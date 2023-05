Przegląd prasy 23.05.2023. Zestawiliśmy dla Ciebie najważniejsze wydarzenia z wczoraj. Zobacz naszą prasówkę

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak wygląda w domu Magdaleny Boczarskiej. Zaglądamy do apartamentu aktorki”?

Prasówka 23.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak wygląda w domu Magdaleny Boczarskiej. Zaglądamy do apartamentu aktorki Magdalena Boczarska to aktualnie jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Na swoim koncie ma grę w takich filmach, jak między innymi "Sztuka kochania", "Różyczka", "Piłsudski" czy "Obywatel". Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Magdalena Boczarska.

📢 Egzamin ósmoklasisty 2023 - język polski. Odpowiedzi i arkusz CKE po zakończeniu egzaminu Po egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego wielu uczniów oraz ich rodziców poszukiwać będzie arkuszy CKE oraz odpowiedzi na zadanie podczas egzaminu ósmoklasisty pytania. Świetnie trafiłeś, bo w tym tekście oppublikujemy arkusz egzaminacyjny Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chwilę później pojawią się tutaj odpowiedzi zaproponowane przez naszych ekspertów. Bądź z nami, odświeżaj stronę i sprawdź, ile punktów udało ci się zdobyć na egzaminie ósmoklasisty z języka polskiego. Publikacja sugerowanych odpowiedzi już we wtorek od godziny 13.

📢 Dodatkowe opłaty w sanatorium z NFZ. Tyle kasują w sanatoriach za TV, czajnik czy ręcznik Kuracjusze, którzy jadą do sanatorium z NFZ, we własnym zakresie ponoszą koszty przejazdu do uzdrowiska, a także częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium. W myśl przepisów, uzdrowisko nie może żądać od pacjenta innych opłat w trakcie leczenia niż te, które wymienione są w wyżej wymienionym rozporządzeniu. Są jednak dodatkowe opłaty, o których głośno się nie mówi.

Prasówka 23.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Tak uratujesz brązowe tuje z ogrodu. Tylko jeden składnik jest kluczowy - domowy oprysk na schnące tuje Tuje to wspaniała ozdoba ogrodów i zarazem sposób na żywopłot, na zachowanie prywatności. Tuje są nie tylko atrakcyjne wizualnie, ale także łatwe w uprawie i pielęgnacji. Jednak zdarza się, że tuje brązowieją. Soczyście zielone z zewnątrz, od środka tuje schną. Dlaczego tak się dzieje? Co można poradzić na brązowe i schnące tuje? Mamy dla was łatwy i tani domowy sposób!

📢 Zmiany dla kierowców. Kierowcy odetchną z ulgą – punkty karne będą usuwane po roku? Rośnie szansa na to, że kierowcy odetchną z ulgą – punkty karne będą usuwane po roku, a raz na sześć miesięcy będą mogli zapisać się na kurs i odliczyć sobie z konta 6 punktów. 📢 ZUS podał dane o wieku emerytalnym. Mamy też tabele prognozy waloryzacji emerytur w 2024 Coraz więcej Polaków przechodzi na emeryturę pierwszego dnia po nabyciu do niej uprawnień. Z danych ZUS przytoczonych przez serwis prawo.pl wynika, że w 2022 roku zrobiło tak 70,3 procent kończących aktywność zawodową seniorów. Rząd przygotowuje więc pomysły, aby zachęcić ludzi do dłuższej pracy. Co ważne - nic na siłę! 📢 Takie są skutki jedzenia koperku. To się dzieje z organizmem, gdy dodajemy do potraw koperek Koperek to przede wszystkim dodatek do ziemniaków, bez których wielu z nas nie wyobraża sobie wczesnych kartofli. Koperek ma jednak o wiele szersze zastosowanie w kuchni. A do tego ma jeszcze bardzo dużo pozytywnych właściwości, które dobrze wpływają na nasz organizm. Sprawdźcie dlaczego warto jeść koperek.

📢 Takie są skutki picia syropu z bzu. To się dzieje z organizmem, kiedy pijemy syrop z bzu Bez to potoczna nazwa dla rośliny, której właściwa nazwa brzmi Lilak. Majowa roślina często gości w naszych wazonach. Jej charakterystyczny, piękny zapach zna chyba każdy. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę że lilak (bez) to roślina, która ma wiele zdrowotnych właściwości. Zobaczcie na co pomoże nam syrop z bzu. 📢 Takie są skutki jedzenia liści rzodkiewki. Nigdy więcej ich nie wyrzucaj - one tak działają na organizm Rzodkiewka to przede wszystkim wysoka zawartość witaminy C i żelaza. Warto jednak pamiętać, że liście rzodkiewki zawierają więcej składników mineralnych oraz związków prozdrowotnych niż korzeń. Zobaczcie dlaczego warto jeść także liście rzodkiewki. Już więcej ich nie będziecie wyrzucać.

📢 To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Mamy tabele wyliczeń dodatkowych przelewów To nie koniec pieniędzy z trzynastej emerytury. Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia! 📢 Tak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść. W maju 2023 roku doszło do kolejnych akcji Jak złodzieje oznaczają mieszkania, które chcą okraść? Warto to wiedzieć, zwłaszcza że w ostatnich latach w Polsce liczba włamań do do domów i mieszkań stale wzrasta. Złodzieje są coraz bardziej pomysłowi i wykorzystują coraz to nowsze patenty. Często zostawiają znaki i zaszyfrowane wiadomości przy nieruchomościach, które planują odwiedzić. Mają również specjalne sposoby, by sprawdzić, czy lokatorzy wyjechali na dłużej. Poznaj teraz sekretne znaki złodziei - tak oznaczają mieszkania, które chcą okraść.

📢 800 plus tylko dla pracujących? Mamy jasne stanowisko rządu w sprawie pomysłów zmian 800 plus tylko dla pracujących? Zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050 podwyżka świadczenia 500 plus do 800 złotych powinna obejmować tylko pracujących rodziców. Na tą propozycję padła szybka odpowiedź z rządu. 📢 Tak przedłużysz żywotność konwalii w wazonie. Oto skuteczne sposoby, by bukiet konwalii zachował świeżość Konwalie kwitną w maju a ich piękne kwiaty mają niesamowity zapach. Konwalie rosną dziko w lasach, ale równie chętnie są uprawiane w ogrodach i parkach. Bukieciki konwalii są chętnie przynoszone do domu. Konwalie w wazonie to jedna z piękniejszych dekoracji. Konwalie zdobią i ożywiają wnętrza, poprawiają nastrój, wprowadzają cudowny zapach, radość i powiew wiosny. Co zrobić, aby bukiet konwalii stał w wazonie dłużej? Jak przedłużyć żywotność konwalii w wazonie? Zebraliśmy skuteczne sposoby na utrzymanie świeżości konwalii. Poznaj je teraz w naszej galerii.

📢 Tak wygląda dom Maryli Rodowicz. Królowa polskiej piosenki ma w nim gosposię - zobaczcie zdjęcia Jak urządzony jest dom Maryli Rodowicz? Kuchnia ma jasne kolory, drewniane meble, kamienne blaty oraz sporo złotych akcentów. Piosenkarka na Instagramie uchyla rąbka tajemnicy i widać, że w łazience także nie brakuje złoconych elementów. Zresztą, zobaczcie zdjęcia! 📢 Takie są najlepsze fryzury dla kobiet 50 plus. Te fryzury odejmą ci nawet 10 lat! Fryzura ma niebagatelne znacznie dla naszego wizerunku. Odpowiednio dobrane cięcie oraz koloryzacja może odjąć nam kilka lat lub wręcz przeciwnie - podkreślić niedoskonałości i znacznie nas postarzyć. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 50 roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Oto najlepsze pomysły na paznokcie, na których nie widać odrostu. Takie są teraz modne stylizacje paznokci Oto modne paznokcie - pomysły i inspiracje 2023. Jak szybko rosną paznokcie? Dzieje się to w tempie średnio 1 mm tygodniowo, czyli ok. 3 mm miesięcznie. Nie da się tego zahamować w zdrowy i bezpieczny sposób. Paznokcie rosną przez całe życie. Odrost na paznokciach to prawdziwa zmora, szczególnie w czasie urlopu bądź gdy nie mam czasu na regularne wizyty u kosmetyczki. Oto paznokcie, na których nie widać odrostów. Tak można sprytnie ukryć pojawiający się odrost. Zebraliśmy najlepsze pomysły na manicure - idealne stylizacje paznokci, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Takie są skutki jedzenia arbuza. To się dzieje z organizmem, gdy jemy arbuzy Arbuz to sezonowy owoc, który cieszy się popularnością szczególnie w sezonie letnim. Ten owoc składa się w ponad 90% z wody, dzięki temu doskonale gasi pragnienie. Jedzenie arbuza wpływa korzystnie na nasze zdrowie. Zobaczcie, dlaczego warto jeść te owoce.

📢 Taki ma być wiek emerytalny w Polsce - to już pewne. Mamy też prognozy waloryzacji emerytur 2024 Nowy Wiek Emerytalny 2023? Rząd szybko ucina pojawiające się w ostatnich spekulacje, które są elementem przedkampanii wyborczej. Większość Polaków twierdzi, że będzie pracować także po osiągnięciu wieku emerytalnego, ale nadal na być możliwość, a nie konieczność pracy w podeszłym wieku. Pojawiły się też pierwsze informacje dotyczące waloryzacji emerytur w kolejnych latach. 📢 Ten błąd przy praniu może cię sporo kosztować. Przez to pralka pobiera o wiele więcej energii Często bez większej refleksji ustawiamy codzienne pranie na określoną temperaturę. Tymczasem to, w ilu stopniach pierzemy nasze ubrania, może wpływać nie tylko na ich stan wizualny, ale również przedkłada się na wyższe rachunki. Oto najczęściej popełniane błędy podczas prania. Przez nie pralka pobiera więcej energii.

📢 Osoby spod tych znaków zodiaku tworzą idealne związki. To najlepiej dobrane pary Czy idealne związki istnieją? Czy dwie obce osoby mogą stworzyć zgodną parę? Które pary mają sukces zapisany w gwiazdach. Możecie wierzyć lub nie, ale ludzie urodzeni danym czasie mają szereg podobnych cech charakteru. O tym, że niektóre cechy bardziej do siebie pasują, a inne mniej chyba nie trzeba nikogo przekonywać. Zobaczcie, które znaki zodiaku według astrologów tworzą najlepsze pary.

📢 Tak mieszka Seweryn Nowak z programu "Rolnik szuka żony". Niedawno został ojcem - zdjęcia Seweryn Nowak z miejscowości Chwalimie w Wielkopolsce był bohaterem 6. edycji kultowego programu "Rolnik szuka żony" w TVP1. W 2022 roku ożenił się, a od niedawna jest ojcem. Z żoną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne. Jak mieszka i żyje dziś Seweryn Nowak, znany z programu "Rolnik szuka żony"? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie są stawki za prąd gdy przekroczymy limit 2000 kWh. Oto kalkulator zużycia prądu w 2023 roku Koszt 1 kWh może być różny, w zależności od tego czy został przekroczony limit 2000 kWh. Osoby, które zmieszczą się w limicie, nie unikną dwóch podwyżek dla wszystkich - opłaty mocowej i stawki VAT, która w 2023 roku wróciła do dawnego poziomu 23%. Zobaczcie, jak zmienią się ceny prądu po przekroczeniu limitu. 📢 Oto dom Ilony Janyst - Anety z "M jak miłość". Bardzo rodzinne życie aktorki [zdjęcia] Ilona Janyst jest znana szerszej publiczności z roli Anety Chodakowskiej w serialu "M jak miłość". Choć jej postać początkowo wywołała niemałe zamieszanie w serialu, ostatecznie przeszła pozytywną przemianę i widzowie ją pokochali. Aktorka utrzymuje kontakt ze swoimi fanami na Instagramie. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Tak wygląda w środku dom Małgorzaty Kożuchowskiej - mamy zdjęcia. Zaglądamy na posesję gwiazdy seriali Małgorzata Kożuchowska to znana polska aktorka. Rozpoznawalność przyniosła jej rola Natalii Boskiej w serialu "Rodzinka.pl". Ale znana jest także z innych ról, między innymi dziennikarki z "Killera", a już na zawsze zapadła w pamięć Polaków jako Hanka Mostowiak z serialu "M jak miłość". Tak, to ta, co zginęła w kartonach... Zobaczcie, jak mieszka i żyje Małgorzata Kożuchowska!

📢 Taka ma być waloryzacja emerytur 2024. Podwyżki dla emerytów będą znów duże - mamy prognozowane wyliczenia W roku 2023 nastąpiła rekordowa waloryzacja emerytur. Sejm przyjął nowelizację ustawy dotyczącej waloryzacji rent i emerytur, co skutkowało podwyżką świadczeń dla seniorów o co najmniej 250 zł od marca tego roku. Najniższa emerytura wzrosła do 1588,44 zł, co oznacza podwyżkę o 13,8 procent. Już mówi się o waloryzacji emerytur w 2024 roku.

📢 Ten składnik masz w szafce. Dodaj go do doniczki zamiokulkasa, a wypuści nowe liście Gdy twój zamiokulkas zaczyna źle wyglądać, jego liście brązowieją i odpadają, a łodygi schną, to znak, że czas o niego zadbać. Zamiokulkas jest bardzo popularną rośliną domową. Jest chętnie wybierany do mieszkań, gdyż jest atrakcyjny wizualnie i w dodatku jest niezwykle łatwy w hodowaniu i pielęgnacji. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w różnych odcieniach zieleni. Jeśli twój zamiokulkas żółknie, usycha albo nie wypuszcza nowych liści, koniecznie zastosuj ten prosty nawóz. Składniki masz w domu, a przygotowanie nawozu jest banalnie proste. 📢 Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie. Uważaj - tej kawy należy unikać Kawa to napój, którego przez wiele lat obawiano się, ze względu na jej właściwości uzależniające. Pomimo to wiele osób nie wyobraża sobie rozpoczęcia dnia bez filiżanki "małej czarnej". Dowiedziono również, że picie kawy może przynieść naszemu organizmowi wiele korzyści. Istnieją jednak typy kaw, których powinniśmy się wystrzegać. Taka kawa powoduje tycie i przyspiesza starzenie!

📢 Dzięki temu trikowi krzak borówki będzie uginał się od owoców. Ten sposób może zdziałać cuda Jeżeli uprawiasz na działce lub w przydomowym ogródku krzaki borówki amerykańskiej, to z pewnością zastanawiasz się co zrobić, aby roślina zdrowiej rosła i obficie obrodziła. Uprawa borówki nie należy bowiem do najprostszych. Istnieje pewien trik dobrze znany plantatorom, dzięki któremu pobudzisz rozwój rośliny. Szczegóły w artykule.

📢 Sezon na szczupaki w 2023 roku. Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy dotyczące łowienia tych ryb Za nami kolejne wiosenne zarybianie. W 14 obwodach rybackich administrowanych przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy narybek wpuszczono do 20 jezior. 📢 Roxie Węgiel znowu zrzuciła część ubrania. Odważne zdjęcia młodej gwiazdy muzyki Niektórzy są zachwyceni artystką, inni uważają, że idzie w złym kierunku. Roksana Węgiel, gdy stała się pełnoletnia jeszcze bardziej szokuje internautów swoimi odważnymi zdjęciami.

📢 Tyle lat trzeba pracować, aby mieć wysoką emeryturę. Wiemy też ile trzeba zarabiać Emerytura to świadczenie, na które pracujemy cale życie zawodowe. Najniższa emerytura wypłacana od 1 marca 2023 wzrosła do kwoty 1588,44 zł brutto. Nie oznacza to, że każdy kto osiągnie wiek emerytalny otrzyma taką emeryturę. Sprawdzamy, ile lat trzeba pracować, aby otrzymywać wysoką emeryturę i jakie zarobki zagwarantują nam wysokie świadczenie. Zobaczcie. 📢 Nie jedz truskawek, jeśli przyjmujesz te leki. One w połączeniu z truskawkami mogą być niebezpieczne Sezon na truskawki właśnie się rozpoczyna. Już dostępne są pierwsze rodzime truskawki, a od kilku tygodni możemy kupować truskawki importowane. Jak się okazuje nie zawsze możemy sięgać po te owoce. Truskawki są silnie uczulające. Nie powinno się ich także łączyć z niektórymi lekami. Jakimi? Zobaczcie.

📢 Tyle kosztuje używanie popularnych urządzeń elektrycznych dane z 2023 roku. Tyle płacimy za lodówkę, telewizor i inne sprzęty Nasze domy naszpikowane są elektryką. Od oświetlenia po popularne urządzenia codziennego użytku. Coraz częściej wybierając nowe urządzenia zwracamy uwagę na to ile dany sprzęt będzie zużywał prądu elektrycznego. Gdy rachunki idą w górę szukamy oszczędności, aby sobie w tym pomóc zobaczcie, które urządzenia warto wyłączyć z prądu i kiedy nam się to najbardziej opłaca. Przygotowaliśmy dla was konkretne miesięczne wyliczenia zużycia urządzeń elektrycznych.

📢 Takie są zarobki w sklepach w centrum handlowym. Tak płacą w sieciówkach - oto przykłady [BIEDRONKA, LIDL, PEPCO, MEDIA EKSPERT] Na jakie zarobki można liczyć pracując w handlu? Ile zarabiają pracownicy sieciówek? Praca w handlu różni się w zależności od miejsca pracy, miejscowości, stanowiska a nawet stażu pracy. Sieci handlowe od lat prześcigają się w zabieganiu o klienta i pracownika. Zobaczcie, ile zarabiają osoby zatrudnione w popularnych sieciach handlowych.

📢 Tych roślin nie sadź obok ogórków. Przez takie błędy ogórki są słabe i chorują. Tak można stracić całą uprawę Ogórki z własnej uprawy - zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu - smakują najlepiej. Można je zbierać przez całe lato. Ogórki gruntowe można uprawiać w większości ogrodów. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których ogórki nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok ogórków? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko ogórków. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy! 📢 Tego nie jedz, gdy masz kłopoty ze wzrokiem. Seniorzy powinni tego szczególnie unikać Wzrok, czyli zdolność do odbierania bodźców wywołanych przez pewien zakres promieniowania elektromagnetycznego (u człowieka ta część widma nazywa się światłem widzialnym). O oczy powinniśmy zadbać nie tylko ograniczając ekrany, ważna jest także dieta odpowiednia dla naszego wzroku. Zobaczcie jakich produktów unikać w diecie dla dobra naszych oczu.

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Mamy wyliczenia najlepszych terminów W roku 2023 blisko 300 tysięcy ludzi osiągnie wiek emerytalny. Jeśli zdecydują się oni poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie. Ważną decyzją dla nich będzie więc wybór pomiędzy kontynuowaniem pracy przez kilka miesięcy a natychmiastowym przejściem na emeryturę, ponieważ może to przynieść korzyści finansowe wynoszące nawet kilkaset złotych rocznie.

📢 Gala jubileuszu 30-lecia Centrum Rehabilitacji im. bpa Jana Chrapka w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Od 30 lat Centrum Rehabilitacji im. ks. bpa w Grudziądzu wspiera niepełnosprawnych w rozwijaniu pasji artystycznych i sportowych. Dla wielu stały się one sensem życia. 📢 Perły PRL-u w Szubinie. Potańcówka, pokaz mody, meduza bez lornety [zdjęcia, wideo] Muzeum Ziemi Szubińskiej po raz kolejny zaprosiło nas na Noc Muzeów. Hasłem edycji 2023 były Perły PRL-u! Jak można się było spodziewać, sala pękała w szwach.

📢 Tak może wyglądać "cicha depresja". Na takie oznaki trzeba zwrócić uwagę. To tzw. "uśmiechnięta depresja" Takie objawy może mieć tzw. "cicha depresja" zwana również często "uśmiechniętą depresją". Oto ważne oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę - mówią lekarze. Część osób z cichą depresją nie zdaje sobie z tego sprawy. To sprawia, że choroba ta jest jeszcze trudniejsza do wychwycenia. Tak wygląda "uśmiechnięta depresja" - poznaj teraz w naszej galerii najważniejsze objawy ukrytej choroby. 📢 Tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Oto zdjęcia wnętrz domu córki byłego prezydenta Jasne ściany, nowoczesna łazienka, zadbany ogród - tak mieszkają Aleksandra Kwaśniewska i Kuba Badach. Ich dom jest stylowy, a przy tym niezwykle przytulny. Na uwagę zasługuję piękny salon. 📢 Tak wyglądał ośrodek wczasowy w Przyjezierzu w latach 60. i 70. XX wieku - zdjęcia Przyjezierze to z pewnością najpopularniejszy ośrodek wczasowy na południu województwa kujawsko-pomorskiego. Chętnie odwiedzają go również mieszkańcy pobliskiej Wielkopolski. Dawniej spotkać można tu było wczasowiczów z Warszawy, Łodzi, Poznania, Konina, a nawet ze Śląska. Zobaczcie niezwykłe archiwalne zdjęcia prezentujące Przyjezierze w swoich najlepszych czasach, a więc w latach 60. i 70. XX wieku.

📢 Oto miejsca, w których kręcono film "Znachor". Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor". 📢 Takie długi ulegają przedawnieniu w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać Dług to niespłacone jeszcze zobowiązanie. Kiedy jedna osoba pożycza pieniądze od drugiej, to ma wobec niej dług, gdyby nie wywiązała się z obowiązku oddania pożyczki w terminie. Są jednak takie długi, których spłacać nie musimy, to długi, które uległy przedawnieniu. Kiedy dochodzi do przedawnienia, jakie warunki trzeba spełnić, aby dług się przedawnił? Zobaczcie, które długi przedawniają się w 2023 roku.

📢 Tak wygląda teraz dom wójta z serialu Ranczo. Oto serialowe Wilkowyje na co dzień Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach. Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji. 📢 Tak wygląda wewnątrz domu i ogrodzie Katarzyny Pakosińskiej. W tym miejscu jest pięknie niczym w bajce Katarzyna Pakosińska sławę zyskała dzięki "Kabaretowi Moralnego Niepokoju". Choć od lat nie jest członkiem grupy, aktywnie udziela się w przestrzeni artystycznej i rozwija karierę aktorską. Jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Zobacz w naszym artykule, jak mieszka i żyje na co dzień!

📢 Emerytury od lipca wyższe o 200-500 złotych. Wyjaśniamy najlepsze terminy dla emerytów Zobaczcie wyliczenia przejścia na emeryturę w poszczególnych miesiącach 2023 roku. Jeśli niektórzy zdecydują się poczekać z złożeniem wniosku emerytalnego do lipca, to będą mieli szansę otrzymać nawet o 400-500 złotych więcej miesięcznie.

📢 Takich banknotów mogą nie przyjąć w sklepie. One tracą wartość i ważność Sprzedawcy mają prawo odmówić przyjęcia zniszczonego banknotu. Osoba, która ma w portfelu zniszczony banknot ma obowiązek wymienić go w dowolnej placówce banku. Sprzedawca odmówi także przyjęcia banknotu, którego autentyczność jest podejrzana. Powinien wówczas powiadomić o tym swojego pracodawcę, a także policję. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie. 📢 Zwrot pieniędzy dla wielu emerytów. Mamy tabele wyliczeń zwrotu ze względu na Polski Ład Zwrot podatku dla emerytów to skutek półrocznego obowiązywania 17 proc. stawki podatkowej. Wartość ta od 1 lipca 2022 jest niższa i wynosi 12 proc. Co ciekawe, obowiązuje jednak z mocą wsteczną od… 1 stycznia 2022 roku. Od początku 2023 roku rozpoczyna się więc procedura zwrotu pieniędzy, ale na przelewy będzie trzeba trochę poczekać.

📢 Dodatkowe zwroty podatku z Trzynastej Emerytury 2023. Mamy wyliczenia, ale na przelewy trzeba poczekać Sprawdziliśmy, ile należy się zwrotu podatku potrąconego przez Urząd Skarbowy i co należy zrobić żeby dostać zwrot podatku po Trzynastej Emeryturze. Mamy wyliczenia zwrotu podatku z trzynastej emerytury. 📢 Tych roślin nie sadź obok róż. Przez takie błędy róże nie kwitną i chorują. Tak można zniszczyć róże w ogrodzie Róże to jedne z najpopularniejszych i najpiękniejszych kwiatów. W ogrodzie nie może zabraknąć królowej kwiatów, czyli róży. Róże uwielbiają słońce - wtedy kwitną obficie! Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których róże nie lubią. Przez takie błędy w uprawie róże nie kwitną i chorują. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok róż? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko róż. Sprawdź, żeby nie zniszczyć róż w swoim ogrodzie!

📢 Tak wygląda teraz Agnieszka Chylińska - odważnie! Ta metamorfoza piosenkarki zaskoczyła fanów [zdjęcia] Agnieszka Chylińska to buntowniczka, która nie boi się odważnych stylizacji i eksperymentów z modą. Piosenkarka słynie przede wszystkim ze swojego mocnego głosu. Od lat jej popularność nie słabnie, powstają kolejne znakomite albumy a koncerty wciąż przyciągają tłumy fanów. 23 maja 2023 roku Agnieszka Chylińska świętuje swoje 47. urodziny! Jej ostatnia bardzo odważna metamorfoza może zaskoczyć! Zobacz, jak przez lata zmieniała się Agnieszka Chylińska - jedna z największych gwiazd w Polsce. 📢 Tak kibicowaliście "Aniołom"! Mamy nowe zdjęcia trybun z meczu z Apator - Motor Niesamowite emocje na torze, ogromne emocje na trybunach. Apator Toruń w ostatnim biegu zapewnił sobie zwycięstwo z mistrzem Polski z Lublina. Tysiące kibiców "Aniołów" kompletnie oszalało z radości. Byliście na meczu? Mamy dla Was kolejną paczkę zdjęć z trybun toruńskiego stadionu!

📢 Kujawsko-pomorskie marki są popularne w Polsce i za granicą. To nasze najbardziej znane produkty i usługi Kujawsko-Pomorskie kojarzy się m.in. z toruńskimi piernikami, a także artykułami TZMO pod logo Bella, Olejem Kujawskim z Kruszwicy, tramwajami i pociągami bydgoskiej Pesy, przyprawami i suszami z Cykorii, płatkami śniadaniowymi Nestlé z Cereal Partners Poland Toruń-Pacific czy Majonezem Pomorskim z Ocetiksu. 📢 Nie żyje motocyklista. Tragiczny wypadek w gminie Dobrzyń nad Wisłą Do śmiertelnego wypadku z udziałem kilku pojazdów doszło w niedzielę, 21 maja w Leniach Wielkich w gminie Dobrzyń nad Wisłą. Na miejscu zginął motocyklista, kolejna osoba z poważnymi obrażeniami trafiła do szpitala. 📢 Kapliczki na wsiach w Kujawsko-Pomorskiem. Te piękne miejsca kryją się na wsi [zdjęcia] Kapliczki, figurki, krzyże to jeden z elementów religijności w Polsce. Najczęściej znajdziemy je przy drogach. Do dziś mieszkańcy gromadzą się przy nich, przede wszystkim na modlitwach majowych albo na różańcu w październiku.

📢 Takie owoce można jeść przy cukrzycy - mamy listę. Te owoce obniżają poziom cukru we krwi Cukrzyca to przewlekła choroba związana z zaburzeniami gospodarki węglowodanowej w organizmie. W Polsce na cukrzycę chorują ponad 2 miliony osób. Przy cukrzycy konieczna jest zbilansowana dieta dla diabetyków. Owoce i warzywa to bardzo ważna część tej diety. Takie owoce można jeść przy cukrzycy. Sprawdź, jakie owoce możesz jeść, jeśli masz cukrzycę. 📢 Tak mieszka Mateusz Mostowiak z "M jak miłość", czyli Krystian Domagała. Mieszkanie aktora podglądamy na jego zdjęciach Krystian Domagała to popularny aktor młodego pokolenia, który zasłynął z roli Mateusza Mostowiaka w serialu "M jak miłość". Gwiazdor stroni od skandali i ukrywa swoje życie prywatne przed mediami. Jest jednak aktywny na Instagramie, gdzie odkrywa przed fanami rąbek tajemnicy. Zobacz, jak mieszka i żyje na co dzień.

📢 Dodatek Stażowy 2023 - takie są zasady. Wyjaśniamy, komu przysługuje wyższe wynagrodzenie Dodatek stażowy to forma dodatkowego wynagrodzenia wypłacanego pracownikom po przepracowaniu określonego czasu. Dodatek ten jest obowiązkowy w tak zwanej "budżetówce", natomiast w pozostałych branżach jest to świadczenie nieobowiązkowe. Komu zatem przysługuje dodatek stażowy? Jak się go nalicza i ile wynosi? Sprawdzamy. 📢 Tak wygląda w domu Roberta i Anny Lewandowskich. Zobaczcie zdjęcia środka ich posesji pod Barceloną Mamy nowe zdjęcia willi Roberta i Anny Lewandowskich: nowoczesny styl, mnóstwo światła, jasne kolory i otoczony zielenią basen. Anna Lewandowska długo szukała idealnego domu dla swojej rodziny. Ostatecznie wybór padł na turystyczne miasteczko Sitges pod Barceloną. Jego atutem są piękne plaże, wiele restauracji, dobre szkoły dla córek Klary i Laury.

📢 Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Tego nie kupuj - Biedronka, Lidl i inne markety wycofują te towary Alerty w wielu polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 W farze w Chełmnie dzieci przyjęły Pierwszą Komunię Świętą [zdjęcia] W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Chełmnie dzieci w niedzielę (21.05.2023) przyjęły pierwszą Komunię Świętą. To ważne wydarzenie i święto uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chełmnie.

📢 60-lecie jednostki śmigłowcowej w Inowrocławiu. 56. Baza Lotnicza otrzymała sztandar. Uroczystość na lotnisku w Latkowie [Zdjęcia] Z okazji 60-lecia jednostki śmigłowcowej w Inowrocławiu 56. Baza Lotnicza otrzymała sztandar. Uroczystość odbyła się 20 maja na lotnisku wojskowym w Latkowie. 📢 W parafii Bł. M. Kozala w Lipnie dzieci przystąpiły do Pierwszej Komunii Świętej Dzień Pierwszej Komunii Świętej jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu każdej rodziny. Poprzedzają go długie przygotowania, bo dziecko oraz jego rodzice przygotowują się zwłaszcza pod względem duchowym na przyjęcie Pana Jezusa. W końcu przychodzi ten dzień! W odświętnych strojach, po spowiedzi świętej, dziecko i rodzice, stają w gotowości. Tak też było w parafii Błogosławionego Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Lipnie. Pierwszą Komunię Świętą przyjęło 80 dzieci! Wszyscy byli w stosownych szatkach, ale też elegancko ubrani.

📢 Te osoby są ustawowo zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. Poznaj szeroką listę zwolnionych Te osoby są ustawowo zwolnione z płacenia Abonamentu RTV. W 2023 roku stawki za abonament RTV nieco wzrosły w porównaniu z poprzednimi latami. Niektórzy są jednak zwolnieni z tego obowiązku - podajemy długą listę osób zwolnionych z tej opłaty. 📢 Takie kuchnie są teraz najmodniejsze w 2023 roku. Projekty kuchni Krzysztofa Mirucia z HGTV Krzysztof Miruć jest jednym z najpopularniejszych projektantów wnętrz w naszym kraju. Jego styl charakteryzuje oryginalność, odważne połączenia i zamiłowanie do czarnego. Jest architektem od zadań specjalnych w programach TVN i HGTV. W kilka dni potrafi odmienić wnętrze każdego domu i mieszkania, dba o każdy szczegół od projektu po ostateczną aranżację. W swoich projektach bardzo często zajmuje się remontem kuchni. Zobaczcie projekty kuchni Krzysztofa Mirucia znane z telewizyjnych programów.

📢 Tej substancji boją się kleszcze. Zobacz ten trik z internetu - spryskaj ubranie, a na pewno uciekną Maj i czerwiec to jeden z okresów wzmożonej aktywności kleszczy. Populacja tych pajęczaków jest w Polsce coraz większa. Nawet co trzeci kleszcz może być nosicielem patogenów chorobotwórczych. Kleszcze wywołują m.in. boreliozę, babeszjozę i kleszczowe zapalenie mózgu. Jakie są popularne domowe sposoby na kleszcze? Czy działają? Zobacz, jak możesz się uchronić przed kleszczami. 📢 Takie banknoty musisz wymienić. Niektóre z nich mogą stracić wartość i ważność - zobacz listę! Czy sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknoty? Czy my możemy odmówić przyjęcia danego banknotu? Kiedy banknot traci swoją moc płatniczą? Postanowiliśmy dla Was sprawdzić najważniejsze informacje dotyczące pieniędzy. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? Zobaczcie.

📢 Takie są teraz modne kuchnie - mamy zdjęcia. Zobaczcie nowe projekty od Doroty Szelągowskiej Kuchnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Bliscy, przyjaciele w ostatnią drogę odprowadzili dra Jerzego Krzysia, lekarza i historyka związanego z Grudziądzem i Barcinem [zdjęcia] W bazylice i na cmentarzu farnym w Grudziądzu odbyły się uroczystości pogrzebowe dra Jerzego Krzysia, wieloletniego ordynatora oddziału położniczego szpitala wojskowego w Grudziądzu, społecznika, działacza kultury, historyka, Honorowego Obywatela Barcina. 📢 Te znaki zodiaku to prawdziwi szczęściarze. Do tych osób uśmiechnie się fortuna Horoskop może być dla kogoś drogowskazem. Przepowiednie zawarte w nich to wskazówki, które mogą nas ustrzec przed czymś złym albo nie przegapić czegoś dobrego. Na podstawie charakterystyki znaków zodiaku i najnowszego horoskopu sprawdziliśmy, które znaki mają szczęście a do których los się nie uśmiechnie.

📢 Zwrot podatku dla emerytów - mamy tabele wyliczeń. Kto i kiedy dostanie dodatkowe pieniądze za 2022? Emeryci i renciści w 2023 roku mogą liczyć na dodatkowe pieniądze. W wyniku zmian podatkowych (reformy Polski Ład, Niskie Podatki) na konta seniorów trafią przelewy ze skarbówki - nawet do 700 zł. Kiedy wypłata pieniędzy ze zwrotu podatku? Co trzeba zrobić, aby je otrzymać? Sprawdź - mamy tabele wyliczeń zwrotu podatku za 2022 rok. 📢 Nowy obowiązek w ZUS dotyczy wielu Polaków. Takie dokumenty trzeba złożyć do 22 maja 2023. Będzie zwrot pieniędzy Jeśli prowadzisz działalność pozarolniczą i sam opłacasz składki na ubezpieczenie zdrowotne, w 2023 roku musisz złożyć, co jest nowością, roczne rozliczenie tej składki. ZUS przypomina, co się zmieniło w tej kwestii i jak uzyskać zwrot ewentualnej nadpłaty, jeśli taka wystąpi.

📢 Najmodniejsze paznokcie na wiosnę i lato 2023. Takie wzory i pomysły na manicure są teraz trendy Wiosna i lato to feeria kolorów, ciepła bryza, kwiaty, leniwy odpoczynek, błękit wody, zieleń traw. I takie też będą najnowsze trendy w manicure na wiosnę i lato 2023. Dominować będą kolory niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy. Ale wiosną to będą raczej delikatne odcienie, pastele, zaś latem wchodzimy w mocniejszy vibe - królować będą mocne, nasycone kolory. Zobacz najmodniejsze stylizacje paznokci na wiosnę i lato 2023.

📢 Te długi się nie przedawniają. Oto lista długów, które się nie przeterminują Długi mogą ulec przedawnieniu, ale tylko pod określonymi warunkami do których dochodzi bardzo rzadko, żeby nie powiedzieć, że sporadycznie. Bez wątpienia zobowiązania finansowe jakie na siebie bierzemy musimy regulować inaczej musimy się liczyć z przykrymi konsekwencjami. Jest kilka długów które nie ulegają przedawnieniu, o jakie chodzi? Zobaczcie. 📢 Roksana Węgiel jest teraz nie do poznania. Zobacz, jak na co dzień mieszka młoda wokalistka Zadebiutowała w jednym z popularnych programów rozrywkowych The Voice Kids. Od tego czasu minęło kilka lat, a w tym czasie młoda wokalistka zdążyła zrobić wielką karierę muzyczną. Roksana Węgiel dzisiaj już nie przypomina tej grzecznej dziewczynki, którą była. Przez ten czas nie tylko wykonywana przez nią muzyka się zmieniła, ale także jej wizerunek. Jej styl jest zdecydowanie dojrzalszy i bardziej szalony. Jak na co dzień wygląda życie idolki wielu nastolatek? Przedstawiamy prywatne zdjęcia zwyciężczyni Eurowizji Junior. Tak na co dzień mieszka i żyje Roksana Węgiel!

📢 Rusza sezon na szczupaki. Od kiedy wolno je łowić? Uwaga wędkarze - zmieniły się przepisy! Zobacz zdjęcia Rozpoczyna się sezon połowu szczupaków. To jedne z najbardziej cenionych przez wędkarzy ryb. Od kiedy wolno je łowić? Nawet doświadczeni łowcy mogą się zdziwić. W ostatnim czasie zmieniło się wiele przepisów dotyczących połowu tych drapieżników. Warto je poznać, by nie narazić się na mandat i łowić etycznie i zgodnie z prawem.

📢 Oto pewniaki na egzamin ósmoklasisty z matematyki. Oto rady nauczycielki matematyki [TOP 10] Egzamin ósmoklasisty z matematyki dla wielu uczniów jest największym wyzwaniem. Można jednak oswoić stres powtarzając egzaminacyjne pewniaki! To warto przypomnieć sobie przed egzaminem - podpowiada Agnieszka Poliszak-Trzosek, nauczycielka matematyki w SP 56 w Bydgoszczy. 📢 Te urządzenia wyłącz z prądu, gdy nie używasz. Wiemy ile zaoszczędzisz na trybie czuwania - dane z kwietnia 2023 Czy warto zostawiać urządzenia w trybie czuwania? Ile płacimy za prąd, kiedy zostawiamy sprzęty w tym trybie? W ostatnim czasie dużo mówi się o oszczędzaniu prądu, oczywiście aktualnie wpływ na to mają wysokie ceny energii elektrycznej i zamrożenie cen prądu do zużycia 2 000 kWh. Postanowiliśmy dla was sprawdzić ile można oszczędzić na rachunku za prąd rezygnując z trybu czuwania w urządzeniach.

📢 Tak mieszka Małgorzata Kożuchowska. Zobacz luksusowe wnętrza domu aktorki. Zajrzyj do willi gwiazdy serialu „M jak miłość" Małgorzata Kożuchowska wraz z mężem Bartkiem Wróblewskim i synem mieszka w luksusowym domu jednorodzinnym nieopodal stolicy. Popularna aktorka wybrała tę lokalizację nieprzypadkowo. Willa Małgosi Kożuchowskiej jest otoczona lasem, co sprzyja relaksowi po intensywnej pracy na planie filmowym i w teatrze. Zobacz, jak wygląda dom gwiazdy, która stała się rozpoznawalna za sprawą roli Hanki Mostowiak w popularnym serialu „M jak miłość". 📢 Śledzik po Kuchennych rewolucjach [OPINIE, MENU, CENY] Śledzik - restauracja w Żukowie - przeszła Kuchenne rewolucje Magdy Gessler. Jakie są opinie gości o restauracji Śledzik? Co znalazło się w nowym menu i czy po rewolucjach wzrosły ceny? Sprawdźcie.

