłatami trzynastej i czternastej emerytury po wyborach? To pytanie zadaje sobie wielu internautów. Uspokajamy - świadczenie ustanowione przez rząd Zjednoczonej Prawicy pozostaje w 2024. My przygotowaliśmy także wstępne wyliczenia Trzynastej Emerytury 2024 - zobaczcie tabele brutto i netto.

📢 Adaś Niezgódka z "Akademii Pana Kleksa" - tak teraz wygląda. Ma 51 lat i jest uznanym fizykiem [21.12.23] 5 stycznia 2024 roku do kin wejdzie nowa "Akademia Pana Kleksa". To okazja do wspomnienia pierwszej, kultowej ekranizacji książki Jana Brzechwy pod tym samym tytułem. 40 lat temu w rolę Pana Ambrożego Kleksa wcielił się Piotr Fronczewski, a jego ucznia, Adasia Niezgódkę zagrał 11-letni wówczas Sławomir Wronka. Co dziś robi i jak wygląda niezapomniany Adaś z "Pana Kleksa"? Wyjaśniamy w artykule niżej.

📢 Modne paznokcie na święta 2023 od Ukrainek - zdjęcia. Takie są wzory paznokci na Boże Narodzenie [21.12.23] W salonikach manikiurzystek z Ukrainy spory ruch. Wszyscy zapisują się na terminy przed Bożym Narodzeniem. - Najwięcej będzie czerwieni na paznokciach - mówi Olga Stakhova spod Winnicy, obecnie pracująca w Polsce. Jakie wzory proponują na święta, na paznokcie hybrydowe, manikiurzystki z Ukrainy? Zobacz niżej i zainspiruj się.

📢 Kryształy z lat 80. i 90. - zdjęcia, ceny. Tyle dziś kosztują wazony, misy, karafki, a 20 lat temu uchodziły za kiczowate [21.12.23] Kryształowe naczynia produkowane w czasach PRL zyskują dziś na wartości. Kiedyś wielu uważało kryształy za piękne i eleganckie. Były synonimem luksusu i zdobiły każdą peerelowską meblościankę. U progu XXI wieku uznane za kiczowate trafiły głęboko do szaf lub na śmietnik. Dzisiaj cieszą się rosnącą popularnością. Jeśli masz takie w domu, możesz sprzedać i zarobić. Ile kosztują w 2023 roku? Zobacz zdjęcia i ceny z OLX. 📢 Osoby o tych imionach kradną energię i odbierają radość. To są energetyczne wampiry - uważaj na nich [21.12.23] Wielu z nas miało okazję nieświadomie zetknąć się z tzw. "wampirem energetycznym". Nawet po niedługiej interakcji czy rozmowie czujemy się, jakbyśmy przebiegli maraton. Jesteśmy otumanieni, zmęczeni, smutni, boli nas głowa. Okazuje się, że osoby o pewnych imionach mogą mieć skłonności do odbierania energii i radości innym ludziom. Oto lista osób, które mogą być wampirami energetycznymi.

📢 Tym znakom zodiaku powiedzie się w pracy w 2024 roku. Mamy najnowszy horoskop na nowy rok [21.12.23] Dla niektórych znaków zodiaku pierwszy kwartał 2024 roku zapowiada się pod względem zawodowym naprawdę imponująco. Dla innych zaś będzie momentem próby, która jeśli zostanie zaliczona, przyniesie spory zysk. Znamy już horoskop na pierwszy kwartał 2024 roku. Takie znaki zodiaku będą miały udane wejście w nowy rok.

📢 Mateusz Masternak - tak mieszka i żyje bokser. W ringu nie ma litości, w domu czuły ojciec i mąż pięknej Darii [21.12.23] Mateusz Matesrnak w niedzielny wieczór walczył o mistrzostwo świata WBO wagi junior ciężkiej w Wielkiej Brytanii. Prywatnie polski bokser tworzy zgrany duet z piękną Darią, z którą wychowuje trójkę dzieci. 36-letni bokser niedawno wybudował dom we Wrocławiu, a w nim m.in. urządził swoją prywatną salę do ćwiczeń Master Gym. Tak mieszka Mateusz Masternak z rodziną - zobaczcie zdjęcia wnętrz jego domu!

📢 Waloryzacja Emerytur 2024 po zmianie rządu. Tabela brutto i netto podwyżek emerytur [21.12.23] Emeryci i renciści mogą spodziewać się kolejnego znacznego wzrostu swoich świadczeń finansowych, ponieważ wysoka inflacja wymusza podwyżki emerytur. Przygotowaliśmy tabelę wyliczeń dotyczącą waloryzacji emerytur na rok 2024, prezentując przewidywane świadczenia dla seniorów od marca. Dodatkowo omawiamy, jak sytuacja może się zmienić w kontekście waloryzacji emerytur po zmianie rządu. 📢 Najładniejsze wieńce świąteczne na drzwi lub stół. Zobacz najpiękniejsze dekoracje na Boże Narodzenie 2023 z kwiaciarni [21.12.23] Wieniec to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Te na Boże Narodzenie mogą mieć formę wiszącą idealną nad kominek i na drzwi oraz stojącą, która pięknie ozdabia stół lub komodę. Zobacz w galerii najpiękniejsze wieńce świąteczne wykonane przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem.

📢 13 emerytura w 2024 - tabela brutto i netto. Takie są prognozowane 13 emerytury w 2024 roku dla emerytów [21.12.23] Trzynasta emerytura i renta jako stałe, dodatkowe świadczenie weszła do kanonu świadczeń dla seniorów na mocy ustawy w 2020 roku. Wiele osób zastanawia się, czy 13 emerytura pozostanie w mocy po wyborach w 2023 roku. Na razie nic nie wskazuje na to, by trzynasta emerytura miała zostać zlikwidowana. A na jakie przelewy mogą liczyć seniorzy w 2024 roku? Ostatnie dwa lata to rekordowe podwyżki emerytur. Stało się tak, ponieważ wysoka inflacja wpłynęła na wzrost waloryzacji. W 2024 roku waloryzacja również ma być wysoka. Jednak rok 2024 to prawdopodobnie ostatni rok z dwucyfrową waloryzacją. Takie są prognozowane wyliczenia trzynastej emerytury w 2024 roku - zobacz wyliczenia.

📢 Takie są pomysły na aranżacje małej kuchni. Inspiracje od Krzysztofa Mirucia [21.12.23] Kuchnie w blokach są małe. Kilka metrów kwadratowych a chcemy pomieścić wszystkie niezbędne urządzenia elektryczne. Coraz częściej kuchnie to jedynie aneksy. Zagospodarowanie małej kuchni to często wyzwanie. Z takimi zadaniem świetnie poradzi sobie architekt znany z HGTV - Krzysztof Miruć. 📢 Znaczenie imion - osoby o tych imionach są skazane na bogactwo. Im sprzyjają gwiazdy [21.12.23] Ze znaczenia imion możemy się wiele dowiedzieć na temat naszego charakteru. To właśnie ze znaczenia imienia możemy dowiedzieć się kto jest najinteligentniejszy, kto najczęściej zdradza a kto dochowuje wierności. Ze znaczenia imion udaje się wyciągnąć także informacje dotyczącą naszego podejścia do pieniędzy. Zobaczcie, osoby o jakich imionach przyciągają pieniądze niczym magnes. 📢 Tak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony" - zobaczcie zdjęcia. "Idziemy jak burza" [21.12.23] Anna i Jakub to jedna z dwóch par, które zdecydowały się rozpocząć wspólne życie po 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" w TVP 1. Od października mieszkają w w domu Anny pod Kaliszem. Jakub przeprowadził się do niej. Planują wspólne życie. Niewykluczone, że w przyszłym roku będzie ślub i wesele. Zobaczcie, jak mieszkają Anna i Jakub z "Rolnik szuka żony".

📢 Takie bombki na choince mają Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Tak przystroili swój dom na święta [21.12.23] Takie bombki zawiesiła na choinca Małgorzata Rozenek. Zaglądamy do jej domu, a tam już wszystko gotowe na święta. Tak na święta Bożego Narodzenia urządzili swój dom Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan. Choinka pod sam sufit!

📢 Tyle zwrotu z podatku dostaniesz w 2024 roku. Oto ile pieniędzy można dostać [21.12.23] Zwrot z podatku należy się osobom, które płaciły podatki i mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Dzięki temu przy rocznym rozliczeniu podatków możemy dostać nawet kilka tysięcy zwrotu z urzędu skarbowego. Sprawdźcie, ile pieniędzy będziecie mogli dostać i jak z nich skorzystać. To warto wiedzieć przed sezonem podatkowym. 📢 Tak mieszkają Anna Bardowska z mężem i dziećmi. Gustowny dom gwiazd Rolnik Szuka Żony [21.12.23] Luksusowe wnętrza rezydencji Anny i Grzegorza Bardowskich, o wartości ponad miliona złotych, stanowią prawdziwą oazę elegancji i komfortu. Para, znana z udziału w programie "Rolnik szuka żony", zyskała ogromną popularność, a ich aktywność w mediach społecznościowych pozwala fanom rzucić okiem na ich życie prywatne. Ostatnio Anna Bardowska postanowiła podzielić się fragmentami swojego ekskluzywnego domu, gdzie luksus sięga najwyższych standardów.

📢 Oto tabela waloryzacji emerytur 2024 brutto i netto. Takie mają być planowane podwyżki od marca [21.12.23] Za sprawą wysokiej inflacji, podwyżki dla emerytów i rencistów muszą być wyższe. Od marca dla seniorów szykuje się spory zastrzyk gotówki. Mamy wyliczenia emerytur brutto i netto, jakie mają obowiązywać od marca przyszłego roku. Zobacz, ile dostaniesz pieniędzy. 📢 Te znaki zodiaku powinny zagrać na loterii w sylwestra! Oni będą mieć szczęście [21.12.23] 31 grudnia żegnamy stary rok. Niektórym znakom zodiaku odchodzący rok może jeszcze sprawić miłą niespodziankę. Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają dużą szansę na wygraną na loterii w sylwestra, ostatni dzień starego roku. Dzięki temu nadchodzący rok będzie można powitać z radością i uśmiechem na ustach. Zobacz, które znaki zodiaku mają szansę na wygraną w sylwestra!

📢 Dodaj ten składnik do pierogów, a ciasto wyjdzie idealne! Oto trik na miękkie i elastyczne ciasto [21.12.23] Pierogi to jedne z podstawowych potraw kuchni polskiej. Choć przepis jest niezwykle prosty i wszystkim znany, zdarza się, że ciasto nie wychodzi po naszej myśli, a jego konsystencja i smak odbiega od wyobrażeń. Tymczasem wystarczy do pierogów dodać jeden składnik, a staną się miękkie, elastyczne i rozpływające w ustach. Sprawdź ten trik. 📢 Małpia ospa - takie są pierwsze objawy małpiej ospy. Pojawił się nowy groźny szczep mpox [21.12.23] Pierwszy przypadek małpiej ospy w Europie potwierdzono w maju 2022 roku, miesiąc później - w czerwcu - małpia ospa pojawiła się w Polsce. Małpia ospa to groźna choroba. Może być nawet śmiertelna. Teraz lekarze stwierdzają kolejne zachorowania na całym świecie. Wywoływane są przez nowy szczep małpiej ospy - mpox. Mpox jest bardziej zjadliwy i ma większą śmiertelność, niż zwykły wirus. Zobacz, jakie są pierwsze objawy małpiej ospy.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny pić kawy. One muszą jej unikać [21.12.23] Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów od którego zaczynamy dzień. Napój ten ma wiele właściwości, które pozytywnie wpływają na nasze zdrowie. Między innymi pobudza metabolizm, dodaje energii, pobudza. Niestety mimo wiele zalet nie może być spożywana przez każdego. Zobaczcie przy jakich chorobach musimy unikać picia kawy. 📢 Pieniądze PRL - zdjęcia, ceny. Stare banknoty i monety zyskują dziś na wartości [21.12.23] Po wojnie wyemitowano wiele w Polsce banknotów i monet, które dziś są przedmiotem zainteresowania numizmatyków i miłośników historii. Kolekcjonowanie takich starych pieniędzy to dla niektórych fascynujące hobby. Niektóre egzemplarze po latach mogą być sporo warte. Zobacz, które banknoty i monety są poszukiwane przez kolekcjonerów i na jakich można się wzbogacić.

📢 Nicola z "Rolnik szuka żony" na prywatnych zdjęciach. "Ale ty jesteś piękna" - zobaczcie! [21.12.23] Nicola to jedna z uczestniczek 10. edycji "Rolnik szuka żony". Szybko stała się ulubienicą widzów. Gdy Dariusz w nieelegancki sposób rozstał się z nią, otrzymała od widzów wielkie wsparcie. To piękna, młoda kobieta, pozytywnie nastawiona do życia. Zobaczcie, jak Nicola z "Rolnik szuka żony" wygląda na prywatnych zdjęciach. 📢 Mamy wyliczenia brutto i netto styczniowych emerytur. Od marca nawet o 400 złotych wyższe [21.12.23] Emerytury w styczniu 2024. Świadczenia będą wypłacane zgodnie z zasadami waloryzacji emerytur i rent, która weszła w życie w marcu 2023 roku. Zobacz, jakie są stawki świadczeń. Przygotowaliśmy specjalne wyliczenia. 📢 Tak ubiera się Kasia Tusk. Oto modne stylizacje córki premiera Donalda Tuska [21.12.23] Kasia Tusk - znana polska blogerka modowa i szafiarka, córka premiera - Donalda Tuska. Jej blog "Make Life Easier" jest jednym z najpopularniejszych blogów o modzie w Polsce! A jak się ubiera Katarzyna Tusk? Zawsze wygląda elegancko. Dba o każdy szczegół garderoby. Stylowe spodnie, marynarki, swetry i oczywiście kozaczki. Do tego modne dodatki. Taki styl ma Katarzyna Tusk. Zobacz modne stylizacje córki premiera Donalda Tuska.

📢 Tak się ubiera Małgorzata Tusk - zdjęcia. Oto różne stylizacje żony premiera Donalda Tuska [21.12.23] Od 45 lat Małgorzata Tusk jest w związku z Donaldem Tuskiem, dziś premierem Polski. Para ma dwoje dzieci, doczekała się wnuków. Jak przez te lata zmieniała się Małgorzata, jaki styl preferuje? Zobaczcie w galerii niżej, jak się ubiera żona premiera.

📢 Tak dziś wygląda syn Moniki Richardson i Jamiego Malcolma. Jest modelem, aktorem i muzykiem [21.12.23] Monika Richardson i Jamie Malcolm byli małżeństwem przez 11 lat. W 2001 roku na świecie pojawił się ich syn Tomasz. Chłopiec dorastał na oczach kamer. Dziś jest już dorosłym mężczyzną i prowadzi bardzo aktywny tryb życia - uczy się na pilota, jest modelem, aktorem, stawia też kroki w świecie muzycznym. Oto jak wygląda.

📢 Osoby o tych schorzeniach nie powinny jeść bigosu. Im bigos z kapusty kiszonej może zaszkodzić [21.12.23] Bigos to jedno z tradycyjnych polskich dań. Gości na wielu stołach na święta Bożego Narodzenia, ale także przy innych okazjach. Bigos przyrządza się z kapusty, z dodatkiem innych warzyw, mięsa, grzybów, śliwek suszonych. Bigos jest ceniony przez Polaków, ale także przez wielu cudzoziemców za wyjątkowy smak. Ta potrawa zawiera witaminy, minerały i błonnik pokarmowy. Jednak niektóre osoby nie powinny jeść bigosu, gdyż może im zaszkodzić. Sprawdź, kto powinien unikać bigosu w swojej diecie. 📢 Osoby z tymi dolegliwościami nie powinny jeść karpia. Oni powinni odpuścić jedzenie tej ryby w święta [21.12.23] Karp to tradycyjna potrawa wigilijna, która jest na każdym stole w czasie świąt Bożego Narodzenia. Okazuje się jednak, że niektórzy muszą uważać na spożywanie tej ryby. Jeśli cierpimy na różne dolegliwości, to zaleca się unikanie jedzenia karpia. Zobacz, kto musi uważać ze spożywaniem karpia w czasie świąt.

📢 Z tym znakiem zodiaku ułożysz sobie życie - lista. Oto zodiakalne pary, które stworzą szczęśliwy związek [21.12.23] Znaki zodiaku to dwanaście obszarów na niebie, które odpowiadają konkretnej pozycji Słońca w momencie twojego urodzenia. Są one podzielone na miesiące i reprezentują określone cechy charakteru. Każdy znak zodiaku ma zatem swoje specyficzne cechy. Astrologia opiera się na tych znakach, próbując określić charakter danej osoby, ale nie tylko - idzie dalej, starając się zasugerować nam, z kim ułożymy sobie szczęśliwy związek. Zobacz, jaki znak zodiaku do ciebie pasuje, z kim stworzysz szczęśliwy związek - pokazujemy to w naszej galerii.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść kapusty kiszonej. Kiszonki może im zaszkodzić [21.12.23] Kapusta kiszona to składnik wielu świątecznych potraw. Znajdziemy ją w bigosie, pierogach, kapuście z grochem czy pasztecikach. Święta to jednak nie jedyny czas kiedy jemy kapustę kiszoną. Warto pamiętać, ze jest ona bardzo zdrowa i doskonale działa między innymi na odporność. Niestety, nie każdy powinien po nią sięgać. Zobaczcie, kto nie może jeść kapusty kiszonej.

📢 Tyle zapłacimy za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitu 1500 kWh. Kalkulator zużycia prądu [21.12.23] Sejm zdecydował o kontynowaniu pomocy poprzez zamrożeniu cen energii elektrycznej jeśli nie przekroczymy wyznaczonego limitu. Ceny prądu będą zamrożone przez sześć miesięcy, jeśli w tym czasie gospodarstwo domowe nie przekroczy limitu 1500 kWh. Zobaczcie ile zapłacimy za prąd w 2024 roku po przekroczeniu limitów. 📢 Te trzy znaki zodiaku mogą się wzbogacić jeszcze w grudniu - nowy horoskop. Wróżka Azalia przepowiada [21.12.23] Osoby spod niektórych znaków zodiaku mają większe szczęście, niż inni i jeszcze w grudniu mogą się wzbogacić o niezłą sumkę! Wróżka Azalia odczytuje zapisane w gwiazdach tajemnice i przepowiada, kto ma szansę na pieniądze. Zobacz, czy i ty możesz liczyć na dodatkową kasę.

📢 Emerytury dla seniorów od marca 2024 - takie mają być podwyżki. Mamy nową tabelę wyliczeń po waloryzacji [21.12.23] Emeryci i renciści ponownie będą mogli liczyć na spory zastrzyk gotówki. Za sprawą wysokiej inflacji podwyżki emerytur muszą być wyższe. Mamy tabelę wyliczeń waloryzacji emerytur 2024. Zobacz, jakie mogą być świadczenia dla seniorów od marca.

📢 Najładniejsze stroiki świąteczne na stół lub komodę. Zobacz dekoracje na Boże Narodzenie z kwiaciarni [21.12.23] Stroiki na stół lub komodę to jedna z najpopularniejszych dekoracji na święta. Zobacz w galerii zdjęcia najpiękniejszych stroików świątecznych wykonanych przez florystki z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. 📢 Te znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w święta! Wróżka Roma przepowiada - oni będą mieli szczęście w grach losowych [21.12.23] Święta Bożego Nardzenia już za pasem. Na same przygotowania wydamy od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Po tak dużych wydatkach przyda się podreperować domowy budżet. Wróżka Roma wskazuje, które znaki zodiaku mają na to szansę przy niewielkim nakładzie pracy. Wybrane osoby będą miały szczęście w okresie świąt Bożego Narodzenia i mogą wygrać na loterii! Sprawdź, czy twój znak jest na liście.

📢 Najnowsze ulgi podatkowe. Także to odliczysz od podatku w 2024 roku [21.12.23] Te ulgi podatkowe warto znać. Obowiązują od niedawna, a dzięki nim możemy zyskać sporo pieniędzy. Zebraliśmy dla Was listę najnowszych ulg podatkowych, dzięki którym po rozliczeniu podatków w 2024 roku możemy otrzymać zwrot i jeszcze zrobić dodatkowe pieniądze. Zobaczcie koniecznie. 📢 Nie działa TVP INFO i TVP3 Bydgoszcz. Minister Sienkiewicz odwołał prezesów Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i PAP W środę, 20 grudnia, przed południem wyłączono sygnał TVP Info, nie nadają też telewizje regionalne w tym TVP3 Bydgoszcz. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wcześniej poinformowało, że odwołano dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. oraz Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek - stwierdzono.

📢 W siedzibie TVP doszło do przepychanek. Poszkodowana poseł PiS z Włocławka, Joanna Borowiak W budynku Telewizji Polskiej przy Woronicza w Warszawie trwa zamieszanie związane z odcięciem sygnału TVP. Sytuację relacjonuje prawicowy poseł z regionu, Mariusz Kałużny. - Wezwaliśmy policję w związku z naruszeniem dóbr osobistych i pogotowie ze względu na naruszenie nietykalności cielesnej pani poseł Borowiak - poinformował polityk Suwerennej Polski. 📢 Ratusz, bazylika, rynek w Koronowie. Te symbole miasta upodobali sobie uczestnicy konkursu na kartę świąteczną 2023 Rekordowa liczba dzieci wzięła w tym roku udział w konkursie na kartkę bożonarodzeniową, który od lat organizuje Stowarzyszenie „Koronowo budzi się”. Znamy nazwiska zwycięzców. 📢 Uczniowie z "Gastronomika" z Grudziądza brali udział w konkursie na domki z piernika. Zdjęcia Po raz piąty uczniowie Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu wykonali przepiękne domki z piernika biorąc udział w konkursie zorganizowanym w ich szkole. Nad konkursem czuwała Katarzyna Okleja nauczyciel przedmiotów zawodowych.

📢 Minister kultury odwołał władze mediów publicznych. Powołał się na uchwałę Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółe - możemy przeczytać w komunikacie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 📢 Michał Sztybel nowym wojewodą kujawsko-pomorskim. Przejmuje tę funkcję po Mikołaju Bogdanowiczu Premier Donald Tusk odwołał ze stanowiska Mikołaja Bogdanowicza, dotychczasowego wojewodę kujawsko-pomorskiego. Nowym wojewodą został Michał Sztybel, który od 2018 roku był zastępcą prezydenta Bydgoszczy. Spekulacje na temat nowej roli Michała Sztybla były powtarzane od kilku dni.

📢 Wypadek ambulansu z samochodem osobowym w Grudziądzu. Jedna osoba trafiła do szpitala. Zdjęcia Do zderzenia karetki pogotowia pędzącej na sygnałach z samochodem osobowym doszło na skrzyżowaniu ulic Anny Walentynowicz i Legionów. Ratownicy z ambulansu nic się nie stało. Na badania do szpitala odjechał kierowca matiza.

📢 Seniorzy o Międzypokoleniowym Centrum Wiedzy w Grudziądzu: "To kuźnia talentów. To drugi dom". Zdjęcia Na naukę nigdy nie jest za późno - przyznaje Danuta Kołodziejska, jedna ze słuchaczek Międzypokoleniowego Centrum Wiedzy w Grudziądzu. - Mam ponad 80 lat i tutaj zaczęłam uczyć się angielskiego. Bardzo się cieszę. Pani Danuta wraz z pozostałymi "studentami" - seniorami świętowała w teatrze zakończenie drugiego semestru nauki. Słuchacze oprócz okolicznościowych dyplomów otrzymali także tzw. Koperty Życia.

📢 Mikołaj w eskorcie druhów OSP, śpiew, wzruszenia i prezenty! To był finał akcji Onko-Mikołaje w Łasinie i Wydrznie pod Grudziądzem Przepiękny był finał akcji Onko - Mikołaje w domach dziecka w Wydrznie i Łasinie w powiecie grudziądzkim. Druhowie z OSP Łasin niczym posłańcy Mikołaja pędzili wozem do maluchów aby pomóc wolontariuszom Stowarzyszenia Uśmiech Nadziei Dzieciom umieścić pod choinką całą masę prezentów. Prezentów wymarzonych przez dzieci i wyrażonych w listach... A Mikołajami dla nich, byliście Państwo - Nasi Czytelnicy, mieszkańcy regionu.

📢 Rodzinny Jarmark Świąteczny w Solcu Kujawskim po raz drugi na rynku. Mamy zdjęcia Świąteczny jarmark w Solcu Kujawskim to jedna z ostatnich tego typu imprez w powiecie bydgoskim zorganizowana w przededniu Bożego Narodzenia. Wśród atrakcji m. in. żywe zwierzęta. 📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść mandarynek. Im te cytrusy mogą zaszkodzić Mandarynki to ulubiony owoc Polaków, po który sięgamy głównie jesienią i zimą. Wielu z nas nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia bez tych cytrusów. Mandarynki traktuje się jak młodsze siostry pomarańczy, jednak dużo bardziej słodkie i łatwiejsze w obieraniu. Wspomagają układ odpornościowy, poprawiają kondycje skóry, hamują procesy starzenia. Niestety, nie każdy może jeść mandarynki. Zobaczcie, kiedy lepiej ich unikać. 📢 Oto horoskop miłosny na 2024 rok. Na te znaki zodiaku czeka miłość i szczęście w związku Mamy horoskop miłosny na cały 2024 rok. Co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na 2024 rok. Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Niektóre znaki zodiaku czekają duże zmiany w życiu miłosnym! Skorpion, Byk, Ryby, Rak i Koziorożec - te znaki czeka ogromne szczęście w miłości! Sprawdź horoskop miłosny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Dodaj te przyprawy do bigosu, a będzie łatwiej strawny. Oto przepis na lekkostrawny bigos Bigos to danie uwielbiane przez Polaków. Chętnie spożywamy go również w okresie świąt Bożego Narodzenia. Armatyczna, lekko kwaskowa potrawa ma jeden minus - jest bardzo ciężkostrawna. Możemy jednak wzbogacić go o pewne zioła i przyprawy, dzięki którym będzie łagodniejszy dla naszego układu trawiennego. Zobacz, co należy dodać do bigosu, aby był łatwiej strawny. 📢 Przepis na uszka z grzybami, który wykorzystuje sama Magda Gessler. Zobacz jak przyrządzić uszka do barszczu Okres Świąt Bożego Narodzenia obfituje w sporo czasu spędzonego w kuchni. Wielu z nas chce, aby potrawy przygotowane na tych kilka szczególnych dni, były jak najlepiej przygotowane, tak aby ich smak trafiał do każdego. 📢 Tak wyglądała podróż poślubna Iwony i Gerarda z "Sanatorium miłości". Zobaczcie zdjęcia z Omanu! Iwona i Gerard to najbardziej znana para z "Sanatorium miłości", kultowego programu TVP 1. W sierpniu 2023 roku wzięli ślub. Mieli też huczne wesele. Wreszcie przyszedł czas na podróż poślubną. Iwona i Gerard z "Sanatorium miłości" wybrali się do Omanu. Zobaczcie, jak pięknie spędzali tam czas.

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść maku. Im może zaszkodzić świąteczny makowiec W grudniu spożycie maku w Polsce gwałtownie rośnie. Na świątecznych stołach pojawiają się torty makowe, tradycyjne makowce, pokryte słodkim lukrem szneczki, a wcześniej często kluski z makiem. Trudno sobie wyobrazić święta Bożego Narodzenia bez tych smakołyków. Kto nie powinien jeść maku? Osoby z tymi schorzeniami powinny go ograniczać. Sprawdzamy co się dzieje z organizmem, gdy jemy mak.

📢 Mamy przepis na barszcz wigilijny. Przepisy krok po kroku - tradycyjny oraz Gessler i Wachowicz Zgodnie z tradycją, na wigilijnym stole powinno pojawić się 12 potraw, a jedną z nich jest barszcz wigilijny. Przepis na ten wyjątkowy barszcz można znaleźć w wersji autorstwa Magdy Gessler oraz Ewy Wachowicz. 📢 Najmądrzejsze znaki zodiaku - te osoby są najbardziej inteligentne. Takie znaki zodiaku to urodzeni geniusze Inteligencja jest wysoko cenioną cechą. Najbardziej inteligentne znaki zodiaku wyróżniają się bystrością umysłu, wyjątkową umiejętnością rozumowania, to urodzeni geniusze, którzy potrafią świetnie wykorzystać swoją wiedzę. Wysoko na liście najmądrzejszych znaków zodiaku jest Wodnik, Skorpion i Panna. Który ze znaków zodiaku jest najmądrzejszy? Osoby spod jakich znaków zodiaku charakteryzuje wrodzona inteligencja i bystrość umysłu? Zagłębiliśmy się w świat horoskopów i astrologii, aby poznać najmądrzejsze znaki zodiaku. Zobaczcie szczegóły w naszej galerii.

📢 Zabawki z czasów PRL - zdjęcia, aktualne ceny z OLX. Takich teraz dzieci nie znają Stare zabawki z dzieciństwa u każdego wywołują nostalgię. Pamiętasz jeszcze zabawki z PRL-u? Dziś wielu powraca do tych czasów z sentymentem. Resoraki, lalki, żołnierzyki, bączki, pluszaki – dziś na niektórych można sporo zarobić. Zobacz na zdjęciach najpopularniejsze zabawki z czasów PRL. Tyle dziś kosztują. Oto ceny z portalu OLX. 📢 Bombki vintage - zdjęcia, ceny. Świąteczne ozdoby z czasów PRL mają swój niepowtarzalny urok Reflektorki, pajacyki, muchomorki, koszyczki, torebki, łabędzie, księżyce, parasolki, mikołaje, babuszki - takie bombki z czasów PRL przeżywają dziś prawdziwy renesans. Takich świątecznych ozdób w stylu vintage próżno dziś szukać w sklepach. A mają swój urok i... swoją cenę. Unikatowe modele mogą naprawdę sporo kosztować. Kolekcjonerzy polują na konkretne ozdoby. Jakie? Sprawdź, jakie są ceny OLX.

📢 Tak wygląd syna Chucka Norrisa. Dakota jest podobny do ojca? Zobaczcie zdjęcia! Dakota Alan Norris to syn Chucka Norrisa. Jest jednym z sześciorga dzieci słynnego aktora i mistrza świata w karate. Dakota Alan Norris idzie w ślady swojego ojca. Podobnie jak Chuck, uprawia sztuki walki. Zobaczcie, jak wygląda syn Norrisa. Mamy prywatne zdjęcia Dakoty Alana Norrisa. 📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Kartki świąteczne. Zobacz kartki na Boże Narodzenie [ONLINE, DO POBRANIA ZA DARMO] Kartki świąteczne. Zobacz kartki na Boże Narodzenie do pobrania. Szukasz kartek świątecznych online, które można pobrać za darmo? Zebraliśmy cały zestaw darmowych kartek na Boże Narodzenie online. Zobacz przykładowe kartki, wybierz tę, która Ci się podoba, pobierz i wyślij komu chcesz - nic prostszego!

