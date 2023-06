Przegląd prasy 23.06.2023. Przygotowaliśmy zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 22.06. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda”?

Prasówka 23.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Tak dziś wygląda piękna Lamia z "Seksmisji", czyli Bożena Stryjkówna. Zobacz jak zmieniła się gwiazda Czterdzieści lat minęło już od nakręcenia "Seksmisji" w reżyserii Juliusza Machulskiego. Film stał się prawdziwym hitem w PRL-u i obecnie jest uznawany za kultowy. W tamtych czasach "Seksmisja" uczyniła z Bożeny Stryjkówny, która wcieliła się w rolę Lamii Reno, prawdziwą gwiazdę. Sprawdź, jak aktorka zmieniła się od tamtego czasu.

📢 Takie są najlepsze pomysły na fryzury, na których nie widać odrostu. Oto modne trendy w koloryzacji włosów Najmodniejsze fryzury 2023. Jak szybko rosną włosy? Średnie tempo wzrostu włosa na głowie wynosi 0,35 milimetra na dobę. Przyjmuje się, że włos w ciągu miesiąca średnio rośnie 1 cm. Odrosty to prawdziwa zmora każdej osoby, która farbuje włosy. Na jasnych pasmach wyglądają mało estetycznie. Oto fryzury i koloryzacje, na których nie widać odrostów. Zebraliśmy najlepsze pomysły na fryzury - idealne stylizacje i koloryzacje włosów, na których odrost przez długi czas nie jest widoczny. Zobacz je teraz w naszej galerii.

📢 Takie są teraz modne meble. Pomysły na pokój dzienny Dariusza Wardziaka, czyli "Stolarza Szelągowskiej" Dariusz Wardziak, czyli Darek-Stolarz znany z programów Doroty Szelągowskiej często wykonuje meble. Wiele z nich robi od podstaw, na wymiar. Niekiedy w realizacjach wykorzystuje też meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych, wzbogacając je o dodatkowe elementy. Zobacz modne meble do pokoju dziennego od popularnego stolarza.

Prasówka 23.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto aplikacje wycofane przez Google Play. Musisz je usunąć z telefonów Samsung, Xiaomi i innych Aplikacje w Sklepie Google Play pochodzą od różnych deweloperów i nie wszystkie są bezpieczne. Jeśli Google zweryfikuje ją jako zagrożoną, zostaje usunięta. Niestety nie zostanie automatycznie usunięta z telefonów, na które zostały pobrane. Musimy to zrobić samodzielnie. Dlatego zobaczcie aktualną listę wycofanych aplikacji.

📢 Takie wypłacanie pieniędzy z bankomatu to błąd! W ten sposób można stracić pieniądze - zobacz To jeden z najgroźniejszych rodzajów oszustwa! Banki ostrzegają klientów przed groźnym rodzajem sposobów na kradzież gotówki z bankomatu. Ważne, by zwracać uwagę na bankomat, w którym wypłacamy pieniądze. Oszuści stosują bowiem tzw. cash trapping, czyli dodatkową listwę w maszynie. W taki sposób można stracić pieniądze! O co chodzi? Sprawdź koniecznie! 📢 Tak można rozpoznać, że kot jest chory. Oto niepokojące objawy u kota - na te sygnały trzeba zwrócić uwagę Koty ukrywają, że coś je boli, maskują chorobę i cierpią w ciszy, przez co często jest ona zauważana za późno. Obserwując zachowanie kota można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Koty wysyłają też subtelne znaki. Każda zmiana w zachowaniu kota może być objawem kociej choroby. Jak rozpoznać, że kot jest chory? Po czym poznać że kotu coś dolega? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki, że kot jest chory.

📢 Takie są pierwsze objawy niedoboru magnezu. Sprawdź, na co trzeba zwrócić uwagę Niedobór magnezu może wystąpić nawet mimo bogatej i zróżnicowanej diety. Najczęściej niedobór magnezu w organizmie związany jest ze zmniejszeniem jego zawartości w diecie. Warto wiedzieć, jakie objawy wskazują na niedobór magnezu. Zignorowanie tych subtelnych sygnałów może być niebezpieczne dla zdrowia. Poznaj teraz pierwsze oznaki, na które trzeba zwrócić uwagę. 📢 Zastosuj ten trik, a krzak fasoli ugnie się od strąków. Oto skuteczny domowy nawóz do fasoli Fasola to popularne warzywo, które często gości na naszych stołach. Spożywamy ją w formie gotowanej, smażonej czy pieczonej. Dostarcza nam wielu cennych składników odżywczych. Fasola jest stosunkowo łatwa w uprawie, możemy ją posiać na działce, a nawet na balkonie. Jak wyhodować piękne i uginające się od warzyw krzaki w domu? Prezentujemy tani domowy nawóz, który zdziała cuda. Fasola urośnie szybciej i będzie miała więcej strąków.

📢 Tak mieszkają książę William i księżna Kate. Zobacz zdjęcia wnętrz - ich posiadłość jest warta fortunę Książę William i księżna Kate cieszą się ogromną sympatią Brytyjczyków. Wielu z nich to właśnie ich najchętniej widzieliby na królewskim tronie. Po śmierci królowej Elżbiety II na tron wstąpił jej syn - król Karol III, a książę William i księżna Kate stali się księciem i księżną Walii. To tytuł, który przysługuje następcy tronu i jego żonie. Zobaczcie w naszej galerii, jak mieszkają książę William i księżna Kate. Ich apartament w Adelaide Cottage jest wart fortunę! 📢 Tak schudniesz dzięki witaminom i minerałom. Oto skuteczny domowy sposób na odchudzanie Nadwaga i otyłość to nie tylko problem estetyczny, ale przede wszystkim zdrowotny. Według prowadzonych badań na świecie, a w tym również w Polsce, odnotowuje się drastyczny przyrost osób mierzących się z tym problemem. Do walki ze zbędnymi kilogramami potrzebna jest przede wszystkim zbilansowana dieta i aktywność, jednakże dużą pomocą na drodze do pięknej sylwetki może być również stosowanie niektórych witamin i minerałów. Tak schudniesz domowym sposobem. Przygotowaliśmy listę najlepszych witamin i minerałów na odchudzanie.

📢 Takie są skutki picia wody z cytryną. To dzieje się z organizmem, gdy pijesz wodę z cytryną Cytrynę zna i używa każda gospodyni. Owoc ten ma szerokie zastosowanie. Najczęściej cytryny używamy w kuchni, do przyrządzania lemoniady, deserów, kremów do tortów, ciasta, jako dodatek do dań wytrawnych, ryb, sałatek. Cytryna sprawdzi się też jako odświeżacz wnętrza lodówki, sokiem z cytryny wyczyścisz łazienkę, a wcierany w paznokcie pomoże pozbyć się przebarwień płytki paznokciowej. A jakie właściwości ma cytryna i sok z cytryny? Zobacz, co się dzieje z organizmem, gdy pijemy wodę z sokiem cytryny.

📢 Tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. Bogaty deweloper rozpieszcza młodszą o 50 lat partnerkę Egzotyczne podróże i luksusowa willa z basenem, kortami tenisowymi i ptaszarnią - tak żyją Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski. 28-latka i jej o pół wieku starszy miliarder wraz z synkiem wiodą bajkowe życie nad Zalewem Zegrzyńskim.

📢 Oto objawy odwodnienia u psa. Po tym można rozpoznać, że pies jest odwodniony Przyczyn odwodnienia u psa jest sporo. Odwodnienie u psa jest bardzo groźne i może prowadzić do poważnego uszkodzenia nerek a nawet śmierci! Obserwując zachowanie psa można zauważyć pierwsze niepokojące sygnały. Jakie są objawy odwodnienia u psa? Jak rozpoznać, że pies jest odwodniony? Zobacz teraz w naszej galerii najważniejsze oznaki. 📢 Takie są korzyści picia wody na czczo. Dlaczego warto pić wodę rano przed jedzeniem? Woda odgrywa ważną rolę w utrzymaniu równowagi w organizmie i pełni wiele istotnych funkcji, dlatego picie wody na czczo może wpływać pozytywnie na nasze samopoczucie i zdrowie. Oto kilka głównych korzyści wynikających z nawyku picia wody rano, tuż po przebudzeniu i jeszcze przed pierwszą kawą i śniadaniem.

📢 Tych roślin nie sadź obok pomidorów. Przez takie błędy pomidory nie dojrzewają. Tak można stracić całą uprawę Pomidory to jedne z najpopularniejszych warzyw w naszym kraju. Najlepiej smakują te zerwane wprost z własnego ogródka czy balkonu. Pomidory są niestety dość podatne na choroby. Okazuje się, że na to, jak rosną dane rośliny, bardzo często wpływ ma sąsiedztwo. Są rośliny, których pomidory nie lubią. Na jakie rośliny trzeba uważać? Jakich roślin nie wolno sadzić obok pomidorów? Oto lista roślin, które nie powinny znajdować się blisko pomidorów. Sprawdź, żeby nie stracić całej uprawy!

📢 Nowe wyliczenia netto Czternastej Emerytury 2023. Takie przelewy na konta dostaną emeryci W maju Sejm przyjął ustawę dotyczącą czternastej emerytury. Następnie została ona skierowana do prac w Senacie. Jednym z ważniejszych zapisów, jakie znalazły się w ustawie, jest ten, który stwierdza, iż czternasta emerytura to świadczenie, które będzie wypłacane corocznie. Są też zmiany dotyczące składek - zobaczcie, jakie będą czternaste emerytury na rękę.

📢 Takie są zasady przejścia na emeryturę pomostową. Te osoby skorzystają z przepisów W marcu 2023 r. emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób, w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. liczba ta wzrosła o 3,4 proc. Świadczenie w 90 proc. otrzymują mężczyźni, gdyż to właśnie oni najczęściej są zatrudnieni przy pracach ciężkich - wynika z danych ZUS. 📢 Dodaj ten jeden składnik do doniczki, a zamiokulkas odżyje. Dzięki temu trikowi zamiokulkas wypuści nowe liście Zadbany zamiokulkas jest wspaniałą ozdobą pokoju. Zdarza się jednak, że zamiokulkas marnieje, liście żółkną lub brązowieją i odpadają, a roślina nie wypuszcza nowych. Zdrowy zamiokulkas ma piękne, błyszczące, mięsiste liście w kolorze głębokiej zieleni. Jeśli twój zamiokulkas wygląda źle, dodaj ten prosty, ale skuteczny nawóz do doniczki. Zobacz przepis na nawóz do zamiokulkasa.

📢 Tak nie powinno się myć truskawek. To dzieje się z organizmem, gdy jemy truskawki Opłukanie truskawek samą wodą nie wystarczy, gdyż poza bakteriami oraz jajami pasożytów, truskawki mogą być zanieczyszczone chemią. Wyjaśniamy, jak myć truskawki, aby pozbyć się całego brudu i chemii. 📢 Takie imiona noszą osoby pijące najwięcej alkoholu. Mamy ranking od ezoteryków Imiona w swoim znaczeniu mają przypisany szereg cech charakteru, które posiada ich właściciel. Oczywiście warto pamiętać, że nie tylko to determinuje nasze zachowania w życiu, a jedynie może mieć wpływ. Osoby o jakich imionach spożywają najwięcej alkoholu według znaczenia imion? Zobaczcie.

📢 Zagrali Stasia i Nel w "W pustyni i w puszczy" (1973). Tak obecnie wyglądają Tomasz Mędrzak i Monika Rosca 50 lat temu miała miejsce premiera filmu "W pustyni i w puszczy" w reżyserii Władysława Ślesickiego. Film szybko stał się hitem, a odtwórcy głównych ról - Stasia oraz Nel - zdobyli ogólnopolską popularność. Jak obecnie wyglądają i co u nich słychać? Tak zmienili Tomasz Mędrzak i Monika Rosca.

📢 Takie banknoty musisz wymienić w 2023 roku. Nie czekaj, bo tracą wartość i ważność Wymiana banknotów to obowiązek każdego z nas. Do wymiany kwalifikują się banknoty z różnego powodu. Z pewnością każdy z nas miał do czynienia z którymś z nich. Jakie banknoty tracą ważność i należy je wymienić i gdzie możemy takie pieniądze wymienić? To właśnie na posiadaczu banknotu ciąży obowiązek wymiany. Przygotowaliśmy dla Was ściągę o wymianie banknotów w 2023 roku. 📢 Dzięki temu trikowi krzaki ogórka będą się uginać od warzyw. Ten nawóz do ogórków jest skuteczny i tani Ogórek to jedno z najpopularniejszych warzyw, często gości na stołach w polskich domach. Jest smaczny, zdrowy, a w dodatku bardzo niskokaloryczny. Ogórek składa się z wody nawet w 96 procentach! Ogórek jest dość łatwy w uprawie, także domowej. Jak wyhodować piękne, duże ogórki w ogródku? Ten tani, ale skuteczny nawóz zdziała cuda na twojej uprawie. Ogórki będą rosły znacznie szybciej i będą mieć dużo więcej owoców. Wystarczy, że podlejesz swoje grządki tym nawozem raz w tygodniu, a przyśpieszy to wzrost ogórków nawet o 25%!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze na świecie. Oto TOP 14 najładniejszych ras psów. Ich widok zachwyca Wiele osób marzy o tym, by mieć psa, jednak nie mogą się zdecydować, jaką rasę wybrać. Pies to wspaniały przyjaciel, wierny towarzysz człowieka. Niektóre rasy psów są bardzo mądre, inne bardzo przyjazne i odpowiednie dla rodzin z dziećmi, a jeszcze inne są piękne.

📢 Mając kody PIN z tej listy możesz stracić pieniądze. One są najbardziej niebezpieczne Bankowość elektroniczna to usługa, z której w obecnych czasach korzysta większość Polaków. Wypłacamy pieniądze z bankomatu, płacimy w sklepach internetowych za pomocą przelewów elektronicznych, opłacamy w ten sposób rachunki. To wygodne i bardzo ułatwia życie. Jednak jest to też łatwa okazja dla złodziei. Dlatego warto się zabezpieczyć. Niektóre numery PIN są banalnie proste do zhakowania dla złodziei i oszustów. Jakie to numery PIN? Oto lista tych najbardziej popularnych, a przez to najmniej bezpiecznych.

📢 Tyle zarabia się w polskim wojsku od szeregowego do generała. Mamy stawki wypłat żołnierzy W Polsce jest możliwość przystąpienia do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Jeśli chciałbyś wstąpić do armii, zobacz, ile można zarobić w naszym kraju, jako żołnierz. W naszym artykule znajdziesz uśrednione stawki. 📢 Oto tabela emerytur brutto i netto po waloryzacji 2024. Takie są prognozy stawek świadczeń Waloryzacja emerytur 2024 - sprawdź wyliczenia! W galerii zdjęć przedstawiamy szacunkowe wyliczenia waloryzacji emerytur na 2024 rok, oparte na obecnym wskaźniku waloryzacji 10,19%. Zanosi się na zmianę w świadczeniach emerytalnych w 2024 roku, bo rząd już pracuje nad ich waloryzacją. 📢 Paznokcie z brokatem czerwone i ombre to hit lata. Oto 15 pomysłów na modny manicure Zadbane paznokcie to ozdoba kobiecej dłoni. A pomalowane paznokcie prezentują się jeszcze lepiej i w dodatku mogą też być uzupełnieniem kolorystycznym stylizacji modowej. Paznokcie z brokatem to modny w tym sezonie pomysł na manicure. Jakie kolory są na topie? Króluje czerwony i manicure ombre (czyli przenikające się kolory). Zobacz najmodniejsze wzory na paznokcie z brokatem na lato.

📢 Tyle pieniędzy dostaniemy na wakacje w 2023 roku. Konieczne jest złożenie oświadczenia Pieniądze na wakacje dostają pracownicy w ramach dodatku wczasy pod gruszą. To pieniądze przyznawane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i jego wysokość uzależniona jest od naszych dochodów, ale także dochodów innych członków naszej rodziny. Sprawdzamy, ile pieniędzy dostają pracownicy w 2023 roku. 📢 Tak Adrianna i Michał z programu "Rolnik szuka żony" wypadli na sesji narzeczeńskiej. Zobaczcie zdjęcia! Adrianna i Michał to jedna z tych par, które połączył program "Rolnik szuka żony". Ona napisała do niego list, bo zachęcił ją do tego dziadek, który w odpowiednim momencie włączył TVP 1. A Michał? - W domu zawsze nazywali mnie szczęściarzem. Postanowiłem sprawdzić to moje szczęście. Wybrałem list od Ady i bez czytania zaprosiłem ją do programu - wspomina Michał. Oboje nie żałują swoich decyzji. Zaręczyli się jeszcze przed finałowym odcinkiem programu i zamieszkali razem. Wkrótce odbędzie się ślub. Niedawno zafundowali sobie sesję narzeczeńską. Wyglądają przepięknie. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Takie są najmodniejsze paznokcie na czerwiec 2023. Oto TOP wzory i kolory manicure na wiosnę/lato Kolorowy french, zatopione kwiaty, neonowy pomarańcz, pastelowy róż - to tylko część propozycji modnych paznokci na czerwiec 2023. Zobacz w galerii więcej pomysłów na manicure od stylistek, idealnych na koniec wiosny i początek lata. 📢 Tak wyglądają teraz miejsca, w których kręcono film Znachor. Zobaczcie zdjęcia "Znachor" w reżyserii Jerzego Hoffmana to jeden z ulubionych filmów polskich widzów. Wspaniałe role odegrali w nim Jerzy Bińczycki, Anna Dymna i Tomasz Stockinger. Wkrótce na platformie sreamingowej Netflix będziemy mogli oglądać nową wersje tego filmu. Tymczasem Sławomir Szeliga z Inowrocławia wraz z rodziną postanowił odwiedzić miejsca, w których kręcono pierwszą, kultową wersję. Zobaczcie, jak wyglądają miejsca, w których kręcono film "Znachor".

📢 Nowy wiek emerytalny dla wybranych i waloryzacja emerytur. Duże zmiany dla seniorów w 2024 roku Na konferencji prasowej minister rodziny Marleny Maląg i prezes ZUS prof. Gertrudy Uścińskiej padło pytanie, kiedy będzie konieczne podniesienie wieku emerytalnego z powodu niekorzystnych czynników demograficznych. Przedstawicielka rządu jasno określiła sprawę wieku emerytalnego w Polsce, ale... pojawiły się korzystne dla niektórych niespodzianki. 📢 Tyle wynosi odprawa emerytalna i rentowa. Sprawdź wysokość i kryteria przyznawania W związku z przejściem na rentę lub emeryturę, pracownikowi przysługuje odprawa pieniężna. Sprawdź czy ci się należy takie świadczenie i ile obecnie ono wynosi. 📢 Do tych osób uśmiechnie się los w wakacje. Mamy horoskop cygański na lato 2023 Horoskop cygański to kolejna przepowiednia dotycząca naszej przyszłości, tym razem stworzona przez Romów, którzy znani są ze swoich umiejętności wróżbiarskich. Najpopularniejszym z horoskopów cygańskich jest ten oparty na tradycyjnej talii kart, warto jednak wiedzieć, ze to nie jedyny horoskop cygański. My teraz sprawdzimy co mamy zapisane właśnie w kartach tradycyjnych.

📢 Tak wyglądały pokoje w PRL-u. Tyle są dziś warte wersalki, meblościanki, czy półkotapczany Wystrój mieszkań w czasach PRL-u był specyficzny. Charakterystyczne meble z lat 60., 70. i 80. pamięta do dziś niemal każdy z nas. Przaśne tapety, wersalki, regulowane ławy, meblościanki i półkotapczany – to obraz peerelowskiego dużego pokoju i dziecięcego. Dziś meble z PRL-u są bardzo modne, a ich ceny na portalach aukcyjnych zawrotne. 📢 Takie są teraz najmodniejsze łazienki. Mamy projekty znanego architekta z HGTV Łazienka to miejsce bez którego wielu z nas nie wyobraża sobie domu. To w łazienkach spędzamy sporo czasu, dbając o swój wygląd, ale także i ducha. Bo chyba ciężko wyobrazić sobie coś bardziej relaksacyjnego niż kąpiel. A jak sprawić aby w naszych łazienkach było przyjemnie? O tym wie najlepiej architekt znany z programów HGTV. Zebraliśmy dla Was projekty modnych łazienek od Krzysztofa Mirucia.

📢 Dzięki temu trikowi pelargonie będą kwitły jak szalone od maja do października. Oto najlepszy nawóz dla pelargonii Pelargonie to kwiaty, które latem powszechnie można spotkać w doniczkach na balkonach i tarasach. Są tanie i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Aby kwitły jak nigdy dotąd warto zastosować pewien domowy nawóz. Oto trik, dzięki któremu twoje pelargonie zakwitną jak szalone. 📢 Modne buty dla kobiety na lato 2023. Zobacz płaskie obuwie do sukienki - mamy zdjęcia W sklepach pojawiły się nowe kolekcje obuwia. Zobacz w galerii najmodniejsze buty na lato 2023, które idealnie nadają się do sukienek oraz eleganckich stylizacji ze spodniami. Polecamy obuwie płaskie, na niewysokich słupkach i niskich stabilnych koturnach. 📢 Tak już dziś nie wygląda Walduś z serialu "Świat według Kiepskich". Bartosz Żukowski ma 48 lat i mocno się zmienił Bartosz Żukowski to aktor, który na swoim koncie ma sporo ról teatralnych, filmowych i telewizyjnych, lecz znany jest przede wszystkim jako Walduś Kiepski z serialu "Świat według Kiepskich". Dziś już jednak nie wygląda tak jak w słynnym serialu Polsatu. Zmienił się. Nosi brodę i wąsy. Zobaczcie, jak dziś wygląda Walduś Kiepski.

📢 Tak wygląda letnia rezydencja Roberta i Anny Lewandowskich. Zaglądamy do wnętrz ich domu Tak wygląda letnia rezydencja Anny i Roberta Lewandowskich w Stanclewie na Warmii. To ich ulubione miejsce, gdzie mogą uciec przed zgiełkiem i popularnością. Zaglądamy do środka drewnianego pałacu. Tak wypoczywają na Warmii Anna i Robert Lewandowscy. 📢 Taki ma być nowy wiek emerytalny i waloryzacja emerytur. Duże zmiany dla seniorów w 2024 roku Emerytury pomostowe nie będą wygaszane. Prawo do nich będą mieć też osoby, które pracowały w szczególnych warunkach po 31 grudnia 1998 roku. To efekt trwających od pół roku negocjacji rządu z NSZZ "Solidarność". W ubiegłym roku przeciętna wysokość pomostówki wyniosła ponad 3,8 tys. zł.

📢 Tak wyglądają dziś słynne bliźniaczki z serialu Pełna Chata - mamy zdjęcia. Oto Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen 30 lat później! Pamiętacie serial "Pełna chata"? W Polsce oglądaliśmy go na początku lat 90. XX wieku. W rolę Michelle Tanner, najmłodszej córki głowy rodziny wcieliły się bliźniaczki - Ashley Olsen i Mary-Kate Olsen. Później okrzyknięto je najbardziej znanymi bliźniaczkami świata. Dziś to już nie małe dziewczynki, ale 37-letnie kobiety. Zobaczcie, jak wyglądają.

📢 Tak wyglądają miejsca, w których kręcono kultowe polskie filmy i seriale. Oto filmowe podróże Sławomira Szeligi Sławomir Szeliga z Inowrocławia już 3 lata wraz z rodziną uprawia set jetting, czyli turystykę filmową. Szeligowie podróżowali już śladami 35 polskich filmów i seriali. Odwiedzili około 70 wsi, miast i miasteczek. I na tym nie chcą poprzestać. Set jetting daje im bowiem wielką frajdę. Ich podróże szczegółowo opisujemy na naszych stronach. Dzięki temu Szeligowie zyskują naśladowców. - Cieszy nas promocja turystyki filmowej jako ciekawego pomysłu na wakacje i weekendowe wyprawy, do czego wszystkich zachęcamy - podkreśla Sławomir Szeliga. 📢 Uroczyste pożegnanie ósmoklasistów Szkoły Podstawowej nr 16 w teatrze w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia Z pompą, w Centrum Kultury Teatr zorganizowano galę wręczenia wyróżnień i podziękowań uczniom kończącym naukę w Szkole Podstawowej nr 16 w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia z tej uroczystości.

📢 Torty rozwodowe. Taka dziś moda na celebrowanie rozwodu i złamanego serca. Zobacz zdjęcia humorystycznych i upiornych tortów rozwodowych „Życie zaczyna się po rozwodzie” – oto motto przyświeca fantazyjnym tortom z okazji… rozwodu. Taka moda na celebrowanie rozpadu małżeństwa dotarła też do Polski. Torty rozwodowe cieszą się coraz większą popularnością i trzeba przyznać, że są naprawdę pomysłowe. Zobacz je na zdjęciach.

📢 Takie mają być zasady wypłat 800 plus od stycznia 2024. Wiemy, czy będzie potrzebny nowy wniosek Takie mają być zasady wypłat 800 plus od stycznia 2024. - Planujemy, że projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, podnoszącej świadczenie 500 + do 800 +, jeszcze w czerwcu, ewentualnie na początku lipca, zostanie przyjęty przez rząd - poinformowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg

📢 Kumuluje pieniądze i lubi bogactwo. Takie są szerokie właściwości rumianku. Warto go mieć w domu Czerwiec to najlepszy miesiąc na zbieranie rumianku. Zioło ma liczne właściwości lecznicze. Wierzono też, że noszenie rumianku lub umieszczanie go pod poduszką ułatwia znalezienie prawdziwej miłości, a nawet przyciąga bogactwo. Jakie są jeszcze właściwości rumianku? Warto je poznać. 📢 Takie sukienki to hit na lato dla kobiet po 40-tce i 50-tce. Oto najmodniejsze fasony Po 40 i 50 roku życia wciąż można wyglądać młodo a zarazem stylowo. Sukienki dla Pań po 40-tce i 50-tce skutecznie maskują pierwsze pojawiające się mankamenty sylwetki, a podkreślają nasze atuty. Wybraliśmy najmodniejsze propozycje. Takie sukienki na lato są obecnie hitem! 📢 Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Rząd negocjuje warunki wcześniejszych emerytur Emerytury dla Polaków po 35 lub 40 latach pracy? Czy w Polsce będzie obowiązywał nowy wiek emerytalny dla niektórych osób? Dyskusja na ten temat trwa od momentu pomysłu wprowadzenia emerytur stażowych. - Pokazaliśmy mechanizmy emerytur pomostowych czy pomostowo-stażowych, które zostały uzgodnione z Solidarnością, a temat w szerszy zakresie będzie negocjowany - wskazał premier Mateusz Morawiecki.

📢 Zastosuj ten trik, a aksamitki obsypią się kwiatami. Dzięki temu domowemu nawozowi aksamitki będą bujnie kwitły Aksamitki są jednymi z najpopularniejszych kwiatów na balkon. Kwitną wiele miesięcy i nie mają dużych wymagań pielęgnacyjnych. Dlaczego pomimo niewielkich potrzeb, zdarza się, że aksamitki nie kwitą lub kwitną słabo? Wśród przyczyn jest brak niektórych składników odżywczych. Oto domowy nawóz, dzięki któremu aksamitki zakwitną jak nigdy. Dzięki temu trikowi aksamitki obsypią się kwiatami. 📢 Tak mieszka Katarzyna Dowbor. Zobaczcie tradycyjny i stylowy dom byłej prowadzącej Nasz Nowy Dom Katarzyna Dowbor od lat mieszka w podwarszawskiej wsi. Gwiazda ceni sobie naturalne i zaciszne miejsce jakie stworzyła. Przez dekadę pomagała rodziną w potrzebie, aby stworzyć im wymarzony własny dom. W programie Nasz nowy dom nie tylko nadzorowała remonty, ale i pomagała spełniać marzenia rodziny. A jak wygląda od środka dom prezenterki? Zobaczcie sami.

📢 Takich rzeczy i świadczeń nie zabierze komornik w 2023 roku. Nawet przy bardzo dużych długach Co może zająć komornik? Między innymi konto bankowe, wynagrodzenie za pracę, czy nieruchomości. Jest jednak całkiem długa lista tego, czego komornik nam nie zabierze, nawet jeśli będziemy mieć bardzo duże długi. Oto lista rzeczy ale i świadczeń finansowych, których komornik nie ma prawa nam zająć bez względu na wysokość naszych długów. 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Sprawdź, jakie są podwyżki rok do roku Takie będą emerytury dla seniorów w lipcu 2023 - oto stawki brutto i netto. Seniorzy w tym roku otrzymali podwyżki, zgodnie z tegorocznymi zasadami waloryzacji kwotowo-procentowej. Niektórzy zyskali do swoich świadczeń 250 złotych brutto, a inni otrzymują wyższą emeryturę o 14,4 procent. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w lipcu 2023.

📢 Przez taki błąd ogórki kiszone są mętne i gazują. Tak przyrządzisz je prawidłowo Choć przygotowanie ogórków kiszonych wydaje się być prostym zadaniem, po drodze czeka nas kilka pułapek, które mogą popsuć nasze kiszonki. Już jeden błąd sprawia, że ogórki są mętne i gazują. Tymczasem można go uniknąć stosując się do pewnej zasady. Sprawdź w artykule, jak prawidłowo przyrządzić ogórki kiszone. 📢 Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Te produkty zostały wycofane z Biedronki, Lidla i innych marketów Nowe alerty w polskich sklepach po decyzjach GIS. Główny Inspektorat Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenia, dotyczące wycofania z obrotu niektórych produktów ze sklepów. Uważaj, niektóre towary nie nadają się do spożycia. Jeśli masz je już w swoim domu, to zwróć je do sklepu. Wyniki kontroli pracowników GIS zostały opublikowane i wiemy, których produktów nie wolno spożywać i kupować. Zobacz, jakie towary zostały wycofane ze sklepowych półek.

📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat! Zobacz zdjęcia Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Tak wyglądają dziś miejsca, w których 56 lat temu kręcono film "Sami swoi". Zobaczcie zdjęcia Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Taki jest horoskop miłosny i finansowy na wakacje 2023 roku. To wróżą Ci gwiazdy na lato Wakacje to szczególny czas dla wielu z nas uczniowie i studenci mają wolne a i pracujący często w tym okresie planują swoje urlopy. Co nas czeka w czasie wakacji w 2023 roku? Do kogo uśmiechnie się fortuna, a kto będzie musiał zacisnąć pasa? Który znak zodiaku odnajdzie miłość a kogo czeka rozstanie? Sprawdziliśmy horoskop na wakacje 2023. Zobacz co Cię czeka. 📢 Seniorzy opanowali Rynek w Grudziądzu. To "Grudziądzkie senioralia". Zobaczcie zdjęcia Na Rynku w Grudziądzu seniorzy bawili się i prezentowali swoje talenty. Tak wyglądało podsumowanie akcji "Grudziądzkie senioralia". 📢 Święto 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy. Były awanse wojskowe oraz wyróżnienia dla żołnierzy i pracowników [zdjęcia] Uroczysty apel, awanse na wyższe stopnie wojskowe i pierwszy stopień w korpusie podoficerów oraz wyróżnienia dla pracowników jednostki - w czwartek (22 czerwca) 1 Pomorska Brygada Logistyczna w Bydgoszczy im. Króla Kazimierza Wielkiego obchodziła swoje święto.

📢 "Dziura wstydu" - teren po dawnych zakładach mięsnych w Grudziądzu ma wreszcie zniknąć. Co tu powstanie? Ruiny zakładów mięsnych przestaną wreszcie straszyć! Na niezagospodarowanym terenie u zbiegu ulic Chełmińskiej i Narutowicza w Grudziądzu powstanie osiedle mieszkaniowe. Radni jednogłośnie podczas sesji w środę, 21 czerwca dali zielone światło by ułatwić tę inwestycję zainteresowanej firmie. 📢 Wypadek motocyklisty z samochodem dostawczym pod Grudziądzem. Kierowca motocykla w szpitalu. Zobacz zdjęcia Rano, ok godz.7 w czwartek, 22 czerwca doszło do wypadku motocyklisty z samochodem dostawczym na skrzyżowaniu Drogi Krajowej nr 55 i drogi powiatowej na wysokości skrętu do Pieńkiek Królewskich (gm. Grudziądz). Kierujący jednośladem z obrażeniami ciała został zabrany do szpitala. Na czas akcji ruchem kierowali policjanci.

📢 Bydgoska policja przechwyciła prawie 25 kg narkotyków. 32-latkowi grozi 10 lat więzienia [zdjęcia] 32-latek, do którego należały środki wpadł w policyjną zasadzkę. Funkcjonariusze zatrzymali go w momencie, gdy pakował narkotyki do auta. Kryminalni nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

📢 Oto obsada nowego "Znachora". Oni wcielą się w rolę prof. Wilczura, Marysi i hrabiego Czyńskiego Netflix ogłosił, że jeszcze w tym roku można spodziewać się premiery nowej wersji filmu „Znachor”, według powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza. Choć data pozostaje jeszcze tajemnicą, dostępne są już pierwsze zdjęcia z planu. Znana jest również obsada. Kto zagra profesora Wilczura, Marysię czy hrabiego Czyńskiego? Sprawdź w naszym artykule. 📢 Tajemnicza choroba zabija koty. Czy dotarła również do Torunia? Ciężkie objawy neurologiczne, agonia i śmierć - taki jest przebieg nieznanej dotąd choroby, która atakuje koty. O kolejnych przypadkach informują weterynarze w całym kraju. Czy naprawdę jest tak niebezpiecznie, czy też to tylko rozdmuchana w mediach społecznościowych burza? 📢 Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zawitali do Grecji. Uczyli się i zwiedzali! Koniec roku szkolnego sprzyja podsumowaniom. To okazja, by się pochwalić osiągnięciami czy innowacyjnymi metodami kształcenia. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie od lat nastawiony jest na współpracę międzynarodową, co mobilizuje uczniów do nauki języków obcych i budzi w nich ciekawość świata. Niedawno 25-osobowa grupa spędziła dwa tygodnie w Grecji.

📢 Kibice na meczu Zawisza Bydgoszcz - Chemik Moderator Bydgoszcz. Zobaczcie zdjęcia Około czterech tysięcy kibiców obserwowało z trybun na żywo finał Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej, w którym grali Zawisza Bydgoszcz i Chemik Moderator Bydgoszcz.

📢 Zawisza Bydgoszcz z Pucharem Polski K-PZPN. Chemik Moderator Bydgoszcz mocno się postawił W finale Pucharu Polski na szczeblu Kujawsko-Pomorskiego Związku Piłki Nożnej zagrali Zawisza Bydgoszcz i Chemik Moderator Bydgoszcz. Spotkanie obserwowało z trybun około czterech tysięcy kibiców. Atmosfera i doping na trybunach były bardzo dobre. Oba zespoły stworzyły ciekawe widowisko. 📢 Mężczyźni o takich imionach są najbardziej szczerzy. Według ezoteryków, tacy mężczyźni nigdy nie kłamią Kłamstwo jest wygodną formą wybrnięcia z trudnej sytuacji lub osiągnięcia danego celu. Według ezoteryków mężczyźni o pewnych imionach bardzo rzadko posługują się kłamstwem. Tacy mężczyźni traktują prawdę jak świętość. Sprawdź w artykule, jacy mężczyźni są najbardziej szczerzy.

📢 Prezydent Glamowski uzyskał absolutorium: - Grudziądz staje się miastem sukcesów. PiS przeciwko: "Budżet 2022 to budżet zaniechań" 14 radnych głosowało za udzieleniem prezydentowi Grudziądza absolutorium za wykonanie budżetu za 2022 rok. 7 było przeciwko: 6 radnych PiS-u i radny niezrzeszony Arkadiusz Goszka.

📢 Oto najgorsze kolory szminek - przez to zęby wyglądają na żółte! Zobacz, jak się lepiej nie malować Odpowiednio dobrany kolor szminki sprawi, że zęby będą wydawały się bielsze, ale jej niewłaściwy odcień może uwydatnić żółty kolor zębów. Można poprawić swój wygląd, wybierając odpowiedni odcień szminki. Ale można też przypadkowo uwydatnić żółty kolor zębów. Oto najgorsze kolory szminek, które sprawiają, że zęby wydają się bardziej żółte. Tych odcieni szminek lepiej unikać. Zobacz je teraz w naszej galerii. 📢 Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Życzenia i podziękowania dla nauczycieli Wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego 2023. Zakończenie roku szkolnego 2022/2023 już niebawem. Jakie życzenia złożyć na zakończenie roku szkolnego 2023? Zobacz najlepsze wierszyki dla uczniów na zakończenie roku szkolnego. Piękne życzenia dla nauczycieli, wzruszające podziękowania dla nauczycieli.

📢 Mamy horoskop tygodniowy dla wszystkich znaków zodiaku. Zobacz, co cię czeka w miłości i finansach Nazwa horoskop wywodzi się z języka greckiego, powstało ono po połączeniu dwóch słów – oro (godzina) oraz skopein (podglądać). Wróżka Azalia potrafi zajrzeć w gwiazdy i odkryć zapisane tam tajemnice! Co cię czeka w najbliższym czasie? Czy twoje życie się odmieni? Czy czeka cię wielka miłość? A może wielka wygrana? Zobacz! 📢 Oto horoskop na drugą połowę czerwca. Takie znaki będą miały szczęście w miłości i finansach, a te muszą uważać Wróżka Roma przygotowała horoskop na drugą połowę czerwca. Niektóre znaki zodiaku mogą liczyć na duże szczęście, inne muszą zachować ostrożność, ponieważ w ich otoczeniu czają się wrogowie. Sprawdź w naszym artykule, co czeka cię w miłości, zdrowiu, pracy czy finansach w najbliższych tygodniach.

📢 Oto kiedy długi mogą się przedawnić. W tych sytuacjach unikniesz płacenia zobowiązań Długi mogą zostać umorzone ale nie jest to takie proste. Do przedawnienia długu dochodzi tylko w dokładnie określonej prawnie sytuacji i zdarza się niezbyt często. Zobowiązania powinniśmy płacić na bieżąco, bo jeśli będziemy ich unikać czekają nas nieprzyjemności jak egzekucje komornicze czy karne odsetki. Zobaczcie, co musi się stać aby doszło do przedawnienia długu. 📢 Tragiczny wypadek pod Grudziądzem. Samochód uderzył w motorowerzystę, mężczyzna zmarł w szpitalu [zdjęcia] Do tragicznego wypadku doszło w Starym Błonowie w gminie Łasin. Samochód osobowy uderzył w motorowerzystę. Mężczyzna był reanimowany, udało się przywrócić mu czynności życiowe. Zmarł w szpitalu. 📢 Kajakarzy z kujawsko-pomorskiego nie wpuszczono do śluzy na przekopie Mierzei Wiślanej Kajakarze z naszego regionu nie zdołali przepłynąć przekopem Mierzei Wiślanej. Uniemożliwiły im to skomplikowane procedury. W efekcie musieli pokonać mierzeję ciągnąc kajaki przez wydmy.

📢 Emerytura pomostowa - kto może przejść? Więcej osób dostanie teraz dodatkowe pieniądze? Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe. Przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Z emerytury pomostowej skorzystać mogą osoby, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W ostatnich dniach pojawił się nowy projekt, zapowiadający dużą nowość i zmianę w zasadach emerytury pomostowej. Po zmianach emerytura pomostowa mogłaby objąć większą liczbę osób. Co dokładnie ma się zmienić? Kto może przejść na emeryturę pomostową i jakie warunki trzeba spełnić? Kiedy najlepiej przejść na emeryturę pomostową 2023? Wyjaśniamy w naszym artykule. 📢 Wypadek podczas policyjnego pościgu pod Grudziądzem. Radiowóz zderzył się z motocyklistą [zdjęcia] Na drodze Okonin - Mełno pod Grudziądzem policyjny radiowóz zderzył się z motocyklistą. Do zdarzenia doszło podczas pościgu. Motocyklista trafił do szpitala.

📢 Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Mimo plotek, karta wędkarska wciąż jest potrzebna Tyle wynoszą opłaty dla wędkarzy w 2023. Amatorzy wędkowania w tym roku musieli przygotować się na spory wydatek, jeśli chcieli uzyskać zezwolenie. Polski Związek Wędkarski w niemal każdym okręgu podniósł stawki składek. W Toruniu i Bydgoszczy trzeba zapłacić ponad 500 złotych, by legalnie łowić ryby. 📢 Tak grudziądzanie kibicowali GKM w derbach z Apatorem Toruń. Owacje dla juniorów [zdjęcia] Pełen stadion oklaskiwał efektownego zwycięstwo ZOOLeszcz GKM Grudziądz z Apatorem Toruń. Do pełni szczęścia zabrakło jedynie (i to bardzo niedużo) do punktu bonusowego. Byliście na żużlowych derbach Pomorza? Poszukajcie się na zdjęciach! 📢 Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Oto tabela wyliczeń brutto i netto Takie będą emerytury dla seniorów w czerwcu 2023. Od 1 marca świadczenia wzrosły o 250 złotych brutto lub 14,8 procent. Seniorzy otrzymali podwyżki zgodne z zasadami tegorocznej waloryzacji kwotowo-procentowej. Zobacz, jakie będą stawki emerytur w czerwcu, które wypłaca ZUS. Mamy porównanie rok do roku.

📢 Takie są teraz modne sypialnie. Zobacz projekty Doroty Szelągowskiej - mamy zdjęcia Sypialnie pojawiają się niezwykle często w projektach Doroty Szelągowskiej. Są realizacje w rozmaitych stylach m.in. skandynawskim, loftowym, glamour czy eklektycznym. Część mebli jest robionych przez stolarza, niekiedy wykorzystywane są meble modułowe dostępne w marketach budowlanych i meblowych. 📢 Te osoby otrzymają czternastą emeryturę w tym roku. Mamy tabelę wyliczeń brutto i netto Od tego roku 14. emerytura będzie wypłaca seniorom na stałe. Jakie będą zasady wypłat? Kto dostanie dodatkowe pieniądze i w jakiej kwocie? Przeczytaj najważniejsze informacje o wypłatach czternastych emerytur. 📢 Tak mieszkają i żyją Zuzanna Górecka i Zbigniew Bartman. Siatkarska miłość kwitnie! [zdjęcia] Zuzanna Górecka to jedna z najpiękniejszych siatkarek świata, Zbigniew Bartman to były reprezentant Polski. Razem tworzą najgorętszą parę w polskiej siatkówce. Tak żyją, mieszkają i spędzają razem czas Zuzia Górecka i Zbigniew Bartman - zobaczcie w naszej galerii zdjęć!

📢 Dziennikarze XX wieku [galeria zdjęć] Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej, cieszącej się wciąż ogromnym zainteresowaniem galerii "Dziennikarze XX wieku".

