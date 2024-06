Przegląd prasy (22.06.2024). Zobacz prasówkę z najważniejszymi wydarzeniami z wczoraj. Bądź na bieżąco

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 21.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Urząd Marszałkowski wykupi basen solankowy w Ciechocinku. To ratunek dla zabytku”?

Prasówka 22.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Urząd Marszałkowski wykupi basen solankowy w Ciechocinku. To ratunek dla zabytku Basen termalno-solankowy w Ciechocinku jest zamknięty od 2002 roku. W 2009 roku obiekt wraz z działką został sprzedany prywatnemu właścicielowi, kilka razy zmieniał właściciela i popadał w ruinę.

📢 Ten bob jest idealny dla kobiet po 50 - zdjęcia i inspiracje na lato. Ta fryzura odejmie lat [22.06.2024] Bob to fryzura, która niezmiennie zachwyca swoją elegancją i prostotą. Jest to wybór wielu kobiet na całym świecie, nie tylko ze względu na atrakcyjny wygląd, ale również przez możliwość dopasowania do różnych typów urody. Zobaczcie, jakiego boba wybrać dla kobiet dojrzałych. Oto najlepsze uczesanie dla kobiet po 50.

📢 Znów śmiertelny wypadek pod Cierpicami na DK 10. Kierowca zginął na miejscu Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło około godziny 17:00 na DK 10 w Cierpicach pod Toruniem. Śmierć na miejscu poniósł kierujący busem marki Toyota.

Prasówka 22.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Takie mają być zasady nowego abonamentu RTV. Nowa obowiązkowa opłata, czyli składka audiowizualna [22.06.2024] Zmiany w systemie opłat za korzystanie z mediów publicznych są na horyzoncie. Obecny model abonamentu RTV, obciążający posiadaczy odbiorników radiowych i telewizyjnych, ma zostać zastąpiony nową opłatą audiowizualną. Ta zmiana, mająca na celu uproszczenie procesu płatności i wprowadzenie ulg dla wybranych grup społecznych, może jednak oznaczać wyższe obciążenia finansowe dla wielu użytkowników.

📢 Uważaj na te warzywa przy ogórkach! Przez nie ogórki chorują i jest ich mniej [22.06.2024] Ogórki cieszą się dużą popularnościach w domowych uprawach. Stanowią źródło cennych składników mineralnych i wyśmienicie smakują. Chętnie dodajemy je do różnego rodzaju dań, kanapek czy kisimy w słoikach. Aby cieszyć się dorodnymi plonami ogórków, należy uważać na to, gdzie je sadzimy. Ogórki źle znoszą towarzystwo niektórych warzyw. Sprawdź jakich. 📢 Tak mieszka Roxie Węgiel ze swoim mężem Kevinem. Oto dom świeżo upieczonego małżeństwa [22.06.2024] Roksana Węgiel wiosną 2024 roku wzięła ślub z Kevinem Mglejem. Ich związek od początku wzbudzał wiele kontrowersji z powodu dużej różnicy wieku. Para mieszka w luksusowym, 100-metrowym apartamencie we Warszawie. Oto zdjęcia wnętrz. 📢 Nowa lista lektur szkolnych 2024. Wiemy, co z "Panem Tadeuszem", "Chłopami" i "Potopem" [22.06.2024] Do końca czerwca opublikowana zostanie nowa podstawa programowa z listą lektur - powiedziała ministra edukacji Barbara Nowacka. Zaznaczyła, że "Chłopi" i "Potop" pozostaną na liście, ale czytani będą we fragmentach, a z listy znikną dzieła Jarosława Rymkiewicza i Jacka Dukaja.

📢 Oto horoskop majów na 2024 i nie tylko. Taki według ich wierzeń jest twój kamień szczęścia [22.06.2024] Poznaj pradawne tajemnice ludu Majów! Dowiedz się co twoja data urodzenia mówi o tobie, jaki minerał jest ci przypisany i co cię czeka w przyszłości. 📢 Tak wygląda córka Dariusza Szpakowskiego - Gabriela. 25-latka chce zostać aktorką [22.06.2024] Dariusz Szpakowski to jeden z najpopularniejszych polskich komentatorów sportowych. Był wielokrotnie nagradzany i zapraszany do programów telewizyjnych. Dziennikarz od ponad 30 lat jest w szczęśliwym małżeństwie z aktorką Grażyną Strachotą. Para ma dwie córki, a jedna z nich, planuje iść w ślady mamy. Tak wygląda 25-letnia Gabriela Szpakowska.

📢 Czternasta Emerytura 2024 - mamy oficjalne wyliczenia netto z ZUS. Takie pieniądze dla seniorów we wrześniu [22.06.2024] W tym roku seniorzy ponownie otrzymają dodatkowe pieniądze w postaci czternastej emerytury. ZUS przekazał nam oficjalne wyliczenia. Wiemy, ile otrzymają seniorzy. Zobacz wyliczenia!

📢 Przy tych schorzeniach nie można jeść borówek amerykańskich. Oto kiedy mogą zaszkodzić [22.06.2024] Borówka amerykańska to źródło witaminy C, dlatego warto sięgać po nie w sezonie letnim, ale nie tylko. To owoce o niskiej kaloryczności i dużej zawartości składników odżywczych. Regularne jedzenie borówek ma dobry wpływ na nasze zdrowie. Niestety nie każdy powinien po nie sięgać. Zobaczcie, kiedy nie powinniśmy jeść borówek amerykańskich. 📢 Najlepsze sposoby na osy i szerszenie. Te triki pomogą ci wypędzić je z domu [22.06.2024] Co możemy zrobić, aby osy i szerszenie omijały nasze domy i ogródki? Otóż istnieje kilka bardzo prostych sposobów na odstraszenie tych owadów. Sprawdź, co zrobić, aby nie mieć kłopotów z osami i szerszeniami. 📢 Eurojackpot - 21.06.2024 roku. Poznaj ostatnie wyniki losowania Eurojackpot Kolejne losowanie przyniesie kolejne wygrane w Eurojackpot w Polsce. Sprawdźcie wyniki.

📢 Oto horoskop anielski na rok 2024. Sprawdź, czy twój Anioł Stróż nad tobą czuwa Chcesz wiedzieć, czy uda ci się zrealizować Twoje plany na drugą połowę roku? Sprawdź najnowszy horoskop i dowiedz się, czy Anioły będą nad tobą czuwać! 📢 Oto horoskop cygański. Według tych wierzeń - te osoby będą miały kasę, a inne kochają przepych Romowie od wieków znani byli ze swojej sztuki przewidywania przyszłości, bazując na czytaniu układu linii dłoni oraz wróżenia ze specjalnych kart. Nie wszyscy jednak wiedzą, że mają oni także nieco odmienny podział znaków zodiaku i własny horoskop. Poznaj tajniki romskiej magii i sprawdź co cię czeka!

📢 Oto pomysły na krótkie włosy. Mamy listę 10 sposobów pielęgnacji - dzięki nim twoja fryzura zachwyci wszystkich W tym sezonie niezwykle modne są fryzury typu bob, czy pixie cut. Pasują do każdego typu urody, są bardzo praktyczne, szczególnie podczas upalnego lata, a dodatkowo odejmują lat. Jeśli jednak nie będziemy odpowiednio dbać o nasze włosy, to osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego.

📢 Tak dziś wygląda Grażyna Torbicka. Właśnie skończyła 65 lat - zobaczcie zdjęcia! Grażyna Torbicka to niezwykle popularna i lubiana polska dziennikarka, konferansjerka i prezenterka telewizyjna. Specjalizuje się w tematyce filmowej. Świetnie czuje się jako prowadząca duże gale i festiwale. Niedawno skończyła 65 lat. Zobaczcie, jak zmieniła się przez ostatnie lata. Tak wygląda dziś Grażyna Torbicka, z domu Loska. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Nicola Zalewski. Oto rodzina piłkarza reprezentacji Polski W czwartek 21 marca Polska rozgromiła Estonię w barażu o Euro 2024. Biało-czerwoni zakończyli spotkanie z wynikiem 5:1. Gwiazdą meczu był młody 22-letni piłkarz Nicola Zalewski. Oto jak mieszka i żyje na co dzień. Zobacz w artykule prywatne zdjęcia. 📢 Śmiałe zdjęcia Anny Lewandowskiej. Żona Roberta Lewandowska tym razem niewiele ukryła Anna Lewandowska to jedna z najbardziej popularnych celebrytek w Polsce. Kiedyś sportsmenka, teraz żona najlepszego polskiego piłkarza, ale także aktywna businesswoman. Anna Lewandowska pokazała fanom swoje wysportowane ciało. Tak wygląda w bardzo skromnych kreacjach!

📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer. Willa należy do jego ojca Zygmunta Chajzera Filip Chajzer nie zwalnia tempa. Popularny dziennikarz i prezenter telewizyjny ostatnio odnalazł się w branży gastronomicznej. W mediach społecznościowych promuje swoją niedawno otwartą budkę z kebabem. A co słychać u niego prywatnie? Okazuje się, że od dłuższego czasu mieszka w willi na warszawskiej Sadybie. Jak donoszą media, dom należy do jego ojca - Zygmunta Chajzera. Zobacz niesamowite wnętrza.

📢 Pelargonia pokryje cały balkon aż do późnej jesieni. Oto domowa odżywka - zapłacisz mniej niż 5 złotych Pelargonie nazywane są królowymi balkonów! Odpowiednio pielęgnowane bujnie kwitną wypełniając przestrzeń kolorami i intensywnymi zapachami. Aby cieszyć się pelargoniami aż do późnej jesieni, należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. Niezawodne w tym zakresie są produkty, które znajdziemy we własnej kuchni. Zobacz, jak przygotować domowy nawóz do pelargonii, który zapewni jej właściwe warunki wzrostu.

📢 Tyle będziemy płacić za prąd od 1 lipca 2024 roku. Oto najnowsze stawki Od 1 lipca 2024 roku przestaje obowiązywać tarcza, która pozwalała na zamrożenie naszych rachunków za prąd. Jeśli zmieściliśmy się w limicie ustalonym przez rząd korzystaliśmy z niższych cen za energię elektryczną. Wraz z końcem czerwca tarcza ta przestaje obowiązywać. Co będzie dalej? Ile teraz będziemy płacić za energię elektryczną? Sprawdźcie. 📢 Tomasz Lis z nową partnerką Moniką - tak mieszka i żyje na co dzień. Oto dom dziennikarza. Zobacz zdjęcia Życie prywatne Tomasza Lisa przez lata wzbudzało kontrowersje. Dziennikarz po latach odszedł od Kingi Rusin, po to by związać się z Hanną Lis - która była świadkową na jego pierwszym ślubie. Jednak małżeństwo z Hanną Lis również nie przetrwało. Teraz gwiazdor układa sobie życie u boku Moniki Urbańczyk. Oto jak mieszkają i żyją na co dzień.

📢 Trik Pani Patrycji na niekwitnący skrzydłokwiat. Zaleca dodanie tego do doniczki raz w tygodniu Pani Patrycja radzi, że jeśli Twój skrzydłokwiat nie kwitnie, warto przyjrzeć się warunkom, w jakich jest uprawiany. Skrzydłokwiaty to rośliny, które potrzebują odpowiedniej wilgotności podłoża oraz odpowiedniego oświetlenia. Zbyt intensywne nasłonecznienie lub przesuszenie gleby mogą spowodować, że roślina przestanie kwitnąć. Skrzydłokwiaty najlepiej czują się w miejscach o rozproszonym świetle, a ich podłoże powinno być zawsze lekko wilgotne, ale nie mokre.

📢 Porcelana PRL z lat 70. i 80. poszukiwana przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nią zapłacić [22.06.2024] Porcelanowe naczynia i dekoracje w czasach PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły jednak głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny peerelowskiej porcelany.

📢 Tak wygląda syn Artura Barcisia, Norka z "Miodowych Lat". Franciszek ma już 35 lat Uwielbiany przez miliony telewidzów Artur Barciś, znany choćby z kultowych seriali "Miodowe lata" i "Ranczo", to prywatnie ojciec Franciszka Barcisia, dziś dorosłego mężczyzny, który ma swoją rodzinę. Choć jedyny syn doskonałego aktora nie wybrał artystycznej kariery, otarł się jednak o pracę na planie, grając epizodyczne role. Zobaczcie, jak wyglądał kiedyś, a jaki jest teraz syn Artura Barcisia. Oto Franciszek Barciś na zdjęciach sprzed lat i obecnie. 📢 Syn Andrzeja Rosiewicza - tak wygląda Jędrzej Rosiewicz. Wiemy, czym się zajmuje Andrzej Rosiewicz to polski piosenkarz, który szczególnie popularny był w latach 80. XX wieku. Któż nie zna jego największych hitów, takich jak: "Chłopcy radarowcy", "Czterdzieści lat minęło..." czy "Najwięcej witaminy"? Andrzej Rosiewicz ma troje dzieci. Jednym z nich jest Jędrzej Rosiewicz. Zobaczcie, jak wygląda i czym zajmuje się syn Andrzeja Rosiewicza.

📢 Mamy horoskop na weekend 21-23 czerwca 2024. Wróżka Parisa przepowiada o miłości i kasie [22.06.2024] Co będzie się działo w Twoim życiu w najbliższy weekend – 21-23 czerwca 2024? Zapytaliśmy o to Wróżkę Parisę i okazuje się, że całkiem sporo. Szczegóły sprawdź w naszej galerii.

📢 Zmiany w tabeli waloryzacji emerytur ZUS 2025 po decyzji rządu. Mamy wyliczenia zysku na rękę! [22.06.2024] W związku z malejącą inflacją, drugiej waloryzacji emerytur w 2024 roku raczej nie będzie. Nadchodzące zmiany w waloryzacji rent i emerytur oznaczają koniec okresu dużych wzrostów świadczeń dla seniorów. Ministerstwo Finansów przedstawiło prognozy, które mogą zmniejszyć oczekiwania wielu emerytów przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych podwyżek. 📢 Iga Świątek - tak mieszka i żyje na co dzień mistrzyni Rolanda Garrosa. O czarnym kocie, ukulele i ulubionym serialu Tak mieszka i żyje na co dzień Iga Świątek, najlepsza tenisistka świata. W sobotę czerwca już po raz czwarty w karierze wygrała wielkoszlemowy turniej w Paryżu na kortach Rolanda Garrosa. Czy Iga Świątek ma chłopaka? Co studiuje Iga Świątek? Co polska tenisistka robi w wolnym czasie? Poznajcie lepiej naszą najlepszą tenisistkę świata. Taka jest Iga Świątek prywatnie!

📢 Ta fryzura będzie najmodniejsza latem 2024 roku. Szybkie i modne upięcia włosów Włosy długie i półdługie w sezonie letnim często staramy się upiąć, aby nie przeszkadzały, ale przede wszystkim było chłodniej. Tradycyjny kucyk, czy szybki luźny warkocz to tylko niektóre z propozycji. Przygotowaliśmy dla Was kilka szybkich i modnych upięć, które będą popularne latem 2024 roku. Zobaczcie kilka inspiracji. 📢 Natalia Niemen i jej córka Danusia - zdjęcia. Tak wygląda piękna miłość artystki do swojego dziecka Natalia Niemen, owoc związku legendarnego artysty Czesława Niemena i modelki Małgorzaty Niemen, jest mamą dorosłych synów i córeczki Danusi, która cierpi na nieuleczalną chorobę. Wokalistka nieczęsto mówi o swoim prywatnym życiu, jednak jest jeden, wyjątkowy dzień, gdy czyni wyjątek. To Dzień Chorób Rzadkich. A taka właśnie choroba dotknęła jej najmłodsze dziecko. Wokalistka podkreśla, że wspiera wszystkie rodziny dotknięte wyzwaniem choroby rzadkiej. "Łączymy się" - apeluje i podnosi świadomość różnorodności. Uczy, abyśmy tę różnorodność akceptowali i kochali. Oto Natalia Niemen i jej córka Danusia. Tak wygląda piękna miłość artystki, córki Czesława Niemena i Małgorzaty Niemen, do swojego dziecka. Zdjęcia pokazujemy w naszej galerii.

📢 Modne paznokcie na lato - zobacz pomysły i wzory w kolorze Peach Fuzz. To najmodniejszy manicure w 2024 roku [22.06.2024] Modne paznokcie na lato - pomysły, wzory, inspiracje. Mamy propozycje modnego manicure na wakacje 2024. Co będzie modne w stylizacji paznokci? Lato to czas eksplozji barw, jednak wciąż dominują naturalne paznokcie, minimalistyczny i elegancki manicure. Trendy na lato to manicure w kolorze Peach Fuzz - ten kolor roku Pantone to bardzo delikatny, brzoskwiniowy, pastelowy odcień. Sprawdź, jak się prezentuje się Peach Fuzz na paznokciach. Zobacz najmodniejsze paznokcie na lato - takie pomysły na maj mają stylistki paznokci i salony kosmetyczne. 📢 Dzięki temu trikowi pomidor obrodzi. Podlej tym nawozem krzaki pomidora, a będziesz mieć mnóstwo pomidorów [22.06.2024] Pomidor to smaczne i bardzo zdrowe warzywo. To wielka satysfakcja móc zjeść pomidorki, które sami wyhodowaliśmy w swoim ogródku czy na balkonie. Pomidory, by dobrze rosły i miały dużo owoców, trzeba regularnie podlewać i nawozić. Mamy prosty trik, który sprawi, że pomidory będą lepiej wchłaniać składniki mineralne, a dzięki temu krzaczki będą się uginać od pomidorów.

📢 Hortensje będą obsypane kwiatami - trik na obfite kwitnienie. Podlej tym hortensje raz na tydzień! Hortensje to niezwykle ozdobne i atrakcyjne kwiaty ogrodowe. Świetnie się sprawdzą również jako kwiaty na balkon, posadzone w skrzynkach czy donicach będą jego niekwestionowaną ozdobą. Hortensje zachwycają wielobarwnymi, mocnymi kwiatami. Pięknie pachną i w dodatku nie są bardzo wymagające, jeśli chodzi o uprawę. Hortensje, by bujnie kwitły, wymagają odpowiedniego nawożenia. Zobacz przepis na skuteczny domowy nawóz do hortensji - podlej nim kwiaty, a efekt cię zachwyci!

📢 To warto zjeść po treningu, żeby szybciej schudnąć. Oto lista produktów od dietetyków [22.06.2024] Co zjeść po treningu, żeby schudnąć? Pokarmy spożywane po treningu, mogą znacząco wpłynąć na postępy i osiągnięcia. Jedzenie bezpośrednio po ćwiczeniach może pomóc odzyskać energię, wspomaga wzrost tkanki mięśniowej i uzupełnia niezbędne składniki odżywcze a także wspiera odchudzanie. Sprawdź, jakie produkty podpowiadają dietetycy - to warto jeść po treningu, aby schudnąć.

📢 Paweł Staliński, przystojny syn Doroty Stalińskiej, odnalazł szczęście u boku pięknej tancerki. Tak teraz żyją [22.06.2024] Paweł Staliński, syn popularnej aktorki Doroty Stalińskiej, miał swoje pięć minut sławy w 2010 roku, kiedy wziął udział w telewizyjnym show "Taniec z gwiazdami". Tamte wydarzenia zaważyły na jego dalszej karierze i życiu prywatnym. Poznał miłość życia, a wszystko dzięki wspólnej pasji do tańca. Zobacz, jak teraz żyje Paweł Staliński i jego ukochana Paulina Janicka. Parę pokazujemy na zdjęciach w naszej galerii. 📢 Tak wygląda teraz Joanna Koroniewska. Internauci krytykują, że wygląda staro - aktorka odpowiada hejterom Joanna Koroniewska to znana polska aktorka i prezenterka telewizyjna, żona Macieja Dowbora - prezentera telewizyjnego. Przez ponad dekadę grała Małgosię, córkę Lucjana i Barbary w serialu "M jak miłość". Joanna Koroniewska ujawniła, jakie komentarze odnośnie swojego wyglądu dostaje od internautów - wytykają jej, że wygląda staro i brzydko. Aktorka dosadnie odpowiedziała hejterom - zobacz więcej!

📢 Tak wygląda dziś żona Andrzeja Rosiewicza. Iwona Rosiewicz jest młodsza od męża o 25 lat! [22.06.2024] Andrzej Rosiewicz to postać, która od dekad znajduje się w czołówce polskiej sceny muzycznej. Znany z takich przebojów jak "Chłopcy radarowcy" i "Czterdzieści lat minęło...", cieszy się niesłabnącą popularnością. Artysta jest dumnym ojcem trójki dzieci i mężem Iwony, która jest od niego młodsza o 25 lat. Para pobrała się, gdy Andrzej miał 53 lata. Zobaczmy, jak dziś wygląda żona Andrzeja Rosiewicza.

📢 Tak luksusowo mieszkają Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski - zdjęcia. Aurora to siódme dziecko milionera [22.06.2024] 77-letni Józef Wojciechowski i jego o 50 lat młodsza ukochana Patrycja Tuchlińska doczekali się drugiego dziecka. Dziewczynka Aurora i jej starszy brat Augustyn mieszkają z rodzicami w podwarszawskiej willi nad Jeziorem Zegrzyńskim. Luksusowa posiadłość milionera to nie tylko dom, ale też basem, korty tenisowe, ptaszarnia i egzotyczne palmy. Zobacz na zdjęciach, jak mieszka szef JW Construction z rodziną. Żyją jak w bajce!

📢 Wazony PRL - kryształowe, porcelanowe, z kolorowego szkła [ceny 2024, zdjęcia]. Takie są rozchwytywane przez kolekcjonerów [22.06.2024] Obiektem pożądania przez kolekcjonerów są obecnie przedmioty z PRL-u. W tych czasach wyprodukowano wiele kryształów, naczyń z porcelany i kolorowego szkła. Szczególnie wazony cieszą się dziś dużym zainteresowaniem. Niektóre to kolekcjonerskie perełki. Warto poszperać w piwnicy, szafach, na strychu. Unikaty z kryształu, także tego kolorowego oraz porcelany, można w 2024 roku sprzedać i dobrze na nich zarobić. Zobacz zdjęcia i ceny wazonów z PRL poszukiwanych przez kolekcjonerów staroci. Takich teraz na sklepowych półkach nie znajdziesz! 📢 Córka Lucy z "Rancza" - tak wygląda dziś Miłosława Borcuch, dziecko Ilony Ostrowskiej i Jacka Borcucha. Zobaczcie Ilona Ostrowska to polska aktorka, której wielką sławę i rozpoznawalność przyniosła rola Lucy w serialu "Ranczo". Jacek Borcuch jest aktorem i reżyserem. Para w latach 2004 -2012 była małżeństwem. Mają córkę Miłosławę. To już 18-letnia dziewczyna. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Pippi Langstrump - tak dziś wygląda. Inger Nilsson ma już 65 lat, zobaczcie zdjęcia! Inger Nilsson to szwedzka aktorka, której międzynarodową sławę przyniosła tytułowa rola w serii filmów opowiadających o przygodach Pippi Langstrump. Ta małą, rudowłosą, uśmiechniętą od ucha do ucha dziewczynkę kochał swego czasu cały świat. Jak dziś wygląda Inger Nilsson, która kilkadziesiąt lat temu grała Pippi Langstrump? Zajrzyjcie do naszej galerii. 📢 Jedyny syn Anny Seniuk - tak teraz wygląda. Gdy przyszedł na egzamin do szkoły teatralnej, mama wyszła z sali Anna Seniuk to popularna aktorka teatralna i telewizyjna. Nie wszyscy zapewne wiecie, że jej jedyny syn poszedł w jej ślady. To Grzegorz Małecki, który ma na koncie udział w kilkudziesięciu produkcjach telewizyjnych, jest także cenionym aktorem teatralnym. Tak dziś wyglądają Anna Seniuk i jej jedyny syn Grzegorz - zobaczcie zdjęcia.

📢 Synowie Joanny Przetakiewicz, dawnej partnerki Jana Kulczyka. Tak wyglądają Aleksander, Filip i Jakub Przetakiewiczowie Joanna Przetakiewicz, założycielka marki La Mania, dawna partnerka najbogatszego Polaka Jana Kulczyka, dziś żona Rinke Rooyensa, jest nie tylko znaną bizneswoman, ale także dumą matką Aleksandra, Filipa i Jakuba. Dorośli synowie są owocem jej związku z lat młodości. Milionerka utrzymuje z nimi bliskie kontakty, synowie wspierają mamę w działaniach biznesowych. Zobaczcie piękne zdjęcia Joanny Przetakiewicz-Rooyens oraz Aleksandra, Filipa i Jakuba Przetakiewiczów. Pokazujemy je w naszej galerii. 📢 Pelargonia nie kwitnie i gubi kwiaty? Dodaj to warzywo do doniczki, a pelargonia obsypie się kwiatami Pelargonie swój triumf święciły w czasach PRL-u, jednak od kilku lat znów stały się bardzo modne. Pelargonie są ładne, mają wielobarwne kwiaty, bardzo długo kwitną - bo od czerwca aż do września, a do tego są dość odporne na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak zdarza się, że pelargonie przestają kwitnąć, nie mają nowych kwiatów, a stare odpadają. Wyjaśniamy, dlaczego tak się dzieje i jak temu zaradzić. Wypróbuj ten trik z popularnym warzywem, a twój balkon zniknie pod kwiatami pelargonii.

📢 Zapomnij o pastelach. Takie paznokcie będą hitem na lato 2024 - nowe wzory i kolory Wielkimi krokami do mody i urody wkracza lato. Coraz chętniej stawiamy na jasne stylizacje i kwiatowe wzory - również na paznokciach. Wśród modnych paznokci na lato dominują pastele. W tym roku trend ten może się zmienić. Oto hit w manicure na czerwiec i lipiec 2024. Zobacz nowe wzory i kolory. 📢 Józef Wojciechowski na zdjęciach z dawnych lat. Tak odmieniły milionera jego kobiety 76-letni dziś Józef Wojciechowski zmienił nieco na przestrzeni lat swój wygląd. Deweloper i były prezes Polonii Warszawa był dwukrotnie żonaty. Obecnie związany jest z młodszą o 48 lat Patrycją Tuchlińską. Jest ojcem sześciorga dzieci. Jeden z najbogatszych biznesmenów w Polsce nie zawsze tak wyglądał. Zobacz na zdjęciach, jak się zmienił.

📢 Olga Fibak - tak żyje na co dzień. Kiedyś była żoną sławnego tenisisty Wojciecha Fibaka Wojciech Fibak, jeden z najlepszych polskich tenisistów w historii, miał dwie żony. Pierwszą była Ewa, drugą Olga Sieniawska-Fibak, młodsza od utytułowanego sportowca o 23 lata. Jak teraz żyje Olga Fibak, o tym piszemy niżej. 📢 Duże zmiany w Kodeksie Pracy 2024. Staż pracy po nowemu i krótszy czas pracy? Jest decyzja rządu! [22.06.2024] Rewolucyjne zmiany w Kodeksie Pracy coraz bliżej. Staż pracy ma być obliczany w nowy sposób, wielu pracowników czeka również na decyzje dotyczące krótszego czasu pracy. Jakie zmiany szykują się dla pracodawców i pracowników? Sprawdź, jakie zmiany w Kodeksie pracy planuje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 📢 Tak mieszkają Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska. To nowoczesna willa z podhalańskimi elementami Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska to niezwykle popularna para polskiego showbiznesu. Mieszkają w pięknym domu w Zakopanem i od czasu do czasu pokazują w mediach społecznościowych, jak wyglądają jego wnętrza. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, jak mieszkają Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka.

📢 Fryzury, które odejmą Ci lat - inspiracje, zdjęcia. Takie fryzury są idealne dla kobiet po 50 Zmiana fryzury to często nie łatwa decyzja. Niby chcemy coś zmienić w wyglądzie ale boimy się efektu i reakcji innych. Zanim zdecydujemy się na zmianę warto poszukać fryzury, która nam się spodoba, ale co ważniejsze będzie nam pasowała. Jeśli wybierzemy uczesanie, które nie pasuje do kształtu naszej głowy osiągniemy efekt odwrotny od zamierzonego, zamiast odjąć sobie lat i poprawić wygląd, dodamy i pogorszymy. Mamy dla Was kilka rad jak dobrze wybrać fryzurę. Zobaczcie.

📢 Sprytny trik babci, by ogórki kiszone były zawsze jędrne i chrupiące! Twoje ogórki kiszone wychodzą rozmiękłe i niesmaczne? Poznaj sprytny trick babci i dowiedz się co do nich dodać, by wyszły idealne!

📢 Wnętrza domu Szymona Hołowni. Tak wraz z rodziną mieszka Marszałek Sejmu Dom jest przestronny i jasny, z piękną kuchnią, dużym ogrodem i przepięknym widokiem na las. Poznaj nieznane wszystkim oblicze Szymona Hołowni. Zajrzyj do domu Marszałka Sejmu, gdzie królują książki i piękne widoki na las.

📢 Kujawsko-Pomorskie. Ceny węgla 2024 w przededniu wakacji. Podwyżki cen opału też mają wakacje? Węgiel tanieje. Na składach kupimy jego tonę już poniżej 1000 zł, a jeszcze na darmowy transport w ramach promocji można liczyć. 📢 Dzięki temu twoje ogórki będą rosły jak szalone. Mamy listę 5 naturalnych sposobów Chcesz cieszyć się obfitymi zbiorami ogórków i zabezpieczyć je przed szkodnikami oraz chorobami? Zapomnij o sztucznych preparatach! Wypróbuj te naturalne nawozy, które zrobisz z produktów, które na pewno masz już w domu lub ogrodzie!

📢 Osoby z tymi schorzeniami nie powinny jeść czereśni. Tym osobom mogą one zaszkodzić Miłośnicy czereśni od kilku lat patrzą z zaciekawieniem na ceny tych owoców. Pierwsze odmiany tych owoców to kosz zwykle kilkudziesięciu złotych za kilogram. Choć mają pozytywny wpływ na nasze zdrowie, przy niektórych schorzeniach nie powinno się ich jeść. Zobaczcie, kiedy jedzenie czereśni nie jest wskazane. 📢 Takie są godziny wychodzenia przelewów z ZUS. O tej porze dostaniesz przelew ZUS wypłaca wiele świadczeń, które trafiają na konta milionów Polaków. O tym kiedy otrzymujemy pieniądze decyduje zwykle terminy zgłoszenia. O jakiej godzinie Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje przelewy? Zobaczcie, o jakich godzinach wychodzą pieniądze z ZUS i o której trafią na nasze konto. 📢 Te rasy psów uznane są za najmądrzejsze. Oto najinteligentniejsze psy Psy to inteligentne zwierzęta, których mózg rozwinięty jest mniej więcej na poziomie dwuletniego dziecka,. Naukowcy badając rasy psów dostrzegli jednak, że niektóre psie rasy są mądrzejsze od innych, czyli szybciej się uczą i łatwiej je wytresować. Zobaczcie, które psie rasy uchodzą za najmądrzejsze i dlaczego.

📢 Ten bob będzie hitem tegorocznego lata. Ta fryzura będzie popularna w 2024 roku Latem warto postawić na wygodne fryzury, które nie będą obciążać włosów. Warto wybrać fryzurę która sprawdzi się zarówno w upalne dni jak i niespodziewane opady deszczu. W salonach fryzjerskich po raz kolejny będzie królował bob, który ma już wiele wariantów. Mamy dla Was kilka propozycji na fryzurę na lato. Oto one. 📢 Petunia bujnie rozkwitnie - oto trik na mnóstwo kwiatów. Użyj tej przyprawy jako nawozu do petunii Petunie to piękne kwiaty, bardzo popularne w ogródkach i na balkonach w polskich domach. Petunie mają delikatne kwiaty w kształcie kielicha, w wielu barwach: białe, żółte, różowe, bordowe, fioletowe. Zadbane petunie są prawdziwą ozdobą okien i balkonów. Co jednak, gdy marnieją i gubią kwiaty? Jest na to rada. Koniecznie wypróbuj ten prosty nawóz domowy. Zrobisz go w kilka chwil z popularnej przyprawy, którą na pewno masz w kuchennej szafce.

📢 Takie będą emerytury od marca 2025? Oto nowa tabela wyliczeń waloryzacji emerytur W obliczu spadającej inflacji, przyszłoroczne waloryzacje emerytur zapowiadają się na znacznie skromniejsze niż w latach ubiegłych. Ministerstwo Finansów przedstawia dane, które mogą ostudzić oczekiwania wielu emerytów, przyzwyczajonych do regularnych, często dwucyfrowych wzrostów świadczeń. Prognozy na rok 2025 wskazują na wzrosty na poziomie 6,78 proc., co jest najniższym wskaźnikiem od 2021 roku. 📢 Startują wakacje! Oto nowe atrakcje na plażach w Grudziądzu i okolicy oraz cennik wypożyczalni sprzętu wodnego. Sprawdź Mocno się postarali gospodarze plaż cieszących się największą popularnością wśród wypoczywających, a zatem: „miejskiej” w Rudniku i „Delfina” w Białym Borze w gminie Grudziądz, by przyciągnąć mieszkańców i turystów w ruszającym właśnie sezonie.

📢 Nadciąga fala upałów - termometry pokażą nawet 35 stopni! To niebezpieczne dla serca - rusza akcja Kardioprotekcja Do Polski nadciąga fala upałów, w niektórych regionach kraju termometry wskażą od 33 do 35 st. Celsjusza. Latem zwiększa się prawdopodobieństwo wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych.

📢 Zakończenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 w Grudziądzu. "Niejedna łezka w oku się zakręciła". Mamy zdjęcia 14836 uczniów grudziądzkich szkół rozpoczyna wakacje. W Zespole Szkół Ogólnokształcących na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu szczególnie uroczysty charakter miało zakończenie roku szkolnego uczniów klas trzecich. Oni rozstają się ze "swoimi paniami" i po wakacjach rozpoczną nowy etap nauki. 📢 Wypadek w Paparzynie. Jedna osoba zabrana do szpitala w Grudziądzu. Zdjęcia Do wypadku drogowego doszło na drodze krajowej nr 55 w Paparzynie w piątek rano (21.06.2024). 📢 Tak dziś wygląda Shakin Stevens. Skończył 76 lat! Zobaczcie zdjęcia! Shakin Stevens to walijski piosenkarz, który najbardziej popularny był w latach 80. XX wieku. Jego piosenki takie jak "Give Me Your Heart Tonight", "Oh Julie" czy "You Drive Me Crazy" znali wówczas wszyscy. Artysta do dziś ma wielu fanów także w Polsce. Zobaczcie, jak dziś wygląda i czym się zajmuje Shakin Stevens.

📢 Małgorzata Maier z Big Brothera - tak dziś wygląda. Wiemy, czym się zajmuje, mamy też zdjęcia! Małgorzata Maier stała się znaną postacią dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "Big Brother". Zdobyła sympatię widzów, stając się ikoną tego kultowego show. Od tamtych wydarzeń minęły już 23 lata. Zobaczmy, jak wygląda i czym się zajmuje Małgorzata Maier dzisiaj.

📢 Stan Borys - tak dziś wygląda. Wokalista skończył niedawno 82 lata, mamy zdjęcia Stan Borys to wielki polski wokalista, kompozytor i poeta. Jego hit "Jaskółka uwięziona" to do dziś jedna z najbardziej kultowych polskich piosenek. Wiele lat spędził w Stanach Zjednoczonych, ale jego fani nigdy o nim nie zapomnieli. Właśnie obchodził swoje kolejne urodziny. Zobaczcie, jak dziś wygląda Stan Borys. 📢 Tak dziś wygląda Nicole Kidman. Wkrótce skończy 57 lat. Zobaczcie jej zdjęcia! Nicole Kidman jest Australijką, a urodziła się w Stanach Zjednoczonych. Jest wybitną aktorką, ale również piosenkarką. Grała w takich filmowych hitach, jak "Batman Forever", "Szybki jak błyskawica" z Tomem Cruise’em oraz "Billy Bathgate" - z Bruce’em Willisem i Dustinem Hoffmanem. Aktorka skończy wkrótce 57 lat. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

📢 Dorota Gardias - sesja nago i w strojach kąpielowych. 43-latka oszałamia zdjęciami w internecie Dorota Gardias wzbudza podziw na Instagramie. Gwiazda, która dawniej pracowała jako modelka, może pochwalić się pięknym ciałem, które chętnie prezentuje na zdjęciach. Pogodynka TVN-u chętnie pozuje w strojach kąpielowych, a nawet zgodziła się na nagą sesję. 📢 Wystarczy łyżka, a krzak truskawek ugnie się od owoców. Oto dobry nawóz domowej roboty Truskawki to uwielbiany owoc deserowy. Są smaczne, niskokaloryczne, a dodatkowo wspomagają pracę wątroby i nerek. Truskawki chętnie uprawiamy na działkach i balkonach. Choć są stosukowo łatwe w uprawie, z powodu braku niektórych składników odżywczych mogą mieć mało owoców. Tymczasem wystarczy, że zastosujesz łyżkę tego składnika, a krzak zaczerwieni się od nowych owoców. 📢 Takie znaki zodiaku mogą wygrać na loterii w lato 2024. Na nich w czerwcu czeka duża kasa Lato 2024 okaże się bardzo szczęśliwe dla niektórych znaków zodiaku. Już w czerwcu, dzięki korzystnemu układowi gwiazd i planet, mogą liczyć na powodzenie w sprawach finansowych. Jedni wygrają dużo gotówki na loterii, inni wartościowe przedmioty. Sprawdź, czy twój znak zodiaku jest na liście.

📢 Oto trik na dużo ogórków. Podlej tym teraz ogórki, a dzięki temu wystrzelą jak szalone Koniec maja i początek czerwca to idealny czas na posadzenie ogórków wprost do gruntu. Warzywo ma wtedy odpowiednią temperaturę i poziom nasłonecznienia. Aby ogórki szybko urosły i było ich dużo należy dostarczyć im odpowiednich składników odżywczych. W przypadku domowych upraw świetnie sprawdzą się ekologiczne nawozy, które można zrobić samodzielnie. Oto trik, aby ogórki wystrzeliły jak szalone. 📢 Trik na miękką i soczyście zieloną trawę. Tani i prosty sposób - wystarczy podlać tym trawnik Zadbany trawnik może znacznie podnieść atrakcyjność naszej działki lub ogrodu. Aby był zdrowy i soczyście zielony, musi być odpowiednio pielęgnowany i regularnie nawadniany. Latem bardzo łatwo o przesuszenie trawnika. Oto domowy sposób, by przywrócić trawnikowi dawną świetność.

📢 Antyki i meble PRL z lat 70. i 80. przeżywają w 2024 roku renesans - oto zdjęcia i ceny. Tyle dziś trzeba za nie zapłacić Boom na wystrój lub elementy wnętrz z PRL nieprzerwanie trwa. Do łask wróciły meble sprzed kilku dekad: stylizowane na tamte lata, oryginały, w stylu vintage, retro lub takie, które dostały "drugie życie". Nic dziwnego – polski design tamtych lat to prawdziwa perełka. Wtedy królowały wersalki, meblościanki, półkotapczany, kredensy, komody i meble wypoczynkowe na smukłych nóżkach. Na te ostatnie znów jest moda. Niektóre z nich kosztują dziś majątek, szczególnie antyki w stylu art deco. Zobacz zdjęcia i ceny mebli PRL. 📢 Poszukiwana biżuteria PRL - ceny, zdjęcia unikatów. Tyle są dziś warte stare kolczyki, pierścionki, naszyjniki, bransoletki Stare pierścionki, kolczyki, naszyjniki, bransoletki z czasów PRL cieszą się dziś popularnością. Zachowałaś jeszcze takie po babci? Nie wyrzucaj, bo dziś możesz na takiej biżuterii zarobić. Za niektóre perełki miłośnicy stylu vintage i retro są w stanie zapłacić fortunę. Sprawdź, jakie są aktualne ceny biżuterii PRL. Zobacz zdjęcia.

📢 Monika Ordowska - odważne zdjęcia 35-latki. Modelka przeszła dużą metamorfozę. Tak luksusowo żyje z mężem miliarderem Po skandalu obyczajowym z aktorem Piotrem Zeltem, dziś Monika Ordowska jest żoną amerykańskiego miliardera. Wychowuje 11-letnią córkę Amelkę. Po kilkunastu latach modelka nie przypomina dawnej siebie. 35-latka przeszła dużą metamorfozę. W sieci zamieszcza pikantne zdjęcia i chwali się luksusowym życiem. Zobacz, jak dziś wygląda i żyje atrakcyjna influencerka Monika (Ordowska) Rudeen. 📢 Kryształy PRL z lat 70. i 80. poszukiwane przez kolekcjonerów - ceny unikatów. Tyle w 2024 roku trzeba za nie zapłacić Naczynia i dekoracje z kryształu w PRL-u królowały w każdym domu. 20 lat temu trafiły głęboko do kartonów, piwnic i na strychy. Wtedy uznane za kiczowate, dziś przeżywają renesans. Aktualne ceny sugerują, że za sprawą ich sprzedaży, można się całkiem nieźle wzbogacić. Warto poszperać w starociach i odkopać te "skarby" poszukiwane przez kolekcjonerów. Zobacz zdjęcia i przykładowe ceny.

📢 Co z marketem, który miał powstać na "starej" części osiedla Rządz w Grudziądzu? Mieszkańcy się niecierpliwią, radni dopytują "Wiatr wieje po polu, nic więcej" - piszą do naszej redakcji rozgoryczeni mieszkańcy Rządza, którzy od dawna czekają na obiecany przez prezydenta Grudziądza market Aldi. Plany zakładały... że zakupy będzie tam można zrobić w maju 2024 roku... 📢 To są "Liderzy Sportu 2024" ze szkół w powiecie grudziądzkim. Mamy nazwiska i zdjęcia Uczniowie z Łasina, Radzynia Chełmińskiego oraz gmin Grudziądz, Świecie nad Osą, Rogóźno i Gruta zostali wyróżnieni tytułami "Lider sportu 2024" wśród uczniów szkół w powiecie grudziądzkim. Zobaczcie kto zasłużył na takie wyróżnienie. 📢 Małgorzata Kożuchowska jest ich wierną fanką. Aktorka wybiera kolory paznokci, które odmładzają dłonie Jest wiele trików odmładzających. Jednym z nich jest zastosowanie odpowiedniego koloru paznokci. To właśnie dłonie potrafią zdradzić faktyczny wiek ich właścicielki. Małgorzata Kożuchowska dobrze o tym wie, dlatego od lat jest wierna pewnym kolorom paznokci, które wyjątkowo korzystnie wyglądają na rękach dojrzałych kobiet. Sprawdź, co to za manicure.

📢 Wilfredo Leon - zdjęcia jego żony i dzieci. Oto wnętrza domu gwiazdy polskiej siatkówki Wilfredo Leon to słynny siatkarz z kubańskimi korzeniami, który od 2019 roku gra na pozycji przyjmującego w reprezentacji Polski w piłce siatkowej. Jeden z najlepszych siatkarzy świata od lat związany jest z Toruniem. Zobaczcie, jak mieszka Leon wraz z żoną Małgorzatą i dziećmi. 📢 Dorota Szelągowska wzięła ślub? Tak teraz mieszka i żyje prezenterka i projektantka wnętrz Dorota Szelągowska to polska prezenterka telewizyjna i ceniona projektantka wnętrz domów i mieszkań. Popularność przyniosły jej takie programy, jak "Totalne remonty Szelągowskiej", "Domowe rewolucje", "Metamorfozy Doroty Szelągowskiej" czy "MasterChef Nastolatki". Dorota Szelągowska na Instagramie opublikowała tajemnicze nagranie ze swoim partnerem. - Czy wzięła pani ślub? - dopytują fani. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Dorota Szelągowska.

📢 MISTRZOWIE SMAKU 2024 Zgłoś kandydatów do nagród w wielkim plebiscycie gastronomicznym! Który kucharz gotuje najsmaczniej? Który kelner najsympatyczniej obsługuje klientów? Który barman robi najlepsze drinki? Kto piecze najlepsze ciasta? Gdzie można zjeść najlepsze lody, gdzie warto wybrać się na obiad czy kolację, a gdzie na kawę lub ciasto? Po raz kolejny głosami klientów zostaną przyznane nagrody w plebiscycie Mistrzowie Smaku. NOWOŚĆ! W wielkim finale czekają główne nagrody finansowe w wysokości 20 000 złotych!