Przegląd prasy 22.05.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Prasówka 22.05: top 3 artykuły z wczoraj

📢 Takie owoce można jeść przy cukrzycy - mamy listę. Te owoce obniżają poziom cukru we krwi Cukrzyca to przewlekła choroba związana z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w organizmie. W Polsce na cukrzycę chorują ponad 2 miliony osób. Przy cukrzycy konieczna jest zbilansowana dieta dla diabetyków. Owoce i warzywa to bardzo ważna część tej diety. Takie owoce można jeść przy cukrzycy. Sprawdź, jakie owoce możesz jeść, jeśli masz cukrzycę.

📢 ZUS podał dane o wieku emerytalnym. Mamy też tabele prognozy waloryzacji emerytur w 2024 Coraz więcej Polaków przechodzi na emeryturę pierwszego dnia po nabyciu do niej uprawnień. Z danych ZUS przytoczonych przez serwis prawo.pl wynika, że w 2022 roku zrobiło tak 70,3 procent kończących aktywność zawodową seniorów. Rząd przygotowuje więc pomysły, aby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Co ważne - nic na siłę!

📢 Tak mieszka Mateusz Mostowiak z "M jak miłość", czyli Krystian Domagała. Mieszkanie aktora podglądamy na jego zdjęciach Krystian Domagała to popularny aktor młodego pokolenia, który zasłynął z roli Mateusza Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Gwiazdor stroni od skandali i ukrywa swoje życie prywatne przed mediami. Jest jednak aktywny na Instagramie, gdzie odkrywa przed fanami rąbek tajemnicy. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Na wiele osób spod tych znaków zodiaku musisz uważać. Oni mogą okazać się fałszywymi przyjaciółmi Fałszywi przyjaciele to osoby, które pozornie są dla nas życzliwe i troszczą się o nasze potrzeby, lecz tak naprawdę nam zazdroszczą i czekają aż powinie nam się noga. Astrologowie uważają, że takie osoby można rozpoznać na podstawie znaku zodiaku. Osoby spod tych znaków zodiaku często nie życzą nam dobrze.

📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy. 📢 Nawet takie prezenty musisz zgłosić do urzędu skarbowego. Oni muszą zapłacić podatek Prezenty uznawane są za darowiznę, która podlega podatkowi od spadków i darowizn. Prezenty otrzymujemy z różnych okazji: urodzin, ślubu, świąt. To jakie to są prezenty zależy od naszych możliwości finansowych. Jeśli chodzi o darowizny, prezenty od najbliższej rodziny są zwolnione z podatku, jednak trzeba dopełnić formalności. Zobaczcie, które prezenty musimy zgłosić do urzędu skarbowego.

📢 Tak dziś wygląda Olga Buława, Miss Polski 2018. Najpiękniejsza polska stewardessa w dzieciństwie odwiedzała Sępólno Jedna z najpiękniejszych Polek 1,5 roku temu wyszła za mąż i urodziła dziecko. Olśniewająca urodą stewardessa Polskich Linii Lotniczych LOT, zwyciężając w 2018 roku konkurs Miss Polski, była jego najstarszą uczestniczką. Mało kto wie, że 32-letnia Olga Buława ma rodzinę w Sępólnie Krajeńskim. 📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Oto dom Ilony Janyst - Anety z "M jak miłość". Bardzo rodzinne życie aktorki [zdjęcia - 22.05.2023] Ilona Janyst jest znana szerszej publiczności z roli Anety Chodakowskiej w serialu "M jak miłość". Choć jej postać początkowo wywołała niemałe zamieszanie w serialu, ostatecznie przeszła pozytywną przemianę i widzowie ją pokochali. Aktorka utrzymuje kontakt ze swoimi fanami na Instagramie. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień. 📢 To można wnieść na egzamin ósmoklasisty w 2023 roku. Mamy listę dozwolonych przedmiotów Egzamin ósmoklasisty odbywać się będzie w dniach 23-25 maja 2023. Jest to egzamin obowiązkowy, do którego musi podejść każdy uczeń kończący ósmą klasę szkoły podstawowej. Nie ma progu minimalnego punktów jakie uczeń musi zdobyć na tym egzaminie. Zobaczcie, jak będzie przebiegał egzamin i jakie przyboru będzie można wnieść na egzamin ósmoklasisty.

📢 To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Mamy tabele wyliczeń dodatkowych przelewów [22.05.2023] To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Tak wygląda teraz Szymek Solejuk z serialu Ranczo. Maciej Cempura jest nie do poznania - zdjęcia! Któż nie pamięta Szymka Solejuka, niezwykle inteligentnego chłopca z serialu "Ranczo"? Grał go Maciej Cempura. Dziś to już dorosły mężczyzna. W "Ranczu" zadebiutował w wieku 10 lat. Dziś ma ich 27. Zobaczcie, czym dziś się zajmuje i jak wygląda Maciej Cempura, który w serialu "Ranczo" grał Szymka Solejuka. 📢 Tak na zdrowie wpływa bez lilak. Oto właściwości zdrowotne bzu [22.05.2023] Maj to zdecydowanie miesiąc bzu lilaka. Najróżniejsze odmiany rośliny bujnie kwitną w ogrodach, parkach oraz w przydrożnych zagajnikach. Nie każdy wie, że jego ogromnymi zaletami, oprócz efektywnego kwiatostanu i intensywnego zapachu, są właściwości zdrowotne. Z bzu można przygotować syropy, napary, odwary, wyciągi wodne czy nalewki. Zobacz, na jakie schorzenia może pomóc.

📢 Takie są zarobki w sklepach w centrum handlowym. Tak płacą w sieciówkach - mamy przykłady [BIEDRONKA, LIDL, PEPCO, MEDIA EKSPERT - 22.05.23] Na jakie zarobki można liczyć pracując w handlu? Ile zarabiają pracownicy sieciówek? Praca w handlu różni się w zależności od miejsca pracy, miejscowości, stanowiska a nawet stażu pracy. Sieci handlowe od lat prześcigają się w zabieganiu o klienta i pracownika. Zobaczcie, ile zarabiają osoby zatrudnione w popularnych sieciach handlowych. 📢 Tyle kosztuje używanie popularnych urządzeń elektrycznych dane z 2023 roku. Tyle płacimy za lodówkę, telewizor i inne sprzęty [22.05.2023] Nasze domy naszpikowane są elektryką. Od oświetlenia po popularne urządzenia codziennego użytku. Coraz częściej wybierając nowe urządzenia zwracamy uwagę na to ile dany sprzęt będzie zużywał prądu elektrycznego. Gdy rachunki idą w górę szukamy oszczędności, aby sobie w tym pomóc zobaczcie, które urządzenia warto wyłączyć z prądu i kiedy nam się to najbardziej opłaca. Przygotowaliśmy dla was konkretne miesięczne wyliczenia zużycia urządzeń elektrycznych.

📢 Takie są stawki za prąd gdy przekroczymy limit 2000 kWh. Oto kalkulator zużycia prądu w 2023 roku [22.05.2023] Koszt 1 kWh może być różny, w zależności od tego czy został przekroczony limit 2000 kWh. Osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch podwyżek dla wszystkich - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wróciła do dawnego poziomu 23%. Zobaczcie, jak zmienią się ceny prądu po przekroczeniu limitu. 📢 Tak uzyskasz efekt opalonej skóry bez słońca. Oto "słoneczna dieta" - najlepsze domowe sposoby na piękny kolor skóry [22.05.2023] Jak uzyskać efekt opalonej, pięknej, zdrowej i brązowej skóry bez słońca, solarium czy samoopalacza? Okazuje się, że jest to możliwe! Eksperci podpowiadają, że aby mieć piękny kolor skóry bez wystawiania jej na szkodliwe i intensywne promieniowanie UV, wystarczy włączyć do swojej codziennej diety kilka produktów, które zmieniają odcień skóry. To tzw. "słoneczna dieta". Zobacz teraz w naszej galerii najlepsze domowe sposoby piękny kolor skóry.

📢 Tak przedłużysz żywotność konwalii w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet konwalii zachował świeżość [22.05.2023] Konwalie kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Konwalie rosną dziko w lasach, ale równie chętnie są uprawiane w ogrodach i parkach. Bukieciki konwalii są chętnie przynoszone do domu. Konwalie w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Konwalie zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny zapach, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet konwalii stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć żywotność konwalii w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości konwalii. Poznaj je teraz w naszej galerii. 📢 Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali [22.05.2023] Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska!

📢 W tych miejscach znajdziesz kościół i plebanię z serialu "Ojciec Mateusz". I nie jest to Sandomierz [22.05.2023] Gros scen do kultowego serialu TVP 1 "Ojciec Mateusz" kręcona jest w Sandomierzu. Miasto w filmie jest wspaniale wyeksponowane. Serial sprawił, że Sandomierz jest jeszcze chętniej odwiedzany przez turystów. Nie wszyscy jednak wiedzą, że część scen powstaje w Warszawie i pod Warszawą. Zobaczcie, co odkrył ze swoją rodziną Sławomir Szeliga z Inowrocławia. 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne [22.05.2023] Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Tego nie jedz, gdy masz kłopoty ze wzrokiem. Seniorzy powinni tego szczególnie unikać [22.05.2023] Wzrok, czyli zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez pewien zakres promieniowania elektromagnetycznego (u człowieka ta część widma nazywa się światłem widzialnym). O oczy powinniśmy zadbać nie tylko ograniczając ekrany, ważna jest także dieta odpowiednia dla naszego wzroku. Zobaczcie jakich produktów unikać w diecie dla dobra naszych oczu. 📢 Ten błąd przy praniu może cię sporo kosztować. Przez to pralka pobiera o wiele więcej energii [22.05.2023] Często bez większej refleksji ustawiamy codzienne pranie na określoną temperaturę. Tymczasem to, w ilu stopniach pierzemy nasze ubrania, może wpływać nie tylko na ich stan wizualny, ale również przedkłada się na wyższe rachunki. Oto najczęściej popełniane błędy podczas prania. Przez nie pralka pobiera więcej energii.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku tworzą idealne związki. To najlepiej dobrane pary [22.05.2023] Czy idealne związki istnieją? Czy dwie obce osoby mogą stworzyć zgodną parę? Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary. 📢 Mandat na rowerze. Oto stawki na rok 2023. Uważaj - za to grożą najwyższe kary dla rowerzystów [22.05.2023] Mandat dla rowerzysty. Wiosna, słońce, więc Polacy wyciągają rowery z piwnic. Pamiętajcie: warto sprawdzić stan techniczny roweru i przestrzegać przepisów. Za co można dostać mandat na rowerze? Czasami można zapłacić nawet kilka tysięcy złotych kary. Alkohol, brak dzwonka, zbyt duża prędkość - za to możesz dostać mandat w czasie jazdy rowerem. Oto aktualny taryfikator na rok 2023.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem - zdjęcia [22.05.2023] Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto [22.05.2023] Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Takie są skutki jedzenia arbuza. To się dzieje z organizmem, gdy jemy arbuzy [22.05.2023] Arbuz to sezonowy owoc, który cieszy się popularnością szczególnie w sezonie letnim. Ten owoc składa się w ponad 90% z wody, dzięki temu doskonale gasi pragnienie. Jedzenie arbuza wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce. 📢 Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje [22.05.2023] Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!

📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci [22.05.2023] Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać [22.05.2023] Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie.

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów [22.05.2023] W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać [22.05.2023] Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście [22.05.2023] Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 [22.05.2023] Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach.

📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik [22.05.2023] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Wypadek pod Chełmżą. Lądował śmigłowiec LPR Zgłoszenie o niebezpiecznym zdarzeniu na drodze krajowej nr 91 wpłynęło do strażaków z KM PSP Toruń w niedzielę, 21 maja, o godz. 15.29. W wyniku wypadku poszkodowana została jedna osoba. 📢 W Grudziądzu mężczyzna miał zniknąć w Wiśle. Przez kilka godzin szukali go strażacy i policjanci [wideo, zdjęcia] W niedzielę (21 maja 2023) w Grudziądzu trwały poszukiwania mężczyzny, który miał być widziany w Wiśle, by za chwilę zniknąć pod wodą. Akcja poszukiwawcza trwała kilka godzin.

📢 Abramczyk Polonia Bydgoszcz - PSŻ Poznań. Jest wygrana, ale do optymizmu bardzo daleko [zdjęcia] Abramczyk Polonia, nie bez trudu, pokonała ekipę PSŻ. Bydgoszczanie dopisali kolejne punkty do swojego dorobku, ale kibiców nie uspokoili. Forma seniorów pozostawia sporo do życzenia. 📢 W farze w Chełmnie dzieci przyjęły Pierwszą Komunię Świętą [zdjęcia] W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie dzieci w niedzielę (21.05.2023) przyjęły pierwszą Komunię Świętą. To ważne wydarzenie i święto uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie. 📢 Pierwsza Komunia Święta w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Bydgoszczy [zdjęcia] W niedzielę, 21 maja, dzieci - uczniowie trzecich klas szkoły podstawowej po raz pierwszy przystąpiły do sakramentu komunii świętej. Tego dnia Pierwsza Komunia Święta miała miejsce w dwunastu bydgoskich parafiach, m.in. w parafii pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

📢 W parafii Bł. M. Kozala w Lipnie dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny. Poprzedzają go długie przygotowania, bo dziecko oraz jego rodzice przygotowują się zwłaszcza pod względem duchowym na przyjęcie Pana Jezusa. W końcu przychodzi ten dzień! W odświętnych strojach, po spowiedzi świętej, dziecko i rodzice, stają w gotowości. Tak też było w parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie. Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 80 dzieci! Wszyscy byli w stosownych szatkach, ale też elegancko ubrani.

📢 To dzieje się z organizmem, gdy pijemy kawę na czczo. Oto możliwe skutki uboczne Rozpoczynacie dzień od filiżanki małej czarnej? Pewnie wielu z was zastanawiało się, jakie to ma skutki dla organizmu. Czy można pić kawę na czczo? Zobacz, co się z nami dzieje, gdy pijemy kawę na pusty żołądek.

📢 Te osoby są ustawowo zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. Poznaj szeroką listę zwolnionych Te osoby są ustawowo zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Oto mapa kleszczy 2023 - tu jest teraz najwięcej kleszczy. W tych miejscach trzeba szczególnie uważać na kleszcze Kleszcze atakują i są poważnym zagrożeniem! Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy a w 2023 roku jest ich dużo więcej niż w ostatnich latach. Te niebezpieczne pajęczaki przenoszą boreliozę i inne groźne choroby - już co trzeci kleszcz może powodować zakażenie. Gdzie w Polsce jest najwięcej kleszczy? Oto mapa kleszczy 2023. Zobacz teraz miejsca, w których trzeba szczególnie uważać.

📢 Oto najbardziej trujące rośliny świata. Lepiej ich nie dotykać - te rośliny mogą być bardzo niebezpieczne Niektóre rośliny wyglądają ładnie i niegroźnie, ale mogą być śmiertelnie trujące. Wiele roślin zawiera toksyczne substancje - rosną dziko w krajach tropikalnych, ale trujące rośliny można spotkać także w naszych ogrodach i domach! Czasem nawet dotknięcie lub przejście obok niewinnie wyglądających kwiatów może skończyć się tragicznie. Niektóre z tych groźnych roślin można spotkać także w Polsce! Oto najbardziej trujące rośliny świata - sprawdź koniecznie.

📢 Podwyżki dla nauczycieli 2023. Takie pieniądze dostaną jeszcze nauczyciele w tym roku [stawki] W 2023 roku pensja zostanie podwyższona dwukrotnie. Pierwsze zmiany weszły już w życie w styczniu. Na jakie wynagrodzenie będą mogli liczyć nauczyciele? O ile wzrośnie ich pensja? Nauczyciele, podobnie jak inni pracownicy budżetówki, mogą liczyć na znaczne podwyżki. Zobaczcie w naszej galerii, o ile wzrośnie pensja nauczycieli w 2023 roku.

📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów. 📢 Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski: Dzisiaj Bachmut jest już tylko w naszych sercach. Rosjanie przejęli kontrolę nad miastem Dzisiaj Bachmut jest już tylko w naszych sercach - oświadczył w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas szczytu G7 w Hiroszimie w Japonii. Wcześniej Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy informował, że walki o miasto wciąż trwają. Okazuje się jednak, że Rosjanom udało się zdobyć pełną kontrolę nad okupowaną przez wiele miesięcy miejscowością.

📢 Takie są skutki jedzenia kalafiora - mamy listę. To się dzieje z organizmem, gdy jesz kalafior Kalafior to jedno z popularniejszych warzyw spożywanych w Polsce. Ma kilka odmian i jeszcze więcej wartości odżywczych. Działa prozdrowotnie na organizm człowieka. Poznaj skutki jedzenia kalafiora. To się dzieje z organizmem, gdy jesz kalafior.

📢 Jak będzie wyglądał ostatni dzień istnienia naszego regionu? Zobacz katastroficzną wizję upadku twojego miasta Futurolodzy od lat starają się przewidzieć przyszłość. Ale pewne jest jedno - nic nie trwa wiecznie. dlatego zleciliśmy sztucznej inteligencji wyobrażenie ostatnich dni istnienie Polski i miast regionu. 📢 Kibice na derbach regionu kujawsko-pomorskiego Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz [zdjęcia] Blisko tysiąc kibiców uczestniczyło na żywo w piłkarskich derbach regionu kujawsko-pomorskiego Zawisza Bydgoszcz - Olimpia Grudziądz. Nie zawiedli się, bo walki i emocjonujących sytuacji pod bramkami nie brakowało.

📢 Takie długi ulegają przedawnieniu w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać Dług to niespłacone jeszcze zobowiązanie. Kiedy jedna osoba pożycza pieniądze od drugiej, to ma wobec niej dług, gdyby nie wywiązała się z obowiązku oddania pożyczki w terminie. Są jednak takie długi, których spłacać nie musimy, to długi, które uległy przedawnieniu. Kiedy dochodzi do przedawnienia, jakie warunki trzeba spełnić, aby dług się przedawnił? Zobaczcie, które długi przedawniają się w 2023 roku. 📢 Takie są najwygodniejsze buty do sukienek i spódnic. W tych modelach nogi prezentują się zjawiskowo W sezonie wiosenno-letnim chętnie zamieniamy spodnie na przewiewne i kobiece sukienki oraz spódniczki. Pojawia się jednak kłopot z doborem właściwego obuwia. Chcemy bowiem wyglądać pięknie, ale także cieszyć się komfortem i swobodą. Specjalnie dla tego, przygotowaliśmy zestawienie najwygodniejszych butów do spódnic i sukienek.

📢 Tyle kosztują działki ROD w szczycie sezonu w Kujawsko-Pomorskiem Sypnęło ofertami na sprzedaż działek rekreacyjnych w województwie kujawsko-pomorskim. Wiosną i latem ceny pną się do góry, mimo to zainteresowanie działkami nie spada. Sprawdziliśmy aktualną ofertę. Zobaczcie w naszej galerii. 📢 Takie będą zasady nowego 800 plus na dziecko. Zobacz od kiedy i dla kogo waloryzacja 500 plus Takie będą zasady nowego 800 plus na dziecko. Prawo i Sprawiedliwość na swojej konwencji programowej zapowiedziało waloryzację świadczenia 500 plus do 800 złotych. Jakie będą zasady przyznawania pieniędzy? Od kiedy i dla kogo będzie zwiększone świadczenie? Sprawdź najnowsze informacje. 📢 Tak wygląda teraz dom wójta z serialu Ranczo. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

📢 Mamy horoskop na weekend 19-21 maja 2023. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend - 19-21 maja 2023? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii. 📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Wyjaśniamy najlepsze terminy dla emerytów Zobaczcie wyliczenia przejścia na emeryturę w poszczególnych miesiącach 2023 roku. Jeśli niektórzy zdecydują się poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu i ogrodzie Katarzyny Pakosińskiej. W tym miejscu jest pięknie niczym w bajce Katarzyna Pakosińska sławę zyskała dzięki "Kabaretowi Moralnego Niepokoju". Choć od lat nie jest członkiem grupy, aktywnie udziela się w przestrzeni artystycznej i rozwija karierę aktorską. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zobacz w naszym artykule, jak mieszka i żyje na co dzień!

📢 Jeśli masz kłopoty z pamięcią - nie jedz tych produktów. Seniorzy i uczniowie powinni ich unikać Za pamięć odpowiada nasz mózg. Warto pamiętać, że trzeba go ćwiczyć tak samo jak inne mięśnie aby działał jak najdłużej. O tym, że musimy dbać o nasze serce, wątrobę czy nogi nie musimy nikogo przekonywać. Tak samo powinniśmy zadbać o mózg. Na początek warto wprowadzić zdrową dietę, która usprawni działanie mózgu. Przede wszystkim warto wyeliminować z menu produkty zbędne, które pogarszają naszą pamięć. Jakie to produkty? Sprawdźcie. 📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje 2023 roku. Takie kwoty dostaniemy w ramach wczasów pod gruszą - mamy przykłady Wczasy pod gruszą to świadczenie, które otrzymujemy z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. O jego wysokości decyduje przede wszystkim wysokość dochodów z ubiegłego roku na członka rodziny. Kilka osób zdradziło nam stawki, jakie otrzymują w ramach wczasów pod gruszą w 2023 roku. Zobaczcie. 📢 Te rośliny warto sadzić obok róż. Dzięki temu róże obsypią się kwiatami i będą zdrowo rosły Róże to prawdziwe królowe ogrodów. Jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów nie są łatwe w uprawie, jednak kilka trików sprawi, że będą obficie kwitły i zdrowo rosły. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których bliskość róże bardzo lubią. Jakie rośliny warto sadzić obok róż? Oto lista roślin, które powinny znaleźć się blisko róż w ogrodzie. Sprawdź - dzięki temu róże obsypią się kwiatami!

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Horoskop na lato 2023. Taki jest horoskop na wakacje dla wszystkich znaków zodiaku Taki jest horoskop na lato 2023. Co nas czeka w najbliższych miesiącach? Który ze znaków zodiaku powinien zadbać o swoje zdrowie? Co zapisały dla Ciebie gwiazdy na lato 2023 roku? Sprawdźcie horoskop dla wszystkich znaków zodiaku dotyczący miłości, pracy i zdrowia. Przygotowaliśmy najnowszy letni horoskop.

📢 Wakacje w PRL-u i w latach 90. Tak kiedyś wyglądał letni wypoczynek - zobacz archiwalne zdjęcia Pobyt w nadmorskim kurorcie, górskim ośrodku, na koloniach i obozach w schroniskach, u babci na wsi, pod namiotem, w domku letniskowym – tak wyglądały wakacje Polaka w czasach PRL-u. Wówczas letni wypoczynek był tani, bo przysługiwał każdemu pracownikowi z Funduszu Wczasów Pracowniczych lub „wczasów pod gruszą”. W tamtych latach nie były to egzotyczne podróże, lecz skromny wypad – najczęściej nad Bałtyk lub łono natury. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek z kabaretu "Nowaki". Oto prywatne zdjęcia gwiazdy Adrianna Borek jest jedną z najsłynniejszych kobiet na polskiej scenie kabaretowej. Wraz z Tomaszem Marciniakiem oraz Kamilem Pirógiem tworzy grupę "Nowaki", która od lat bawi do łez widownie na największych festiwalach i imprezach rozrywkowych. Jaka jest na co dzień? Rąbek tajemnicy odsłaniają media społecznościowe.

📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać. 📢 Dodatkowe zwroty podatku z Trzynastej Emerytury 2023. Mamy wyliczenia, ale na przelewy trzeba poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury.

📢 Zmiany w wypłatach emerytur w maju 2023. Oto tabela wyliczeń emerytur po waloryzacji W kwietniu emeryci otrzymywali emerytury wraz z "trzynastką", więc przelewy były wyższe. W maju zdecydowana większość seniorów otrzyma podstawowe świadczenie, powiększone o wskaźnik waloryzacji, ale to kwoty znacznie wyższe niż w poprzednim roku o tej samej porze. Szczegółowe wyliczenia przeczytasz w poniższej galerii.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami. 📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie!

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę!

📢 Tyle pieniędzy można przechowywać w domu. Oto dlaczego warto mieć gotówkę w domu - stan danych na kwiecień 2023 Choć coraz częściej korzystamy z możliwości płatności kartą to czasem warto nadal posiadać gotówkę. Nie wszędzie da się zapłacić kartą. A czy są jakieś limity dotyczące posiadania gotówki? Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące przechowywania pieniędzy w domu? Postanowiliśmy to sprawdzić.

📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Tak wygląda w środku dom Maryli Rodowicz - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję królowej polskiej piosenki Oczkiem w głowie Maryli Rodowicz jest ogród z tarasem. Teren jest bardzo zadbany, zapewnia dyskrecję i spokój gospodyni domu, która uwielbia opiekować się roślinami. To także jedno z ulubionych miejsc kotów. Ogród naprawdę robi wrażenie!

📢 Taka może być waloryzacja emerytur w 2024 roku. Mamy prognozowaną tabelę wyliczeń Waloryzacja emerytur to proces dostosowywania wysokości emerytur i rent do zmiany poziomu cen towarów i usług na rynku. Celem waloryzacji jest zachowanie realnej wartości świadczeń emerytalnych i rentowych w czasie, aby emeryci i renciści nie tracili na wartości swojego świadczenia w wyniku inflacji. Zobaczcie, do jakich zmian w emeryturach może dojść w 2024 roku. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 Oto pewniaki na egzamin ósmoklasisty z matematyki. Oto rady nauczycielki matematyki [TOP 10] Egzamin ósmoklasisty z matematyki dla wielu uczniów jest największym wyzwaniem. Można jednak oswoić stres powtarzając egzaminacyjne pewniaki! To warto przypomnieć sobie przed egzaminem - podpowiada Agnieszka Poliszak-Trzosek, nauczycielka matematyki w SP 56 w Bydgoszczy. 📢 Jeśli masz te objawy nie jedz truskawek! Kto nie powinien jeść tych owoców? Sezon letni to przede wszystkim rodzime warzywa i owoce. Wielu z nas czeka na truskawki, maliny czy czereśnie. Truskawki to z pewnością jeden z ulubionych owoców Polaków. Można je jeść pod wieloma postaciami. Jak się okazuje nie dla każdego te pyszne owoce będą dobre. Kto powinien unikać tych smakowitych owoców? Sprawdziliśmy.

