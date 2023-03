Przegląd prasy 23.03.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę [23.03.23]”?

Prasówka 23.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tym zastąpisz teraz tradycyjną panierkę. To warto wybrać zamiast bułki tartej - oto ciekawe pomysły na panierkę [23.03.23] Czym zastąpić tradycyjną panierkę? Istnieje wiele powodów, dla których warto zamienić bułkę tartą w przepisach na kotlety. Zdrowe panierki mają mniej kalorii i są bardziej wartościowe niż bułka tarta. Jednak zamienników bułki tartej szukają nie tylko osoby na diecie, ale też osoby, którym znudził się typowy schabowy, nie przepadają za smakiem bułki tartej, szukają odmiany i lubią eksperymentować w kuchni albo po prostu zapomnieli kupić bułkę tartą. Zobacz teraz najlepsze zamienniki typowej panierki - warto je wybrać zamiast bułki tartej.

📢 Te znaki zodiaku czekają pieniądze i szczęście w marcu. Tym znakom będzie się powodzić - mamy najnowszy horoskop [23.03.23] Niektórzy ludzie wierzą w moc gwiazd, wierzą, że w układzie ciał niebieskich zapisany jest nasz los. Ten los, to co nas czeka, potrafią odczytać astrologowie. Mamy najnowszy horoskop na marzec - te znaki zodiaku będą miały szczęście, powodzenie i szansę na pieniądze.

📢 Oto horoskop chiński na cały 2023. Takie znaki zodiaku będą miały szczęście w miłości i finansach [23.03.23] Horoskopy w różnych kulturach pomagają wyczytać przyszłość z ciał niebieskich. W horoskopie chińskim każda osoba ma swojego patrona, który wpływa na jej cechy charakteru oraz pozwala przewidzieć, co czeka ją w danym roku kalendarzowym. Ezoterycy sprawdzili już horoskop chiński na 2023. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach!

Prasówka 23.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak w młodości wyglądała Magda Gessler. Była prawdziwą pięknością - zresztą zobaczcie te zdjęcia! [23.03.23] Magdy Gessler nie trzeba nikomu przedstawiać. Niekwestionowana gwiazda TVN i ikona "Kuchennych rewolucji" jest cenną postacią w świecie social mediów. Co jakiś czas restauratorka dzieli się swoimi przemyśleniami, a także pokazuje kulisy życia prywatnego. Na przestrzeni lat wiele się zmieniła. W młodości, podobnie jak teraz, była pięknością w burzą loków. Tak zmieniła się Magda Gessler. Zobaczcie, jak wyglądała kiedyś ikona "Kuchennych rewolucji".

📢 Na połączenia z tych numerów telefonów musisz uważać. Musisz przeczytać listę, bo możesz stracić dużo pieniędzy Oszustwa telekomunikacyjne to prosty sposób na zarobienie dużej ilości pieniędzy. Większość z nich polega na prowokowaniu oddzwaniania na numer o wysokiej opłacie. Z reguły oddzwaniamy wtedy na numer zagraniczny np. zerejestrowany w Afryce. W artykule sprawdzamy, na jakie numery telefonów należy uważać - najlepiej je zignoruj lub zablokuj. 📢 Oto horoskop na kwiecień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Sprawdź, co czeka Cię w miłości, pracy i zdrowiu [23.03.23] Horoskop na kwiecień 2023 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na kwiecień 2023 w miłości, finansach i zdrowiu! Sprawdź miesięczny horoskop na kwiecień 2023 dla swojego znaku zodiaku i przekonaj się, co ciekawego czeka cię w miłości, pracy oraz zdrowiu. Co wydarzy się w życiu Koziorożca i Panny? Czy na Skorpiona i Wodnika czekają zmiany w życiu miłosnym? Co los przyniesie Baranom i Rybom? Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu. Oto najnowszy horoskop miesięczny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023.

📢 Oto wypadki i katastrofy w Polsce na przedwojennych zdjęciach. Także w regionie Ruch na drogach, torach i w powietrzu w okresie międzywojennym był dużo mniejszy niż aktualnie. Dochodziło jednak do wielu wypadków, a nawet katastrof. Na miejsce przybywali dziennikarze ogólnopolskich mediów i relacjonowali te wydarzenia na łamach prasy. Zobaczcie zdjęcia wypadków i katastrof, do których doszło w latach 1920-1939 w Polsce. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego. 📢 Rekordowa waloryzacja emerytur 2023 - tabela wyliczeń. Takie emerytury dostają seniorzy od marca [23.03.23] Rekordowa waloryzacja emerytur 2023 wprowadzona w życie. Znamy oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2023 roku. Świadczenia wzrosły od 1 marca o 14,8 procent. Co to oznacza dla seniorów? Sprawdź, jakie są teraz stawki emeryt

📢 Dodatkowe pieniądze z Polskiego Ładu dla emerytów - tabele wyliczeń. Przelewy ze skarbówki na konta emerytów [23.03.23] Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć emeryci i renciści, którzy otrzymują świadczenia emerytalne i rentowe powyżej 2,5 tys. zł brutto. Wypłata dodatkowych pieniędzy z Urzędu Skarbowego wynika ze zmian w prawie podatkowym w ramach reformy Polski Ład. Seniorzy mogą otrzymać nawet 700 zł ze zwrotu podatku. Kiedy zostaną wypłacone pieniądze i co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Wyjaśniamy.

📢 Nowe święto państwowe w Polsce 2023. Powstał projekt ustanowienia 10 września nowym świętem państwowym Powstał poselski projekt ustawy o ustanowieniu 10 września Narodowego Dnia Wspomnienia Gehenny Polskich Dzieci Wojny. Czy nowe święto państwowe 10 września może być kolejnym dniem wolnym od pracy? Projekt grupy posłów PiS w sprawie nowego święta państwowego jest już w Sejmie. 📢 Nowe pieniądze dla właścicieli mieszkań w blokach. Sprawdź ile można dostać i gdzie złożyć wniosek Są dodatkowe pieniądze dla właścicieli mieszkań w blokach, nawet 75 tysięcy złotych dotacji! Od lutego 2023 roku właściciele mieszkań w blokach mogą ubiegać się o dofinansowanie montażu paneli fotowoltaicznych na balkonie lub tarasie. Gdzie złożyć taki wniosek i ile można dostać pieniędzy? Sprawdzamy ile kosztują panele fotowoltaiczne na balkonie i czy opłaca się je montować w blokach.

📢 Mamy horoskop miłosny na kwiecień 2023. Na te znaki zodiaku w kwietniu czeka miłość i szczęście w związku [23.03.23] Oto miesięczny horoskop miłosny na kwiecień 2023. Zobacz, co gwiazdy szykują dla Ciebie w miłości! Sprawdź horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023. Płomienny romans, wyjątkowa randka, znalezienie miłości życia a może burzliwe rozstanie? Które znaki zodiaku czekają zmiany w życiu miłosnym? Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu 2023. Oto najnowszy miesięczny horoskop miłosny dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023.

📢 Mamy horoskop finansowy na kwiecień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku. Oni mogą liczyć na pieniądze i awans [23.03.23] Horoskop finansowy na kwiecień 2023 rok dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, jakie niespodzianki przygotowały dla Ciebie gwiazdy na kwiecień 2023 w finansach! Sprawdź miesięczny horoskop finansowy na kwiecień 2023 dla swojego znaku zodiaku i przekonaj się, co ciekawego czeka cię w pracy i finansach. Sprawdź, co Cię czeka w kwietniu. Oto najnowszy miesięczny horoskop finansowy dla każdego znaku zodiaku na kwiecień 2023.

📢 Te osoby otrzymają trzynastą emeryturę w kwietniu 2023 roku. Oto lista uprawnionych do dodatkowego świadczenia Te osoby otrzymają trzynastą emeryturę w kwietniu 2023 roku. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Kto na pewno otrzyma "trzynastkę" w kwietniu 2023? Wyjaśniamy. 📢 W ten sposób wykorzystasz ocet na działce. Możesz zastąpić wiele drogich preparatów Ocet spirytusowy ma bardzo szerokie zastosowanie zarówno w domu jak i w ogrodzie. Jak się okazuje, ten niedrogi płyn może nam zastąpić bardzo wiele drogich preparatów, a do tego będzie jeszcze ekologiczny. Zobaczcie, jakie ma zastosowanie ocet w ogrodnictwie. Będziecie zaskoczeni ile można zaoszczędzić. 📢 Te osoby nie mogą mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą - stan danych na marzec 2023 Jakie osoby nie mogą być prawa jazdy? Niektóre choroby wykluczają możliwość prowadzenia auta. Kto nie może zostać kierowcą? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. Zobacz, kto nie może mieć prawa jazdy. Wyjaśniamy, kto nie może być kierowcą.

📢 Nawet to odliczysz od podatku w 2023 roku. Mamy listę najnowszych i aktualnych ulg - czasu na rozliczenie coraz mniej Od ponad miesiąca rozliczamy się z urzędem skarbowym. Nie wszyscy jednak robią to od razu. Wiele osób czeka zwleka z rozliczeniem, szczególnie jeśli czeka ich dopłata do podatku. Jest jednak opcja aby zyskać na rozliczeniu. Chodzi o ulgi podatkowe. Zobaczcie najnowsze ulgi, które po raz pierwszy wprowadzono w 2023 roku. 📢 Takie emerytury mają dostać seniorzy w kwietniu 2023. Oto tabela wypłat brutto i netto Takie emerytury mają dostać seniorzy w kwietniu 2023. Kwiecień jest dla emerytów ważnym miesiącem, bo otrzymają nie tylko swoje podstawowe świadczenie, ale także trzynastą emeryturę. Przelewy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą zatem dużo wyższe. Ile dostaną emeryci? Mamy wyliczenia kwietniowych emerytur.

📢 W tych godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy - mamy wyliczenia. O tej porze najlepiej włączać pralki, zmywarki i piekarnik W jakich godzinach prąd w naszych domach jest najtańszy? Kiedy w ciągu dnia prąd jest droższy i lepiej nie włączać pralki, zmywarki, piekarnika czy żelazka? Warto wiedzieć, że dostawcy energii mają różne taryfy obowiązujące w konkretnych godzinach. To, kiedy prąd jest najtańszy i najdroższy zależy od tego, jaką mamy taryfę za prąd oraz w jakich godzinach korzystamy z urządzeń elektrycznych. Sprawdź teraz w naszej galerii, w jakich godzinach prąd jest najtańszy a kiedy w ciągu dnia jest najdroższy. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Mroczek, gwiazda serialu "M jak miłość" i zagorzały kibic polskich sportowców Tak mieszka i żyje na co dzień Marcin Mroczek. Popularny aktor z serialu "M jak miłość" wraz z żoną Marleną oraz synami Ignacym i Kacprem mieszkają w willi Warszawie. Tak urządził swój dom Marcin Mroczek - zobaczcie jego prywatne zdjęcia!

📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi kandydatami na partnera. Zobacz - mamy listę Wróżki Romy Kłamią, manipulują i nie potrafią dochować wierności. Mężczyźni o tych imionach uznawani są za najgorszych partnerów. Lepiej unikać ich jak ognia. 📢 Najpopularniejsze fryzury na wiosnę 2023. Ten kolor włosów to najmodniejszy trend w tym sezonie Każda kobieta pragnie wyglądać pięknie. Naturalne włosy - gdy są zadbane - też są oczywiście piękne. Jednak czasem warto odrobinę zaszaleć, na przykład z kolorem włosów. Wiosna to świetna okazja do zmian wyglądu i metamorfozy. Jeśli decydujemy się na zmianę, warto, by kolor włosów był zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie perłowy blond - perle blonde. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie perłowoblond stylizacje włosów.

📢 Znamy sposoby aby pomidory obrodziły. Zrób to już teraz - w marcu - a nie pożałujesz Pomidor jest jednym z popularniejszych warzyw w naszym kraju. Szczególnie te odmiany polne cieszą się uznaniem miłośników pomidorów. Żeby jednak nasze pomidory urosły, warto pomyśleć o tym już teraz i nieco im pomóc. Zebraliśmy dla Was sprawdzone triki jak sprawić aby pomidory obrodziły. Koniecznie sprawdźcie. 📢 W tych miastach w Kujawsko-Pomorskiem mieszka najwięcej singielek. Tutaj żyje sporo panien Mówi się, że pokolenie 30 + jest pokoleniem singli. Rzeczywiście z roku na rok ich przybywa. Z danych GUS wynika, że co trzecia osoba w Polsce jest samotna. Coraz więcej mężczyzn i kobiet decyduje się na życie w pojedynkę. Sprawdziliśmy, w jakich miastach w Kujawsko-Pomorskiem jest najwięcej singielek, gdzie najmniej kobiet decyduje się na zamążpójście, gdzie statystycznie jest największy odsetek panien.

📢 Alarm w wielu polskich sklepach. Po decyzjach GIS Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te produkty Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Takie stawki miały gwiazdy w sylwestra. Maryla Rodowicz, Zenek Martyniuk czy Sławomir dobrze zarobili [23.03.23] Największe imprezy sylwestrowe w Polsce organizowane były w tym roku w Zakopanem ("Sylwester Marzeń" z telewizją TVP) i w Chorzowie ("Sylwestrowa Moc Przebojów 2022" z telewizją Polsat). Jakie stawki mieli artyści za koncert podczas najważniejszej nocy w roku? W mediach pojawiają się informacje na ten temat.

📢 Emerytury Stażowe 2023 - takie są aktualne projekty. Nowy wiek emerytalny tylko dla chętnych [23.03.23] Nowy wiek emerytalny - jeśli tak, to tylko dla chętnych i to dla tych, którzy chcieliby pracować jeszcze krócej. Tak mówi stanowczo rząd i pracuje ciągle także nad możliwością wprowadzenia emerytury stażowej. Mówiło się, ze emerytury stażowe mogłyby zostać wprowadzone w 2023 roku, a prace zakończą się jeszcze pod koniec 2022 roku. Trzeba jeszcze na to poczekać. 📢 Tak zrobisz błyskawiczny zakwas na żurek. Oto prosty domowy przepis krok po kroku - idealny na Wielkanoc [23.03.23] Zakwas na żurek robi się bardzo łatwo, niewiele kosztuje, smakuje wyśmienicie i wystarczy poczekać kilka dni, żeby był gotowy. Zakwas to nieodłączny element Wielkanocy - to na nim przygotowywany jest żurek na śniadanie wielkanocne. Zakwas na żurek ma też mnóstwo właściwości korzystnych dla zdrowia. Do przygotowania zakwasu na żurek nie potrzeba drogich ani wyszukanych składników. Kiedy i jak przygotować zakwas na żurek, aby był gotowy na Wielkanoc? Zobacz w naszej galerii, jak krok po kroku zrobić zakwas na żurek.

📢 Te numery mieszkania przynoszą pecha. Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? To mówi Twój numer mieszkania [23.03.23] Które numery domów są szczęśliwe, a które pechowe? Jaki wpływ na życie i szczęście mieszkańców ma numer domu? Wielu astrologów uważa, że numerologia jest dokładniejsza od horoskopu. Znając numerologię mieszkania można określić między innymi to, jak będzie się żyło domownikom. Sprawdź, jak obliczyć numerologię mieszkania i zobacz, które numery domów przynoszą szczęście a które mogą sprowadzić pecha. Oto, co mówi numer domu czy mieszkania. Sprawdź to teraz w naszej galerii. 📢 Tak mieszka i żyje na co dzień Artur z "M jak miłość", czyli Robert Moskwa. Zobacz prywatne zdjęcia [23.03.23] Robert Moskwa już od blisko 20 lat jest związany z serialem "M jak miłość", gdzie wciela się w rolę Artura Rogowskiego, męża Marii. Prywatnie aktor prowadzi bardzo aktywny tryb życia - od młodych lat trenuje karate, a także jest zawodnikiem piłkarskiej Reprezentacji Artystów Polskich. Zobacz jak mieszka i żyje na co dzień. Oto prywatne zdjęcia.

📢 Te stare kryształy, porcelana i kolorowe szkło z PRL są teraz warte więcej niż myślisz. Oto zdjęcia najdroższych unikatów [23.03.23] Starocie z czasów PRL są znowu modne i wracają do łask. Kryształowe i porcelanowe naczynia, kolorowe szkło, wazony, papierośnice i inne i bibeloty schowane przez lata w kartonach i piwnicach dziś są warte krocie. Zobacz, ile kosztują te kolekcjonerskie unikaty. Oto najdroższe oferty z aukcji internetowych. Kto by pomyślał, że mogą być aż tyle warte! 📢 Tak wygląda teraz Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces". Wkrótce skończy 62 lata! [23.03.23] Katherine Kelly Lang to słynna amerykańska aktorka, która od 36 już lat gra Brooke w serialu "Moda na sukces". Właśnie na platformie streamingowej Red Go wystartował 34. sezon tej niekończącej się opery mydlanej. Gdy Katherine Kelly Lang rozpoczynała grę w "Modzie na sukces", miała 26 lat. Wkrótce skończy 62 lata. Zobaczcie, jak dziś wygląda Katherine Kelly Lang, czyli słynna Brooke z serialu "Moda na sukces".

📢 Tyle można zarobić na weselu w 2023 roku. Takie kwoty pary znajdują w kopertach w ostatnich miesiącach [23.03.23] Niebawem rusza sezon ślubny. Do tego dnia pary przygotowują się przez kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. To ogromny koszt. Czy koszty organizacji wesela mogą się zwrócić? Sprawdzamy, na podstawie informacji od nowożeńców, ile można zarobić na organizacji wesela. Zobaczcie. 📢 Mamy tabele wyliczeń kwietniowych emerytur. Wyliczenia brutto i netto świadczeń z dodatkiem [23.03.23] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. ZUS zdradził nam, jakie kwoty będą trafiać na konta emerytów. 📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują [23.03.23] Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie.

📢 W takiej kuchni gotuje Maryla Rodowicz. Zaglądamy do jej posiadłości pod Warszawą! [23.03.23] Tak Maryla Rodowicz urządziła swoją kuchnię w willi pod Warszawą. Własne pierogi na święta, słodkości i przysmaki dla ukochanych kotów - tak gotuje Maryla Rodowicz. Zobacz jak mieszka i żyje królowa polskiej sceny muzycznej. Zaglądamy do środka jej posiadłości w Konstancinie. 📢 Takie są sposoby, aby truskawka obrodziła. Zrób to już teraz, a owoce będą słodkie i soczyste jak nigdy [23.03.23] Truskawki to z pewnością obok jabłek jeden z ulubionych owoców Polaków. Sezon letni większości z nas kojarzy się z tym pysznym, czerwonym owocem. Niestety nie zawsze można trafić na smaczne owoce. Aby truskawka była słodka i soczysta warto zastosować kilka sprawdzonych trików już teraz. Zobaczcie, co zrobić.

📢 Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski urządzają dom. Zobaczcie, jak będą mieszkać [23.03.23] Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski cały czas są na językach. Prowadzący "Pytanie na śniadanie" niedawno ujawnili, że od pewnego czasu się spotykają. Teraz planują wspólną przyszłość. Zobaczcie w naszej galerii, jak urządzają się Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski. 📢 Marcin Hakiel prywatnie. Tak urządził się tancerz po rozstaniu z Kasią Cichopek [23.03.23] O Marcinie Hakielu ostatnio jest bardzo głośno. Wszystko za sprawą rozstania z Kasią Cichopek, która następnie związała się z Maciejem Kurzajewskim. Rozpisywała się o tym cała Polska! Tak teraz żyje Marcin Hakiel po rozstaniu z Kasią Cichopek. Ma nową ukochaną i rozwija szkołę tańca. 📢 Tak wygląda dzisiaj Sabrina. Właśnie skończyła 55 lat. Jej hit "Boys (Summertime Love)" w latach 80. znał każdy [23.03.23] Sabrina Salerno to włoska piosenkarka, aktorka, prezenterka telewizyjna i modelka, której międzynarodową sławę przyniósł hit "Boys (Summertime Love)" i teledysk do niego. Sabrina zachwycała swoją urodą 36 lat temu, gdy klip szalał we wszystkich telewizjach. Zachwyca i dziś. Właśnie skończyła 55 lat. Zobaczcie na zdjęciach, jak teraz wygląda Sabrina.

📢 Po tylu latach przedawniają się długi. To musisz wiedzieć o przedawnieniu [23.03.23] Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać. Niestety zdarzają się czasem sytuacje, w których staje się to niemożliwe. Wówczas możemy po cichu liczyć na przedawnienie. Które długi i po jakim czasie się przedawniają? Sprawdzamy. 📢 Tak mieszka Alicja Bachleda-Curuś. Piękna willa w słonecznym Los Angeles jest warta fortunę [23.03.23] Alicja Bachleda-Curuś na stałe mieszka w Stanach Zjednoczonych. Wiele lat temu aktorka próbowała podbić świat Hollywood. Popularność przyniosła jej główna rola w "Ondine". To właśnie na planie dramatu poznała Colina Farella, z którym ma syna Henrego Tadeusza. Chłopiec ostatnio z tatą pojawił się na gali Oscarów i wzbudził zainteresowanie opinii publicznej oraz samej Nicole Kidman. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Alicja Bachleda-Curuś.

📢 Te alkohole uzależniają najszybciej. Te trunki trzeba pić ze szczególną rozwagą [23.03.23] Z alkoholizmem w Polsce mierzy się wiele osób. To choroba, która nie tylko wyniszcza osobę chorującą, ale i wszystkich jej bliskich. Jak wskazują eksperci, najbardziej niebezpieczne mogą być te alkohole, które wydają się być najbardziej niewinne. Jaki alkohol najszybciej uzależnia? Odpowiedzi znajdziesz w naszej galerii. 📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów [23.03.23] Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Takie są teraz modne łazienki. Oto projekty Krzysztofa Mirucia, architekta z HGTV [23.03.23] Łazienka to ważne miejsce w naszych domach i mieszkaniach. W ostatnich latach łazienki to nie tylko miejsce gdzie dbamy o swój wygląd. Teraz bliżej im do salonów kąpielowych. I właśnie takie łazienki projektuje Krzysztof Miruć z programów HGTV. Koniecznie zobaczcie jego najciekawsze pomysły. Zobaczcie, modne aranżacji łazienek. 📢 Tutaj kupujemy najwięcej "małpek" w Kujawsko-Pomorskiem? Tak się pije w regionie! [23.03.2023] Te liczby porażają! Okazuje się, że Polacy codziennie kupują nawet trzy miliony tak zwanych "małpek", czyli małych buteleczek alkoholu. Co trzecią "małpkę" pijemy jeszcze przed południem. Jest to wielki problem społeczny. Specjaliści szacują, że w Polsce jest nawet 900 tys. osób, u których zdiagnozowano chorobę alkoholową. Leczy się zaledwie 350 tys. z nich. Dzięki danym z Ministerstwa Finansów wiemy, gdzie w Kujawsko-Pomorskiem sprzedaje się najwięcej "małpek". Gdzie pije się ich najwięcej w przeliczeniu na jedną osobę? Będziecie zaskoczeni! W mieście, które jest liderem naszego zestawienia, w analizowanym okresie spożywało się statystycznie ponad 14 małpek na osobę. Zobaczcie!

📢 Paznokcie na wiosnę 2023. Ten kolor to najmodniejszy trend w manicure w tym sezonie [23.03.23] Każda z nas pragnie pięknie wyglądać. Zadbane paznokcie to jeden z elementów, które poprawiają wygląd kobiety. A tym bardziej, jeśli kolor paznokci jest zgodny z najnowszymi modowymi trendami. W tym roku na wiosnę królować będzie lawenda. Ten kolor będzie niekwestionowanym hitem sezonu wiosna 2023. Zobaczcie lawendowe stylizacje paznokci. 📢 To warto sadzić w marcu i kwietniu. Lista kwiatów i roślin, które można sadzić wczesną wiosną [23.03.23] Coraz wyższa temperatura zachęca do spędzania więcej czasu na dworze i rozpoczęcia pierwszych prac w ogrodzie. W marcu, choć za oknem bywa jeszcze zimno i pochmurnie, to jest to już odpowiednia pora na sadzenie niektórych kwiatów, warzyw czy innych roślin zarówno w ogródkach, jak i na balkonie. Co można sadzić i siać w marcu i kwietniu? Mamy listę!

📢 Taką Trzynastą Emeryturę dostaniesz na konto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką masz emeryturę czy rentę [WYLICZENIA - 23.03.23] W kwietniu ZUS rozpocznie wypłaty tzw. trzynastek. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą albo rentą. Podajemy ile wyniesie trzynastka netto. Wszystko zależy od tego, jak wysoką mamy emeryturę czy rentę. 📢 Tak wyglądają prawdziwe Wilkowyje z serialu "Ranczo". To Jeruzal. Te miejsca znasz z telewizji. Zobacz zdjęcia [23.03.23 r.] Autobus z Warszawy objeżdża niewielki rynek w centrum wsi. Obok jest przystanek i sklep w barwach unijnych. A na ławeczce klienci z Mamrotami. Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Jest tak, jak w serialu "Ranczo" - zresztą zobaczcie sami!

📢 Tak zarabiają leśnicy. Mamy tabele wypłat od gajowego do dyrektora Lasów Państwowych [23.03.23] Sowite wynagrodzenia i pokaźny socjal - tak zwykle postrzegani są etatowi pracownicy Lasów Państwowych. Ile w tym prawdy? Początkujący gajowy może liczyć na 2,1 tys. zł ale z czasem pensja może podskoczyć do 4,9 tys. Sprawdzamy dokładne kwoty wypłat leśników.

📢 Krzysztof Rutkowski ma w domu prawdziwe skarby. Tak mieszka słynny detektyw wraz z rodziną. Oto jego willa z basenem W luksusowej wilii z basenem Krzysztofa Rutkowskiego nie brakuje bardzo ciekawych przedmiotów. Znajdziemy w niej między innymi nietuzinkowe meble, które słynny detektyw samodzielnie zaprojektował lub dostał w prezencie od Cyganów, prezenty od klientów, rewolwer czy figury o charakterze religijnym. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień Krzysztof Rutkowski wraz z rodziną. 📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik [23.03.23] Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi.

📢 Znany sportowiec z powiatu grudziądzkiego pędził BMW z lawetą 110 km/h z przez wieś. Kara jest duża Kierowca - Patryk B., znany sportowiec z powiatu grudziądzkiego, wpadł w ręce tucholskich policjantów, gdy jechał BMW z lawetą przez Żalno z prędkością 110 km/h! Mundurowi ukarali go mandatem - 1,5 tys. złotych i zatrzymali mu prawo jazdy. Na tym jednak nie koniec jego problemów.

📢 Tak mieszka Anna Mucha. Zajrzyj do apartamentu aktorki w klimatycznej kamienicy. Zobacz komfortowe mieszkanie gwiazdy „M jak miłość” Anna Mucha to popularna celebrytka, która zdobyła rzeszę fanów, gdy wcieliła się w postać Magdy w serialu „M jak miłość”. Aktorka wraz z Jakubem Wonsem oraz córką i synem mieszka w uroczym apartamencie w centrum miasta. Koniecznie zajrzyj do eleganckiego mieszkania Anny Muchy i sprawdź, w jakich wnętrzach uwielbia relaksować się gwiazda.

📢 Wiosenne i wielkanocne dekoracje z kwiaciarni w Kujawsko-Pomorskiem. Zobacz wianki na drzwi i stroiki na stół W kwiaciarniach pojawiły się propozycje na wiosenne i wielkanocne dekoracje. Są figurki, świece, kwiaty doniczkowe, stroiki oraz wianki. Zobacz w galerii jak udekorować dom na wiosnę i Wielkanoc.

📢 Takich rzeczy nie wolno robić na balkonie. Zobacz koniecznie - za takie zachowania możesz dostać mandat Balkon to dodatkowa przestrzeń, którą można wykorzystać na wiele sposobów. Jednak nawet na nim musimy przestrzegać wielu zasad. Tam możemy relaksować się pijąc kawę, a także złapać trochę oddechu. Życie we wspólnocie wymaga przestrzegania jej zasad. Sprawdź w naszej galerii, czego nie można robić na balkonie. 📢 Inowrocław. Zobaczcie kocie piękności będące pod opieką Fundacji Kocia Dolina w Inowrocławiu. Zdjęcia Prezentujemy kolejne zdjęcia przepięknych kotów. Wszystkie są podopiecznymi inowrocławskiej Fundacji Kocia Dolina.

📢 Tragedia na terenie zakładu w Zakurzewie pod Grudziądzem. Nie żyje mężczyzna, który przewoził drewno Do tragicznego zdarzenia doszło rano w środę, 22 marca na terenie zakładu gospodarki odpadami w Zakurzewie pod Grudziądzem. Mężczyzna prowadził auto z kontenerem załadowanym drewnem. Pojazd przewrócił się zjeżdżając z górki, a kierujący nim 55-latek mimo długiej reanimacji niestety nie przeżył. 📢 Niesamowity dom Lewandowskich w Hiszpanii. Tak mieszkają teraz Robert i Anna Lewandowscy Rodzina Lewandowskich coraz lepiej czuje się w Katalonii. Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Tak mieszkają Robert i Anna Lewandowscy w Hiszpanii - zobaczcie ich prywatne zdjęcia. 📢 Strzały w Aleksandrowie Kujawskim. Uzbrojony 37-latek porwał taksówkę Przed godziną 23 zakończyły się poszukiwania uzbrojonego 37-latka z Aleksandrowa Kujawskiego. W jednym z mieszkań przy ul. Prusa padły strzały. Następnie mężczyzna porwał taksówkę.

📢 Tak mieszka Filip Chajzer. Po rozstaniu z narzeczoną prezenter kupił luksusowy apartament w Warszawie [zdjęcia] Tak mieszka i żyje na co dzień Filip Chajzer. Po rozstaniu z z narzeczoną Julią popularny prezenter wyprowadził się z domu i kupił luksusowy apartament na warszawskiej Ochocie, wcześniej pochwalił się także nowym domem na Mazurach. Tak żyje na co dzień Filip Chajzer - tak się urządził w nowym domu.

📢 Osoby o tych imionach to rasowe marudy. Z nimi życie bywa czasami trudne Znacie takie osoby, którym wszystko przeszkadza? Bo jest za gorąco, bo jest za zimno, bo za późno lub za wcześnie. Każdy powód jest dobry, by sobie pomarudzić. Zobaczcie kogo lepiej unikać, jeśli nie macie dziś siły na marudzenie. W naszym artykule znajdziecie listę imion, która powstała na podstawie znaczenia, osób które najwięcej marudzą.

📢 Oto japońska metoda na suszenie prania - tak twoje ubrania szybciej wyschną. Tak się suszy po japońsku Suszenie prania metodą japońską sprawi, że twoje pranie szybciej wyschnie. Warto wypróbować tę metodę, zwłaszcza jesli nie masz balkonu, na który możesz wystawić pranie, albo masz mało miejsca w domu i suszarka mocno zawadza. Zobacz, jak się suszy pranie po japońsku. 📢 Tak mieszka Małgorzata Socha. Oto piękna posiadłość i luksusowe wnętrza domu Małgosi Sochy Małgorzata Socha to znana i popularna aktorka, uznawana za ikonę stylu i klasy, Małgosia Socha jest inspiracją dla wielu kobiet. Małgorzata Socha wraz z mężem Krzysztofem Wiśniewskim i trójką dzieci mieszka w ogromnym domu pod Warszawą. Luksusowa willa z ogrodem warta jest blisko dwa miliony złotych. W środku jest jasno i stylowo. Małgorzata Socha urządziła dom ze smakiem. Uwagę zwraca elegancka łazienka i klimatyczny salon. Zajrzeliśmy do domu Małgorzaty Sochy. Zobacz teraz, jak mieszka Małgorzata Socha z rodziną.

📢 Takie sztuczki stosują teraz supermarkety. Tak sklepy oszukują klientów, by kupowali więcej Sklepy i supermarkety stosują psychologiczne sztuczki i triki, by klienci kupowali więcej. Sprzedawcy sięgają do reguł psychologii, perswazji, a czasem nawet manipulacji. Często stosują nieuczciwe metody, na które prawie każdy daje się złapać. Chodzi o to, by skłonić klientów do kupowania rzeczy, których nie planowali kupować i do wydawania większej ilości pieniędzy. Oto lista sztuczek, jakie stosują supermarkety, by klienci kupowali więcej. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Takie są najpopularniejsze perfumy damskie na wiosnę. Zobacz zestawienie najładniejszych perfum Z okazji zbliżającej się wiosny warto zrobić nie tylko porządek w szafie, ale również w toaletce. Wyraziste i intensywne zapachy warto zastąpić lekkimi i kwiatowymi nutami, które podkreślą kobiecość. Przygotowaliśmy ranking najpopularniejszych perfum damskich na wiosnę 2023. Takie perfumy są aktualnie na topie.

📢 Taka jest magia makijażu. Oto niezwykłe metamorfozy kobiet - zobacz zdjęcia PRZED i PO makijażu Wiele kobiet nie wyobraża sobie życia bez makijażu. Tusz do rzęs, kryjący podkład, puder, róż, rozświetlacz i szminka - udany makijaż jest w stanie zamaskować wszelkie niedostatki urody. Doskonale to widać na tych zdjęciach "przed i po" - makijaż naprawdę potrafi zdziałać cuda. Oto naprawdę spektakularne metamorfozy. Zobacz teraz w naszej galerii zdjęcia kobiet przed makijażem i po - czasem trudno uwierzyć, że to te same osoby!

📢 Tak wygląda nowy dom Roberta i Anny Lewandowskich. Tak urządzili się Barcelonie [zdjęcia] Zaglądamy do środka nowego domu Anny i Roberta Lewandowskich. Tak urządzili się po przeprowadzce do Hiszpanii: piękna willa z basenem, w środku dużo bieli i brązów. Tak mieszkają pod Barceloną Anna i Robert Lewandowski z córkami - zobaczcie zdjęcia.

📢 Takie rośliny doniczkowe przyciągają szczęście, miłość i pieniądze. Warto mieć je w domu i pracy Wiele osób na całym świecie wierzy, że niektóre rośliny mają moc przynoszenia szczęścia, miłości i bogactwa. Dlaczego więc nie mieć kilku doniczek takich roślin w swoim domu? Jakie są najpopularniejsze rośliny, które przyciągają szczęście, miłość i pieniądze? Zobacz w naszej galerii. 📢 Fryzury damskie, które dodają lat. Zobacz, czego unikać w dojrzałym wieku, aby się nie postarzać. Lista fryzur zakazanych Modne fryzury damskie niekoniecznie muszą pasować każdej z was. Niestety nie wszystko, co proponują styliści, będzie pasować do twojego wieku, kształtu twarzy, karnacji, czy oczu. Oczywiście najważniejsze, abyś sama się w takim cięciu dobrze czuła. My jednak przestrzegamy i przedstawiamy listę zakazanych fryzur dla dojrzałych kobiet.

📢 To wydarzy się w tym tygodniu i do końca marca w serialu M jak Miłość. Ewa wciąż knuje, bandyci zastawiają pułapkę na Anię „M jak Miłość” to jeden z niekwestionowanych hitów TVP 2. Serial ma grono wiernych fanów i sporą oglądalność. To saga trzypokoleniowego rodu Mostowiaków. W jednej z głównych ról w "M jak Miłość" obsadzono Katarzynę Cichopek, znaną polską aktorkę. Zobaczcie, co wydarzy się do końca marca w odcinkach "M jak Miłość".

📢 KOBIECA TWARZ ROKU Poznaj lepiej liderki naszej akcji Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Pań z naszego regionu. Nasi Czytelnicy w głosowaniu wybiorą Kobiece Twarze Roku w trzech kategoriach pokoleniowych: Córki, Matki i Kobiety dojrzałe. Prezentujemy kandydatki do tego tytułu, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. 📢 - Młodzież, która nas odwiedza jest wspaniała - chwalą seniorzy z domu "Ułan" w Grudziądzu [zdjęcia] Wyrosną z nich dobrzy ludzie - podkreśla pani Teresa, podopieczna Domu Seniora "Ułan" w Grudziądzu. - To nie to co moi wnukowie, którzy o mnie zapominają i to ja muszę do nich dzwonić. Grupa przyjaciół z jednej klasy realizuje projekt Integracja Międzypokoleniowa. W jego ramach towarzyszą w różnych zajęciach seniorom z "Ułana".

📢 Biedronka, Lidl i inne sklepy usuwają te towary ze swoich półek. Oto najnowsze ostrzeżenia GIS - alarm w wielu sklepach Biedronka, Lidl i inne sklepy usuwają te towary ze swoich półek. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek. 📢 Takie rasy psów są najlepsze dla seniorów. Te psy to najlepsi towarzysze dla starszych osób Jakiego psa najlepiej wybrać dla osoby starszej? Wybór czworonożnego przyjaciela to ważna decyzja, szczególnie dla osób starszych. To decyzja, którą podejmujemy na całe psie życie. Musimy też zdawać sobie sprawę ze swoich ograniczeń. Jest wiele spokojnych ras, które bardzo dobrze nadadzą się jako towarzysze osób dojrzałych. Przygotowaliśmy dla was listę ras dla seniorów.

📢 Tak mieszka Klara z "Barw szczęścia". Olga Jankowska to prawdziwa piękność Widzowie pokochali ją za rolę Klary Pyrki w "Barwach szczęścia". Olga Jankowska zadebiutowała na antenie TVP jako nastolatka 15 lat temu. Dziś ma 30 lat i jest gotowa na kolejne wyzwania. Oprócz aktorstwa jej pasją jest muzyka. Czy widzowie będą musieli pożegnać się z jedną z ulubionych postaci? Tego dowiemy się w najbliższych odcinkach "Barw szczęścia". Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszka Olga Jankowska, czyli serialowa Klara Pyrka z "Barw szczęścia". 📢 Zwroty podatku za 2022 rok dla emerytów. Mamy tabele wyliczeń - tyle zwrotu podatku w 2023 dostaną emeryci Zmiana przepisów podatkowych powoduje, że emeryci otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za 2022 rok. Najpierw Polski Ład, potem Niskie Podatki. Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2022 rok mają nadpłatę podatku. Mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok.

📢 Tak teraz wygląda Ridge Forrester z "Mody na sukces". Sprawdź, jak zmienił się aktor popularnego serialu Intrygi i romanse w rodzinie Forrester 'ów przez lata z zapartym tchem śledziło tysiące widzów na świecie. Choć będąca w czołówce najdłużej emitowanych tasiemców "Moda na sukces" cieszy się coraz mniejszym zainteresowaniem, a nowe odcinki nie przyciągają milionowej publiczności, wielu z sentymentem wspomina serial z czasów kiedy był na szczycie. Sprawdzamy, jak zmienił się najpopularniejszy aktor telenoweli, czyli wcielający się w rolę Ridge'a Forrestera - Ronn Moss. Gwiazdor ma już 70 lat. 📢 Oto modne paznokcie w 2023 roku - inspiracje i pomysły. Viva Magenta to najmodniejszy kolor roku Pantone Modne paznokcie na 2023 rok. Pantone ogłosił kolor roku 2023. To Viva Magenta - odważny kolor, który kojarzy się z odwagą, bezkompromisowością i pozytywnym nastawieniem do życia. Viva Magenta to także jeden z najmodniejszych trendów manicure 2023. Viva Magenta, czyli kolor roku 2023 Pantone, jest optymistyczny, energetyczny, nowoczesny, symbolizuje radość i zmiany. Sprawdź, jak się prezentuje się Viva Magenta na paznokciach i czy ten typ paznokci do Ciebie pasuje.

📢 Nie żyje policjant z komisariatu w Bydgoszczy. Marcin Wasielewski miał 24 lata Komenda Miejska Policji w Bydgoszczy poinformowała w poniedziałek (20 marca) o śmierci policjanta. Marcin Wasielewski miał 24 lata. Był policjantem Wydziału Prewencji Komisariatu Policji Bydgoszcz-Fordon. Funkcjonariusz chorował na białaczkę. 📢 Te znaki zodiaku są najgorszymi kochankami. Przy nich możesz zapomnieć o miłosnych uniesieniach Nie dla nich spontaniczne porywy namiętności. Te znaki zodiaku uznawane są za najgorszych kochanków. Jak wskazuje Wróżka Roma, oni mają zapisane to w gwiazdach. Kto najbardziej ceni sobie rutynę w życiu miłosnym? Zobacz listę najgorszych kochanków według znaków zodiaku. 📢 Tak wyglądały żłobki i przedszkola w czasach PRL. Oto, jak opiekowano się dziećmi pół wieku temu Tak wyglądały żłobki i przedszkola w czasach PRL. Placówki te cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wyglądały? W jakich warunkach i w jaki sposób opiekowano się dziećmi w czasach PRL? Zapraszamy w niezwykłą podróż w czasie. Zobacz teraz w naszej galerii, jak dawniej wyglądały żłobki i przedszkola.

📢 Po tylu latach możesz wyrzucić stare rachunki. Tyle trzeba je przechowywać Chyba każdy z nas ma w domu szafkę na dokumenty, w której trzyma wszystkie istotne "papiery". Niektóre bardzo ważne inne to zwyczajne rachunki. A jak długo powinniśmy przechowywać dokumenty? Przygotowaliśmy dla Was małą ściągawkę. Zobaczcie jak długo przechowywać rachunki i inne ważne dokumenty. 📢 Te liczby wygrywały najczęściej w Lotto i Eurojackpot przez ostatnich 10 lat. Mamy tabelę wyliczeń Wygrana w Lotto to marzenie wszystkich grających. Duże pieniądze mogłyby odmienić życie wielu osób. Nim jednak wygramy trzeba zagrać. Jak zagrać? Każdy ma swój "system". Jedni grają na ważne liczby w swoim życiu, inni mają stałą pule liczb, a jeszcze inni grają na chybił-trafił. Jest też grupa, która próbuje nieco szczęściu pomóc i wierzy w statystykę. Sprawdzamy, jakie liczby padały w losowaniach Lotto i Eurojackpot w ciągu ostatnich 10 lat.

📢 Dodatkowa emerytura dla wszystkich seniorów. Takie pieniądze trafią na ich konta Dodatkowa emerytura dla wszystkich seniorów. W tym roku kolejny raz wypłacona zostanie trzynasta emerytura. Ile wyniesie i kto może liczyć na dodatkową wypłatę? Zebraliśmy wszystkie najważniejsze informacje na temat trzynastej emerytury. 📢 Kiedy przyjdzie zwrot podatku? Jak długo trzeba czekać na pieniądze ze skarbówki? Sprawdź terminy Zwrot podatku z Urzędu Skarbowego dostaną te osoby, które w zeznaniu podatkowym za 2022 rok mają nadpłatę podatku. Niektórzy mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych zwrotu. Na zwrot ze skarbówki mogą liczyć pracownicy etatowi, zleceniobiorcy, emeryci, samotni rodzice oraz rodziny z dziećmi. Jak szybko nastąpi zwrot podatku? Od czego zależy, kiedy go otrzymamy? Sprawdź. 📢 KOBIECA TWARZ ROKU Głosowanie rozpoczęte - możesz jeszcze przesłać swoje zdjęcie. Czekają nagrody, a wśród nich trzy Toyoty AYGO X! Z okazji Dnia Kobiet stworzyliśmy wielką galerię Mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukazały się na stronach specjalnego dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Kujaw i Pomorza. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota AYGO X!

